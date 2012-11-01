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Разговорчики с камерами в новой версии Яндекс.Навигатора

У нашего Навигатора – второе крупное обновление. Теперь он поможет вам избежать «писем счастья» и соблюдать предписанный скоростной режим – мы добавили на карты около 5000 камер (стационарных и мобильных), и их количество постоянно увеличивается. Навигатор заранее предупредит вас о приближении камеры звуковым сигналом.

Для всей России и Украины используется новый, переработанный дорожный граф (то есть данные о сети дорог). Это значит, что Навигатор стал точнее. Особенно много исправлений внесено в питерские и московские карты.  Большая заслуга в этом принадлежит вам – пользователям: например, мы постоянно получаем данные от водителей, которые оставляют сообщения о неточностях в маршрутах в обычных и мобильных Яндекс.Картах

Чтобы узнавать о недочетах и совершенствовать приложение, теперь мы и в Яндекс.Навигатор добавили возможность сообщить об ошибочно построенном маршруте – если, скажем, обещанного поворота нет или дорогу прямо преграждает «кирпич», то нужно кликнуть на маневр и выбрать в меню, что именно пошло не так. Не удивляйтесь также, если при отклонении от маршрута Навигатор сам попросит вас сообщить об ошибке.  

Что касается интерфейса, то мы добавили новую кнопку для установки дорожного события, знакомую большинству по мобильным Яндекс.Картам. Сообщайте другим водителям о ДТП, дорожных работах, камерах, других событиях  или общайтесь в разговорчиках – это хороший способ поднять настроение себе и окружающим.

Обновление вышло одновременно для iOS и Android, обращайтесь за ним в App Store и Google Play соответственно.

 

Команда Яндекс.Навигатора,

продолжаем движение

144 комментария
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Dmitry Zhokhov
26 ноября 2015, 16:10

Ребяты, сделайте, пожалуйста, настройку масштаба в зависимости от скорости!

e.grebennikov
26 ноября 2015, 16:10

Масштаб в навигаторе подстраивается автоматически под разную скорость.

Если это не очень удобно, то эту опцию всегда можно выключить в настройках.

rayslava
26 ноября 2015, 16:10

Это, как раз, весьма удобно а есть ли какая-то возможность редактировать зависимость?

Ну, грубо говоря, я хотел бы поправить коэффициенты пересчета моей скорости в масштаб карты.

e.grebennikov
26 ноября 2015, 16:10

нет, такой возможнсти нет

alex.bayt
26 ноября 2015, 16:10

Сделайте, пожалуйста, автозум по расстоянию. Мне с ним удобнее ездить, да и думаю не только мне.

Sergei78rus
1 июля 2016, 13:47
e.grebennikov,
добрый день. А не подскажете, почему нельзя ответить в разговорчиках?
Света Чистякова
1 июля 2016, 16:34
Sergei78rus,
здравствуйте. Потому что функции комментирования в Навигаторе нет пока (только в Картах есть). Пожелание передадим, спасибо.
batu.akcay
26 ноября 2015, 16:10

when will yandex navigator be available for turkey ?

e.grebennikov
26 ноября 2015, 16:10

We are thinking of it:)

Former.ka
26 ноября 2015, 16:10

эти 5000 камер постоянные? тоесть нельзя например сотруднику ДПС будет убрать метку например из приложения? И еще вопрос про добавление новых камер, оно будет происходить автоматически?

e.grebennikov
26 ноября 2015, 16:10

Есть слой постоянных камер, в наличии которых мы уверены. Их нельзя удалить.

Также пользователи сами ставят тысячи камер ежедневно.

Мы регулярно анализируем статистику установленных камер, и на тех участках дорог, где ставят много камер или положительно голосуют за поставленные, перемещаем камеры в слой постоянных.

mail.grand
26 ноября 2015, 16:10

Ок! Спасибо за работу! Но как это делать? Не всем юзерам процедура понятна!..

amam
26 ноября 2015, 16:10

Спасибо, отличная новость! Все больше пользуюсь вашим Навигатором вместо Карт.

Поддержка 5 айфона и камеры как раз актуально.

А планируется ли добавить загрузку кэша карт? Тогда совсем уже все быстро и шоколадно работать будет.

e.grebennikov
26 ноября 2015, 16:10

Традиционно не рассказываем о наших планах, следите за анонсами:)

Trubetskaya D.
26 ноября 2015, 16:10
А почему он больше не переворачивается вместе с айфоном вверх ногами?
e.grebennikov
26 ноября 2015, 16:10

Вам стало неудобно? Вы часто пользовались этим режимом? Расскажите подробнее

Trubetskaya D.
26 ноября 2015, 16:10
Я постоянно пользовалась этим режимом, как в я.картах, так и в навигаторе (((
Единственный способ при котором я могла поставить свой айфон в машине (без специальных удерживающих устройств), был как раз вверх ногами и с подключенной зарядкой. Поэтому было очень удобно что карты и навигатор переворачивались вместе с телефоном.
e.grebennikov
26 ноября 2015, 16:10

Попробуем что-то с этим сделать в следующем релизе.

Trubetskaya D.
26 ноября 2015, 16:10
Буду очень ждать, потому что, к сожалению, кроме как вверх ногами, я пользоваться ни картами, ни навигатором не могу (((
andy1618
26 ноября 2015, 16:10

До этого переворачивать не пробовал, но вот тоже захотел - из соображений длины проводочков питания и наушников.

ОС - Андроид.

ba-galya
26 ноября 2015, 16:10

+1

ksi-miee
26 ноября 2015, 16:10

А не научили в Android работать с выключенным экраном? 

e.grebennikov
26 ноября 2015, 16:10

Сейчас он ведет себя аналогично другим программам на этой ОС - выключается.

ksi-miee
26 ноября 2015, 16:10

Гугловая навигация не выключается точно. Именно поэтому пользуюсь ей. Другие программы запускают сервис, и у них тоже все хорошо. 

minoga-ss
26 ноября 2015, 16:10

А почему значки камер не сделать как в Картах? там стационарные и временные значки разные. нагляднее по-моему.

И что-то я не нашел в настройках как включить звуковое предупреждение о камерах, помогите, плиз..

e.grebennikov
26 ноября 2015, 16:10

В мобильных картах реализовано экспериментальное решение. По факту, сейчас два слоя дублируются. В будущем останется один слой.

Звуковое предупреждение включается, если у вас включено отображение камер.

minoga-ss
26 ноября 2015, 16:10

Понятно... И все же подумайте над двумя типами значков, ведь это правда удобнее. Стационарные комплексы должны отличаться картиночкой ИМХО.

Спасибо за подсказку!)

andy1618
26 ноября 2015, 16:10

+1 за отличие "стационарная - временная камера".

James.Devivan
26 ноября 2015, 16:10

+1

ba-galya
26 ноября 2015, 16:10

+1

 

Фролов Михаил
26 ноября 2015, 16:10

Дважды спасал меня ваш навигатор, но есть один нюанс - после его запуска батарея садится ужасно быстро, во время работы оно понятно, но даже после выхода из приложения (единсвтенный доступный способ на Android это кнопка home)  юатарейка просто умирает. Спецаильно проверял, искал причину среди всех используемых приложений. Приходится после использования перезапускать тушку, что очень не удобно - поэтому Ситигид пользую чаще, ЯНави только в критических случаях. 

Спасибо! 

andy1618
26 ноября 2015, 16:10

Хм, странно. У меня тоже Андроид, HTC One V. При выходе из приложения (home или

Сергей
26 ноября 2015, 16:10
а для навигаторов на базе Microsoft WindowsCE будет версия?
Иван
26 ноября 2015, 16:10

Выкиньте его плз..

mktrus
26 ноября 2015, 16:10
Глюк!В горизонтальной ориентации жму Поиск, тыкаю в строку и сразу откры вдается клавиатура, а возможность выбрать предыдущие варианты мелькает лишь на секунду
mktrus
26 ноября 2015, 16:10

О камерах ни разу не оповестило, ну и это, откуда дровишки?

Иван
26 ноября 2015, 16:10

Включите их в настройках

maizy-art
26 ноября 2015, 16:10

Мне тоже интересно с камерами? Они визуально не отображаются? работают только оповещения?

 

Только что потыкал в несколько московских камер в я.Навигаторе под iOS, они все как и раньше добавлены пользователями не более 1-2 часов назад. Вроде бы доп. настроек для включения слоёв там нет. За рулём пока не проверял.

minoga-ss
26 ноября 2015, 16:10

значки отображаются, оповещение еще не пробовал. вечером потестю.

во-во, все значки свежедобавленные... вот поэтому я и предлагаю сделать два типа значков как в Я.картах - стационарные и добавляемые пользователями

Felixs
26 ноября 2015, 16:10

Очень не хватает возможности настроить у навигатора кеш, чтобы он использовал тайлы, закачанные для Яндекс.Карт. Т.е. можно ли сделать единый кэш для карт и навигатора?

Николай
26 ноября 2015, 16:10
сделайте настраиваемую прозрачность линии маршрута, ато иной раз хочется посмотреть по какой улице будешь ехать скоро!
andy1618
26 ноября 2015, 16:10

+1. И прозрачность у белых стрелок манёвров - тоже (под ними не видно цвет пробки и т.п.).

ba-galya
26 ноября 2015, 16:10

+1 это мысль! правда было бы удобнее и нагляднее

 

Сергей
26 ноября 2015, 16:10
+1 кроме настойки прозрачности, хотелось бы настройку ширины маршрута. Т.к. часто не понятно на развязках, по какой из параллельных дорог ехать.
KoKosov
26 ноября 2015, 16:10
Кстати, очень хотелось бы тут иметь _живой_ клуб по GPS. Имеющиеся давно умерли. А то хочется поспрашивать, а негде. Причём не только тут - нет ни в жж, ни даже форумов и сайтов, посвящённых этой теме. Рынок жпс у нас практически нулевой. Даже на яндекс-меркете сплошная тоска в этой области.
Иван
26 ноября 2015, 16:10

4pda  вам в помощь

KoKosov
26 ноября 2015, 16:10
Ооочень унылый ресурс. С какими-то сильно замороченными правилами, "шаг влево, шаг в право - бан". В 100% случаев отвечают не на заданный вопрос, а высказывают своё мнение.
Но это было по другим темам. Сейчас вот просмотрел список разделов форума там - и не обнаружил раздела по GPS.
andy1618
26 ноября 2015, 16:10

Новости прекрасные, спасибо!

Ещё бы как-то оповещать пользователя о новых фичах - я вчера на дороге, когда услышал в наушниках (слушал аудиокнигу) громкую трель, чуть не подпрыгнул на месте. Потом ещё полчаса пытался понять, что происходит, и какое приложение эти чудесные тревожные звуки периодически генерирует.

Соответственно, предложения:

1) можно отображать на экране всплывающее пояснение о природе этих звуков, о том, можно ли их отключить и где, плюс кнопку "больше не показывать это пояснение".

2) ещё круче вариант - пояснение выводить голосом (первые 1-3 раза после обновления программы).

arseniy.sizov
26 ноября 2015, 16:10

Ребята, ваши яндекс карты - одна из основных фич, ради которых берут смартфоны. Супер.

Можете починить одну вещь, которая появилась с очередным апдейтом карт в Windows Phone: если открыть "разговорчики" (или любую другую точку), а потом захотеть вернуться на карту с помощью кнопки "назад", приложение надолго подвисает. А если нажать в это время назад второй раз, то когда оно отвисает, то обрабатывает сразу оба события нажатия и выходит из приложения...

Это ОЧЕНЬ неудобно.. Часто надо открыть точку, потому что сокращенная версия сообщения на карте не раскрывает всех деталей затора, но теперь сто раз подумаешь, прежде чем ее открывать :(

 

Фишер
26 ноября 2015, 16:10

Добрый день, в г. Екатеринбурге 08.11.2012 примерно в 9.20 на ул. Белинского 256 произошло ДТП. Виновник вину не признает. На карте яндекс пробки есть снимки, как получить снимок с камеры ул. Белинского – ул. Шварца?

Yury Andratsion
26 ноября 2015, 16:10

Такой вопрос. Почему когда включен режим "Народная карта" маршрут все равно прокладывает по яндексовским картам?  

Евгений
26 ноября 2015, 16:10
Yury Andratsion,
Все очень просто - дорожный граф есть только для официальных карт. А пробки и маршруты строит только по официальному дорожному графу.
Yury Andratsion
26 ноября 2015, 16:10
Евгений,
тогда какой смысл совать в навигатор слой народной карты?
Евгений
26 ноября 2015, 16:10
Yury Andratsion,
задумка яндекса мне не ведома, но приятнее видеть реальную обстановку. Возможно в дальнейшем проще переносить с народных на официальные карты.
dimkaxyu
26 ноября 2015, 16:10

Подскажите пожалуйста. Я спланировал маршрут на картах Яндекса на ПК, как теперь перекинуть этот маршрут в яндекс навигатор на моем мобильном устройсте, или надо перепланировать маршрут?

Может стоит создать личный кабинет для планирования поездок? Построил маршрут заранее, сохранил его в личном кабинете, а когда пришло время ехать, выбрал на навигаторе тот маршрут, который приготовил заранее.

Иван
26 ноября 2015, 16:10

Идея на 5 главное чтобы маршрут перестраивало нормально когда уходишь с него, а то выехал, чуть не так повернул и вуаля уже ехать через центр нужно или вообще там где проезда нет. 

tsedilkings
26 ноября 2015, 16:10

Добрый день.

Можно ли сделать такое добавление: запись треков пути с возможностью сохранять их на Яндексе и отправлять друзьям. Не на всех картах есть маршруты как правильно добраться до определенного места. А так я просто скину трек дургу, или выложил в какой-нибудь группе и все друзья спокойно добрались до нужного места.

И ещё, может быть можно такое сделать: не до всех мест построены карты, а дороги там есть. Можно ли сделать так, что бы при загрузке по этому маршруту 5-10 треков, Я.Навигатор рисовал все же дорогу? Пусть с какими-нибудь оговорками. Но тем не менее так легче будет "дорабатывать карты". 

Возможно ли это?

Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 16:10

у меня пишет что временно я не могу оставлять точки.

за что????

mybox709
26 ноября 2015, 16:10

Отличное приложение.

VitaliyTokarev
26 ноября 2015, 16:10

А на Windows Phone 8 когда будет программа?

yanstaz
26 ноября 2015, 16:10

Ребята, а возможно сделать разные значки камер контроля скорости и контроля полосы? Будет очень круто

dekapriz
26 ноября 2015, 16:10

Можно сделать оповещение о камерах только в случае превышения допустимой скорости?

valerybern
26 ноября 2015, 16:10

не могу заставить работать головые предупрежения о поворотах на Samsung Galaxy Grand. На планшенте Samsung Galaxy tab 2 7' все работает. Посоветуйте что делать? Настроек ведь никаких нет. А так вцелом навигатор на моем телефоне работает прекрасно.

 

sergey-muzhikov
26 ноября 2015, 16:10

А как добавить патруль дпс? скажем стоят с утра на нс...

YMHUK2005
26 ноября 2015, 16:10
господа. А версия для Symbian S^3 будет?
ba-galya
26 ноября 2015, 16:10

а я бы не отказался от настраиваемого интервала времени между обновлениями маршрута!

Pavel Nikonov
26 ноября 2015, 16:10
Настройки в дорожных событиях не сохраняются. Всегда слетают галки. Остаются только на дтп.
Евгений
26 ноября 2015, 16:10
Pavel Nikonov,
не знаю, у меня все сохраняется. Модель телефона хотя бы пишите, прошивку.
nonna.demyanskaya
26 ноября 2015, 16:10
Пожалуйста,верните прежнюю версию! Последнее обновление очень неудачное: нет обзора маршрута, голосовой ввод неудобен и не всегда работает, нет альтернативных вариантов маршрута. Я уже не говорю о том, что нет изменений в связи с введением новых развязок, в частности, Профсоюзная улица у метро Теплый стан
sirop.sergeev
26 ноября 2015, 16:10
почему нельзя добавлять точки в других городах?
Mike S.
26 ноября 2015, 16:10
У меня маршрут на работу домодедовская - белорусская. Яндекс меня всегда пытается увезти через центр и тверскую которую показывает желтым и на которой я постоянно трачу от 40 минут до 1.5 часов. Сейчас выучил маршрут по трешке и езжу всегда примерно за одинаковое время. Как сделать, чтобы маршрут запоминался или подстраивался под мои поездки.
NayV
26 ноября 2015, 16:10
Уважаемые разработчики, не могу найти такую информацию:
1. Где, в Яндекс.Навигаторе можно увидеть установленные в устройство офф-лайн карты? Надо записывать на бумажке?
2. Почему в поиске нет аэропортов, ж/д вокзалов, автовокзалов?
С уважением, Виталий.
NayV
26 ноября 2015, 16:10
Извините, на первый вопрос ответ нашел: "В конце списка "Скачать карты"". Второй вопрос- актуален.
olegpetuhov
26 ноября 2015, 16:10
хотелось бы иметь возможность читать разговорчики на ПК, может я просто не нашёл как это сделать?
Sokol-02
26 ноября 2015, 16:10
Все было хорошо, но удалил полностью приложения Яндекс Карты и Яндекс Навигатор т.к. карты разрослись до 5,5Гб  и  установил  Навигатор заново. Теперь  не работает сервис дорожных событий и камеры!? Ставлю галочки в настройках, а они пропадают без следа!! Что делать?
achepsov
26 ноября 2015, 16:10
На асусе навигатор сбрасывается, при чём ближе к центру Москвы, за городом  работает нормально 
barinov.marckus
26 ноября 2015, 16:10
Ребята, новые камеры давно стоят!!!!!!!! Штрафов пришло на 15тр и зачем вы нужны????
barinov.marckus
26 ноября 2015, 16:10
Кошмар!
lupov25
26 ноября 2015, 16:10
Поставил новую версию 1.55 - стал выключаться при каждом повороте.
lupov25
26 ноября 2015, 16:10
непонятно как скачать карты на SD карту если у тебя нехватает места в самом телефоне?
ser-dergilev
26 ноября 2015, 16:10
Почему нет в настройках "избегать платные"? Это очень нужно.
Сергей
26 ноября 2015, 16:10
Как сделать вот так? http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/0/0/4246002.jpg
squirrel54
26 ноября 2015, 16:10
Как на ios участвовать в разговорчиках? Вижу только 1 комментарий из всего разговора.
Sergey.Gaidai
26 ноября 2015, 16:10
Пользовался картами на андроиде, там была возможность комментировать и просматривать комментарии других
На IOS вижу только саму метку и ее название...
Подскажите как оставить свой или просмотреть чужие комментарии ?
Xabarick44
26 ноября 2015, 16:10
Хотел уточнить, как долго держатся метки "разговорчики"?  И все ли их видят?
stabra2112
26 ноября 2015, 16:10
Xabarick44,
хотите пообщаться??))  у меня такой же вопрос! а еще как отвечать на сообщения которые видны в навигаторе)?
baldykov.kirill
26 ноября 2015, 16:10
А как повлиять на я.навигатор чтобы он исключал по необходимости ЗСД и "Кольцо". Иногда нужно.  суббота, утро прекрасное, питер без пробок - а эта Оксана меня все на кольцо загоняет.
stabra2112
26 ноября 2015, 16:10
baldykov.kirill,
она намекает, наверно)) про кольцо)))... хотя у меня у самой тоже такая же история постоянно
Alex
26 ноября 2015, 16:10
Установил Яндекс Карты вер. 6.30 на iPhone 5, пытаюсь установить точку "Камера" на карте, при нажатии "Отправить" получаю сообщение "Ошибка добавления точки". В чем может быть проблема?
(Используемый слой "Схема")
mk.otvertka
26 ноября 2015, 16:10
Alex,
такой же вопрос :(
smorigor
26 ноября 2015, 16:10
Alex,
У меня тоже самое "ошибка добавления точки" МЯК для WIN CE, причина???
Билли Бонс
26 ноября 2015, 16:10
Добрый день, подскажите пожалуйста как можно заменить звук предупреждения о камере на любой другой, то который стоит по умолчанию очень раздражает, т.к. звенит на все камеры которые появл на карте. Особенно актуально в крупных городах. Операционка андроид.
evliv1958
26 ноября 2015, 16:10
Нет звука при включенном ВТ
stabra2112
26 ноября 2015, 16:10
evliv1958,
и у меня тоже! звук есть если навигатору задачу поставить до связи с ВТ , или находясь в машине сначала на телефоне выключить ВТ , поставить задачу, потом снова включить и ехать! но все это очень не удобно и не оперативно! тоже хотелось бы чтобы как то исправили это..
stabra2112
26 ноября 2015, 16:10
Очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией, что Навигатор прокладывает путь через места с односторонним движением, как раз в том направлении, в котором на том участке ехать нельзя! очень неприятная история может получиться((( получается, в навигаторе не учтены знаки с односторонним движением! как бы это исправить , чтоб больше никто не попадался. просто я пока не достаточно опытный водитель, и когда не знаешь как ехать в новом районе, не всегда успеваешь сориентироваться по знакам (( особенно полагаясь на иногда редкостную прозорливость навигатора.
игорь
26 ноября 2015, 16:10
почему на телефонах nokia lumia (620/925) не показаны камеры
sulimds
26 ноября 2015, 16:10
Хотелось бы,  чтобы отдельным значком показывал ограничение скорости на участке.  Как это сделано в Нав..ле
Kot0796
26 ноября 2015, 16:10
На телефоне Nokia Lumia нет ни малейшего упоминания о камерах контроля скорости, а они очень нужны.
Сергей
19 августа 2016, 10:57
Kot0796,
обновись
Михаил
26 ноября 2015, 16:10
Здравствуйте, можете сделать так, чтобы на яндекс навигаторе можно было комментировать разговорчики. Не создавая новых. Так было бы удобней. В яндекс картах оч. удобно. Пользуюсь постоянно навигатором.
yuravas227
26 ноября 2015, 16:10
Как бороться с постоянной отправкой на ЗСД СПб ? Рядом дороги пустые. Ночь, выходные!
juri.danilow
17 июня 2016, 10:36
yuravas227,
Мне кажется, Я.навигатор принимает припаркованные машины на обочинах за пробки, и всегда ночью ведёт по каким-то левым трассам. Та же хрень у меня.
AndreevM2
26 ноября 2015, 16:10
Яндекс карты, ос Винд8,2 не поставить комент в разговорчиках. Новая точка ставится, а существующую не прокоментировать
lexus03051977
26 ноября 2015, 16:10
Сделайте пожалуйста отображение знака скорости с какой необходимо двигаться.
dss-75
26 ноября 2015, 16:10
При следовании по маршруту нет информации полного  оставшегося расстояния,а только до поворота.В настройках то же не установить.Это не доработка или только у меня.
TRoffice
11 декабря 2015, 00:09
Не нашел инструкции по голосовому управлению, можно ли голосом установить метку камеры
Пример яндекс камера или яндекс дтп
kurmanov.nikita
10 февраля 2016, 14:37
Как отключить звуковое оповещение камер, но чтоб на карте они отображались?
stargazer.85
9 марта 2016, 22:14
Скачал сегодня на Nokia Lumia 640 яндекс навигатор и панель навигации не видно почти.
shemarin85
20 марта 2016, 19:26
На windows 10 не работает навигатор телефон люмиа 550
Сергей
19 августа 2016, 10:55
shemarin85,
люмия 550. все работает
sergeyksg77
7 мая 2016, 13:22
Установите пожалуйста возможность указывать ограничение скорости при добавлении дорожной камеры, потому как зачастую они стоят на участке с ограничением скорости и навигатор не оповещает при превышении установленном в настройках.
AVL
22 мая 2016, 04:31
Исчезла стрелочка, которая вела по маршруту. Теперь там красная точка с буквой Я, и она очень отстает от реальной ситуации на дороге: не успевает за поворотам вообще! На незнакомых  участках дорог это полнейшая подстава!!!
Евгений Романов
26 мая 2016, 20:46
Здравствуйте почему мой Яндекс навигатор не сообщает о камерах телефон windows phone lumia
Света Чистякова
26 мая 2016, 21:13
Евгений, здравствуйте. Пока голосовые оповещения работают только в приложениях для iOS и Android.
Сергей
19 августа 2016, 10:55
Евгений Романов,
Вообще то оповещает. 3ой сигнал идет! Люмия 550
savinm92
12 июня 2016, 19:57
Скажыте пожалуйста,пачему Яндекс навигатор работает плоха,не показывает стрелка а только буква я????
savinm92
12 июня 2016, 20:51
Поменял и все равно не работает
Сергей Демахин
25 июня 2016, 14:20
Где выключить пиликалку? Какой дебил это придумал? В роддоме душить надо за такие идеи. Ни музыку не послушать, ни сервисные сигналы машины не отличить, каждые 10 секунд пиликает на любой сокрости. Бараны, блин.
Света Чистякова
28 июня 2016, 14:09
Сергей, здравствуйте. Отключить звуковые оповещения можно в настройках Навигатора: Меню —> Звук —> Предупреждать о событии.
mister.turbinist2016
24 июля 2016, 20:33
пропал звуковой сигнал камер, после последнего обновления  на IOS, проверено звук включен, на все дорожные события звук работает, а вот на камеры совсем не реагирует. Подскажите, что делать???  
Света Чистякова
25 июля 2016, 07:36
Здравствуйте. Сначала на всякий случай ещё раз проверьте настройки Навигатора — откройте меню, выберите раздел «Звук», а в нём — пункт «Предупреждать о событии». Чтобы всё работало, у вас должна стоять галка рядом с пунктом «Голосовое предупреждение», а ниже на том же экране должны быть включены оповещения о камерах. Если настройки правильные, а звуковых предупреждений всё равно нет, значит, что-то пошло не так — что именно, поможет выяснить служба поддержки. Связаться с ней можно через эту страницу, раздел «Обратная связь».
a.kuritsina@kkpro.ru
27 сентября 2016, 19:17
Последнее обновление добавило на карту две точки, дом и работа. это безумно удобно, но есть один минус. На карте отображается только две точки, а очень бы хотелось чтоб этот список можно было самостоятельно пополнять, например у меня две квартиры в которые я постоянно езжу, а помимо работы есть ещё учеба 
Автосервис Кузов-М
28 сентября 2016, 14:43
Можно вернуть звук о приближении камер, а то теперь нет звукового оповещения и не знаешь толи на дорогу смотреть, то ли на навигатор.  
alniknos
2 октября 2016, 17:06
Прошу объяснить почему на samsung galaxy note2 и galaxy3 mini не отображаются камеры в яндекс картах. В настройках все выставлено, но не отображаются. В lg90 значки отображаются и идет звуковой оповещение. Что у меня не так сделано?
Кохтла-Ярве
27 октября 2016, 22:06
Мой навигатор новый не показывает и что еще хуже - не сигнализирует о камерах, которые установлены пользователями, они отображаются как-то мелко, и чтобы их разглядеть на маршруте - это проблема. Мой старый Яндекс.навигатор от 2014 года не извещал мне о превышении, зато камеры все были видны, я успевал сам принять решение о скорости. Я очень недоволен.
сизый
28 ноября 2016, 18:24
Зделайте возможность отображение камер оставленных другими пользователями яндекса навигатора
Света Чистякова
28 ноября 2016, 18:10
Александр, здравствуйте. Такая возможность уже есть. Чтобы видеть на карте значки камер, запустите Навигатор, перейдите в меню, выберите раздел «Настройки», а в нём найдите пункт «Отображение на карте». Нужно поставить галочку напротив «Камера».
сизый
28 ноября 2016, 19:45
Света Чистякова,
И будут отображаться камеры которые оставили пользователи или те которые раставил яндекс
Ведь польщователи оставляют их ежеминутно,  яндекс только с рбновлением
Света Чистякова
28 ноября 2016, 20:42
Значками обозначены как камеры из баз Яндекса, так и камеры, которые добавляют сами пользователи.
onvavto
8 декабря 2016, 16:39
Блин, как же все испортили своими камерами контроля скорости. Скажите как их убрать?
Света Чистякова
8 декабря 2016, 17:25
Настройки — Звуковое предупреждение — Камеры контроля скорости. Перевести переключатель в положение «выкл». :)
onvavto
21 декабря 2016, 16:52
Света Чистякова,
Там убрал в первую очередь...... Вы за кого меня принимаете)))
Когда едешь по маршруту он все равно предупреждает о камерах, большинство которых либо муляж либо не работают!
onvavto
21 декабря 2016, 16:57
onvavto,
Например те же комплексы автодория он определяет как камера контроля скорости, хотя моментальную скорость они не фиксируют, говорит камера на 40, а там знак 60 и тд.... можно бесконечно продолжать, это все очень отвлекает от движения.
info@pansion-zabota.ru
20 декабря 2016, 14:02
Добрый день! 
http://prntscr.com/dln2l3 - скриншот с Яндекс.Навигатора (мобильная версия)
http://prntscr.com/dln3bv - скриншот с Яндекс.Навигатора (мобильная версия)
http://prntscr.com/dlmxbp - скриншот с Яндекс.Карты, указано правильное название.
Пояснение:
В Яндекс.Навигаторе отображаются устаревшие данные по указанному адресу.
На месте профилактория/гостиницы Комфотель , сейчас располагается Пансионат для пожилых людей ЗАБОТА - 
Это крупная сеть частных домов престарелых в России. Мы следим за актуальностью информации, особенно на таких важных ресурсах как ваш,
чтобы наши уважаемые Клиенты имели доступ к достоверной и актуальной информации.
Будем признательны если Вы нам поможете в решении вопроса по актуализации данных.



Света Чистякова
20 декабря 2016, 17:39
Здравствуйте. Вы сможете самостоятельно поправить данные о пансионате? Это несложно: перейдите на https://yandex.ru/maps/-/CZHwFPJp, нажмите на карточку с организацией (если навести на неё курсор, она выделяется жёлтым прямоугольником) и нажмите «Исправить» в разделе «Информация». Спасибо!
Обновлено 20 декабря 2016, 17:40
plavin20
9 марта 2017, 12:18
Как активировать сообщения о камерах? Не могу найти в интерфейсе. Спасибо.
Обновлено 9 марта 2017, 12:21
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса9 марта 2017, 14:21
Здравствуйте. Меню -> Настройки -> Звуковое предупреждение (пункт находится в разделе «Дорожные события»). И там уже выбираете нужные предупреждения.
mister.turbinist2016
6 июня 2018, 17:07
Света Чистякова,

Всё верно, но оповещение не работает, если значок камеры отмечен пользователем вручную(самостоятельно). Раньше оповещение работало на все камеры.
Удалённый пользователь
9 сентября 2017, 17:59
Не видел обновления
ja.programma
23 сентября 2017, 22:29
Здравствуйте подскажите пожалуйста. А есть возможность убрать боковую полосу с информацией в навигаторе? А то занимает на мой взгляд уш очень много места. И ещё вопрос скоро ли реализуют оффлайн навигацию? Слышал разработчики собираются это реализовать
darlinguscha
13 июля 2018, 07:27
Год не пользовался, небыло надобности, сейчас включил, какой прогресс, я болдею, огромное спасибо!!!
limagro1
28 сентября 2018, 12:13
Добрый день! Подскажите пожалуйста почему Янавигатор не проговаривает некоторые камеры. Причем бывает что одну и ту же камеру иногда озвучит, иногда нет. Но в основном на карте камеры отображены, а в голосом не озвучиваются.
ann7701
28 сентября 2018, 17:41
Дикторы в навигаторе очень уж  разговорчивые стали,  ведь мы не можем ответить, с пейджером не поспоришь))) ..такого ввернут ... типа ".."вы в ауте,  дышите глубже.."".. ну и т. д про пробки..... . У кремля, на Трубной   и еще в некоторых местах просто вырубается, ну это видимо зависит от связи. у меня навигатор -приложение в андроиде .
denis-rus19800
сегодня, 09:25
Почему пропали все камеры? Отображаются только на маршруте.