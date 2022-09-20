Теперь можно рекламировать товары с Яндекс Маркета, Ozon и Wildberries

Запустите продвижение и продавайте больше с Яндекс Бизнесом.

Рекламу ваших товаров увидят люди за пределами маркетплейсов: в поиске Яндекса и на сайтах партнёров Рекламной сети — там, где есть ваши потенциальные клиенты.

Как работает реклама

Добавьте ссылку на вашу страницу на Яндекс Маркете, Ozon или Wildberries* в кабинет Яндекс Бизнеса. Сервис сам создаст объявления и покажет их вашим потенциальным клиентам. Чтобы объявления стали точнее, можно подключить каталог из маркетплейса — через API-ключ.

С рекламы человек попадёт на специальную страницу товара — она создаётся автоматически. Можно вести сразу в маркетплейс, но страница поможет настроить рекламу точнее: Яндекс Бизнес поймёт, каким пользователям могут быть интересны ваши товары, и покажет рекламу только им. Если люди заинтересуются товаром, то перейдут в маркетплейс.

Для Яндекс Маркета не нужен API-ключ и отдельная страница. Все товары загрузятся в кабинет автоматически, и потенциальные клиенты будут попадать сразу в маркетплейс.

Почему это удобно

Объявления из товаров создаются автоматически — вам не нужно добавлять их вручную.

Вы сами решаете, какие товары рекламировать. Например, все товары с ценой от 1 000 ₽ до 2 000 ₽ или только те позиции, которые редко покупают.

Рекламу ваших товаров увидят не только клиенты из маркетплейса, а люди по всему интернету.

Если ваш бренд представлен у разных продавцов, можно рекламировать конкретные товары с их страниц.

Как подключить

Укажите ссылку на маркетплейс в личном кабинете Яндекс Бизнеса и выберите, какие товары рекламировать. Всё остальное сервис сделает сам: создаст объявления, найдёт вашу аудиторию и покажет ей публикации.

Подключить рекламу →

* ООО «Яндекс» не проводит совместные акции с правообладателями товарных знаков и иных средств индивидуализации, указанных в предложении, и не использует их для обозначения своих сервисов. Такие товарные знаки и средства индивидуализации приведены исключительно в информационных целях, чтобы показать функционал сервиса «Яндекс Бизнес».