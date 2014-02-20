Как устроены Яндекс.Новости

Яндекс.Новости — крупнейший в рунете агрегатор новостных сообщений. Каждый день этот сервис получает материалы от нескольких тысяч СМИ и автоматически формирует из них новостную картину дня. Это очень сложная задача: нужно структурировать огромное количество информации, выделить самое важное и предоставить результат читателям в понятном виде. Нас часто спрашивают, как работают Яндекс.Новости, и в этой публикации мы постараемся ответить на ваши вопросы. А если что-то забудем — спрашивайте в комментариях.



Главная и определяющая особенность Яндекс.Новостей — отсутствие человеческого вмешательства. У нас нет редакторов и модераторов. Мы не пишем собственных материалов, у нас нет «редакционной политики» и своей точки зрения. Мы не СМИ. Все новости мы получаем от партнёров. Их материалы Новости не публикуют у себя целиком, а используют только фрагменты сообщений и заголовки. На сегодняшний день у Яндекс.Новостей около 6000 партнёров. В среднем они выпускают более 110 тысяч сообщений в будний день.





Всё, что вы видите на страницах Яндекс.Новостей, — это результат работы алгоритмов. Они должны показать читателю полную и беспристрастную картину дня, сложить её из тысяч новостных сообщений. Яндекс.Новости являются входной точкой в медиапространство. Их задача — донести до вас всё, о чём пишут СМИ, говорят по радио и по телевизору. Что читать и где — вы решаете сами.