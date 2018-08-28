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Беспилотник до работы и обратно

Обновлено 16 октября 2018 года в 17:30. Мы открыли ещё одну тестовую зону — в Сколково. Это первая территория, где беспилотный автомобиль можно вызвать через приложение Яндекс.Такси. В Иннополисе заказы принимал чат-бот. Подробности — в блоге Яндекс.Такси.

Два месяца назад наш беспилотный автомобиль приехал в Татарстан. Он не стал возвращаться в Москву — и теперь мы можем рассказать, почему. Сегодня Яндекс и правительство Татарстана подписали соглашение о развитии в республике беспилотного транспорта. Оно предусматривает создание в Иннополисе тестовой зоны для передвижения автомобиля. А главное — Иннополис стал первым в Европе городом, где можно воспользоваться беспилотником для повседневных поездок.

В тестовой зоне в Иннополисе имеются пять точек посадки и высадки пассажиров. Они расположены рядом с ключевыми городскими объектами: университетом, стадионом, медицинским центром, жилым кварталом «Зион» и административно-деловым центром имени Попова — в нём находятся офисы многих компаний, включая Яндекс. Утром житель города может вызвать беспилотник к дому в «Зионе» и доехать на работу в АДЦ, оттуда отправиться в университет читать лекцию студентам, а вечером съездить на стадион посмотреть спортивный праздник.

Беспилотный автомобиль Яндекса будет работать в Иннополисе ежедневно. Воспользоваться им могут все взрослые жители города, которые дали согласие на участие в тестировании. Время ожидания автомобиля зависит от спроса. Чтобы быстрее добраться до места назначения, можно устроить совместную поездку: скажем, объединиться с соседями по дому и всем вместе отправиться на работу в Технопарк. В салоне могут разместиться до трёх пассажиров.

Беспилотный автомобиль строго соблюдает все правила дорожного движения. Он пропускает пешеходов, распознаёт и объезжает препятствия и умеет применять экстренное торможение, если вдруг это потребуется. Мы понимаем, что автомобиль без водителя — новое для наших дорог явление. Поэтому в салоне постоянно находится наш инженер-испытатель. Он контролирует работу систем автомобиля и следит за тем, чтобы поездка проходила в штатном режиме.

«Зачем я на права сдавала?»

Беспилотный автомобиль Яндекса катает посетителей Московского автосалона.

Иннополис находится в 35 километрах от Казани. Это совсем молодой город — статус городского поселения он получил всего три года назад. Мы решили создать тестовую зону именно в Иннополисе по нескольким причинам. Во-первых, это один из центров российской IT-индустрии — своего рода «город будущего», где создают и тестируют информационные технологии. Во-вторых, в Иннополисе сложилась полноценная городская среда. Здесь есть жилые кварталы, деловой центр, университет, больница, магазины и бары. Наконец, в Иннополисе живут и работают молодые учёные и IT-специалисты. Они с энтузиазмом воспринимают всё новое и стремятся сделать жизнь удобнее с помощью технологий — так же, как и мы.

Открытие тестовой зоны в Иннополисе — новый этап в истории беспилотного автомобиля Яндекса. Мы тестируем технологию на улицах города уже давно, но теперь для участия в испытаниях необязательно устраиваться на работу в Яндекс: наш автомобиль становится частью городской жизни.

33 комментария
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ddv-spb
28 августа 2018, 10:58
Давайте уже "безпробочник" до работы и обратно.
Lynn «Кофеман»
28 августа 2018, 12:37
ddv-spb,
в Иннополисе нет проблем с пробками =)
kashey86
30 августа 2018, 17:20
Lynn «Кофеман»,
в Припяти тоже:)
Петр Зайцев
31 августа 2018, 13:27
kashey86,
Припять это закрытая зона, там люди не живут, а значит нет необходимости и в беспилотном такси. Хотя туристов возить, но дороги конечно и дизактивация опять же..
Azat Altın
28 августа 2018, 11:06
van 
lists
28 августа 2018, 14:18
Странный термин, зря вы его используете. Вообще-то все автомобили — беспилотные, так как ими, в отличие от самолётов, управляют не пилоты, а водители.
alomakin95
28 августа 2018, 16:13
lists,
Вы же понимаете, что это обыкновенная придирка? Пилот самолета перед взлетом произносит речь, которая начинается со слов "Вас приветствует капитан корабля". Какого корабля, если мы в самолете? Фигура речи, ничего более.
lists
28 августа 2018, 16:44
alomakin95,
Нет, это очень важный терминологический вопрос. Беспилотники — это авиационный термин, а не автомобильный, и переносить его на самоуправляемые автомобили семантически неправильно. Изначально противопоставление очевидно: аппарат с пилотом и без пилота. Но с автомобилями всё совсем не так. Беспилотными можно называть любые автомобили, кроме гоночных болидов.

А с капитаном вы странную вещь сказали. Да, самолёт — это корабль, воздушный корабль. Или вы никогда не встречали абсолютно официальный термин «воздушное судно»? Может, и про космические корабли не слышали?
alomakin95
28 августа 2018, 17:07
lists,
Так почему же назвать самолет судном семантически правильно, а автомобиль беспилотным - неправильно? И как тогда правильно?
bpm
30 августа 2018, 22:04
lists,
"пилот гоночного болида" взорвёт ваш мозг? А это всего-лишь водитель автомобиля (например) Формулы-1.
Елена Еловенко
28 августа 2018, 17:45
Добрый день. Сегодня увидела ролик о беспилотном автомобиле. Это чудо. Ребята, а ведь можно придумать похожую вещь для незрячих людей. Это может облегчить им жизнь. Я имею незрячего сына, 26 лет, он ходит с помощью трости.  Даже ездит самостоятельно в другие города. Но это очень сложно. А он любит жизнь и хочет очень много увидеть и узнать. Подскажите, как мне связаться с создателем беспилотного автомобиля.    Очень буду ждать советов и помощи.                                             helenparkh@mail.ru
Petia
28 августа 2018, 18:17
Здорово !
prokhorov.v.a
28 августа 2018, 19:25
Маршруты динамические или статические? Что будет, если улица на привычном маршруте будет перекрыта из-за дорожных работ, спец техники или дтп? 
as.cloud
28 августа 2018, 23:32
prokhorov.v.a,
Судя по тому , что остановки фиксированы и улиц в Иннополисе можно по пальцам одной руки посчитать, уверен, что маршруты статичные, а вот с дорожными работами, перекрытиями и ДТП беспилотник и должен науччиться справляться, точнее уже умеет очевидно, просто первый бета тест совершенно разумно решили провести в не очень загруженном месте.
prokhorov.v.a
28 августа 2018, 19:27
Вы утверждаете, что публичные автономные ТС в Иннополисе первые в Европе. А как же Фрибург в Швейцарии? 
Петр Зайцев
31 августа 2018, 12:42
prokhorov.v.a,
Во Фрибурге по местной промзоне со скоростью 10 км/час курсирует беспилотный автобус, а в здесь в Иннополисе впервые в Европе запустили беспилотное такси. Разницу между такси и автобусом понимаете? В Швеции автобус-беспилотник курсирует по одному и тому же маршруту с остановками, а в Иннополисе пассажир сам вызывает беспилотное такси тогда когда ему нужно и сам задаёт конечную точку маршрута. Это беспилотное такси действительно первое в Европе и очень отрадно, что оно было запущено именно в России, а не где нибудь ещё.. Все таки Россия - один из ведущих мировых центров создания высоких технологий. И это очень круто на самом деле, Россия вперёд!
SlayersSniper
28 августа 2018, 20:08
Яндекс Яндекс.Такси, уважаемый Яндекс, на 18 секунде, во время проезда перекрестка, ваш беспилотный автомобиль нарушает правила дорожного движения! Траектории при повороте на перекрестке не должны пересекаться! + поворот должен был быть завершен в левом ряду по РФ правилам, а не в правом. Это вам не Калифорния)))


Основная проблема таких авто в том, что в ситуации, когда на большой скорости на дорогу выскочит ребенок или собака, компьютер должен будет решить, чью жизнь он сохраняет.... Если пассажира, то сбивает пешехода (кто несет ответственность юридическую и моральную?), если выезжает на встречную полосу или пытаясь уйти от столкновения на обочину, но при этом погибает пассажир, то тоже весело)) Готовы ли вы доверить свою жизнь, и жизнь своих близких, машине, которая может принять вылетевший на дорогу объект (пакет или любой другой мусор) за препятствие и в результате маневра по объезду убить пассажиров??? )))
Михаил
28 августа 2018, 21:21
На 18-й секунде нарушает чёрный автомобиль, который сплошную пересекает.
SlayersSniper
28 августа 2018, 23:18
Михаил,
Оба нарушают!
as.cloud
28 августа 2018, 23:47
SlayersSniper,
Пешеходов компьютер совершенно железно отличает от всего остального, причем видит он их лучше чем живой водитель, независимо от времени суток. Насчет собак не уверен, но тут я на стороне любого водителя, живого или искусственного, собаки проблема хозяев и собак. По поводу бегающих пешеходов, беспилотник никогда не нарушит правила (доводы насчет 18-й секунды сивая бредятина, пожалуйста почитайте правила еще раз, внимательно посмотрите видео, а лучше ознакомьтесь с данным перекрестком на месте), то есть никакой встречки и обочины, и что самое главное превышения скорости даже на 15 км\ч, в этом случае либо все кончится хорошо, либо виноват будет сбитый пешеход, кто бы не управлял автомобилем.
I
28 августа 2018, 22:38
Очень классно! Жду, когда лет через 10 беспилотники появятся по всей России! Ван лав
Петр Зайцев
31 августа 2018, 13:04
I,
Беспилотное такси - это не через 10 лет, это наше ближайшее будущее. Сейчас технологии очень быстро развиваются и внедряются в жизнь (вспомните про сотовые телефоны, которые буквально за несколько лет после того как стали доступны по цене стремительно заполонили рынок). Как только беспилотные автомобили станут доступны потребителю их количество на наших дорогах резко возрастёт. В следующем 2019 году беспилотные такси и грузовики уже по всему миру будут тестироваться на дорогах общего пользования, а параллельно будут вноситься изменения в законодательства стран, регламентирующие правила использования этих беспилотников. В 2020 году на наших дорогах появятся первые коммерческие беспилотные такси, а к 2025 году по разным оценкам по дорогам будут курсировать уже от 20 до 40 % беспилотников от всего автомобильного потока (то есть в среднем где-то 30 % получается, а вы говорите "лет через 10", лет через 10 беспилотник на дорогах уже будет от половины до 2/3, плюнуть будет некуда - обязательно в беспилотник попадёшь))) 
sasha-udovichenko67
29 августа 2018, 20:25
Молодцы парни! Да и девчонки тоже, наверное. Так держать!
bpm
30 августа 2018, 22:10
Хорошее видео. Но улицы и дороги пусты. Можно попросить снять такое-же, только от "Мега-Дыбенко" до Казанского собора (в СПб).
Спасибо.
Петр Зайцев
31 августа 2018, 13:14
bpm,
А зимняя заснеженная Москва не подайдет что ли?
https://m.youtube.com/watch?v=Bx08yRsR9ow&ebc=ANyPxKpA8wqOvjj89cxGFjC2Nkx6GECHIH4W48fCwT5foJwdfJ3Ku8-QMAHk4p6IeSPDgB28FaFO5k_ALzd6j5yYTXFYVib3Ig

Там на ролике ни разметки дорожной нет, ни четкой обочины, машинами все забито и пешеходы туда-сюда дорогу перебегают.. Неужели у вас в Питере хуже дорожные условия чем в Москве? А говорили "Культурная Столица"..
veronika.pobeda77
31 августа 2018, 17:06
"Беспилотник"   звучит красиво, а как по другому его назвать?
prokhorov.v.a
31 августа 2018, 19:38
veronika.pobeda77,
Автономник
Евгений Курилов
2 сентября 2018, 05:11
Ничего не работает, не открывается!!!!!!!!!!!!!!!!!
Петр Зайцев
2 сентября 2018, 10:59
Евгений Курилов,
Ты не прав. Все работает, все открывается! :-)
NguyenDu
2 октября 2018, 11:57
Машина я вижу японская - Тойота. А электронный блок управления и программы из какой страны? Вообще-то программы однотипные, большой разницы нет, где сделана.
andrei.alonzov
5 декабря 2018, 21:21
NguyenDu,
программы однотипные? Сразу видно человека, крайне далёкого от IT. Вы даже не представляете сколько стоит разработать даже самую простую программу по аналогии с другой и насколько сильно они будут отличаться.


На какую машину ставить автопилот вообще разницы нет - управляет всем программа. В механизме управления беспилотниками всё, кроме ПО, существует уже очень давно.
talanovmax
26 ноября 2018, 19:39
Я хочу покататься на нем. Скажите, я могу в Сколково приехать и заказать его очень очень хочу. 
Всеволод
вчера, 23:44
Хочу пожаловаться на езду беспилотников. Очень много встречаю на Аминевском шоссе. При уходе их на проспект Генерала Дорохова, этот Яндекс идя по правой полосе зачем-то занимает резко (!) среднюю (поворот с двух полос разрешён) и с неё поворачивает, хотя никто ему не мешал повернуть с правой полосы. Перестроения вообще очень резкие и не только здесь, причём временами не оправданы и идя сзади за беспилотником надо ожидать от него чего угодно.