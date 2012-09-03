Сервис маршрутизации на общественном транспорте пришел еще в 8 городов – 4 российских и 4 украинских. Это Тверь, Ижевск, Липецк, Брянск, Винница, Сумы, Тернополь и Ужгород.
Просто укажите начальную и конечную точки вашего пути, и в ответ вы увидите от одного до трёх вариантов проезда. Какой из них вам больше подходит — выбирайте сами. Например, от Луговой улицы до Новой Зари в Твери можно добраться на двух маршрутках — с одной пересадкой.
Это обновление доступно также и для мобильных Яндекс.Карт, работающих на платформах iOS или Android.
Команда Яндекс.Карт
Сервис маршрутизации на общественном транспорте пришел еще в 8 городов – 4 российских и 4 украинских. Это Тверь, Ижевск, Липецк, Брянск, Винница, Сумы, Тернополь и Ужгород.
Поиск Яндекса уже давно предлагает пользователям персональные подсказки. Они основаны на тех запросах, которые вы когда-то уже задавали, и работают, если в настройках включены «Мои запросы».
Сегодня персональные подсказки появились и на Яндекс.Картах: теперь поисковая строка Карт учитывает историю ваших запросов.
Например, вы собрались в поликлинику и вчера искали ее на карте, а с утра перед выходом хотите уточнить, как к ней проехать. Начните вводить запрос в поисковую строку – и подсказки предложат вам ту самую поликлинику, которую вы недавно уже находили.
Эти подсказки легко отличить от обычных – они выводятся вверху списка и подсвечены фиолетовым цветом. Разумеется, никому, кроме вас, они не будут видны – у каждого пользователя персональные подсказки свои. Для того чтобы они показывались, вы просто должны быть авторизованы на Яндексе.
Команда Яндекс.Карт,
предлагаем каждому своё
Сегодня на Яндекс.Картах появилось около 120 000 фотографий домов для 15-ти российских городов.
Чуть меньше половины фотографий приходятся на Санкт-Петеребург. Полную карту релиза можно посмотреть здесь.
Теперь, если вы впервые отправляетесь в гости к друзьям или на рабочую встречу по незнакомому адресу, вбейте его в поисковую строку, а затем кликните на маркер объекта на карте. В открывшейся карточке вы увидите, как здание выглядит.
Данные фотографии мы получаем с помощью нашей технологии – Автофотограф. Почитать о том, как он работает, можно здесь.
Конечно, фото появились не у всех домов, где-то нет панорам, а где-то нас не устроило качество снимка, поэтому, мы оставили возможность загружать фото самостоятельно. Если вы хотите, чтобы фотография вашего дома была на Яндекс.Картах, просто добавьте её.
Команда Яндекс.Карт
Сегодня на Яндекс.Картах обновились панорамы Самары и её окрестностей.
Отныне посетить одну из самых больших площадей Европы или стать гостем свадьбы на набережной реки Волги можно не выходя из дома. Больше жителей смогут посмотреть, как выглядит на панорамах их улица. А у пользователей из других городов есть возможность увидеть достопримечательности Самары, которые ранее были за пределами съемки — например, площадь Славы с храмом Георгия Победоносца или самарский "Арбат" - улицу Ленинградскую.
Дополнительно мы отсняли панорамы пригородов Самары – Новокуйбышевск, Чапаевск, Кинель, а также трассу М-5 "Урал" до Тольятти.
Яндекс отснял в Самаре и области более 800 километров улиц. Всего было сделано 70 тысяч фотографий.
Панорамы разных городов можно смотреть не только на веб-сервисе, но и с помощью мобильного приложения Яндекс.Карты. Его легко скачать в App Store или в Google Play.
Давайте вместе полюбуемся достопримечательностями Самары:
Самарский академический театр драмы им. Горького и памятник В.И. Чапаеву
Самарский академический театр оперы и балета
Памятник самолету Ил-2
Команда Яндекс.Карт
С приходом осени на дорогах традиционно растут пробки. В этом виноваты и погода, и окончание летних отпусков, и начало сезона деловой активности. Но мы уверены, что многие из наших читателей знают, как прокладывать оптимальные маршруты в объезд дорожных затруднений на Яндекс.Картах.
Теперь на сервисе мы не только показываем, что есть на дорогах, но и то, что будет в ближайший час – то есть краткосрочный прогноз пробок. Он позволяет узнать, какими будут пробки через 15, 30, 45 и 60 минут.
По сравнению с «пробками обычно», прогноз пробок точнее, так как он учитывает не только общую статистику, но и текущую картину пробок. Теперь вы узнаете, какими будут пробки в городе, когда закончите ужин, сделаете пару важных звонков и дойдете до парковки, чтобы поехать домой.
Новая возможность доступна сразу для нескольких городов: Москва, Санкт-Петербург, Стамбул, Киев, Екатеринбург.
Узнавайте о будущем на Яндекс.Картах!
Команда Яндекс.Карт,
предсказываем будущее