Диск 2.0 для компьютеров

Мы выпустили новый клиент Яндекс.Диска для компьютеров. Это экспериментальная программа — она не заменяет собой классический клиент, а существует параллельно с ним. У Диска 2.0 есть три особенности — он:

Не занимает места на компьютере

Классический клиент Яндекс.Диска создаёт на компьютере собственную папку — её содержимое синхронизируется с облаком. Допустим, вы пошли на концерт и сделали на смартфон несколько десятков фотографий, а затем загрузили их на Диск через Wi-Fi в кафе. Когда вы придёте домой и включите компьютер, Диск заметит, что в облаке появились новые файлы, и загрузит их на ПК. С одной стороны, это удобно — ваши данные всегда под рукой. С другой стороны, если вы храните на Диске много тяжёлых файлов, есть шанс, что на компьютере просто-напросто кончится место.

Новый клиент Диска ведёт себя по-другому. Он не создаёт папок в памяти компьютера, а лишь показывает вам то, что в данный момент хранится на сервере. По сути, это файловый менеджер с тем же содержимым, что и на disk.yandex.ru. При этом любой файл можно открыть не в браузере, а в привычной программе: например, фотографию с концерта — в Photoshop, а чертёж — в AutoCAD. Внесённые изменения сохраняются в облаке. Все временные файлы Диск 2.0 автоматически удаляет через сутки. Их также можно стереть вручную в разделе настроек.

Упрощает загрузку файлов

В новом клиенте есть специальный виджет для быстрой загрузки данных в облако. Чтобы поместить на Диск файл или папку, достаточно перетащить их на значок. Виджет заодно подскажет, сколько свободного пространства есть у вас на Диске. Впрочем, загружать файлы можно и по старинке — скопировать содержимое в буфер обмена, а затем вставить в нужную папку в клиенте.

Может сосуществовать с классическим Диском

Классический клиент и Диск 2.0 можно использовать одновременно: они не мешают друг другу. Конечно, в этом случае папка Диска по-прежнему будет занимать место на компьютере — но вы сможете понять, какая из двух программ вам больше подходит. Мы рекомендуем Диск 2.0 для компьютеров с небольшим накопителем и стабильным доступом в интернет — без сети новый клиент работать не сможет.

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Новый клиент Яндекс.Диска можно установить на компьютеры на Windows и macOS. Это бета-версия — мы продолжаем дорабатывать и улучшать программу. Если у вас есть вопросы или пожелания, оставляйте их в комментариях.