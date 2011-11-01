19 ноября 2011 года в 9 утра приглашаем в гости всех, кому интересно поговорить о наших технологиях, которые могут быть интересны и полезны разработчикам из Новосибирска и ближайших городов.

Мы расскажем про автоматизацию тестирования веб-форм и фреймворк для клиентской валидации SVARX, как наши верстальщики пытаются справиться с CSS3 и что такое «веб для незрячих».

Покажем вам, как выглядит и работает фронтенд Яндекс.Почты изнутри. Поговорим о том, как правильно приручать сайты. Заглянем в Yandex Map Kit для iOS и даже попробуем что-то из этого сделать!

Вы увидите, как создаются Яндекс.Карты для Windows Phone 7, как мы храним и показываем Яндекс.Карты и делаем Панорамы улиц.

Участие в субботнике, как всегда, бесплатное. Но зарегистрироваться необходимо.

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