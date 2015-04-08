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Объединённые карты в новом интерфейсе

Сегодня мы представляем новые Яндекс.Карты. Во-первых, сервис сменил интерфейс. Это видно сразу: теперь самое главное — карта — занимает всё окно браузера. Панорамы тоже открываются на полном экране: ничто не будет отвлекать вас, скажем, от изучения изразцов на стенах ярославской церкви Иоанна Предтечи в Толчкове или туннеля Кругобайкальской железной дороги. Карточки объектов научились не только подсказывать адрес, но и показывать, как улица выглядит на панорамах, — так проще найти нужный дом. Заодно карточка поможет построить до места назначения маршрут. Если вариантов проезда несколько, их можно сравнить прямо на карте и выбрать самый удобный.


Впервые новый интерфейс Яндекс.Карт мы показали в октябре 2013 года. До сегодняшнего дня он был доступен в бета-версии.

Андрей Кармацкий,
руководитель службы дизайна геоинформационных сервисов:

«Мы начали работать над новым дизайном Яндекс.Карт в марте 2013 года. До этого мы собрали статистику и отзывы по текущему интерфейсу и выяснили, для чего люди чаще всего используют карты и как они с ними взаимодействуют. Если кратко, то основные сценарии такие: посмотреть карту, посмотреть пробки, найти конкретное место или организацию, построить маршрут, сохранить или распечатать карту. Эти сценарии нам было важно заложить в новый интерфейс в первую очередь. Кроме того, работая над Картами, мы осознали ещё одну важную вещь: собственно интерфейса на сервисе должно быть мало, а контента — карт и панорам — много. И стали чуть более критично смотреть на количество кнопок на экране.

Все гипотезы мы ещё раз проверили, проанализировав и кластеризовав несколько тысяч пользовательских сессий, и в октябре 2013 года запустили бета-версию Яндекс.Карт. С тех пор многое дополнилось и улучшилось, и наконец новый интерфейс стал доступен всей аудитории сервиса на всех устройствах — компьютерах, планшетах и смартфонах. Сейчас на Картах всё ещё нет некоторых возможностей и инструментов, которые были в старом интерфейсе, но мы ни о чём не забыли. Мы хотим оценить их востребованность и действительно нужные вернуть, сделав их лучше».

Второе изменение на сервисе касается содержимого карт. Мы начинаем объединять карты, над которыми работают профессиональные картографы, и Народную карту, над которой работают пользователи. В результате на сервисе появятся подробные схемы всех городов России, больших и маленьких. Посмотреть схемы можно и сейчас — на слое «Народная карта», но после объединения пользователи смогут строить по улицам всех населённых пунктов маршруты.

Сама Народная карта превращается в редактор Яндекс.Карт — ссылка на него находится в меню, обозначенном буквой «i», в левом нижнем углу. Теперь поучаствовать в обновлении Яндекс.Карт могут все желающие. С помощью редактора можно отметить на карте любые изменения вокруг: например, снесённый дом или только что построенную школу.

Никаких специальных навыков для редактирования карты не требуется, внести правку можно за считанные минуты. Все исправления проходят модерацию и после этого появляются на Картах. Обновления будут происходить каждый месяц.

Павел Гущин,
руководитель проектов Яндекс.Карт:

«В штате Яндекса есть профессиональные картографы. Они работают над созданием и актуализацией наших карт. Но разумеется, мы не можем уследить абсолютно за всем, что происходит в городах страны. А что-то меняется каждый день: появляются новые здания, исчезают старые, открываются магазины и детские сады. Первыми обо всех изменениях узнают жители ближайших районов — и они же могут сообщить об этом миллионам пользователей, внеся уточнение в редакторе».

Яндекс.Карты доступны на сайте maps.yandex.ru и в виде мобильных приложений — например, Карты, Навигатор, Транспорт, Парковки, — для разных операционных систем. Мы очень ждём ваших комментариев и пожеланий. Пожалуйста, пишите нам, что вы думаете о новых Картах.

319 комментариев
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f2404
26 ноября 2015, 14:45
Сегодня с утра строил привычный маршрут из дома до работы с учётом пробок. В новом интерфейсе понравилось, что появилось несколько вариантов маршрутов (в моём случае - два); почему именно два, непонятно, т.к. можно больше. И большая карта, конечно, гораздо нагляднее.
Что совсем не понравилось - почему-то стало практически невозможно изменить предложенный маршрут, перетаскивая точки по карте. Они куда-то совершенно не туда ставятся, куда мне надо. В результате пришлось вернуться в старый интерфейс и там привычно проложить свой маршрут. Надеюсь, этот момент будет доработан.
karmatsky
26 ноября 2015, 14:45
f2404,
да, маршруты продолжаем дорабатывать, потестируем и улучшим этот момент
shashlikovich
26 ноября 2015, 14:45
обновленный интерфейс просто супер! спасибо!
karmatsky
26 ноября 2015, 14:45
shashlikovich,
спасибо!
Михаэль Ч.
26 ноября 2015, 14:45
Старая кнопка "Получить информацию" теперь только через ПКМ -> "Что здесь?" ?
MakFly1
26 ноября 2015, 14:45
Добрый день.
В нашей организации менеджеры по наружной рекламе постоянно пользуются яндекс картами, с сегодняшнего дня у них появилась большая проблема.
Например, теперь по ссылке http://maps.yandex.ru/?um=XPUbND4siXVOzQG8go5maoXtoH8fLbwa&l=map
они не видят отмеченные ранее точки списком слева(соответственно нельзя кликнуть по адресу и понять где это на карте), а раньше карта выглядела так https://old.maps.yandex.ru/?um=XPUbND4siXVOzQG8go5maoXtoH8fLbwa&ll=56.193619,58.053934&spn=0.865173,0.360001&z=11&l=map
И таких ссылок у них очень много, а постоянно добавлять в строке браузер old. не совсем удобно!
Не могли бы вы сделать какую-нибудь возможность в новых картах увидеть тот кликабельный список слева, который был в старых картах ?
Спасибо, с уважением Алексей.
karmatsky
26 ноября 2015, 14:45
MakFly1,
спасибо, подумаем что можно сделать
narujka.mediaexpert
26 ноября 2015, 14:45
karmatsky,
Добрый день! Скажите вы уже что нибудь придумали? Может есть какието пути решения? Очень не удобно работать. Заранее спасибо!
inzhservice-v
26 ноября 2015, 14:45
Когда тормоза подлечите?
karmatsky
26 ноября 2015, 14:45
inzhservice-v,
знаем пару проблем и в самое ближайшее время постараемся зачинить. но если вам не трудно — опишите, что конкретно тормозит у вас и какой браузер/система?
inzhservice-v
26 ноября 2015, 14:45
karmatsky,
браузер хром - дерганое перемещение карты, долгая подгрузка панорам, при повороте камеры происходит двоение картинки
lahon
26 ноября 2015, 14:45
inzhservice-v,
Они ещё старый интерфейс хотят выключить,оставив новый. Лишаемся яндекс-панорам.Верните всё назад как было.
management-penza2015
26 ноября 2015, 14:45
karmatsky,
подскажите, пожалуйста.
Компьютеры в компании конечно не самые мощные. Intel G2020 и 4gb ОЗУ. Обнаружилась такая проблема: при запуске браузера потребление ОЗУ стоит на 1gb, при открытии панорам, увеличивается до 1,5gb, если закрыть и заново открыть - 2, и так до того пока не займется вся память. То есть при закрытии память не освобождается, а только резервируется все больше. При том во всех браузерах проблема одинакова. Помогает только в Хроме отключить аппаратное ускорение, тогда память освобождается после каждого возврата в режим "Карта", но панорамы дольше и хуже грузятся. Есть ли какая-то панацея от этой проблемы?
Ярослав
26 ноября 2015, 14:45
Ура! Наконец-то новый интерфейс не придётся набирать вручную в адресе с beta. Два варианта построения маршрута пути вполне устраивает. Радует, что не нужно в малых городах и ПГТ переключать тип карты, если у обычной схемы недостаточно данных.
alena.minnaya2015
26 ноября 2015, 14:45
Построила маршрут. Хочу увидеть панораму, т.к. мне было удобно видеть что я буду проезжать, где свернуть и какие там знаки. Нажимаю панораму, меня выводит на ряд, не всегда правильный (в старой версии был виден и левый ряд и правый ряд дороги)  и я не пойму куда двигаться, влево или вправо. Справа выходит мааааленькая карта, на которой показана только одна улица, и она не дает представления где я и куда двигать. И в ней не видно то место, КУДА я еду. Это все ужасно неудобно. В новой версии я как будто в прострации нахожусь. Старая версия меня полностью устраивала. Подскажите, как ее вернуть? Очень надо!
alena.minnaya2015
26 ноября 2015, 14:45
По электронке ответили, как вернуть старую версию. Спасибо!!
snab@baushtelle.ru
26 ноября 2015, 14:45
alena.minnaya2015,
как вернуть старую карту?Спасибо.
Владимир
26 ноября 2015, 14:45
alena.minnaya2015,
snab@baushtelle.ru, старая версия здесь - https://old.maps.yandex.ru/
Сергей
26 ноября 2015, 14:45
Владимир,
спасибо большое, с новой картой какой-то мрак. Не понятно как выбрать один из нескольких маршрутов, где посмотреть время и километраж, невозможно двигать точки на панораме, не понятно как сделать одновременный просмотр панорамы и карты. В общем новая карта совершенно неудобна.
a900-1221
26 ноября 2015, 14:45
"НЕ ПОЖИЛЕШЬ"? А КАК С ГРАМОТЕШКОЙ-ТО, ЛЮДИ???
gandalf-the-grey
6 февраля 2016, 17:34
Владимир,
не, а как вернуть старое приложение на смарт?))
Рыбаков Андрей
26 ноября 2015, 14:45
А где фото размещённые на карте?
karmatsky
26 ноября 2015, 14:45
Рыбаков Андрей,
пока нет в новом интерфейсе, но думаем в ближайшее время вернуть, фото остались на old.maps.yandex.ru
Рыбаков Андрей
26 ноября 2015, 14:45
karmatsky,
Ну слава богу, а то я и ещё миллионы пользователей уже расстроились
kvashninf
26 ноября 2015, 14:45
karmatsky,
на старой карте фото тоже уже не работают( Верните фотки!
Анонимус
14 марта 2018, 10:41
karmatsky,
Честно, где то два обновления назад на форумах люди писали наконец то хороший интерфейс, потом поменяли местами вкладки и после фото исчезли, karmatsky!!! вы профессионалы я знаю, но посадите пару человек читать форумы что люди пишут про изменения, всем мил не будешь но многие не могут отписать Вам и тд.

- верните народные фото и не чудите Вас и так любят, что то делать когда все хорошо не есть хорошо)))
look4job
26 ноября 2015, 14:45
Здравствуйте!
Изменения радуют.
Хотелось бы иметь возможность при редактировании "Моих карт" менять очередность объектов в списке и переносить объекты с одной пользовательской карты на другую.
И на закуску баг о котором сообщал ещё год назад: пользователя Яндекс Карт, который пожелает с помощью сервиса проехать из Иван-города в Нарву ожидает увлекательное 10-часовое путешествие вокруг Чудского озера: https://old.maps.yandex.ru/-/CVSemGIq
qazxswqwedsa
26 ноября 2015, 14:45
look4job,
а если включить пробки... то сейчас выводит аж 650 км ) https://old.maps.yandex.ru/-/CVSeyWOJ
Максим Пензин
26 ноября 2015, 14:45
Изменения в лучшую сторону, пока все нравится.

Панорамы и тоннели КБЖД - это супер!
Но большая ложка дегтя в этом месте - почему же половину кадра занимает крыша и труба тепловоза?! :(
snab@baushtelle.ru
26 ноября 2015, 14:45
Здравствуйте!Напишите,пожалуйста,как вернуть старую карту Яндекс?Это со всем не устраивает.
karmatsky
26 ноября 2015, 14:45
snab@baushtelle.ru, можете перейти на old.maps.yandex.ru
Владимир
26 ноября 2015, 14:45
большая карта это хорошо. :) Передаем привет гуглу ;)
lis-tic
26 ноября 2015, 14:45
День добрый!
Я занимаюсь картой поселка http://map.univer-land.ru/ Появилась необходимость отредактировать названия улиц. Попала в новый интерфейс: https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=16&ll=83.259467,54.841848 Тут ни одной нашей улицы не осталось, но они доступны в растре в виде подложки-альтернативы спутнику, т.е. наложить Народную на спутник уже нельзя, да и о редактировании речи уже нет…
Вопросы:
1. Каким образом теперь можно будет изменять нужные объекты? Придется заново все отрисовывать?
2. Если сайт использует старое API, и его не трогать, так долго еще проработает? Ясно, что вы его погасите рано или поздно, вопрос времени…
3. В целом, какова схема перехода с теперь уже старой Народной карты на новые?
akbars
26 ноября 2015, 14:45
lis-tic,
о том, что данные с Народной карты не попали в новый редактор, можно написать здесь6 http://clubs.ya.ru/narod-karta/replies.xml?item_no=50356 - мы перенесем их.
roman-sinelnikov
26 ноября 2015, 14:45
В новой версии Карт закрытие окна объекта убирает с карты и указатель на этот объект. Это очень неудобно. Часто бывает нужна «чистая» карта без всяких пояснений, но с указанием точки, до которой нужно добраться. Такую карту легко скопировать в Буфер обмена и дальше использовать по необходимости. Прошлая версия давала такую возможность, а новая — нет…
karmatsky
26 ноября 2015, 14:45
roman-sinelnikov,
попробуйте кликнуть на названии объекта в верху панели – панели сворачиваются
roman-sinelnikov
26 ноября 2015, 14:45
Сворачиваются, но не исчезают и не перетаскиваются к краю экрана.
Ирина Гирман
26 ноября 2015, 14:45
Здравствуйте. Новая карта не устраивает. Плохо строятся маршруты от точки до точки. Не возможно создать метку на карте не заходя в аккаунт.  Зачем информация об адресе находится в правом верхнем углу, а Значки распечатать, линейка, панорамы и т.д в левом углу внизу - зачем???
Также интересует как вернуть старую карту.
Спасибо.
Ирина
26 ноября 2015, 14:45
Ирина Гирман,
абсолютно согласна!!! Зачем информации об адресе в прав углу???
top10@forwardweb.ru
26 ноября 2015, 14:45
1. Маленькой схемой в панорамах совсем неудобно управлять, никакой наглядности. Да ещё и масштабирования нет. Очень неудобно.
2. Построенные маршруты нельзя изменять, "потянув" за линию маршрута, тоже неудобно стало.
karmatsky
26 ноября 2015, 14:45
top10@forwardweb.ru, спасибо,
будем улучшать
qazxswqwedsa
26 ноября 2015, 14:45
многое выглядит лучше и удобнее (особенно карта во всё окно), но далеко не все.
некоторые замечания:
0) крайне важно чтобы все работало без подтормаживаний и слайд-шоу на опере 12.17
(на данный момент вроде бы в основном нормально работает, хотя и не всё время, но есть и сложности - при включённых пробках часто указатель наведённый на улицу не превращается в "лапу" и не показывает скорость, что прям как то нервирует )
1) вернуть инструмент прямоугольного выделения.
на старых картах был замечательный инструмент - выделить для приближения прямоугольную область - очень часто крайне удобная вещь в тысячу раз лучше скролла  (например в гуглокартах его при желании можно было тоже добавить , но через одно место - через настройки )
хотелось бы его видеть по умолчанию , кроме того 1.1.. было бы нужно сделать возможность изменения пользователем расположения кнопок инструментов в более удобном для него месте на карте, например в тех же местах  где они были на старой карте. или, может быть, справа вверху , там где пробки и маршруты включаются.
1.2. полоску масштабирования вернуть бы тоже
2. панорамы.  очень заметно подтормаживают, особенно если объём памяти видеокарты небольшой, но и на хорошем ноутбуке тоже подтормаживает, хотя и не так сильно
2.1. сделать возможность отображения более большой карты - во всю нижнюю часть окна, как на старых  картах
2.1.2. в идеале , чтобы это размер окна карты при включённых панорамах  мог изменяться пользователем.
3. видеокамер нету
4. фотки на карте тоже пока не заметил , возможно ли включить
kirill.s.dmitrenko
26 ноября 2015, 14:45
qazxswqwedsa,
Вы открываете панорамы в Opera 12.17, я правильно понял? Если нет, то в каком браузере?
qazxswqwedsa
26 ноября 2015, 14:45
kirill.s.dmitrenko,
проверял в разных,
опера 12.17,
мозилла 28
гугль хром 40, примерно одинаково было,  а также  на другом ноутбуке на опере 20-какой-то
з.ы. судя по комментариям, не только у меня это заметно было
d3berd
26 ноября 2015, 14:45
+1 видеокамеры куда-то пропали :(((
sysgen
26 ноября 2015, 14:45
d3berd,
что ответили по камерам?
eugeny.shiryaev
26 ноября 2015, 14:45
qazxswqwedsa,
А что в итоге с видео камерами, куда их дели???
Русакова Ольга
26 ноября 2015, 14:45
А когда уже с айфона можно будет разговорчики комментить?:)
kernit
26 ноября 2015, 14:45
Нужно добавить предупреждение об использовании устаревшего браузера, а то тут народ удивляется, почему обновленная карта криво работает в браузерах Opera 9-ой и 12-ой версии. Заодно можно и Яндекс.Браузер прорекламировать :)
qazxswqwedsa
26 ноября 2015, 14:45
kernit,
вот только не надо рассказывать, да ещё и всплывающим сообщением,  что надо переходить с 12й оперы на богомерзкий гугль хорм, он же яндекс , новая опера и еще сотни таких же одинаковых)
kernit
26 ноября 2015, 14:45
qazxswqwedsa,
ну необязательно делать сообщение постоянным, можно сделать закрывающимся, главное, чтобы пользователь, знал, почему у него карта криво отображается. А какой браузер юзать, пусть пользователь решает сам, не силком же ему впаривать Яндекс.Браузер)
Виталий Андреев
26 ноября 2015, 14:45
новый интерфейс сильно тормозит. Раньше Яндекс панорамы работали быстрее, чем гугл, сейчас одинаково медленно (
karmatsky
26 ноября 2015, 14:45
Виталий Андреев,
уточните, пожалуйста, какой у вас браузер/система?
karpuo
26 ноября 2015, 14:45
karmatsky,
у меня гугл хром - и да, тормозит сильнее.
и вообще старые карты были лучше - слева текст читать удобнее, инструменты управления виднее (сейчас приходится напрягаться, чтоб их найти, они ж с фоном сливаются) и раньше они были рядом и сверху ( ну о прочих багах народ тут уже пишет.
я потому и предпочитала яндекс карты гугловским, а вы сделали как у них, и причем у них теперь удобнее.
не убивайте старую версию, буду пока пользоваться ею...
Михаэль Ч.
26 ноября 2015, 14:45
karmatsky,
древний интегрированный ATI, FF 37
pavvil
26 ноября 2015, 14:45
Часто пользуюсь панорамами и новый интерфейс мне существенно менее удобен, чем старый. То, что панорама занимает весь экран - красиво, однако если попал не на ту улицу или не на ту сторону улицы, то исправить положение стало менее удобно. Чтобы было удобно, нужно сделать возможность менять масштаб участка карты, который отображается в углу, а также возможность поворачивать стрелку на этой карте.
karmatsky
26 ноября 2015, 14:45
pavvil,
спасибо, думаем как улучшить
iforexample
26 ноября 2015, 14:45
Вопрос не по теме, но все же.... Можно ли использовать скриншоты панорам или они под авторским правом?
karmatsky
26 ноября 2015, 14:45
iforexample,
вы можете использовать панорамы на своём сайте, для этого вам нужно нажать кнопку "Поделиться" в режиме просмотра панорам и взять код для вставки на сайт
asmelovsky
26 ноября 2015, 14:45
То, что вы сделали возможность редактировать карту, которая потом будет использоваться для навигации - это великолепно. Это была киллер-фича Waze. Как быстро планируете валидировать правки пользователей и вносить их в карту, используемую для навигации?
Диванный картограф
26 ноября 2015, 14:45
asmelovsky,
Мы модерируем правки в редакторе карт на ежедневной основе, а публикуем данные для пользователей карт и навигатора раз в месяц.
asmelovsky
26 ноября 2015, 14:45
Диванный картограф,
спасибо за ответ! Модерация проходит, вижу. А определены ли уже даты для публикации? На мой взгляд пользователи будут гораздо больше мотивированы, если обновления будут чаще. Waze где-то через день обновляет навигацию.
GranLikha
26 ноября 2015, 14:45
Всё хорошо, кроме панорамы.
Сделайте так, чтобы можно было выбрать, что смотреть в её уголке - схему или спутник. Сейчас только схема, а она в большинстве случаев просто бесполезна - понять местоположение по ней можно только очень приблизительно. А ещё лучше сделать возможность смотреть панорамы в прежнем виде с большой картой внизу.
karmatsky
26 ноября 2015, 14:45
GranLikha,
спасибо, думаем над этим
simonovirina
26 ноября 2015, 14:45
GranLikha,
поддерживаю
vkarmackij
26 ноября 2015, 14:45
рад за твои успехи!
karmatsky
26 ноября 2015, 14:45
vkarmackij,
спасибо, папа :)
Eugene
26 ноября 2015, 14:45
А как теперь включить показ яндекс.фотки на этой новой карте? Вроде все значки понажимал - однако фоток не нашёл :(
f2404
26 ноября 2015, 14:45
Привет, сосед!
kwatcher
26 ноября 2015, 14:45
Лупа, очень не хватает лупы. С ней гораздо удобнее и быстрее перейти в нужный район.
ajfa
26 ноября 2015, 14:45
А чего так стало нещадно грузить процессор? Особенно пробки. Нагрузка возросла настолько, что у рабочего ноута вентиляторы сразу начинают работать на полную катушку и загрузка процессора под 100%.
karmatsky
26 ноября 2015, 14:45
ajfa,
уточните систему/браузер пожалуйста?
ajfa
26 ноября 2015, 14:45
karmatsky,
Win7 x64, все последние версии браузеров: Firefox, Chrome, Яндекс.Браузер. На Win8.1 тоже самое.
karmatsky
26 ноября 2015, 14:45
ajfa,
спасибо, разбираемся и чиним
f2404
26 ноября 2015, 14:45
Плюсую. Нагрузка сильно увеличивается при перемещении карты, а особенно - про zoom in/out.
Система Win7, браузер Firefox 37.0.1.
Сергей Иванов
26 ноября 2015, 14:45
Не могу сделать то, что раньше было в два клика: поставить на карте точку (или несколько) и отправить друзьям ссылку.
karmatsky
26 ноября 2015, 14:45
Сергей Иванов,
спасибо, стараемся улучшить этот момент
lsd0902
26 ноября 2015, 14:45
Добрый день. Моя работа связана с адресной доставкой, адреса получаю вечером. Сегодня я уже не могу посмотреть адреса((. Причем ранние адреса тоже перешли в новый режим((, как мне быть? Спасибо.
karmatsky
26 ноября 2015, 14:45
lsd0902,
поясните пожалуйста что вы делали. какие функции использовали?
vamplove
26 ноября 2015, 14:45
При первом посещении новых карт всплывающая подсказка содержала кнопку "Вернуться к старой версии". Теперь этой кнопки найти не могу. Подскажите, что сделать, чтобы всегда открывалась старая версия карт? Спасибо.
evolution102
26 ноября 2015, 14:45
vamplove,
там внизу слева кнопка серая "инфо" на нее нужно нажать
f2404
26 ноября 2015, 14:45
vamplove,
чтобы попасть на старые карты, нужно открывать old.maps.yandex.ru
evolution102
26 ноября 2015, 14:45
Добрый вечер. Скажите а старый API будут работать?
f2404
26 ноября 2015, 14:45
Ещё замечание - "старые" карты помнят мои настройки - показывать дорожные события, не показывать видеокамеры. Когда я нажимаю "Пробки", эти настройки применены.
В новых картах галка "дорожные события" оказывается сброшенные, хотя я её устанавливаю каждый раз.
Кроме того, мне не нужно окошко с моим городом справа вверху, я его каждый раз закрываю, но оно появляется при следующем заходе.
simonovirina
26 ноября 2015, 14:45
f2404,
согласна
vgold12
26 ноября 2015, 14:45
Спасибо, что вернули отображение масштаба карты. Новый интерфейс теперь действительно стал приятнее в использовании.
Михаил Тихонов
26 ноября 2015, 14:45
1) Извините, может я не нашёл, но как посмотреть просто космические снимки, без векторных объектов?
2) Огромное количество данных из старой народной карты в новую не перенесено, смотрю Казань и окрестности.
karmatsky
26 ноября 2015, 14:45
Михаил Тихонов,
здравствуйте
1) пока никак, но мы думаем что вернём просто спутниковый слой
2) перенос произойдёт в ближайшее время
Михаил Тихонов
26 ноября 2015, 14:45
karmatsky,
Добрый вечер!
1) Да, было бы здорово. Зачастую объекты мешают.
2) Понял, а то уж было испугался :)

p.s. Спасибо за быстрый ответ.
yaevgus
26 ноября 2015, 14:45
karmatsky,
я поддерживаю просьбу возврата "чистых" спутниковых карт. А то пришлось вернуться в старую версию.
karmatsky
26 ноября 2015, 14:45
yaevgus,
да, мы вернём в ближайшее время
Altaridey
26 ноября 2015, 14:45
Верните, пожалуйста режим "спутник", как он был раньше. Сейчас-это не Спутник, а Гибрид. Нужен режим именно без УДС и зданий
karmatsky
26 ноября 2015, 14:45
Altaridey,
вернём
Евгений В.
26 ноября 2015, 14:45
подскажите, как сохранять маршруты?
Евгений В.
26 ноября 2015, 14:45
маршруты в новых картах нельзя сохранять?
gano-g
26 ноября 2015, 14:45
Наряду с заметными плюсами, обнаружился и минус для нас. Мы часто прокладываем пути движения на общественном транспорте. Раньше всегда было видно сколько остановок ехать. Сейчас видно только время в пути - а по нему довольно сложно ориентироваться! Верните этот момент, пожалуйста!
alexeyborovik1
26 ноября 2015, 14:45
Перенесите, пожалуйста, город Столин с окрестностями (Брестская область, Беларусь) на новую НЯК. Я даже не успел ещё его дорисовать до конца, не хочу заново всё переделывать.
Михаэль Ч.
26 ноября 2015, 14:45
alexeyborovik1,
вам нужно написать сюда http://clubs.ya.ru/narod-karta/replies.xml?item_no=50356
SB-Xoma
26 ноября 2015, 14:45
На данный момент панорамы отображаются чудовищно размытыми пятнами. В наличии три браузера. Результат одинаков. Возможно проблема с флеш плеером. Нужно разбираться. Возможно-ли переключится на старый дизайн?
AMUNman
26 ноября 2015, 14:45
Надеюсь старая версия карт не канет в лету. Старая была получше. А то почту для андроида уже убили, пришлось старую ставить. Ну хоть увидел фото тех, кто занимается этим вредительством
yafigura
26 ноября 2015, 14:45
Очень не хватает редактирования карт и перехода к списку ранее сохраненных. Редактор был самым используемым мной инструментом яндекс-карт, помогавшим мне как прокладывать новые интересные маршруты, так и сохранять многие старые, с расстояниями и описаниями. Особенно учитывая то, что данный редактор намного проще, чем аналогичный в гугл-картах, например. Надеюсь, в итоге про него не забудут и вернут возможность рисовать поверх карты в новом интерфейсе. Очень надеюсь. :)
Альк
26 ноября 2015, 14:45
Хочется видеть кнопку Ссылка, как в старом интерфейсе
ponyspy
26 ноября 2015, 14:45
А это нормально что в safari 8 карты вообще не работают?
Александр Медведко
26 ноября 2015, 14:45
присоединяюсь
chernysheva.e.a
26 ноября 2015, 14:45
Возможно это не связано с запуском.  Стали недоступными ссылки на схемы проезда
Пример: https://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=100&size=1&scale=10&mapX=-1102&mapY=21760&act=5&slices=1&upoint=c3273c5d6aeb&tool=grab

Куча битых ссылок есть на этой странице
http://wiki.risk.ru/index.php/Скалодромы_в_Москве

И новая версия карт очень приятная и удобная :)



Сергей Сергеев
26 ноября 2015, 14:45
Старая Яндекс карта была с отмеченными остановками транспорта - и это была основная ценность ее в сравнении с Гуглокартой, где тоже остановок нет. Сейчас в новой нет остановок - мир погрузился во тьму?
andrew-murray
26 ноября 2015, 14:45
Очень жаль, что Яндекс похоронил проект Народные Карты Яндекса. Столько энтузиастов 8 лет отдавали картам свою душу,  время, силы и теперь всё похоронено. Нет слов от этого плевка в душу! До этого похоронены сервисы блогов, видео, фото. Но "Народные карты" для людей был особым проектом и вы, Яндекс так с нами поступили! Нет слов...
Денис
26 ноября 2015, 14:45
andrew-murray,
внимательнее надо быть, а не сокрушаться.

http://n.maps.yandex.ru/
andrew-murray
26 ноября 2015, 14:45
denis.kolyako,
Это понятно, что http://n.maps.yandex.ru/
Если Вы заметили, у "Народных Карт Яндекса" после "обновления" резко ухудшился функционал сервиса, юзабилити, выкинуты объекты, которые отрисовывались пользователями годами.
Также в новых картах пропали описания объектов, комментарии, фото.
По факту, Яндекс убил народный проект карт.
Денис
26 ноября 2015, 14:45
andrew-murray,
мне кажется вы просто не разобрались в новом интерфейсе.
Taganka10
26 ноября 2015, 14:45
Денис,
ну так это проблема нового интерфейса и его не очень пряморуких создателей, что такое количество пользователей не могут разобраться и найти то, чем привычно пользовались.
Вообще, несмотря на улучшение некоторых моментов, у меня чёткое ощущение, что в Яндекс пробрался диверсант от гугла и гробит карты.
Я вот продолжаю пользоваться старыми, если отключат совсем и при этом не вернут НОРМАЛЬНО весь функционал в новые - то я уйду к конкурентам. И судя по комментариям далеко не я один...
Денис
26 ноября 2015, 14:45
Taganka10,
любой новый интерфейс ломает юзабилити первое время. Но только первое время.
Taganka10
26 ноября 2015, 14:45
Денис,
в данном случае вопрос не в интерфейсе, а в исчезновении части функциональности. Рамблер уже наизменялся ;) "первое время" и отток пользователей у них как-то затянулись на годы :) знаю и ещё несколько проектов, меньшего масштаба, где тоже пользователи так и не приняли изменения и просто ушли к конкурентам.
Денис
26 ноября 2015, 14:45
Taganka10,
ну а к каким конкурентам вы уйдёте? В викимапию что ли?
Taganka10
26 ноября 2015, 14:45
Денис,
смотря на какой платформе. На ipad в последнее время я и так всё чаще стал использовать maps.me вместо я.карт. А на компе всегда был убеждённым пользователем яндекса, гуглокарты мне не нравились и казались неудобными. Но теперь я.карты стали настолько же неудобны в бытовой использовании лично для меня :) Вот и начинаю задумываться, не пора ли переходить к тому, кто такими темпами рано или поздно яндекс угробит...
sibkoshki
26 ноября 2015, 14:45
Taganka10,
подскажите как можно вернуть старый интерфейс???
Taganka10
26 ноября 2015, 14:45
sibkoshki,
вернуть - никак, настроек для этого Яндекс не предусмотрел. А пользоваться старым интерфейсом (пока не отключат) можно по ссылке https://old.maps.yandex.ru/
olk-2016
26 ноября 2015, 14:45
Taganka10,
спасибо, по Вашей ссылке нашел старую версию. Но там панорамы улиц не обновляются как раньше. Но все равно спасибо.
m5574544
26 ноября 2015, 14:45
Ребята с Яндекса, сделайте как раньше расстояние до метро, в новых не все улицы показывает например рязанский проспект 2, а лобачика 17 показывает, считаем сумму доставки клиентам по расстоянию ОЧЕНЬ НАДО!!!
SMGordeeva
26 ноября 2015, 14:45
sibkoshki,
старая версия открывается по кнопке внизу: "i" - "старый интерфейс"
Maksim Pushkin
26 ноября 2015, 14:45
Интерфейс поменяли, а маршруты велосипедные и пешеходные так и не сделали! Поэтому продолжу пользоваться Google картами! Как человеку путешествующему не только по России, Яндекс.Карты очень не удобны в этом плане.
Вячеслав К.
26 ноября 2015, 14:45
Очень плохо! Старый интерфейс удобней, новый не проработан!
sibkoshki
26 ноября 2015, 14:45
Вячеслав К.,
Полностью согласна. Старый был удобнее
Basileus4
26 ноября 2015, 14:45
Без фото карты теряют большую часть удобства. Конкретный личный пример: перемены с Картами застали меня как раз в процессе поиска квартиры. На старых картах на фото можно посмотреть, например, панельный дом или кирпичный, что не всегда указывается в объявлениях. И даже если нет фото по соседнему дому, было видно, есть ли снимки по соседним: часто стоит целый ряд одинаковых девяти- или пятиэтажек. Фото - не развлекаловка, а удобный инструмент. На Гугль-картах снимков гораздо меньше, Wikimapia - тоже не вполне замена. Зачем отказываться от таких заметных ваших отличий от конкурентов? Что делать сейчас? - с каждым адресом переходить в старые карты? Очень неудобно.
Ирина
26 ноября 2015, 14:45
Пока очень не удобно. Очень.
wafanasiev
26 ноября 2015, 14:45
Ирина,
поддерживаю. сыро, надо заново привыкать. так и не нашёл, как поделиться построенным маршрутом за несколько минут, вернулся на старые карты.
netspike
26 ноября 2015, 14:45
А куда делась кнопка "Показать ещё"? Видно только несколько результатов при найденных нескольких сотнях. Если человек не может уточнить запрос, что ему делать? Метки-точки на карте, не указанные в списке справа, даже не нажимаются, как раньше. Пытаешься кликнуть на названии, чтобы узнать подробную инфо, почитать отзывы - оно схлопывается)
Как долго будут жить старые карты?
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 14:45
А если данные водились в новом редакторе (новой народной карте), то значит, что их все будут проверять и они перенесутся на Яндекс.Карты, а те данные, которые были добавлены в старой версии народных карт могут не перенестись?
dubbase
26 ноября 2015, 14:45
Ребята, умоляю, сделайте отключаемым зум карты по скроллу мыши. На эппловской мышке это ад

http://www.youtube.com/watch?v=HV1E3ivtuis
truf
26 ноября 2015, 14:45
А добавьте уже доступ ко всем сервисам из под сокращенного домена. Т.е. maps.ya.ru должен вести на maps.yandex.ru. То же для tv.ya.ru и пр.
N-Electronics
26 ноября 2015, 14:45
батя грит малаца, хорошо зделали!
dwg
26 ноября 2015, 14:45
А у меня панорамы перестали тормозить. Всё работает легко и плавно, и видяха не орёт. Молодцы.
coth
26 ноября 2015, 14:45
dwg,
Ты зайди на Google Карты, тогда поймёшь что такое легко и плавно. То, что сделали конечно чуток получше, чем то, что было раньше, но всё-равно жёстко лагающее.
evg.matyushina
26 ноября 2015, 14:45
в целом новый интерфейс более хорош. но
1. с панорамами стало на порядок сложнее ориентироваться, чем в старой версии. было бы неплохо иметь возможность еще больше увеличивать схему при просмотре панорам.
2. где видеокамеры??? для меня это очень важно при принятии решения о поездке по определенным участкам дороги, потому что цветовое выделение и видео с участка дороги слишком разные по информативности.
P.S. не пользовался гуглом исключительно по причине менее удобного интерфейса, чем у яндекса. а сейчас яндекс стремиться в сторону гугла, не во всем сохраняя свои прошлые достижения...
an4yutka
26 ноября 2015, 14:45
Панорама в старой версии была намного лучше. В новой версии панорама ужасно тормозит и схема в правом нижнем углу, на мой взгляд, слишком мала и ей неудобно управлять.
lychckin.serzh
26 ноября 2015, 14:45
как на новых картах поставить метку? помогите! Очень нужно!
Удалённый пользователь
26 ноября 2015, 14:45
+1
Тоже очень хотелось что бы вернули возможность ставить метки.
Александр К.
26 ноября 2015, 14:45
По мне, так старая версия была лучше. И в случае с панорамой (alena.minnaya2015) согласен, и не могу найти КАРТИНКИ!!! Лучший- враг хорошего.
krada1
26 ноября 2015, 14:45
Да, убогая схема в панорамах всё портит. Верните старую, большую!!!
oak9OO
26 ноября 2015, 14:45
в опере 12.02 не работают вообще, старый интерфейс через кнопку "!" не вернуть, ибо она тоже неактивна. Исправляйте, а пока в топку.
Виталий
26 ноября 2015, 14:45
Здравствуйте.

Мой комментарий относится, скорее, ко всему сервису карт, а не только к новому интерфейсу. Но раз пока принимаете фидбэк, я решился написа́ть.

Вопросы/просьбы:

Очень-очень хочется, при просмотре панорам улиц, видеть дату съёмки. Меленько, бледненьким, где-нибудь в уголке. Часто приходится просматривать панорамы для изучения маршрута, а фотки оказываются категорически неактуальными. А так хоть люди будут знать когда примерно сфотографировано.

И второй момент — есть ли возможность прятать/отключать элементы интерфейса? Например если мышка не шевелится 5 секунд или сделать настройку.
Часто вынужден делать скриншоты с панорам и на них несовсем эстетично смотрятся детали интерфейса (номера домов, стрелки возможного направления на дороге, названия улиц посередине изображения и т.д.).
Было бы замечательно, если была бы возможность увидеть картинку «чистой».
Лого Яндекса можно в это время увеличивать и/или сверху на картинку накладывать ватермарки какие-то.

Спасибо.
zarazza38338
26 ноября 2015, 14:45
Виталий,
Про датировку панорам —  поддерживаю. Меленько в уголке, ватермарком, отключаемо, просто по кнопке в меню — где и как угодно, но дата нужна. Хотя бы год.
keyclub11
26 ноября 2015, 14:45
Мне надо вставить на сайт карты с расположением виноводочных магазинов, а там, на народной карте, прорисованы детские сады и школы. Как мне оставить только карту и выключить детские сады???
zarazza38338
26 ноября 2015, 14:45
1. Новые карты не работают под Opera 12.12 (да, я некрофил) — интерфейс появляется, но недогружается, всё виснет при очередном запросе, адреса которого каждый раз меняются. Частично вылечилось маскировкой под IE — скорее всего откроется, но с небольшой вероятностью может и зависнуть. Плюс панорамы плохого качества и тормозят.
2. Отрезки линейки серого цвета — неудобно и ненаглядно, красный лучше
3. Отсутствует шкала масштаба, а она очень удобна для быстрой визуальной оценки. Пусть ее нельзя будет таскать мышью, пусть она не показывается на мобильных устройствах, но верните ее на десктопы.
4. Жуткие тормоза при попытке скопировать ссылку на панораму через кнопку «Поделиться», а также закрыть панораму после этого действия. В режиме карты оную кнопку вообще не нашел.
5. Неудачные неинформативные пиктограммы — например, что эта непонятная загогулина есть БИНОКЛЬ догадался только прочитав подсказку «Панорамы улиц».
6. Про сильно выросшую нагрузку на процессор и неинформативный огрызок карты на панорамах уже до меня написали.
5. Ну и главное — частично сломали старый интерфейс: появились тормоза при открытии в firefox 37 (в старой опере нормально), панорамы перестали реагировать на перенос «бинокля» в новое место мышкой.
Shua88
26 ноября 2015, 14:45
Где в новом интерфейсе мои маршруты ?
gurachek.elena
26 ноября 2015, 14:45
добрый  день, так не удобно стало работать в Ваших картах, все висит, тормозит и кстати телефоны  у некоторых предприятий не работают или поменялись. Вот так, раньше хотя бы было удобней  искать.
mikzar
26 ноября 2015, 14:45
На Маке не работает ВООБЩЕ! Все кнопки видны, но не нажимаются, масштаб и пр поменять нельзя! Старая версия работает корректно. Браузер Safari, MAC OS X 10.10.3
coth
26 ноября 2015, 14:45
Оптимизации нужны. Плавности Google Карт нет и в помине. Там все 60 фпс. Тут при зуме от силы 30-40, с рывками и частыми просадками ниже 20. Скроллинг карты весь в рывках.

В панорамах нет инерционного скроллинга. На Фаерфоксе панорамы жёстко лагают и фризят. Сами панорамы так и смотрят в небо. Уберите перспективу вверх.

Интерфейс монотонный и переосветлённый. Непонятно куда наводишь, что нажимаешь.

Линейка кажется лагающей из-за того, что панелька отстаёт от точек почти на секунду. Да и панелька с крестиком мешает. Крестик постоянно попадается под руку.
sergeyd4
26 ноября 2015, 14:45
ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ карта ВЕРНИТЕ старую!!!!!!!!!!!!!
Ванька
26 ноября 2015, 14:45
я так понимаю, теперь вместо вида "Гибрид" стал "Спутник". Как тогда посмотреть карту без названий улиц?
d.nuzhnov
26 ноября 2015, 14:45
Новый интерфейс - класс. Но.. верните отзывы компаниям... что за дела.. ((( и как отзывы теперь смотреть... указано количество, и все..
Alexander
26 ноября 2015, 14:45
Честно говоря, не фонтан. Кнопки в левом нижнем углу еле видны, как посмотреть панорамы - непонятно. Прежний интерфейс был более функционален.
Alexander
26 ноября 2015, 14:45
И да, поиск тоже стал хуже - после просмотра информации, например, о компании, зачем-то нужно возвращаться к результатам поиска...
ibbakh
26 ноября 2015, 14:45
Мне совершенно необходимы фотографии, привязанные к карте. Они используются при  планировании маршрутов походов.
vladiker
26 ноября 2015, 14:45
Ни в старом, ни в новом интерфейсе нет панорам моего Ельца. Так что пользуюсь картами Google, чтобы знакомые могли посмотреть окрестности места, где я живу. Да и номер дома, в котором я живу Goggle знает, а Яндекс нет.

В новом интерфейсе кнопки сливаются с фоном. Ладно, привыкну. Только зачем меня привыкать к неудобному заставляют, понять не могу.
A954765
26 ноября 2015, 14:45
Было всё просто и удобно! Зачем было переделывать?! Где теперь спутник, гибрид?
camarilla
26 ноября 2015, 14:45
Обновленный интерфейс полнейшее дерьмо
Gladkih4515
26 ноября 2015, 14:45
Старая карта-панорама была удобнее в разы. А эта - полный идиотизм. Пользоваться совершенно невозможно.
Gladkih4515
26 ноября 2015, 14:45
Новые карты-панорамы гораздо хуже. Раюотать с ними невозможно. Со старыми не сравнится.
Роман
26 ноября 2015, 14:45
Модераторы,
да заблокируйте этого спамера boklag.alek
bashhost
26 ноября 2015, 14:45
Ребят посмотрите наш город Стерлитамак, мы устали жить на народной карте, самое интересное если в конструкторе для сайта создавать статичную карту она в обычном интерфейсе, а все остальные карты в народном варианте естественно не красивом. Когда нас переведут на постоянный основной вариант?
schhiryow
26 ноября 2015, 14:45
Команда Яндекс.Карт выполнила большую работу панорамной съёмке городских улиц нашего города Новокузнецка. Это так необычно и удобно.двигаться по улице и видеть дома, скверы, парки. Спасибо за этот прекрасный сервис!
margaretmelnikova
26 ноября 2015, 14:45
Верните, пожалуйста, старый интерфейс! Новый совершенно неудобен пользователям программ экранного чтения, то есть незрячим людям! мы с мужем оба незрячие, он ходит с тростью часто. Много ездит на общественном транспорте. В старой версии было так удобно прокладывать маршруты! вводим начальный и конечный адреса, выбираем "общественный транспорт", нажимаем" проложить" и всё готово. Всё прекрасно читалось вслух скринридерами. а сейчас это стало невозможно! а мы недавно переехали в большой город!!! Мы очень просим вернуть всё как было!!! У нас не озвучивается никакой способ возврата к старой версии!!! Всё было волшебно - нет же, зачем-то поломали *расстроенное лицо*
Taganka10
26 ноября 2015, 14:45
margaretmelnikova,
тут выше озвучили адрес новых карт. Не знаю, сможете ли вы получить этот комментарий и пройти по ссылке, но если да, то теперь старые карты здесь: https://old.maps.yandex.ru
я простой пользователь и тоже недоволен изменениями, но, боюсь, нас всех проигнорируют.
Taganka10
26 ноября 2015, 14:45
Taganka10,
извиняюсь, конечно же имел в виду "адрес старых карт"
yandes-777
26 ноября 2015, 14:45
Добрый день! Старый вариант карты был удобнее при прокладке маршрута и просмотра панорамы по ходу маршрута.   В новом варианте или маршрут или панорама. Не удобно. Перетаскивать точку нельзя. Несколько маршрутов - удобно.
sibkoshki
26 ноября 2015, 14:45
Столкнулась с новым интерфейсом! Сижу в растерянности.  Может конечно я что-то не так делаю, то крайне не удобно стало пользоваться "Панорамой улиц"  . Начинаю прослеживать свой маршрут, в правом нижнем углу вижу кусочек карты, но если хочу посмотреть карту чуть дальше , приходится закрывать панораму и тут же теряешь то место, на котом остановилась, приходится снова искать...  Мне не нравится это. Раньше было лучше
sibkoshki
26 ноября 2015, 14:45
А можно ли остаться на старом интерфейсе??  Можно ли как-то его переключить на старый?
v.alexandrov
26 ноября 2015, 14:45
Можно вопрос? А мои карты исчезнук как старый НЯК или нет?
Роман
26 ноября 2015, 14:45
Спасибо за новый дизайн.

Недочеты:
1. Поисковая строка слева а результат выдачи справа? Отсыпьте мне тоже?
2. По поводу вкладок пробки, маршруты и поиск:
опишу кейс включаю пробки и делаю запрос в поиск в результате иконка пробок улетела в самый низ. У меня предложение: пойти дальше и каждые 30 секунд рандомно перемещать иконку пробок в произвольный угол =)
olk-2016
26 ноября 2015, 14:45
Здравствуйте! У меня большая просьба - как вернуть старую версию Яндекс карты. Увы, новая версия пока абсолютно непригодна. Заранее спасибо. С уважением, Олег. Моя почта olk_56@mail.ru 
Spectre
26 ноября 2015, 14:45
И как теперь посмотреть камеры и фотографии на карте, например?

И поиск на картах стал коряво работать как-то. :(
kernit
26 ноября 2015, 14:45
Блин, сделайте уже что-нибудь со спамерами! С тех пор, как я тут оставил комментарий, мне постоянно шлют спам на почту!
s.imc2010
26 ноября 2015, 14:45
Добрый день!

Панорамы тормозят страшно. Раньше можно было "прогуляться" по карте. Теперь это невозможно - каждая картинка открывается недопустимо долго. То, что панорама занимает все окно браузера - тоже неудобно. Раньше, перемещая указатель с направлением "взгляда" на схеме в нижней половине экрана, можно было "шагнуть" на значительное расстояние. Теперь это невозможно, остался лишь "огрызок" схемы с маленькой стрелочкой.

Прежний вариант был намного удобнее.


marina.kr.k
26 ноября 2015, 14:45
оставляю отзыв моих друзей. они незрячие, поэтому активно пользуются тех.средствами. особенно активно пользовались яндекс.картами. Вводили начальный и конечный адрес и могли прочитать, сколько ехать остановок на каком транспорте, где пересадка и так далее, сколько метров идти до и от остановки. Также могли узнать, сколько километров ехать на машине и по каким улицам, с какими поворотами.
Сейчас, говорят,  маршруты строить стало невозможно. Всё тормозит, с озвучкой не работает, видимо, осталась только визуалка.
Олег В.
26 ноября 2015, 14:45
У меня только один вопрос к команде Яндекс.Карт - когда вы повернетесь лицом к планшетной платформе Windows 8 и сделаете нормальное приложение вместо того огрызка, который там есть сейчас?
Везде, на всех платформах сделали, даже до браузерной версии добрались, а там так и оставили унылое нечто...
Если бы Windows-приложению добавить тот функционал, что есть в Android-версии, то ему цены бы не было!
Евгений В.
26 ноября 2015, 14:45
маршруты в новых картах нельзя сохранять?
n-alice
26 ноября 2015, 14:45
Куда делась возможность накидать меток и посмотреть что получится?
верните ее. Пожалуйста.
Troi13-666
26 ноября 2015, 14:45
Не могу понять, как в новом интерфейсе поставить метки на карте и расшарить эту карту для друзей/коллег. Приходится переходить в старый интерфейс. А ведь это маршруты, схемы проезда, тематические карты. По работе используем множество самостоятельно созданных карт - с ними тоже проблема.

Кстати, а как картам скормить xml, выгруженный из них же? Цель: перенести карту с одного аккаунта на другой с возможностью дальнейшего редактирования.
TYMSHIN
26 ноября 2015, 14:45
Здравствуйте! В новом интерфейсе не нашел функцию просмотра уличных видеокамер, скажите пожалуйста, данная опция существует, либо в разработке или ее не будет вообще?
objque
26 ноября 2015, 14:45
Андройд получит когда-нибудь обновление?
snelan
26 ноября 2015, 14:45
Старый интерфейс карты был гораздо удобнее, обменялись мнениями со знакомыми, мнения совпадают
Георгий
26 ноября 2015, 14:45
пользователи добавляют какие то нелепые названия городов , улиц, строений ...
ez@flowers-expo.ru
26 ноября 2015, 14:45
Уважаемые разработчики, Ужасно неудобная стала карта для пользования. Либо доработайте ее, либо верните старую версию. Все зависает, нельзя посмотреть ситуацию на дороге...
Елена
vasser161
26 ноября 2015, 14:45
Не функционируют кнопки, пробки, увеличение и др. т.е. ничего. Браузер Сафари. Что делать.
studia-neon
26 ноября 2015, 14:45
Где кнопка "панорамы" без нее невозможно работать!!!!
lpgirl1996
26 ноября 2015, 14:45
В яндекс-пробках раньше кликнув на участок пробки, можно было увидеть его длину. Сейчас ничего по клику не появляется.
simonovirina
26 ноября 2015, 14:45
lpgirl1996,
полностью поддерживаю
knvs
26 ноября 2015, 14:45
В старом интерфейсе была функция, которой я постоянно пользовался: возможность просматривать панорамы в разных местах города, перемещая позицию просмотра ("бинокль") в разные точки карты, иногда довольно сильно удалённые друг от друга. В новом интерфейсе такое оказалось невозможно. Но ведь и в старом эта функция теперь не работает! Перемещать "бинокль" теперь можно только с клавиатуры, пошагово; если перетащить его на карте в другую точку, ничего не произойдёт. Приходится, чтобы сменить точку просмотра, каждый раз закрывать панорамный просмотр. Это очень замедляет работу.

Уважаемые разработчики, очень вас прошу: если старый функционал не укладывается в концепцию новых Яндекс-карт или если вы "когда-нибудь подумаете о том, чтобы его вернуть", почините хотя бы старые карты, чтобы в них всё работало как прежде.

Ну и ещё один вопрос меня очень беспокоит: как долго Яндекс будет поддерживать старую версию карт? Будут ли удалены "Мои карты" пользователя, когда старая версия окончательно прекратит существование.

Спасибо.
absolut-marketing
26 ноября 2015, 14:45
Скажите, почему не на все объекты есть ссылки на yndex.gorod? Это более полная информация по объекту, отзывы и т.д. по большинству ссылки есть, но есть объекты, которые есть в yndex.gorod а ссылки на него нет из панели, которая на картах.
SMGordeeva
26 ноября 2015, 14:45
Верните градусную сетку на географический масштаб карты! Только из-за неё пользовалась Яндекс-Картами, а не Гугл-картами.
povolotsky.leonty2014
26 ноября 2015, 14:45
Вернутся ли спутниковые карты с бОльшим увеличением ?
Оксана Галушко
26 ноября 2015, 14:45
А куда делись прекрасная россыпь из фотографий на картах? Очень ее не хватает =(
and.ginari
26 ноября 2015, 14:45
Грузит процессор на 50% на некоторых системных конфигурациях
a-kors
26 ноября 2015, 14:45
Пользуюсь Яндекс-картами давно. Новый интерфейс неприятно поразил. Стало очень неудобно работать. Абсолютно не нужно и мешает принудительно появляющееся при включении карт окошко с указанием места, погоды и пр. Изменена логика работы на противоположную. Нормальным, на мой взгляд, является включение нужного, что и было ранее. Сейчас введена логика отключения ненужного. Это заставляет тратить время и действия на бесполезные операции. Старый интерфейс был лучше.
t9289956
26 ноября 2015, 14:45
Мука , а не работа с картами. Посмотреть что то быстро для работы, перетащить маршрут, закрыть окно, посмотреть панораму- все сложно ! проблем и так достаточно, а нам добавили еще одну! Есть поговорка- лучшее- враг хорошего- это о новом сервисе карт. Вам,программистам яндекса ,действительно все хорошо и просто, к тому же это Ваша работа- улучшать- внедрять и все такое- но простым пользователям тяжеловато(. Раньше справлялись даже дети, используя Ваш сервис- теперь взрослому не справиться. Подскажите, как вернуть старую версию!!!К моему мнению присоединяется еще 8 человек коллег. С уважением и надеждой  возврат к лучшему .
dimuhan
26 ноября 2015, 14:45
Как вернуть инструмент прямоугольного выделения области с увеличением? Вообще карты жуть стали просто ((((.
max
26 ноября 2015, 14:45
Где фотографии???
Papa Carlo
26 ноября 2015, 14:45
>>>основные сценарии такие: посмотреть карту, посмотреть пробки

ну вот хочу я посмотреть пробки, нажимаю на "пробки" на главном экране яндекса, и открывается карта с пробками. все вроде бы хорошо, НО!!

раньше по умолчанию были включены "дорожные события" если один раз ставил на них галку, а теперь они по умолчанию выключены, и что бы их все-таки увидеть, надо пройти целый "квест": нажать на "пробки" и там в новом окне отметить галочкой "дорожные события". ну то есть вот наглядный пример того, как ваш новый интерфейс усложнил жизнь пользователям - если раньше вообще не надо было ничего делать, то теперь жамкать мышкой и включать дорожные события  приходится каждый раз раз (!)
Комментарий удалён
fangorn-ext
26 ноября 2015, 14:45
SadMetallist,
не согласен - такие кнопки универсальны и действительно хорошо нажимаются на планшете. Я смотрю сейчас карты с планшета, и таких людей все больше, при этом планшет, конечно же, с Виндой и в режиме десктопного интерфейса (под плитки нет нормального браузера), и карты работают почти адекватно. "Почти" потому, что событие "нажать-перетащить" в менюшках при использовании пальца не работает (например, поменять местами пункты маршрута - нажатый пункт сразу же отпускается). Браузер - Хромиум и производные.
maskaev.andrey
26 ноября 2015, 14:45
Ну уходите далеко от прежнего , конечно хорошо когда все обновляется но все должно быть в меру сбалансировано.
functionvol
26 ноября 2015, 14:45
Изменения ради изменений. Остаюсь на старой версии. Не убирайте ее плз. Я привык и мне удобно там.
Bukasun33
26 ноября 2015, 14:45
стал просто отвратительный интерфейс, неудобный, стары гораздо удобнее и приятнее
Taganka10
26 ноября 2015, 14:45
Похоже, представители Яндекса решили просто начать игнорировать пользователей и перестали отвечать здесь на критику. Верной дорогой идёте, товарищи! Прибыль вот падает, вам мало? Хотите, чтобы пользователи ещё активнее к конкурентам уходили? Ок, как скажете :)
nuclear60
26 ноября 2015, 14:45
Очень надеюсь что в новом интерфейсе добавят и сохранят функционал - "мои карты".
oldbadboy696
26 ноября 2015, 14:45
неудобно. стало хуже.
skliffi
26 ноября 2015, 14:45
Это здорово, что вы стараетесь улучшить карты, но они и так были почти лучшими, а теперь в попытке быть похожими на гугль, сделали как у них, только хуже - гуглокарты всегда были помоешными.
Очень не нравится что иконки переехали в левый нижний угол - неудобно, очень не нравится лишняя информация в правом углу с картинками - отвлекает и мешается, совершенно неочевидно, что по клику можно свернуть простыню выдачи поиска, оставив на карте отмеченной точку. Список информации поиска и прочего слева в отдельной части был намного информативнее и приятнее.
Исчезли камеры из города (Москва). Про отрисовку пробок даже упоминать не хочется - с мобильника и с компа различается, и на компе сильно врёт в меньшую сторону (по восприятию).
Надеюсь, постепенно сделаете ближе к тому, что было - вас за это любили. Спасибо за работу, но закос под конкурентов поставил вас на одну ступень с ними, и там вы проиграли, не имея опыта. Впечатление от обновления - зачем они всё так испортили
skliffi
26 ноября 2015, 14:45
Кстати посетила идея - если команда пытается сделать карты на мобильнике и на компьютере идентичными - это большая ошибка. Windows уже наступили на эти грабли, и теперь откатываются к привычному интерфейсу. Как только с я.карт для мобильного исчезнет кнопка уменьшения масштаба, как у гугля - проект можно похоронить. Вот такие мелочи и заставляют пользоваться софтом - потому что поиск гугля в картах явно лучше
skliffi
26 ноября 2015, 14:45
А ещё совершенно неочевидный правый клик - моя немолодая мама, глядя на иконку линейки, сразу догадалась что с этим делать. То что можно узнать расстояние, кликнув правой кнопкой по карте - для меня и для неё оказалось загадкой и сюрпризом. Зачем такие мучения перехода, почему нельзя было на пару лет оставить кнопку?
Сейчас наш монитор - 23", представляете себе, что нужно не просто глаза перевести, а голову повернуть от строки поиска к их результатам? Почему на мобильниках с большим экраном стараются сделать 2 области отображения, а вы для огромных десктопных экранов сделали одну вместо двух?
Панели управления и важную информацию всегда располагают слева - потому что мы привыкли читать слева направо, и через дорогу переходим, смотря на лево. Для арабов можете сделать размещение справа - а нам оно зачем?
Про панорамы также упоминали - старый режим с полноценной картой снизу может и подтормаживал на слабых машинах, но точно был идеалом функциональности - сейчас совершенно невнятно
mishast
26 ноября 2015, 14:45
Жутко тормозная карта стала, зачем это нужно? Лучше старая карта. И фотографий нет. Хорошо, что старая еще есть.
Stanislav Polischuk
26 ноября 2015, 14:45
Подскажите пожалуйста как вернуть прежний интерфейс картам. Надеюсь это вообще возможно. Очень тяжело с новым.
azz2007
26 ноября 2015, 14:45
фотографии верните. Понятно, что они были без привязки к координатам, в основном. Например, в Геленджике скала Парус могла быть посередине моря. Но ценность их несомненна. Никакие ваши панорамы их не заменят. К тому же панорамы есть далеко не везде. Еще тема - какие координаты могут быть у фото? Да никаких. Что там фоткали знает только автор. В конце концов, на google maps фотки есть
F-0-8
26 ноября 2015, 14:45
Очень жалко, что для того, чтобы узнать о том, что старая версия жива, пришлось рыться по блогу и читать кучу комментариев. Совершенно неуважительным мне кажется это "между делом" предоставление ссылки на old.maps где-то здесь.
Новым интерфейсом недоволен: как и неожиданной переменой, так и столь кардинальными изменениями. У меня привычка к ориентировке в новом происходит очень долго. И - чистая правда - когда открылась нов. версия, нервничал я очень сильно и эта неожиданность стоила мне части здоровья! И времени (поиск старых Карт). Так что повторюсь: такое внезапное изменение без уведомлений - это невежливо по отношению к пользователям.
Но плюс ко всему, нов. интерфейс не понравился искренне и категорически.
Огромная просьба обновлять (чтоб не "тормозила") старую версию, и вообще - добавить на неё ссылку на видном месте! Так как через просто поиск (например, "old.maps.yandex") её не найти в упор! Только здесь, в комментариях. Естественно, в памяти браузера в избранном уже всё заменил. Но не все сидят в интернете и на конкретных вкладках прям каждый день. Спасибо.
nebeda
26 ноября 2015, 14:45
Пакость какая это ваш новый интерфейс. Тупой клон гугла, причем, от гугла взяли худшее, а что своё было хорошее - то убили либо испоганили. Верните лупу!!! Зачем убрали лупу, кому мешало? Тормозит на слабых машинах невозможно, просто висит первое, что открылось - не реагирует ни на мышь, ни на кнопки. Убивцы.
Sanikoff
26 ноября 2015, 14:45
Подскажите, есть ли возможность или будет ли, убрать из прокладки маршрутов маршрутное такси? из-за него совсем не отображаются другие маршруты простым общественным транспортом... А на маршрутке каждый день не поездишь
kulikovanton
26 ноября 2015, 14:45
Сильно ухудшилась производительность. "Тормозит" . Мой ПК: Acer Extensa 5220, Intel Celeron 2.0ГГц, ОЗУ 2Гб, Windows XP,  Mozilla FireFox, Интернет - 40 МБит
kulikovanton
26 ноября 2015, 14:45
Зачем автоматическое увеличение при перемещении по карты после получения результатов поиска?? хотелось бы иметь возможность отключения подобных фишек.
kulikovanton
26 ноября 2015, 14:45
Нашёл возможность работы со старой картой (по кнопке "i"). Пожалуйста, сохраните эту возможность. Старые карты менее менее требовательны к ресурсам. Работают хорошо.
Женёк
26 ноября 2015, 14:45
Нет кнопки «лупа»! Вы пишете, что серьёзно решали вопрос о количестве элементов интерфейса на экране, и, видимо, решили её убрать. Я всегда ей пользуюсь, зрительно примерно зная расположение нужного района, увеличиваю его и уже там ищу точное место. Нельзя ли её вернуть для всех или включивших что-то в настройках карты? Можно сделать настройку для вошедшего пользователя, можно для любого — на долгоживущих куках. К тому же это съэкономило бы трафик и нам, и вам — сразу прыжок на несколько уровней увеличения, без загрузки промежуточных.
Elena42461
26 ноября 2015, 14:45
у меня вообще не открываются панорамы :(( Бесконечно думает... В старой версии было все отлично.
Yrich-2008
26 ноября 2015, 14:45
Отвратительный, идиотский интерфейс, заточенный под особо одаренных! Нормальным людям использовать невозможно! Как же достали эти сторонники "прогресса" - зачем плодить сущности без необходимости? Я полгода не заходил на карты Яндекса, а тут понадобилось просто поставить точку и отослать другу. Казалось бы, секундное дело... но как бы не так! И тут потрудились "новаторы", все испортили своим 45-градусным видением. Я полчаса бился, чтобы понять, как работает новый "удобный" интерфейс. Черта с два! Плюнул, пошел на гугл - а там такая же картина! Яндекс как обезьяна скопировал у большого брата все ужимки и прыжки, забыв о... пользователях! Это похоже на дешевый прием мерчандайзеров из супермаркета, зачем-то постоянно переставляющих товары из одного места магазина в другой (горите в аду за это!!!). Зачем, спрашиваю вас, зачем вводить пользователя в ступор и заставлять ненавидеть вас? PS так и не понял, как поставить точку в новом интерфейсе и был вынужден переключиться на https://old.maps.yandex.ru
scibox
26 ноября 2015, 14:45
Новые карты может что то ускорили, исправили, при этом в части пользователя стало хуже, клонирование неудачных решений гугла.
- убрали фотографии
- убрали риску масштаба
- сделали неудобным просмотр панорам (мало места под план улицы, а улица - она длинная)
- некомпактные выпадающие окна, те же пробки. Раньше было меньше и не мешало просмотру карты.
Noita
26 ноября 2015, 14:45
До сих пор нет возможности включить/выключить отображение маршрута. Часто эта жирная линия перекрывает названия улиц, а также не даёт использовать функционал карты под собой (у маршрута свои события).

Хотелось бы, чтобы для временного сокрытия маршрута достаточно было нажать на кнопку с глазиком, а не удалять маршрут, после чего прокладывать заново.

Особенно это актуально в мобильной версии ЯК. Надеюсь на понимание
Noita
26 ноября 2015, 14:45
В целом новый интерфейс стал более современным, просторным, сочным даже. Спасибо!

Но вот убирать масштаб и слои в левый нижний угол (самый неактивный, т.к. мышь располагается ближе к верхнему правому) - это странно. Стало неудобно работать с картами, ведь это одни из наиболее востребованных функций.

Нельзя ли вернуть слои в правый верхний угол, а масштаб поднять повыше, чтобы отделить от остальных кнопок?

Также пропала кнопка "Ссылка на карту", довольно полезная.

А вот большая плашка справа с дополнительной информацией (карта метро, фотография города, погода, объявления), хотя и приятно выглядит, полезна, но чаще всего мешает, приходится её убирать, но она в следующий раз снова появляется.
atrom87
26 ноября 2015, 14:45
Из всех людей, кого я знаю лично никто не сказал что стало удобней. Ладно, привыкнуть можно ко всему. Но блин когда это не работает... Раньше зашел на яндекс или через строку поиска вбил адрес, тебе тут же ссылка на яндекс карты, нажал - зашел посмотрел. А сейчас нажал ссылку - карты открылись и висят пока остановить не нажмешь. В целом все тормозить стало только. Вы сами хоть тестировали это???
svoyakin
26 ноября 2015, 14:45
Все это классно (конечно)
но где можно найти фак или мануал по яндекс-картам?
интересует в частности - как проложить маршрут по собственным меткам из моих карт.
zinaraduga2016
26 ноября 2015, 14:45
хочу вернуть старую карту Яндекс.Деньги.
Комментарий удалён
Laparcav
26 ноября 2015, 14:45
И да в разных браузерах IE, Maxthon, Opera новая, один тока правильно показывает -Vivaldi-?
ershov-alexey
26 ноября 2015, 14:45
На телефоне перестали отображаться камреы измерения скорости. На планшете работают. Андроид.
pz250
26 ноября 2015, 14:45
Схема по сравнению с Народной картой имеет очень маленькое наполнение.  Не понятно чего вкладывается в понятие "объединение карт" если по-сути теперь просто есть схема и нет народной карты.
Андрей П.
26 ноября 2015, 14:45
Где камеры в яндекс картах новый интерфейс очень не удобный поиск что-то находит, но правое окно на пол экрана, а если его закрыть то пропадает метка того что искал. Вы хоть сами попробуйте пользоваться прежде чем запускать версию. Верните всё как было и с камерами или вообще уберите карты из яндекса.
aqwert999
26 ноября 2015, 14:45
Здравствуйте! Случилось следующее: 11.09.15 захожу в приложение на телефоне (motorola moto maxx 1225) и пропадает связь с интернетом, первый раз такое, выходишь интернет сразу появляется. Перезагружал телефон, приложение переустанавливал не помогло. В чем причина, что делать?
liza-d2008
26 ноября 2015, 14:45
Нужно сделать приложение  видеокамер как это было раньше. Полезная вещь
Кибернетика
26 ноября 2015, 14:45
Не убирайте old.maps.yandex.ru, старые карты на много быстрее работают, да и удобней в них работать, так сказали восемь моих товарищей из десяти. Новый интерфейс очень медленно грузится и очень не удобно в нем работать. Жаль что удаляете такой удобный а главное быстрый  инструмент...
procecc
26 ноября 2015, 14:45
Все дело в рекламе, которая появилась в новой версии... вот и убирают старую версию, заставляя людей открывать новую версию и смотреть рекламу (бизнес господа,бизнес), а то что новая версия неудобная и медленно работает не кого не волнует..
LEO-ION
26 ноября 2015, 14:45
Новый интерфейс для меня сильно хуже. Мои претензии в основном связаны с панорамами. Нет никаких сил ждать открытия картинки, а потом ещё и прорисовки.
Старые панорамы открывались мгновенно, по ним можно быстро пошагово двигаться, заранее посмотреть, как свернуть на машине, как пройти.
В новом интерфейсе это НЕРЕАЛЬНО. Быстрее сходить и посмотреть пешком. Запрещёно пользование "Народной картой" пока не подпишешь "Соглашение...". Нормально, если редактируешь её, а зачем, если посмотреть просто?. В общем, видимо, пошлю яндекс, если не оставят паралельно старый интерфейс. Совсем о..ели от жажды денег за рекламу.
runtik1
26 ноября 2015, 14:45
Пожалуйста, не убивайте старую карту, это история и гордость Яндекса, на сегодняшней день, она лучше гугла! Оставьте, хотя бы из уважения к пожилым людям, у которых старые компьютеры (и навряд ли появятся новые)! Новая карта, ой, как долго загружается, а из-за рекламы вовсе висит! Народная мудрость гласит «Лучшее — враг хорошего»!
deltasumerek
26 ноября 2015, 14:45
runtik1,
...была лучше Гугла... К сожалению, была... Как и весь Яндекс, потихоньку меняется. Видимо, пришло "племя молодое, незнакомое" креаклов, считающих, что они лучше знают, что нужно вам и мне. Похоже, задача стоит сделать не лучше Гугла, а хуже. Что, собственно, успешно и реализуется...
sveta.bgss
16 января 2016, 21:32
runtik1,
Как хорошо сказано- гордость Яндекса, согласна с вами. Я за то, чтобы оставить старый интерфейс и в компе и в смартфонах.
deltasumerek
26 ноября 2015, 14:45
Вот мне интересно, кого-нить из разработчиков этого очередного уродца от Яндекс интересует ваше (мнение)? Вопрос, разумеется, риторический - они, понятное дело, клали с прибором. Кого ни спрошу - ВСЕ недовольны новым интерфейсом. Спрашивается, вы для кого, умники, делаете эти новые карты? КТО, ёклмн, вас просил о таком, ёклмн, одолжении?! Однако, этих мудраков ничего не колышет. А скоро и вовсе принудительно отрубят старый интерфейс. Ну и нахрена, спрашивается, после такого "счастья" мне будет нужен этот уродец, если всё тоже самое реализовано в Гугл-мапс? К тому же, грузится вражеские карты раза в ТРИ быстрее отечественного недоумка. С момента, когда старый интерфейс будет заблокирован, ноги моей не будет на новом. Да и вообще пора валить от идиотов, возомнивших себя владыками.
deltasumerek
26 ноября 2015, 14:45
Кстати, даже поверхносно оценив соотношение положительных и отрицательных отзывов только здесь, можно прийти ко вполне определенным выводам. Но, новых разработчиков анализировать не учили - "чукча не читатель - чукча писатель".
sveta.bgss
16 января 2016, 21:30
deltasumerek,
Полностью с вами согласна! Какие были карты! Всегда пользовалась и в машине и пешеходом, а теперь в жутком возмущении- кто ж там зарплату отрабатывает? Что за бред пишет? Для кого?
F-0-8
18 октября 2016, 01:09
Точно также согласен! Считал до определённого момента соотноешния здесь и на других сайтах голоса "за" и против! Больше половины однозначно  против новых карт! Удивительно, что Ваш комментарий жив - моих два удалили (и они не отмечены иконкой  "комментарий удалён", значит, и ещё другие удаляли)
Также и моей ноги не будет!!!
ikhammed
26 ноября 2015, 14:45
на картах не различить улицы и дома, все в одном светло ярком тоне, сделайте так чтобы улицы различать, а то не разберешь где улица, ее расположение и траектория
hal-70
26 ноября 2015, 14:45
С 2008 Яндекс-карты самое используемое мной приложение. И по работе, и для решения бытовых задач. Новый интерфейс не нравится. Многие нужные функции приходится искать и тратить время. При первоначальной загрузке всплывающие окна бесят, а после их закрытия попробуй найти  карты метро. Камеры пропали. Мне не нужно предлагать под поисковым окном что искать, если я открываю карты, я в 99,9% случаев не для поиска музеев, баров и другого. Куда пропали камеры онлайн?  В общем работать стало неудобно.
Pankov70
27 ноября 2015, 22:07
ваши новые карты не предлагают маршруты на общественном транспорте, вообще вызывают возмущение - похоже вы заточены на рекламу кафе,бары и тп,а карты вам не чему- старые карты сохранили бы и ввели карты1(старые) и карты2(новые),а пока придеться пользоваться бумажными.
PainShoker
4 декабря 2015, 14:01
Куда с карт делись видеокамеры?
karpus
4 декабря 2015, 16:34
Все вопросы про камеры просто проигнорированы, молодец яндекс! #яндексуженеторт
Буркин Вячеслав
11 декабря 2015, 15:35
так где камеры ?
direct.smm
14 декабря 2015, 02:21
Яндекс — 1) где камеры? 2) совесть есть?
Mastervorota
13 января 2016, 15:19
Новый интерфейс не удобен. Окно с права раздражает. Пропали указатели онлайн камер! По камерам я мог проверить достоверность показаний пробок в реальном времени! Где камеры?!!!
sveta.bgss
16 января 2016, 21:26
Один ответ- мы подумаем. Старые карты всех устраивали. Меня лично тоже. В телефоне обновили приложение , не спрашивая. Обозначения очень многих улиц нет, значков метро нет, значки остановок транспорта такие мизерные, что не знаю, какой нужен палец, чтобы в них попасть, и тыкать нужно бесконечно, чтобы что-то отобразилось, окно внизу - неудобно, закрывает полэкрана., панорамы не открываются. Поэтому непонятно, какие доработки были произведены? И раньше никогда не пользовалась картами ГУГЛ, очень неудобные-всегда предпочитала Яндекс-карты, а теперь и Яндекс стал ГУГЛом, свое лицо потерял. Жаль, очень жаль. И что делать, чтобы вернуть на телефон старый интефейс?
etozvuk
22 января 2016, 02:44
Действительно, на старых картах яндекса панорама работает отлично, без тормозов. На новой карте тормозит ужасно, какие-то артефакты, изображение перекорёжено. Зато на старой карте уже красуется надпись "старые карты скоро перестанут работать". Доделайте сначала новые, а потом старые отключайте.
schew1
3 февраля 2016, 13:16
В старом интерфейсе если показывалась пробка, я мог левой кнопкой мышки нажать на красный участок на карте, и показывалась длина пробки, в новом интерфейсе этого нет, как определить длину пробки?
gandalf-the-grey
6 февраля 2016, 17:30
Как вернуть старую версию? Замучился уже с новой, ездить по ним вообще стало не возможно. Тормозит. Раньше такого не было, сейчас при перемещении на авто новые тайлы подгружаются еле-еле. Инет не менялся.
Нельзя выбрать папку для сохранения карт на телефоне. Бред.
При изменении масштаба карты окно уезжает куда-то в сторону, приходится каждый раз нажимать на стрелочку для возврата к текущему положению.
И дрпугие мелочи, всё не опишешь. ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ ИНТЕРФЕЙС!!!
gandalf-the-grey
6 февраля 2016, 17:32
Какие-то мерцания курсора появились. И ппрокладчик маршрутов стапл глючить. Еду по МКАДу прямо, так он мне петли на каждой развязке рисует. Привязка к дороге стала хуже работать. Теперь очень часто определяет тебя не на той стороне дороги и рисует развороты. ЖЭСТЬ!!
nick.kapustin2013
20 февраля 2016, 22:53
Очень медленно грузятся панорамы в новых яндекс-картах по сравнению со старым интерфейсом,где панорамы загружаются быстро.
korytov.evgeny
21 февраля 2016, 18:11
+ 1 к вопросам про видеокамеры. Где их теперь искать?
ragroupdirect
28 февраля 2016, 13:34
Ребята, добавьте обязательно метки гаи в я.карты) как это есть в я.навигаторе
dolgov2012
2 марта 2016, 12:02
Пожалуйста, ответьте людям про веб камеры.
xaki.x
3 марта 2016, 11:27
Раньше свободно гулял по испанским улицам рассматривая здания и природу. Теперь видимость улиц не открывается. Какойбы я адрес не набирал.
Почему? Санкции??!
xaki.x
3 марта 2016, 11:34
Интересно..... На наши комментарии вообще кто-нибудь отвечает????????
romandcast
16 марта 2016, 11:16
Верните, пожалуйста кнопку "Дорожные события" В Мобильные карты! Точнее - сделайте, пожалуйста большую удобную кнопку! Чтобы можно было оповещать участников дорожного движения об авариях быстро и безаварийно! Упрятывание этой функции как можно дальше, может только навредить! Потому, что люди уже привыкли делиться этой информацией. Можно спрятать подальше "разговорчики", но оповещения об авариях и продавцах полосатых палок, должно быть всегда под рукой и не отвлекать от вождения!
drlekter12
18 марта 2016, 15:05
Камеры !!!!!Верните !!!!!
Beltrue
22 марта 2016, 19:28
в режиме редактирования карт yandex мной внесенные изменения(добавил очертания новых домов и их номера) видны, но в режиме просто просмотра карт их нет. в чем может быть дело?
Света Чистякова
23 марта 2016, 18:00
Beltrue,
здравствуйте. Правки, добавленные через редактор, появляются на Яндекс.Картах не сразу, а через некоторое время.
Beltrue
23 марта 2016, 23:43
Света Чистякова,
Спасибо, за пояснения. Просто смутило, что редактор карт их "помнит" и уже отображает, а просто карта просмотра -нет.
m.areschenko
31 марта 2016, 12:11
адово просто тормозит интерфейс яндекс карт! Full HD экран, тип карты - схема. протаскивание карты мышью с жуткими лагами. Google Chrome 49.0.2623.87 m (64 bit)
Laptop lenovo t450s 12GB RAM
pneptun
2 апреля 2016, 17:51
Здравствуйте. панорамы на картах очень медленно грузятся и тормозят на домашнем компьютере, работают как-то ступенчато. У меня core 2 duo и 2 Гб оперативной. На работе core i5 и грузится и работает все очень быстро. Подскажите, дело ли в этом или в сетевом соединении? Может быть, надо обновить браузер.
BaranovskiyNE
5 апреля 2016, 17:30
Вопрос про пропавшие с карты камеры более чем актуален, это недоработка или принципиальное изменение? Если честно, я надеялся на развитие данного сервиса, так как функция в теории удобная, а камер было слишком мало, но на то что их просто все уберут - ну ни как не рассчитывал.
yadgarov
19 апреля 2016, 16:49
Подскажите, пожалуйста, способ переноса "Мои карты" со старой версии яндекс карт, в "Мои места" новых яндекс карт.
Z
6 мая 2016, 01:11
Почему Панорамы так жутко тормозят. Снимок подгружается до нормального разрешения по 15 сек. В Гугле за 1-2 сек.
Z
6 мая 2016, 01:22
И верните уже переключение на Народную карту в вэб-интерфейсе. А так же быстрый доступ к ней в мобильных приложениях. Что бы было как раньше !!! Чинно, благородно и по-старомуууу !!!!
Света Чистякова
7 мая 2016, 10:48
Z,
здравствуйте. Чтобы перейти на Народную карту из веб-интерфейса, нужно нажать на значок с буквой «i» в левом нижнем углу и выбрать пункт «Редактировать карту».


Отдельного слоя с Народной картой действительно больше нет. Мы его убрали, потому что карта сейчас, по сути, одна. Правки, которые вносят народные картографы, переносятся в Яндекс.Карты.
ermsla
9 мая 2016, 09:42
Скажите, это власти (Путин) запретили просмотр камер? Количество камер по Москве стало просто гигантским - они везде.
Solaris
9 мая 2016, 21:33
Неужели сложно ответить про камеры, из каких соображений их прикрыли? Всё, на яндексе можно ставить жирный крест?
panina.bh
14 мая 2016, 08:14
ЗДРАВСТВУЙТЕ,СКАЖИТЕ ПОЧЕМУ У МЕНЯ ДОМА НА РАЗНЫХ КОМПЬЮТЕРАХ ,КОГДА ПОЛЬЗУЮСЬ ЯНДЕКС КАРТОЙ ,ТО НА ОДНОМ ПОКАЗЫВАЕТ  КАРТУ  НАПРИМЕР МКАД С КИЛЛОМЕТРАМИ ПРИ НАЖАТИИ НА ЛЮБУЮ ТОЧКУ МКАДА, А НА ДРУГОМ КОМПЬЮТЕРЕ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ? И В СЫЛКЕ ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО  ЭТО НЬЮ МАП А НА ДРУГОМ ПРОСТО МАП . кАК УСТАНОВИТЬ ЧТОБ ПОКАЗЫВАЛА КАРТА КИЛЛОМЕТРЫ ?ОЧЕНЬ УДОБНО
Света Чистякова
17 мая 2016, 16:36
Здравствуйте. Актуальная версия Яндекс.Карт живёт тут: https://yandex.ru/maps/. Перейдите по этой ссылке, кликните правой кнопкой мыши в нужную вам точку МКАД и в меню выберите пункт «Что здесь?». На карте появится указатель с километражем — например, «МКАД, 95-й километр».
tan.shar
23 мая 2016, 14:21
Почему пропали веб-камеры с карт Яндекса?Они очень нужны.
По-поводу нового интерфейса: мне старый больше нравился.
superdop
26 мая 2016, 15:39
Как сделать так, чтобы маршрут проходил по платной дороге? Даже если ставить на нее точку "через" маршрут получается с тремя разворотами, а напрямую не ведет.. Речь о Москве, платной дороге в одинцово. Спасибо!
Света Чистякова
26 мая 2016, 21:18
Здравствуйте. Пожалуйста, напишите о проблеме в службу поддержки навигатора. Если возможно, приложите скриншоты (с ними всегда понятней). Спасибо!
superdop
29 мая 2016, 12:10
Света Чистякова,
Никто не отвечате  в службе поддержки..
Света Чистякова
30 мая 2016, 15:17
superdop,
обычно в течение нескольких дней отвечают. Подождите, пожалуйста.
ifrodo36599
2 июля 2016, 12:57
А как с компьютера перенести свой маршрут в яндекс навигатор, или яндекс карты IOS?
angmar1
8 июля 2016, 10:40
Чудовищно тормозят новые панорамы, вынужден перейти на Гугл. В старой версии всё летает, но снимки староваты ;-)
i7 + intel + 16Gb + firefox (всегда свежий)

Phenom II x4 + NVidia + 16Gb + firefox (всегда свежий)
У Гугла панорамы помедленнее, чем на старых Яндексах, но смотреть вполне можно.
Иногда на новых панорамах конкретно вывешивается окошко "зависает javascript", что какбэ намекает.
Света Чистякова
15 июля 2016, 19:26
Здравствуйте. Простите, что ответила не сразу. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки Карт, там должны помочь. Чтобы связаться с саппортом, откройте Карты, нажмите на значок с восклицательным знаком, дальше Сообщить об ошибке —> Сервис не работает. Спасибо!
siegfried955
13 июля 2016, 17:04
Поддерживаю angmar1: и у меня в новой версии карт "чудовищно тормозят новые панорамы", а "в старой версии всё летает". Не призываю вернуться к старому интерфейсу, а просто сохранить опцию перейти в старый в текущем сеансе, она была до недавнего времени. Всего-то!!!
Света Чистякова
13 июля 2016, 18:22
siegfried955,
здравствуйте. А у вас какой браузер?
siegfried955
15 июля 2016, 15:38
Здравствуйте, Светлана. Mozilla Firefox.

Владимир (не Зигфрид, конечно).
Света Чистякова
15 июля 2016, 19:24
Владимир, ещё номер версии нужен :). Его можно посмотреть в разделе Справка, пункт O Firefox. Только лучше пришлите эту информацию сразу в службу поддержки, указав суть проблемы (тормозят панорамы).


Чтобы связаться с поддержкой, откройте Карты, в левом нижнем углу найдите значок с восклицательным знаком и нажмите на него. Дальше Сообщить об ошибке —> Сервис не работает. И описание проблемы. Там должны помочь. Спасибо!
siegfried955
15 июля 2016, 21:24
Версии регулярно обновляю. Но так получается, что вопрос уже разрешился: в промежутке от 15:38 до 19:24 я получил ещё один ответ из службы поддержки, но это не из текущего блога, а из блога "Обратной связи" (https://yandex.ru/support/blog), куда я написал после вашего блога (по принципу: кашу масло не испортишь, где-то да ответят). В ответе меня заверили: "

Вы все еще можете вернуться в старый интерфейс. Для этого достаточно щелкнуть иконку с восклицательным знаком в левом нижнем углу карты и выбрать "В старый интерфейс" https://yadi.sk/i/QsFlvXCjtLBeg. Что касается панорам, мы знаем об этой ошибке и занимаемся ее устранением, однако задача требует времени. Приносим Вам наши извинения за доставленные неудобства".  Я-то как раз и не смог в тот день (13.07.16) открыть эту иконку на карте: при наведении на неё высвечивалось: "Обратная связь", но при клике она не открывала своё меню (задним числом понимаю, что это был некий технический сбой). Да я долго и не упорствовал, т.к. название иконки не сулило искомой опции - "В старый интерфейс". И потом я помню, что на этом месте раньше была другая иконка - с буквой "i" - "Информация" (или что-то в этом духе). А ещё раньше, помнится, когда Яндекс.Карты только-только перешли на новый интерфейс, предлагалось сделать выбор между версиями, а далее автоматически загружалась выбранная пользователем (в моём случае - старая). Так вот, пошёл я сейчас в Яндекс.Карты - и точно: "Обратная связь" - бывшая "Информация": открыла то же самое меню с опцией "В старый интерфейс" в конце. Вот такая цепочка когнитивных диссонансов выстроилась, кою наконец распутал.

Вам спасибо за предложенную помощь и участие. Мне бы надо было сразу отписаться в блоге, да я, признаться, по лаконичному "А у вас какой браузер?" не идентифицировал в Вас службу поддержки, а подумал, что пользователь, как я. В общем, ещё раз благодарю.
Света Чистякова
15 июля 2016, 21:32
У нас скоро рядом с именем появятся таблички «Сотрудник Яндекса» — по ним можно будет идентифицировать. Сейчас не очень удобно, да. Спасибо, что написали.
morrell-realty
20 июля 2016, 09:18
Здравствуйте! В старом Интерфейсе введя адрес в Яндекс.Карты, например: Москва, Новинский бульвар 8, можно было просмотреть данные о всех организациях, находящихся по данному адресу и даже в соседних к этому адресу зданиях. В новом Интерфейсе при задании, например, вышеуказанного адреса, появляется информация, что по этому адресу находятся 133 организации, но если начинаешь их просматривать, но наберается всего около 20. Как "открыть" информацию об остальных организациях?
egnassio
10 августа 2016, 18:50
Уважаемые руководители проекта "яндекс-карт", к сожалению из-за постоянного зависания и медленной работы новых карт именно в браузере на компьютере, ими стало крайне сложно пользоваться. После удаления функции использования "старых" карт, время, затраченное на работу ещё увеличилось! Не спорю, возможно для мобильных устройств стало проще, но на обычных невыдающихся компьютерах реально тормозит.
От чего прошу Вас рассмотреть возможность упростить карты, чтобы они загружались на обычных, необладающих высокоскоростными характеристиками, устройствах, ну или хотя бы вернуть возможность использовать "старые" карты.


Заранее спасибо!
* В другом я максимально лоялен ко всем вашим проектам и идеям! Вы крутые))
Света Чистякова
10 августа 2016, 19:20
Здравствуйте. А уточните, пожалуйста, какой у вас браузер? (И какая версия браузера — чтобы узнать её, можно, например, воспользоваться нашим Интернетометром).
vic1tv
8 сентября 2016, 10:43
Яндекс, верните Камеры, чё вы а?
F-0-8
18 октября 2016, 01:21
Я ЗА ЗАБАСТОВКУ!!!!!! Я насчитал 2 удалённых своих комментария, хотя и доли оскорблений и нелитературных выражений в отношении компании "Яндекс" и подразделения разработчиков Яндекс Карт там не было. Было возмущение, негодование и удивление.
Надежды нынче больше нет, old.maps не грузится, людей команда не слышит, ответы на вопросы игнорируются (а то и вовсе удаляются сами вопросы); видеокамеры как пропали, так и "с концами" и, на новых картах как всё тормозило - так и тормозит (даже на Windows 10, х86, а до этого вообще в 2 раза медленнее комп был - и проблема со старой версией карт никогда не стояла!!!)
Кто займётся оформлением пикета? Я не силён в этих делах... Уже после (результата от демонстрации не стоит ведь ждать) - суд, ибо очень хочется хоть как-то расшатать этих совершенно откинувших пользователей "господ". Психическое здоровье подпорчено капитально. На данный момент - всё что могу - ноги моей больше ни на одном ресурсе Яндекс.

С абсолютным неуважением к команде "Яндекс" (как и вы к нам!), Фёдор Панасенко.
and-kos-1
18 октября 2016, 17:21
Старые карты не работают, новые вообЧЕ не грузятся! Бре-е-е-д!!!
CherkasovaMarija
20 октября 2016, 09:04
как включить старый интерфейс?
pburenkov
28 октября 2016, 16:41
Верните старую версию
pburenkov
28 октября 2016, 16:42
Перехожу на Раблер
Света Чистякова
29 октября 2016, 02:09
Рамблер-Карты закрылись в 2013 году :(
pburenkov
29 октября 2016, 08:46
Света Чистякова,
Да, Вы правы. А Раблер вообще не было. :-) Посмотрел bing.com, 2gis.ru, .google.ru, по-пробовал - буду пользоваться google.ru/maps/
Sergey
2 ноября 2016, 21:59
pburenkov,

Щас поюзал новую версию. Никаких нервов не хватило... Для чего убрали старую, не пойму. Сильно зудело, что ли? Не у всех 100 мегабитный тырнет и топовый комп... Я не собираюсь менять системник только для того, чтобы потакать разрабам этого чуда. Я даже не считаю, что моя конфигурация слабая, чего уж тогда говорить про офисные машинки, сочувствую их владельцам... В общем, все эти заявления Яндекса об учитывании мнения пользователей - пустая трескотня...
Попробовал Гугл Мапс. Скролл, перемещение на карте - пять баллов! Немного непривычен интерфейс... Но привыкнуть можно...
hoft
6 ноября 2016, 02:49
Здравствуйте! Вопрос по бета - статистике на sprav.yandex.ru (через формы обратной связи - совершенно глухо, нет поля в котором это можно отправить; просьба сделать поле где можно отправить в помощи). суть вопроса: организация висит на яндекс.картах - 1153 поисковых запроса - с двух точек (так не бывает) . Другая висит там же - тоже две точки и 453 запроса. А раньше было видно много точек, откуда шли запросы. А теперь нет. Просьба сделать как было раньше:)
Иван - IV
7 ноября 2016, 17:00
Почему убрали камеры и когда они вернутся? Было очень удобно, смотреть реальные пробки (т.к. красные, желтые и зеленые линии на карте, часто не совпадают с действительностью) и погоду в разных районах Москвы. 
mir-4820051
23 ноября 2016, 20:36
Верните функцию определения длины пробок!
record2
5 декабря 2016, 17:53
камеры верните на карту ,дизайн у вас говно как у всех друг у друга воруете...
Rjbih
3 января 2017, 19:25
Яндекс- панорамы теперь полный отстой, скорость стала очень медленной, улицы и дома все кривые, позорище. Смотрю теперь панорамы на Гугле или на Прибалт. инфо (гугловская версия).
Какие-такие редакции карт вы себе придумали, так полный идиотизм. А хвалите сами себя?!
Для кого и зачем это сделано?  А главное зачем убрали старый интерфейс?!
Света Чистякова
9 января 2017, 15:54
Здравствуйте. А можете, пожалуйста, показать скриншот «кривой» панорамы?
Rjbih
10 января 2017, 17:07
Света Чистякова,

Далеко ходить не стану: Гос. Дума и гостиница "Москва.
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/big/nbk339phbo800"><img src="http://s011.radikal.ru/i316/1701/52/da57de5b2e11.jpg" ></a>
Обновлено 10 января 2017, 17:10
Rjbih
10 января 2017, 17:15
Rjbih,

Почему у вас не работает радикал-фото?


<a target="_blank" href="http://radikal.ru/big/skd7tf8luuvz7"><img src="http://s019.radikal.ru/i641/1701/a4/09aa054de8d2.jpg" ></a>
pligis
9 июня 2017, 20:13
Здравствуйте! Очень не хватает в новой версии карт функции привязки фотографии к зданию. Неужели этой возможности больше никогда не будет?
zelenka.z2014
19 августа 2017, 18:59
верните статистику
serch65
21 января 2018, 09:13
куда пропали онлайн камеры с яндекс карт,..
Эксперт
31 января 2018, 20:50
Добрый день! Уже несколько лет существует аккаунт нашей типографии "Офсет Москва" вот его ссылка https://yandex.ru/maps/org/tipografiya_ofset_moskva/236564357427 Около месяца назад мы переехали и я изменил адрес с Лихоборской набережной 3с9 на Бибиревскую 10к1 Через некоторое время заметил, что в разделе "мои организации" Яндекс справочника вместо одной организации стало ДВЕ вот скрин https://yadi.sk/i/UVv-s25a3Rxifx удалились ВСЕ ОТЗЫВЫ, а их было около 100 штук!!! Также удалились все фотографии, но это не проблема их добавить, а вот с отзывами что делать? Более того задвоилась организация и на Яндекс картах вот скрин https://yadi.sk/i/7ewG_9293Rxir7 У меня паника, я не знаю что делать! Помогите!!!
alfa612223
14 января 2019, 23:38
Скажите почему спецы Яндекса игнорируют мои обращения по добавлению адреса сайта https://alfa26.ru в карточку компании в Картах?... В Справочнике адрес сайта уже давно указан, но в Картах не отображается... Пишу уже раз пять им как минимум и звонил тоже, пишет Михаил Милорадов, что проблемой занимаются и скоро будет решена, но уже прошло более трех месяцев, а толку нет... Я в шоке от такого отношения....
наташа петрова
сегодня, 14:35
из коронавируса пропала с яндекс браузера карта санкт-петербург там где все время было написано карта теперь пишут про вирус
Иван - IV
сегодня, 15:03
наташа петрова,
Теперь просто Карта без вируса, над поисковой строкой:
#Лучшедома. Видео. Картинки. Новости. Карты. Маркет. Переводчик. Музыка. Эфир. ещё