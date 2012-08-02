Все вы наверняка помните Пашу Пушкарева и Катю Войденко, наших системных администраторов, которые выступали с докладами на Я.Субботнике в Санкт-Петербурге 30 июня 2012.

Помимо того, что ребята подготовили замечательные доклады, они сделали еще одно полезное дело: в четыре руки сняли очень душевный фотоотчет мероприятия.

Паша рассказал нам, что фотографией увлекается с детства:

"У меня был то ли "Орленок", то ли "Смена", точно не помню. С тех пор люблю картинки. Из-за этого увлечения, например, предпочитаю инстаграм твиттеру. Вообще снимаю я в основном для себя, пейзажи и "странные вещи" вроде вывесок или кусков интерьера. На меропариятиях фотоаппарат у меня тоже всегда с собой, чтобы после можно было порадовать других."

Катя, в отличие от Паши, обычно находится по другую сторону видоискателя, но на Я.Субботнике доблестно достала фоторужье, чтобы запечатлеть выступающих коллег и "сохранить" на память атмосферу, царящую в зале.

А мы предлагаем вам вместе с этими фотографиями окунуться в воспоминания о том, как, собственно, проходил Я.Субботник.