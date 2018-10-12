Что вы мне порекомендуете

Когда-то главным предметом гордости музыкальных сервисов был размер каталога. Его стремились увеличить любыми средствами: чем больше треков, альбомов и исполнителей, тем лучше. Но когда счёт композициям пошёл на миллионы, стало ясно — когда музыки слишком много, это тоже проблема.

Сейчас на Яндекс.Музыке больше 40 миллионов треков от сотен тысяч авторов и исполнителей. Чтобы прослушать их все, не хватит жизни, даже если не делать перерывов на сон и отдых. Каталог продолжает расти: каждый день мы добавляем новые синглы, альбомы и полные дискографии — а это ещё месяцы звучания.

Огромный выбор ставит в тупик. Людям проще включить что-то известное, чем разбираться в новом. Неразведанными остаются целые пласты музыки, которая для кого-то могла бы стать любимой. Поэтому у музыкальных сервисов со временем появилась новая задача: помогать слушателям ориентироваться в бесконечном многообразии музыки, а исполнителям — находить свою аудиторию.

Четыре года назад мы запустили на Яндекс.Музыке систему персональных рекомендаций. Алгоритмы Яндекса анализируют предпочтения пользователя и подбирают для него подходящую музыку. Рекомендации можно получать в разных форматах: например, в виде ленты с советами, что послушать, или в виде личной радиостанции. Недавно к ним добавился ещё один формат — умные плейлисты.

Плейлисты доступны на главной странице Музыки на сайте и в мобильных приложениях

Умными плейлистами мы называем подборки треков, составленные алгоритмами Яндекса специально под вкусы пользователя. Подборки уникальны: у двух разных людей содержимое будет разным. В зависимости от того, насколько активно вы слушаете музыку, вам могут быть доступны от одного до четырёх умных плейлистов.

Плейлист дня содержит треки на основе предпочтений пользователя. Какие-то из них человек, возможно, уже слышал, а какие-то ещё нет. Как следует из названия, плейлист обновляется ежедневно — и поэтому успевает быстро подстраиваться под меняющийся вкус. Если раньше вы слушали много рок-н-ролла, а сейчас вас тянет к джазу, алгоритмы учтут это при составлении подборки. Плейлист дня пригодится, когда некогда размышлять: например, пора на работу и нужна музыка в тему.

Три других плейлиста обновляются раз в неделю. Плейлист Премьера включает свежие релизы, которые только появились на Музыке и могут понравиться пользователю. Плейлист Дежавю создан для случаев, когда хочется чего-то совершенно нового. В него попадает музыка, которую человек ни разу не слушал на сервисе, но которая соответствует его предпочтениям. Плейлист Тайник предназначен для пользователей с большой фонотекой. Он содержит треки, которые люди добавили в личные коллекции, но ещё не успели послушать.

Как работает рекомендательная технология Диско Плейлисты — удобный способ находить подходящую музыку и открывать новую. Их можно добавлять в личную коллекцию — все целиком или отдельные треки, — а также сохранять на телефон: например, если вы собираетесь в отпуск и нужна музыка в полёт. Плейлист можно встроить на сайт или в блог — для этого достаточно скопировать HTML-код — или прислать ссылку на него друзьям.

Чем больше музыки вы слушаете, тем больше алгоритмы знают о вашем вкусе. Они учатся быстрее, если давать им подсказки — ставить трекам лайки и дизлайки. Рекомендательная система учитывает множество сигналов, но эти два — самые сильные. Если вы поставили треку лайк, она поймёт, что угадала правильно, а если дизлайк — постарается не повторять ошибку.

Мы экспериментируем с умными плейлистами уже несколько месяцев. Сначала они были доступны только части пользователей. Нам хотелось, чтобы люди опробовали функцию и поделились мнением. Мы получили много сообщений, которые помогли в дальнейшей доработке. Сейчас умные плейлисты доступны всей аудитории Музыки, но мы продолжаем собирать отзывы. Если вам есть что сказать — пишите.