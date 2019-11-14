Фотопутешествия на Яндекс.Картах

В прошлом году мы выпустили приложение «Народная карта» — с его помощью любой желающий водитель может улучшить Яндекс.Карты. Никаких специальных знаний не нужно — достаточно закрепить смартфон на лобовом стекле, запустить приложение и проехать по обычному маршруту. Приложение раз в одну-две секунды делает фотографию дороги, а по окончании поездки отправляет снимки в Яндекс. На кадрах видно дорожные знаки, разметку, парковки, номера домов — мы извлекаем эту информацию и добавляем её на Карты, чтобы сделать их точнее.

Изначально фотографии из приложения загружались только на Народную карту, где с ними работали картографы. Но скоро стало понятно, что снимки полезны не только создателям карт, но и другим водителям, которые ездят по этому маршруту. Поэтому с сегодняшнего дня фото доступны и в обычных Яндекс.Картах — в новом разделе «Зеркала». Дороги, для которых есть снимки, отмечены на карте синими линиями. Можно рассмотреть интересный участок или построить в Картах маршрут и «проехать» его весь — кадры в плеере будут автоматически сменять друг друга.

«Зеркала» — это возможность взглянуть на трассу глазами водителя. Снимки помогут заранее изучить дорогу: проверить качество покрытия, оценить, насколько она загружена, узнать схему движения на сложных развязках. Наконец, можно просто полюбоваться живописными местами в разных частях страны, которые сфотографировали наши пользователи, — например, Русским мостом через пролив Босфор Восточный во Владивостоке или серпантинами в Приэльбрусье.

Качество снимков зависит от камеры смартфона, который использовал водитель. Совсем плохие фотографии на Карты не попадут: их отсеет алгоритм. Например, он не пропустит кадры, которые слишком размазаны или сняты в темноте.

В целом фото из «Зеркал» заметно уступают по качеству панорамам, но зато выигрывают у них в актуальности. Съёмка панорам — долгий и дорогостоящий процесс, поэтому мы обновляем их раз в несколько лет. Фото из приложения «Народная карта» попадают в «Зеркала» практически моментально: между отправкой снимков и их публикацией проходит не больше 2–3 часов. Наконец, «Зеркала» — это возможность увидеть места, куда вряд ли в ближайшее время доберётся панорамомобиль: от степных грунтовок до маленького посёлка в тайге.

Если вы тоже хотите пополнить Яндекс.Карты фотографиями мест, в которых живёте или бываете, установите приложение «Народная карта» и отправляйтесь в путь. Можно не опасаться, что приложение израсходует весь мобильный трафик — по умолчанию снимки отправляются на Карты, только когда смартфон подключён к сети Wi-Fi. Уже сейчас на «Зеркалах» есть снимки из десятков регионов — и мы верим, что рано или поздно проект охватит все российские дороги.