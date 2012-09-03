С приходом осени на дорогах традиционно растут пробки. В этом виноваты и погода, и окончание летних отпусков, и начало сезона деловой активности. Но мы уверены, что многие из наших читателей знают, как прокладывать оптимальные маршруты в объезд дорожных затруднений на Яндекс.Картах.



Теперь на сервисе мы не только показываем, что есть на дорогах, но и то, что будет в ближайший час – то есть краткосрочный прогноз пробок. Он позволяет узнать, какими будут пробки через 15, 30, 45 и 60 минут.







По сравнению с «пробками обычно», прогноз пробок точнее, так как он учитывает не только общую статистику, но и текущую картину пробок. Теперь вы узнаете, какими будут пробки в городе, когда закончите ужин, сделаете пару важных звонков и дойдете до парковки, чтобы поехать домой.



Новая возможность доступна сразу для нескольких городов: Москва, Санкт-Петербург, Стамбул, Киев, Екатеринбург.



Узнавайте о будущем на Яндекс.Картах!



Команда Яндекс.Карт,

предсказываем будущее