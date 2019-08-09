Как это устроено: мобильные автозаправщики Яндекс.Драйва

Сейчас на улицах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани больше двенадцати тысяч автомобилей Яндекс.Драйва. Практически все автомобили, доступные в приложении, заправлены — топлива в баке хватит, чтобы добраться в любую точку в пределах зоны завершения аренды, даже если это другой конец города. В этом посте мы расскажем, как Драйв заправляет машины.

В каршеринге существуют два подхода к заправке машин. Первый подход предполагает, что за заправку отвечает пользователь. Если в пути загорелась лампочка, нужно заехать на АЗС и пополнить запас топлива. Завершать аренду с пустым баком нельзя: за это могут оштрафовать. Такой подход удобен каршерингам, но не очень удобен пользователям, которым приходится тратить время на заправку.

Алина Ковалевич,

руководитель службы доставки топлива:

Один из популярных сценариев использования каршеринга — короткие поездки по центру города, где дорогие парковки. При этом заправить машину в центре — целый квест. Например, в Москве в пределах Садового кольца всего одна действующая АЗС, на Котельнической набережной. Если отправляться из центра на поиски бензина, то поездка, которая в обычных условиях заняла бы максимум 10–15 минут, может растянуться на полчаса и даже больше.

В Яндекс.Драйве используется второй подход — когда ответственность за заправку берёт на себя каршеринговый сервис. Штрафов за пустой бак в Драйве нет. Если в машине после завершения аренды осталось мало бензина, запас топлива пополнит заправочная служба. Пользователь, который арендует машину следующим, получит уже заправленный автомобиль. Визит на АЗС может потребоваться только в одном случае: когда машину берут для дальней поездки, например в область и обратно.

Заправщики снаружи и внутри

Мобильные автозаправщики работают в Яндекс.Драйве с момента запуска сервиса. Сначала заправку выполняла сторонняя компания — она обслуживала только часть парка. Прошлым летом Драйв купил заправочный сервис «Топливо в бак» и на его основе создал собственную службу доставки топлива. Бензин машинам Яндекс.Драйва привозят мобильные автозаправщики. Они мало похожи на гигантские оранжевые бензовозы, которые можно встретить на дорогах. Автозаправщик обслуживает автомобили, оставленные на уличных парковках и во дворах, поэтому он должен быть компактным и маневренным. На эту роль идеально подходят городские минивэны: Citroën Berlingo, Lada Largus, Renault Dokker, Volkswagen Caddy. За небольшие размеры их называют «бензовозиками».

В Драйве используются минивэны в грузовом исполнении — вместо задних сидений у них отсек для перевозки грузов. В отсеке установлен топливный бак на 330 литров.

Алина Ковалевич,

руководитель службы доставки топлива:

Бензин считается опасным грузом, но только в случае, если его больше 333 литров. Опасные грузы перевозят по особым правилам: нужно оборудовать машину предупреждающими знаками и мигалками и заранее согласовать маршрут движения с ГИБДД. У наших заправщиков бак меньше, поэтому на них эти правила не распространяются. Они могут ездить по городу как обычные автомобили.

Автозаправщики перевозят бензин со всеми мерами предосторожности. Помимо обязательного огнетушителя, в каждой машине есть ловушки, с помощью которых можно быстро собрать пролитое топливо. При этом система хранения и подачи топлива сконструирована так, чтобы минимизировать вероятность утечки. Водители автозаправщиков регулярно проходят инструктажи по пожарной безопасности. Само собой, им строжайше запрещено курить — не только в автомобиле, но и в радиусе 15 метров от него. С теми, кто нарушил запрет, сразу расстаются.

Как проходит заправка

Яндекс.Драйв: история одной машины Все технические службы Драйва используют специальное сервисное приложение. В нём собрана разнообразная информация о каршеринговых автомобилях. Служба заправки с помощью приложения отслеживает уровень топлива в машинах. Данные поступают от датчиков в бензобаке и обновляются в режиме реального времени.

Если автомобиль нуждается в заправке, заправщик бронирует его через сервисное приложение. На время, пока действует бронь, машина становится недоступной для пользователей. Максимальный срок брони — один час. За это время «бензовозик» должен добраться до автомобиля и залить в него топливо. Фактически заправщики управляются гораздо быстрее: за один час они успевают заправить не одну, а несколько машин. Когда заправка завершена, бронь снимается.

Алина Ковалевич,

руководитель службы доставки топлива:

Самое сложное в работе водителя мобильного заправщика — парковка. Нужно поставить автомобиль так, чтобы, с одной стороны, не мешать движению, а с другой, беспрепятственно произвести заправку. Среди наших водителей много бывших транспортных курьеров: они не только хорошо знают город, но и умеют правильно парковаться даже в непростой дорожной обстановке.

Подъезжать к заправляемому автомобилю вплотную необязательно. Длина шланга мобильного автозаправщика — 10–12 метров. Шланг намотан на катушку, примерно как электропровод у бытового пылесоса. Даже если заправщик стоит поодаль, водитель всегда может вытянуть шланг и заправить машину.

Мобильные автозаправщики пополняют запасы бензина на городских АЗС, с которыми у Яндекс.Драйва заключён договор. Служба заправки постоянно следит за качеством топлива. Его подтверждают документами и сертификатами — их предоставляет АЗС, — а также собственными проверками. Многие автомобили Драйва можно заправлять 92-м бензином, но по факту используется 95-й — чтобы продлить срок службы машин. В автомобили премиум-класса заливают 98-й.

Люди и алгоритмы

Чтобы «бензовозик» за единицу времени мог заправить как можно больше машин, нужно проложить для него оптимальный маршрут. Алгоритм, который строит маршруты, учитывает десятки факторов. Это не только загруженность дорог, но и местоположение автомобилей, уровень топлива, спрос и так далее.

Все водители автозаправщиков перед тем, как приступить к работе, осваивают онлайн-курс. Затем они отрабатывают знания на практике: учатся парковаться и заправлять автомобили на тренировочной площадке. После этого водитель-стажёр отправляется на смену с опытным коллегой: сначала наблюдает за его работой, а потом сам заправляет машины под его присмотром.

Алина Ковалевич,

руководитель службы доставки топлива:

В самом начале мы думали, что процесс заправки очевиден и в нём нет ничего сложного — мол, заправщики сами разберутся, как лучше. Со временем оказалось, что никакой системы в действиях водителей нет: они каждый раз заправляли машину по-разному, суетились и вообще делали много лишних движений.

Чтобы разобраться, мы пригласили водителей на тренировочную площадку и попросили сымитировать заправку: подъехать, припарковаться, вставить шланг и так далее. Весь процесс снимали на видео и засекали время. Так мы выяснили, что некоторые водители тратят на заправку десять минут и даже больше.

После этого мы проанализировали записи и сели разрабатывать пошаговую инструкцию. В ней чётко описано, какие действия и в какой последовательности нужно совершать. Благодаря инструкции удалось сократить время заправки автомобиля до двух минут и увеличить суточное количество заправок с 75 до 140.

Сейчас в службе доставки топлива работают 30 мобильных заправщиков. Они доставляют бензин всему автопарку и выполняют за месяц около 120 тысяч заправок. В любой момент времени на весь парк Драйва, в котором больше двенадцати тысяч машин, приходится в максимум пять незаправленных автомобилей — и в них зальют топливо в течение часа. Это означает, что пользователь, выбирая машину, всегда может быть уверен: любой автомобиль заправлен и готов к поездке.