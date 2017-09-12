Как найти центр Москвы

Довольно сложно определить, что такое «центр Москвы». Иногда говорят, что это всё в пределах Третьего транспортного кольца, иногда — что только территория внутри Садового кольца. Ещё есть Центральный административный округ — его границы в некоторых местах даже заходят за ТТК.

Мы исследовали запросы, которые москвичи (и гости столицы) задают с мобильных устройств, и заодно нашли ещё один способ определить, где кончается центр Москвы. Мы определили, какие темы поисковых запросов характерны для районов внутри Садового кольца, и отнесли к «центру» все места с такими же характерными темами.

Судя по поисковым запросам, центр — более широкое понятие, чем даже ЦАО. На востоке его границы совпадают с границами Центрального административного округа или даже не доходят до них, однако во всех остальных местах он продолжается до Третьего кольца и дальше. Скажем, на юго-западе центр доходит до Ломоносовского проспекта, на северо-западе — до метро «Аэропорт», а на севере — до ВДНХ.

Темы поисковых запросов мы определяем автоматически, с помощью классификатора. Для центральных районов оказались характерны «рабочие» и «развлекательные» темы — ИТ, бизнес, досуг в городе, одежда, право и т.д. В спальных районах люди больше спрашивают про детей, здоровье, развлечения в интернете и прочее. Кроме того, есть темы, характерные для промзон, рынков и крупных магистралей, — авто, активный отдых, музыка, производство и строительство, мебель и ремонт. Исходя из этой разницы в поисковых интересах мы и определили границы районов.

