КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Яндекс.Музыка заиграла на Android

Сегодня вышло приложение Яндекс.Музыки для смартфонов на Android. С помощью него можно слушать любимую музыку всегда – где бы она ни хранилась и где бы ни находились вы.

Теперь можно собрать вместе музыку из разных источников, объединив в плейлист треки из памяти телефона, с Яндекс.Диска и, конечно, из каталога сервиса. Любой доступный на Яндекс.Музыке альбом или трек можно сохранить в приложении и слушать без подключения к интернету, например, в метро, на природе или в самолёте.

Треки аудиопотоков в разделе «Радио» тоже доступны для сохранения, а количество сохраняемых композиций ограничено только памятью вашего телефона.

С приложением легко открывать новое. Если вам понравилась песня, а спросить название не у кого – спросите у Яндекса. Просто включите функцию распознавания музыки, и приложение найдёт нужный трек в каталоге Яндекс.Музыки.

С выходом приложения Яндекс.Музыки для Android изменились условия подписки на сервис. Стоит она по-прежнему 199 рублей в месяц, но теперь продлевается автоматически, причём подписчики мобильного приложения для Android первый месяц получают в подарок. Автоподписка призвана сделать жизнь пользователей проще, но при желании её легко можно отключить. Как это сделать, читайте в разделе «Управление подписками» в Google Play и  App Store.

Подписаться через веб-сервис Яндекс.Музыки можно по старой модели – заплатить за один месяц и решить, стоит ли платить постоянно. Подписка через веб-сервис стоит 149 рублей в месяц, а оформить подписку на 6 или 12 месяцев можно со скидкой.

Многие возможности приложения доступны и без подписки: прослушивание музыки из памяти телефона и с Яндекс.Диска, распознавание музыки по фрагменту и потоки «Радио» (с ограничением на пять прокруток вперёд в день). Кроме того, пользоваться приложением можно даже без авторизации.

Вся новая функциональность приложения Яндекс.Музыки для Android будет доступна также пользователям приложения для iPhone – для этого его нужно только обновить.

Когда год назад мы выпускали приложение для iPhone, в каталоге Яндекс.Музыки было около трех миллионов треков. Сегодня их больше 8,5 миллиона – слушайте и не говорите, что вы не слышали. 

Скачайте приложение для Android в Google Play.

Обновить приложение для iOS можно в App Store.  

QR-код для скачивания: 

Команда Яндекс.Музыки

37 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Andrey A.
26 ноября 2015, 15:38

А Windows Phone?

volk-odinochka.0001
26 ноября 2015, 15:38

Умер Windows Phone 7.* и приложения от Windows Phone 8 ему недоступно!

Многим не нравится, что Microsoft наченает и брасает разработки (Windows Mobile, Windows Phone 7, Windows RT и т.д. )

ivan101
26 ноября 2015, 15:38

за такие скриншоты руки оборвать надо, полчаса на строку уведомлений смотрел вместо самого приложения

russianlagman
26 ноября 2015, 15:38

Нужна предзагрузка обложки для локальной библиотеки, в рандомном режиме тыкаю "следующий трек - на полсекунды показывает картинку отсутствующей обложки, затем обложка все-таки загружается. Это сильно раздражает.

Комментарий удалён
Алексей
26 ноября 2015, 15:38

В прошлом десятилетии..

coth
26 ноября 2015, 15:38

200 рублей в месяц - это много. 1349 оформить за раз тоже не подъёмная сумма для 60% населения страны.

 

Такими методами пиратство вы не поборите. 30-50 рублей в месяц, не более.

 

Кстати как качество - как было моно, так и осталось? Или сделали стерео?

kir-lim
26 ноября 2015, 15:38

У меня подруга начала слушать музыку на iPhone. В первые 2 часа, после неторопливой покупки 6-7 песен, истратила 300 или 400 руб.

coth
26 ноября 2015, 15:38

Сколько она зарабатывает? Только честно, а не белая часть. Тратит ли на коммуналку, еду и прочее сама? Или живет на иждивении у родителей?

utochka-no4
26 ноября 2015, 15:38
А сколько нужно зарабатывать, чтобы иметь iPhone?
И как можно имея iPhone не иметь 1349 рублей в год?
coth
26 ноября 2015, 15:38
Казалось бы причём тут iPhone, если речь про Android?
utochka-no4
26 ноября 2015, 15:38
Я понимаю, тяжело следить за веткой, если в ней больше двух комментариев, но вы, всё-таки, постарайтесь промотать чуть вверх.
kir-lim
26 ноября 2015, 15:38

Зарабатывает нормально, живем вместе сами, на иждивении не сидим, коммуналку платим.

 

Я не это хотел сказать: потратить 300 рублей за несколько песен - это свидетельство неразумных расходов, так можно просадить сколько угодно денег. Для нас это тоже не лишние деньги - на обед меньше тратим.

apollo2k4
26 ноября 2015, 15:38
Борьба с пиратством не самоцель. Всё доступно бесплатно из веб версии и онлайн в программе.
alexlebedev1999
26 ноября 2015, 15:38

есть только два замечания: первое нет эквалайзера (для меня вообще плохо когда настроек эквалайзера нет. второе вылетает если слушать что нибудь и в плеере нажать на кнопку в телефоне контекстного меню - приложение вылетает с ошибкой

kir-lim
26 ноября 2015, 15:38

А что будет по окончании платной подписки: в памяти останутся ранее скачанные треки?

atomicbomb
26 ноября 2015, 15:38

Это здорово! Ждал. 

volk-odinochka.0001
26 ноября 2015, 15:38

Скорее всего ваше приложение "Яндекс.Музыка" для Android будит заминусованно!

Есть тому основные причины:

- Функционал без подписки очень ограничен!

- Подписка стоит 200 рублей! (За каждый месяц!)

Какой ход мыслей у большинства:

Скачал это приложение, вожу своего автора, нажимаю прослушать альбом... Требуют подписку! Аж 200 рублей! Бред! Пишем негативный отзыв: Ваше приложение и рядом с Spotiy и LastFM не стоит! Единица! + Пожаловаться на приложение!

И я с этим ходом мысли согласен! Может 200 рублей в Москве и Санкт-Петербурге не так критично, но в других регионов (а это большинство) это бред, платить подписку за такую сумму, когда есть полно бесплатных приложений с бесплатными функциями, которые в приложении "Яндекс.Музыка" платные!

Поставил бы приложению "+5" если бы расширили функционал приложения без подписки! И подписка стоила где то 50 рублей, 200 рублей за каждый месяц мало кто готов отдать! А вот если единоразово, заплатил и пользоваться, то было бы очень хорошо!

Но всё же приложение мне понравилось (поставил и снёс), посмотрим сможет ли конкурировать с Google Music, Spotify, LastFM и т.д.

utochka-no4
26 ноября 2015, 15:38
Все эти рассказы про слишком высокую цену — разговоры в пользу бедных. Есть люди, которые искренне верят, что всё, что может быть украдено, должно быть украдено, и всё, что можно украсть, нужно украсть. Они не станут платить и десять рублей, они не платят за проезд в электричке, не платят за парковку, не платят треть коммунальных услуг.
Иногда кажется, что единственное, за что они заплатили — это дорогой телефон.

И страшно даже не то, что этих людей так много, что тем, кто не привык воровать, приходится выкладывать двойную или тройную цену, а то, что большинство этих показных нищебродов гордятся своей прыткостью, находчивостью, способностью "обмануть систему".
galkoff
26 ноября 2015, 15:38

Я плачу за проед в электричке и 3/3 комунальных услуг (не паркуюсь, за неимением машины). Но 200 рублей в месяц платить считаю слишком много.

Дмитрий Куликов
26 ноября 2015, 15:38
А скробблинга, я так понимаю, нет? Или есть?
blagovckevsciq
26 ноября 2015, 15:38

слушали  1  класB-)

blagovckevsciq
26 ноября 2015, 15:38

уууууууууууууууууууууууууууууууууууууу[:]|||||||||[:]

abrunov
26 ноября 2015, 15:38

(B)

vladislav.litvinoff
26 ноября 2015, 15:38
Не видит обложек в треках из яндекс.диска
Сергей
26 ноября 2015, 15:38

 

Треки аудиопотоков в разделе «Радио» тоже доступны для сохранения, а количество сохраняемых композиций ограничено только памятью вашего телефона.

НЕТ, оно ограничено 65-70 композициями (5 часов в терминах прогараммы)!

 

Ох уж эта загрузка... Как я намучился. Загрузка 5 часов музыки продолжается около 2-х часов по wifi, а там всего-то 300 Мб. Обновление загруженного аудиопотока вообще не завершается, висело около 2-х суток. И wifi ему подключал и по 3g качал, выдает сообщение что все загруженно, а при попытке воспроизведения говорит что радио в процессе сохранения. Помогает только удалить сохраненное и снова закачивать. 

Дорого и сыро.

fylhjvtlf
26 ноября 2015, 15:38
Очень дорого
klimai777
26 ноября 2015, 15:38
1.Не понятно в каком формате и качестве загружаются треки.
2.Можно ли их будет использовать по окончании подписки?
3. Подписка на одно устройство или надо на каждое - планшет, комп, смартфон?
maiktar
26 ноября 2015, 15:38
Забьёт всю память телефона или будет сгружаться на карту памяти?
ir-vinogradov
22 марта 2017, 19:01
Удалила приложение, но не отписалась. 199 руб. Ежемесячно списываются , на  Google Play подписки не значится. Что делать?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса22 марта 2017, 21:17
Здравствуйте. При удалении приложения подписка не отменяется.  Вот тут есть инструкция, как отключить автоматическое продление.
s27247043
29 июня 2017, 19:54
Не знаю как с Андройдом, но мне сам сервис не понравился. В жанрах музыка не расфасована. Слушаю Транс к примеру, в предложенном списке жанра,  все жанры сразу, вплоть до классики.
spamlinks
26 июля 2017, 19:33
Стесняюсь спросить: а куда исчезла функция распознавания из последней версии приложения Яндекс.Музыка??
Родион
4 января 2018, 03:13
Krec - нет волшебства 
Где альбом ??? Это классика
Shtock.alex
5 мая 2018, 10:56
Дорого это! При зарплате в 20к и расходах на комуналку,проезд,питание,одежда,дети.....Волгоград!
Marina
27 мая 2018, 08:10
Подписалась на один месяц, легко и просто, а вот отписаться от подписки - целая история! Ужасно!
inoco89
3 августа 2018, 19:02
Один из худших сервисов которым я пользовался!!!
Одни минусы, нету жанров и тэгов, нету музыки вообще, такое ощущение что есть только ширпотреб, музыкальная база пустая!!! Из 100 треков которые мне были нужны я нашёл только 3 и то с таким качеством что ужас, кто вообще заполняет ваши сервера??? Имбецилы?
Качество звука на 2/10 увольте вашего звуковика или дайте хотя бы эквалайзер. Почему вообще сервис платный? У вас в яндексе такое количество рекламы что это вы должны деньги пользователям платить за просмотры рекламы!!! Темболее столько минусов этой вашей музыки. Вообщем, этот сервис может понравиться только тем кому совершенно пофиг что слушать, то есть стаду! Я не том что сам больше не буду пользоваться и друзьям буду в крайне отрицательной форме рассказывать про это!!!
Анастасия Болтенкова
вчера, 19:06
Здравствуйте! Очень нравилось ваше приложение, но вот уже 2й раз у меня произвольно удаляются белее половины скачаных треков, в рандомном порядке. В основном последние добавленные, разных исполнителей. В тот раз мне ответили, что вы якобы боритесь за авторские права. Но ситуация повторилась и если бы был способ их хоть где то сохранить, так как я даже не помню какие именно треки и где их теперь искать! С чем сейчас это связано? Боюсь мне придётся в дальнейшем отказаться от пользования вашим приложением(( ещё и сообщение вашим разработчикам раз 50 пытаюсь отправить.. 