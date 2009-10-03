Леонид Шныр. Киев, 3 октября 2009 года

С 2008 по 2010 год занимался продвижением API Яндекс.Карт. Сейчас в Яндексе работает над другими проектами.

О докладе

Сконструировать схему проезда самому? Добавить еще больше объектов? Все перенастроить и поменять? Сделать так, чтобы адреса сами «прыгали» на карту? С API Яндекс.Карт можно не только это, нужно только начать делать великие открытия.

