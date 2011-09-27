сентябрь 2011
27 сентября 2011, 19:52
P.S. Напоминаем, что начиная с версии 6.0 Firefox с поиском Яндекса предупреждает вас об опасных сайтах и зараженных страницах, используя данные антивирусной системы Яндекса.
30 сентября 2011, 18:20
В нее можно вводить поисковые запросы и сразу переходить к результатам поиска.
"Умная строка" подсказывает популярные поисковые запросы, ссылки на посещенные ранее сайты и закладки.
Расширение понимает, когда вы вводите адрес в неправильной раскладке и предлагает вместо «млщтактеюру» перейти на vkontakte.ru!
Установите компонент “Умная строка” в Яндекс.Бар (для Internet Explorer и Mozilla Firefox).
30 сентября 2011, 19:10
Представляем Вашему вниманию Бета-версию компонента «Точно по адресу». Он умеет исправлять опечатки, неправильную раскладку и многое другое. При первом вводе расширение открывает страницу без исправления адреса и сообщает вам о возможной опечатке, предлагая перейти на правильный сайт.
При повторении опечатки, компонент автоматически исправит адрес и сразу откроет нужный сайт. После автоматического исправления адреса специальный значок будет отображен в адресной строке Хрома.
Мы знаем наиболее частые опечатки пользователей, теперь bkontakte, yamdex приведут вас точно по адресу.
Установите “Точно по адресу” в Google Chrome!