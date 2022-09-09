Новый закон об интернет-рекламе: что изменится для рекламодателя

1 сентября начинают действовать поправки в Федеральный закон «О рекламе». Это значит, что теперь нужно размечать каждый рекламный креатив и передавать данные в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

Но Яндекс Бизнес сделает это за вас. Вам нужно просто указать свои данные в личном кабинете.

Какие данные нужно передать Яндекс Бизнесу

От физических лиц и ИП понадобится номер телефона или ИНН. От юридических — ИНН.

Если запускаете новую рекламную кампанию, мы запросим данные на странице оплаты. Без них рекламу запустить не получится.

Если у вас уже есть активная рекламная кампания, перейдите в личный кабинет и укажите недостающие данные в настройках.

Достаточно заполнить обязательные поля один раз — и мы привяжем данные к вашему аккаунту в Яндексе.

Что говорит новый закон

Если коротко, теперь нужно:

— Размечать каждый рекламный креатив, показываемый на территории России

— Ставить пометку «Реклама» на всех креативах и указывать сведения о рекламодателе (но есть исключения)

— Передавать в ЕРИР информацию о рекламных кампаниях

Если захотите почитать детали — подробная статья.

Как Яндекс Бизнес передаст данные в ЕРИР

Яндекс создаёт своего оператора рекламных данных, чтобы автоматически присваивать креативам токены, хранить креативы согласно закону, собирать информацию и передавать её в ЕРИР. Пометку «Реклама» тоже поставим сами. Вам останется только заполнить небольшую форму.

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Чтобы отправлять информацию в ЕРИР с помощью ОРД Яндекса, вам нужно согласиться с условиями передачи данных в личном кабинете.