Яндекс Бизнес

Яндекс Бизнес

Как раздел «Конкуренты» упрощает работу со статистикой

Рассказываем о новых возможностях раздела, которые помогут узнать о конкурентах больше. 

Как устроен список конкурентов

* Переход считается дискавери, если клиент нашёл вашу компанию не по названию, а по типу бизнеса, товарам или услугам. Например, «Где поесть» или «Ремонт часов»

Список позволяет узнать, кто из ваших конкурентов получает больше внимания от пользователей Карт. Раз в неделю мы сравниваем дискавери-трафик* в ваш профиль и в похожие компании. 


Теперь список конкурентов можно менять

Всего в списке 10 позиций. По умолчанию в него попадают компании с такой же основной рубрикой, как у вас. Но список можно корректировать под себя: добавлять новых конкурентов и удалять старых.

Список обновляется раз в неделю — в ночь с воскресенья на понедельник. 



Статистика стала ещё подробнее

Кроме доли дискавери-трафика, вы сразу увидите, как заполнен профиль похожих компаний:

  • Какой у них рейтинг в Картах
  • Подключили они рекламу в Картах или нет
  • Есть ли синяя галочка — знак, что компания следит за актуальностью данных и ей можно доверять
  • Чем наполняют профиль: сколько акций, фотографий, товаров и услуг


Раздел перешёл в главное меню

Раньше он был на одной из вкладок в «Статистике», а теперь расположен
под разделом «О компании».

Изучить конкурентов →