Яндекс.Музыка заиграла на Android

Сегодня вышло приложение Яндекс.Музыки для смартфонов на Android. С помощью него можно слушать любимую музыку всегда – где бы она ни хранилась и где бы ни находились вы.

Теперь можно собрать вместе музыку из разных источников, объединив в плейлист треки из памяти телефона, с Яндекс.Диска и, конечно, из каталога сервиса. Любой доступный на Яндекс.Музыке альбом или трек можно сохранить в приложении и слушать без подключения к интернету, например, в метро, на природе или в самолёте.

Треки аудиопотоков в разделе «Радио» тоже доступны для сохранения, а количество сохраняемых композиций ограничено только памятью вашего телефона.

С приложением легко открывать новое. Если вам понравилась песня, а спросить название не у кого – спросите у Яндекса. Просто включите функцию распознавания музыки, и приложение найдёт нужный трек в каталоге Яндекс.Музыки.

С выходом приложения Яндекс.Музыки для Android изменились условия подписки на сервис. Стоит она по-прежнему 199 рублей в месяц, но теперь продлевается автоматически, причём подписчики мобильного приложения для Android первый месяц получают в подарок. Автоподписка призвана сделать жизнь пользователей проще, но при желании её легко можно отключить. Как это сделать, читайте в разделе «Управление подписками» в Google Play и App Store.

Подписаться через веб-сервис Яндекс.Музыки можно по старой модели – заплатить за один месяц и решить, стоит ли платить постоянно. Подписка через веб-сервис стоит 149 рублей в месяц, а оформить подписку на 6 или 12 месяцев можно со скидкой.

Многие возможности приложения доступны и без подписки: прослушивание музыки из памяти телефона и с Яндекс.Диска, распознавание музыки по фрагменту и потоки «Радио» (с ограничением на пять прокруток вперёд в день). Кроме того, пользоваться приложением можно даже без авторизации.

Вся новая функциональность приложения Яндекс.Музыки для Android будет доступна также пользователям приложения для iPhone – для этого его нужно только обновить.

Когда год назад мы выпускали приложение для iPhone, в каталоге Яндекс.Музыки было около трех миллионов треков. Сегодня их больше 8,5 миллиона – слушайте и не говорите, что вы не слышали.

Скачайте приложение для Android в Google Play.

Обновить приложение для iOS можно в App Store.

QR-код для скачивания:

Команда Яндекс.Музыки