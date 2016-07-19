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90–60–90

Все водители знают: в городе ограничение скорости — шестьдесят, за городом — девяносто. Но это в общем случае — на самом деле на разных участках дороги действуют разные лимиты. Вроде бы можно ехать со скоростью 90 км/ч (и даже чуть больше), но вот уже нужно тормозить — населённый пункт. Проехали, набрали скорость — и снова пора сбрасывать: опасный участок. Если дорога знакома, ограничения соблюдаешь почти автоматически, но на новой трассе надо всегда внимательно следить за знаками.

Чтобы придерживаться скоростного режима было проще, мы научили Яндекс.Навигатор показывать разрешённую на данном участке дороги скорость. Если вы слишком разогнались, прозвучит предупреждение. По умолчанию сигнал раздаётся, если превышение — 15 км/ч и больше: например, если вы едете 75 км/ч по участку, где действует ограничение в шестьдесят. Предупреждения можно настроить под себя — изменить порог в большую или в меньшую сторону. Или, если дорога вам известна, вообще отключить.

Источник информации об ограничениях — Народная карта. Её, как правило, составляют местные жители — они отмечают, с какой скоростью можно двигаться на известных им участках дорог. Если Навигатор ошибся и указал неверный лимит, его легко поправить. Запускать Народную карту для этого совсем необязательно — просто нажмите на значок в приложении и укажите правильное ограничение. Чем больше отзывов мы получим от пользователей, тем точней будут сообщения Навигатора.

Данные об ограничениях скорости доступны в Яндекс.Навигаторе для iOS и Android. Пока наиболее подробную информацию о лимитах мы собрали для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. В остальных регионах предупреждения работают в тестовом режиме. Навигатор умеет информировать водителей не только об ограничениях — в приложении также есть голосовые оповещениях об авариях, ремонтных работах и камерах контроля скорости на маршруте.

49 комментариев
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Михалыч
19 июля 2016, 17:32
В актуальной версии приложения под Андроид голосовой помощник произносит сообщения уже в момент проезда метки, либо непосредственно после нее, будь то ограничение скорости, ДТП или дорожные работы. 


Дополнительно несколько раз было замечено, что звучит голосовой сигнал о событии, но метка на трассе попросту отсутствует. 


В течение последнего месяца очень часто приходится передвигаться по Киевскому шоссе и такие казусы сплошь и рядом.
Света Чистякова
19 июля 2016, 19:11
Здравствуйте. В последней версии Навигатора для Android — той, которая от 18 июля, — мы доработали механизм предупреждений, чтобы они срабатывали пораньше. Пожалуйста, обновите приложение и попробуйте ещё раз. Если по-прежнему будут возникать трудности, сообщите службе поддержки (раздел Обратная связь). Спасибо!
Сергей
19 августа 2016, 10:59
Света Чистякова,
Вот это правильно! Ибо я тоже замечал на Windows Mobile 10 (Lumia 550) когда едешь камера метров через 100 и предупреждение только срабатывать начинает. 
SpeedFire0
19 июля 2016, 20:43
Имеется ли / будет ли доступно API по получению скоростных лимитов с яндекс.карты для других приложений на андроид?
Света Чистякова
20 июля 2016, 21:05
Уточнила — нет и в ближайшем будущем, наверно, пока не будет, увы.
SpeedFire0
21 июля 2016, 20:24
Света Чистякова,
Понятно! Я ожидал такого (собственно это "дорогостоящая" функция чтобы ее просто так отдавать). 
А за апдейт программы огромное, огромное всем спасибо! Это очень клевая функция. И хоть я не смогу ее использовать как разработчик, зато с удовольствием буду пользоваться ей как пользователь. Еще раз большое спасибо за развитие лучшего навигатора! :)
igor.ondar@mediabolid.ru
сегодня, 18:41
Света Чистякова,
 Здравствуйте! А в далёком будущем? :) прошло 4 года, мало ли, вдруг что-то изменилось?
yakumon
19 июля 2016, 21:29
Установил, но в настройках почему-то некорректно работает шкала выбора допустимого превышения. Влево и вправо - все равно "+0" пишет.
Света Чистякова
20 июля 2016, 14:09
Здравствуйте. А попробуйте, пожалуйста, переустановить Навигатор: удалить с устройства и снова загрузить из Google Play.
kuma
21 июля 2016, 10:33
Света Чистякова,
та же проблема и на iOS, переустановка приложения не решила проблему (версия iOS 9.3.3)
Света Чистякова
21 июля 2016, 12:02
Мы тут кое-что выяснили — похоже, что ошибка возникает, если вы пытаетесь задать порог превышения в тот момент, когда устройство не может определить ваше точное местоположение. (Условно — когда в Навигаторе вы отмечены на карте не стрелкой, а кружком.) Попробуйте настроить порог в тот момент, когда айфон будет видеть спутники, должно получиться. Это, конечно, не совсем правильно, постараемся вылечить в будущих обновлениях.
kuma
21 июля 2016, 13:08
Света Чистякова,
только что проверил - действительно, после определения моего местонахождения цифры с порогом появились
begemotklient
20 июля 2016, 13:29
Света, просто большое спасибо!
Света Чистякова
20 июля 2016, 21:07
Уии, комментарий без багрепорта! (Вам спасибо.)
ametov_v@tsnk.ru
21 июля 2016, 09:09
Удобно, что и говорить, когда показывает ограничение скорости.
На картах в навигаторе есть ошибка.
Навигатор считает, что сквозной проезд по 2-му Кабельному проезду закрыт, и предлагает подъехать к, например, строению по адресу 2-я кабельная улица 2с19 по 1-му Кабельному проезду, а потом  через территорию завода Москабельмет, которая, в общем-то, закрыта для движения. Соответственно и скоростной режим в том районе установлен неверно.
kuma
21 июля 2016, 11:20
ametov_v@tsnk.ru,
посмотрел на НЯК это место, если правильно вас понял, то на карте ошибки нет (в Навигаторе, соответственно, тоже, т.к. Навигатор берёт данные с Яндекс.Карт). Въезды на территорию завода отмечены условием движения "въезд, вход по пропускам" (можете посмотреть сами на НЯК по ссылке выше), но, к сожалению, Яндекс.Карты до сих пор при построении маршрутов это условие движения игнорирует. Т.е., несмотря на выставленное условие, маршрут будет строиться
ametov_v@tsnk.ru
21 июля 2016, 11:34
kuma,
Да, сквозной проезд через промзону закрыт. Но! Яндекс навигатор считает, что движение по 2-му Кабельному проезду невозможно, на народной карте почему-то участок этого проезда отмечен как дорога минимальной значимости (только для пешеходов и велосипедов?), хотя на снимках видно, что машины там ездят. Я каждый день проезжаю по 2-му Кабельному проезду на работу, улица открыта для движения, по ней фуры заезжают на Москабельмет. В этом и ошибка карт.
kuma
21 июля 2016, 11:44
ametov_v@tsnk.ru,
я не живу в Москве, поэтому смог сказать то, что увидел на НЯК :) Исправьте участки дорог так, как вы считаете правильным - ваши правки проверят модераторы или сотрудники Яндекс.Карт
Света Чистякова
21 июля 2016, 11:54
Здравствуйте. Я посмотрела на НЯКе — один из участков Второго Кабельного проезда помечен как доступный только для велосипедистов и пешеходов. Видимо, причина ошибки в этом. Участок я сама поправила (нужно просто нажать на «Редактировать» и выбрать типы транспорта, которым там разрешено ездить). Проезды внутри промзоны тоже проверим. Только такой момент — данные с НЯК подсасываются в Карты и Навигатор не прям сразу, а через какое-то время.
info@bykvaadm.ru
23 июля 2016, 03:32
Очень хорошая функция, спасибо. Теперь навигатору нехватает одного из самых важных - показывать полосность дороги, т.е. с каких полос можно выполнить поворот. В условиях Московских развязок очень актуально, мне (особенно первое время)  было трудно понять куда повернуть, ведь метка местоположения пользователя ни много ни мало - размером с дом в масштабах карты. Как понять в какой из двух рядом находящихся поворотов (20град и 45 град) довольно-таки сложно. Масштабировать метку по размеру дороги в поворотах тоже было бы удобно.
Anton Lykov
24 июля 2016, 21:25
А я думал, что знаки распознали с панорам. Понятно, что их не все видно, но тем не менее - не пробовали автоматизировать этот момент?
Света Чистякова
25 июля 2016, 02:33
Антон, здравствуйте. Да, конечно, панорамы могут служить источником данных, но не основным — вы справедливо заметили, что знаки на них не всегда видны. Кроме того, бывает, что на том или ином участке ставят временное ограничение — из-за строительных работ, например. Но да, панорамы — хорошее подспорье, когда нужно что-то уточнить.
Joshuan
25 июля 2016, 08:23
Спасибо за обновление! Оно оказалось как раз в тему, когда я приехал в Москву) Очень сильно помогало! 
Вопросы вызвала непонятка - показалось, что предупреждения не всегда срабатывают. Я проехал сейчас 2 тысячи километров из Москвы до дома и так и не понял логики. Как будто они сами замолкают если их часто и долго игнорировать. И не понятно как они снова срабатывают если я еду с превышением больше 15 км/ч (например 20), то на сколько нужно сбавить скорость, что бы уведомление снова сработало при наборе скорости?
Очень понравилась тактичность программы) Аккуратно почти незаметно пиликает) Прелесть!
Хочу о другом еще поведать, сильно раздражал в навигаторе такой баг - примерно 70% разворотов на трассе (когда идут 2 полосы в каждую сторону, а между ними полоса газона, через которую организован разворот), навигатор говорит "держитесь правее", хотя там никакого правее нет, там просто езда прямо, просто слева появляется дополнительная полоса для торможения перед разворотом. Подозреваю, что они как то не так забиты в базе.
Delta117a
29 июля 2016, 11:01
Для windows 10 mobile будет новая версия навигатора? А то с 2014 года не обновлялась...
VorontsovPavel
29 июля 2016, 12:53
+1
Сергей
19 августа 2016, 11:01
Delta117a,
Последняя версия 7 апреля 2016
Сергей
19 августа 2016, 11:01
VorontsovPavel,
Последняя версия 7 апреля 2016
Ильгиз Зарипов
29 июля 2016, 14:56
не могу установить навигатор , с плей маркета качает при установки через минуту планшет вырубает перезагрузка а навигатор как не было так и нет. пробовал несколько раз. 
Света Чистякова
29 июля 2016, 20:26
Ильгиз, здравствуйте. Так происходит при установке любого приложения или только Навигатора? Мне кажется, что причина проблемы может быть в устройстве, а не в приложении.
oleg-k-81
4 августа 2016, 17:29
Добрый день. Когда выйдет это обновление для платформы windows?
wulfdogster
12 августа 2016, 11:12
Прям спасибо!Синхро с аккаунтом отличная штука, давно предлагал сделать. А возможность отправлять точку из карт в браузере просто шикарно!
А будет возможность отправлять маршрут по нескольким точкам?
И в версии 2,02 и 2,03 иногда при построении маршрутов (особенно если несколько вариантов) отображается только длина в километрах но без оценки времени. Все же время важней длины маршрута, хотелось бы стабильности в его отображении.
И еще раз спасибо, теперь приложение действительно стало удобным.
Владислав
17 августа 2016, 12:23
Что с версией Windows 10 Moobile?  Будет обновление? До сих пор кнопки вылезают за экран, даже этого не исправили.
Сергей
19 августа 2016, 11:02
Владислав,
Все ровно там работает.
Владислав
23 августа 2016, 14:14
Сергей,
вы видимо плохо изучили вопрос. https://www.dropbox.com/s/tc3r5enwzu7keb8/wp_ss_20160823_0001.png?dl=0
Lumia 650
Сергей
23 августа 2016, 14:26
Владислав,
аааа. Да это мелочь. Панель навигации убери. В навигации она не нужна.
Владислав
23 августа 2016, 15:01
Сергей,
Кому не нужна?
Сергей
23 августа 2016, 15:13
Владислав,
Панель навигации! Ты когда запускаешь Яндекс Навигатор вряд ли будешь ей пользоваться. Если мешает смахни и она исчез. Нужна панель? Смахни вверх еще раз и она появится. 
Сергей
23 августа 2016, 15:14
Владислав,
Да и вообще либо как деньги появятся либо когда люмия умрет в зависимости от того что наступит быстрее я вернусь на андроид.
Владислав
23 августа 2016, 16:38
Сергей,
спасибо, не знал про этот способ
nik.turchin
26 августа 2016, 12:26
Когда ждать поддержку apple carplay, и ждать ли ее вообще?
Света Чистякова
26 августа 2016, 17:45
Мы очень хотим, но пока эта платформа закрыта для навигаторов.
Kirill Zaytsev
7 сентября 2016, 09:42
Светлана, добрый день!
Являюсь представителем крупного проекта (более 500 Га),
строящегося в непосредственной близости к г. Москва.
Столкнулись с проблемой, что к нашей территории построение маршрутов через сервис Яндекс.Карты (Яндекс.Навигатор, Яндекс.Такси) строится некорректно (не корректный дорожный граф), хотя мы уже неоднократно направляли подробные исправления в службу поддержки Яндекс.Карты.
Скажите с кем можно решить на прямую данную проблему оперативно,
т.к. этот вопрос длиться с переменным успехом уже более полугода? 
niknekid
12 сентября 2016, 17:06
Добрый день.
Куда можно написать предложение по развитию навигатора с получением обратной связи?)
Света Чистякова
13 сентября 2016, 14:28
Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, на app-navigator@support.yandex.ru. Если предложение интересное, ребята из Навигатора обязательно ответят.
Bалерий Бликанов
23 сентября 2016, 12:00
Светлана, подскажите. В навигаторе перестал автоматически переключаться режим карт, При включении автомата включения ночного режима карта в дневной режим не переключается в светлое время суток. Переключать приходится в ручную. Это произошло после последнего обновления.
garry596
5 октября 2016, 12:18
Очень нравится Ваше приложение Навигатор с его возможностями в том числе описаные выше, а также возможность проклаки маршрута без пробок.
Хотелось бы видеть это на зкране магнитолы с техногией MirrorLink™.
С уважением благодарный юзер.   
egoyan.khach505
13 мая 2017, 09:13
На варшавское  шоссе  от МКАД  до Щербинка  ограничения скорости  навигатор показывал 80км/ч ,а штрафы пришли  за 60км/ч
kempes1
29 октября 2018, 23:04
Господа, мне кажется, что при превышении установленной мною скорости (там, где разрешено 60, я установил оповещение на 76) телефон должен громко тревожно орать благим матом, а не еле-еле тактично чирикать. Nokia 6.1. Все системные звуки установлены на максимум. При открытом окне или не слишком громкой музыке просто не слышно не реально, не чисто конкретно. С уважением к Вашему почти замечательному продукту Навигатору. 
P.S. Об отсутствии возможности импорта своих POI из файлов .gpx или .kml уже молчу, до этого в моём возрасте 40+ мне видимо не дожить
kempes1
29 октября 2018, 23:12
     Господа, мне кажется, что при превышении установленной мною скорости (там, где разрешено 60, я установил оповещение на 75) телефон должен громко тревожно 
орать благим матом, а не еле-еле тактично чирикать. При открытом окне или не слишком громкой музыке просто не слышно не реально, не чисто конкретно.
Nokia 6.1. Все системные звуки установлены на максимум.



С уважением к Вашему почти замечательному продукту Навигатору.


     P.S.  Об отсутствии возможности импорта своих POI из файлов .gpx или .kml
уже молчу, до этого в моём возрасте 40+ мне, видимо, не дожить