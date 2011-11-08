Клуб Элементов

ноябрь 2011
Firefox 8. Для тех, кто в офисе!
8 ноября 2011, 18:42
8 ноября вышел Firefox 8. И мы рады представить вашему вниманию Firefox с поиском Яндекса.



Основной особенностью именно нашей сборки является то, что теперь установка браузера не требует прав Администратора. Он устанавливается в пользовательский каталог.

Теперь сервисы и технологии Яндекса стали к Вам ближе, особенно на работе. Например, переводчик (для тех, кто часто посещает сайты на иностранных языках) или проверка орфографии (чтобы избежать опечаток и ошибок в деловой переписке).

А еще, чтобы не тратить лишнее время на постоянную проверку почты и просмотр страниц в соцсетях, в Яндекс.Баре есть кнопки всех популярных почтовых сервисов и соцсетей. Они сразу сообщат вам о новом письме или о том, что произошло у Ваших друзей, пока Вы работали.

Добавим, что всех пользователей Firefox с поиском Яндекса защищает наша собственная антивирусная система, и браузер вовремя предупредит вас о потенциально опасной странице.

2 комментария
Браузер,версия,Firefox 8
Новому Firefox - свежий Яндекс.Бар
8 ноября 2011, 20:10
Вместе с выходом Firefox 8, обновился и Яндекс.Бар.

Новая версия Бара поможет браузеру Firefox предупреждать вас об опасных сайтах и зараженных страницах, используя данные антивирусной системы Яндекса.



Ранее защита была эксклюзивно доступна только в сборках браузера с поиском Яндекса. Но теперь мы готовы предложить эту возможность всем пользователям Firefox. Достаточно установить Яндекс.Бар и Ваш Firefox начнет взаимодействовать с антивирусной системой.


22 комментария
Firefox,антивирус,версия,безопасность
Opera 11.60 Beta с поиском Яндекса
11 ноября 2011, 18:52
Для желающих идти в ногу со временем мы предлагаем попробовать Opera 11.60 beta с поиском Яндекса.
Хочется отметить ряд полезных нововведений.

1. Появилась возможность прямо из адресной строки добавить закладку в Экспресс-Панель (Speed Dial):



2. Возможность искать из адресной строки, видя поисковые подсказки Яндекса:



3. Обновленный почтовый клиент (обновленный дизайн, группировка писем по дням):



5 комментариев
Браузер,версия,Opera 11.60 beta
Firefox обновился до версии 8 и введенный адрес стал открываться только со второго раза. Что делать?
17 ноября 2011, 12:17
Мы столкнулись с обращениями пользователей о том, что после обновления до Firefox 8, введенный в адресную строку сайт открывается только со второго раза. Эта проблема проявляется при работе в новой вкладке.

Мы исследовали проблему, и выяснилось, что установленное расширение "Tab Mix Plus" дает такой эффект в сочетании с Firefox 8. Ошибка уже исправлена в последних разработческих сборках этого расширения.

Пока эти исправления не вошли в официальное обновление, вы можете отключить "Tab Mix Plus", либо попробовать установить dev-сборку расширения.
6 комментариев
tab mix plus,Ошибка,Firefox 8
ВКонтакте ВОпере
25 ноября 2011, 18:38
Сегодня для обладателей норвежского браузера - хорошая новость. Обновился Яндекс.Бар для Opera. В нем появилась вкладка ВКонтакте.

Меняйте настроение, делитесь новостями, читайте и комментируйте сообщения друзей!



6 комментариев
яндекс.бар,ВКонтакте,версия,Opera
Переводите неизвестные слова в Хроме
30 ноября 2011, 18:30
Представляем вашему вниманию пословный переводчик для Google Chrome. Он автоматически определит язык страницы и поможет перевести незнакомые слова на русский язык.



По-умолчанию перевод слов появляется по наведению курсора. Но мы предусмотрели возможность изменить настройки: получение перевода слов только при нажатой клавише CTRL.



Установите набор полезных расширений для Google Chrome:
версия для Windows
версия для Mac OS X

В набор полезных расширений входит Яндекс.Бар, "Визуальные закладки" и "Я.Переводчик"

Enjoy!
25 комментариев
перевод,Google Chrome,Хром,расширение,extension