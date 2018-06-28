Фотограф-картограф

Современные электронные карты гораздо подробнее бумажных атласов. На них отмечены не только улицы и дома, но и организации, подъезды, скоростные лимиты, камеры и парковки. Чем больше данных на карте, тем сложнее следить за их актуальностью. Изменения происходят буквально каждый день: где-то появился новый дорожный знак, где-то открыли целую развязку, а где-то дачники установили шлагбаум, чтобы автомобилисты не объезжали пробку через их посёлок.

О многих изменениях Яндексу сообщают пользователи. Мы очень ценим такие отзывы — это один из самых оперативных источников информации. Иногда люди проделывают огромную работу: например, составляют длинный список неточностей и присылают его письмом. Теперь передавать данные об изменениях можно быстрым и удобным способом — с помощью приложения Народная карта.

Как это работает

Народная карта — это приложение, которое делает снимки местности и отправляет их на одноимённый сервис редактирования карт. Каждое фото привязывается к карте и снабжается отметкой со временем и датой. Снимки просматривают сотрудники Яндекса и народные картографы. Если между картой и фото есть расхождение, они внесут правки — скажем, добавят новый дорожный знак или уточнят местоположение автобусной остановки.

Через приложение можно передавать как одиночные снимки, так и серии фотографий. Например, водители могут закрепить смартфон на лобовом стекле и заснять дорогу от дома до дачи. В этом случае программа будет делать фото раз в одну-две секунды и сохранять их на смартфон. Снимки никуда не загружаются сами по себе. Приложение передаёт их только после того, как пользователь нажмёт кнопку «Отправить» и подключится к Wi-Fi. После отправки фото удаляются.

Как обрабатываются снимки

Считывать данные с сотен тысяч фотографий картографам помогают технологии компьютерного зрения. Они решают две задачи: проверяют качество снимков и распознают на них важные объекты. Проверка качества проходит сразу после получения новых снимков. На карту попадают только чёткие изображения — размытые или сделанные в темноте фотографии удаляются.

На следующем этапе снимки анализирует система распознавания изображений. Она выявляет на фото важные объекты и считывает с них информацию, которая затем сверяется с данными карты. Если есть расхождения — например, на фото дорожный знак «60», а карта говорит, что в этом месте можно ехать девяносто, — место помечается значком. Такие места картографы проверяют в первую очередь.

Сейчас система распознаёт на снимках знаки парковки и ограничения скорости. В ближайшем будущем её возможности расширятся: она сможет считывать другие знаки и разметку. Более отдалённая цель — выявлять на фото любые значимые для картографов объекты: здания, вывески, заборы. Это позволит быстро реагировать на изменения и обновлять карты практически в режиме реального времени.