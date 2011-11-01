Клуб Я.Субботника

ноябрь 2011
Я.Субботник в Новосибирске
1 ноября 2011, 13:18

19 ноября 2011 года в 9 утра приглашаем в гости всех, кому интересно поговорить о наших технологиях, которые могут быть интересны и полезны разработчикам из Новосибирска и ближайших городов.

Мы расскажем про автоматизацию тестирования веб-форм и фреймворк для клиентской валидации SVARX, как наши верстальщики пытаются справиться с CSS3 и что такое «веб для незрячих».

Покажем вам, как выглядит и работает фронтенд Яндекс.Почты изнутри. Поговорим о том, как правильно приручать сайты. Заглянем в Yandex Map Kit для iOS и даже попробуем что-то из этого сделать!

Вы увидите, как создаются Яндекс.Карты для Windows Phone 7, как  мы храним и показываем Яндекс.Карты и делаем Панорамы улиц.

Участие в субботнике, как всегда, бесплатное. Но зарегистрироваться необходимо.

Ещё о субботнике вы сможете прочитать здесь.

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Группа конференций и внешних мероприятий

анонс,новосибирск,19.11.2011
Яндекс в Казахстане
3 ноября 2011, 13:52
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Жанат Абылкасым. Алматы, 15 октября 2011 года
Окончил Purdue University (США), факультет Computer Engineering. C 2010 года региональный представитель Яндекса в Казахстане. Занимается развитием Поиска и других сервисов для казахстанских пользователей, взаимодействием с партнерами Яндекса. Соорганизатор конференции BarCamp Central Asia в Алматы. Увлекается фотографией.

О докладе
Яндекс в Казахстане.

Яндекс запустился в Казахстане два года назад и за это время вырос как количественно (в сотрудниках), так и качественно (в сервисах). Мы расскажем, кто сейчас составляет команду Яндекса в Казахстане. Что мы сделали за это время. Какие сервисы мы улучшили и какие спецпроекты организовали. Как мы запустили Панорамы в Астане и как освещали интересные события в жизни казахстанцев.





жанат абылкасым,доклад,15.10.2011,алматы
Качество поиска: экспертные оценки и исследование пользовательского поведения
3 ноября 2011, 14:07
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Ольга Мегорская. Алматы, 15 октября 2011 года
Окончила Санкт-Петербургский государственный университет в 2009 году. C 2009 работает в Службе оценки качества поиска. Занималась подбором, обучением и курированием работы асессоров в Петербурге; принимала участие в разработке новых видов оценок и метрик качества поиска. С начала 2011 года отвечает за развитие всей асессорской сети Яндекса.

О докладе
Качество поиска: экспертные оценки и исследование пользовательского поведения.

Что такое хороший поиск? Как измерить качество поиска? Как понять, что именно хотел пользователь? Мы постоянно ищем ответы на эти вопросы, придумываем новые метрики, отражающие различные аспекты качества поиска. Огромную роль в этой работе играют экспертные оценки асессоров – обычных людей, которые с точки зрения пользователя оценивают, насколько хорошо найденные документы отвечают на потребность, выраженную в поисковом запросе. Этот доклад призван рассказать, кто такие асессоры Яндекса, как они работают и как используются их оценки. Кроме того, мы постараемся рассказать, как мы пытаемся понять, что на самом деле имел в виду пользователь, задавая тот или иной запрос, и какие методы анализа пользовательского поведения мы используем.





доклад,15.10.2011,алматы,ольга мегорская
Веб-виджеты Яндекса и с чем их едят
10 ноября 2011, 13:35
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Евгений Бордунов. Алматы, 15 октября 2011 года
Разработчик интерфейсов в Яндексе с 2010 года. Занимается программированием на javascript и шаблонных языках. Основные проекты – главная страница Яндекса и клиентская часть виджетной технологии.

О докладе
Веб-виджеты Яндекса и с чем их едят.

Виджет – это информационный блок, который содержит фрагмент сайта. Виджеты могут быть различной сложности, создаваться с различными целями. В этом докладе пойдет речь о том, как правильно создавать виджеты, как их локализировать и как поддерживать.





доклад,15.10.2011,алматы,евгений бордунов
Архитектура фронтенда Яндекс.Почты
11 ноября 2011, 14:38
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Алексей Андросов. Алматы, 15 октября 2011 года
Ведущий разработчик фронтенда Яндекс.Почты. Закончил Брянский государственный технический университет. С 2007 года работает в Яндексе разработчиком интерфейсов. Увлекается новыми клиентскими технологиями.

О докладе
Архитектура фронтенда Яндекс.Почты.

Яндекс.Почта сейчас – это большое ajax-приложение. Из доклада вы узнаете, как работает фронтенд почты изнутри, как загружаются данные, обновляется страница и происходит взаимодействие с пользователем, какой мы используем шаблонизатор и почему, как живут самые разные приложения (Яндекс.Подписки, История общения) в рамках одной почтовой платформы.





алексей андросов,доклад,15.10.2011,алматы
Куда движется вёрстка и верстальщики Яндекса
14 ноября 2011, 13:32
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Олег Мохов. Алматы, 15 октября 2011 года
Закончил Уральский государственный университет им. А. М. Горького. С 2010 года занимается разработкой интерфейсов в Яндексе. Работал над такими сервисами, как Почта, Веб-чат, Видео (хостинговая часть), Почта для домена.

О докладе
Куда движется вёрстка и верстальщики Яндекса.

Стремительное развитие браузеров и технологий требует от верстальщиков высокой скорости изучения и внедрения новых возможностей в существующую вёрстку. В докладе будет показано, как без изменения HTML можно значительно улучшить «старую вёрстку», а также куда смотрят верстальщики, кроме чейнджлогов браузеров, и чем ещё, кроме вёрстки, они занимаются.





4 комментария
доклад,15.10.2011,олег мохов,алматы
От Ванкувера до Азиады: как мы делаем спортивные проекты
16 ноября 2011, 14:30
фото автора
Иван Бибилов. Алматы, 15 октября 2011 года
Закончил Радиотехнический факультет УГТУ-УПИ. С 2007 года работает в Яндексе. Занимается проектами, использующими Python и Django. Руководитель группы разработки справочных сервисов.

О докладе
От Ванкувера до Азиады: как мы делаем спортивные проекты.

Спортивные проекты имеют четкие сроки запуска, повышенные требования к нагрузкам и отказоустойчивости. Из-за этого выбор архитектуры является очень важным вопросом. В докладе будет подробно рассказано о внутреннем устройстве спортивных проектов, кешировании и высоких нагрузках.





5 комментариев
доклад,иван бибилов,15.10.2011,алматы
Touch it: новое мобильное направление веб-разработки
17 ноября 2011, 19:44
фото автора
фото автора
Кир Белевич. Алматы, 15 октября 2011 года
С 2010 года работает разработчиком интерфейсов в симферопольском офисе Яндекса. За это время успел поучаствовать в разработке Поиска, Видео и Работы. В настоящее время занимается тач-направлением, включая Поиск и внутреннюю библиотеку общепортальных блоков. Пользователь Android. Увлекается музыкой, фото- и фонографией.

Сергей Горобцов.
С 2007 года работает разработчиком интерфейсов в екатеринбуржском офисе Яндекса. Участвовал в разработке ряда сервисов – таких как Музыка, Расписания, Видео, Погода и так далее. В свободное от работы время занимается изучением вопросов доступности сайтов для незрячих и людей с дефектами зрения.

О докладе
Touch it: новое мобильное направление веб-разработки.

Мы расскажем о том, что такое «тач», какие есть устройства и платформы, про особенности тач-интерфейсов и вёрстки. Цель выступления – введение в новое мобильное направление веб-разработки, немного подробностей и картина в целом.






презентация, pdf видео, 1.89 Гбвидео, 522,44 Мб

3 комментария
кир белевич,доклад,15.10.2011,алматы,сергей горобцов
Зачем и когда мы проводим нагрузочное тестирование
21 ноября 2011, 17:33
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Нурлан Нугуманов. Алматы, 15 октября 2011 года
Руководитель группы нагрузочного тестирования. В Яндексе с 2008 года. Закончил НГТУ, работал в QA компании Parallels. Профессиональные интересы: архитектура высоконагруженных систем, масштабирование проектов, инструментарий для нагрузочного тестирования.

О докладе
Зачем и когда мы проводим нагрузочное тестирование.

Нагрузочное тестирование в Яндексе. На каких этапах оно нужно? Какая может быть польза от него, когда проекта еще нет? Может ли нагрузочный тестировщик позволить себе совершенно забыть о сервисе после его запуска? На эти и несколько других вопросов постарается дать исчерпывающий ответ.





2 комментария
доклад,15.10.2011,алматы,нурлан нугуманов
Как мы делаем панорамы улиц
24 ноября 2011, 16:45
фото автора
Максим Хохлов. Алматы, 15 октября 2011 года
Менеджер сервиса Панорамы улиц в команде Яндекс.Карт. В Яндексе — с апреля 2011 года, до этого работал координатором онлайн-стратегии и проектов в странах Центральной и Восточной Европы в PricewaterhouseCoopers (PwC).

О докладе
Как мы делаем панорамы улиц.

Яндекс.Карты — третий по популярности сервис Яндекса. Мы помогаем пользователю сориентироваться на местности и отвечаем на вопросы «Как это выглядит?», «Как пройти или доехать?», «Что есть вокруг?». Для этого у нас есть схемы, спутниковые фотографии, народная карта, панорамы улиц и фотографии домов. В июне 2011 года мы запустили панорамы улиц в Астане. Релиз панорам улиц в каждом новом городе — довольно сложный технологический процесс. Он включает в себя такие этапы как: предварительная разметка карт, съёмка изображений с записью gps-координат, «склейка» панорамных изображений, подготовка и обработка фотографий и данных и, в итоге, их публикация на сервисе. Более детально в докладе пойдет речь об основных этапах внутренней кухни сервиса панорамы улиц.





доклад,15.10.2011,алматы,максим хохлов
Yandex MapKit для Android OS в примерах
24 ноября 2011, 16:54
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Максим Хромцов. Алматы, 15 октября 2011 года
Учится в магистратуре на факультете информатики и вычислительной техники Московского института радиотехники, электроники и автоматики. С 2005 года занимается разработкой приложений (игры, бизнес-приложения) для мобильных устройств на платформах J2ME, Windows Mobile, Android, Symbian, участвовал в разработке веб-приложений на Java EE. В Яндексе с 2010 года, занимается разработкой для мобильных устройств на платформах J2ME и Android.

О докладе
Yandex MapKit для Android OS в примерах.

Разработка приложений на основе Yandex MapKit для Android OS. Внедрение Yandex Map в приложения для увеличения функциональности. В докладе рассматривается описание основных модулей, на основе примеров объясняется принцип работы и их взаимодействие. Также рассказывается, с какими трудностями мы столкнулись во время разработки и как мы их решили.





доклад,15.10.2011,алматы,максим хромцов
Лунапарк: теория и практика
24 ноября 2011, 20:15
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Ерлан Аманбаев. Алматы, 15 октября 2011 года
Закончил физический факультет МГУ. В Яндексе с 2010 года, занимается нагрузочным тестированием портальных, контент- и медиа сервисов.

О докладе
Лунапарк: теория и практика.

Лунапарк. Инструмент, фреймворк и просто хороший друг нагрузочного тестировщика в Яндексе. Вы узнаете о его основных «фишках», ограничениях и способах их обхода. Рассказ пойдет о том, как стреляют танкисты в Яндексе. За какими метриками полезно наблюдать во время теста и о возможностях анализа результатов предоставляемых лунапарком.





1 комментарий
ерлан аманбаев,доклад,15.10.2011,алматы
Основные проблемы и грабли в разработке видеохостингов
29 ноября 2011, 20:42
фото автора
Алексей Ефимов. Алматы, 15 октября 2011 года
Закончил с отличием факультет АВТ в МГИЭМ в 2003 году. Работает в Яндексе с 2007 года, отвечает за разработку хостинга Яндекс.Видео и разработку серверной части видеотрансляций, используемой в таких сервисах, как «Камеры на Картах», а также при трансляции всех внешних и внутренних конференций Яндекса.

О докладе
Основные проблемы и грабли в разработке видеохостингов.

Сейчас видеохостинги не делает только ленивый, поэтому мы решили, что рассказывать о том, как их надо делать, не очень интересно. Гораздо интересней обсудить наши неудачные попытки делать хостинг, как и что точно не надо делать. В докладе попробуем осветить все модули нашего хостинга Яндекс.Видео – от загрузки и конвертации до хранения и раздачи видео, вплоть до содержимого HTML-страниц, а такжекратко осветить проблемы авторского контента на хостингах.







1 комментарий
алексей ефимов,доклад,15.10.2011,алматы