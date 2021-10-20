Яндекс.Бизнес умеет создавать сайт из инстаграм-страницы

Если ваш бизнес в Инстаграме, теперь вы можете привлекать потенциальных клиентов со всего интернета.

Яндекс.Бизнес запустил новую возможность для малого бизнеса — создание сайта для продаж из инстаграм-страницы. Вам не нужно тратить ресурсы на наём дизайнера для создания сайта и маркетолога для запуска рекламы. Всё это может сделать Рекламная подписка. Это быстро, легко и входит в стоимость рекламы.

Кому подходит

Предпринимателям, которые создают товары своими руками и продают их через Инстаграм, а также фотографам, дизайнерам, визажистам, стилистам, психологам. В чём польза:

Помогаем продавать тем, у кого нет интернет-магазина. Яндекс.Бизнес автоматически создаёт сайт с витриной товаров и услуг, а потом продвигает его. Товары и услуги рекламируются в поисковых системах и на партнёрских ресурсах, а не только в Инстаграме.

Не просто продвигать, а сразу продавать

Мы поговорили с нашими клиентами и спросили, чего им не хватает. Они сказали: не хватает кнопки, чтобы клиент сразу выполнил целевое действие — написал в мессенджер, позвонил или перешёл в интернет-магазин. В Инстаграме такая функция доступна только с использованием сторонних сервисов. А мы придумали, как это можно реализовать без лишних переходов — сразу с поста с товаром или услугой.

Как это работает

По структуре сайт напоминает интернет-магазин с простым, но функциональным интерфейсом. Вам только нужно дать доступ к постам и выбрать товары и услуги, которые хотите рекламировать. А дальше всё сделает Рекламная подписка.

Если разбирать по шагам, выглядит это так:

Шаг 1. В личном кабинете выбираете «Рекламировать сайт или соцсеть».

Шаг 2. Указываете свой профиль в Инстаграме. Это может быть бизнес-аккаунт или личный.

Шаг 3. Подтверждаете разрешение на доступ к постам.

Шаг 4. Выбираете, какие посты рекламировать.

Дальше алгоритмы автоматически создадут сайт из выбранных постов и запустят его продвижение. Вот подробная инструкция.

Сайт выглядит просто, но в нём есть всё, что помогает продавать: название и описание, фотографии, цена и кнопка действия. Все эти данные вы можете добавить или отредактировать в личном кабинете Яндекс.Бизнеса. Кнопка может вести на другой сайт, в мессенджер или на звонок.

Реклама сайта появится на нескольких площадках. Например, если пользователь ищет в Поиске вязаную шапку, он увидит релевантное объявление со ссылкой на сайт. При этом с сайта он сможет перейти в ваш инстаграм-аккаунт.

Рекламная подписка будет публиковать объявления там, где есть ваши потенциальные клиенты. Они увидят ваши товары и смогут сразу с вами связаться.

Создать сайт из инстаграм-аккаунта →