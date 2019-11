Бот в помощь

Прошлой осенью мы рассказывали о ботах для мессенджера Telegram, которых написали сотрудники Яндекса. Каждый из этих ботов специализировался на чём-то своём: например, один бот искал с помощью Яндекс.Карт места и организации, а другой — присылал в чат фотографии и гифки из Яндекс.Картинок.

Боты нравятся нам давно — и по нескольким причинам. Во-первых, они постоянно под рукой и приходят на помощь по первому зову. Во-вторых, они, как и сам Telegram, доступны на разных платформах: и на смартфоне, и на планшете, и на компьютере. Наконец, боты всегда готовы поговорить — даже когда другие собеседники отключились и спят.

Сегодня мы хотим познакомить вас с ещё одним ботом — его мы сделали все вместе. Бота зовут @ya, и он специалист более широкого профиля. Бот умеет отвечать на вопросы, искать видео и музыку, сообщать новости, переводить тексты и рассказывать о том, что интересного происходит вокруг. В общем, это довольно разносторонний собеседник.

Бот отлично понимает, что картинки в интернете — это не просто важно, а очень важно. Он найдёт изображение по вашему описанию [теплоход на горизонте], поможет подобрать мем или гифку для любой ситуации [just do it gif] и даже угадает, что именно изображено на картинке, которую вы ему показали. Ну или хотя бы попытается угадать.

В работе бот использует данные от сервисов Яндекса: это Поиск, Картинки, Афиша и так далее. Он понимает как короткие команды (например, если написать ему «погода», он сообщит прогноз, а если «кафе» — покажет ближайшие места, где можно перекусить), так и развёрнутые фразы, которые мы обычно применяем в диалогах с живыми собеседниками.

С ботом можно общаться не только тет-а-тет. Если вы переписываетесь с другом и вам понадобилась справка, не надо отрываться от диалога и искать информацию в браузере. Призовите на помощь бота — для этого нужно ввести в поле чата @ya и набрать свой вопрос. Бот предложит ответ, который вы сможете сразу же показать собеседнику.

Наш бот — это своего рода эксперимент. Мы пытаемся понять, каким должен быть идеальный виртуальный собеседник, и рассчитываем в том числе и на вашу помощь. Если у вас есть отзывы или пожелания, присылайте их нам. Это тоже можно сделать с помощью бота — для этого у него в настройках есть раздел обратной связи.

Яндекс не только пишет собственных ботов, но и участвует в разработке инструментов для их создания и развития. Летом прошлого года мы запустили сервис бот-аналитики Botan, а позже стали одним из инвесторов компании Chatfuel. Компания разработала «конструктор ботов» — он позволяет создать собственного бота без навыков программирования.