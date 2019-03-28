Яндекс.Диск для работы с фото

Мы обновили раздел «Фото» в приложении Яндекс.Диска для Android. Он превратился в универсальную фотогалерею — в ней отображаются все ваши фотографии и видеозаписи: и те, которые лежат в памяти смартфона, и те, которые загружены в облако. Больше не нужно вспоминать, где что искать. Снимки из позапрошлогоднего отпуска, свежие сканы документов, видео с мартовского утренника в детском саду — всё хранится в одном приложении.

Для работы с галереей не требуется доступ в интернет. В офлайне можно просматривать фото и видео из памяти смартфона, удалять их и делиться снимками с друзьями — они получат их, как только вы снова подключитесь к сети.

Особое внимание мы уделили скорости работы. Диск составляет маленькие превью фотографий из облака. Такие превью мало весят, но в то же время по ним без труда можно понять, что изображено на снимках. А когда вы открываете ту или иную фотографию во весь экран, приложение сразу начинает загружать следующие за ней снимки, чтобы вам не приходилось долго ждать при перелистывании.

Иногда требуется найти в архиве конкретное фото: снимки собаки, горный пейзаж, скан страхового полиса, картинку с пляжем. Для поиска фотографий Диск использует разработанную в Яндексе технологию компьютерного зрения. Алгоритмы сопоставляют текст запроса и сюжет снимков, хранящихся в вашем облаке, и находят соответствия. Например, если вам понадобилась ксерокопия паспорта, Диск отыщет нужное, даже если в названии файла нет никаких подсказок.

Чтобы вам было проще сориентироваться в потоке фотографий и видеозаписей, Диск раскладывает их по годам и месяцам. Заодно приложение указывает, где они были сняты, — можно быстро восстановить в памяти географию путешествий.

Обновлённое приложение Диска уже доступно в Google Play. Поиск по содержимому фотографий работает и на других платформах: в веб-версии и в приложении для iOS. Диск предоставляет безлимитное пространство для хранения фото — снимки в облако можно грузить гигабайтами, не опасаясь, что место когда-нибудь закончится.