Как раздел «Конкуренты» упрощает работу со статистикой

Рассказываем о новых возможностях раздела, которые помогут узнать о конкурентах больше.
Как устроен список конкурентов
* Переход считается дискавери, если клиент нашёл вашу компанию не по названию, а по типу бизнеса, товарам или услугам. Например, «Где поесть» или «Ремонт часов»
Список позволяет узнать, кто из ваших конкурентов получает больше внимания от пользователей Карт. Раз в неделю мы сравниваем дискавери-трафик* в ваш профиль и в похожие компании.
Теперь список конкурентов можно менять
Всего в списке 10 позиций. По умолчанию в него попадают компании с такой же основной рубрикой, как у вас. Но список можно корректировать под себя: добавлять новых конкурентов и удалять старых.
Список обновляется раз в неделю — в ночь с воскресенья на понедельник.
Статистика стала ещё подробнее
Кроме доли дискавери-трафика, вы сразу увидите, как заполнен профиль похожих компаний:
- Какой у них рейтинг в Картах
- Подключили они рекламу в Картах или нет
- Есть ли синяя галочка — знак, что компания следит за актуальностью данных и ей можно доверять
- Чем наполняют профиль: сколько акций, фотографий, товаров и услуг
Раздел перешёл в главное меню
Раньше он был на одной из вкладок в «Статистике», а теперь расположен
под разделом «О компании».
Изучить конкурентов →