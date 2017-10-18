- В API Директа появилась поддержка автотаргетинга в сервисах Bids, Keywords и Reports. Технология автотаргетинга позволяет показывать объявления по запросам, релевантным тексту объявления и странице, на которую ведет ссылка, без использования ключевых фраз.
Детальнее узнать об использовании автотаргетинга в API вы можете в новом разделе документации и в описании соответствующих методов.
- Для общего счета добавлена поддержка дневного ограничения в методе AccountManagement (Live): входные параметры AccountDayBudget, PausedByDayBudgetSms, PausedByDayBudget операции Update и аналогичные результирующие параметры операции Get.
- В сервис Reports добавлен заголовок ответа reportsInQueue c количеством офлайн-отчетов, находящихся в очереди, и возможность фильтрации по полю CampaignType.
октябрь 2017
18 октября 2017, 12:48