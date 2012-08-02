Клуб Я.Субботника

август 2012
Я.Субботник в Питере глазами докладчиков
2 августа 2012, 18:09
фото автора

Все вы наверняка помните Пашу Пушкарева и Катю Войденко, наших системных администраторов, которые выступали с докладами на Я.Субботнике в Санкт-Петербурге 30 июня 2012.

Помимо того, что ребята подготовили замечательные доклады, они сделали еще одно полезное дело: в четыре руки сняли очень душевный фотоотчет мероприятия.

Паша рассказал нам, что фотографией увлекается с детства:

"У меня был то ли "Орленок", то ли "Смена", точно не помню. С тех пор люблю картинки. Из-за этого увлечения, например, предпочитаю инстаграм твиттеру. Вообще снимаю я в основном для себя, пейзажи и "странные вещи" вроде вывесок или кусков интерьера. На меропариятиях фотоаппарат у меня тоже всегда с собой, чтобы после можно было порадовать других."

Катя, в отличие от Паши, обычно находится по другую сторону видоискателя, но на Я.Субботнике доблестно достала фоторужье, чтобы запечатлеть выступающих коллег и "сохранить" на память атмосферу, царящую в зале.

А мы предлагаем вам вместе с этими фотографиями окунуться в воспоминания о том, как, собственно, проходил Я.Субботник.

павел пушкарев,ктоэтилюди,30.06.2012,екатерина войденко,санкт-петербург,фото
AJAX в поиске по вебу
7 августа 2012, 19:53

Страница результатов поиска – одна из самых популярных страниц Яндекса. Её загружают около 130 миллионов раз в день. И над ее улучшением постоянно работают наши коллеги.

К примеру, сейчас в качестве эксперимента решено было попробовать использовать технику AJAX для обновления данных на странице без полной перезагрузки.

Эксперимент запустили на поиске по мировому интернету – Yandex.com, страница выдачи которого была полностью переработана технологически и интерфейсно, с повсеместным применением AJAX и Histori API.

Сегодня наши коллеги рассказывают об этом в блоге Яндекса на Хабрахабре, а мы публикуем видео с Я.Субботника в Минске, посвященное внедрению в большой поиск.

фото автора
Михаил Трошев. Минск, 2 июня 2012 года
Первую программу написал в первом классе. Разрабатывает поисковые интерфейсы Яндекса с 2011 года.

О докладе
AJAX в поиске по вебу.

Многие сервисы Яндекса сейчас используют технологию AJAX. Рассказ пойдёт о том, как мы внедряли эту технологию в «большой» поиск Яндекса, какие задачи решали и с какими проблемами столкнулись.





минск,доклад,михаил трошев,бэм,02.06.2012
Илья Шаров: с картой по жизни
10 августа 2012, 12:19
фото автора

19 ноября 2011 года на Я.Субботнике в Новосибирске с докладом "Земля в коробочке: хранят и показывают Яндекс.Карты" выступал Илья Шаров.

Илья - руководитель группы администраторов геоинформационных сервисов, занимается в Яндексе инфраструктурой и архитектурой Яндекс.Карт.

Недавно мы узнали, что с картами Илья сталкивается не только в работе: он увлекается краеведением, ходит в походы и участвует в соревнованиях по городскому ориентированию "Бегущий город".

Вот, что об этом всем говорит сам Илья: 

"Не могу сказать, что так уж часто принимаю участие именно в БГ: как правило, лишь весной в Москве и осенью в Питере. Иногда выбираюсь в разные безумные вылазки вроде Иркутска с краеведческо-географической целью. Категория участия – либо велосипед, либо бег. Но обычно все это является подготовкой к Большому летнему походу.

Например, в 2010 году мы с друзьями ходили на Камчатку. Меня достаточно внезапно позвали в велопоход, и я достаточно внезапно согласился. Получилось у нас два кольца: по северной группе вулканов и по южной части Камчатки, в районе Мутновского вулкана. Всего по счетчику получилось 700 с небольшим километров. Но надо отметить, что было много мест, в которых не мы ехали на велосипедах, а велосипеды на нас."

Посмотреть фотографии Ильи с Камчатки можно здесь

А послушать и посмотреть его доклад с Я.Субботника в Новосибирскездесь.

илья шаров,фото,новосибирск,19.11.2011,ктоэтилюди
Про офис разработки Яндекса в Беларуси
14 августа 2012, 16:30
фото автора
Алексей Сикорский. Минск, 2 июня 2012 года
Руководитель разработки в Беларуси.

О докладе
Про офис разработки Яндекса в Беларуси.




видео, 217.46 Мб мобильное видео, 40.18 Мб

алексей сикорский,минск,доклад,02.06.2012
Методы классификации документов в поиске
17 августа 2012, 13:47
фото автора
Юрий Богомолов. Минск, 2 июня 2012 года
Призер школьных и студенческих олимпиад по программированию. Больше всего люблю решать новые алгоритмически сложные задачи, которых в Яндексе хватает.

О докладе
Методы классификации документов в поиске.

Рассказ о различных методах классификации документов. Ликбез методов машинного обучения, понятие разделимости классов, советы по выбору множества признаков. Разбор практического примера классификации.





минск,доклад,юрий богомолов,02.06.2012
Дмитрий Щадей: как стать профессиональным фотографом
17 августа 2012, 14:21
фото автора

Сегодня мы предлагаем вам вновь окунуться в позитивную атмосферу киевского Я.Субботника, который прошел 2 мая 2012 года, вместе с фотографиями, сделанными нашим докладчиком, Дмитрием Щадеем.

Качество фото просим не судить строго – Митя признался нам, что фотоаппарат берет в руки не так уж часто: 

"На киевском Я.Субботнике после моего доклада про JSLint я дефилировал в качестве фотографа. Не сказать, что это был мой дебют, но в эпоху, когда Instagram уже есть на каждом Android-телефоне, а вес зеркалки приближается к весу ноутбука, я чувствовал себя оператором печатной машинки.

Выдержку/диафрагму и все-все-все, мне помогла настроить Мурся, она же меня научила по "крутому" держать фотоаппарат – как по мне, очень не удобно, но в фильмах настоящие фотографы руки держали именно так.

На самом деле, роль мне досталась очень благородная, я мог без смущения передвигаться между рядами, заступать на сцену и вообще чувствовать собственную значимость. По возможности старался максимально запечатлеть аудиторию Я.Субботника, так что обязательно ищите себя на фотографиях!

Всем спасибо, действительно было очень весело."

 Совместный фотоальбом Мити и :

05.05.2012,фото,киев,ктоэтилюди,дмитрий щадей
Поиск для сайта: зачем он нужен, как с ним работать, как и зачем его улучшать
20 августа 2012, 12:29
фото автора
Дмитрий Вульбрун. Минск, 2 июня 2012 года
Работает менеджером проектов в группе сервисов для веб-мастеров с 2011 года. Развивает сервис Яндекс.Поиск для сайта. Считает, что Яндекс и вебмастер могут жить в симбиозе.

О докладе
Поиск для сайта: зачем он нужен, как с ним работать, как и зачем его улучшать.

Поговорим о том, что такое поиск для сайта, зачем он нужен, посмотрим, насколько это просто. Приоткроем завесу «индексирования-по-запросу». Посмотрим на html-код поисковой формы и результатов поиска.


минск,доклад,дмитрий вульбрун,02.06.2012
История создания БЭМ. Кратко, сбивчиво и неполно
21 августа 2012, 16:35
фото автора
Виталий Харисов. Минск, 2 июня 2012 года
Пришёл в Яндекс в 2005 году как HTML-верстальщик. За время работы в Яндексе прошёл путь от вёрстки независимыми блоками до БЭМ, от офиса в Симферополе в 25 кв.м. до 1200 кв.м., от команды из одного человека до руководства всей разработки на Украине.

О докладе
История создания БЭМ. Кратко, сбивчиво и неполно.

Как мы делали БЭМ. Почему некоторые места сделаны именно так. Что лежит в основе методологии. Что важно, а что можно менять по своему вкусу. Какие технологии мы используем и как они облегчают нам разработку.


5 комментариев
минск,доклад,02.06.2012,бэм,виталий харисов
Использование кастомных шрифтов
22 августа 2012, 12:10
фото автора
Ангелина Сидорцова. Минск, 2 июня 2012 года
В Яндексе с 2011 года. Работает разработчиком интерфейсов в команде разработки общепортального фреймворка. Активно принимает участие в развитии БЭМ.

О докладе
Использование кастомных шрифтов

Почему можно хотеть использовать кастомные шрифты. Какой нужен оптимальный синтаксис и какие нужны форматы шрифтов для подключения. Как легко подключать кастомные шрифты в терминологии БЭМ.


3 комментария
минск,доклад,ангелина сидорцова,бэм,02.06.2012
Ольга Онойко: жизнь в двух мирах
23 августа 2012, 13:45
фото автора

На Я.Субботнике в Киеве в мае этого года Оля Онойко рассказывала о том, кто же такие асессоры и зачем они нужны.

Но мало кто знает, что, когда у Оли заканчивается рабочий день, из администратора группы асессоров она превращается в писателя-фантаста.

В этом качестве Ольга дебютировала в 2005 году с романом "Доминирующая раса", тогда еще под псевдонимом Олег Серегин. С 2007 года ее произведения печатаются под реальным именем (полный список можно посмотреть на сайте Ольги).

Мы попросили Олю немного рассказать о ее последней книге, которая уже совсем скоро увидит свет: 

"...вообще-то я собиралась стать композитором и закончила ВУЗ по специальности "Музыковедение". Но оказалось, что сочинять истории у меня получается лучше.

"Море имён" – это уже пятый роман, который выходит из печати. Издаёт его Эксмо, выход обещают в ноябре.

Один из "персонажей" романа – интернет-поисковик Ялик, в котором легко узнаётся прообраз. Главный герой "Моря" – простой айтишник, который трудится в Ялике разработчиком внутренних сервисов, а параллельно – ещё в одном проекте. Есть проблема: Ялик ищет по интернету сразу нескольких параллельных миров, а пользователям ни в коем случае нельзя показывать "чужую" выдачу – это опасно.

Но вы не бойтесь. Мы за этим следим".

Википедия про Олю

Официальный сайт писателя Ольги Онойко

3 комментария
05.05.2012,ольга онойко,киев,ктоэтилюди
Как мы делаем code review
24 августа 2012, 14:00
фото автора
Владимир Билоненко. Минск, 2 июня 2012 года
Поверил в JavaScript раньше других. Руководит группой разработчиков интерфейсов в киевском офисе Яндекса.

О докладе
Как мы делаем code review

Почему и как мы делаем инспекцию кода, какие инструменты используем. Обсудим организацию процесса разработки.


минск,доклад,владимир билоненко,02.06.2012
JS API Яндекс.Карт 2.0: что нового и как это работает
27 августа 2012, 13:55
фото автора
Сергей Перескоков. Минск, 2 июня 2012 года
Разработчик интерфейсов API Яндекс.Карт.

О докладе
JS API Яндекс.Карт 2.0: что нового и как это работает

Что и зачем мы изменили в JavaScript API Яндекс.Карт. О новой архитектуре API, о взаимосвязи его компонентов, о новых инструментах и возможностях, которые теперь доступны разработчикам.


сергей перескоков,минск,доклад,02.06.2012
Архитектура сервиса Яндекс.Диск. Замыслы и реальность
28 августа 2012, 16:36
фото автора
Владимир Русинов. Минск, 2 июня 2012 года
Менеджер Яндекс.Диска. Работает в Яндексе с мая 2010 года. Занимался Народом и Почтой для Доменов.

О докладе
Архитектура сервиса Яндекс.Диск. Замыслы и реальность

Как решалась задача надежного хранения файлов и данных миллионов пользователей. Развитие архитектуры кластера Диска: от первого черновика к реальности.


минск,доклад,владимир русинов,02.06.2012
Hello WP7: начинаем разработку
29 августа 2012, 15:09
фото автора
Константин Заикин. Минск, 2 июня 2012 года
Выпускник математического факультета Иркутского государственного университета. .net разработчик, начинал с Framework 1.1. Разрабатывал Windows Forms, ASP, ASP.net, Silverlight приложения. В Яндексе с 2011 года, занимается разработкой для устройств на Windows Phone 7.

О докладе
Hello WP7: начинаем разработку

На паре простейших примеров покажем, как создать приложение на WP7. Посмотрим Hello World (скучно, но надо) и работающий прототип простого приложения с блэкджеком и анимациями. В проекте используем паттерн MVVM. Microsoft Expression Blend поможет создать интерфейс и анимации в стиле Metro, а Microsoft Visual Studio ¬– это наше всё. Приходите, будет немножко магии.


минск,доклад,константин заикин,02.06.2012
Настя Ларкина: дизайнер в поиске тоже художник
30 августа 2012, 15:59
фото автора

Настя Ларкина рассказала нам, что рисует, сколько себя помнит. Осознанно – с 2008 года, с того момента, как прослушала курс иллюстрации Виктора Меломеда в Британской высшей школе дизайна. С тех пор помимо ежедневного рисования на работе, иллюстраторского фриланса и комиксов, несколько раз в год во время каникул Настя делает серии рисунков с натуры в разных концах мира.

Вот, что сама Настя говорит про свою деятельность: 

"Это не только бесконечное удовольствие – свободно возюкать кистью по бумаге, но ещё и тренировка, как бег или приседания. Только качаю я не попу и пресс, а некую эээ рисовальную мышцу. Рисую быстро, легко, и неудачи меня не расстраивают. Рисую на количество. Потому что твердо верю (и имею тому немало подтверждений), что количество превращается в качество. А больше в него ничего не превращается.

Я честно рисую все подряд. Поначалу хотелось искать интересные сюжеты и композиции. Но я постоянно делала усилие над собой для того, чтобы не искать что-то специально красивое, а рисовать, что вижу, что придется, самую обыденную обыденность. И постепенно достигла в этом некоторых успехов.

Мне действительно все равно, что рисовать: людей, архитектуру, автомобили, еду, предметы интерьера или целиком интерьер, статуи, делать копии картин, музейные экспонаты. Любую дребедень научилась превращать в картинку с историей.

Когда я начинала, выход удачных рисунков был чуть меньше половины. Сейчас – 90%. Это как раз то количество, которое превращается в качество. Конечно, всегда есть товарищи, на путевые рисунки которых смотрю, и сердце замирает. И слава Богу, значит, много интересного впереди."

Такой бывает Настя в свободное от работы время, а вот чем занимается Настя в Яндексе – можно посмотреть по ссылке.

2 комментария
анастасия ларкина,ктоэтилюди
Локализация приложений для iOS: как не прострелить себе ногу
30 августа 2012, 21:15
фото автора
Андрей Субботин. Минск, 2 июня 2012 года
Начал писать код 20 лет назад и верит, что хорошее ПО, внимание к дизайну и юзабилити, а также Маки и Айфоны помогут сделать этот мир лучше.

О докладе
Локализация приложений для iOS: как не прострелить себе ногу

Ужасы локализации и как с ними бороться на пошаговом примере: от «Эврика, нам нужно перевести проект на язык Х!» до «Как не прострелить себе ногу, когда у вас есть Xcode, разработчики, переводчики и дедлайн». Пройдемся по всем базовым инструментам локализации (genstrings, ibtool) и поймем, как их использовать с наименьшими телодвижениями. Отдельно поговорим про то, как мы подружили весь этот «зоопарк» в Яндексе и чем готовы поделиться.


1 комментарий
минск,доклад,андрей субботин,02.06.2012