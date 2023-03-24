Как раздел «Конкуренты» упрощает работу со статистикой

Рассказываем о новых возможностях раздела, которые помогут узнать о конкурентах больше.





Как устроен список конкурентов

* Переход считается дискавери, если клиент нашёл вашу компанию не по названию, а по типу бизнеса, товарам или услугам. Например, «Где поесть» или «Ремонт часов» Список позволяет узнать, кто из ваших конкурентов получает больше внимания от пользователей Карт. Раз в неделю мы сравниваем дискавери-трафик* в ваш профиль и в похожие компании.



Теперь список конкурентов можно менять

Всего в списке 10 позиций. По умолчанию в него попадают компании с такой же основной рубрикой, как у вас. Но список можно корректировать под себя: добавлять новых конкурентов и удалять старых.

Список обновляется раз в неделю — в ночь с воскресенья на понедельник.





Статистика стала ещё подробнее

Кроме доли дискавери-трафика, вы сразу увидите, как заполнен профиль похожих компаний:

Какой у них рейтинг в Картах

Подключили они рекламу в Картах или нет

Есть ли синяя галочка — знак, что компания следит за актуальностью данных и ей можно доверять

Чем наполняют профиль: сколько акций, фотографий, товаров и услуг



Раздел перешёл в главное меню

Раньше он был на одной из вкладок в «Статистике», а теперь расположен

под разделом «О компании».



Изучить конкурентов →