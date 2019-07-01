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Фото на память

На Яндекс.Диске удобно хранить фотографии с телефона. Если в приложении Диска включена автозагрузка, все снимки, которые вы делаете на камеру смартфона или планшета, автоматически сохраняются в облаке  — и не занимают в нём место. Диск превращается в бесконечный фотоархив, в котором задокументирована вся повседневная жизнь: шаг за шагом, день за днём, год за годом.

Такой архив не пересмотришь за час, как старые альбомы. Во-первых, он слишком велик: тысячи, а то и десятки тысяч снимков. Во-вторых, не все фото, снятые на телефон, вызывают воспоминания. Снимки из отпуска хочется перелистать, а вот фотографии из визового центра с образцами заполнения анкеты — уже вряд ли.

Мобильный Яндекс.Диск умеет напоминать о фотографиях из архива. Время от времени он составляет для вас подборки снимков за тот или иной период — скажем, за позапрошлогодние майские выходные или за лето 2015 года.

Такие подборки — хороший повод вспомнить события, которые, возможно, уже стёрлись из памяти. Например, что в июле прошлого года был красивый закат, в апреле позапрошлого внезапно выпал снег, в ноябре 2016-го вы покрасили волосы в красный цвет, а в марте 2015-го смотрели с друзьями солнечное затмение.

Нам хочется, чтобы подборки фотографий, которые составляет Диск, пробуждали у людей воспоминания и вызывали желание «позалипать» в старые снимки. Диском управляют алгоритмы: им сложно объяснить, почему одно фото пробирает до мурашек, а другое не вызывает никаких чувств. Тем не менее можно сформулировать некие общие правила. Очевидно, что снимок первого снега на зелёных листьях, горный пейзаж или селфи в баре заряжены на эмоции куда сильнее, чем фото с расписанием электричек — хотя, конечно, бывает всякое. Поэтому недавно мы начали использовать для составления подборок компьютерное зрение. Алгоритм анализирует снимки и выбирает из них те, которые с высокой вероятностью будут интересны пользователю.

Владимир Русинов, руководитель Яндекс.Диска

При оценке фотографий в расчёт берётся множество параметров. Алгоритм обращает внимание на сюжет: так, у пейзажа или у группового портрета больше шансов попасть в подборку, чем у снимка документа. Учитывается качество фотографий — пересвеченные или, наоборот, слишком тёмные фото будут отсеяны. То же самое с резкостью: из нескольких снимков с похожим сюжетом при прочих равных алгоритм выберет тот, на котором изображение чётче.

В подборку попадают снимки, которым алгоритм присвоил самые высокие оценки по совокупности параметров. Фото с наивысшим баллом становится обложкой подборки. При этом у вас есть возможность посмотреть и остальные снимки за этот период — внизу каждой подборки есть кнопка «Все фото». Если подборка понравилась, ей можно поделиться с друзьями.

Технология компьютерного зрения используется в Диске не только для составления подборок, но и для поиска по фото. Благодаря ей можно быстро найти в огромном архиве нужный снимок. Например, по запросу «собака» Диск покажет все снимки с псами, а по запросу «паспорт» — фотографии документов. Подробнее о том, как Диск работает с фотографиями, читайте в этом посте.

6 комментариев
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atroshenkoandrey
1 июля, 14:15
сделайте возможность слить старые фото из гуглфото к вам....некоторых картинок больше нет с собой,а перезалить вручную неудобно
alexander_freedom
1 июля, 16:04
Здравствуйте! Почему яндекс стал захватывать свой же поиск? Если почитать рекомендации яндекса, то один из главных пунктов об уникальности контента. НО. В знатоках много копипаста. Тем не менее, ответы на первых местах в выдаче)) 
Для примера: искал "как уменьшить температуру в квартире". ПРимерно такой запрос. Ответ со знатоков на первом месте. Оригинальный ответ, откуда было скопировано был размещен на 3 года раньше. Причем сайт довольно трастовый — "Пикабу". Но ответ с пикабу на 4-5 был)). Как это называется, где хотя бы здоровая конкуренция? Скоро не будет поиска, будет просто база яндекс сервисов? 
Или к примеру ищем работу в интернете. Где доски объявлений? Почему в выдаче 6 сайтов от яндекса. Даже "разместить объявление по запросу работа в интернете" в ТОП 10. При этом справа вверху баннер толоки и слева чат "талантов", который предлагает работу в....ЯНДЕКС ТАКСИ! :DD Это смешно и грустно. 
Обновлено 1 июля, 16:07
Petia
2 июля, 10:43
alexander_freedom,
Дядь, чёт тебя не туда не туда понесло )))
alexander_freedom
3 июля, 11:58
Petia,
последняя запись в блоге — лучше место )) 
Petia
2 июля, 10:42
Сам пользуюсь, очень удобно. спасибо.
udikov
17 июля, 10:59
Здравствуйте! Пишу Вам с просьбой разобраться в ситуации, так как уровень компетентности отдельных специалистов Яндекс Дзена кажется мне чрезвычайно низким.
Мой блог заблокировали (ограничили в показах) за следующий пост:
https://zen.yandex.ru/media/udikov/doveriaete-li-vy-putinu-5d2c38470aca0500af494379
Судя по всему, причиной стала фраза
"Как вы смеете усомниться в Солнцеликом, проклятые жидомасоны, продавшиеся пиндосам?!."
Но страшной и грубой она выглядит лишь вырванной из контекста.
Вот та часть текста:
"Так что предлагаю провести опрос. Вот и поймём, насколько сильна народная поддержка действующего президента. Собственно, варианта всего два:
1) Я доверяю президенту Владимиру Путину, его правительству и прочим институтам власти;
2) Я не доверяю Путину, требую реформ и честных выборов;
Впрочем, я ж за демократию. Пусть будет и третий вариант:
3) Как вы смеете усомниться в Солнцеликом, проклятые жидомасоны, продавшиеся пиндосам?!.
Предлагаю раскрыть ваш ответ в комментариях. Буду раз услышать ваши аргументы. Но прошу воздерживаться от грубостей. Хамские комменты будут удаляться."
Понятно, что фраза эта шуточная. Обращена она не к кому-то, а ко мне от имени воображаемого пользователя. Как вообще можно банить за такое?
Прошу содействия в деблокировании канала. И восстановлении моих прав как автора!
PS. Тем не менее, фразу эту я удалил. И сегодня в течение дня выполню требования сервиса по повторной проверке (удаление сомнительных постов, публикация ещё трех).
Но так как ограничения на мой канал, как я считаю, были наложены по ошибке, предлагаю произвести проверку завтра.
Буду благодарен за обратную связь!
--
С наилучшими пожеланиями,
Александр Удиков,
udikov@ya.ru