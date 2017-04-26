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Город после людей

На Яндекс.Картах появились новые панорамы зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Съёмка прошла в нескольких местах: рядом с самой станцией, в городах Припять и Чернобыль, а также их окрестностях — в эвакуированных сёлах, военном городке Чернобыль-2, на кладбище грузовых и пассажирских поездов у железнодорожной станции Янов. О панорамах рассказывает Тарас Фасоля — сотрудник Яндекса, принимавший участие в съёмках.

Тарас Фасоля,
Яндекс.Украина

Первые панорамы зоны отчуждения Яндекс снял поздней осенью 2010 года. Тогда эти места только недавно открыли для посещения — осмотреть можно было лишь Припять и площадку рядом с АЭС. Сейчас в зону официально возят туристов, а список объектов, куда можно попасть, стал значительно шире. 

Чернобыльская АЭС. Тёмно-серое сооружение — «Укрытие-2», новый саркофаг, который возводят над четвёртым энергоблоком (панорама)

Новые панорамы снимали 27 и 28 марта 2017 года. Время выбрали не просто так: снег уже сошёл, но ещё не вылезла листва. Поздней весной и летом здесь будет сложно что-либо рассмотреть: всё скроют кроны деревьев. Лес постепенно поглощает город — деревья растут даже на балконах домов и козырьках подъездов.

Здание клуба в оставленном людьми селе Залесье (панорама)

Свободно разгуливать по зоне нельзя — у каждой группы есть сопровождающий. Спецодежда не требуется, но с собой всегда берут дозиметр. В большинстве мест радиационный фон приближен к естественному. Максимальное значение — 2900 микрорентген в час — наш прибор показал на кладбище поездов у станции Янов.

Брошенные вагоны неподалёку от железнодорожной станции Янов на ветке Чернигов — Овруч (панорама)

На самом деле, в зоне есть и места, где «фонит» гораздо сильнее — но туристам туда, понятное дело, доступ закрыт. Покидая территорию зоны, в обязательном порядке проходишь дозиметрический контроль. Людей проверяют на специальной установке, а машины — с помощью переносного прибора.

Проржавевшие автоматы с газированной водой у здания речного порта в Припяти (панорама)

Многим зона представляется как совершенно безлюдное пространство, но это не так. Да, Припять — брошенный город, но в Чернобыле живут люди. Это работники, обслуживающие станцию, строители, которые возводят новый саркофаг, пожарные, лесничие, дорожные рабочие. Большинство работают вахтами.

Аллея в мемориальном парке в Чернобыле. На табличках — названия исчезнувших после катастрофы населённых пунктов (панорама)

В Припяти и окрестных сёлах всюду видны следы деятельности мародёров, которые приходят в зону за металлом. В жилых многоэтажках выбиты окна — из них выбрасывали срезанные батареи. Кое-где они так и остались лежать на козырьках подъездов. В комнатах из стен выдрана медная проводка.

Частный дом в селе Черевач. Проводку из стен и с потолка вырвали мародёры (панорама)

В сёлах, которые мы проезжали, многие дома уже почти полностью разрушены. Всё поросло деревьями и кустарником — порой сложно разобрать, где улица, а где двор. Пройдёт ещё несколько лет, и деревянные строения окончательно исчезнут, растворившись в лесу. Бетонные многоэтажки в Припяти, конечно, простоят дольше.

Детский сад в Припяти (панорама)

Большую часть панорам мы сняли из автомобиля, но кое-где шли пешком, установив камеру на штатив. Так были сфотографированы интерьеры детского сада, школы и речного порта в Припяти. Чтобы снять зону с высоты, поднялись на крышу 16-этажного дома — оттуда можно рассмотреть АЭС и загоризонтную РЛС «Дуга».

Вид с крыши жилого дома в Припяти. На горизонте видна Чернобыльская АЭС. «Горб» — новый саркофаг (панорама)

Радиолокационная станция «Дуга» находится в заброшенном военном городке Чернобыль-2. Антенны РЛС, если забраться повыше, видны практически из любой точки зоны — их высота около 150 метров. На советских картах Чернобыль-2 из соображений секретности обозначался как пионерский лагерь или пансионат.

У подножия комплекса антенн загоризонтной радиолокационной станции «Дуга» (панорама)

Мне доводилось и раньше бывать в зоне. Тогда впечатления были гнетущими — остро ощущалась, что не так давно здесь были люди, которым пришлось оставить обжитые места. В этот раз я воспринимал её скорее как заповедник: нет людей, но осталась природа, которая совсем скоро поглотит всё, что они оставили после себя.

22 комментария
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Кирюха Вот
26 апреля 2017, 13:28
Давно пора заняться съемкой панорам еще и с коптеров.
art183
27 апреля 2017, 19:20
Кирюха Вот,
Главное чтобы коптеры не запретили.
Кирюха Вот
27 апреля 2017, 19:39
art183,
Так я и говорю - ДАВНО пора =)
neo-f1-trance
1 мая 2017, 12:29
Дааа! 360 было бы вообще интересно!
info@virtualniytur.ru
26 апреля 2017, 15:23
Мы этим летом собираемся поехать, поснимать с коптеров ))

Тарас Фасоля
28 апреля 2017, 14:10
info@virtualniytur.ru,
Разрешение на съемку  возьмите, на въезде крупный (заметный) коптер без него не пропустят. 
Yet another Forrest
26 апреля 2017, 23:00
Ребят, это очень круто!
С превеликим удовольствием прогулялся по Панорамам! Спасибо!
wezom-agency
28 апреля 2017, 22:52
Да..панорамы это конечно интересно. Меня, например, больше интересует вопрос почему Чернобыль так манит всех людей. Яндекс, тоже не остались в стороне и к годовщине трагедии решили добавить новые нотки в карты. 
Как по мне - панорамы это вообще великолепный режим съемки, который дает возможность максимально прочувствовать окружающую атмосферу. Вот мы в нашем Агентстве Wezom делали панорамы офиса и когда находишься где-то далеко, смотришь на фото и будто переносишься в это место. Интересные вещи :)
Обновлено 28 апреля 2017, 22:53
Иванов Серёга
1 мая 2017, 21:48
Сразу вспомнилась игра Сталкер....Зов припяти!!!
Сергей Б.
2 мая 2017, 07:55
на панорамах полно народу, а яндекс отмечает где поесть в Припяти, банкоматы, заправки  и т.д
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса2 мая 2017, 15:38
Здравствуйте. Люди — туристы, приехавшие на экскурсию. Организации на карте Припяти отмечены по состоянию на 1986 год (так что банкоматов там нет, ближайший — в Чернобыле). Мы приняли такое решение сознательно, подробнее можно почитать в клубе Народной карты.
Марина С
22 декабря 2017, 11:23
Света Чистякова,
Подскажите, как добиться, чтобы показывало организацию, как "Пик" на скриншоте? К кому обратиться? https://yadi.sk/i/NNatSKKP3Qr433
katesimsim
8 мая 2017, 20:30
Я бы туда поехала я люблю заброшки!
n.bedenko2018
15 мая 2017, 16:48
Жалкое , а скорее грустное зрелище .  Раньше кипела жизнь , а теперь только природа буйствует .  Очень жаль .
romano2003
15 мая 2017, 18:38
Интересно, сколько времени пройдет прежде чем природа восстановится после этой ужасной катастрофы?
Вася Мирза
31 мая 2017, 05:21
да. это наша общая беда
serzh.meteor
17 июня 2017, 21:04
тоскливо это видеть

vokmant
10 июля 2017, 10:00
"Интересно, сколько времени пройдет прежде чем природа восстановится после этой ужасной катастрофы?"
В каком смысле? Пока природа полностью разрушит все строения? Или до того состояния когда человек сможет свободно проживать в окружающей природе?

Удалённый пользователь
31 июля 2017, 21:52
да уж.. надеюсь когда-нибудь люди туда вернутся..
reutovgroup
8 декабря 2017, 05:03
Ох классно. Был там в общем то везде, кроме как раз Чернобыля, уж очень там людей много. А вообще конечно Украина(и ныняшняя и СССРовская) ужасно поступает с этим местом(я про охрану и мородерство)
За панорамы СПАСИБО! Очень здорово!
Надо будет летом еще раз поехать, посмотреть что и как поменялось.
Александр Петухов
5 июля 2018, 17:45
я б сам  хотел там жить но не получилось

ufa.xclusive
сегодня, 09:31
Такое все близкое и родное там после Сталкера.))