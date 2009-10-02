Сегодня мы бы хотели преподнести небольшой сюрприз нашим любознательным пользователям.
Теперь, разглядывая обзорную карту мира или спутниковые снимки, можно узнать в каких координатах расположены те или иные уголки нашей планеты.
Для этого нужно на обзорных масштабах карты включить новый слой - «Градусная сетка», на полупрозрачном слое отмечены параллели и меридианы с подписями значений. На градусной сетке мы отметили и подписали географические пояса: Экватор, Северный и Южный полюса, тропики Рака и Козерога.
Узнать точные координаты места на более подробных масштабах можно при помощи инструмента «Информация»
По клику на карте мы покажем координаты в строке поиска и найдем ближайший географический объект. Например, по близости от координат 29.267184,56.156576 (долгота, широта) Яндекс.Карты найдут село Неведро в Псковской области. Кроме этого, вы можете при помощи этого инструмента на карте города узнавать что расположено в выбранном по клику доме и какие станции метро есть по близости.
Яндекс.Карты
* Подробнее про координатную сетку можно почитать в Яндекс.Словарях