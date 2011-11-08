ноябрь 2011
8 ноября 2011, 18:42
Основной особенностью именно нашей сборки является то, что теперь установка браузера не требует прав Администратора. Он устанавливается в пользовательский каталог.
Теперь сервисы и технологии Яндекса стали к Вам ближе, особенно на работе. Например, переводчик (для тех, кто часто посещает сайты на иностранных языках) или проверка орфографии (чтобы избежать опечаток и ошибок в деловой переписке).
А еще, чтобы не тратить лишнее время на постоянную проверку почты и просмотр страниц в соцсетях, в Яндекс.Баре есть кнопки всех популярных почтовых сервисов и соцсетей. Они сразу сообщат вам о новом письме или о том, что произошло у Ваших друзей, пока Вы работали.
Добавим, что всех пользователей Firefox с поиском Яндекса защищает наша собственная антивирусная система, и браузер вовремя предупредит вас о потенциально опасной странице.
8 ноября 2011, 20:10
Новая версия Бара поможет браузеру Firefox предупреждать вас об опасных сайтах и зараженных страницах, используя данные антивирусной системы Яндекса.
Ранее защита была эксклюзивно доступна только в сборках браузера с поиском Яндекса. Но теперь мы готовы предложить эту возможность всем пользователям Firefox. Достаточно установить Яндекс.Бар и Ваш Firefox начнет взаимодействовать с антивирусной системой.
11 ноября 2011, 18:52
Хочется отметить ряд полезных нововведений.
1. Появилась возможность прямо из адресной строки добавить закладку в Экспресс-Панель (Speed Dial):
2. Возможность искать из адресной строки, видя поисковые подсказки Яндекса:
3. Обновленный почтовый клиент (обновленный дизайн, группировка писем по дням):
Скачайте Opera 11.60 Beta:
Версия для Windows
Версия для Windows
Firefox обновился до версии 8 и введенный адрес стал открываться только со второго раза. Что делать?
17 ноября 2011, 12:17
Мы исследовали проблему, и выяснилось, что установленное расширение "Tab Mix Plus" дает такой эффект в сочетании с Firefox 8. Ошибка уже исправлена в последних разработческих сборках этого расширения.
Пока эти исправления не вошли в официальное обновление, вы можете отключить "Tab Mix Plus", либо попробовать установить dev-сборку расширения.
25 ноября 2011, 18:38
Меняйте настроение, делитесь новостями, читайте и комментируйте сообщения друзей!
30 ноября 2011, 18:30
По-умолчанию перевод слов появляется по наведению курсора. Но мы предусмотрели возможность изменить настройки: получение перевода слов только при нажатой клавише CTRL.
Установите набор полезных расширений для Google Chrome:
версия для Windows
версия для Mac OS X
В набор полезных расширений входит Яндекс.Бар, "Визуальные закладки" и "Я.Переводчик"
Enjoy!