Город после людей

На Яндекс.Картах появились новые панорамы зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Съёмка прошла в нескольких местах: рядом с самой станцией, в городах Припять и Чернобыль, а также их окрестностях — в эвакуированных сёлах, военном городке Чернобыль-2, на кладбище грузовых и пассажирских поездов у железнодорожной станции Янов. О панорамах рассказывает Тарас Фасоля — сотрудник Яндекса, принимавший участие в съёмках.

Тарас Фасоля,

Яндекс.Украина

Первые панорамы зоны отчуждения Яндекс снял поздней осенью 2010 года. Тогда эти места только недавно открыли для посещения — осмотреть можно было лишь Припять и площадку рядом с АЭС. Сейчас в зону официально возят туристов, а список объектов, куда можно попасть, стал значительно шире.

Чернобыльская АЭС. Тёмно-серое сооружение — «Укрытие-2», новый саркофаг, который возводят над четвёртым энергоблоком (панорама)

Новые панорамы снимали 27 и 28 марта 2017 года. Время выбрали не просто так: снег уже сошёл, но ещё не вылезла листва. Поздней весной и летом здесь будет сложно что-либо рассмотреть: всё скроют кроны деревьев. Лес постепенно поглощает город — деревья растут даже на балконах домов и козырьках подъездов.

Здание клуба в оставленном людьми селе Залесье (панорама)

Свободно разгуливать по зоне нельзя — у каждой группы есть сопровождающий. Спецодежда не требуется, но с собой всегда берут дозиметр. В большинстве мест радиационный фон приближен к естественному. Максимальное значение — 2900 микрорентген в час — наш прибор показал на кладбище поездов у станции Янов.

Брошенные вагоны неподалёку от железнодорожной станции Янов на ветке Чернигов — Овруч (панорама)

На самом деле, в зоне есть и места, где «фонит» гораздо сильнее — но туристам туда, понятное дело, доступ закрыт. Покидая территорию зоны, в обязательном порядке проходишь дозиметрический контроль. Людей проверяют на специальной установке, а машины — с помощью переносного прибора.

Проржавевшие автоматы с газированной водой у здания речного порта в Припяти (панорама)

Многим зона представляется как совершенно безлюдное пространство, но это не так. Да, Припять — брошенный город, но в Чернобыле живут люди. Это работники, обслуживающие станцию, строители, которые возводят новый саркофаг, пожарные, лесничие, дорожные рабочие. Большинство работают вахтами.

Аллея в мемориальном парке в Чернобыле. На табличках — названия исчезнувших после катастрофы населённых пунктов (панорама)

В Припяти и окрестных сёлах всюду видны следы деятельности мародёров, которые приходят в зону за металлом. В жилых многоэтажках выбиты окна — из них выбрасывали срезанные батареи. Кое-где они так и остались лежать на козырьках подъездов. В комнатах из стен выдрана медная проводка.

Частный дом в селе Черевач. Проводку из стен и с потолка вырвали мародёры (панорама)

В сёлах, которые мы проезжали, многие дома уже почти полностью разрушены. Всё поросло деревьями и кустарником — порой сложно разобрать, где улица, а где двор. Пройдёт ещё несколько лет, и деревянные строения окончательно исчезнут, растворившись в лесу. Бетонные многоэтажки в Припяти, конечно, простоят дольше.

Детский сад в Припяти (панорама)

Большую часть панорам мы сняли из автомобиля, но кое-где шли пешком, установив камеру на штатив. Так были сфотографированы интерьеры детского сада, школы и речного порта в Припяти. Чтобы снять зону с высоты, поднялись на крышу 16-этажного дома — оттуда можно рассмотреть АЭС и загоризонтную РЛС «Дуга».

Вид с крыши жилого дома в Припяти. На горизонте видна Чернобыльская АЭС. «Горб» — новый саркофаг (панорама)

Радиолокационная станция «Дуга» находится в заброшенном военном городке Чернобыль-2. Антенны РЛС, если забраться повыше, видны практически из любой точки зоны — их высота около 150 метров. На советских картах Чернобыль-2 из соображений секретности обозначался как пионерский лагерь или пансионат.

У подножия комплекса антенн загоризонтной радиолокационной станции «Дуга» (панорама)

Мне доводилось и раньше бывать в зоне. Тогда впечатления были гнетущими — остро ощущалась, что не так давно здесь были люди, которым пришлось оставить обжитые места. В этот раз я воспринимал её скорее как заповедник: нет людей, но осталась природа, которая совсем скоро поглотит всё, что они оставили после себя.