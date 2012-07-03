С сегодняшнего дня планировать поездки на общественном транспорте на Яндекс.Картах могут жители еще восьми городов. Это Чебоксары, Хабаровск, Пенза, Херсон, Симферополь, Севастополь, Ялта и белорусская столица —Минск.
Сервис умеет строить маршруты с учетом пробок и предлагает от одного до четырех вариантов проезда. Пользователи выбирают, каким путем лучше поехать и сколько времени потратить на дорогу. Например, если в Минске вам надо добраться от Проспекта Победителей до улицы Короля, сервис предложит доехать до пункта назначения двумя разными способами, с пересадкой и без.
При построении маршрута сервис учитывает самые разные факторы — вид транспорта, скорость его движения, время на пересадку и пеший путь до остановки. Если вы обнаружили неточность, сообщите об этом через форму обратной связи — и мы оперативно внесем правки.
Строить маршруты общественного транспорта может не только веб-сервис, но и мобильные Яндекс.Карты для платформ iOS и Android. Сейчас маршрутизация доступна для более чем 45 городов.
Команда Яндекс.Карт
С сегодняшнего дня планировать поездки на общественном транспорте на Яндекс.Картах могут жители еще восьми городов. Это Чебоксары, Хабаровск, Пенза, Херсон, Симферополь, Севастополь, Ялта и белорусская столица —Минск.
У гостиниц и кафе на Яндекс.Картах появились фотографии. Теперь планировать поход в ресторан или поездку в другой город стало гораздо удобнее — вы просто выбираете на Картах подходящие места и сразу же можете оценить их интерьер.
Например, если вы ищете ресторан японской кухни на тверской, выбор подходящих по критериям заведений будет достаточно велик.
Однако зачастую облик заведения и его атмосфера значат ничуть не меньше, чем хорошая кухня. И, возможно, именно фотографии интерьера станут решающим доводом в пользу выбора куда пойти сегодня вечером.
К настоящему времени на Картах появились организации из 17 крупнейших городов России. Сейчас все фотографии предоставляются нашими партнерами, а скоро возможность добавлять фотографии появится и у владельцев организаций.
Если вы владелец организации из сферы общественного питания или гостиничных услуг, подробнее об управлении показом фотографий читайте в Помощи Справочника.
Мы обновили карты Санкт-Петербурга, Новороссийска, Пскова, Череповца, Архангельска и Петрозаводска и опубликовали схемы еще восьми городов: Суздаль, Чита, Южно-Сахалинск, Биробиджан, Йошкар-Ола, Нижневартовск, Сургут и Магнитогорск.
Сегодня на Яндекс.Картах появились схемы еще восьми городов. Это Суздаль, Чита, Южно-Сахалинск, Биробиджан, Йошкар-Ола, Нижневартовск, Сургут и Магнитогорск.
Жители этих городов получили подробные карты с детализацией до дома, поиском адресов и возможностью строить маршруты на автомобиле.
Сделаны карты непосредственно в Яндексе, и наши картографы разместили на них самую полную и актуальную информацию, например, вы увидите на картах новостройки на Славянской улице в Чите или новый торговый центр на выезде из города в Магнитогорске.
Мы и дальше будем вносить в карту своевременные изменения, чтобы карта оставалась актуальной. Но это не значит, что нам не нужна ваша помощь. Если вы обнаружили неточность, сообщите об этом через форму обратной связи — и мы внесем соответствующие правки.
Также мы обновили карты Санкт-Петербурга, Новороссийска, Пскова, Череповца, Архангельска и Петрозаводска.
В Питере на картах водители найдут новые автодороги: Парашютную улицу, участок КАД по Дамбе, проспект Героев. Кроме того на картах появились бурно растущие новостройки в районе улицы Оптиков и станция метро «Адмиралтейская», расположенная рядом с Дворцовой площадью.
Возможно вам будет интересно почитать о том, как мы делаем собственные карты.
Команда Яндекс.Карт