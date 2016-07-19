Все водители знают: в городе ограничение скорости — шестьдесят, за городом — девяносто. Но это в общем случае — на самом деле на разных участках дороги действуют разные лимиты. Вроде бы можно ехать со скоростью 90 км/ч (и даже чуть больше), но вот уже нужно тормозить — населённый пункт. Проехали, набрали скорость — и снова пора сбрасывать: опасный участок. Если дорога знакома, ограничения соблюдаешь почти автоматически, но на новой трассе надо всегда внимательно следить за знаками.

Чтобы придерживаться скоростного режима было проще, мы научили Яндекс.Навигатор показывать разрешённую на данном участке дороги скорость. Если вы слишком разогнались, прозвучит предупреждение. По умолчанию сигнал раздаётся, если превышение — 15 км/ч и больше: например, если вы едете 75 км/ч по участку, где действует ограничение в шестьдесят. Предупреждения можно настроить под себя — изменить порог в большую или в меньшую сторону. Или, если дорога вам известна, вообще отключить.

Источник информации об ограничениях — Народная карта. Её, как правило, составляют местные жители — они отмечают, с какой скоростью можно двигаться на известных им участках дорог. Если Навигатор ошибся и указал неверный лимит, его легко поправить. Запускать Народную карту для этого совсем необязательно — просто нажмите на значок в приложении и укажите правильное ограничение. Чем больше отзывов мы получим от пользователей, тем точней будут сообщения Навигатора.

Данные об ограничениях скорости доступны в Яндекс.Навигаторе для iOS и Android. Пока наиболее подробную информацию о лимитах мы собрали для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. В остальных регионах предупреждения работают в тестовом режиме. Навигатор умеет информировать водителей не только об ограничениях — в приложении также есть голосовые оповещениях об авариях, ремонтных работах и камерах контроля скорости на маршруте.