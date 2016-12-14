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Диск 2.0 для компьютеров

Мы выпустили новый клиент Яндекс.Диска для компьютеров. Это экспериментальная программа — она не заменяет собой классический клиент, а существует параллельно с ним. У Диска 2.0 есть три особенности — он:

Не занимает места на компьютере

Классический клиент Яндекс.Диска создаёт на компьютере собственную папку — её содержимое синхронизируется с облаком. Допустим, вы пошли на концерт и сделали на смартфон несколько десятков фотографий, а затем загрузили их на Диск через Wi-Fi в кафе. Когда вы придёте домой и включите компьютер, Диск заметит, что в облаке появились новые файлы, и загрузит их на ПК. С одной стороны, это удобно — ваши данные всегда под рукой. С другой стороны, если вы храните на Диске много тяжёлых файлов, есть шанс, что на компьютере просто-напросто кончится место.

Новый клиент Диска ведёт себя по-другому. Он не создаёт папок в памяти компьютера, а лишь показывает вам то, что в данный момент хранится на сервере. По сути, это файловый менеджер с тем же содержимым, что и на disk.yandex.ru. При этом любой файл можно открыть не в браузере, а в привычной программе: например, фотографию с концерта — в Photoshop, а чертёж — в AutoCAD. Внесённые изменения сохраняются в облаке. Все временные файлы Диск 2.0 автоматически удаляет через сутки. Их также можно стереть вручную в разделе настроек.

Упрощает загрузку файлов

В новом клиенте есть специальный виджет для быстрой загрузки данных в облако. Чтобы поместить на Диск файл или папку, достаточно перетащить их на значок. Виджет заодно подскажет, сколько свободного пространства есть у вас на Диске. Впрочем, загружать файлы можно и по старинке — скопировать содержимое в буфер обмена, а затем вставить в нужную папку в клиенте.

Может сосуществовать с классическим Диском

Классический клиент и Диск 2.0 можно использовать одновременно: они не мешают друг другу. Конечно, в этом случае папка Диска по-прежнему будет занимать место на компьютере — но вы сможете понять, какая из двух программ вам больше подходит. Мы рекомендуем Диск 2.0 для компьютеров с небольшим накопителем и стабильным доступом в интернет — без сети новый клиент работать не сможет.

***

Новый клиент Яндекс.Диска можно установить на компьютеры на Windows и macOS. Это бета-версия — мы продолжаем дорабатывать и улучшать программу. Если у вас есть вопросы или пожелания, оставляйте их в комментариях.

229 комментариев
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aka-novaspirit
14 декабря 2016, 10:43
Пр линукс опять ни слова...
ООО "ИНТЕРНЕТ-24.РУ"
14 декабря 2016, 10:52
aka-novaspirit,
вот именно
nochnoy.ru
14 декабря 2016, 11:21
aka-novaspirit,
Ёжики плакали, кололись, но продолжали есть линукс. Ну не взлетел он на десктопе, хватит мучиться и мучить разрабов!
staleo
14 декабря 2016, 11:21
aka-novaspirit,
лол, в любом наутилусе подключите Я.Диск как Webdav-папку, и делов-то) По сути в посте вам это и предлагают, только на винде.
aka-novaspirit
14 декабря 2016, 11:36
nochnoy.ru,
А меня в линуксах всё устраивает и будет устраивать дальше. Да и никто не мучает разрабов. Тут скорее политика яндекса замешана, игнорят линуксоидов...
nochnoy.ru
14 декабря 2016, 11:42
aka-novaspirit,
Как всё устраивает когда вот - очередная штука которой там нет и не будет? И она - одна из миллионов.
aka-novaspirit
14 декабря 2016, 12:29
nochnoy.ru,
Святое место пустым не бывает :)
Андросов Алексей
14 декабря 2016, 16:12
nochnoy.ru,
че это не взлетел? В том же Яндексе треть сотрудников использует на десктопах линукс. Браузер исправно выпускают под линукс. И если в домашних условиях он действительно может людей в чем-то сковывать, то в рамках планктонных офисных рабочих мест он прекрасно приживается. Не говоря уж про разработчиков, админов и прочих спецов.
nochnoy.ru
14 декабря 2016, 16:27
Андросов Алексей,
 Речь не идёт о том насколько он пригоден к использованию, а насколько его реально используют. Он не взлетел.
https://linux.slashdot.org/story/16/07/02/184229/linux-grabs-more-than-2-of-desktop-market-share
И Яндекс в данном случае - вот ваще не показатель :) В немецких госучреждениях эксперимент с ним провалился, поддержка оказалась дороже, откатываются назад на винду.

Обновлено 14 декабря 2016, 16:30
Андросов Алексей
14 декабря 2016, 16:45
nochnoy.ru,
госучреждения тоже не показатель, там такой масштаб инерции, что я вообще удивлен попытке радикальной смены ОС и форматов, тут на что не переходи была бы масса проблем.
На домашних компьютерах, составляющих огромную долю десктопов, линуксов мало, да и не стоит его туда активно продвигать имхо. На рабочих местах их предостаточно, почему бы не поддерживать? Тем более, что линукс база для многих надстроек и наработки в любом случае не лишние.
ivan@mozgoteka.ru
15 декабря 2016, 10:13
nochnoy.ru,
ну ты там летай на венде дальше, и не лезь с проповедями. Не смотря на то, что миллионы мух не могут ошибаться, многие им пользутся и вполне довольны. А так - основные серьезные сервисы  без "взлетел/не взлетел" исправно выпускают свой софт по него. Ну кто не выпустит, значит будут люди другим пользоваться
nochnoy.ru
15 декабря 2016, 10:41
ivan@mozgoteka.ru,
ну вот, опять "вполне довольны". Вполне довольны но в любом треде про любой софт обязательно появляется хныканье: а про линуксоидов опять забыли :(((( Ну и ладно :(((( нам и так хорошо :((((
Примерно как юзеры виндофонов себя ведут. Я согласен, Линукс рулит и его юзеры имеют право жить как им хочется - но раз ты выбрал путь гика, то не жалуйся и не доставай разработчиков требованиями поддержать вашу двухпроцентную аудиторию. Не хватает чего-то - взял питон в руки и вперёд!
Обновлено 15 декабря 2016, 10:43
ivan@mozgoteka.ru
15 декабря 2016, 10:48
nochnoy.ru,
с чего ты взял, что твои советы кого-то интересуют ?)
nochnoy.ru
15 декабря 2016, 10:54
ivan@mozgoteka.ru,
блестящий ответ, сэр! Ваша аргументация безупречна!
aka-novaspirit
15 декабря 2016, 12:04
nochnoy.ru,
Так это вы чтоль этот disc2.0 разрабатываете? Есть в мире вещи которые не подвластны чъим то мнениям. Люди оценивают IT кампании по их поступкам, сделкам и насколько градусов они поворачиваются к пользователям, за счёт которых и живут. Даже я заглядываю в этот блог лишь по тому, что у Яндекса есть много проектов на линуксах.
Величкин
26 апреля 2017, 14:43
aka-novaspirit,
Линуск? Что это?
aka-novaspirit
27 апреля 2017, 06:50
Величкин,
Операционная система, установленная на 90% компьютеров и различных устройств...
CondorUA
14 сентября 2017, 07:56
nochnoy.ru,
как же не вспомнить тех у кого windows phone, пользуюсь таким и доволен, не хватает некоторых приложений, но это не критично.
Егор
11 января 2018, 15:09
aka-novaspirit,
а что линукс? davfs2 существует давно, как, впрочем, и поддержка webdav  в win из коробки. И это принципиальное преимущество яндекса перед (всеми?) конкурентами: всё работает без сторонних программ.
aka-novaspirit
11 января 2018, 22:51
Егор,
Линукс работает, пользуюсь им 24/7. В отличии от яндекс-диска в котором лично у меня нет необходимости. Всё работает! Про преимущества яндекса ничего не могу сказать, но минусов у него явно больше чем плюсов...
ZOBZN
14 декабря 2016, 11:24
некий аналог webdav получился, хорошая альтернатива классическому варианту Диска
Кирюха Вот
14 декабря 2016, 11:24
Как переносной будет работать, или хранит учетки в недрах ОС ?
Дмитрий
14 декабря 2016, 11:43
Кирюха Вот,
пока portable-версии нет и настройки хранятся в профайле пользователя. Спасибо за пожелание, мы думаем об этом.
nochnoy.ru
14 декабря 2016, 11:28
Виджет хочет висеть поверх всех окон? Серьёзно??? И нет возможности это изменить???? Я считаю, это вин. Все его просто отключат. С таким-же успехом его можно было вообще не создавать.
Дмитрий
14 декабря 2016, 11:38
nochnoy.ru,
виджет можно отключить. При наведении курсора на него показывается крестик. А файлы можно перетаскивать и в окно программы.
nochnoy.ru
14 декабря 2016, 11:46
Дмитрий,
Да, это я понял - все будут его отключать, потому что постоянно на экране он не нужен. Но тогда какой смысл был его программировать, если все его отключат?
hajtina
14 декабря 2016, 11:51
nochnoy.ru,
Виджет легко вызывается из значка программы. Визуалы могут вызывать его в любой момент. 
nochnoy.ru
14 декабря 2016, 11:57
hajtina,
Да просто сделайте чтобы он лежал на десктопе, а не поверх окон.
hajtina
14 декабря 2016, 12:04
nochnoy.ru,
Да, думаем об этом. Спасибо. 
nochnoy.ru
14 декабря 2016, 11:44
Нет, не взлетит. Люблю Яндекс, пробую всё что он делает, но эта штука обречена на провал. Зачем мне отдельный Проводник? В нём нет виндовых свойств файлов, нет пунктов с "открыть в 7zip", SVN и т.п. Открываешь файлы в редакторе и он показывает путь AppData/Local/Temp/asdfh1234jasdfj2h5lkjasdf2544234234/имяфайла.txt - брррр!
Нет, это какое-то извращение. И главное - зачем? Только чтобы не тратилось место на винте? При нынешних размерах винтов и жалких 10 гб на Я.Диске? Что-то очень странное ты сделал, Яндекс.
Дмитрий
14 декабря 2016, 12:10
nochnoy.ru,
программа развивается. Возможно, и часть функций которых вам не хватает сейчас, в будущем появятся в программе. Плюс, стоит не забывать, что есть классический клиент с синхронизацией папки.


А если в Диске сохранено много данных и не все они нужны на компьютере, удалённый доступ к ним через новый клиент очень удобен.
Костиков Кирилл
14 декабря 2016, 12:32
nochnoy.ru,
если у вас 10гб, у меня например 220гб и для меня этот функционал очень удобен. более того, на платных тарифах где расширение до 1тб - этот функционал сильно облегчает работу с файлами, особенно на ноутах, где срдний объем диска ссд как правило до 250гб
Обновлено 14 декабря 2016, 12:35
УЕ
26 декабря 2016, 13:17
nochnoy.ru,
основной программой не пользовался как раз таки из-за синхронизации
xpro.rostov
17 ноября 2017, 00:54
nochnoy.ru,
сгорел основной винт. терабайт на яндексе и ноут, отлично выручает данная прога
Обновлено 17 ноября 2017, 00:55
Кирилл Риехакайнен
14 декабря 2016, 11:53
Скриншоты запилите к версии 2.0!!
А лучше отделите их от диска вообще отдельной плюшкой.
Обновлено 14 декабря 2016, 11:57
hajtina
14 декабря 2016, 12:05
Кирилл Риехакайнен,
Скриншотов самим не хватает в новой программе, да. На время эксперимента и беты можно пользоваться скриншотилкой в основной программе. Оба клиента умеют мирно сосуществовать друг с другом. 
Костиков Кирилл
14 декабря 2016, 12:30
господа разработчики, подскажите, бета-версию можно использовать уже полнофункционально? не будет каких-то критических глюков, вроде как при одном из обновлений яндекс-диска, когда все файлы удалились пару лет назад? ))


просто как раз сейчас ядиск занимает 170гб на диске и подумываю купить у вас 1тб ежемес еще и с удовольствием бы использовал эту версию, без хранения файлов на компе


----
либо подскажите когда примерно будет полноценный релиз 2.0 версии?
Обновлено 14 декабря 2016, 12:30
hajtina
14 декабря 2016, 12:34
Костиков Кирилл,
Критических глюков не планируем. :) Файлы точно будут в сохранности. Сейчас в новой программе нет редактора скриншотов, возможности включения автозагрузки и уведомлений. Если нужен этот функционал - его придется подождать некоторое время. 
Костиков Кирилл
14 декабря 2016, 12:36
hajtina,
спасибо, тогда перехожу на бетку) скриншоты меня наоборот жутко бесят, так что мне не горит их скорое появление))
ya.markizaya
14 декабря 2016, 12:39
Круто!!! Спасибо Яндекс,  это очень удобно 👍👍👍
hajtina
14 декабря 2016, 12:54
ya.markizaya,
Спасибо за отзыв! :)
romikqq
14 декабря 2016, 12:47
Мне кажется лишнее это, зачем отдельную программу делать. Научили бы тот диск хранить папки по выбору - в облаке или на диске.
hajtina
14 декабря 2016, 12:54
romikqq,
В классической программе Яндекс.Диска для компьютеров есть возможность выборочной синхронизации папок. В настройках можно любую папку отключить от синхронизации. Но после отключения видеть с компьютера эти папки и файлы в них сейчас невозможно. 
romikqq
14 декабря 2016, 15:38
hajtina,
Это понятно. Есть другой вопрос. Например я храню на Диске некую программу которая периодически по расписанию запускается и выполняет некие действия, результат пишет в базу. Например mdb. Процесс этот занимает времени до 5 минут. И все это время Диск пытается эту папку синхронизировать. Он ведь не знает что нужно просто 5 минут подождать и потом уже свою работу делать, а так просто бестолку грузит сеть и проц.


Может научите его ждать пока папка не перестанет обновляться.
Alex
14 декабря 2016, 22:28
hajtina,
или хотя бы не удалять ту папку, которую отключаешь от синхронизации =/
Дмитрий
15 декабря 2016, 13:00
romikqq,
это достаточно редкий способ применения программы. Чаще всего папки отключают от синхронизации как раз для того чтобы они не хранились на компьютере.
Можно только посоветовать отключать синхронизацию полностью, на время.
Дмитрий
14 декабря 2016, 13:34
Свои папки в избранное добавлять нельзя, что ли?
Версия для Mac OS.
Дмитрий
14 декабря 2016, 14:39
Спасибо за предложение. Пока так сделать нельзя. Но добавление в избранное есть в наших планах. Мы работаем над этим.
Kislyak666
14 декабря 2016, 14:41
Вы бы лучше веб-морду до ума довели. Вот интересно, кто-нибудь из команды Я.Диска пытался удалить больше 100 файлов разом? Ну, или выделить все файлы в папке, когда их больше 50? В конце-концов, тупо посмотреть список файлов в папке разом пробовали? Пламенный привет тому, кто додумался вкорячить динамическую загрузку в веб-интерфейс!


По-поводу сабжа - наглухо виснет при попытке массового удаления. Неотключаемые оповещения о загрузке это тоже вин. Держите марку.
sat31
14 декабря 2016, 17:59
Kislyak666,
при работе с большим количеством файлов разве не удобнее использовать программу?
Kislyak666
14 декабря 2016, 19:23
sat31,
это ту, которая дублирует содержимое облака на диск? Удобнее использовать флешку)
hajtina
15 декабря 2016, 10:36
Kislyak666,
Новая программа как раз решает эту проблему. Она не дублирует содержимое Диска на компьютер. Но через нее удобно управлять облачными файлами - загружать, удалять, перемещать и пр. 

Kislyak666
15 декабря 2016, 16:04
hajtina,
>>По-поводу сабжа - наглухо виснет при попытке массового удаления.
Дмитрий
15 декабря 2016, 21:28
Kislyak666,
у вас Windows или macOS? Сколько файлов удаляете?
dmitriy.baibuhtin
30 апреля 2017, 10:04
Kislyak666,
используй флешку и не придумывай проблемы
Александр
14 декабря 2016, 19:35
попробовал новый клиент без старого (старый выгрузил пока) и сразу не понравилось отсутствие синка фоток с подключенного смартфона ((
т.е. смена способа хранения и доступа кажется не должна сказаться на остальных функциях  а хранение фоток в облаке кажется вполне насущным и удобным как это работало на "классическом" клиенте (не хватает того функционала)
Обновлено 14 декабря 2016, 19:36
hajtina
15 декабря 2016, 10:34
Александр,
Да, в новом клиенте не хватает сейчас автозагрузки и функции редактирования скриншотов. Потому что бета. 
Александр
14 декабря 2016, 19:44
и подключение "Диска" как диска винды само загрузило старый клиент - хотелось бы чтобы новый клиент и этот функционал умел )) - зачем менять или убирать то, что есть и хорошо

я сразу решил посмотреть как жить в условиях одного клиента "который не жрёт диск" и вот - вроде сервис есть но того, к чему уже привык не хватает... 
Дмитрий
15 декабря 2016, 12:21
Александр,
мы посмотрим, насколько востребована новая функциональность и будем принимать потом решение о соединении или дальнейшем независимом развитии двух программ. 
Олег Майсак
14 декабря 2016, 23:37
Авторизация через Ключ не работает. Пароль для приложения не принимает.
Дмитрий
15 декабря 2016, 02:12
Олег Майсак,
У меня одноразовый пароль из ключа прошел.
Олег Майсак
15 декабря 2016, 02:41
Дмитрий,
Да, спасибо, заработало. Всё время забываю, как авторизовываться в приложениях через Ключ. Зачем-то лезу в Яндекс Паспорт создавать Пароль для приложения, не первый раз уже.
tosha.eliseev2013
15 декабря 2016, 00:36
а будет подобное на Android, iOS и Windows 10 Mobile? Ну как бета версия в Google Play Market после регистрации на тестирование бета версии приложения
hajtina
15 декабря 2016, 10:33
tosha.eliseev2013,
Мобильные приложения Диска под iOS и Android работают как раз аналогичным образом - они ничего не хранят на телефоне пользователя. При этом в текущих мобильных приложениях есть возможность пометить любой файл или папку значком "офлайн". Тогда помеченные данные скачаются на телефон и будут доступны в том числе в офлайне. 
Ghost Saratov
16 декабря 2016, 15:12
hajtina,
 т.е можно скачать яндекс диск на телефон  и он не перегреется при скачке 60 гигов ? он не чего не скачивает так?

bpm812
15 декабря 2016, 00:47
Это такая специальная модная версия "для дебилов, которые не смогли подцепить Я.Диск через webDaw"?
Если не так, то зачем оно?
hajtina
15 декабря 2016, 10:31
bpm812,
Это версия для обычных людей, которые хотят хранить файлы в облаке, но не хотят иметь на компьютере синхронизированную папку. 
Дмитрий
15 декабря 2016, 02:36
Кажется, это интересное и новое направление, спасибо что им занимаетесь. Попользовался пока совсем чуть-чуть, но вот какие-то первые впечатления.

1. Реализация дропзоны в таком виде для меня совсем не жизнеспособна. Да, она красивая и при этом не очень врезается в глаза, но это совсем против всего пользовательского опыта, по крайней мере у макюзера. Похожие штуки делают аппликации DropZone 3 и, кажется, Droplr — но там файл "драг'н'дропается" в область menu bar — что уже не так странно выглядит.

2. Приложение шлет очень много нотификаций. Нотификация о том что файл загружен — еще ладно. Но зачем слать нотификации при переименовании папки?

3. Если я правильно понял, доступные в новом Диске файлы проходят мимо Spotlight Search. Возможно, это проблема, по крайней мере для меня спотлайт первый способ доступиться к нужному мне файлу. 

4. И да, хотелось бы большей совместимости с Finder. Хочется иметь в Finder папку в Favorites, куда можно было бы перетащить нужные папки и файлы и они бы ушли в облако. Сейчас для такого действия нужно открывать отдельное окно с Диском и дропать файл туда — с тем же успехом я могу открыть вкладку Диска в браузере и дропнуть файл туда, приложение мало что добавляет к такому опыту.

5. Когда нажимаю на Trash в окне новго Диска, у меня в браузере открывается страница на disk.yandex.com где предлагается залогиниться, хотя я и так залогинен. Видимо, приложение видит английскую локаль на десктопе, шлет на .com, а не .ru, а там сервер не понимает, что я могу быть залогинен в .ru и запрашивает пароль.
Дмитрий
15 декабря 2016, 13:28
Дмитрий,
 спасибо за предложения и детальный отзыв.
1. Дропзону думаем как сделать более привычной для Mac-пользователей.
2. Ok, посмотрим ещё на количество нотификаций.
3. Идея про Spotlight хорошая, спасибо.
4. Надеемся, что для этого будут применять дропзону. Мы будем её улучшать.
5. Учтём это замечание.
Олег Майсак
15 декабря 2016, 02:49
Надеялся, что новое приложение сможет заменить подключение через WebDAV, чтобы можно было использовать для бэкапов. К сожалению, не может заменить, потому что для бэкап-планировщика нужно, чтобы в Проводнике был примонтирован сетевой диск или папка.


Было бы круто, если бы приложение просто монтировало Яндекс.Диск как сетевой диск в Проводнике. Просто чтобы пользователь не заморачивался вручную с WebDAV, ну и посимпатичнее будет. У меня сетевой диск называется "DavWWWRoot (\\webdav.yandex.ru@SSL)", и из-за особенности Win10 название этого диска менять бесполезно, - после перезагрузки название сбрасывается.
Обновлено 15 декабря 2016, 02:50
vikallin
15 декабря 2016, 17:52
Классный диск 2.0! Но Очень нужна поддержка нескольких аккаунтов параллельно одновременно!) это планируется?)
Ghost Saratov
16 декабря 2016, 15:10
vikallin,
 о да , когда будет реализовано ! очень нужно

Ghost Saratov
16 декабря 2016, 15:09
Добрый день,установлен классический диск , если установлю 2.0 и он мне понравится , удаляя классику , не будет ли каких ошибок ? 

nazarenckoNAV
17 декабря 2016, 18:20
Ghost Saratov,
Я удалил старый диск и заново поставил новый, все работает.
hajtina
19 декабря 2016, 19:58
Ghost Saratov,
прежний Диск можно удалять. При этом папка Яндекс.Диск останется на компьютере и перестанет синхронизироваться с облаком. Если файлы нужны вам только в облаке и не нужна их локальная копия на компьютере, вы можете целиком удалить папку Яндекс.Диск с компьютера и перейти полностью на новую программу. 
Дмитрий
17 декабря 2016, 14:27
Когда в версии под макосью копирую файлы из папки в папку, то не хватает какого-нибудь progress bar. После нажатия "вставить" на крупных файлах может пройти ощутимое время, прежде чем файл появится в папке, но пользователь не видит какого-либо индикатора, что копирование началось.
hajtina
19 декабря 2016, 19:56
Дмитрий,
спасибо за предложение. Прогресс-бара тут не хватает. Добавим в следующих версиях. 
nazarenckoNAV
17 декабря 2016, 18:18
Спасибо за новый диск!!!! Очень стало удобно и главное, что не занимает место на компе. Еще раз СПАСИБО!!!!!.
ekmakarek.2012
17 декабря 2016, 22:26
Нет старых версий файлов до сих пор. 
У конкурентов есть даже во фри аккаунте.



Файлы можно заливать не сразу после изменений, а через некоторое время.
Об этом писали выше. Отредактировал имя файла пару раз,а он каждый раз льется и льется.


Если бы не подарили много места , наверное, и не пользовался бы.
maxilio
19 декабря 2016, 03:01
Лучше бы сделали Я.Ключ для Windows 10 Mobile, а не эту фигню.
Руслан
3 июня 2017, 12:35
maxilio,
Вот тут не поспоришь!!!
v_o_l_d_e_m_a_r
19 декабря 2016, 15:37
Возникает вопрос- как в новой версии диска можно делать скриншоты?
hajtina
19 декабря 2016, 19:54
v_o_l_d_e_m_a_r,
новая программа пока не поддерживает функцию редактирования скриншотов. Но мы обязательно добавим их в Диск 2.0. 
v_o_l_d_e_m_a_r
19 декабря 2016, 23:57
hajtina,
 Рад полученному ответу
Geko
19 декабря 2016, 17:12
Когда я смогу фильтровать фотографии по дате? Чтобы найти фотографии в фотопленке за 2015 год мне нужно целый год скроллить, ждать пока все загрузится. Не неужели самим разрабам пофиг
hajtina
19 декабря 2016, 19:53
Geko,
в новой программе Яндекс.Диск есть возможность сортировки файлов по дате. В вебе Диска есть раздел "Все фото", в котором поддерживается перемещение по календарю. Нажмите на 3 горизонтальных полосочки в левом верхнем углу. 
v_o_l_d_e_m_a_r
20 декабря 2016, 13:51
Заметил неудобства- в новой версии яндекс диска файлы можно переименовывать лишь по одному, и система не запоминает настройки, как удобнее просматривать фотографии- в виде значков, или таблицы...
rsm444
21 декабря 2016, 18:57
на Win7 работает?
Дмитрий
22 декабря 2016, 06:55
rsm444,
да.
cjbaz
23 декабря 2016, 03:19
Вопрос. Есть ли возможность часть файлов хранить в облаке а часть на жестком диске? Имея при этом один Яндекс-диск
Света Чистякова
23 декабря 2016, 18:41
Здравствуйте. В классическом клиенте Яндекс.Диска можно настроить выборочную синхронизацию папок. Папки, которые вы решите синхронизировать, будут храниться и на жестком диске, и в облаке. Папки, для которых вы отключите синхронизацию, будут храниться только в облаке. Вот инструкции о том, как настроить выборочную синхронизацию, —  для Windows и для macOS.
cjbaz
23 декабря 2016, 23:20
Света Чистякова,
Спасибо большое!
Zemonengkak
25 декабря 2016, 17:32
А есть в планах увеличение максимального размера файла для загрузки с 10 гб до хотя бы 20? Допустим, я плачу за 1 тб, снимаю видео. Один файл весит 12-15 гб, но загрузить не могу из-за ограничения.
g-luck
26 декабря 2016, 10:48
Нет возможности выбрать папку для скачивания.
На моем ноутбуке диск С: - небольшой SSD, а Диск 2.0 качает именно на него. Сделайте, пожалуйста, возможность выбора временной папки.
magnatikcorp
19 февраля 2017, 23:13
g-luck,
поддерживаю. Сделайте, пожалуйста, возможность выбора временной папки.
pvapvapva57
26 декабря 2016, 17:32
Если у меня был установлен классический Я-Диск,  а теперь я установил Диск.2.0 и загружаю в него файлы, то они передадутся через классический Я-Д на компьютер и всё равно будут занимать на нём место. Т.е., если два Я-Диска, то никакой экономии не получишь.
the-pisikak
8 января 2017, 03:35
pvapvapva57,
Ты сделал неплохое умозаключение. 

Alisey
27 декабря 2016, 22:18
Отличная идея, давно нужно было так сделать!
tormark
30 декабря 2016, 11:56
Оба Ядиска обладают плюсами, соответственно нужен один продукт совмещающий функционал обоих версий. В частности хорошо бы в одном клиенте реализовать все три существующих вида синхронизации папок:
1. полная - файлы хранятся локально и синхронизируются в облако (как в старом клиенте).
2. только заголовки - файлы локально НЕ хранятся, отображается только содержимое папки (как в новом)
3. выключена - папка видна только в веб-интерфейсе, в клиенте ее не видно. (как в старом)


И еще очень важный момент и предложение.
Когда используешь клиент Ядиска одновременно на нескольких устройствах неудобно на каждом из них настраивать список синхронизации папок. Есть предложение, хранить конфигурацию с настройками клиента в облаке на Я.Диске. В этом случае при авторизации на новом устройстве автоматом подхватываются настройки синхронизации папок (какие хранить локально, а какие нет), а на случай, если необходима особая конфигурация, предусмотреть галочку "использовать локальные настройки".
При такой системе можно в веб-интерфейсе выставить настройки синхронизации и далее уже не думать о настройке каждого устройства отдельно.


У вас почти все необходимое уже реализовано, хорошо бы это собрать в кучу!
Александр Линьков
31 декабря 2016, 02:48
Хорошо бы добавить полноценное клавиатурное управление, а то сейчас нельзя ни перемещать системный фокус между деревом папок и списком файлов, ни двигаться по диалогу настроек. Не все же пользуются мышью.
Shivangi Choube
31 декабря 2016, 09:31
This is a very interesting web page about Disk 2.0 for computers.  I have enjoyed reading many of the articles  and posts contained on the website, keep up the good work and hope to read some more interesting content in the future.
Обновлено 9 января 2017, 15:41
rabotabik
8 января 2017, 00:35
Все супер, только нет функции поиска
the-pisikak
8 января 2017, 03:47
Капец, столько умных людей на свете, без иронии. Почитал комментарии, понял, что у нормальных пользователей намного более глубокое понимание процессов, которые сопровождают работу таких приложений. 

Тем не менее, сообщу о своей идее. Как я понимаю, идеология Я.Диска 2.0 заключается как раз в том, чтобы избавить пользователя (по крайней мере нуждающуюся в этом часть) от перманентной загрузки файлов. Соответственно, в перспективе приложения не будут устанавливаться вместе и дублировать друг друга. 


В силу того, что приложение 2.0 более онлайновое, было бы прикольно увидеть в нем Ленту примерно такого же уровня, что предоставляет web-интерфейс. Потому что это просто расчудесно видеть последние синхронизирлванные файлы одним кликом. 
alexandermarco
10 января 2017, 00:20
Давно и активно использую ЯДиск как основное облако для обмена файлами и частично для хранения файлов которые нужны дома, на работе, на телефоне/планшете.


Очень давно мечтал о таком клиенте! Отлично придумано с логотипом, и это, пожалуй, лучшее в Диске 2.0 на данный момент. Чтобы не сложилось плохого мнения об отзыве, я сразу говорю: очень очень круто, что началась работа над действительно современным приложением, которого так не хватало. Но пока все достаточно сырое. Вот на что я обратил внимание:


— Дропзона это хорошо, но реализация не очень удачная. Хоть и не особо мешающее, но висящее поверх окон место, куда можно перетянуть файл и он тут же зальется на диск – не самое оптимальное решение. Эта зона не позволяет нажимать на пространство под ней, не очень удобно. Также, очевидно, заливать файлы на ЯДиск для большинства пользователей не та задача, которая выполняется максимально часто. Получить ссылку на файл из этого виджета я не могу. При клике (одинарном) ничего не происходит, только уходит фокус с рабочего окна.  


Круто было бы дропать файл на иконку в меню-баре или на иконку в доке (это обычный кейс для пользователя), видеть прогресс заливки файла в этой иконке и по окончанию загрузки получать линк в буфер обмена.  


Да, я могу закрыть этот виджет. Дело в том, что уже некоторое время я слежу за командой дизайна Яндекса и очень многие вещи сделаны грамотно и продумано. Вот этот виджет вызывает вопросы, например: зачем делать достаточно спорную функцию, если она реализуема совершенно привычными действиями и также доступна в любой момент с любого из рабочих столов? 


— Папка программы, то есть окно программы. Я понимаю, что сейчас оно никак с файндером не связано и это очень печально. Раз уж я вижу что-то очень похожее на файндер, то невольно хочется получить либо вкладку в нем, либо максимально похожее окно. Например: отображение в виде колонок; создание папки; адекватная сортировка (сейчас не совсем адекватная :) ). В общем очень запутанно пока, хоть задача и не из легких. Еще логично, что не работает пробел (предпросмотр), а ведь именно похожесть на файндер заставляет рефлекторно его нажимать. А вот если нажимаю на корзину – меня кидает аж в браузер на веб-версию… ну такое в общем. 


— Видел мельком комменты по поводу скриншотилки. Не знаю уж как там остальные, но по мне проще нажать 3 клавиши и получить скриншот на рабочем столе и кинуть его в ЯДиск. Но это лично мое мнение, скриншоты делаю часто, но еще ни разу не было надобности залить их на ЯДиск просто потому, что гораздо быстрее кинуть его с рабочего стола в Телеграм или Скайп или куда угодно.  Хотя в старой версии при клике на иконку в меню-баре сразу видно кнопку скриншота – это удобно!


— Очень не хватает функции вроде «синхронизировать» только папки по выбору. Опять же, понятно что для этого есть старая версия, но черт, зачем мне две программы?? Я уж проще через браузер открою, там функционал даже побогаче.  


Вот пример: у меня 100гб информацияи в сотнях папок на ЯДиске. И есть 2 папки которые мне нужно иметь и в облаке и на компьютере (и домашнем и рабочем). Я ставлю на них галочки (не важно что) и они у меня синхронизируются. То есть я вижу всю информацию с облака, но выбранные папки во-первых, гораздо быстрее открываются и при этом синхронизируются везде, во-вторых, при отсутствии интернета у меня всегда будет более менее актуальная информация в этих папках.


Круто, если еще можно будет какой-то раздел, где можно управлять синхронизацией, типа: на домашнем компе синхронизируются папки 1, 2 и 3, на рабочем компе синхронизируются папки 3 и 7. И у синхронизированных еще чтобы такая иконочка сбоку как в iCloud, вообще супер станет! 


— Не хватает тултипа как у первой версии ЯДиска. Я про то окошко, которое выпадает при нажатии на иконку в меню-баре. Видно список последних загруженных файлов с превьюшками и возможностью скопировать ссылку (иконкой!) в буфер.


Не тестил заливалку фоточек с телефона. Большие файлы не пробовал. Информирование об открытой для доступа папке и возможность закрыть доступ.


В общем вы и сами знаете, что это приложение должно превратиться в некий симбиоз старой версии, webdav и браузерной оболочки. Сейчас это совершенно не юзабельное приложение. Не скажу, что не нужное, но не юзабельное. Повторюсь, пока гораздо проще и удобнее работать через веб-версию нежели с помощью Диск 2.0.


Совсем забыл! Всё вышеописанное касается macOS версии. Спасибо, надеюсь мои заметки помогут сделать продукт лучше =)
efremovevgeny90
10 января 2017, 09:38
Очень хорошее решение!
Вот если бы еще можно было выбирать временную папку
Добавить скриншоты и иметь возможность выгружать сразу из диска на сервисы (добавить путь)
То было бы совсем круто! Спасибо!
Обновлено 10 января 2017, 09:38
Владимир
10 января 2017, 21:22
Когда Яндекс диск 2 будет подключать свое содержимое скажем к диску Y: на компе ?


Было бы очень удобно


Конечно можно это сделать через вебдав, но скорость не очень большая
Neon
13 января 2017, 19:17
Приветствую Вас и поздравляю с Новым Годом! 
Пожалуйста, не забывайте про пользователей  Linux! Мы тоже хотим пользоваться приложениями от команды Яндекс. Желаю вам, выпустить desktop-версию Yandex.Disk 2.0 и других программ под Linux! Я знаю, что нас не так много, как пользователей  Windows, но мы тоже есть! 
Успехов в 2017! 
Артем Романов
20 января 2017, 15:25
1. Сине-зеленая индикация загрузки в кружочке дроп-зоны сложно различима людьми с нарушениями цветовосприятия. Я, увы, к этим людям отношусь, и мне очень сложно понять прогресс загрузки файла.


2. Было бы неплохо, как мне кажется, если бы появлялась какая-то индикация того, что собственно загрузка началась. Я сейчас бросил файл на дроп-зону— и не уверен, а получилось ли, бросил еще раз, потом отменял вторую загрузку. Ясное дело, что вам хочется сделать продукт минималистичным, но он должен быть минималистичным с точки зрения количества кликов, а не только визуальной чистоты.


3. Было бы здорово, если бы в настройках можно было убрать иконку из дока. Если это дефолтная программа, не требующая обращения к иконке, то зачем иконка?


Сама идея великолепна, спасибо за ваш труд!
Света Чистякова
24 января 2017, 20:52
Артём, здравствуйте. Классные пожелания, спасибо. Постараемся учесть.
Тёма Магафуров
21 января 2017, 14:28
У меня Я.Диск 2.0 Beta и я не знаю как делать скриншоты. Подскажите пожалуйста! 
Света Чистякова
24 января 2017, 20:51
Артём, здравствуйте. В бете пока нет скриншотилки. Есть в классическом клиенте.
f.3APA3A
21 января 2017, 17:13
а платформу linux планируете сделать
Света Чистякова
24 января 2017, 20:51
В ближайшем будущем, наверно, нет :(
f.3APA3A
25 января 2017, 20:21
Света Чистякова,
Спасибо за ответ
spb.sanchos
22 января 2017, 16:44
Здравствуйте, добавьте пожалуйста в настройках, куда сохранить файлы на компьютер. (выбор диска D что то вроде этого) Спасибо.
Света Чистякова
24 января 2017, 20:40
Здравствуйте. Принято :)
Виталий Лисовский
25 января 2017, 22:28
При добавлении папки в очередь на загрузку она очень долго находится под статусом "обработка".  Я ни разу не смог дождаться до тех пор когда начнётся загрузка. Загрузка начиналась после танцев с бубном.
AMMon.Moscow
26 января 2017, 13:22
на я.диск 2 
отображается вместо доступного свободного места
кол-во загруженных файлов... (баг)
romanov12345
27 января 2017, 01:14
Пока доволен
agentcat
28 января 2017, 22:34
У меня 250 Гб ссд на ноуте, без отдельной папки гораздо лучше, спасибо!
www.moyo.pismo
30 января 2017, 02:34
Хотелось бы иметь возможность выбрать папку для сохранения локально на компьютере (это нужно очень редко, но необходимо, например, если в этой папке находится хранилище конф. Если будет постоянная синхронизация изменений - есть риск поломки файла.)
ih8c0ld
31 января 2017, 13:02
Зачем он нужен, если есть поддержка WebDAV?
Я.Диск можно подключить как сетевой диск прям в проводнике Windows [или в TotalComander].
Самые важные файлы, которые нужны при отсутствии интернета, всегда можно синхронизировать с компьютером при помощи версии 1.0.
FROST
31 января 2017, 20:54
Удалил из-за отсутствия кнопки в контекстном меню "загрузить на Яндекс диск и создать ссылку". было очень удобно в в.1
Буду очень рад если вернут данную функцию
И если можно добавьте чтобы можно было загружать в определенную папку(в этом же меню) посредством доп. окна или еще как нибудь.
Спасибо
Света Чистякова
1 февраля 2017, 14:05
Алексей, здравствуйте. Постараемся учесть, спасибо.
Шевницын Сергей
6 февраля 2017, 10:12
FROST,
кнопки в контекстном меню "загрузить на Яндекс диск и создать ссылку"
Полностью согласен .Такая функция нужна.
sashatask
4 февраля 2017, 07:34
так, а как сделать так, чтобы освободить папку обычного яндекса? Можно из папки яндекс диска на компьютере скинуть папки с файлами в дропзону и удалить из папки яндекс диска?
Света Чистякова
6 февраля 2017, 15:39
Здравствуйте. В классическом клиенте Яндекс.Диска вы можете выбрать, какие папки сохранять в памяти компьютера. Если не хотите сохранять вообще ничего, тогда лучше пользоваться Диском 2.0, отказавшись от классического клиента.
Александр
4 февраля 2017, 22:00
Всё очень понравилось! Только не могу разобраться, как вызвать виджет "дропзона" обратно, если удалил его с рабочего стола...((( Нигде не могу найти восстановление этого значка. В значке программы тоже нет... Пользуюсь MAC.
Света Чистякова
6 февраля 2017, 15:37
Здравствуйте. Откройте программу и выберите Файл -> Настройки ->  Показывать дропзону на рабочем столе.
Александр
6 февраля 2017, 16:11
Света Чистякова,
У меня какой-то косяк, или вы шутите!?)))  На версии для MAC в закладке "ФАЙЛ" отсутствует возможность выбрать "НАСТРОЙКИ".!!!! Этого пункта просто нет!!!!!
https://yadi.sk/i/X8z6G57W3DAczC


Дмитрий
6 февраля 2017, 17:23
Александр,
https://yadi.sk/i/dUJG7oLj3DBQGB
Обновлено 6 февраля 2017, 17:23
myl-roma1
6 февраля 2017, 11:45
Круто, хорошая идея, единственное в место виджета, лучше дать возможность в Finder установить папочку в избранное, и туда все перетаскивать.
Олег Горлов
6 февраля 2017, 22:49
На первый взгляд диск оказался очень хорошим. Для меня он показался удобнее прежнего. Можно было-бы немного уменьшить в размерах виджет, тогда он будет более удобен.
Сергей
7 февраля 2017, 05:07
Есть проблема. Когда ставил 2.0. то места оставалось 72,2 гига. Через неделю, при использовании обычного, выгружал несколько гигов и теперь 66 осталось. А на 2.0 так и показывает на дропзоне 72.  И в менеджере тоже показывает 72. Обновить не помогает.
Обновлено 7 февраля 2017, 05:10
Сергей
8 февраля 2017, 18:05
Пока не разлогинишься, бесполезно жать кнопку Ф5, или обновить. Ничего не обновляется. Ни в дропзоне, ни в файлах. Нажимаю - создать папку, нет её. Пришлось создавать в классическом. Разголониваться в 2.0. залогиниваться и тогда всё появилось.
karmano
16 февраля 2017, 18:04
Очень долго ждал, когда реализуют нечто подобное. Наконец-то Яндекс взялся за дело. :)


Пожелания и предложения:
1. Вместо того, чтоб запариваться с отдельным окном и переключаться между ними, проще и гораздо удобнее реализовать отображение в файндере на Mac (ну и на винде тоже подобное будет удобно), как подключенный сетевой диск. Так было сделано в bitcasa. Это очень удобно: открыл в отдельной вкладке, и можно в одном окне перекидывать файлы между папками компьютера и Яндекс.Диска. А так приходится переключаться между двумя окнами.
2. Сделайте возможность бэкапа выбранных на компьютере папок на Яндекс.Диск.
3. Как следствие, для удобства сделать в контекстном меню пункты типа: «Загрузить на Яндекс», «Резервное копирование папки на Яндекс» и т.п.
4. Сделайте возможность выбирать, где показывать иконку: в доке или в панели задач. Мне, например, в доке иконка совсем не нужна и только глаза мозолит. Я не так часто пользуюсь Яндекс.Диском, в основном для бэкапа нужных файлов. Ну а если реализовать пункт 1, то и вовсе отпадёт необходимость в иконке дока.
5. Реализовав возможность хранить старые версии файлов, было бы очень круто.
6. Ну и самое главное, что касается не только этого клиента. Увеличьте, пожалуйста размер загружаемых файлов. Это жесть! Сейчас файлы очень большие. Бывает проекты в Final Cut занимают до 100 Гб, и их никак не загрузить на ваш диск. Это печально.


В остальном - правильной дорогой идёте, товарищи! ;)



Анфис Катечкин
18 февраля 2017, 15:24
Сама по себе идея хороша, но на мой взгляд, слишком далеко от оригинальной версии. Не нравятся ядовитого цвета папки, вместо классических. Ещё хотелось бы чтоб был выбор между значком в трее и значком текущего вида. В общем, чтоб всё было так как и раньше, но файлы не хранились бы на компьютере.
Dyha
19 февраля 2017, 21:52
ОКЕЙ
magnatikcorp
19 февраля 2017, 23:14
Сделайте, пожалуйста, возможность выбора папки загрузки.
nikitzov
22 февраля 2017, 22:57
Умные люди, подскажите, пожалуйста. Этот диск создаёт папку Yandex.Disk.2.Beta.Files в папке Загрузки. Но я не вижу, чтобы там появлялись файлы, которые открываю из этого диска. Зачем она? Где и как тогда хранятся открытые когда-то локально файлы? Эта софтина сама прибирает за собой или за ней нужно будет подчищать мусор со временем?
Артем Зинкин
22 февраля 2017, 23:38
Уберите иконку из док-панели для mac
elama-15927522
26 февраля 2017, 14:29
Отличная новость, у Яндекс точно информация не пропадёт, если с диском что то случиться.
litildivil
27 февраля 2017, 17:04
Отличная штука, удобно если комп "не основной" например. Не хватает возможности отключить уведомления об изменениях на диске, было бы здорово сделать опцию "замьютить уведомления" доступную по правому клику на значке в трее.
DmitriyVideomontager
1 марта 2017, 23:33
Как поменять место скачивания не на диск C// ? Файлы качаю папками и они много весят.
DmitriyVideomontager
1 марта 2017, 23:48
Если пытаться что то скачать методом перетаскивания. То ясен хер ни че не получится т.к. много папок нельзя выделить. И когда это делаешь по отдельности, то временные файлы совпадают и предлагают заменить, временный файл предыдущей папки. Вот такая канитель.  Господа разработчики!!! У меня на яндекс диске ТБ а скачать я могу только 40 Гб т.к. места на моем твердотельном диске C очень ограничено!!! Как изменить адрес скачивания с Диска С????
artF36
10 марта 2017, 23:27
Очень удобно! Мне этот вариант подходит больше, т.к. использую клиент  редко, только для скачивания папок с большим количеством видеофайлов. Однако потом забываешь выключить, начинается загрузка, пропадает место на ссд и тд. Никогда не любил старый клиент. Теперь о косяках. Скачиваю папку с видео, и на каждый скачанный файл в 10-й винде, мне вылезает оповещение что файл скачан. Их там 500 штук и оповещение  я хочу увидеть когда скачается все) ну и выбор места загрузки, тоже было бы круто прикрутить)
Андрей Добровинский
14 марта 2017, 17:37
Есть проблема. Я кидаю файлы в "дропзону" они появляются в закачках но не качаются.
vv-savenkov
27 марта 2017, 22:56
Эх, а как же Linux? )
Mo
4 апреля 2017, 14:26
При отправке папки порядка 3GB c большим количеством разных файлов на стареньком не самом быстром ПК слишком сильно грузит проц (100%). Предлагаю сделать опциональный режим "работать в фоне", пусть загрузка будет медленнее, можно также опционально ограничивать скорость загрузки.
P.S. В результате перекачав половину Яндекс Диск 2.0 вывалился с ошибкой. Windows 7 Pro, Intel Pentium D 3.40Ghz, 4GB RAM, SSD 240 GB.
Из лога:
"Faulting application name: YandexDisk2.exe, version: 2.0.0.1227, time stamp: 0x5874f893
Faulting module name: KERNELBASE.dll, version: 6.1.7601.23392, time stamp: 0x56eb2fb9
Exception code: 0xe06d7363
Fault offset: 0x0000845d
Faulting process id: 0x1e8c
Faulting application start time: 0x01d2ad3176f75568
Faulting application path: C:\Users\IPS User\AppData\Roaming\Yandex\YandexDisk2\YandexDisk2.exe
Faulting module path: C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
Report Id: 7733a4b4-1928-11e7-81f2-005056c00008"
protours
2 декабря 2018, 14:03
Mo,

по ходу это баг винды  в KERNELBASE.  На одной машине тоже упал , но другая версия. похоже это редкая проблема. До этого падения отработало 33 дня без перезагрузки, а с редкими перезагрузками ок полугода.

Faulting application name: YandexDisk2.exe, version: 3.0.2.2142, time stamp: 0x5b06b5d9
Faulting module name: KERNELBASE.dll, version: 10.0.14393.2273, time stamp: 0x5ae3f229
Exception code: 0xe06d7363
Fault offset: 0x000c2552
Faulting process id: 0xb3c
Faulting application start time: 0x01d470295678b7c9
Faulting application path: C:\Users\TimeBox\AppData\Roaming\Yandex\YandexDisk2\YandexDisk2.exe
Faulting module path: C:\Windows\System32\KERNELBASE.dll
dimulik87
5 апреля 2017, 20:22
Отличное приложение, мне очень понравилась идея с облачным хранением без синхронизации, но сделайте пожалуйста, чтобы можно было посмотреть размер созданных папок, а то все файлы пока пересчитаешь в папке... Сделайте, чтобы корзина была доступна из приложения, а не в Веб-версию перекидывает по ссылке. Добавьте функцию включения общего доступа к папке, как в Вебке. А так все просто отлично. Респект.
olya.sholydko
6 апреля 2017, 09:56
Линукс версию!
Астемир
11 апреля 2017, 03:07
После нажатия - скачать на компьютер, появляется окошко: файл скачан, нажмите, чтобы перейти к нему - но при нажатии на него никуда не переходит! А при закачке через дропзону - переходит к файлу. Т. е. переход работает только при закачивании, а при скачивании - нет.
Вячеслав Романов
20 апреля 2017, 23:20
обалденная штука

Grozman
21 апреля 2017, 22:18
Почему при загрузке с ПК в облако файла размером в 1 ГБ в менеджере загрузок приложение думает секунд 5, а затем показывает якобы файл загружен!!! и видно что файл 1 ГБ есть на ЯД, но как 1 ГБ может загрузится за 5 сек??? Если этот файл загружать через веб интерфейс, то там все нормально проходит и файл как положено грузится около 5 минут, поясните что за баг?
Андрей Сиринов
24 апреля 2017, 00:35
Вы молодцы! Благодаря Яндекс Диск 2.0, отказался полностью от использования Облако Mail.ru, перенес всю информацию на Яндекс Диск, и докупил места. Ребята вы лучшие! Так держать!
Ivan Tiukov
24 апреля 2017, 18:56
Встройте диск в Finder. Что за извращение с отдельными окнами? Жутко бесит каждый раз открывать отдельное окошко ЯД и работать. По сути, нужен аналог ЯД 1, но который не станет хранить файлы локально (webdav не предлагать, он с ЯД работает ужасно медленно и криво).
nvmnushkin
25 апреля 2017, 17:13
Можно сделать так, чтобы дисковое пространство, купленное на предыдущей версии Яндекс Диска, было перенаправлено на Яндекс Диск 2.0?
Дмитрий
3 мая 2017, 12:33
nvmnushkin,
но вы же используете один аккаунт ж-)
Кирилл Макаров
26 апреля 2017, 12:41
Когда ж уже обновление? Кнопку "ссылка" уж хотя бы на закачки добавить, заменить бесполезный кружочек-файлоприемник на возможность дропать файлы в тулбар верхний (мак), убрать из дока запущенную прогу, опцию "удалить залитый файл с диска", опцию "сразу по залитию файла скопировать ссылку с буффер", опцию "делать ссылку из названия файла" (https://yadi.sk/username/svadba_01.04.17.zip например), колонку сколько "раз скачан" файл, мусорку открывать локально наконец! Камон, мы в вас верим.
Юрий Ч.
28 апреля 2017, 13:53
Добрый день!
Программа удобна. Хочется, чтоб была возможность добавить еще один аккаунт. Чтоб была возможность работать с несколькими дисками одновременно.
aikhlebnikov
10 мая 2017, 16:26
Юрий Ч.,
Есть гораздо более крутые клиенты, которые не требуют постоянного хранения файлов на винте. Например, odrive.com - единое приложение для разных облаков (Yandex.Disk, DropBox, OneDrive, GoogleDrive и др.), в том числе можно работать с несколькими аккаунтами Яндекс.Диска.
Sonic64
8 мая 2017, 00:44
 доделайте виджет чтоб под окнами  располагался.
Turk.Pipkin
8 мая 2017, 22:00
Программа стала удобнее, но бета версия 2.0 диска в 9 из 10 случаев не показывает процесс загрузки файла на значке и не показывает проценты и скорость загрузки файла если открыть меню. кроме того проценты загрузки логичнее было бы разместить в центре круга на значке.
Кириллов К.А.
9 мая 2017, 14:18
 когда установлен ключ, то зайти не возможно. Пароли приложения не помогают 
Roman
11 мая 2017, 23:11
Я ощутил пользу и удобство от данного клиента, лично мне не хватает лишь функции ограничения на количество потоков, которая есть в настройках у классического клиента. Жду обновлений с нетерпеньем!
av-257696
12 мая 2017, 20:12
Классная штука для планшета на Windows, когда на планшете место заканчивается. ))
И спасибо Яндексу за 32 Гб в подарок!!! Наконец-то полностью слез с дропбокса.
Только вот очень скучно без скриншотов, как в дропбоксе. ((( 
И без настроек программы. Пора уже это доделать!!!  Пора!!!



alecsandr-t
13 мая 2017, 00:03
Сделайте загрузку больших файлов . Хотябы через браузеры как маил мега гугл.Хотябы в платной версии . 
Обновлено 13 мая 2017, 00:04
denimaker
16 мая 2017, 11:54
Здравствуйте. Скачал вчера Диск 2.0. Всё понравилось, но есть пожелание: сделайте онлайн плеер, архиватор и офис, чтоб можно было с файлами работать, не скачивая на компьютер. Особенно это актуально для больших файлов, например, фильмов. Будет замечательно, если тот же фильм начнёт воспроизводиться без ожидания. Благодарю.
milanov13
19 мая 2017, 20:54
Скачал,запустил,но нет руский язъйк,все на английском .... !!!
deminvova
21 мая 2017, 02:56
хочу часть файлов с яндек сдиска скачать  или скопировать на папки рабочего столла-как это сделать?
dev@4uda.ru
23 мая 2017, 10:03
есть оффлайн загрузчик? загрузчик не может скачать файлы через прокси
actualse
20 июня 2017, 20:52
Удобно. Но чего-то не хватает..
kulitskiy
8 июля 2017, 14:35
Было бы здорово, если б на некоторые папки из яндекс.Диска можно было бы поставить атрибут - "доступен оффлайн". и файлы из этих папок, соответственно, сохранялись на компьютере. у меня рабочий МаcAir с 128 Гб. Яндекс диск почти 100 Гб. Из них рабочих файлов примерно гигов 60. но! из этих рабочих файлов реально нужно мне оффлайн максимум гигов 5-7. Проблема в том, что эти нужные файлы нет возможности собрать в одну директорию. Короче, разрабы - сделайте, как на мобильном Я.Диске, дайте пользователю решать, что ему надо только в облаке, а что - скопированным на устройство.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса10 июля 2017, 10:36
Здравствуйте. А выборочная синхронизация папок не поможет? В классическом клиенте Диска есть такая возможность.
DanyaGor
16 июля 2017, 15:49
Хотелось бы еще конечно потоковое воспроизведение видео и музыки, чтобы не качать весь файл сразу. а по мере проигрывания как на youtub'е например.
CondorUA
14 сентября 2017, 07:58
DanyaGor,
присоединяюсь, было бы удобно потоковое видео и аудио
viktor.lumen
17 июля 2017, 21:39
Было бы славно сделать нечто подобное на андроид
yaxiloid
19 июля 2017, 14:04
Добрый день.
Сделайте, пожалуйста, в версии для macOS автоматический фильтр для файлов .DS_Store, чтобы они не закачивались в облако.
Спасибо.
Михаил
2 августа 2017, 14:37
Очень не хватает:  
 - инструмента для поиска;
 - настройки всплывающих уведомлений.
Их отсутствие не позволяет отказаться от Я.диск_v1
Demyanovd
3 августа 2017, 16:11
Приветствую.
Было бы здорово получить CLI. Ибо при закачке нескольких больших файлов на Я.Диск через WebDav, многие клиенты вылетают по timeout после закачки каждого файла.
Обновлено 3 августа 2017, 16:12
Tristar-14
15 августа 2017, 11:57
Вот если бы вы сделали автосинхронизацию по времени (по расписанию) и мгновенному отключению от синхронизации , а ещё лучше несколько копий этого же бекапа на сервере - то цены вашей программе бы не было.  Чтоб в случае с "криптовирусом" все эти файлы не пошли в синхронзацию к вам на сервер. А вот по расписанию и по паре копий - можно было бы безболезненно "вытаскивать" неповреждённый файлы.
turbinadnepr
23 августа 2017, 19:46
Присоединяюсь к энн количеству комментариев - нужны скриншоты!!!
ks-sergio
9 сентября 2017, 12:04
Программа хороша, но при открытии одного и того же файла, происходит его дублирование во временной папке (в разных подпапках). Это существенно, если файл имеет относительно большой размер. Приходится ждать, пока файл снова скачается,  да и неправильно это.
boris.popov.57
17 сентября 2017, 18:06
Для андроида будет?
info@aer-digital.ru
24 сентября 2017, 09:29
Отлично! Именно этой программы и не хватало. Хотелось бы кнопку на панели которая быстро очищает кэш.
P.S.

Не про программу.

Кстати, странное дело, когда заходишь (через браузер) в "Увеличить объём Диска" то видишь только табличку "Всё моё" в которой статистика занятого места, а самих кнопок купить доп. пространство или ссылок на расценки нет. ( Браузер FireFox Developer Edition 57.0b1)
Алферов Владимир
28 сентября 2017, 12:48
14 декабря  2016 - прошел уже почти год, а не одного улучшения не вышло. Как так? Программу забросили?
Alexander
4 октября 2017, 01:38
Не умеет прятать иконку из дока. Нет нигде формы фидбека.  Приложение не обновляется
egurilev
8 октября 2017, 22:50
Добрый день!
Программа хорошая, но...
Недавно поменял компьютер. И выяснилось, что на новом более современном компьютере (macbook pro)  программа реально стало хуже работать.
Зависает. Кажется, что долго чего-то обдумывает, и иногда проще завершить принудительно, так как нет времени ждать, когда же отвиснет.
Один раз поставил на загрузку около 4 ГБ фото, так роутер Time Capsule 3 TB на 5 Ггц очень сильно зашумел. Сначала подумали, что это батареи промывают перед отопительным сезоном. Такое за пару лет использования было впервые.
Обновлено 8 октября 2017, 22:50
lkmaksimka
12 октября 2017, 17:43
Добрый день.
Сделайте пожалуйста возможность самостоятельно забирать файлы с указанных папок в указанные папки яндекс диска  по расписанию.

antonov@insys.ru
21 октября 2017, 20:11
Пользую некоторое время - втихара и без проблем программа закинула мне на диск больше 100 ГБ файлов. Довольно быстро, кстати. Еще обнаружил один раз - закидывал как-то через неё 25 ГБ новых данных (именно новых для моего диска, и именно моих), а счетчик исходящего трафика насчитал всего 16 ГБ. И файлы-то все зиппированные. Так и не понял - неужто такой хороший "специальный виджет для быстрой загрузки данных в облако"? А еще один раз пришлось заново загрузить файл в 1.5 ГБ, поскольку ранее загруженный сдуру убил месяц назад, и корзину сразу почистил. Так, опять ничего не понял - файл появился на диске через 5! секунд  (это при 6 Мб исходящем интернет канале и практически нулевом исходящем трафике). И тут же для проверки его качнул обратно к себе - принятий и переданный совпали байт в байт. Чудеса! Не иначе как, где-то этот файл "болтался" в недрах Яндекса целый месяц, пока опять не был востребован. В общем, доволен! Еще бы научить Яндекс.Диск 2 мэппировать Яндекс диск в системе как сетевой, и качать файлы через него, так совсем довольным бы я был. Система - Windows 10. 
Обновлено 21 октября 2017, 20:13
proggrup
27 октября 2017, 10:46
Скачал пользуюсь очень нравится. Но жаль, что нет поиска в программе
fename
2 ноября 2017, 21:19
Отлично, мне очень нравится такой формат Яндекс Диска. Спасибо! Куча комментариев про скриншоты, я присоединяюсь к тем, кто их требует!
artem.cx-alt
7 ноября 2017, 10:06
Полезная и удобная программка, но с поиском по диску была бы ещё интереснее.
Максим
23 ноября 2017, 12:07
С июля не обновляется. Проект в силе?
kolchan11
1 декабря 2017, 17:13
Dropbox похожую вещь делает ("Умная синхронизация"), но там это конечно гораздо более круто реализовано. Все в стандартном проводнике, а не только через программу-браузер. Плюс отдельно можно указывать файлы/папки, которые ты хочешь всегда хранить оффлайн. Да, понятное дело, что dropbox сейчас в плане софта далеко обогнал все остальные решения, но все-таки хотелось бы, чтобы яндекс тоже не отставал :)
Михаил
8 декабря 2017, 10:55
Стал стабильно крэшиться при запуске, Win8.1
pioneer-club
22 декабря 2017, 00:50
добавьте "скриншоты в яндекс.диске", как на классическом клиенте
KudinovValentin
23 декабря 2017, 08:24
Программа Яндекс Диск 2.0 понравилась в использовании, но хочется большего. Добавьте возможность создания ярлыков на рабочий стол, чтобы работать как с обычной папкой на жестком диске.
antonov@insys.ru
23 декабря 2017, 10:23
KudinovValentin,
Яндекс Диск (сам по себе, не программа) поддерживает протокол WebDAV - поищите в описаниях и рекомендациях. Вот Вам и папки на рабочем столе. Настраивается очень легко.
moysait1984
23 декабря 2017, 11:57
antonov@insys.ru,
Спасибо!Подключил яндекс диск как сетевой. С ярлыками теперь вопррсов нет.
antonov@insys.ru
23 декабря 2017, 14:21
moysait1984,
Есть только два момента при работе с Яндексом, как с сетевым диском:
1. Загрузка больших файлов (примерно 300 и более МБ) может не проходить. Сейчас "бодаюсь" на эту тему с техподдержкой. В таком случае грузить большие файлы можно через Яндекс Диск 2 - с ним проблем не встречал. Суть проблемы - после успешной передачи большого файла на Яндекс диск файл на Яндекс Диске появляется с большой задержкой (доходит до нескольких минут, и чем больше файл, тем больше задержка). Все WebDAV клиенты, что я пробовал (много перепробовал), такую задержку не понимают, и пишут либо ошибку, либо перезапускают загрузку файла по новой.
2. Очень медленное удаление файлов. 
moysait1984
23 декабря 2017, 14:30
antonov@insys.ru,
Спасибо за информацию, учту на будущее. Я в основном с файлами около 30 Мб работаю.
antonov@insys.ru
23 декабря 2017, 14:35
moysait1984,
Забыл еще один момент - Яндекс диск хранить только время появления файла на Яндекс диске. Время создания/модификации файла не сохраняется.

romsikk
24 декабря 2017, 11:59
Не хватает виджета который позволяет сохранять файлы сразу на ЯД например: Сохранить ссылку как... (в интернете) это есть я поставил расширение ЯД на Хром но оно бедное какое-то. В общем не хватает Сохранить в ЯД ну и выбор папки там. Может такое есть но не знаю как пользоватся.  
Владимир
3 января 2018, 19:37
Ну и по традиции - доделать до конца никто ничего не будет...
Хавайте недоделку как есть...
fgusys
18 января 2018, 12:52
Даешь СКРИНШОТИЛКУ!
С 16го года запилить не можете? Ну очень надо.
gutsale
19 января 2018, 11:52
Очень нравиться. Устраивает.
BI23100
6 февраля 2018, 22:33
Если бы было возможно подключить как сетевой диск просто было бы превосходно!
webdav работает на много медленнее.
cheetos-mail
28 февраля 2018, 18:01
MacOS High Sierra не поддерживатеся?
Обновлено 28 февраля 2018, 18:01
beregzas
4 марта 2018, 05:38
Какой максимальный размер файла можно загрузить на Диск?
antonov@insys.ru
4 марта 2018, 09:11
beregzas,
Они пишут, что 10 ГБ. Не проверял.

beregzas
4 марта 2018, 12:33
antonov@insys.ru,
хотелось бы официального ответа. Собираюсь покупать 1 тб и есть файлы бэкапа, которые больше 10 гб
antonov@insys.ru
4 марта 2018, 13:16
beregzas,
Виноват, ограничение в 10 ГБ относится только к загрузке файлов через WEB интерфейс. К Яндекс Диску и Яндекс Диску 2 это не относится - для них ограничений не нашел. Я уже купил 1 ТБ - кроме особенностей, что описаны мной в этой ветке в комментах от 23 декабря 2017 года, всё устраивает.
beregzas
4 марта 2018, 14:09
antonov@insys.ru,
через WEB интерфейс пишет, что ограничение 2 ГБ
ekalee
4 марта 2018, 14:23
beregzas,
Про 10 ГБ тут написано - https://yandex.ru/support/disk/uploading.html. Там же и про максимальный размер файла на Яндекс Диске - 50 ГБ. Похоже, это и  есть глобальное ограничение. А каким бэкаппером Вы пользуетесь? Я использую AOMEI Backupper и Macrium Reflect, оба умеют резать файлы бэкапа на заданные части.
antonov@insys.ru
4 марта 2018, 14:34
beregzas,
Ага, увидел где это ограничение вылезает. Гружу два файла - 3 ГБ и 150 МБ для проверки, отпишу по окончании загрузки.

antonov@insys.ru
4 марта 2018, 15:46
beregzas,
Загрузились оба файла - и 3 ГБ и 150 МБ. Ограничение в 2 ГБ, которое вылезает при попытке грузить большие файлы, не работает. Подозреваю, что оно когда-то было такое, и в этом месте программисты не исправили текст.

beregzas
4 марта 2018, 16:18
ekalee,
ага вижу, написано 50 гб, но и этого для меня мало. Про разбивку на части знаю, но мне этот вариант не подходит, есть файлы по 200 гб, не хочу разбивать. Придется использовать другой сервис, жаль
fix-me
20 марта 2018, 20:56
Было бы круто на значке "дроп-зоны" еще и скорость отдачи (загрузки писать). А так все супер!
zarrm
27 марта 2018, 14:38
Скажите, а можно ли будет при выключенном интернете редактировать документы, сохранять, а потом при подключении к интернет-сети синхронизировать с Яндексом? Или диск работает только при включенном интернете? 
pismoolge
27 марта 2018, 19:19
Отличная идея. Установил на два разных компьютера и теперь без труда обмениваюсь между ними файлами. И виджет очень удобно. Один щелчке и получаешь доступ к общему (для разных компьютеров) диску!



Я очень надеюсь, что этот проект не закроют в связи с развитием основного Диска.
Alexander Surikov
19 апреля 2018, 12:28
Круто было бы переключаться между аккаунтами (как в браузере на подресурсах яндекса или параллельно).
как в почтовом клиенте допустим mail.app
я работаю с разными клиентами и у всех разные устои по безопасности, в одном они сходятся — корпоративной почте, и лично я люблю что бы порядок был и логотипы не перемешивались.
Обновлено 19 апреля 2018, 12:29
Артём Алтунин
22 апреля 2018, 07:04
кр
businesstodigital
8 мая 2018, 12:42
Подскажите, как перелогиниться в приложении на mac? не могу найти эту опцию :(
Denis
30 мая 2018, 12:20
Бета версия нравиться и подходит для работы. Скриншотов не хватает, а ставить ЯДиск 2.0 не хочу, много места занимает. 
Обновлено 30 мая 2018, 12:21
reg.khajrullina
2 сентября 2018, 00:05
Очень жаль, что нельзя загружать файлы размером больше 50 Гб
николай панарин
8 декабря 2018, 17:47
прошу установить на мой компьютер яндекс-диск 2.0
black851
сегодня, 00:08
Говно диск 3.0
ни толком настроить, ни толком поработать. лучше не дорабатывать что работает на 5