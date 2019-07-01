Фото на память

На Яндекс.Диске удобно хранить фотографии с телефона. Если в приложении Диска включена автозагрузка, все снимки, которые вы делаете на камеру смартфона или планшета, автоматически сохраняются в облаке — и не занимают в нём место. Диск превращается в бесконечный фотоархив, в котором задокументирована вся повседневная жизнь: шаг за шагом, день за днём, год за годом.

Такой архив не пересмотришь за час, как старые альбомы. Во-первых, он слишком велик: тысячи, а то и десятки тысяч снимков. Во-вторых, не все фото, снятые на телефон, вызывают воспоминания. Снимки из отпуска хочется перелистать, а вот фотографии из визового центра с образцами заполнения анкеты — уже вряд ли.

Мобильный Яндекс.Диск умеет напоминать о фотографиях из архива. Время от времени он составляет для вас подборки снимков за тот или иной период — скажем, за позапрошлогодние майские выходные или за лето 2015 года.

Такие подборки — хороший повод вспомнить события, которые, возможно, уже стёрлись из памяти. Например, что в июле прошлого года был красивый закат, в апреле позапрошлого внезапно выпал снег, в ноябре 2016-го вы покрасили волосы в красный цвет, а в марте 2015-го смотрели с друзьями солнечное затмение.

Нам хочется, чтобы подборки фотографий, которые составляет Диск, пробуждали у людей воспоминания и вызывали желание «позалипать» в старые снимки. Диском управляют алгоритмы: им сложно объяснить, почему одно фото пробирает до мурашек, а другое не вызывает никаких чувств. Тем не менее можно сформулировать некие общие правила. Очевидно, что снимок первого снега на зелёных листьях, горный пейзаж или селфи в баре заряжены на эмоции куда сильнее, чем фото с расписанием электричек — хотя, конечно, бывает всякое. Поэтому недавно мы начали использовать для составления подборок компьютерное зрение. Алгоритм анализирует снимки и выбирает из них те, которые с высокой вероятностью будут интересны пользователю. Владимир Русинов, руководитель Яндекс.Диска

При оценке фотографий в расчёт берётся множество параметров. Алгоритм обращает внимание на сюжет: так, у пейзажа или у группового портрета больше шансов попасть в подборку, чем у снимка документа. Учитывается качество фотографий — пересвеченные или, наоборот, слишком тёмные фото будут отсеяны. То же самое с резкостью: из нескольких снимков с похожим сюжетом при прочих равных алгоритм выберет тот, на котором изображение чётче.

В подборку попадают снимки, которым алгоритм присвоил самые высокие оценки по совокупности параметров. Фото с наивысшим баллом становится обложкой подборки. При этом у вас есть возможность посмотреть и остальные снимки за этот период — внизу каждой подборки есть кнопка «Все фото». Если подборка понравилась, ей можно поделиться с друзьями.

Технология компьютерного зрения используется в Диске не только для составления подборок, но и для поиска по фото. Благодаря ей можно быстро найти в огромном архиве нужный снимок. Например, по запросу «собака» Диск покажет все снимки с псами, а по запросу «паспорт» — фотографии документов. Подробнее о том, как Диск работает с фотографиями, читайте в этом посте.