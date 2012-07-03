С сегодняшнего дня планировать поездки на общественном транспорте на Яндекс.Картах могут жители еще восьми городов. Это Чебоксары, Хабаровск, Пенза, Херсон, Симферополь, Севастополь, Ялта и белорусская столица —Минск.



Сервис умеет строить маршруты с учетом пробок и предлагает от одного до четырех вариантов проезда. Пользователи выбирают, каким путем лучше поехать и сколько времени потратить на дорогу. Например, если в Минске вам надо добраться от Проспекта Победителей до улицы Короля, сервис предложит доехать до пункта назначения двумя разными способами, с пересадкой и без.









При построении маршрута сервис учитывает самые разные факторы — вид транспорта, скорость его движения, время на пересадку и пеший путь до остановки. Если вы обнаружили неточность, сообщите об этом через форму обратной связи — и мы оперативно внесем правки.



Строить маршруты общественного транспорта может не только веб-сервис, но и мобильные Яндекс.Карты для платформ iOS и Android. Сейчас маршрутизация доступна для более чем 45 городов.



Команда Яндекс.Карт