Клуб Я.Субботника

октябрь 2009
Я.Субботник в Киеве, 3 октября 2009 года
3 октября 2009, 03:43
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3 октября в Киеве прошел Я.Субботник под названием «API — Виджеты, Карты, Метрика, Вебмастер».

Яндекс пригласил в гости всех, кому интересно послушать про API . На Украинском Я.Субботнике мы поговорили о Виджетах, Метрике, Вебмастере, Картах и обсудили эти темы за чашкой кофе осенним субботним днём.

На Я.Cубботнике рассказали:

  • о Виджетах для главной страницы Яндекса, как о дополнительном источнике трафика на ваш сайт. Как придумать и сделать виджет, какие существуют функциональные возможности и API виджетов. Какие существуют типичные ошибки и варианты, как их избежать.
  • для чего нужен API Яндекс.Карт и как его применять.
  • о том, как передавать информацию о сайте через Яндекс.Вебмастер.
  • про основные возможности Яндекс.Метрики и как с помощью Метрики можно оценить эффективность вашего сайта. 

Фотографии с мероприятия

Список докладов (смотреть онлайн)

киев,программа,3.10.2009
Виджеты для главной страницы Яндекса. Кто у кого "отнимает" аудиторию?
3 октября 2009, 03:46
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Александр Ларьяновский. Киев, 3 октября 2009 года
В интернете с 1994 года. Директор по международным продуктам Яндекса.

О докладе
Главная страница Яндекса — одна из самых посещаемых в рунете. Хотите иметь на ней «свой кусочек» для интересующихся вашим сайтом? Вы можете это сделать очень легко и бесплатно.


доклад,киев,3.10.2009,александр ларьяновский
Виджеты для главной страницы Яндекса. Что такое виджеты и как это выглядит?
3 октября 2009, 03:47
фото автора

 

фото автора

 

Киев, 3 октября 2009 года
Вера Лейзерович.
Закончила СПбГМТУ, в Яндексе с 2008 года, является менеджером виджетной технологии главной страницы Яндекса.

Влад Мокеев.
Закончил физ-фак СПбГУ. В Яндекс пришел в июле 2007 разработчиком интерфейсов. За время работы поучаствовал в проектах всех масштабов от маленьких до самых крупных. Сейчас является менеджером поисковых проектов. В свободное время изучает поисковые алгоритмы и методы обучения алгоритмов ранжирования.

О докладе
Как быстро и просто при помощи виджетов для Яндекса получить целевую аудиторию на свой сайт. Основные принципы создания успешного виджета. Краткий рассказ об использовании конструкторов.


вера лейзерович,доклад,киев,3.10.2009,влад мокеев
XXI век - эпоха великих географических открытий! Для чего нужно API Яндекс.Карт
3 октября 2009, 03:48
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Леонид Шныр. Киев, 3 октября 2009 года
С 2008 по 2010 год занимался продвижением API Яндекс.Карт. Сейчас в Яндексе работает над другими проектами.

О докладе
Сконструировать схему проезда самому? Добавить еще больше объектов? Все перенастроить и поменять? Сделать так, чтобы адреса сами «прыгали» на карту? С API Яндекс.Карт можно не только это, нужно только начать делать великие открытия.


леонид шныр,доклад,киев,3.10.2009
Компас, секстант и другие инструменты современного картографа. Инструкция к применению API Яндекс.Карт
3 октября 2009, 03:48
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Фёдор Голубев. Киев, 3 октября 2009 года
Занимается разработкой интерфейсов в Яндексе с 2006 года.

О докладе
Обзорный рассказ об API Яндекс.Карт. В докладе освещена основная функциональность JS API 1.1, Static API, сервисы геокодирования и маршрутизации, xml-формат YMapsML.


федор голубев,доклад,киев,3.10.2009
Передача дополнительной информации о сайте через Яндекс.Вебмастер
3 октября 2009, 03:49
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Михаил Сенин. Киев, 3 октября 2009 года
Менеджер сервисов Яндекс.Вебмастер и Яндекс.XML. Работает в Яндексе с января 2007 года. Также занимался сервисом Яндекс.Поиск для сайта.

О докладе
Рассказ о возможностях сервиса Яндекс.Вебмастер. Использование файлов Sitemap для улучшения индексирования.


доклад,киев,3.10.2009,михаил сенин
Анализ эффективности сайтов: Яндекс.Метрика
3 октября 2009, 03:49
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Антон Попов. Киев, 3 октября 2009 года
Работает в сфере IT с 2001 года, в Яндексе — с 2006. Являясь экспертом в области интернет-рекламы, неоднократно выступал в качестве участника программного комитета и спикера на крупнейших отраслевых конференциях, таких как КИБ+РИФ, E-target, RIW и собственных семинарах Яндекса.

С начала 2009 года возглавляет отдел sales-маркетинга компании "Яндекс"; до этого руководил развитием Рекламной сети Яндекса (РСЯ) и участвовал в развитии многих других проектов компании.

О докладе
Цель — это желаемый результат поведения пользователя. Конверсия — это достижение цели посещения сайта. Но как понять, что посещение сайта было целевым? Как и зачем оптимизировать конверсию и как ее измерить. Основные техники и способы измерения эффективности посещений сайта Яндекс.Метрикой рассмотрены в данной презентации.


доклад,киев,3.10.2009,антон попов
Я.Субботник в Казахстане 15 октября 2009 года
15 октября 2009, 03:58
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Первый Я.Субботник в Казахстане прошел 15 октября 2009 года.

В Алматы приехали ведущие специалисты компании, чтобы рассказать о Поиске и об основных сервисах Яндекса.

Открывал Я.Субботник Илья Сегалович, директор Яндекса по технологиям и разработке. Затем свои сервисы представили  ведущие специалисты компании: 

  • Александр Садовский рассказал о поиске Яндекса в регионах, о качестве поиска, а также о том, что предлагает Поиск для вебмастеров.
  • Антон Забанных и Роман Иванов рассказали о Яндекс.Почте, ее возможностях и преимуществах.
  • Александр Ларьяновский и Вера Лейзерович сделали доклад про виджеты для главной страницы Яндекса — про то, как придумать и сделать виджет, а также о том, как использовать API виджетов.
  • Татьяна Исаева и Лев Гершензон рассказали о принципах работы Яндекс.Новостей, о том, что сервис дает СМИ и как стать его партнером.
  • Фёдор Голубев и Леонид Шныр поделились информацией о возможностях Яндекс.Карт для пользователей и для разработчиков.
  • Антон Попов сделал обзор основных возможностей Яндекс.Метрики и рассказал, как с помощью этого сервиса оценить эффективность не только вашего сайта, но и рекламной кампании. 

Фотографии с мероприятия.

Список докладов (смотреть онлайн)

15.10.2009,программа,алматы
Вступительное слово «Яндекс для Казахстана»
15 октября 2009, 04:01
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Илья Сегалович. Алматы, 15 октября 2009 года
Закончил МГРИ им. Орджоникидзе, в Яндексе с 2007 года является директором по технологиям и разработке.

О докладе
В первую очередь — поиск на www.yandex.kz с настройкой языка, локализацией ранжирования, а также поддержкой казахской морфологии, подсказками и соответствующим интерфейсом. Дальше — карты, спутниковые и на мобильном, причем карты Алматы и Астаны — в подробностях. Вы также узнаете про Новости, Маркет, Авто, Погоду, Афишу и Расписания, и каким образом это сделано.


доклад,илья сегалович,15.10.2009,алматы
Поиск Яндекса в регионах. Яндекс.Вебмастер и организация поиска по сайту
15 октября 2009, 04:02
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Александр Садовский. Алматы, 15 октября 2009 года
Прийдя в Яндекс в 2003 как менеджер, прошел путь от руководства проектами в поиске до запуска новых сервисов и направлений. С 2012 -- руководитель поисковых сервисов компании Яндекс.

О докладе
Как вебмастера могут влиять на представление сайта в поиске (сниппет, ссылки, появление в колдунщиках). Передача информации через сервис Яндекс.Вебмастер. Как появиться в поиске по картинкам и видео.


доклад,15.10.2009,алматы,александр садовский
Яндекс.Почта
15 октября 2009, 04:03
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Алматы, 15 октября 2009 года
Антон Забанных.
В Яндексе с 2006 года. Менеджер проекта Яндекс.Почта до 2007, сейчас руководит направлением персональных сервисов..

Роман Иванов.
В Яндексе с 2004 года. Запустил сервисы Яндекс.Лента, поиск по блогам, персональный поиск Яндекса, новая почта Яндекса (несколько версий), Я.ру, Яндекс.Фотки и ряд других. Специализируется на том, чтобы дело было сделано.

О докладе
Что такое Яндекс.Почта? Распределенная система хранения данных, неограниченный размер почтового ящика, 2,5 миллиона писем в час, около 200 тысяч пользователей одновременно, без рекламы, без смс. Мгновенные сообщения по протоколу Jabber, календарь, подписки и многое другое. Всё это не только на доменах @yandex.ru, @yandex.ua и т.д., но и вашем собственном. Ответы на вопросы для частных лиц, малого бизнеса, веб-студий, хостинг провайдеров и других.


роман иванов,доклад,15.10.2009,алматы,антон забанных
Виджеты для главной страницы Яндекса. Кто у кого "отнимает" аудиторию?
15 октября 2009, 04:04
фото автора
Александр Ларьяновский. Алматы, 15 октября 2009 года
В интернете с 1994 года. Директор по международным продуктам Яндекса.

О докладе
Главная страница Яндекса — одна из самых посещаемых в рунете. Хотите иметь на ней «свой кусочек» для интересующихся вашим сайтом? Вы можете это сделать очень легко и бесплатно.


доклад,15.10.2009,алматы,александр ларьяновский
Что такое виджеты и как это выглядит?
15 октября 2009, 04:04
фото автора

 

фото автора
Алматы, 15 октября 2009 года
Вера Лейзерович.
Закончила СПбГМТУ, в Яндексе с 2008 года, является менеджером виджетной технологии главной страницы Яндекса.

Тигран Худавердян.
Закончил физический факультет МГУ им. Ломоносова, в Яндексе с 2006 года, сейчас руководит направлением дистрибуционных продуктов.

О докладе
Как быстро и просто при помощи виджетов для Яндекса получить целевую аудиторию на свой сайт. Основные принципы создания успешного виджета. Краткий рассказ об использовании конструкторов.


доклад,вера лейзерович,15.10.2009,алматы,тигран худавердян
Новости: как и зачем
15 октября 2009, 04:05
фото автора

 

фото автора
Алматы, 15 октября 2009 года
Татьяна Исаева.
Работает в сервисе Яндекс.Новости с 2006 года. Считает, что не бывает плохих или хороших новостей.

Лев Гершензон.
Консультант направления поисковых сервисов в Яндексе с 2005 по 2012 гг.

О докладе
Что такое сервис Яндекс.Новости, как и зачем с ним сотрудничать.


лев гершензон,доклад,татьяна исаева,15.10.2009,алматы
Яндекс.Карты: между пользователем и разработчиком
15 октября 2009, 04:05
фото автора

 

фото автора
Алматы, 15 октября 2009 года
Фёдор Голубев.
Занимается разработкой интерфейсов в Яндексе с 2006 года.

Леонид Шныр.
С 2008 по 2010 год занимался продвижением API Яндекс.Карт. Сейчас в Яндексе работает над другими проектами.

О докладе
Обзорный рассказ об API Яндекс.Карт. В докладе освещена основная функциональность JS API 1.1, Static API, сервисы геокодирования и маршрутизации, xml-формат YMapsML. Приведены основные ограничения на использование. В качестве иллюстраций будут показаны живые проекты, сделанные на нашем API.


федор голубев,доклад,леонид шныр,15.10.2009,алматы
Анализ эффективности сайтов: Яндекс.Метрика
15 октября 2009, 04:06
фото автора
Антон Попов. Алматы, 15 октября 2009 года
Работает в сфере IT с 2001 года, в Яндексе — с 2006. Являясь экспертом в области интернет-рекламы, неоднократно выступал в качестве участника программного комитета и спикера на крупнейших отраслевых конференциях, таких как КИБ+РИФ, E-target, RIW и собственных семинарах Яндекса.

С начала 2009 года возглавляет отдел sales-маркетинга компании "Яндекс"; до этого руководил развитием Рекламной сети Яндекса (РСЯ) и участвовал в развитии многих других проектов компании.

О докладе
Цель — это желаемый результат поведения пользователя. Конверсия — это достижение цели посещения сайта. Но как понять, что посещение сайта было целевым? Как и зачем оптимизировать конверсию и как ее измерить. Основные техники и способы измерения эффективности посещений сайта Яндекс.Метрикой рассмотрены в данной презентации.


доклад,15.10.2009,алматы,антон попов
Рекламная сеть Яндекса: как на ней заработать?
15 октября 2009, 04:06
фото автора
Антон Попов. Алматы, 15 октября 2009 года
Работает в сфере IT с 2001 года, в Яндексе — с 2006. Являясь экспертом в области интернет-рекламы, неоднократно выступал в качестве участника программного комитета и спикера на крупнейших отраслевых конференциях, таких как КИБ+РИФ, E-target, RIW и собственных семинарах Яндекса.

С начала 2009 года возглавляет отдел sales-маркетинга компании "Яндекс"; до этого руководил развитием Рекламной сети Яндекса (РСЯ) и участвовал в развитии многих других проектов компании.

О докладе
Рекламная сеть Яндекса — это широкий охват, высокое качество рекламодателей, контекстность содержимого сайта, учет интересов пользователей и ценовая политика относительно эффективности площадки. Из доклада Вы узнаете как определяется заработок партнера, какое качество у рекламной сети, какая аудитория в Казахстане и как вступить в рекламную сеть.


презентация, pdf видео, 877,551 Мб 
доклад,15.10.2009,алматы,антон попов