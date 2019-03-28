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Яндекс.Диск для работы с фото

Мы обновили раздел «Фото» в приложении Яндекс.Диска для Android. Он превратился в универсальную фотогалерею — в ней отображаются все ваши фотографии и видеозаписи: и те, которые лежат в памяти смартфона, и те, которые загружены в облако. Больше не нужно вспоминать, где что искать. Снимки из позапрошлогоднего отпуска, свежие сканы документов, видео с мартовского утренника в детском саду — всё хранится в одном приложении.

Для работы с галереей не требуется доступ в интернет. В офлайне можно просматривать фото и видео из памяти смартфона, удалять их и делиться снимками с друзьями — они получат их, как только вы снова подключитесь к сети.

Особое внимание мы уделили скорости работы. Диск составляет маленькие превью фотографий из облака. Такие превью мало весят, но в то же время по ним без труда можно понять, что изображено на снимках. А когда вы открываете ту или иную фотографию во весь экран, приложение сразу начинает загружать следующие за ней снимки, чтобы вам не приходилось долго ждать при перелистывании.

Иногда требуется найти в архиве конкретное фото: снимки собаки, горный пейзаж, скан страхового полиса, картинку с пляжем. Для поиска фотографий Диск использует разработанную в Яндексе технологию компьютерного зрения. Алгоритмы сопоставляют текст запроса и сюжет снимков, хранящихся в вашем облаке, и находят соответствия. Например, если вам понадобилась ксерокопия паспорта, Диск отыщет нужное, даже если в названии файла нет никаких подсказок.

Чтобы вам было проще сориентироваться в потоке фотографий и видеозаписей, Диск раскладывает их по годам и месяцам. Заодно приложение указывает, где они были сняты, — можно быстро восстановить в памяти географию путешествий.

Обновлённое приложение Диска уже доступно в Google Play. Поиск по содержимому фотографий работает и на других платформах: в веб-версии и в приложении для iOS. Диск предоставляет безлимитное пространство для хранения фото — снимки в облако можно грузить гигабайтами, не опасаясь, что место когда-нибудь закончится.

39 комментариев
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Вячеслав Смирнов
28 марта, 13:02
Отличное приложение. 
Но есть пожелания : 1.При безлимитном фото хранении все равно неразбериха,нужно как то разобрать,систематизировать по датам,месяцам,улицам,городам. 
2.Фоторедактор нужен нормальный эффект боке.,то что сейчас называется размытостью мне не нравится.
Dedvlaptyah
Сотрудник Яндекса28 марта, 14:00
Вячеслав Смирнов,
здравствуйте!
Из фото уже сейчас можно формировать собственные альбомы. Но мы обязательно будем работать дальше над тем, как сделать более удобным организацию своего фотоархива.
А над фоторедактором подумаем. :)
disk.evropa04
28 марта, 16:04
Dedvlaptyah,

Минус альбомов в том, что в них нельзя добавить видео. 
Пример :
Я был на в отпуске, сделал много фото и видело. Я хочу сохранить их в одной папке "201806 Турция". Из-за того, что в альбом нельзя добавить видео, я предпочитаю создавать свои директории в разделе "файлы" и самостоятельно все структурировать. Поэтому я не включаю автозагрузку.




P. S. А вообще ваш сервис очень классный. Лучше всяких мэилов и по синхронизации, и по удобству работы. 
Обновлено 28 марта, 16:07
Dedvlaptyah
Сотрудник Яндекса29 марта, 14:36
disk.evropa04,
здравствуйте!
Почему же нельзя? Вы можете добавить в альбом видео и фото как в момент создания альбома, так и впоследствии, при добавлении новых снимков.
Если вы сталкиваетесь с какими-либо сложностями - напишите нам через форму обратной связи или через пункт "Помощь и обратная связь" в настройках смартфона. Мы обязательно разберёмся и поможем с решением.
paqwerty
28 марта, 13:12
1. "Чтобы вам было проще сориентироваться в потоке фотографий и видеозаписей, Диск раскладывает их по годам и месяцам."


Чтобы нам было проще сориентироваться в потоке фотографий и видеозаписей, надо дать возможность создавать папки в безлимитном пространстве, раскидывать фото по папкам и сделать ярлыки, которые будут показывать нам где именно лежит конкретное фото.



Эта проблема существует уже очень давно, но вам все равно на пользователей, поэтому и ничего не делаете.


2. Вы добавили возможность установки ярлыка на рабочий стол для галереи Яндекс.диск? Объясните какой смысл заложен в этом ярлыке (иконке), если она ведет просто на Яндекс Диск, т.е. дублирует уже существующий ярлык.
Dedvlaptyah
Сотрудник Яндекса28 марта, 14:26
paqwerty,
здравствуйте!
1. Будем работать над тем, чтобы появились новые возможности для структурирования и организации фотографий.
2. Ярлык "Фото" всегда ведёт в обновлённую галерею Диска. Это может быть удобным, если вы часто обращаетесь к разделу "Фото" на Диске и хотите иметь быстрый доступ к своим фотографиям, но при этом много работаете с другими разделами. Ярлык Диска будет вести вас в раздел по умолчанию, который вы выставите в настройках - это может быть любой другой раздел приложения или конкретная папка на Диске.

ewborgij
28 марта, 21:19
paqwerty,
 вам мать его дали бесплатный безлимит, чего сейчас вообще и в других предложениях поискать ещё надо и не факт, что найдешь, а вы пишете таким тоном, будто вам все должны. Повежливее родители не научили обращаться и формировать запрос? 
paqwerty
29 марта, 09:13
ewborgij,
ты за свои языком лучше следить научись, а если не можешь, то своих родителей попроси сделать это за тебя. Нашелся тут "умник". 
r3nya
28 марта, 13:27
Здравствуйте!

Хотелось бы иметь возможность переноса фото из фотопотока в произвольную директорию на я.диске. Вроде бы простой функционал, но его нет (iOS как минимум).
Dedvlaptyah
Сотрудник Яндекса28 марта, 14:48
r3nya,
здравствуйте!
Такая возможность есть как в приложении для Android, так и в приложении для iOS. 

Для этого нужно в разделе «Фото» выделить нужное фото долгим тапом → нажать «Переместить» внизу экрана → выбрать нужную директорию (например, «Фотокамера») → нажать кнопку «Переместить».
Обновлено 28 марта, 14:48
r3nya
28 марта, 16:54
Dedvlaptyah,
Ох, спасибо большое! :)
RistiCore
28 марта, 13:55
Отличное приложение, отличный сервис!

А по геотэгам искать умеет?
Dedvlaptyah
Сотрудник Яндекса28 марта, 14:57
RistiCore,
здравствуйте!
Искать фото по геотегам приложение не умеет, но спасибо за идею! :)
Nanoengineer
28 марта, 14:03
У меня два пожелания:
1. Добавить возможность просмотра фото сразу из нескольких аккаунтов, например, всей семьи - чтобы фото детей и родителей в одном месте можно было смотреть.


2. Добавить возможность выгрузки всех фото дня, недели или за все время на свой компьютер для сохранности, желательно в папках по датам.
Dedvlaptyah
Сотрудник Яндекса28 марта, 15:09
Nanoengineer,
здравствуйте!
Спасибо, отнесли разработчикам на обсуждение. :)
FM14
28 марта, 15:35
А как сделать, чтобы скриншоты не выгружались автоматически в я.диск? ОС Андроид 8.0
Dedvlaptyah
Сотрудник Яндекса28 марта, 17:20
FM14,
здравствуйте!
Установите приложение Яндекс.Диск Бета - в этом приложении мы уже сейчас тестируем функцию, которая позволит выбирать - из каких приложений и папок нужно выполнять автозагрузку фото, а из каких не стоит.
Владимир Смолин
31 марта, 11:53
Dedvlaptyah,
 новая функция, конечно, хороша, но именно папку со скриншотами приложение не видит и поэтому убрать их автозагрузку не получается.
Dedvlaptyah
Сотрудник Яндекса1 апреля, 12:07
Владимир Смолин,
здравствуйте!
Напишите нам, пожалуйста, через пункт "Обратная связь" в настройках приложения - хотелось бы поподробнее с вами разобрать такой случай.
AliDmit
28 марта, 16:25
Обновление с работой с фото, хранящимися на телефоне - это обнова, которую я ждал, которая просто была необходима
gordieva
28 марта, 17:10
добавьте, пожалуйста, возможность сортировки в альбомах по дате так, чтобы более ранние находились первыми. а то очень долго листать, когда из отпуска 1000 фото и хочется их показать сначала.
dmitryscherbacov
28 марта, 18:22
Поздравляю, вы заполнили google photos
ek@lexgroup.biz
28 марта, 18:41
Почему Диск вытаскивает фотографии из папок и загружает их в раздел Фото? Смешиваются фотографии и сканы документов, например. Очень неудобно. Как избежать этого?
Dedvlaptyah
Сотрудник Яндекса28 марта, 19:52
ek@lexgroup.biz,
здравствуйте!
Уже сейчас тестируется новая функция, позволяющая исключать (или наоборот - включать) те папки и приложения, из которых сейчас идёт загрузка снимков.
Вы можете опробовать эту возможность в нашей бета-версии приложения для Android.
Якушин Роман
28 марта, 19:52
Очень ждал этой фишки. Теперь остался добавить возможность увеличить/уменьшить картинки
Даурен
29 марта, 07:15
Когда будет распознавание лиц?
Dedvlaptyah
Сотрудник Яндекса29 марта, 14:39
Даурен,
здравствуйте!
Будем работать над этим направлением. Пока конкретные сроки назвать не можем.
ryazan.avtodor
29 марта, 12:40
А можно ли делать привязку к геолокации? Очень нужно приложение для хранения фотографий с геотегами и хранением в облаке, чтобы можно было создать группу пользователей и разрешить ей смотреть и/или добавлять фотографии, также чтобы они накладывались на карту по месту съёмки.
Dedvlaptyah
Сотрудник Яндекса29 марта, 14:46
ryazan.avtodor,
здравствуйте!
Интересный сценарий использования. Обсудим его с разработчиками Яндекс.Диска.
Михаил
29 марта, 16:42
Очень нужно редактирование фотографий. Простейшее, обрезка и рисование поверх хотя бы. 
andrey.krasilov
30 марта, 09:59
У вас над оаспознаванием работают волонтеры и искуственный интелдект? Сделайте возможность людям самим добпвлять тэги к конкретным фото и это сильно сэкономит всем время и силы
Антон Горбунов
30 марта, 18:32
Немного не в тему. Яндекс.диск web.os нельзя прослушать mp3 с диска. Это печально
Виктор Чернов
31 марта, 14:37
нужно проверить на практике?
lskatya
1 апреля, 18:09
Здравствуйте! Когда появится очистка истории в Яндекс.Диск?
Николай Б.
6 апреля, 02:53
off 
trijin
6 апреля, 14:02
Писал в поддержку, но и тут на всякий случай напишу. Понимаю что фича мало процентная, но он будет расти.
распознавать 360° фотки и видео и показывать их с преобразованием соответствующим.


(тес более наработки просмотра у Вас уже есть в картах)
Обновлено 6 апреля, 14:04
micromacx2319
7 апреля, 11:20
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chikk
12 апреля, 20:13
Зачем постоянно изобретать велосипед, тем более не самый лучший. Да что там - откровенно кривой, скорее похожий не на велосипед, а на костыль работы Пикассо. Есть же flickr, да - по сути оно есть ни что иное, как поделка на WP и с недавних пор платное, но...
Унылый WP там совсем переделан, про платность - без комментариев, но вспомним времена когда сабж был под Яхой: это тебе и безлимит, это и теги от ИИ, а самое прекрасное, что доставляло безмерно - это невозможность скачивать всяким упырям оригиналы фоток, встройка разных (разрешённых владельцем или нет) размеров куда-угодно, а так же весьма явные моменты в копирастии.

Ресурсов Яндекса недостаточно для такого? Или просто лень, да и все силы уходят на УГ в виде "испортить почту для домена"? Да, знаю - риторика. :)
Никита
16 апреля, 13:18
Яндекс, что-то не работает "компьютерное зрение". В начале релиза фото определял, а сейчас ни в приложении ни в веб версии ничего не находит. Или я что-то не понимаю?