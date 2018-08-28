Беспилотник до работы и обратно

Обновлено 16 октября 2018 года в 17:30. Мы открыли ещё одну тестовую зону — в Сколково. Это первая территория, где беспилотный автомобиль можно вызвать через приложение Яндекс.Такси. В Иннополисе заказы принимал чат-бот. Подробности — в блоге Яндекс.Такси.

Два месяца назад наш беспилотный автомобиль приехал в Татарстан. Он не стал возвращаться в Москву — и теперь мы можем рассказать, почему. Сегодня Яндекс и правительство Татарстана подписали соглашение о развитии в республике беспилотного транспорта. Оно предусматривает создание в Иннополисе тестовой зоны для передвижения автомобиля. А главное — Иннополис стал первым в Европе городом, где можно воспользоваться беспилотником для повседневных поездок.

В тестовой зоне в Иннополисе имеются пять точек посадки и высадки пассажиров. Они расположены рядом с ключевыми городскими объектами: университетом, стадионом, медицинским центром, жилым кварталом «Зион» и административно-деловым центром имени Попова — в нём находятся офисы многих компаний, включая Яндекс. Утром житель города может вызвать беспилотник к дому в «Зионе» и доехать на работу в АДЦ, оттуда отправиться в университет читать лекцию студентам, а вечером съездить на стадион посмотреть спортивный праздник.

Беспилотный автомобиль Яндекса будет работать в Иннополисе ежедневно. Воспользоваться им могут все взрослые жители города, которые дали согласие на участие в тестировании. Время ожидания автомобиля зависит от спроса. Чтобы быстрее добраться до места назначения, можно устроить совместную поездку: скажем, объединиться с соседями по дому и всем вместе отправиться на работу в Технопарк. В салоне могут разместиться до трёх пассажиров.

Беспилотный автомобиль строго соблюдает все правила дорожного движения. Он пропускает пешеходов, распознаёт и объезжает препятствия и умеет применять экстренное торможение, если вдруг это потребуется. Мы понимаем, что автомобиль без водителя — новое для наших дорог явление. Поэтому в салоне постоянно находится наш инженер-испытатель. Он контролирует работу систем автомобиля и следит за тем, чтобы поездка проходила в штатном режиме.

«Зачем я на права сдавала?» Беспилотный автомобиль Яндекса катает посетителей Московского автосалона. Иннополис находится в 35 километрах от Казани. Это совсем молодой город — статус городского поселения он получил всего три года назад. Мы решили создать тестовую зону именно в Иннополисе по нескольким причинам. Во-первых, это один из центров российской IT-индустрии — своего рода «город будущего», где создают и тестируют информационные технологии. Во-вторых, в Иннополисе сложилась полноценная городская среда. Здесь есть жилые кварталы, деловой центр, университет, больница, магазины и бары. Наконец, в Иннополисе живут и работают молодые учёные и IT-специалисты. Они с энтузиазмом воспринимают всё новое и стремятся сделать жизнь удобнее с помощью технологий — так же, как и мы.

Открытие тестовой зоны в Иннополисе — новый этап в истории беспилотного автомобиля Яндекса. Мы тестируем технологию на улицах города уже давно, но теперь для участия в испытаниях необязательно устраиваться на работу в Яндекс: наш автомобиль становится частью городской жизни.