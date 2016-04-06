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Бот в помощь

Прошлой осенью мы рассказывали о ботах для мессенджера Telegram, которых написали сотрудники Яндекса. Каждый из этих ботов специализировался на чём-то своём: например, один бот искал с помощью Яндекс.Карт места и организации, а другой — присылал в чат фотографии и гифки из Яндекс.Картинок.

Боты нравятся нам давно — и по нескольким причинам. Во-первых, они постоянно под рукой и приходят на помощь по первому зову. Во-вторых, они, как и сам Telegram, доступны на разных платформах: и на смартфоне, и на планшете, и на компьютере. Наконец, боты всегда готовы поговорить — даже когда другие собеседники отключились и спят.

Сегодня мы хотим познакомить вас с ещё одним ботом — его мы сделали все вместе. Бота зовут @ya, и он специалист более широкого профиля. Бот умеет отвечать на вопросы, искать видео и музыку, сообщать новости, переводить тексты и рассказывать о том, что интересного происходит вокруг. В общем, это довольно разносторонний собеседник.

Бот отлично понимает, что картинки в интернете — это не просто важно, а очень важно. Он найдёт изображение по вашему описанию [теплоход на горизонте], поможет подобрать мем или гифку для любой ситуации [just do it gif] и даже угадает, что именно изображено на картинке, которую вы ему показали. Ну или хотя бы попытается угадать.

В работе бот использует данные от сервисов Яндекса: это Поиск, Картинки, Афиша и так далее. Он понимает как короткие команды (например, если написать ему «погода», он сообщит прогноз, а если «кафе» — покажет ближайшие места, где можно перекусить), так и развёрнутые фразы, которые мы обычно применяем в диалогах с живыми собеседниками.

С ботом можно общаться не только тет-а-тет. Если вы переписываетесь с другом и вам понадобилась справка, не надо отрываться от диалога и искать информацию в браузере. Призовите на помощь бота — для этого нужно ввести в поле чата @ya и набрать свой вопрос. Бот предложит ответ, который вы сможете сразу же показать собеседнику.

Наш бот — это своего рода эксперимент. Мы пытаемся понять, каким должен быть идеальный виртуальный собеседник, и рассчитываем в том числе и на вашу помощь. Если у вас есть отзывы или пожелания, присылайте их нам. Это тоже можно сделать с помощью бота — для этого у него в настройках есть раздел обратной связи.

Яндекс не только пишет собственных ботов, но и участвует в разработке инструментов для их создания и развития. Летом прошлого года мы запустили сервис бот-аналитики Botan, а позже стали одним из инвесторов компании Chatfuel. Компания разработала «конструктор ботов» — он позволяет создать собственного бота без навыков программирования.

112 комментариев
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super.tvoerazvitie
6 апреля 2016, 12:27
огонь
Михаил Филимонов
6 апреля 2016, 12:32
👏
admin@botogram.io
6 апреля 2016, 12:55
Не плохо. Пример того, какими должны быть боты.
Швалёв Дмитрий
6 апреля 2016, 13:10
Больше человечности! Например на команду Подробнее бот ответил "Прости, сейчас не могу тебе показать подробности 😔", тут следовало бы ожидать реакцию пользователя и отреагировать на неё.

https://yadi.sk/i/_hOpSubUqn4Gn
Света Чистякова
6 апреля 2016, 13:54
Швалёв Дмитрий,
он у нас серьёзен не по годам. Кстати, если вы пришлёте боту своё местоположение, то искать кино-аптеки-магазины можно будет, не уточняя город.
gorodstore
6 апреля 2016, 13:32
Такого меееедленного бота я ещё не видел. Вы что, вебхуки не настроили? С вебхуками такой задержки бы не было
SoliDall
6 апреля 2016, 13:38
Это klara_bot по сути?
Александр Наглов
6 апреля 2016, 14:11
По описанию - огонь. Только не работает (( http://prntscr.com/aoswe6
Света Чистякова
6 апреля 2016, 15:47
Александр Наглов,
бот прилечь решил ненадолго. Но мы его будим.
Максим Новиков
6 апреля 2016, 14:44
не работает
Света Чистякова
6 апреля 2016, 15:47
Максим Новиков,
спит. Будим.
Milwa (ChaosDragon)
6 апреля 2016, 14:44
Тоже не работает
Света Чистякова
6 апреля 2016, 15:49
Milwa (ChaosDragon),
бот сказал «Ну ещё чуть-чуть» и перевернулся на другой бок.
Igor Pimenov
6 апреля 2016, 14:45
не работает
Света Чистякова
6 апреля 2016, 15:52
Igor Pimenov,
скоро проснётся!
odmin23
6 апреля 2016, 14:48
Ради этого бота скачал телеграм. Однако, он уже минут 20 ищет ответ на вопрос кто президент россии сейчас. или кто такой Путин)
rsukochev
6 апреля 2016, 15:08
не работает ((
romanaverin
6 апреля 2016, 15:10
Сломался!
golovkosg
6 апреля 2016, 15:10
Действительно работает пока совсем через раз. Ждем полноценного запуска.
ilyas@divandesign.ru
6 апреля 2016, 15:24
В веб-версии не работает, [скрин](https://onedrive.live.com/redir?resid=1648BE3BC3D8C2A2!639667&authkey=!ADvAtVa9iyduQZA&v=3&ithint=photo%2cpng).
aleksey.dunaitsev
6 апреля 2016, 15:32
Не работает, а жаль, распиарили интересно
Andrey Baklitskiy
6 апреля 2016, 15:33
К сожалению, не работает
andrew.birdz
6 апреля 2016, 15:45
не работает
Алексей Чырва
6 апреля 2016, 15:59
Печаль, хотел потестить, инетресная игрушка, но не работает(
ndn22168
6 апреля 2016, 16:21
Почему Яндекс сотрудников новостного портала набирает преимущественно на Украине ? Экономит на ФЗП ?
Света Чистякова
6 апреля 2016, 17:06
ndn22168,
это вы у нас или у бота спрашиваете? А вообще, если вы про Яндекс.Новости, то они автоматические. Вот тут можно почитать, как они устроены: https://yandex.ru/blog/company/76641
Антон Фрай
6 апреля 2016, 16:32
А как должна выглядеть команда для бота в окне диалога с другим пользователем? Просто написать: @ya погода? И он автоматически напишет пагоду?
Света Чистякова
6 апреля 2016, 17:03
Антон Фрай,
ага. Если [@ya погода] — сообщит погоду (только расскажите ему заранее, где вы находитесь). Если [@ya пагода] — наверно, покажет па́году. Только бот не вынес бремени популярности и временно отключился, мы его сейчас чиним.
ErmineMD
7 апреля 2016, 04:38
Света Чистякова,
Что-то бот ничего не отвечает, когда пишу «@ya погода» своему товарищу. Просто отправляется сообщение с этим текстом и всё. Если общаться с самим ботом, отвечает без проблем.
Света Чистякова
7 апреля 2016, 11:12
ErmineMD,
а вы ему рассказали, в каком вы городе находитесь? (Зайти в диалог с ботом, выбрать Меню > Настройки > Город. Или просто нажать на скрепку рядом с полем ввода, выбрать Location и отправить.) А то, может, он не знает, для какого города погоду слать. И страдает.
ErmineMD
7 апреля 2016, 11:55
Света Чистякова,
рассказал. Он сам спросил вроде даже.
У товарища, которому я отправляю и с которым не работает, отправляет мне то же самое сообщение, и у него почему-то срабатывает.

При этом я пробовал и настольный клиент, и для iOS.

Когда пишу «@ya погода» и жду, над полем ввода всплывает окошко с прогнозом погоды по Москве. Хотя в настройках у меня выбран другой город, и сам бот показывает мне именно его.
ErmineMD
7 апреля 2016, 12:00
Света Чистякова,
у товарища андроидный клиент, если это важно.
ErmineMD
7 апреля 2016, 12:06
Света Чистякова,
скриншот:
http://ic.pics.livejournal.com/erminemd/23064668/3918/3918_original.png
Света Чистякова
7 апреля 2016, 13:24
ErmineMD,
так, сейчас разберёмся. [Когда пишу «@ya погода» и жду, над полем ввода всплывает окошко с прогнозом погоды по Москве] — то есть прогноз бот предлагает, но для Москвы? А вы находитесь в другом городе, и в настройках у бота выбран именно этот город?
ErmineMD
7 апреля 2016, 21:48
Света Чистякова,
я описываю одновременно две проблемы:

1. Я отправляю товарищу текст «@ya погода», и бот не реагирует. Отправляет товарищ — реагирует.

2. Да, в настройках выбрана Пенза. Если отправить «погода» боту, он показывает погоду по Пензе. Но если набрать «@ya погода», во всплывающем окошке погода показывается по Москве.
Света Чистякова
7 апреля 2016, 22:03
Выяснили, что алгоритм действий при добавлении реплик от бота в сторонние чаты такой: ввести [@ya %запрос%], подождать, пока подгрузятся результаты, и тапнуть на желаемый результат. ErmineMD спасибо за баг-репорт про погоду и Москву, передадим разработчикам.
apavlyut
6 апреля 2016, 16:44
Как там бот - подздох?
SoliDall
6 апреля 2016, 16:49
Яндекс, такой Яндекс! ))))
allvova
6 апреля 2016, 18:18
Проснулся?
Света Чистякова
6 апреля 2016, 23:15
allvova,
говорит, что да.
ba11amut
6 апреля 2016, 18:31
ну ооочень медленно ( в общем чате вопрос уже час висит ( но круто!
frees03
6 апреля 2016, 21:17
Не работает!!! Впервые вижу проект который спит
Света Чистякова
6 апреля 2016, 23:02
frees03,
со мной сейчас поговорил и был бодр. Попробуйте ещё раз, пожалуйста.
gorodstore
6 апреля 2016, 23:33
Света Чистякова,
А почему название бота - yandex? Латинские буквы да ещё и с маленькой буквы, хотя логотип - русская буква Я и сам бот говорит по-русски.
Света Чистякова
7 апреля 2016, 00:30
gorodstore,
можно еще спросить, почему у Телеграма русского интерфейса нет.
gorodstore
7 апреля 2016, 03:17
Света Чистякова,
но это надо спрашивать у Павла, а вопрос про «yandex» я лучше задам вам) Так почему? Это же не ник, который обязан быть набран латинскими буквами. Переименуйте в Яндекс, ну или в Yandex на худой конец. Некрасиво сейчас
andzher24
7 апреля 2016, 13:17
Света Чистякова,
У Телеграма есть русский интерфейс :) Просто он устанавливается не через настройки, а через их бота. :)) А вот бота @ya мой Телеграм не находит. Есть @yandexbot и @yandex_bot, а @ya нет.
Света Чистякова
7 апреля 2016, 13:22
andzher24,
(про язык): ну по умолчанию-то нет, так ведь?
andzher24
7 апреля 2016, 13:57
Света Чистякова,
По умолчанию нет, спорить не буду :)
o.oen1978n
6 апреля 2016, 23:02
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
the-pisikak
7 апреля 2016, 07:29
Скажите, пожалуйста, из всех мессенджеров только Telegram умеет работать с ботами?
Я ни разу не слышал о ботах на WhatsApp, например.
Юрий Ким
7 апреля 2016, 09:26
Не хочет добавляться @ya, почему? telegram обновлен до последней версии.
Света Чистякова
7 апреля 2016, 22:52
Юрий, попробуйте по прямой ссылке добавить: https://telegram.me/ya.
zergabriel@yandex.ru
7 апреля 2016, 10:31
Потестил, работает супер, спасибо Яндекс, реально крутая штука.
zergabriel@yandex.ru
7 апреля 2016, 10:41
Я знаю это всё Бобук виноват что ботик прилёг, а вы напали на Яндекс=) Сейчас он работает на все 100, время отклика моментальное.

Скрин http://im-h.ru/index.php?seite=display&img=i119346bkicub
Алексей
7 апреля 2016, 12:46
Почему то не могу найти в поиске @ya. @yandex и @yandexbot находит, а по трем символам даже не ищет :(
Андроид.
Юрий Ким
7 апреля 2016, 13:22
Алексей,
Я уж думал только у меня такое.
Света Чистякова
7 апреля 2016, 13:31
Есть такая проблема, скоро исправим. А пока можно бота по прямой ссылке добавлять; она в посте есть.
Юрий Ким
7 апреля 2016, 13:58
Света Чистякова,
А почему у бота цвет голубой, а не красный? и литера Y а не Я, в посте бот краше).
Света Чистякова
7 апреля 2016, 14:51
Ой всё.
Дмитрий
7 апреля 2016, 14:52
Алексей,
+1, не могу найти
Юрий Ким
7 апреля 2016, 18:29
Света Чистякова,
Всё цвет теперь как на картинке), нравится в общем:)
Юрий Ким
7 апреля 2016, 18:31
Юрий Ким,
и литера Я тоже появилась :)
zergabriel@yandex.ru
7 апреля 2016, 14:35
Ребят ну честное слово ей богу, то Яндекс не так написан, т о цвет не тот, бот реально крутой=) и это главное.

Ссылка на бот https://telegram.me/ya
Света Чистякова
7 апреля 2016, 14:54
zergabriel@yandex.ru,
😍.
Александр Соколов
7 апреля 2016, 17:06
круть))
ErmineMD
7 апреля 2016, 23:21
Я понимаю, что бот создан для ответов на вопросы, и я должен представлять, что мне в итоге нужно, а не задавать слишком абстрактные запросы. Но, всё же, некоторое его поведение мне кажется непоследовательным, и, возможно, так быть не должно.

@ya ermine — поиск зависает. Крутилка крутится до бесконечности
@ya ermine q — нет всплывающего окна. Допустим
@ya ermine 1 — работает
@ya ermine qwe — работает

@ya erminemd — нет всплывающего окна

@ya горностай — работает
@ya david — работает
@ya michael — нет всплывающего окна
@ya михаил — работает

@ya battlefield — нет всплывающего окна
@ya battlefield в википедии — нет всплывающего окна
@ya battlefield 4 в википедии — работет
@ya battlefield статья в википедии — работет
@ya battlefield скриншоты — работет

На [ermine], отправленное боту, ответа я не получаю. Появляется оповещение, что он печатает, которое потом пропадает, — и всё, молчок.
[erminemd] и другие запросы из примеров работают.
ErmineMD
7 апреля 2016, 23:41
В добавление к именам:
@ya майкл джексон — нет всплывающего окна
@ya майкл джексон в википедии — работает
@ya michael jackson — работает
Asbux
8 апреля 2016, 05:00
Бот это хорошо, но когда ТИЦ будет, по-моему эта новость волнует гораздо больше.
chiwell
9 апреля 2016, 12:24
По запросу «@ya погода» показывает почему-то температуру в столице, хотя в настройках указана Самара. Если же «@ya погода в Самаре», то показывает лишь ссылки. Делаю что-то не так?
chiwell
9 апреля 2016, 12:41
Видимо, та же проблема, что и у ErmineMD.
Света Чистякова
11 апреля 2016, 17:49
chiwell,
чтобы переслать прогноз погоды, надо тапнуть по одному из результатов (ссылок), которые предлагает бот.

Насчёт того, что бот показывает погоду в столице — это ошибка, так быть не должно. Исправим, спасибо.
Вячеслав Черепанов
11 апреля 2016, 23:25
Интересно, попробовать в работе
a.kapitoha
14 апреля 2016, 15:31
добрый день. ещё ни разу бот не прислал мне уведомление о погоде, которое я настроил на 7 утра. (Nexus 5, 6.0.1). в чём может быть проблемка?
Света Чистякова
15 апреля 2016, 14:36
a.kapitoha,
здравствуйте. А уточните, пожалуйста — город, для которого надо присылать прогноз, в настройках указан?
fly136
19 апреля 2016, 12:35
а как его найти в телеграмме ? или его ставить нужно ?
vanesuper
20 апреля 2016, 09:52
Надо ИИ РАзвивать,а не ботов
yury-shadrov
12 мая 2016, 20:55
класс????
AKEI201
20 мая 2016, 15:28
НЕ ПОЙМУ НЕЧЕГО ВСЕГО ТАК МНОГО С ЧЕГО НАЧИНАТЬ ?
ЕСТЬ КТО МОЖЕТ ПРОСВЕТИТЬ? СОС СОС СОС SOS SOS SOS 
Света Чистякова
20 мая 2016, 16:51
AKEI201,
здравствуйте. А уточните, пожалуйста, что именно непонятно?
Некто
27 мая 2016, 22:06
PROFIT
Некто
27 мая 2016, 22:12
Будет-ли когда-нибудь бот для приложения ВКонтакте?
Света Чистякова
30 мая 2016, 15:19
Некто,
здравствуйте. В ближайшее время не планируется.
Некто
30 мая 2016, 18:13
Света Чистякова,
печально, данная социальная сеть достаточно распространена на территории России :(
cool.yande2016
28 мая 2016, 11:54
ваш бот не глупый, до того, чтобы выдать пароль админа :)
genn.sama
2 июня 2016, 21:21
Виртуально-реальный  помошник - должен быть "свой"
Удалённый пользователь
18 июня 2016, 16:43
И где можно подружиться с электронным собеседником?
Света Чистякова
20 июня 2016, 05:00
здравствуйте. https://telegram.me/ya
Удалённый пользователь
20 июня 2016, 18:54
Света Чистякова,
Так и не понял. Там всё по английски, про какой-то контракт. Зачем мне телеграм, да еще и контракт ?
me@aensidhe.ru
29 июня 2016, 19:24
Ссылка на chatfuel поломалась.
givemesomechips
13 сентября 2016, 15:48
Бот imageSearch  больше не работает?
gilekg
14 октября 2016, 14:07
Мне этот бот нравится.Очень хороший помощник во многом.👍👍👍👍👍☺☺☺☺☺❤❤❤❤❤
manoliy
31 января 2017, 13:19
хотим бот для яндекс почты. пожалуйста!!!!  ведь это совсем не сложно.
Света Чистякова
1 февраля 2017, 14:05
Здравствуйте. А что, на ваш взгляд, должен уметь такой бот?
cigvincev
2 февраля 2017, 14:19
Света Чистякова,
Присылать уведомления о входящих, включая: тело письма (просто текст без оформления), картинки из письма, ссылки на другие вложения с возможностью их открыть напрямую из телеграма. Возможность пересылать письма.
manoliy
4 февраля 2017, 17:49
Света Чистякова,
да да, именно это. так как почтовые клиенты стали плохо работать. приходится ставить пересылку на другой бот @GmailBot , и с ним работать. и вот о чудо!!! я ставлю пересылку письма на адрес gmil, и этот бот прислыает уведомления раньше, чем приложение Яндекс Почты. 
а еще и возможность просто писать письма как в боте @etlgr_bot
Обновлено 4 февраля 2017, 17:51
super.galka1960
3 февраля 2017, 01:08
по описанию не плохо.
pstarkov
9 марта 2017, 11:19
Добрый день!
Уже с неделю не работает подписка. Конкретно у меня погода и курс валют. Пробовал переподписаться, всё равно не приходит рассылка. На телефоне жены то же самое. Разработчики в курсе?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса9 марта 2017, 15:05
Здравствуйте. Да, в курсе, разбираются. Спасибо большое, что сообщили.
pstarkov
17 апреля 2017, 08:13
Света Чистякова,
Добрый день! Проблема так и не разрешилась? До сих пор подписки не приходят.
kroops
17 апреля 2017, 23:06
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а на каком языке вы его писали?
igor.dobryninsky
21 апреля 2017, 11:17
Ваш бот зело ленив - подписки, настроенные ежедневно, присылает раз в неделю или реже. :-(
gro0v3r
22 мая 2017, 11:31
здравствуйте, почините погоду.


 [21.05.17 13:16]
Меню
yandex, [21.05.17 13:16]
Давай посмотрим, что я могу найти для тебя 😊. Задай мне свой вопрос или выбери категорию👇
 [21.05.17 13:16]
Погода
yandex, [21.05.17 13:16]
Что-то не получилось. Пожалуйста, задай запрос ещё раз
yandex, [21.05.17 13:17]
Что-то не получилось. Пожалуйста, задай запрос ещё раз
yandex, [21.05.17 13:17]
Что-то не получилось. Пожалуйста, задай запрос ещё раз
 [22.05.17 11:30]
На сегодня
[22.05.17 11:30]
Меню
yandex, [22.05.17 11:30]
Я помогу тебе найти то, что нужно 😊. Задай мне свой вопрос или выбери категорию👇
 [22.05.17 11:30]
Погода
[22.05.17 11:31]
Погода
dparshikov
22 мая 2017, 13:12
gro0v3r,
Во-во! Такая же петрушка и у меня:


Dmitry Parshikov, [22.05.17 13:08]
Меню
yandex, [22.05.17 13:08]
Давай посмотрим, что я могу найти для тебя 😊. Задай мне свой вопрос или выбери категорию👇
 [22.05.17 13:08]
Погода
yandex, [22.05.17 13:09]
Что-то не получилось. Пожалуйста, задай запрос ещё раз
 [22.05.17 13:09]
На завтра
yandex, [22.05.17 13:11]
Что-то не получилось. Пожалуйста, задай запрос ещё раз
snezhkinv
24 мая 2017, 22:28
Сломался бот.
Не выдаёт погоду, удалял переписку, чистил историю не помогает, пишет yandex:
"Что-то не получилось. Пожалуйста, задай запрос ещё раз".


Интересный факт при вызове из контекстного меню "курс" бот ничего не отправил хотя была иконка, что он набирает тест, когда нажал на settings и выбрал помощь, то он сразу же прислал информацию по курсам.
aleandr789
13 июля 2017, 15:31
офигенный бот
Hi-man
31 августа 2017, 08:06
Искал виртуального собеседника для группы в Telegram, который может поддержать беседу. По описанию понял, что @ya, вроде как, это может, но по факту оказалось, что с помощью него можно только что-то быстро искать прямо в групповом чате и всё. А на другие сообщения он не реагирует. На команды через "/" тоже нет реакции. Это я всё про групповой чат.
Karpik2017lol
22 октября 2017, 08:50
А как его скачать или ссылка где
Эрмек Ниязбеков
14 января 2018, 20:31
Отлично!могу ли скачать?
{:€
28 июля, 11:30
Бот самовыпилился и сквоттеры уже захватили имя @ya
belyankin.m
28 июля, 13:49
#RIP
asajenitsa
сегодня, 20:37
А