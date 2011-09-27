Клуб Элементов

сентябрь 2011
Firefox 7
27 сентября 2011, 19:52
В соответствии с планами разработки браузера Мозилла сегодня выпустила Firefox 7. Он может похвастаться улучшенной работой с оперативной памятью, мгновенной синхронизацией закладок и паролей в Firefox Sync, а также повышенной стабильностью работы. 



P.S. Напоминаем, что начиная с версии 6.0 Firefox с поиском Яндекса предупреждает вас об опасных сайтах и зараженных страницах, используя данные антивирусной системы Яндекса.
12 комментариев
Браузер,версия,Firefox 7
Как искать? - Через адресную строку!
30 сентября 2011, 18:20
Представляем beta версию компонента для Яндекс.Бара - "Умная строка", которая расширяет возможности обычной адресной строки браузера.

В нее можно вводить поисковые запросы и сразу переходить к результатам поиска.
"Умная строка" подсказывает популярные поисковые запросы, ссылки на посещенные ранее сайты и закладки.
Расширение понимает, когда вы вводите адрес в неправильной раскладке и предлагает вместо «млщтактеюру» перейти на vkontakte.ru!



Умная строка  Установите компонент “Умная строка” в Яндекс.Бар (для Internet Explorer и Mozilla Firefox).
22 комментария
версия,beta,адресная строка
Google Chrome - точнее не бывает
30 сентября 2011, 19:10
Сегодня мы пополнили список расширений для Google Chrome!

Представляем Вашему вниманию Бета-версию компонента «Точно по адресу». Он умеет исправлять опечатки, неправильную раскладку и многое другое. При первом вводе расширение открывает страницу без исправления адреса и сообщает вам о возможной опечатке, предлагая перейти на правильный сайт.


При повторении опечатки, компонент автоматически исправит адрес и сразу откроет нужный сайт. После автоматического исправления адреса специальный значок будет отображен в адресной строке Хрома.

Мы знаем наиболее частые опечатки пользователей, теперь bkontakte, yamdex приведут вас точно по адресу.

Установите “Точно по адресу” в Google Chrome!
6 комментариев
компонент,Google Chrome,Хром,опечатки,расширение