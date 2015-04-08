Объединённые карты в новом интерфейсе

Сегодня мы представляем новые Яндекс.Карты. Во-первых, сервис сменил интерфейс. Это видно сразу: теперь самое главное — карта — занимает всё окно браузера. Панорамы тоже открываются на полном экране: ничто не будет отвлекать вас, скажем, от изучения изразцов на стенах ярославской церкви Иоанна Предтечи в Толчкове или туннеля Кругобайкальской железной дороги. Карточки объектов научились не только подсказывать адрес, но и показывать, как улица выглядит на панорамах, — так проще найти нужный дом. Заодно карточка поможет построить до места назначения маршрут. Если вариантов проезда несколько, их можно сравнить прямо на карте и выбрать самый удобный.



Впервые новый интерфейс Яндекс.Карт мы показали в октябре 2013 года. До сегодняшнего дня он был доступен в бета-версии.

Андрей Кармацкий,

руководитель службы дизайна геоинформационных сервисов: «Мы начали работать над новым дизайном Яндекс.Карт в марте 2013 года. До этого мы собрали статистику и отзывы по текущему интерфейсу и выяснили, для чего люди чаще всего используют карты и как они с ними взаимодействуют. Если кратко, то основные сценарии такие: посмотреть карту, посмотреть пробки, найти конкретное место или организацию, построить маршрут, сохранить или распечатать карту. Эти сценарии нам было важно заложить в новый интерфейс в первую очередь. Кроме того, работая над Картами, мы осознали ещё одну важную вещь: собственно интерфейса на сервисе должно быть мало, а контента — карт и панорам — много. И стали чуть более критично смотреть на количество кнопок на экране. Все гипотезы мы ещё раз проверили, проанализировав и кластеризовав несколько тысяч пользовательских сессий, и в октябре 2013 года запустили бета-версию Яндекс.Карт. С тех пор многое дополнилось и улучшилось, и наконец новый интерфейс стал доступен всей аудитории сервиса на всех устройствах — компьютерах, планшетах и смартфонах. Сейчас на Картах всё ещё нет некоторых возможностей и инструментов, которые были в старом интерфейсе, но мы ни о чём не забыли. Мы хотим оценить их востребованность и действительно нужные вернуть, сделав их лучше».

Второе изменение на сервисе касается содержимого карт. Мы начинаем объединять карты, над которыми работают профессиональные картографы, и Народную карту, над которой работают пользователи. В результате на сервисе появятся подробные схемы всех городов России, больших и маленьких. Посмотреть схемы можно и сейчас — на слое «Народная карта», но после объединения пользователи смогут строить по улицам всех населённых пунктов маршруты.

Сама Народная карта превращается в редактор Яндекс.Карт — ссылка на него находится в меню, обозначенном буквой «i», в левом нижнем углу. Теперь поучаствовать в обновлении Яндекс.Карт могут все желающие. С помощью редактора можно отметить на карте любые изменения вокруг: например, снесённый дом или только что построенную школу.

Никаких специальных навыков для редактирования карты не требуется, внести правку можно за считанные минуты. Все исправления проходят модерацию и после этого появляются на Картах. Обновления будут происходить каждый месяц.

Павел Гущин,

руководитель проектов Яндекс.Карт: «В штате Яндекса есть профессиональные картографы. Они работают над созданием и актуализацией наших карт. Но разумеется, мы не можем уследить абсолютно за всем, что происходит в городах страны. А что-то меняется каждый день: появляются новые здания, исчезают старые, открываются магазины и детские сады. Первыми обо всех изменениях узнают жители ближайших районов — и они же могут сообщить об этом миллионам пользователей, внеся уточнение в редакторе».

Яндекс.Карты доступны на сайте maps.yandex.ru и в виде мобильных приложений — например, Карты, Навигатор, Транспорт, Парковки, — для разных операционных систем. Мы очень ждём ваших комментариев и пожеланий. Пожалуйста, пишите нам, что вы думаете о новых Картах.