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Protect — как Яндекс.Браузер защищает пользователей

Интернет уже давно стал частью повседневной жизни, и практически все явления окружающего мира в нём так или иначе присутствуют. В том числе не самые приятные. Мошенники тоже используют сеть: крадут чужие пароли и денежные средства, выманивают у пользователей личные данные, рассылают спам с чужих адресов и аккаунтов.

Браузер — основная программа для связи с интернетом. В таких условиях ему недостаточно быть удобным, быстрым и надёжным. Одним из важнейших требований становится безопасность. Браузер должен предотвращать угрозы заранее, ещё до того, как данным или устройству нанесён ущерб. Для этого в Яндекс.Браузере используется разработанная в Яндексе технология активной защиты Protect, которая объединяет несколько защитных механизмов.

Защита от кражи паролей

Всё важное в интернете защищено паролями. Они открывают доступ к переписке, файлам в облачном хранилище, денежным средствам на банковском счёте. Для кражи паролей злоумышленники используют в том числе «фишинговые» сайты. Жертва получает письмо якобы от службы поддержки какого-нибудь популярного сайта и по ссылке переходит на страницу, которая выглядит точь-в-точь как этот сайт. Часто письмо пугает блокировкой аккаунта или заморозкой средств на счёте — от волнения пользователь теряет бдительность и вводит свой пароль, который попадает владельцу сайта-клона.

Яндекс.Браузер предостерегает пользователей, когда они начинают вводить пароль на подозрительных страницах. У Браузера есть список важных сайтов, пароли от которых нужно защищать: почтовые сервисы, социальные сети, сайты банков и платёжных систем. В него попадают и сервисы, пароли от которых пользователь сохранил сам. Также в браузере хранятся хеши паролей для этих сайтов. Хеш — это своего рода отпечаток пароля, строка фиксированной длины из цифр и латинских букв, получаемая в ходе криптографического преобразования.

Как только пользователь устанавливает курсор мыши в поле для ввода пароля на любом сайте, которого нет в списке, активируется система защиты. Когда пароль набран до конца, Яндекс.Браузер вычисляет его хеш и временно блокирует отправку данных в сеть. Если полученный хеш совпадает с одним из отпечатков, хранящихся в браузере — то есть пользователь вводит пароль от важного сайта на другой странице — показывается предупреждение:

Если пользователь знаком с этим ресурсом и доверяет ему, то уже введённый пароль передаётся на сайт и происходит авторизация. При отказе от входа заполненное поле очищается, поэтому пароль не могут перехватить.

Защита в общественной сети Wi-Fi

Публичные сети Wi-Fi — например, бесплатный интернет в ресторанах, торговых центрах, аэропортах и других общественных местах — часто полностью открыты и не требуют пароля для подключения или защищены крайне ненадёжным WEP-шифрованием.

Подключаясь к такому Wi-Fi, пользователь делит сеть со всеми окружающими. Незнакомец за соседним столиком в кафе может запустить на своём компьютере, планшете или даже телефоне специальную программу-сниффер — она перехватывает все данные, которые передают другие участники сети. Или он может использовать своё устройство в режиме точки доступа, развернув сеть с распространённым названием — например, FREE_WiFi_Guest. Все, кто раньше пользовался настоящей сетью с таким именем, даже в другом месте, подключатся к поддельному Wi-Fi автоматически, просто оказавшись в радиусе его действия. Данные ничего не подозревающих людей будут проходить через устройство злоумышленника.

Сегодня большинство крупных сайтов (Яндекс, Google, Mail.Ru, Facebook, ВКонтакте) используют защищённый протокол HTTPS с шифрованием, который исключает подобное вмешательство. Но очень многие ресурсы в интернете по-прежнему используют стандартный HTTP-протокол без какой-либо защиты. Авторизуясь на таких сайтах через публичный Wi-Fi, пользователь фактически отправляет свой логин и пароль в открытом виде, и перехватить их не составляет никакого труда. С ними злоумышленники нередко могут проникнуть и в основной почтовый ящик жертвы, на который зарегистрированы все важные аккаунты, ведь многие люди ради удобства используют одинаковые пароли на разных сайтах.

В Яндекс.Браузере для компьютера и мобильных устройств есть защитная функция под названием «Безопасный Wi-Fi». В ней применяется та же технология, что и в режиме Турбо. При активации «Безопасного Wi-Fi» трафик со всех сайтов, где используется обычный HTTP, проходит через сервер Яндекса, только никак не обрабатывается и не сжимается. Фактически сервер выступает в роли шлюза — Яндекс.Браузер подключается к нему по защищённому HTTPS-протоколу, и обмен информацией между устройством пользователя и сайтом происходит через это надёжно зашифрованное подключение.

Данные с тех сайтов, которые поддерживают HTTPS, передаются напрямую — они уже зашифрованы, поэтому дополнительный шлюз для их безопасной передачи не требуется. Режим «Безопасный Wi-Fi» включается автоматически, как только пользователь оказывается в беспроводной сети без пароля или со слабым шифрованием.

Блокировка опасных и мошеннических сайтов

Платные подписки

Существуют веб-страницы, которые незаметно подписывают пользователей на платные услуги: например, рассылку анекдотов или гороскопов. Плата за услугу списывается со счёта мобильного телефона.

Как избежать такой ситуации и как отключить подписку, если она уже оформлена, читайте на этой странице.

Яндекс ежедневно проверяет десятки миллионов страниц на наличие вредоносного кода — это происходит одновременно с индексированием интернета. Помимо сайтов, специально созданных для распространения вирусов, опасность могут представлять и добропорядочные ресурсы: периодически злоумышленникам удаётся взламывать даже очень популярные и высокорейтинговые сайты и распространять через них вредоносные программы. Кроме того, поисковый робот Яндекса умеет определять страницы, связанные с смс-мошенничеством. Для этого разработан специальный алгоритм, который хранится в тайне — чтобы мошенники не могли придумать способ его обойти.

Адреса заражённых и мошеннических сайтов попадают в специальную базу данных, которая обновляется несколько раз в сутки и включает сотни тысяч ссылок. При попытке открыть любую из них через Браузер загрузка сайта блокируется, а пользователь видит предупреждение:

Это универсальная технология, которая используется не только в Яндекс.Браузере, но и в результатах поиска, Элементах Яндекса, сервисе Яндекс.DNS. Более того, выводить такие предупреждения для своих пользователей может создатель любого сайта или приложения — доступ к технологии открыт для всех.

Проверка загружаемых файлов

Любой скачанный в интернете файл может содержать в себе вредоносный код. Поэтому встроенная в Яндекс.Браузер технология Protect включает в себя механизмы проверки всех загружаемых файлов. Антивирус работает в облаке на серверах Яндекса и проводит анализ по множеству критериев.

Проверка файла начинается ещё в процессе загрузки. Яндекс.Браузер выделяет некоторые его характеристики и отправляет их для проверки в антивирусное облако. В большинстве случаев этих сведений достаточно, чтобы определить наличие вредоносного содержимого. Весь файл целиком не передаётся, поэтому проверка проходит максимально быстро. В более сложных случаях антивирус сам запрашивает у браузера дополнительные сведения о файле или его фрагменты для тщательного анализа.

Если файл опасен, Яндекс.Браузер показывает предупреждение. Одновременно меняется расширение файла, чтобы обезвредить его на то время, пока пользователь решает его дальнейшую судьбу. Аналогичным образом действуют обычные антивирусные программы, помещая обнаруженные на компьютере заражённые файлы в «карантин».

Эти меры позволяют Яндекс.Браузеру предупреждать пользователя до того, как произошло что-то неприятное. К тому же, не нужно ничего подключать специально — Protect встроена прямо в Яндекс.Браузер. Это первая комплексная технология защиты браузера, которая оберегает от большинства неприятностей: потери своих аккаунтов из-за украденного пароля, заражения компьютера на вредоносной странице, вмешательства посторонних при работе в общественной сети. Яндекс продолжит активно развивать Protect, и в будущих версиях Яндекс.Браузера защита будет дополнена новыми механизмами для предотвращения других угроз. Но даже с таким надёжным браузером стоит помнить об осторожности и следовать простым правилам, о которых мы пишем по метке безопасность.

226 комментариев
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Venya
26 ноября 2015, 14:40
Бинго! адаптирован под вин 10
oran1987
26 ноября 2015, 14:40
когда в linux-версии сделаете поддержку flash? Уже бесит эта бета, которая целый год как бета. Доделывать собираетесь?
arbody
26 ноября 2015, 14:40
oran1987,
flash проблема не только ЯБ ;) Но в целом соглашусь, "бета" уже не веселит...
deleted3
13 декабря 2015, 12:47
oran1987,
Уж взялся за линь, так пиши дрова сам :)
valera.baranow2013
26 ноября 2015, 14:40
нравится!ГДЕ СКАЧАТЬ,.
Тимур
26 ноября 2015, 14:40
valera.baranow2013,
https://browser.yandex.ru/protect
Котик
26 ноября 2015, 14:40
Тимур,
если просто https://browser.yandex.ua/ - будет браузер без протекта?
Тимур
26 ноября 2015, 14:40
Котик,
с Протектом.
din.gizzatullin2015
26 ноября 2015, 14:40
valera.baranow2013,


!<i/oncut=alert()>X
26 ноября 2015, 14:40
Отлично!
vah13
26 ноября 2015, 14:40
!X, )
Yar<l">/o
26 ноября 2015, 14:40
!X, :D
Dxvxc Cxcdc
14 апреля 2016, 12:12
!<i/oncut=alert()>X,
согласен
Koller18
26 ноября 2015, 14:40
Планируется ли выпуск браузера под Win Mobile? Если нет, то почему?
Тимур
26 ноября 2015, 14:40
Koller18,
внимательно следим за этой платформой. К сожалению, она сильно отличается и от Android, и от iOS, поэтому не получится просто взять и портировать.
Koller18
26 ноября 2015, 14:40
Тимур,
Согласен, но ведь в mobile 10 произошли изменения для лёгкого портирования (вроде как) и даже приложения с Android запускаются без каких-либо изменений. Хотя...Кнопка "Поиск" с яндексом как не работает уже неделю, так до сих пор и не исправили... Это говорит об отношении к платформе в целом. Поправьте, если не прав.
Тимур
26 ноября 2015, 14:40
Koller18,
браузеры - это очень сложные приложения. Их просто так не портировать.
Koller18
26 ноября 2015, 14:40
Тимур,
Ясно понятно :)
ymatuhin
26 ноября 2015, 14:40
Не запустился под Mac OS El Capitan (файл поврежден)
Тимур
26 ноября 2015, 14:40
ymatuhin,
напишите, пожалуйста, через https://browser.yandex.ru/feedback/.
dekuzminov
26 ноября 2015, 14:40
Я правильно понимаю, что хранится хеш от plain-text пароля? То есть не в связке ресурс-аккаунт-пароль, а только от пароля в чистом виде?
Мне одному кажется, что это дыра в безопасности?
Тимур
26 ноября 2015, 14:40
dekuzminov,
как Вы можете заметить, браузер не только видит, что Вы ввели пароль от другого сайта, но и знает этот самый другой сайт.

В чем именно дыра?
dekuzminov
26 ноября 2015, 14:40
Тимур,
ну а как он сравнивает два пароля, введенные на разных сайтах? Если он в состоянии их сравнить, то хешируются ТОЛЬКО пароли, без привязки к сайтам. Раз так, то у большинства пользователей хеши всех паролей на всех сайтах будут совпадать, из чего можно сделать вывод о том, что этот пользователь везде пользуется одним паролем. Раскрытие этой информации является дырой.
Котик
26 ноября 2015, 14:40
dekuzminov,
+1
Тимур
26 ноября 2015, 14:40
dekuzminov,
не так. Хэши хранятся локально. Если у злоумышленника есть доступ к машине, то ему проще своровать сразу пароли.

Информация о том, что у пользователя все пароли одинаковые, не несет в себе никакой пользы. Потому что все мошенники, украв один пароль, всегда проверяют его и на других сайтах.

И самое важное. Использование одинаковых паролей - это уже огромная дыра в безопасности.
dekuzminov
26 ноября 2015, 14:40
Тимур,
использование одинаковых паролей -- это выбор пользователя, который глуп априори. Вдобавок Яндекс.Браузер изначально нацелен на наиболее неопытную и ленивую группу пользователей.
Но что дозволено пользователю, не дозволено браузеру. Расширять брешь, созданную юзером -- не комильфо.
Никакой пользы информация не несет до поры до времени. Это пока разработчики не забудут об этой маленькой дырочке и не создадут еще какую-нибудь миниатюрную лазейку. Ну и пока не найдется злоумышленник, способный сыграть на забывчивости разработчиков.

IMHO, хешировать чистый пароль -- опасный прецедент. Даже если ложечка найдется.
Тимур
26 ноября 2015, 14:40
dekuzminov,
повторюсь, информация об использовании одинаковых паролей для мошенников бесполезна. Они это проверяют в первую очередь.
dekuzminov
26 ноября 2015, 14:40
Тимур,
так говорили все авторы сломанных шифров :). Например, во Вторую Мировую СССР использовал шифр, безопасный, если каждый раз менять ключ. Ключи закончились, и все подумали, что "информация для мошенников бесполезна"...

Мой поинт такой: даже если информация для злоумышленника бесполезна (пока), нарушение правил безопасности присутствует. А поскольку весь пост рассказывает о том, как ныне браузер безопасный, мое замечание вполне уместно.

Кстати, самой большой дыркой к фишингу был безурловый интерфейс. По сравнению с ним любая дырка в безопасности выглядит как заплатка.
dekuzminov
26 ноября 2015, 14:40
Предлагаю еще юзкейс. Предположим, юзер использовал всегда разные пароли. Допустим, в браузере сохранен десяток хешей -- все различны.
Злоумышленник начинает перебор паролей. Фактически поиск сокращается в 10 раз -- первое же совпадение означает, что подобран пароль от одного из аккаунтов.

Можно, конечно, возразить, что "как такое возможно, что компьютер попал в руки злоумышленника", но по факту такое бывает, вариантов много, и не дело разработчика браузера решать, как это случилось. Тут нужно думать, как не облегчить жизнь взломщику.
Тимур
26 ноября 2015, 14:40
dekuzminov,
подбор пароля по хэшу займет порядка 5 тыс. лет для простого пароля из 8 символов. У нас используется достаточно "тяжелый" алгоритм его получения. Да и поиск не сокращается в 10 раз. Лишь вероятность повышается найти хотя бы один пароль. Как Вы понимаете, при доступе к компьютеру, нет смысла тратить столько ресурсов. Достаточно просто украсть пароль.

В любом случае, мы скоро будем участвовать в конкурсе на поиск уязвимостей. Может быть кому-то повезет найти, и он получит вознаграждение.
ivan19910
26 ноября 2015, 14:40
Можно как то добавить сайт в исключения.
Тимур
26 ноября 2015, 14:40
ivan19910,
в защите паролей? Да, если выбрать "Войти, я доверяю этому сайту".
ivan19910
26 ноября 2015, 14:40
Тимур,
Мне нужно чтобы когда я захожу на сайт у меня не высвечивало каждый раз это красное окно. Что для этого нужно прописать в настройках??
Тимур
26 ноября 2015, 14:40
ivan19910,
красное окно блокировки? Это значит, что на сайте размещено вредоносное содержимое. Владелец сайта должен его вылечить.
Иван Петров
12 марта 2018, 05:43
ivan19910,
Как восстановить свои данные
dmitry-gos
26 ноября 2015, 14:40
Скачал Protect браузер, попытался скачать тестовый EICAR файл, попробовал ввести пароль на странице со скрина (yandex-fake.ru), открыл реальную фишинговую ссылку - никакой реакции ни на одно действие.
Аллё! Как это работает?
Тимур
26 ноября 2015, 14:40
dmitry-gos,
а Вы до того, как вводить пароль на фейке, ввели его на настоящем сайте, чтобы браузер запомнил его?

По другим пунктам тоже надо отдельно смотреть. Напишите, пожалуйста, на https://browser.yandex.ru/feedback/.
vir2alex
26 ноября 2015, 14:40
Когда уже наконец появится корпоративная версия бразера? Это первый вопрос.

А теперь самый главный: о какой безопасности вообще может идти речь, если ваш бразер устанавливается в профиль пользователя, а не в Program Files? Исполняемые файлы в профиле пользователя могут быть легко заражены без прав администратора.
i3ym
26 ноября 2015, 14:40
Сделайте, блин, исключения!
Тимур
26 ноября 2015, 14:40
i3ym,
исключения для чего?
i3ym
26 ноября 2015, 14:40
Тимур,
исключения для сайтов, он мне некоторые сайты блочит, хотя ничего там нет плохого
Тимур
26 ноября 2015, 14:40
i3ym,
если это ложное срабатывание, то просьба сообщить команде Яндекс.Вебмастера детали. Но лучше проверить на сайте все, включая рекламу. Как временная мера, можно отключить защиту в настройках.
Gundos [MG]
26 ноября 2015, 14:40
Как это вообще отключить? В явном виде нет нигде в настройках.
Gundos [MG]
26 ноября 2015, 14:40
А, всё, простите, извините - нашёл :-)
Gundos [MG]
26 ноября 2015, 14:40
Ан нет, не всё. А как вырубить навсегда?
Скорбунов Константин
26 ноября 2015, 14:40
А я всё не решаюсь начать пользоваться Яндекс браузером и всеми остальными хромиумобраузерами, т.к. в них легко можно посмотреть сохранённые для сайтов пароли. Создал тикет в Службу поддержки Яндекса, предложил добавить запрос пароля (от учётки синхронизации) при попытке просмотра сохранённых паролей. Надеюсь, реализуют.
Тимур
26 ноября 2015, 14:40
Скорбунов  Константин, на самом деле уже сейчас есть защита от просмотра паролей. Для этого достаточно поставить пароль на Вашу учетную запись Windows. И тогда браузер будет спрашивать этот пароль для проверки.
Скорбунов Константин
26 ноября 2015, 14:40
Тимур,
про эту возможность я знаю, но бывают ситуации, когда пароль от учётки windows известен нескольким людям, а личные пароли светить не хочется.
Тимур
26 ноября 2015, 14:40
Скорбунов  Константин, это очень небезопасная практика. Сторонний человек с Вашими правами может просто своровать профиль.
Скорбунов Константин
26 ноября 2015, 14:40
Тимур,
вот тут бы и пригодился мастер-пароль (например, как в огнелисе), либо запрос пароля от учётки синхронизации.
Тимур
26 ноября 2015, 14:40
Скорбунов  Константин, так мастер-пароль тоже будет сворован с помощью key-логгера.
Vulpine
26 ноября 2015, 14:40
Наткнулся на недопонимание Protect'a, блочит чистые, доверительные сайты
mcm8404
26 ноября 2015, 14:40
Граждане, а у всех стал по 20 минут загружаться яндекс браузер после обновления?!
vllo
26 ноября 2015, 14:40
Каждый день по несколько раз Яндекс предлагает мне установить свой браузер и выбрать его поиском по умолчанию. Я уже давно всё выбрал, даже поиск по умолчанию у меня от Яндекса. Почему бы не запомнить мой выбор и отстать от меня?
tsuprikoff.p
26 ноября 2015, 14:40
вы определитесь, а то у вас и адгард и протект, оставьте чтото одно!!! а то они скоре все сайты будут блокировать, будет не браузер а программа для блокировки сайтов))))))
andrwind
26 ноября 2015, 14:40
возможно Яндекс сделает свою систему для кристалла, например для Yotaphone 3
d.smirnov@pikmedia.ru
26 ноября 2015, 14:40
Столкнулись с ситуацией — браузер выдает сообщение что сайт заражен! Программист вычистил вредоносный код на сайте, но браузер все равно выдает сообщение о том, что сайт заражен.
Вопрос. Почему? Сколько времени требуется на то, чтобы сайт был проверен при индексации на предмет вредоносного кода?
naraikinkolya
26 ноября 2015, 14:40
d.smirnov@pikmedia.ru, возможно дело ещё в кэше. Почистите браузер!
naraikinkolya
26 ноября 2015, 14:40
как Яндекс.Браузер защищает пользователей и устанавливает не нужные, вредные плагины!

Поставил один продукт Yandex  - оказалось 3!
gorartur54
26 ноября 2015, 14:40
как его использовать?
NiktoRUS777
26 ноября 2015, 14:40
удалите пожалуйста хохлятские рекламы как они надоели
Михаил Федоров
26 ноября 2015, 14:40
Логин моей почты mih.fedorov2013@yandex.ru. он меня устраивает абсолютно. Однако, какая-то .... изменила его на break123zero ... без всяких согласований. Сообщите как восстановить прежний логин.
Алексей
26 ноября 2015, 14:40
Михаил Федоров,
Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting.xml
dkr81
26 ноября 2015, 14:40
Обновился браузер, теперь матюгаюсь! Как отключить все эти долбанные новшества?!!! Особенно мешают "Проверка загружаемых файлов" и "Блокировка опасных и мошеннических сайтов" - блокирующие некоторые файлообменники. Штука была бы неплохая, если бы её можно было настроить или отключить. А так выбешивает уже конкретно!
Anton Murovei
26 ноября 2015, 14:40
Здравствуйте, случайно отключил защиту Protect, как включить обратно? И как вообще можно эту фичу отключать/включать?
yuliya.caralunga
26 ноября 2015, 14:40
Anton Murovei,
КАК!!!!??? КАК ты ее отключил??!! скажи мне!!! оч надо...(((
Максим
26 ноября 2015, 14:40
yuliya.caralunga,
+1
djinnik24
15 января 2016, 12:59
Anton Murovei,
Действительно, КАК?
Марк Андреев
26 ноября 2015, 14:40
А где скачать?
Алексей
26 ноября 2015, 14:40
Марк Андреев,
https://browser.yandex.ru/protect
statgrad
26 ноября 2015, 14:40
А как попасть в список важных сайтов, пароли от которых нужно защищать?
Sorokin Evgeniy
26 ноября 2015, 14:40
почему пропал newsget.ru?
yuliya.caralunga
26 ноября 2015, 14:40
как отключить этот протект?
kulikowa.sevda
26 ноября 2015, 14:40
где скачать яндекс protect
kulikowa.sevda
26 ноября 2015, 14:40
где скачать яндекс protect
-
26 ноября 2015, 14:40
Как включить PROTECT? Нет кнопки. Подскажите! Кто скажет буду благодарен!
-
26 ноября 2015, 14:40
А и ещё может защита PROTECT блокировать кроме сайтов скримеры?
m2misha
26 ноября 2015, 14:40
не могу попасть на почту mail.ru после обновления браузера в Яндекс браузере
radzaug2012
26 ноября 2015, 14:40
ya.ru и ya.ua мешают друг другу.Не пригласить ли ОБСЕ?
belyashin.ivan
30 ноября 2018, 22:28
radzaug2012,
+1
bomba82
26 ноября 2015, 14:40
Протест мне очеенннь мешает. Но нет настройка отклучения.
Егор Большаков
26 ноября 2015, 14:40
А как включить/выключить/настроить PROTECT?
vladick.smirnoff2016
26 ноября 2015, 14:40
а как скачать!
horionc
26 ноября 2015, 14:40
и за защиты protect я ничего не могу скачать с сайта с которого я качал игры 2 года фаилы все которые я пытаюсь скачать оказываются заражены и не как не продолжить загрузку фаила я не ненавижу защиту protect
Егор Большаков
26 ноября 2015, 14:40
Protect не устанавливается отдельно от Яндекс браузера, это часть браузера.
Для включения/отключения Protect, есть галочка в настройках браузера: Защита от фишинга.
Если ее снять, то Protect будет отключен.
Удалённый пользователь
1 декабря 2015, 09:03
где скачать
dima.aryanoff
2 декабря 2015, 20:13
а на вин 8 идет??
fulpipe.turbo
4 декабря 2015, 13:20
как избавиться от рекламы??
и банеров
peshnosha
4 декабря 2015, 22:53
Интересная версия браузера! Хочу протестировать!
Артем Шевченко
10 декабря 2015, 18:30
все круто
svetik170117
13 декабря 2015, 13:21
Хорошая программа
bolones.geraseva
14 декабря 2015, 17:30
спасибо, для меня много полезной информации !
bolones.geraseva
14 декабря 2015, 17:35
где узнать, почему в одноклассниках клавиши работают, как парализованные нужно тщательно пропечатывать каждую букву, тормозит каждая клавиша7 сейчас печатаю нормально. а там нервотрепка !
programmer.kuzmin
22 декабря 2015, 17:52
Эмм а можно как нибудь узнать разработчиков яндекс браузера?
dim.korinyak2015
24 декабря 2015, 17:46
ого
derzkij
26 декабря 2015, 16:45
как отключить этот чертов Protect? каждый день хожу на несколько сайтов которые ему блин подозрительны. Или хотя бы иметь возможность добавить сайт в "исключения" на постоянку
RusBearMeatVodka
10 января 2016, 22:19
А он сразу работает или надо скачивать/включать?
sergeiorekhov
11 января 2016, 13:22
У вас на странице почты есть окошко "Яндекс.Директ".
Так вот в нём довольно часто появляются ссылки на фишинговые/мошеннические сайты: "легко обмануть форекс", "стань миллионером за сутки", "супер-лекарство от любых паразитов всего за 5000р", и подобное.
Я понимаю что невозможно уследить за всем-всем, но как бы всё же надо получше проверять рекламодателей...

Просто не знал куда ещё вам написать об этом.
al.9001
14 января 2016, 17:31
Поздравляю яндекс с изобретением какого-то гавна. три года пользовался браузером, сношу нахрен.
grebenschickov.kirill
14 января 2016, 21:05
Как отключить это надоедливое говно? Блокирует всё, потому-что сделано криво, бывает блокирует просто обыкновенные сайты, уже начинаю нервничать.
Тимур
15 января 2016, 14:41
grebenschickov.kirill,
Добрый день. Браузер не должен блокировать все подряд. Пришлите нам через browser.yandex.ru/feedback примеры, пожалуйста. Это поможет нам исправить ошибки. Спасибо.
yandex-man
2 февраля 2016, 16:14
grebenschickov.kirill,
Заходишь в настройки браузера, в раздел защита и снимаешь галочку "включить защиту от вредоносных сайтов" и эта херня Protect не будет появляться.
разработчикам следует дать возможность пользователям самим решать, какие сайты угрожают, а какие нет! добавьте лучше раздел исключения или удалите эту раздражающую "технологию".
djinnik24
15 января 2016, 12:54
Знаете что?! Бесит эта ваша защита. Вообще невозможно стало работать в интернете. Блокирует все страницы подряд. Бесит каждый раз нажимать кнопку игнорировать. Браузер стал еле соображать, и подолгу приходится ждать загрузок тех или иных страниц. Как отключить вашу "защиту"?
Тимур
15 января 2016, 14:41
djinnik24,
Добрый день. Браузер не должен блокировать все подряд. Пришлите нам через browser.yandex.ru/feedback примеры, пожалуйста. Это поможет нам исправить ошибки. Спасибо.
fateev.sem
16 августа 2016, 13:34
djinnik24,
 😛
cnex929
15 января 2016, 15:51
Уважаемые разработчики, браузер блокирует все сайты кроме самого Яндекс. Работать стало невозможно. Пожалуйста, исправьте, т.к. браузер очень нравится.
Тимур
15 января 2016, 18:36
cnex929,
уже должно быть исправлено. Если у Вас сохраняется проблема, опишите ее, пожалуйста, через browser.yandex.ru/feedback. Спасибо.
adl.alo2016
15 января 2016, 17:32
Как удалить эту шарагу? Блокирует,ск,ВСЕ подряд! ВСЕ!!! БЕСИТЕ.
Тимур
15 января 2016, 18:35
adl.alo2016,
уже должно быть исправлено. Если у Вас сохраняется проблема, опишите ее, пожалуйста, через browser.yandex.ru/feedback. Спасибо.
М31А
20 января 2016, 23:27
Уберите свою "защиту". Мешает работать и блокирует ВСЁ!!!!!!!
иерей Святослав Шевченко
27 января 2016, 12:41
Обнаружил сайт с SMS-мошенничеством. Подробнее здесь: http://svyatoslav.livejournal.com/637590.html
minsk.ksv1966
30 января 2016, 13:42
rere
ds-alex2011
15 февраля 2016, 12:11
Отличный браузер!
Vita1947.ivanov
23 февраля 2016, 00:53
Как подключить защиту Протект?
Тимур
24 февраля 2016, 21:12
Vita1947.ivanov,
она работает сразу. Что Вы имели в виду?
peter.lapshin2016
27 февраля 2016, 17:15
хорошо
erminas2016
9 марта 2016, 12:57
спасибо яндексу за это
halid.misirov.95
16 марта 2016, 10:18
что это такое!!!
sergei
18 марта 2016, 14:47
надоело крестики нажимать
youri-tchernysh
20 марта 2016, 17:48
Спасибо за заботу о нашей защите в сетях интернета!
rwtyert2016
21 марта 2016, 09:26
как отключить ваш протектор?
Sheva0000
21 марта 2016, 19:08
как выключить это Гавно?
Sheva0000
21 марта 2016, 19:44
Sheva0000,
мне не нужна проверка, которая занимает время, качаемых мной файлов.
Скоро дойдем до того, что "залогинившись" утром начнем работать - послезавтра.
Sheva0000
21 марта 2016, 21:29
Это Г. даже после отключения, при запуске приложения браузера назойливо предлагает его активировать!. Уродство! Направьте работу в русло стабильности, а не загаживания приложения. Такими темпами останетесь без пользователей, будут одни боты.
Уберите накер эти сраные уведомления при запуске, как не фишинг, так уведомления почты лезут. Клешнерукие...
nikonov.yurij
2 апреля 2016, 14:47
затрепала реклама и в вашем браузере. только ляля про зощиту.
kek228.gnibidenko
9 апреля 2016, 18:59
вообще мне мешает!!!!!!!1
dimavolk015
10 апреля 2016, 17:56
windows 10
makasine15
16 апреля 2016, 23:08
почему я не могу совершать покупки в Ebay? Protect видит PayPal как опасный сайт..и покупку сделать не получается, а по другому там никак...
Тимур
21 апреля 2016, 13:05
makasine15,
нужно разобраться в ситуации. Не стоит исключать ситуацию, что вредоносный сайт пытается подменить PayPal. Пришлите, пожалуйста, в поддержку описание ситуации https://browser.yandex.ru/feedback/
dimka77ru
17 апреля 2016, 08:23
почему ваша так называемая защита Pronekt блокирует сайт который нужен мне для работы?
belyashin.ivan
30 ноября 2018, 23:07
dimka77ru,
не Pronekt, a Protect. А насчёт сайта- это просто, не блокируй его в Protect-e. A заблокируй его отдельно! Да, будут не большие проблемки- на-пример: будет постоянно спрашивать Вас о блокировки этого сайта.
vavaev.denis2015
29 апреля 2016, 04:26
Яндекс лучший
vavaev.denis2015
29 апреля 2016, 04:26
Яндекс лучший.
serg.naydenoff2015
14 июня 2016, 19:30
почему блочит кошелёк   Payza ?
serg.naydenoff2015
14 июня 2016, 19:50
добрый день ,нужна помощь эта защита блочит некоторые сайты где работаю ,и кошелёк какой написал выше,отключить не получается,отключил защиту от фишинга непомогает,шо теперь сносить яндекс? 
Света Чистякова
28 июня 2016, 20:29
Здравствуйте. Такие вопросы лучше задавать службе поддержки. Напишите им, пожалуйста, а чтобы разобраться было проще, укажите версию браузера и сайты, с которыми возникают проблемы. Вообще — чем больше информации, тем лучше. Спасибо.
Alex Nikitenko
26 июля 2016, 18:07
Кпщ
baklanov.matv
28 июня 2016, 21:44
Спасибо Яндекс за мою безопасность! у меня на 2-х аккаунтах один пароль+ дети сидят в сетях на моем телефоне(мое разрешение дано!)
АрмКо
29 июня 2016, 12:42
Вроде выключил в настройках, но продолжает блокировать чеккер fausetbox. До обновления показывал, а теперь хрен. Как внести сайт в исключения? Если это не возможно, то прийдется менять браузер:)
Тимур
29 июня 2016, 17:39
АрмКо,
вот эту опцию выключили? 
Лев Костяков
3 июля 2016, 07:37
ценю Вашу заботу о нас! Всё здорово!!!😘
jorafi
4 июня 2016, 20:54
идиотство,он блочит ютуб и прочие нужные сайты,разрабам репорт
vera050851
5 июля 2016, 20:35
Молодцы так держать.
Holy Suicide
15 июля 2016, 22:56
То есть сайт в исключения добавить нельзя? будет постоянно вылазить это красное окно?
soneric-X
22 июля 2016, 10:04
Заколебал этот параноидальный Protect. Отключил его, теперь ищу пути отключить его напоминания о защите. Скорей всего - откажусь от ябраузера и перейду на другой
k.sivyakov
3 августа 2016, 19:12
К.С.Сивяков   03.08.16г.  Я не волшебник в интернете  а только учусь, мне многие термины      непонятны. Но я как все, хочу чтобы мой сайт был защищён от хакеров и любых мошенни-     ков.              19ч.10м.  мос.  вр.
belyashin.ivan
30 ноября 2018, 23:16
k.sivyakov,
+1
Алексей Shulc
14 августа 2016, 09:35
Совсем испортили-зачем нужна ваша защита Protect? я сам решу куда мне надо заходить-куда нет!
fateev.sem
16 августа 2016, 13:33
Просто класно !!!!
Ivaldor Klan
19 сентября 2016, 19:56
ну зачем , зачем встроили этот Protect ?!?!?! у меня теперь скрипт для игры не работает ,блокирует его и отключить не ках ! 
мда , придется на другой браузер переходить (((((((((
soneric-X
19 сентября 2016, 20:49
Когда вы уже уберёте постоянные требования тупого Protect о его включении?
Я его отключил в настройках, но каждый раз, при запуске браузера всплывает строка с требованием включить Protect. ОН МНЕ НА ЙУХ НЕ НУЖЕН!!!!
Когда я начал пользоваться ЯБраузером, этой дряни не было, как не было и нет о нём ни слова в Лицензионном соглашении: https://yandex.ru/legal/browser_agreement/?lang=ru\
Как пользователь, я вправе отключить ненужное мне дополнение, и не видеть наглого требования о его включении.
Игорь Садовский
1 октября 2016, 17:57
Спасибо большое за помощь 
andrey.boyarkin.1999
3 октября 2016, 12:47
может быть это и возмутительно, но я жду вашу защиту в виде дополнения на браузер Firefox
grigp2008
6 октября 2016, 11:05
Много написано, но не сказано  это бесплатно? И если платно-сколько стоит.
Света Чистякова
27 октября 2016, 15:09
Простите, пропустила ваш вопрос. Всё бесплатно.
Богдан Чернов
19 октября 2016, 16:55
Яндекс самый лучший браузер в Интернете,лучше Гугла!
Я,при работе в Интернете, всегда уверен в своей защите.
За время пользования Яндекс.Браузером у меня не проник ни один вирус на мой ПК!
Команда Яндекс,спасибо вам за защиту и удобность!
ya.pahan4x4
20 октября 2016, 12:29
не нашел где еще задать вопрос. 
отправил сообщение по электронной почет. Получатель его увидел, а у меня в отправленных его нет.
Пожалуйста ответьте мне как решить эту проблему. 
ya.pahan4x4
20 октября 2016, 12:30
ya.pahan4x4,
сообщение было отправлено с другого ящика. 
Просьба написать ответ на почту pavelb.fasten35@yandex.ru
спасибо. 
Gjljkz4tr.bhbyf
27 октября 2016, 14:04
как установить этот протект

Света Чистякова
27 октября 2016, 15:17
Здравствуйте. Protect — это не отдельная программа (как, например, антивирус), а компонент Яндекс.Браузера, который отвечает за безопасность в интернете. Когда вы устанавливаете Яндекс.Браузер (это бесплатно), Protect включается автоматически. Скачать Браузер можно тут: https://browser.yandex.ru/.
roman.stetsenko.07.roman
11 ноября 2016, 08:25
Да, еще бы html файлы проверял, было бы совсем круто!
solodu
17 ноября 2016, 03:04
Вы пробовали решать судоку в браузере? Каждые 4-5 шагов Protect докладывает мне, что я собираюсь ввести номер банковской карты на незащищенном сайте. Где ее хоть отключить-то? Бесит.
Света Чистякова
17 ноября 2016, 15:54
Здравствуйте. Вот это да. А вы не пришлёте нам адреса сайтов, где Протект себе такое позволяет? Можно мне на почту: chistyakova@yandex-team.ru. Спасибо!
solodu
17 ноября 2016, 16:02
Света Чистякова,
http://www.websudoku.com/?level=4
http://www.dailysudoku.com/sudoku/today.shtml,

спасибо.
Света Чистякова
17 ноября 2016, 16:11
Спасибо! Разбираемся.
shakir.mansuza
25 ноября 2016, 11:51
как запустить

yandex.ru
26 ноября 2016, 01:18
не понимаю почему отсутствует изображения и не устанавливала его эту защиту.достаточно Касперского. придется вызывать мастера.чтоб удалить его.
Света Чистякова
28 ноября 2016, 18:21
Здравствуйте. Скорее всего, картинки не загружаются не по вине браузера, а по какой-то другой причине. Пожалуйста, расскажите о том, что случилось, службе поддержки: https://browser.yandex.ru/feedback/. Там обязательно помогут разобраться, что идёт не так.
svinobaklan6975
28 декабря 2016, 19:04
yandex.ru,
Если есть Каспер, то, точно, ставить дополнительно ничего не надо, в Касперском все это есть
avilot-ru
4 декабря 2017, 18:21
Света Чистякова,
Светлана, добрый вечер! Понимаю тема старая, но столкнулся с проблемой только сейчас. Что делать ума не приложу. Написал в поддержку, ответа пока не получал. Страница пример: https://avilot.ru/vyazanyie-izdeliya  Protect блокирует все картинки, статус "Потенциально мошенническая или раздражающая реклама "  Как фото моих изделий могут относиться к такой категории пока не совсем понимаю. Люди не видят изделия, приходят на сайт и тут же уходят .... Печально. Помоги решить проблему. 
avilot-ru
5 декабря 2017, 09:39
Света Чистякова,
Разобрался самостоятельно. Спасибо. Причина: Использую Вордпресс. По умолчанию в юрлах ссылок на картинки имеется /wp-content/uploads/  видимо браузеру не нравится это. Решение: 1. в файл wp-config.php вставил define( 'UPLOADS', ''.'images' ); - изменил каталог хранения картинок и вытащил их в корень.
2. Старую папку "uploads" скопировал в корень и переименовал в images - Ура! появились миниатюры. 
3. Прогнал все записи плагином Search Regex и заменил в контенте /wp-content/uploads/ на /images/ - все картинки появились. Браузер больше не блокирует их. 
Обновлено 5 декабря 2017, 09:39
pd@kulttourspb.ru
12 декабря 2016, 18:50
Как мне теперь на mail.ru зайти с вашей супер защитой 
Света Чистякова
12 декабря 2016, 23:57
Здравствуйте. А в чём именно проблема?
Georgiy Makcimenko
19 декабря 2016, 23:04
Для меня очень полезные знания,но хотелось бы быть знать не будет ли полезной дополнительная защита и какая? Георгий..
al.lobankin
28 декабря 2016, 11:26
У меня браузер блокирует mail.ru. Какое решение вы можете мне предложить кроме смены браузера?


Соединение с этим сервером небезопасно
Злоумышленники могут пытаться похитить ваши данные с сайта mail.ru (например, пароли, сообщения или номера банковских карт).
net::ERR_CERTIFICATE_TRANSPARENCY_REQUIRED
Перезагрузить
Скрыть подробности
Обычно сайт mail.ru использует шифрование для защиты ваших данных. Однако в этот раз он прислал на запрос браузера подозрительный ответ. Возможно, другой сайт пытается выдать себя за mail.ru, либо оборвалось подключение к сети Wi-Fi. Ваши данные по-прежнему в безопасности: на всякий случай Яндекс.Браузер разорвал соединение до обмена информацией.
Перейти на сайт mail.ru невозможно, так как он использует протокол HSTS. Это могло произойти из-за ошибки сети или атаки на сайт. Скорее всего, он заработает через некоторое время.
svinobaklan6975
28 декабря 2016, 19:01
Пока что все эти потуги по проверке загружаемых файлов и сайтов, лишь, создают мелкие неудобства, поскольку, нередко, блокируются сайты, к примеру, с торрентами, где много всплывающей рекламы, хотя, никакого фейкинга и фишинга там нет. То же самое касается и загружаемых файлов - я, например, сам состряпал ехе - шник и, знаю, что, он вполне безобидный, а, браузеры его не грузят, поскольку, он "недоверенный".Приходится подтверждать, что, он безопасный,и, его можно спокойно грузить. Этим же болеет ,например,антивирус Аваст - служба репутации файлов - сразу фтопку!В других антивирах, наверно, есть, тоже, такие досадные опции.
svinobaklan6975
28 декабря 2016, 19:12
ЗЫ: Считаю, если кому все это не надо - должны иметь возможность отключить всю эту байду, а, также, отключить и, все надоедливые предложения включить всё это назад.
Как в той песенке про 1С:"Я сам знаю, что мне делать со своими файлами"))))))))
Сергей Сливкин
30 декабря 2016, 16:34
Добавьте пожалуйста возможность отправки адресов сайтов на проверку на предмет мошенничества. К примеру сайт 31videos.ru  делает переадресацию на cdp.beeline.ru, где ещё можно нарваться на платные подписки. Причем переадресация происходит если только заходишь через мобильный интернет. Еще один сайт хулиганит nextvideos24.ru
Обновлено 30 декабря 2016, 16:36
jora30.42jpopa
3 января 2017, 23:31
Спасибо!
bundikov2017
9 января 2017, 18:55
отключите защиту
koval4uk163
10 января 2017, 15:59
Ваш протект блочит абсолютно любой сайт , даже главную страницу яндекса и фиг отключишь эту зачиту. Галочку с защитой от вредного ПО сниамл, бесполезно...
Тимур
20 января 2017, 10:44
koval4uk163,
подозреваю, что у Вас очень старая версия. Посмотрите, пожалуйста, в "О браузере" в меню. 
king2517
17 января 2017, 15:21
хрень блокирует почту Mail.ru
Тимур
20 января 2017, 10:43
king2517,
подозреваю, что у Вас очень старая версия. Посмотрите, пожалуйста, в "О браузере" в меню. 
gogamaster
17 января 2017, 15:45
Соединение с этим сервером небезопасно
Злоумышленники могут пытаться похитить ваши данные с сайта icdn.lenta.ru (например, пароли, сообщения или номера банковских карт).
net::ERR_CERTIFICATE_TRANSPARENCY_REQUIRED
Предоставленный сервером сертификат не проходил проверку безопасности. В некоторых случаях она необходима, чтобы убедиться в том, что сертификат надёжен и защищает от злоумышленников.



Как это отключить? Предлагать постоянно нажимать "сделать исключение" - не надо, он это минут через 10 сбрасывает. 
Тимур
20 января 2017, 10:43
gogamaster,
подозреваю, что у Вас очень старая версия. Посмотрите, пожалуйста, в "О браузере" в меню. 
leha.zulaev
17 января 2017, 21:58
ГАВНО ВАШ БРАУЗЕР ЗАДОЛБАЛ ЭТОТ ПРОТЕКТ БЛОКИРУЕТ ВСЁ И  МАИЛ В ТОМ ЧИСЛЕ!!!!!!! УДАЛЯЮ НАХЕР!!!!!!!! 
Тимур
20 января 2017, 10:43
leha.zulaev,
подозреваю, что у Вас очень старая версия. Посмотрите, пожалуйста, в "О браузере" в меню. 
kalinindmitry78
19 января 2017, 14:59
Браузер блокирует Мейл.Ру. Как отменить блокировку?
Тимур
20 января 2017, 10:42
kalinindmitry78,
скорее всего у Вас очень старая версия Браузера. Посмотрите, пожалуйста, в "О браузере" в меню. 
DanaF1
20 января 2017, 01:49
Подскажите, как отключить эту гадостную программу?
Она меня на половину сайтов не пускает....
Было бы круто, если бы она только предупреждала, а я уже потом сама решала, идти или не идти... но нет, у меня нет выбора...


Ди, через "Настройки" - "Защита от вредоносных программ..." я пыталась, не отключается, а я даже в почту на другом сайте не могу зайти!
Тимур
20 января 2017, 10:43
DanaF1,
подозреваю, что у Вас очень старая версия. Посмотрите, пожалуйста, в "О браузере" в меню. 
veryasckina-cristina2017
15 апреля 2017, 11:43
я не понимаю ничего

Даниил Нагаец
27 апреля 2017, 13:54
Добрый день! мой сайт попал под Яндекс Протект. При этом я не занимаюсь никаким мошенничеством. Хочеться узнать причину и устранить. 

render.camp

nagaets.daniel@gmail.com
mary.twister
3 мая 2017, 20:53
гугл почему-то ничего про наш сайт не говорит, а Вы своей недоработанной программой мой сайт заблокировали для посетителей, дискать мой сайт может быть мошеническим, с чего вдруг???
Вообще работа яндекса по многим параметрам очень некачественная, особенно если смотреть в сравнении с более качественной работой гугла.
К примеру, гугл закрывает ссылки на правообладательский контент по заявлению автора, а яндекс в своем сапорте пишет не логичную отписку, что дискать итак ваш контент авторский остается открытым. А то, что ссылки на этот контент люди находят через яндекс, это нормально?
vik.morozo2012
22 мая 2017, 15:21
как задействовать protect
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса22 мая 2017, 20:58
Здравствуйте. Система Protect встроена в Яндекс.Браузер и включена по умолчанию. Ничего дополнительно активировать не нужно.
vik.morozo2012
24 мая 2017, 12:46
Света Чистякова,
Благодарен Вам. Виктор
Василий
5 июня 2017, 13:19
А основному антивирусу эта защита может мешать или она как бы дополняет его ?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса5 июня 2017, 22:58
Василий, здравствуйте. Нет, антивирусам, установленным на компьютер, Protect никак не мешает: они делают свою работу, а он свою.
Василий
6 июня 2017, 14:16
Света Чистякова,
Но у протэкта очень идентичные с основной антивирусной программой функции, например защита от вредоносных сайтов и программ, защита от фишинга ! Вот скажем эти функции могут мешать основному антивирусу выполнять такие же функции ? И вообще в чём смысл одинаковых функций защиты одновременно работающих от антивируса и в браузере !? Как дополнение друг друга чтоли ?!
vik.morozo2012
18 июня 2017, 16:37
Большое спасибо Вам,добрые люди.
Georg Steel
8 июля 2017, 20:28
Очень раздражает эта программа ,деревянная как и все у яндекса.
Был в другом городе ,села батарейка на телефоне ,надо было срочно договориться  о рейсе домой (блабла кар).
Эта дрянь заблокировала мне доступ в интернет ,не успел за 15 мин разобраться как ее отключить.(первый раз с ней столкнулся и на нервах был).
В итоге уехали без меня ,пришлось еще 2 часа ждать автобус ,переплатил в 2 раза,
домой приехал не вечером ,а под утро.
Яндекс вы действительно делаете программы от вирусов ,а надо делать программы для людей!
Теперь автоматом удаляю любой продукт от яндекса.
Илья Басов
24 августа 2017, 18:48
Крута

al.brain2011
27 октября 2017, 14:10
От кей логгеров защищает, как в avast browser safe zone ?
Вячеслав Селивестов
15 ноября 2017, 20:47
Кто помнит wath dogs 2 ну Эт тоже самое,  кто против слива властям?! 
Не какой конфиденциальности здесь и быть не может 

Сергей Михальчук
23 декабря 2017, 20:47
Я согласен!
khabyu
13 января 2018, 03:25
Это форменное безобразие, что браузер уничтожает скачанные файлы, самостоятельно решив, что они вредоносные.
Это неправда, что "По нашим данным, файл «***» содержит вредоносную программу или вирус. Он был заблокирован от случайного открытия."  -  Файл не блокируется, а безвозвратно уничтожается.
Утверждение, что к подозрительному файлу якобы добавляется "infected", тоже неправда: ничего не добавляется, файл тупо полностью удаляется. От него остается только ссылка в Recent. 
lianamuhametdinowa
23 февраля 2018, 17:20
сможете мне помочь я хочу скачать игру или какой нибудь файл она не качает
можете помочь 

tata.hifimama
24 февраля 2018, 03:52
По глупости загрузила Яндекс - протект на свой ноут. Сломали мне компьютер неграмотные создатели этой программы. Выбесили . Начала скачивать с интернета нужную мне программу, Яндекс - протект деловой такой, пишет умно: проверка безопасности файла. Я из-за того и установила протект, что они обещают настоящую проверку от вирусов. Скачала с вирусами, спасибо Яндекс - протекту. Антивирус Касперского восстановил ненадолго программу виндоуз, но все равно она заглючила. Теперь дорогой ноут с кучей программ(закачали 4 года назад по дешевке на рынке) и любимой мною виндоуз 8.1(5тыс600 заплатила за нее),  сломан, валяется после неудачного ремонта ,и я купила дешевенький с пустой виндоуз10, в которой нет ничего, все программы покупать надо.  На дорогой ноут сейчас нет денег. Экран намного меньше , чем у предыдущего. Неавижу Янднекс - протект. Зачем обещаете то, с чем не справляется ваша  программа? Конечно, вы не опубликуете мой отзыв и будете дальше обманывать, да? 
marziat.kubaeva
21 марта 2018, 19:22
херня не покупайте антивирус



Удалённый пользователь
30 апреля 2018, 12:55
Круто! как удалить на маке?....
Необходимо открыть сайт, а кнопки «Игнорировать это предупреждение» нет -__-
E440M
1 июня 2018, 12:19
Второй день начина с 30 мая имеем проблемы с Яндекс.DNS - Блокирует нормальные (в том числе федеральные) сайты.
Сайт ined.ru содержит материалы «для взрослых».

Сайт fgosvo.ru содержит материалы «для взрослых».
Сайт ntf.ru содержит материалы «для взрослых».

и так далее...
Вы там что творите???

Виктор Новиков
30 сентября 2018, 13:18
Как удалить вредоносный расширитель ?
Всеволод Воробьёв
11 октября 2018, 00:46
Виктор Новиков,
антивирусом. Время появиться другой статье: "как защититься от яндекс-браузера и прочего назойливого г"
Timote Abuladze
15 декабря 2018, 16:13
privet

viktor-yupatov2017
10 января, 14:37
как заблокировать вашу долбаную защиту. заебала уже. мешает. .у меня своя зашита исклюзивная . для себя писал. она в 100 раз лучшк вашей. она позваляет скачивать все и очищет от вирусов и троянов во время скачивания не поврежлая ваму программу., и она не продается.
ivañoveⱬ
13 апреля, 15:41
viktor-yupatov2017,
галочки сними не только в "безопасности", но и нажав на значок замкА в адресной строке...
leo89504447710olga
12 января, 08:25
Сайт мазилла ежемесячно списывает деньги с карты несовершеннолетнего сына 279р.Что делать?
xbox1one
14 января, 11:38
как отключить антивирусник



ivañoveⱬ
13 апреля, 15:40
xbox1one,
я поснимал побольше галочек: не только в "безопасности", но и в адресной строке слева - нажав на замок (или, как они её называют: "умная" строка - там у них за запросы Вассерман отвечает).
soglaev.d
15 марта, 14:27
отличные статьи в области  интернет безопасности
Валерий Сапожников
10 мая, 02:12
ПРАРНСЕАПСПАЕВСМ
Lus550
18 мая, 13:10
Я не знаю какой умник придумал убрать кнопку "Всё равно скачать"
bashlyp
2 августа, 00:16
говн

GoodBuH1
4 августа, 15:14
Существует ли возможность ПОЛНОСТЬЮ отключить это творение воспаленного мозга под названием Protect? 