Как выглядят беспилотные автомобили Яндекса нового поколения

В прошлом году Яндекс начал сотрудничать с компанией Hyundai Mobis, одним из крупнейших в мире производителей автомобильных компонентов. Мы договорились, что вместе займёмся разработкой платформы для беспилотных автомобилей. Сегодня мы готовы показать результат — беспилотный автомобиль Яндекса нового поколения на базе Hyundai Sonata.

Новый беспилотный автомобиль в инженерном центре Яндекса

Особенность новых машин — в том, что впервые наряду с Яндексом в их создании участвовала автомобильная компания. В Hyundai Mobis доработали электронные блоки управления автомобилем (ЭБУ), а Яндекс усовершенствовал сенсоры, которые в режиме реального времени собирают данные о дорожной обстановке.

Автомобиль на дорогах Москвы

ЭБУ, которые используются в новых автомобилях, изначально создавались для машин под управлением человека. Инженеры Hyundai Mobis модифицировали их так, чтобы они учитывали задачи и особенности автономного вождения. Благодаря доработкам электронные блоки более эффективно взаимодействуют с технологией беспилотного управления, разработанной в Яндексе.

Радары теперь расположены на крыше

Инженеры Яндекса уделили много внимания сенсорам, с помощью которых автомобиль ориентируется на дороге. Радары теперь расположены на крыше — так система различает больше машин спереди и сзади. Лидары на передних крыльях лучше «видят» пешеходов и транспорт в условиях ограниченного бокового обзора. У автомобиля стало больше камер, причём они имеют разное фокусное расстояние — это позволяет одинаково хорошо воспринимать как близкие, так и далёкие объекты.

Лидар на переднем крыле

Каждый объект вокруг машины теперь фиксируют ещё больше сенсоров, чем раньше. За счёт этого система получает максимально подробную информацию о других участниках движения в самых разных погодных и дорожных условиях.

Если вы живёте в Москве, вы, возможно, уже встречали наши новые беспилотные автомобили на дорогах. Они выехали на улицы столицы в начале марта, а скоро появятся в Иннополисе и в США, где Яндекс тоже проводит испытания. До конца года наш флот пополнит сотня автомобилей нового поколения.