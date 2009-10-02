Встречайте новые карты городов и обновления!

Сегодня на Яндекс.Картах опубликовано 12 новых свежих и подробных карт российских городов.

У нас появились карты восьми сибирских городов, расположенных по берегам Енисея и его притоков: Красноярска, Абакана, Ачинска, Дивногорска, Канска, Лесосибирска, Минусинска и Сосновоборска.

На карте Красноярска – столицы одного из крупнейших и важнейших российских регионов – подробно показан не только исторический центр и расположенные по обоим берегам Енисея крупные жилые массивы, но и пригородные города-спутники: промышленный Сосновоборск и живописный Дивногорск у подножия 100-метровой плотины Красноярской ГЭС, а также поселок Емельяново, находящийся возле одноименного аэропорта.

Подробные карты появились у столицы Хакассии Абакана и стоящего на противоположном берегу широкой енисейской поймы старинного Минусинска. Есть они теперь и у крупнейших промышленных центров юга Красноярского края: Ачинска, Канска и таежного Лесосибирска, протянувшегося на 20 километров вдоль Енисея.

Также на северо-западе России появились карты четырех региональных центров: Калининграда, Петрозаводска, Пскова и Сыктывкара.



На карте и спутнике Калининграда – столицы бывшей Восточной Пруссии – хорошо различимы следы немецкого прошлого города. Это расположенный на острове готический кафедральный собор с могилой философа Иммануила Канта; уцелевшие от пожаров и бомбежек 1945 года немецкие кварталы и современные многоэтажки, сохраняющие нумерацию некогда стоявших на их месте зданий.



На карте Пскова – одного из древнейших городов России – можно видеть многочисленные храмы и остатки старых городских укреплений. Еще лучше их разглядывать на спутниковом снимке:

Кроме того, полностью обновлены карты Киева, Одессы и Днепропетровска, а также добавлена карта Днепродзержинска. Подробнее о них можно прочитать в блоге украинского Яндекса.

Напомним, что все новые карты уже доступны в API – вы можете использовать их на ваших сайтах!



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