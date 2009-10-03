3 октября в Киеве прошел Я.Субботник под названием «API — Виджеты, Карты, Метрика, Вебмастер».
Яндекс пригласил в гости всех, кому интересно послушать про API . На Украинском Я.Субботнике мы поговорили о Виджетах, Метрике, Вебмастере, Картах и обсудили эти темы за чашкой кофе осенним субботним днём.
На Я.Cубботнике рассказали:
- о Виджетах для главной страницы Яндекса, как о дополнительном источнике трафика на ваш сайт. Как придумать и сделать виджет, какие существуют функциональные возможности и API виджетов. Какие существуют типичные ошибки и варианты, как их избежать.
- для чего нужен API Яндекс.Карт и как его применять.
- о том, как передавать информацию о сайте через Яндекс.Вебмастер.
- про основные возможности Яндекс.Метрики и как с помощью Метрики можно оценить эффективность вашего сайта.
Фотографии с мероприятия
Список докладов (смотреть онлайн)