КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

Как выглядят беспилотные автомобили Яндекса нового поколения

В прошлом году Яндекс начал сотрудничать с компанией Hyundai Mobis, одним из крупнейших в мире производителей автомобильных компонентов. Мы договорились, что вместе займёмся разработкой платформы для беспилотных автомобилей. Сегодня мы готовы показать результат — беспилотный автомобиль Яндекса нового поколения на базе Hyundai Sonata.

Новый беспилотный автомобиль в инженерном центре Яндекса

Особенность новых машин — в том, что впервые наряду с Яндексом в их создании участвовала автомобильная компания. В Hyundai Mobis доработали электронные блоки управления автомобилем (ЭБУ), а Яндекс усовершенствовал сенсоры, которые в режиме реального времени собирают данные о дорожной обстановке.

Автомобиль на дорогах Москвы

ЭБУ, которые используются в новых автомобилях, изначально создавались для машин под управлением человека. Инженеры Hyundai Mobis модифицировали их так, чтобы они учитывали задачи и особенности автономного вождения. Благодаря доработкам электронные блоки более эффективно взаимодействуют с технологией беспилотного управления, разработанной в Яндексе.

Радары теперь расположены на крыше

Инженеры Яндекса уделили много внимания сенсорам, с помощью которых автомобиль ориентируется на дороге. Радары теперь расположены на крыше — так система различает больше машин спереди и сзади. Лидары на передних крыльях лучше «видят» пешеходов и транспорт в условиях ограниченного бокового обзора. У автомобиля стало больше камер, причём они имеют разное фокусное расстояние — это позволяет одинаково хорошо воспринимать как близкие, так и далёкие объекты.

Лидар на переднем крыле

Каждый объект вокруг машины теперь фиксируют ещё больше сенсоров, чем раньше. За счёт этого система получает максимально подробную информацию о других участниках движения в самых разных погодных и дорожных условиях.

Если вы живёте в Москве, вы, возможно, уже встречали наши новые беспилотные автомобили на дорогах. Они выехали на улицы столицы в начале марта, а скоро появятся в Иннополисе и в США, где Яндекс тоже проводит испытания. До конца года наш флот пополнит сотня автомобилей нового поколения.

12 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Роман Ф
2 июня 2020, 19:04
Круто!
Stepan R.
3 июня 2020, 14:21
Вы перенесли на крышу именно радары? Т.е. 77 ГГц радиолокационные датчики установлены на крыше?
Алексей Каменецкий
10 июня 2020, 16:08
Исследования показывают, что для обеспечения безопасности автономного движения законодателю придется играть чрезвычайно важную роль. Если бы правила выбора ДТП-соучастника для своих автомобилей устанавливали бы автопроизводители или автовладельцы, то вряд ли бы они не сделали бы их более выгодными для себя и своих клиентов, что было бы несправедливо. Следовательно, эти правила необходимо установить законодателю, так как он является ответственным за безопасность дорожного движения. Выбор между жизнями делать не нужно, так как он этически проблематичен и излишен (из-за использования условной величины „опасность травмирования участника движения“).
Решение о том, как должно быть произведено предотвращение или снижение тяжести аварии, крайне ответственное, так как оно может не только предотвратить аварию, но и привести к более тяжелой аварии. Эти решения принимаются с помощью прогнозов о дальнейшем развитии ситуации. Ситуации могут развиваться по-разному, поэтому решение, которое казалось до выполнения решения правильным, может оказаться неправильным. Из-за этого ответственность за эти решения столь высока, что ее следует нести только законодателю. Также нужно добиться того, чтобы можно было использовать как можно больший потенциал предотвращения аварий автомобиля, выше уровня, которого могут достигнуть лучшие водители. Поэтому (в отличие от нормальных ситуаций, в которых автопроизводителю и автовладельцу следует указать, как именно должен двигаться автомобиль в соответствии с ПДД для автономных автомобилей) законодателю одному придется предписать поведение автомобилей в опасных ситуациях. Принцип: в опасной ситуации автомобиль должен выбрать одно из созданных решений и выполнить его. Законодатель может точно предписать действия автомобилей, путем установления того, как должны быть созданы эти решения и как должно быть выбрано одно из этих решений. Чтобы обеспечить приемлемое снабжение автомобилей всей для движения необходимой информацией, законодателю придется предписать уровень распознавания имеющихся обстоятельств для каждого поколения автономных автомобилей с для конкретного поколения допущенными системами. Эти предписания должны обеспечить после аварии точное определение того, что автомобиль должен был знать, как он себя должен был вести и как он себя повел. Таким образом можно с большой точностью определить виновных и степень их виновности, а автопроизводитель едва ли сможет обманом оправдаться, что автомобиль что-то из-за чего-то не увидел. Детальная информация в доступе. Эти предписания сделают необходимыми системы для автономного движения, которые соответствуют этим требованиям, поэтому целесообразнее разрабатывать только такие системы. Создание соответствующей законодательной базы заслуживает высшей концентрации усилий, так как оно приведет к тому, что станет доподлинно известно, как именно нужно создавать автономные автомобили, из-за чего путь к автономному движению будет короче и дешевле. Вы содействуете такому регулированию на законодательном уровне?
Александр Аввакумов
12 июня 2020, 22:12
Безопасно будет,если все машины будут беспилотными. И ворос 2-что делать с пешеходами, ониже так и лезут под колеса.
sashatiuk2612
13 марта, 05:56
Александр Аввакумов,
На то и радары. Машина в 5 метрах снижает скорость
tuymetov
16 июня 2020, 15:23
Молодцы!
МУРОД
29 января, 18:10
крутой машина
МУРОД
29 января, 18:11
крутой машина да

Василий Туманов
8 марта, 17:26
В меня чуть не врезался сегодня такой автопилот. Произошло это в 16-30 примерно на пересечении улицы Ясногорской и Литовского бульвара.
Обновлено 8 марта, 17:27
Vakadok
30 марта, 16:27
топ
topovyartem
25 апреля, 18:50
Почему Хёндай, а не Лада или любимый УАЗ?!?!?!?!
Fishkov-Art
1 сентября, 17:39
Идея хорошая, Яндекс это умеет. Однако по качеству реализации пока доверия не вызывает. Учитывая, что, например, ЯндексАвто часто зависает и теряет спутники, отвлекает своими поломками от вождения. В Навигаторе во время движения лезут банеры с рекламой (на минуточку, даже с подпиской!) какая уж тут забота о безопасности? 