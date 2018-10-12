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Что вы мне порекомендуете

Когда-то главным предметом гордости музыкальных сервисов был размер каталога. Его стремились увеличить любыми средствами: чем больше треков, альбомов и исполнителей, тем лучше. Но когда счёт композициям пошёл на миллионы, стало ясно — когда музыки слишком много, это тоже проблема.

Сейчас на Яндекс.Музыке больше 40 миллионов треков от сотен тысяч авторов и исполнителей. Чтобы прослушать их все, не хватит жизни, даже если не делать перерывов на сон и отдых. Каталог продолжает расти: каждый день мы добавляем новые синглы, альбомы и полные дискографии — а это ещё месяцы звучания.

Огромный выбор ставит в тупик. Людям проще включить что-то известное, чем разбираться в новом. Неразведанными остаются целые пласты музыки, которая для кого-то могла бы стать любимой. Поэтому у музыкальных сервисов со временем появилась новая задача: помогать слушателям ориентироваться в бесконечном многообразии музыки, а исполнителям — находить свою аудиторию.

Четыре года назад мы запустили на Яндекс.Музыке систему персональных рекомендаций. Алгоритмы Яндекса анализируют предпочтения пользователя и подбирают для него подходящую музыку. Рекомендации можно получать в разных форматах: например, в виде ленты с советами, что послушать, или в виде личной радиостанции. Недавно к ним добавился ещё один формат — умные плейлисты.

Плейлисты доступны на главной странице Музыки на сайте и в мобильных приложениях

Умными плейлистами мы называем подборки треков, составленные алгоритмами Яндекса специально под вкусы пользователя. Подборки уникальны: у двух разных людей содержимое будет разным. В зависимости от того, насколько активно вы слушаете музыку, вам могут быть доступны от одного до четырёх умных плейлистов.

Плейлист дня содержит треки на основе предпочтений пользователя. Какие-то из них человек, возможно, уже слышал, а какие-то ещё нет. Как следует из названия, плейлист обновляется ежедневно — и поэтому успевает быстро подстраиваться под меняющийся вкус. Если раньше вы слушали много рок-н-ролла, а сейчас вас тянет к джазу, алгоритмы учтут это при составлении подборки. Плейлист дня пригодится, когда некогда размышлять: например, пора на работу и нужна музыка в тему.

Три других плейлиста обновляются раз в неделю. Плейлист Премьера включает свежие релизы, которые только появились на Музыке и могут понравиться пользователю. Плейлист Дежавю создан для случаев, когда хочется чего-то совершенно нового. В него попадает музыка, которую человек ни разу не слушал на сервисе, но которая соответствует его предпочтениям. Плейлист Тайник предназначен для пользователей с большой фонотекой. Он содержит треки, которые люди добавили в личные коллекции, но ещё не успели послушать.

Как работает рекомендательная технология Диско

Плейлисты — удобный способ находить подходящую музыку и открывать новую. Их можно добавлять в личную коллекцию — все целиком или отдельные треки, — а также сохранять на телефон: например, если вы собираетесь в отпуск и нужна музыка в полёт. Плейлист можно встроить на сайт или в блог — для этого достаточно скопировать HTML-код — или прислать ссылку на него друзьям.

Чем больше музыки вы слушаете, тем больше алгоритмы знают о вашем вкусе. Они учатся быстрее, если давать им подсказки — ставить трекам лайки и дизлайки. Рекомендательная система учитывает множество сигналов, но эти два — самые сильные. Если вы поставили треку лайк, она поймёт, что угадала правильно, а если дизлайк — постарается не повторять ошибку.

Мы экспериментируем с умными плейлистами уже несколько месяцев. Сначала они были доступны только части пользователей. Нам хотелось, чтобы люди опробовали функцию и поделились мнением. Мы получили много сообщений, которые помогли в дальнейшей доработке. Сейчас умные плейлисты доступны всей аудитории Музыки, но мы продолжаем собирать отзывы. Если вам есть что сказать — пишите.

33 комментария
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Руслан Полетаев
12 октября 2018, 14:45
Кстати, реально подборки Дежавю и Плейлист дня стали интересными. Раньше играла одна и та же музыка каждый день, если ставишь радио по своим предпочтениям, практически не обновлялась. С появлением этих подборок стал чаще слушать музыку, так как  одна и та же очень быстро надоедает.
Спасибо. В правильном направлении движетесь.
K1rpich
12 октября 2018, 14:58
Подборки всё равно составляются из известных(популярных) треков, хотелось бы находить что-то такое малоизвестное. Может сделать плейлист "Underground" или подобный.
Владислав
12 октября 2018, 17:00
K1rpich,
Поддерживаю. Уже бесят рекомендации известных исполнителей и треков, хочется просвещаться возможно в менее известных исполнителях но интересной по моим предпочтениям музыке.
Василий Банников
30 октября 2018, 15:25
Владислав,
Это один из главных минусов музыкальных сервисов, на которые музыку можно загружать только через лейблы - много музыкантов с ними не сотрудничают на постоянной основе чисто из принципа. (благо существуют сервисы, которые позволяют бесплатно загружать).

Было бы круто, если бы яндекс ввёл какую-нибудь "народную яндекс.музыку", на которую инди-музыканты могли бы загружать свои произведения бесплатно и под какой-нибудь свободной лицензией. Можно было бы даже выделить их в отдельный раздел
Владислав
1 ноября 2018, 03:49
Василий Банников,
+
Anna
12 октября 2018, 15:08
Не знаю по каким алгоритмам собираются умные плейлисты-они поросто кошмарные, вообще не соответствуют предпочтениям.А вот личная радиостанция гораздо лучше.
Александр
12 октября 2018, 15:14
Подскажите, учитываются ли распознования треков в алгоритмах при составлении "Плейлиста Дня"?
euphonize
Сотрудник Яндекса12 октября 2018, 18:12
Александр,
В качестве одного из факторов – да, и мы думаем о том, как правильнее с ним работать. Ведь факт распознавания не всегда говорит о том, что пользователю нравится распознанный трек.
Александр
13 октября 2018, 11:02
euphonize,
Фактор распознования, я думаю очень важен. По анологии с тем же Shazam, там рекомендации строятся на основе распознанных треков, после которых предлагается послушать также похожие треки. Если трек не понравится, его можно удалить из специального плейлиста "Распознано".
Константин
12 октября 2018, 15:45
У меня вопрос не об умных плейлистах. Я начинающий пользователь. Как в приложении выбрать следующий для проигрывания трек, не прерывая текущий? А-ля "play next".
Обновлено 12 октября 2018, 15:45
Андрей
12 октября 2018, 16:45
За пару лет пользования Я.Музыкой открыл для себя несколько отличных коллективов. Не думаю, что наткнулся бы на них самостоятельно - в таком жанре я музыку обычно не ищу. Так что одно только это отбило все деньги потраченные на сервис.


Правда в последнее время ничего нового Яндекс уже не советует, одни повторы.
euphonize
Сотрудник Яндекса12 октября 2018, 18:18
Андрей,
Для открытия нового попробуйте умный плейлист "Дежавю" или радио по треку/альбому, в стиле которого хотите услышать новую музыку. Кроме того, на страницах артистов у нас есть плейлисты "В стиле", где собраны треки других исполнителей, музыкально близких к исходному.
Владислав
12 октября 2018, 17:09
Постоянно попадаются одни и те же треки, дизлайк нажимать не хочу, ибо они мне нравятся. Но честно говоря те треки которые мне нравятся начинают надоедать и так и хочется постоянно нажимать дизлайк. Можно как-то не нажимая дизлайк сделать чтобы прослушанные треки не попадались в течении определённого периода?? Если я не до слушал трек и перематывают его, это влияет как-то на алгоритмы моей персональной выдачи??
Жду ответ!
Обновлено 12 октября 2018, 17:11
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса12 октября 2018, 17:35
Владислав, здравствуйте. Да, пропуск трека —  это сигнал, который учитывается рекомендательной системой.
vx53
13 октября 2018, 00:02
Владислав,
можно нажать "ведро"/"удалить из очереди".
vx53
13 октября 2018, 00:02
Света Чистякова,
прошу подсказать, удаление из очереди проигрывания учитывается рекомендательной системой? 
Владислав
13 октября 2018, 18:17
vx53,
Вопрос поддерживаю
vx53
12 октября 2018, 23:58
1. Пожалуйста, пофиксите наконец то удаление треков отмеченных как "не рекомендовать" из текущего плейлиста. Сейчас эта отметка приводит к переходу на следующий трек, и на втором круге нежелательный трек - на том же месте, и проигрывается снова.
2. Некоторые треки (не лайкнутые ранее) появляются слишком часто - в итоге они надоедают/дизлайкаются. Другие, которые были угаданы алгоритмом, но не лайкнутые, наоборот, исчезли - приходится сохранять плейлисты дня, что бы иметь возможность снова к ним вернуться (т.е. имеет место их неравномерное распределение).
3. Пожалуйста, добавьте число прослушиваний для каждого трека пользователями Я.М, поскольку "популярные треки" конкретного исполнителя среди ~сотни его треков - "ни о чём".
4. Учитывает ли алгоритм продолжительный повтор одного трека как  "мне нравится"?
5. Планируется ли построение "карты" (настроение/жанр) по избранным трекам? (т.к. там обычно "винегрет").
Заранее благодарю за внимание.
vx53
13 октября 2018, 00:15
Прекрасно, думал сохранил ссылку (https://music.yandex.ru/users/yamusic-personal/playlists/25625581) - сохранил плейлист дня, а вот и нет. 
Яндекс, ну как так то?(
Владислав
13 октября 2018, 17:43
vx53,
+
Евгений
13 октября 2018, 09:51
А как поставить дизлайк? Для меня это стало самой главной новостью. 🤣
Владислав
13 октября 2018, 17:43
Евгений,
Перечёркнутый кружок
Евгений
14 октября 2018, 15:39
Владислав,



🤦‍♂️, мдя, туплю. Но иконка не очень очевидная, лучше уж разбитое сердце 💔
atomgalantniy
17 октября 2018, 14:24
Тема для женщин!
Тим
22 октября 2018, 23:20
Яндекс — кузница российских инноваций. Молодцы!
antantikus
25 октября 2018, 00:21
 Хочу писать и получать за это деньги

Обновлено 25 октября 2018, 00:22
Вадим Котов
2 ноября 2018, 19:43
Очен.нравится.музика.ретро.эфем.80.90.шансон
artem.krotkov
29 ноября 2018, 00:45
И куда вы дели "Тайник" ???
Сергей Давыдов
15 декабря 2018, 20:35
Да, очень интересными стали Плэйлисты. Подборка Дежавю - класс.  Благодарю
Вячеслав Герцин
27 декабря 2018, 06:14
Здравствуйте Господа меня сейчас интересует один вопрос моя знакомая девушка развелась с мужем и сменила номер телефона как можно с ней установить контакт 
e.dukalow
27 декабря 2018, 21:39
Яндекс музыка с каждым годом все лучше, так держать!
Кристина Чудинова
18 июня, 04:18
Я не чего не могу понять как можно качать музыку 
optimaza
6 августа, 04:53
Рекомендую сайт 
https://www.carngo.com/arenda-avto/russia-moscow
Обновлено 6 августа, 04:58