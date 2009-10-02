Блог Карт

октябрь 2009
Несколько способов узнавать о градусах
2 октября 2009, 18:07

Сегодня мы бы хотели преподнести небольшой сюрприз нашим любознательным пользователям.

Теперь, разглядывая обзорную карту мира или спутниковые снимки, можно  узнать в каких координатах расположены те или иные уголки нашей планеты.

Для этого нужно на обзорных масштабах карты включить новый слой - «Градусная сетка», на полупрозрачном слое отмечены параллели и меридианы с подписями значений. На градусной сетке мы отметили и подписали географические пояса: Экватор, Северный и Южный полюса, тропики Рака и Козерога.




Узнать точные координаты места на более подробных масштабах можно при помощи инструмента «Информация»

По клику на карте мы покажем координаты в строке поиска и найдем ближайший географический объект. Например, по близости от координат 29.267184,56.156576 (долгота, широта) Яндекс.Карты найдут село Неведро в Псковской области. Кроме этого, вы можете при помощи этого инструмента на карте города узнавать что расположено в выбранном по клику доме и какие станции метро есть по близости.

 


Яндекс.Карты



* Подробнее про координатную сетку можно почитать в Яндекс.Словарях 

6 комментариев
полезное
Показываем московские улицы друзьям
8 октября 2009, 19:47

Кстати, ссылкой на видеокамеру теперь делиться удобнее - если нажать "Ссылка на карту", то по полученной ссылке откроется сразу выбранная камера. Конечно, если вы ее смотрели, прежде чем решили показать другу.

Например, вот тут показывают Сущевский вал. Прямо сейчас там пробка, как и на Нижегородской улице.


Маша Лауфер

11 комментариев
пробки,видеокамеры,полезное
12 новых карт городов России
13 октября 2009, 18:59
Встречайте новые карты городов и обновления!

Сегодня на Яндекс.Картах опубликовано 12 новых свежих и подробных карт российских городов.

У нас появились карты восьми сибирских городов, расположенных по берегам Енисея и его притоков: Красноярска, Абакана, Ачинска, Дивногорска, Канска, Лесосибирска, Минусинска и Сосновоборска.

На карте Красноярска – столицы одного из крупнейших и важнейших российских регионов – подробно показан не только исторический центр и расположенные по обоим берегам Енисея крупные жилые массивы, но и пригородные города-спутники: промышленный Сосновоборск и живописный Дивногорск у подножия 100-метровой плотины Красноярской ГЭС, а также поселок Емельяново, находящийся возле одноименного аэропорта.

Подробные карты появились у столицы Хакассии Абакана и стоящего на противоположном берегу широкой енисейской поймы старинного Минусинска. Есть они теперь и у крупнейших промышленных центров юга Красноярского края: Ачинска, Канска и таежного Лесосибирска, протянувшегося на 20 километров вдоль Енисея.

Также на северо-западе России появились карты четырех региональных центров: Калининграда, Петрозаводска, Пскова и Сыктывкара.

На карте и спутнике Калининграда – столицы бывшей Восточной Пруссии – хорошо различимы следы немецкого прошлого города. Это расположенный на острове готический кафедральный собор с могилой философа Иммануила Канта; уцелевшие от пожаров и бомбежек 1945 года немецкие кварталы и современные многоэтажки, сохраняющие нумерацию некогда стоявших на их месте зданий.

На карте Пскова – одного из древнейших городов России – можно видеть многочисленные храмы и остатки старых городских укреплений. Еще лучше их разглядывать на спутниковом снимке:

Кроме того, полностью обновлены карты Киева, Одессы и Днепропетровска, а также добавлена карта Днепродзержинска. Подробнее о них можно прочитать в блоге украинского Яндекса.

Напомним, что все новые карты уже доступны в API – вы можете использовать их на ваших сайтах!

Коллектив Яндекс.Карт, не останавливаемся на достигнутом

11 комментариев
карты
Версия 3.01 с поиском организаций
14 октября 2009, 15:35
Долгожданное обновление мобильных Яндекс.Карт

Здравствуйте, друзья!

Рады представить вам новую версию мобильных Яндекс.Карт 3.01. Скачать ее можно с http://mobile.yandex.ru/maps при помощи компьютера или с http://m.ya.ru/ymm с помощью телефона.

Новая версия позволяет еще лучше ориентироваться в городе благодаря функции поиска организаций.

Вы можете набрать в поисковой строке телефона название нужной компании и узнать, где она находится и как до нее добраться. Водители могут узнать, где расположена ближайшая бензозаправка или шиномонтаж.

Можно посмотреть все найденные компании на карте или узнать подробную информацию о конкретной: название, адрес, номер телефона. При этом, чтобы позвонить, достаточно навести на номер телефона и кликнуть, не запоминая и набирая цифры.

Мобильные Яндекс.Карты   Мобильные Яндекс.Карты

Спасибо за отзывы о работе бета-версии мобильных Яндекс.Карт 3.00. Благодаря им были найдены и исправлены некоторые баги.

Надеемся, что новая версия вам понравится.

С уважением, команда мобильных Яндекс.Карт

6 комментариев
Яндекс.Карты пришли в Казахстан
14 октября 2009, 17:29
На Яндекс.Картах появились подробные карты двух крупнейших городов Казахстана – Астаны и Алматы. На них обозначены все дороги и абсолютное большинство городских зданий, в том числе самых новых! Карты новой и старой столиц Казахстана дополняют спутниковые снимки высокого разрешения. Карты этих и многих других городов можно использовать и в своих собственных веб-проектах – воспользуйтесь API Яндекс.Карт. Кроме того, карты Астаны и Алматы стали доступны в мобильных Яндекс.Картах версии 3.01. Пользователи приложения теперь имеют возможность не только пользоваться картами в пути, но и формировать «карту пробок» – картину загрузки дорог своих городов. Команда Яндекс.Карт, открываем новые горизонты
3 комментария
карты
Новые спутниковые снимки на Яндекс.Картах
19 октября 2009, 13:07

Вместе с запусками новых карт городов мы не забываем обновлять и публиковать новые спутниковые снимки.

В последний релиз вошли 12 известных городов Европы, Азии и Америки:

Берлин

Будапешт

Вена

Гавана

Дубай

Иерусалим

Копенгаген

Лиссабон

Лондон

Неаполь

Роттердам

Хайфа

Подробные спутниковые снимки в Яндекс.Картах есть не только для России и стран СНГ, но и для нескольких десятков крупнейших городов и популярных курортов всего мира. Их полный список доступен по ссылке "Выбрать город".

Теперь, загружая на Яндекс.Фотки фотографии из путешествий, вы можете более точно указать где был сделан удачный кадр. В новом загрузчике снимки можно сразу же привязать к карте.

4 комментария
Пробки Одессы на Яндекс.Пробках
20 октября 2009, 15:07

Начиная с сегодняшнего дня, к веб-сервису Яндекс.Пробок добавляется новый город - Одесса. Теперь одесситы могут следить за состоянием загруженности дорог своего города в режиме реального времени.



Традиционно обращаем ваше внимание, что кроме веб-сервиса пробок, для жителей города доступно мобильное приложение Яндекс.Карты версии 3.01.  В приложении вы найдете обновленную карту Одессы, получите возможность смотреть пробки в пути в режиме реального времени, а также сможете записать трек своего движения и передать его в веб-сервис "Мои Карты".



А если ваш телефон или другое мобильное устройство поддерживает работу с GPS - вы можете принять участие в формировании карты пробок вашего города. Для этого необходимо включить опцию "Сообщать о пробках" в настройках вашего приложения, и вы начнете вносить свой вклад в закраску улиц города.

Удачи вам на дорогах!

Роман Борисенко,
менеджер Яндекс.Пробок

 

1 комментарий
Пробки на дорогах - и в результатах поиска
27 октября 2009, 14:48

С недавнего времени Яндекс.Карты рассказывают о дорожных пробках Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Киева не только у себя на сервисе, но и на страницах поиска Яндекса. Набрав в поисковой строке соответствующий запрос, например, "пробки" или "загруженность дорог", вы можете сразу увидеть текущую дорожную ситуацию, количество баллов и ссылку на закачку мобильного приложения. 



В дальнейшем будут подключены и другие города, где есть Яндекс.Пробки. Надеемся, что эта полезная информация в результатах поиска поможет вам пройти сквозь все заторы и приехать на работу или домой максимально быстро.


Яндекс.Карты

9 комментариев
Яндекс.Пробки на вашем маршруте
28 октября 2009, 17:47

Средний балл пробок по городу чем-то схож со средней температурой по больнице. Казалось бы, и полезная информация, но утром вся Москва «стоит» в центр, а вечером — из центра в область. Так, почти всегда при 9 баллах пробок вечером в пятницу можно с ветерком долететь с окраины в центр, а по дороге обратно можно простоять в пробке не один час.

Теперь на главной странице Яндекса вы не только найдете средний балл пробок по Москве, но и сможете оценить загруженность дорог на конкретном маршруте, по которому вы ежедневно следуете из дома на работу и обратно. При этом отображается не только плотность движения в баллах, но и предполагаемое время проезда, а также ссылка на карту с возможным маршрутом объезда пробок.

Пробки на моём маршруте

В зависимости от времени суток, переключатель «Домой» и «На работу» в информере будет автоматически менять свое состояние. Утром по умолчанию включаются пробки из дома на работу, а вечером — наоборот.

Чтобы настроить информер пробок на маршруте, перейдите по ссылке или зайдите на главную страницу Яндекса и нажмите на ссылку «Пробки на моём маршруте». В открывшемся окне введите адреса в поля «Дом» и «Работа» и нажмите на кнопку «Проложить». Если получившийся маршрут вас не вполне устраивает, вы можете изменить его, расставив на карте дополнительные точки, и маршрут будет проложен заново.

Настройка
4 комментария