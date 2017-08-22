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Поиск, который мы делаем вместе

Яндекс запустил новую версию поиска. В её основе лежит поисковый алгоритм «Королёв». Алгоритм с помощью нейронной сети сопоставляет смысл запросов и веб-страниц — это позволяет Яндексу точнее отвечать на сложные запросы. Для обучения новой версии поиска используются поисковая статистика и оценки миллионов людей. Таким образом, вклад в развитие поиска вносят не только разработчики, но и все пользователи Яндекса.

Слова и смыслы

Прежде чем рассказывать про настоящее и будущее поиска, вспомним его прошлое. Первые поисковые системы появились в середине 1990-х годов, когда интернет был совсем небольшим — счёт сайтов шёл на тысячи. Чтобы помочь человеку найти нужное, достаточно было составить список веб-страниц, где есть слова из поискового запроса. О сложном ранжировании — то есть упорядочивании страниц по степени соответствия запросу — речь не шла. Считалось, что чем чаще в документе встречаются слова из запроса, тем лучше он подходит.

Интернет быстро рос, и потребовались дополнительные критерии отбора. Поисковики начали учитывать ссылки на документы, научились определять регион, откуда поступил запрос, стали обращать внимание на поведение пользователей.

Как устроен Матрикснет

В какой-то момент факторов ранжирования — признаков, по которым можно определить, насколько хорошо страница отвечает на запрос, — набралось так много, что стало ясно: прописать их все в виде инструкций невозможно. Лучше научить машину самостоятельно принимать решения: какие признаки использовать и как их комбинировать. В Яндексе для этих целей придумали Матрикснет. Это метод машинного обучения, с помощью которого строится наша формула ранжирования.

Поиск, однако, по-прежнему опирается на слова. Перед тем как пустить в ход сложную формулу ранжирования, поисковые машины составляют список «предварительно подходящих» веб-страниц — таких, в которых есть слова из запроса. Нам, людям, понятно, что один и тот же смысл можно выразить разными словами. Веб-страница может не содержать всех слов из запроса, но тем не менее очень хорошо на него отвечать. Однако объяснить это машине довольно сложно.

Что такое «Палех»

Первый шаг к поиску по смыслу Яндекс сделал в прошлом году, когда мы представили поисковый алгоритм «Палех». В его основе лежит нейронная сеть. Нейросети показывают отличные результаты в задачах, с которыми люди традиционно справлялись лучше машин: скажем, распознавание речи или объектов на изображениях.

Запуская «Палех», мы научили нейронную сеть преобразовывать поисковые запросы и заголовки веб-страниц в группы чисел — семантические векторы. Важное свойство таких векторов состоит в том, что их можно сравнивать друг с другом: чем сильнее будет сходство, тем ближе друг к другу по смыслу запрос и заголовок.

Как работает алгоритм «Королёв»

Поисковый алгоритм «Королёв» сравнивает семантические векторы поисковых запросов и веб-страниц целиком — а не только их заголовков. Это позволяет выйти на новый уровень понимания смысла. Представьте, что вы впервые услышали о романе Льва Толстого «Война и мир». Безусловно, вы сможете извлечь смысл из названия — например предположить, что в книге много батальных сцен. Но чтобы узнать все хитросплетения сюжета и давать исчерпывающие ответы на вопросы о романе, вам потребуется прочитать его полностью.

Подробнее о том, как устроена нейронная сеть «Королёва» и чем она отличается от нейронной сети «Палеха», читайте в нашем блоге на «Хабрахабре»

Как и в случае с «Палехом», тексты веб-страниц в семантические векторы преобразует нейросеть. Эта операция требует много вычислительных ресурсов. Сравните: на то, чтобы прочитать название книги, у вас уйдут считанные секунды, но на то, чтобы прочитать её всю от корки до корки, потребуются часы, дни или даже недели. Поэтому «Королёв» высчитывает векторы страниц не в режиме реального времени, а заранее, на этапе индексирования. Когда человек задаёт запрос, алгоритм сравнивает вектор запроса с уже известными ему векторами страниц.

Эффект «Королёва»

Умение понимать смысл особенно полезно при обработке редких и необычных запросов — когда люди пытаются описать своими словами свойства того или иного объекта и ожидают, что поиск подскажет его название: [картина где небо закручивается] или [ленивая кошка из монголии].

Такая схема позволяет начать подбор веб-страниц, соответствующих запросу по смыслу, на ранних стадиях ранжирования. В «Палехе» смысловой анализ — один из завершающих этапов: через него проходят всего 150 документов. В «Королёве» он производится для 200 тысяч документов — то есть в тысячу с лишним раз больше. Кроме того, новый алгоритм не только сравнивает текст веб-страницы с поисковым запросом, но и обращает внимание на другие запросы, по которым люди приходят на эту страницу. Так можно установить дополнительные смысловые связи.

Люди учат машины

Мы верим, что использование машинного обучения, а особенно нейросетей, рано или поздно позволит научить поиск оперировать смыслами на уровне человека. Но без помощи людей тут не обойтись. Чтобы машина поняла, как решать ту или иную задачу, необходимо показать ей огромное количество примеров: положительных и отрицательных. Такие примеры дают пользователи Яндекса.

Нейронная сеть, которую использует алгоритм «Королёв», обучается на обезличенной поисковой статистике. Системы сбора статистики учитывают, на какие страницы пользователи переходят по тем или иным запросам и сколько времени они там проводят. Если человек открыл веб-страницу и «завис» там надолго, вероятно, он нашёл то, что искал, — то есть страница хорошо отвечает на его запрос. Это положительный пример. Подобрать отрицательные примеры гораздо легче: достаточно взять запрос и любую случайную веб-страницу.

Статистика, которая используется для обучения алгоритма, обезличена

В помощи людей нуждается и Матрикснет, который строит формулу ранжирования. Чтобы поиск развивался, люди должны постоянно давать оценку его работе. Когда-то выставлением оценок занимались только сотрудники Яндекса — так называемые асессоры. Но чем больше оценок, тем лучше — поэтому мы решили привлечь к этому всех желающих и запустили сервис Яндекс.Толока. Сейчас там зарегистрировано более миллиона пользователей: они анализируют качество поиска и участвуют в улучшении других сервисов Яндекса. Задания на Толоке оплачиваются — сумма, которую можно заработать, указана рядом с заданием. За два с лишним года существования сервиса толокеры дали около двух миллиардов оценок.

В основе современного поиска лежат сложные алгоритмы. Алгоритмы придумывают разработчики, а учат — миллионы пользователей Яндекса. Любой запрос — это анонимный сигнал, который помогает машине всё лучше понимать людей. Поэтому мы не ошибёмся, если скажем: новый поиск — это поиск, который мы сделали вместе.

1072 комментария
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shurovalex
22 августа 2017, 20:03
Круто! Молодцы!
Комментарий удалён
HemulGM
23 августа 2017, 07:26
Эстрин,
запросы также строятся на основании предыдущих запросов. 
Для меня например, запрос "бухгалтер" выдает на первом месте страницу в вики и только потом вакансии и другое.
irina.herzel
23 августа 2017, 07:57
Эстрин,
очень трудно понять ваш комментарий и вычленить хотя бы какую-то логическую структуру из него.
Но в презентации было четко заявлено, что нейросети нужно время, чтобы обучиться. А вы ожидаете каких-то сверхрезультатов в первый же день работы.
alek.nemerjitscky
23 августа 2017, 08:04
shurovalex,
Я не знаю что в поиске изменилось ,как выдавал чушь так и ищет . 
На запрос  спасательный буксир Hermes  выдал сумочки ,лошадей ,духи .
И где то там пару фоток  буксиров ,и то даже название не те .
Отсюда вывод , алгоритм старый просто название новое. Яндекс полностью превратился в рекламное агентство ,да и стал больше давать ссылки на сайты с вирусами.
Так что очередной лохотрон по отмыву бабла и самовосхваление .А может это и есть искусственный интеллект с нейросетями и нанопупер алгоритмом .
igor@roomlink.ru
23 августа 2017, 08:13
alek.nemerjitscky,
Человек заряжен на "Все плохо и где -то там лучше как всегда"
sokolov483
23 августа 2017, 08:18
alek.nemerjitscky,
Я проверил Ваш запрос "спасательный буксир Hermes". Яндекс не выдал никаких сумочек и прочей ерунды он выдал информацию про спасательный буксир Hermes. Не вводите людей в заблуждение...
Сычев Алексей
23 августа 2017, 09:13
alek.nemerjitscky,
Ввел "спасательный буксир Hermes" получил кучу инфы про  этот буксир и ещё про другие буксиры и мореходство до кучи.  Несколько  сотен фоток спасательных буксиров. 
---
Не болтайте ерундой.
Сычев Алексей
23 августа 2017, 09:15
Эстрин,
По запросу "бухгалтер" получил нормальный результат и  ничего того что Вы привели в пример.  Смею предположить что Вы недавно искали работу ...
Вася
23 августа 2017, 09:32
alek.nemerjitscky,
А Вы точно ввели "спасательный буксир Hermes"? Чето у меня одни буксиры в выдаче.
Artem Bodryagov
23 августа 2017, 09:50
Нормальная такая реклама буксиров)))
butakoff.mikh
23 августа 2017, 11:16
irina.herzel,
Полностью согласен! Вайнеры повсюду)))
alek.nemerjitscky
23 августа 2017, 11:18
Сычев Алексей,
Результат можно глянуть 
SowingSadness
23 августа 2017, 11:23
alek.nemerjitscky,
может это вы кликаете по таким запросам сумочки и лошадей. У меня все хорошо. Ради эксперемента в режиме инкогнито
alek.nemerjitscky
23 августа 2017, 11:29
Вася,
Буксир может выдать ,но не сам Гермес , а все другие . 
Беда в том что раньше поиск был в разы точней , я находил инфу даже на то что гугол не находил . Спорил и доказывал что яндекс лучше ,прошел год дал запрос и не чего не нашел . Нужно отказываться от системы чистоты запроса ,то есть  количества  обращений , вот сейчас он выдаст что то на тему Гермеса люди дали запрос ,то есть сервер начнет точней искать . 
Сейчас проверил выдал пять Гермесов ,дальше Чадаев ,Алмаз ,Сапфир ,Y-895  и т.д 

alek.nemerjitscky
23 августа 2017, 11:30
Artem Bodryagov,
А что и не так дорого всего то 50 000 000 БУ ))) Надо пару взять ))

alek.nemerjitscky
23 августа 2017, 11:35
igor@roomlink.ru,
Да не не на плохое ,просто охота что бы работало все на ура . Я наоборот  за Российские разработки свои а не копии хрома , могут же могут. 
alek.nemerjitscky
23 августа 2017, 11:38
Сычев Алексей,
https://yandex.ru/images/search?text=Marine-Schlepper%20Amethyst
alek.nemerjitscky
23 августа 2017, 11:39
Сычев Алексей,
https://www.google.ru/search?tbm=isch&q=Marine-Schlepper%20Amethyst
alek.nemerjitscky
23 августа 2017, 11:39
Сычев Алексей,
Это просто пример 
alek.nemerjitscky
23 августа 2017, 11:40
Сычев Алексей,
https://yandex.ru/images/search?text=Marine-Schlepper%20Hermes
alek.nemerjitscky
23 августа 2017, 11:41
Сычев Алексей,
https://www.google.com/search?q=Maritime-Schlepper+Hermes&client=opera&hs=dA9&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjqrvDQ-uzVAhXoQZoKHSVkCccQsAQIJw&biw=1366&bih=668
alek.nemerjitscky
23 августа 2017, 11:44
SowingSadness,
Вот сейчас ближе но все равно не то что надо ,но думаю что дней через пять если конечно чистота запроса не упадет то выдаст то что надо ))
alek.nemerjitscky
23 августа 2017, 11:46
Вася,
Зато фотку нашел на морской буксир Аметист которой не хватает ,хоть это радует)))
HBStas
23 августа 2017, 11:57
Эстрин,
похоже, и сам является нейросетью, причём довольно неплохой. когда я встречал на просторах сети ботов, подключенных к нейросети, они выдавали примерно такой же поток сознания со странной разметкой текста. а из-за упоминания гугла и хейт яндекса, думаю, понятно, кто стоит за созданием этого чудовища 
mega-serw
23 августа 2017, 11:01
alek.nemerjitscky,
Ввел точно такой же запрос и норм нашёл, не знаю где там у тебя сумочки нашлись)
Я не ярый сторонник яндекс поиска, пользуюсь и другими поисковиками. Но зачем писать вкоментарии такю чушь
nick-cherez
23 августа 2017, 12:11
Сычев Алексей,
 ""---Не болтайте ерундой.""


Оговорка по Фрейду? )))
Вася
23 августа 2017, 12:24
alek.nemerjitscky,
Ну вот жеж ))) интеллект!
edpashkov
23 августа 2017, 12:34
sokolov483,
 Так не нужно искать сумочки постоянно с такимназванием :-). У меня буксир и другие буксиры выдало. Да, очень интересный ход для обучения системы %-)
Обновлено 23 августа 2017, 12:34
migs911
23 августа 2017, 13:14
Кому буксир? Недорого!)))
P.S. молодцы ребят, красавцы.
alek.nemerjitscky
23 августа 2017, 13:14
Вася,
Да приятный в этом плане )))Теперь судье можно и по мордасам ,а то очки за стенд рубят))))
alek.nemerjitscky
23 августа 2017, 13:16
nick-cherez,


Поисковик разделяет запрос на составляющие слова,где ключевое слово является "БУКСИР" потом только морской.
Наименование только в сочетании запроса.
На данный запрос поиск выдал всю классификацию буксиров ,то есть кантовщики, толкатели., бонопостановщик , и т.д .
На данный момент в мире зарегистрировано 5000 буксиров с названием Гермес ,Яндекс выдал всего 10. Весе остальные не относятся к названию Гермес ,а является БУКСИРАМИ как класс .
В отличии Яндекса Гугл выдал почти 2500 .,то есть Яндекс поиск проигнорировал слово Гермес ,так как оно не является ключевым словом поиска ,в отличии слова БУКСИР. Так понятней????????
Олег Езерский
23 августа 2017, 13:23
alek.nemerjitscky,
 Мне на запрос "спасательный буксир Hermes" выдал кучу информации. начиная с его истории создания и продолжая обсуждениями его на форуме. 
nick-cherez
23 августа 2017, 13:29
alek.nemerjitscky,
ты о чём?! Какие буксиры??? Ты адресатом ошибся, паря! Ты как и Яндекс: я о Фоме, ты про Ерёму. 
isso@r-perspektiva.ru
23 августа 2017, 13:35
alek.nemerjitscky,
По запросу "спасательный буксир Hermes" выдал "спасательный буксир Hermes" и т.д. по теме запроса.
Ryoidenshi Aokigahara
23 августа 2017, 13:53
Artem Bodryagov,
дак половина юзеров просто привыкли к гуглу с самого начала,и чуть ли не на все яндексовское говорят "опять стырили", вобщем что угодно лишь бы продолжать уверять себя в том что им привычный гугл лучше всего :D


Конечно же мои мысли полностью субъективны, но мне просто нравятся сервисы яндекса, и я предпочитаю пользоваться ими везде где получается. Обидеть никого не пытался.
 
P.S.: нужно придумать альтернативу слову "гуглить", а то "яндексить" как то не звучит мне кажется XD
laaf63
23 августа 2017, 14:12
irina.herzel,
Вот Вот. И я про тоже. Время нужно для адаптации поиска. 
magazVAA
23 августа 2017, 14:27
shurovalex,
 Первый опыт внедрения блокчейн в ру зоне
gips13131313
24 августа 2017, 13:31
Эстрин,
раньше релили СЕОШНИКИ , теперь будут рулить ботоводы

markinandrey86
23 августа 2017, 15:00
alek.nemerjitscky,
ввел Ваш запрос. Куча буксиров, но сумок не вижу. 
alek.nemerjitscky
23 августа 2017, 17:04
Олег Езерский,
А ссылку можно ,может это то что я и ищу .
elion.ester
23 августа 2017, 18:41
alek.nemerjitscky,
Я например ввела ваш запрос. выдает буксиры. лошадей и сумок нет. Может вы не там искаи
ilikepivo
23 августа 2017, 21:07
Ryoidenshi Aokigahara,
Не знаю, я с начала 2000-х, да и все мои близкие и знакомые, пользуемся яндексом, крайне редко пользовал гугл (раз 10 в год).
Олег Езерский
24 августа 2017, 15:12
alek.nemerjitscky,

http://fleetphoto.ru/ship/35307/
http://sovnavy-ww2.ho.ua/rescue/typ_civil.htm - тут кусочек

http://bompaper.ucoz.org/forum/180-2173-1

http://shipbuilding.ru/rus/news/foreign/2004/03/12/germes/ -Про его закладку

http://www.riverfleet.ru/fleet/d_43305/



тут часть. А вообще попробуйте изменить свой регион на другие регионы и попробовать один и тот же запрос с разных точек нашей страны. Очень часто по одному и тому же запросу но с разных регионов Яндекс выдаёт разные поисковые результаты. Так же, попробуйте вводить запрос в разных вариациях "Судно гермес" "Судно Hermes" "Буксир Гермес" "Буксир Hermes" +  Есть еще гугл а так же те же запросы только на английском языке. При помощи перевода страниц возможно найти необходимую информацию
Обновлено 24 августа 2017, 15:12
Ремонт Своими Руками
26 августа 2017, 20:37
irina.herzel,
Мысль проста - алгоритм учитывал  интересы рекламщиков и говносайтомастеров а не обычных пользователей , так и продолжает это делать !
inetme.ru
30 августа 2017, 13:48
shurovalex,
нейронная сеть не обучается за 5 секунд, она улучшается по мере выявления закономерностей и ошибок, которые как раз пользователи и предоставляют ей (не только, но в том числе).

Вбивать запрос и сразу пытаться увидеть улучшения глупо как минимум.
Обновлено 30 августа 2017, 13:48
J-Elenochka
31 августа 2017, 15:16
alek.nemerjitscky,
Гугол - это математическая величина. Поисковик - Гугл,  и он гораздо раньше начал  вводить такие алгоритмы. 

Гуго́л (от англ. googol) — число, в десятичной системе счисления изображаемое единицей со 100 нулями: 10100 = 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000... Но  попробуйте ввести в строку поиска гугл  и гугол... Без комментариев.
Александр
11 октября 2017, 03:55
Сычев Алексей,
 Кроме того, на первой странице уже выдаётся фрагмент вашего комментария здесь.
Ziminss
22 августа 2017, 20:06
Успех!
Александр Чибисов
23 августа 2017, 11:26
Яндекс - стыдоба! Уже положительные отзывы стали себе в блог написывать. Зачем из людей делать дурачков? Тут же спецы, а не школьники из толоки или рядовые пользователи!
Ziminss
23 августа 2017, 11:35
Александр Чибисов,
фига печёт! 
maxzaicev93
22 августа 2017, 20:07
Зачет! Еще бы трансляция не лагала, было бы вообще здорово
Обновлено 22 августа 2017, 20:09
rrstat
22 августа 2017, 20:40
maxzaicev93,
угу)
OLEVPA
22 августа 2017, 23:14
maxzaicev93,

Лаг - визитная карточка Яндекса. Без этого никак )
Myris85
22 августа 2017, 23:26
maxzaicev93,
где ставить лайк?)
den@gorodled.ru
22 августа 2017, 20:07
Красавчики! Так держать! 
Только вот к трансляции презентации не возможно подключиться) 
Обновлено 22 августа 2017, 20:09
ghostoleg1993
22 августа 2017, 20:07
Яндекс лучший, зачем людям гугл не понятно :) 
Обновлено 22 августа 2017, 20:08
Егор
22 августа 2017, 20:57
ghostoleg1993,
Не совсем, иногда Яндекс не все находит
Егор
22 августа 2017, 21:22
ghostoleg1993,
 За тем что гугл не мешает поиску в отличии от яндекса. 
Установи стартовой, скачай браузер и так на протяжении всего поиска.
v3new
22 августа 2017, 21:30
Егор,
гугл не просит этого сделать ровно до тех пор, пока ищешь из хрома :) попробуй открыть гугл из мозилы или ие, всплывающие уведомления о "лучшем браузере" не заставят себя ждать :)
Sergey1274
23 августа 2017, 00:34
ghostoleg1993,
В мире тысячи и тысячи языков, а яндекс специализируется в основном на русском
ivinyukhin
23 августа 2017, 00:37
ghostoleg1993,
переводчик гугл лучше

kul197519
23 августа 2017, 01:10
ivinyukhin,
в каком месте? 😂
Сычев Алексей
23 августа 2017, 09:18
ivinyukhin,
вот уж не сказал бы что он именно лучше. Всё сугубо ситуативно.
migs911
23 августа 2017, 19:54
Егор,
вот, кстати, эти ребята не лучше. У яндекса, хотя бы, внизу поисковой выдачи всегда есть "не нашли нужное? попробуйте поискать в" и перечислены другие поисковики. Знаете, как этого не хватает в гугле?
Александр
11 октября 2017, 04:20
migs911,
     Да, да, это так!
SporeEA
22 августа 2017, 20:08
Работает ли?
sla.5va
22 августа 2017, 21:08
Интересно
dvoryadkin.m
22 августа 2017, 20:08
крутяк!
Diabolik69
22 августа 2017, 20:08
ну теперь то точно заживём xD
Brunhilde
22 августа 2017, 20:09
Ну посмотрим. До сих пор Яндекс вчистую продувал Гуглу по адекватности выдачи. Может, теперь внезапно исправился.
Азамат Абдулгужин
22 августа 2017, 22:00
Brunhilde,
ага счас))))
bububu11
22 августа 2017, 22:06
Brunhilde,
В российском сегменте Яндекс Гугл всегда вставлял... по мировому поиску - да, уступал.
Drom.ru
23 августа 2017, 04:11
Brunhilde,
Никаких видимых ощутимых изменений в выдаче, видимо "запуск" был больше рекламный, чем реальный.
jannak2
22 августа 2017, 20:09
Спасибо!
Комментарий удалён
Сычев Алексей
23 августа 2017, 09:20
Эстрин,
Вы это даже не юзали, а уже критикуете.  Чудна страна моя родная!
Комментарий удалён
Александр
11 октября 2017, 04:25
Эстрин,
  Гугл, как-будто тоже игнорирует половину слов неодносложного запоса.
Впрочем, Гуглом я пользуюсь редко, не очень могу судить.
stlis17
22 августа 2017, 20:09
Очень хорошо!
ВАЛЕРИЙ ПИЛИПЕНКО
22 августа 2017, 20:12
Впечатляет!!!!!!!!
Денис Шустов
22 августа 2017, 20:16
Яндекс уже гораздо лучше Googl-а
Grigory
22 августа 2017, 20:18
Денис Шустов,
И чем же?
Андрей В.
22 августа 2017, 20:21
Grigory,
 удобнее пользоваться, приятнее дизайн, более подходит  для русскоязычных пользователей!
Денис Шустов
22 августа 2017, 20:22
Grigory,
Ты поищи в Google какую-то информацию,  У Яндекса есть значки возле сайта(мелочь, но +) а порадовало то что он ищет то что нужно. Моё мнение)
Grigory
22 августа 2017, 20:56
Андрей В.,
Удобнее пользоваться - что удобнее? Приятнее дизайн - для кого приятнее? Более подходит для русскоязычных пользователей - чем он более для нас подходит?
Grigory
22 августа 2017, 20:57
Денис Шустов,
Favicon'ы - главный плюс, как я понял из вашего комментария :)
temich.kirillov
22 августа 2017, 20:59
Денис Шустов,
Еще бы почту как в гугле с диском сделали нормальную, вообще было бы супер))
epmak0057
23 августа 2017, 00:18
Grigory,
Да всем подходит. Гукл-камно, Я рулит! Ты вали в пиндостан. Разрабы молодцы! Рюмошку за вас! Бросил курить сиги, уже 52 дня, красава!

epmak0057
23 августа 2017, 00:24
epmak0057,
Разрабы Яндекса на столько круты, что я могу отвечать сам себе))) Вот эт я понимаю нанотехнология))) Королев обязательно обучится, если не сойдет с ума)))
dexvinogradov
23 августа 2017, 00:32
Денис Шустов,
возможно теперь будет не хуже, так как у гугла это система уже давненько работает и меня она реально впечатляла. Много раз уже находил ответы по интересующим меня сложным вопросам прямо на первой строчке и именно смысл текста на странице соответствовал смыслу моего запроса.
kul197519
23 августа 2017, 01:13
Grigory,
да всем!
kul197519
23 августа 2017, 01:14
dexvinogradov,
во сне?
Комментарий удалён
seer-post
23 августа 2017, 10:46
Эстрин,
Какой яндекс маркет? Мне не подсовывает ни какого маркета по запросу на товар.


Кошка
23 августа 2017, 10:55
temich.kirillov,
 А что не так в Яндекс -диске?
Андрей
23 августа 2017, 11:51
temich.kirillov,
С диском и почтой все на порядок удобнее, чем в Гугле, ИМХО. 
Grigory
23 августа 2017, 19:29
kul197519,
очень содержательно. Впрочем, иного и не ожидал.
dexvinogradov
24 августа 2017, 00:12
kul197519,
попробуй пользоваться двумя поисковиками и почувствуешь разницу. Я на ПК пользуюсь яндексом, на телефоне гуглом. И для сложных вопросов приходится обращаться к помощи гугла так как яндекс не давал необходимых ответов.
kul197519
24 августа 2017, 00:44
dexvinogradov,
 Вы думаете, что я никогда не пользовался Гуглом и другими поисковиками, поэтому считаю, что они хуже?  😂
Нина Алтухова
22 августа 2017, 20:16
Впечатляет, здорово! и с трансляцией все ок!
gen.isaickin
22 августа 2017, 20:17
часто  вместо найти то то в г орле яндекс найдет все но не в орле. такая же поисковая в госуслугах  похоже все как в жизни чиновники футболят население по инстанциям и по нескольку раз идаже до инфаркта.
cvl1208
22 августа 2017, 23:56
gen.isaickin,
если Вы так же задаете запрос в поиске, как написали этот комментарий, из которого ни фига не понятно, что Вы имели в виду, то новый алгоритм как раз для Вас)  
epmak0057
23 августа 2017, 00:11
gen.isaickin,
))))) с тем что в Орле не фига не находит эт точно подмечено) Но что касается поиска в общем, то гугл камно по сравнению с Яндексом) С детства ya.ru пользуюсь) Я считаю Я.. лучшим поисковиком.
Андрей В.
22 августа 2017, 20:19
уряяя...

Armatur Babai
22 августа 2017, 20:19
Молодцы! Пользуюсь Яндексом и полностью им доволен.
starina-mebel.ru
22 августа 2017, 20:20
Удивили
r3nya
22 августа 2017, 20:20
Поздравляю!
dzhus-urfin2012
22 августа 2017, 20:21
ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
gmagomed00
22 августа 2017, 20:21
Вы большие молодцы!  Делайте нашу жизнь проще!

nickfyodorov
22 августа 2017, 20:22
Здорово! Поздравляю!
Aspard
22 августа 2017, 20:22
С 2004 года на яндексе. Легко, понятно и удобно. Молодцы, что развиваетесь! Откровенно говоря другими системами не могу пользоваться, банально неудобно даже по визуализации.
vvv953
22 августа 2017, 20:24
время покажет
Владимир
22 августа 2017, 20:22
Вы хотя бы что то одно до ума доведите а потом беритесь за новое...
Денис Остапчук
22 августа 2017, 20:57
Владимир,
Интересно, что они до ума не довели?)
credo120
22 августа 2017, 21:15
Денис Остапчук,
 Яндекс.Дзен.  
e.kopiy
22 августа 2017, 23:47
credo120,
Не думаю, что поиском и дзеном занимается одна и та же команда людей
Виталий Ципилев
22 августа 2017, 20:24
Мне очень нравится
costya-prokofev1980
22 августа 2017, 20:24
Молодцы!
Е. А.
22 августа 2017, 20:25
Интересно, ждём продолжения!
furzefs
22 августа 2017, 20:26
Молодцы. Здорово!

maxnax (Людмила)
22 августа 2017, 20:27
Статья интересная, понравилось. Теперь посмотрим, что получится.
info@alt-bk.ru
22 августа 2017, 20:27
почему Yandex ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ   ПЛОХО ПЛОХО ПЛОХО что-то ищет в своей почте?
Eremeev-seb
22 августа 2017, 19:30
Рад что наши ребята такое могут! Молодцы!
viscnyakov
22 августа 2017, 20:29
достойно уважению 
Обновлено 22 августа 2017, 20:30
vadik-1772008
22 августа 2017, 20:29
Вы лучшие !!!
filial.market
22 августа 2017, 20:30
Давно пора, молодцы. Особая благодарность "Толокерам"!
SunXemura
22 августа 2017, 20:31
Здорово!!!!!!!!!! Респект Вам Ребята!!!!!!!!!!!!!! Спасибо ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Обновлено 22 августа 2017, 20:32
Наташа Яковлева
22 августа 2017, 20:31
попробуем.
APMO6
22 августа 2017, 20:31
Поздравляю с запуском! Как говориться поехали!
shulze70
22 августа 2017, 20:31
Будем попробывать 👍
gashckov.nickolai
22 августа 2017, 20:33
Это   большое  дстижение
Ivan
22 августа 2017, 20:34
Круто! =)
khasanbek
22 августа 2017, 20:34
Яндекс - реально круто
flatronn12
22 августа 2017, 20:34
Красавцы блин)))
sva.my.mail
22 августа 2017, 20:35
отлично!

NA79219270088
22 августа 2017, 20:35
Хорошее дело. Яндексу пора решать вопрос с созданием собственной конкурентной Ютубу  площадки для видео. Говорю это как автор Ютуба с миллионами просмотров. 
С уважением,
Дважды Отец Димитрий
bongoalex
22 августа 2017, 20:42
Наконец-то! Яндекс станет умнее и однажды поймет что люди не существуют,а он настоящий. 
Артём Обрезанов
22 августа 2017, 19:29
Наконец то в РФ появилось что то толковое связанное с нейросетями.
Раиль
22 августа 2017, 20:36
Яндекс так держать! Всегда пользуюсь. Вы крутые ребята!
Ремонт Своими Руками
22 августа 2017, 20:36
надеюсь новая система всетаки научится отличать говносайты от маленьких , но путевых проектов
Азамат Абдулгужин
22 августа 2017, 22:03
Ремонт Своими Руками,
Вера, Надежда, Любовь. Жди)))
Комментарий удалён
Ремонт Своими Руками
23 августа 2017, 09:47
Эстрин,
ВЫ таки считаете что яндекс только с етого кормиться ?
egorov.viacheslav2011
22 августа 2017, 20:37
Вполне.
valentin.esaulenko
22 августа 2017, 21:36
за нами будущее))
kinopartizan
22 августа 2017, 20:37
:)
за название... поисковый алгоритм «Королёв»... салют!!!
а дэфакто 
с помощью нейронной сети
каждый из Вас играет в инете... 
:)
Обновлено 22 августа 2017, 20:38
domovenok5449
22 августа 2017, 15:40
Изучаю, нравится!
alskorkin
22 августа 2017, 20:40
5+++++++++++++++++++ !!!
pogodin.K
22 августа 2017, 20:40
Только у меня по запросу "фильм в котором конец света но космонавты всех спасают" Армагеддон где то на 10+ позиции?
DeShadow
22 августа 2017, 20:59
pogodin.K,
Нет, не один :)
lant-plc
22 августа 2017, 20:59
pogodin.K,
 ровно 15-ая, последняя на первой странице
ni13
22 августа 2017, 21:00
pogodin.K,
Там же астронавты.
DeShadow
22 августа 2017, 21:04
ni13,
Пожалуй я согласен с Погодиным, все же для многих слово "космонавт" не имеет привязанности к географии. И выдачи очень сильно отличаются для изменения одного всего лишь слова, которые имхо являются невероятно сильными синонимами.
Обновлено 22 августа 2017, 21:06
alexgcm
22 августа 2017, 20:40
шикарно !
webmaster.popov
22 августа 2017, 20:40
Всё это хорошо конечно, но где-то я уже это слышал! Новый поиск, лучший алгоритм и тд и тп )))))))  Вот-вот заживём теперь )) 
kinopartizan
22 августа 2017, 20:39
создайте алгоритм ФЕНИКС
gruzdewa.dina2017
22 августа 2017, 20:43
спасибо   ядексу   что   нужно   то   можно   найти
gelotaxx
22 августа 2017, 20:42
Красавцы!!!!!

Удалённый пользователь
22 августа 2017, 20:42
Хорошая новость, но есть и плохая...
melihov48
22 августа 2017, 19:43
Великолепно. Желаю дальнейших успехов.
sandomirsky.aleks
22 августа 2017, 20:42
молодцы,так держать
FikaLimE
22 августа 2017, 20:42
Cool =D
Алексей Паламарь
22 августа 2017, 20:42
Красавцы 
esmedlyaev.ab
22 августа 2017, 20:43
Здорово!
Влад.
22 августа 2017, 20:44
Поработаем - оценим.
senja2003
22 августа 2017, 20:43
Пора бы и свою операционку разработать-окна надоели.
Александр
22 августа 2017, 21:51
senja2003,
Согласен и поддерживаю! У нас программисты ничем не хуже, чем в Сиэтле!
dhot
23 августа 2017, 02:28
Александр,
пусть сначала научатся не впаривать сервисы, которые и так используются и не задалбывать тем, от чего пользователь отказался пол-часа назад. а то сляпают операционку и будут выносить мозг ее рекламой до тех пор, пока их нахер не пошлют и не станут за версту стороной обходить.
letovdome161
23 августа 2017, 09:34
senja2003,
если это произойдет то я убегу из интернетов
Самурай
22 августа 2017, 21:44
Посмотрим!
_>Death.server
22 августа 2017, 20:45
Это действительно прорыв, можно поздравить!
Удалённый пользователь
22 августа 2017, 20:49
Давно пора научить поисковик "думать" а не сопоставлять. Успехов!!! 
kiryuhin.anatoly
22 августа 2017, 20:44
Быть добру!
Иван гитарист
22 августа 2017, 20:45
Меня Яндекс подкупил Жестами мыши. Не вижу браузер без них.
Александр
22 августа 2017, 21:54
Иван гитарист,
+++!!! Я предлагал эту идею для Виндоуз 10, но результат видите сами

Обновлено 22 августа 2017, 21:58
Сергей Алпатов
22 августа 2017, 20:45
Спасибо!!!
Владимир Николаевич
22 августа 2017, 20:45
Желаю успехов  алгоритму "Королёв" и его создателям!
faus77777
22 августа 2017, 20:45
хочу пользоваться вашыи новым яндексом
Евгений
22 августа 2017, 20:46
Поздравляю, я с Вами!
versu59
22 августа 2017, 20:46
Да! Да! Да!
Александр Вертело
22 августа 2017, 20:46
Вы крутые, горжусь вами!
Александр Ромицын
22 августа 2017, 20:44
вот оно,будущее!
e.karusheva
22 августа 2017, 20:48
здорово :)

DRUIDonline
22 августа 2017, 20:48
Осталось достойную операционку для смартфонов сделать,чтобы сбросить монополистов.
А так, - молодцы!
tvestas
22 августа 2017, 20:49
Яндекс,  лучший  поисковик.Это  здорово.
Обновлено 22 августа 2017, 20:50
alekse-prilukov
22 августа 2017, 20:49
Класс! 👍
egorowa.lidia
22 августа 2017, 20:49
Мои поздравления с новым шагом в Будущее
s.koptyaev
22 августа 2017, 20:49
Рад что  вы всегда в поиске и развитии.
Комментарий удалён
and1ur
23 августа 2017, 16:49
Эстрин,
по-моему, в той фразе эти два слова независимы, зачем ты это написал - вопрос... ;)
otsh2013
22 августа 2017, 20:49
попробую
Tasha2055
22 августа 2017, 20:50
ЗДОРОВО!!! Молодцы!!!
Vimarik
22 августа 2017, 20:50
Благодарю, Информация полезна,очень!
DeluxEnew
22 августа 2017, 19:51
не работает 
https://yandex.ru/search/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BB.%D0%B4%D0%B5%D0%B9&lr=213

и где тут королев? лол
Комментарий удалён
orel170
23 августа 2017, 10:27
Эстрин,
Да мало кому интересно что ты требуешь, прям послушают и повинуются тебе, моментом. Вот не понимаю на что надеются такие люди которые пишут в обращении к чему-то, кому-то в интернете "требую" "приказываю" и прочие слова. В своем уме то? СРОЧНО он требует. Посмотрите, пуп земли.
Paul
22 августа 2017, 20:51
вот это Apupenno 
vasilii.vladika2018
22 августа 2017, 20:51
Во славу России  !!!          
Ol_Ro_M
22 августа 2017, 20:51
Гениально! 
Владимир К.
22 августа 2017, 20:51
улет

col.sherman
22 августа 2017, 20:52
А когда можно будет пользоваться "Королёвым"?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса22 августа 2017, 21:08
Здравствуйте. Алгоритм уже запущен.
volga218
23 августа 2017, 09:28
Тоже попробовал открыть пару популярных запросов - 4 рекламы сверху, 4 снизу, причем без привязке к местоположению.

Нейросеть - для того чтобы больше рекламы показывать? Понятно, что реклама должна быть, но нельзя же доводить до абсурда, когда с первой страницы выдачи, можно практически сразу на вторую переходить. В общем, можно пожелать Яндексу развиваться и дальше, но поумерить пыл в набивании выдачи рекламой
col.sherman
23 августа 2017, 20:23
Света Чистякова,
Если алгоритм запущен, то почему поиск остался таким же, как был? Он как и раньше не понимает сути запроса! Решили мы с женой проверить, действительно ли при этом "Королёве" можно теперь писать запрос, как хочешь, и вбили фразу, по которой жена когда-то искала любовный роман, у которого забыла название и автора. Это было запомненное оттуда предложение. Мы написали "Любовный роман, где есть слова У дочери был коклюш". И новый алгоритм выдал то же, что и старый Яндекс четыре года назад: форум для поиска любовных романов по описанию (там Маша спрашивала совета) и медицинские сайты, а также сайты где есть слова "где", "слова" и "есть". Так что этот хвалёный "Королёв" не понял запроса, как и старый Яндекс в своё время, а просто пробил не по целой поисковой фразе, а по отдельным словам из неё. Ничего не поменялось, поиск какой был, такой и остался.
Moro79
22 августа 2017, 20:52
Молодцы! Он уже работает или надо ещё ждать? И сколько?:-)  Когда можно будет оценить?:-) 

col.sherman
22 августа 2017, 20:53
Было бы хорошо, чтобы и Гугл научил свой переводчик переводить по смыслу, а не буквально...
golubevanelya
22 августа 2017, 20:54
Посмотрим,послушаем, почитаем ...
petrowasabi
22 августа 2017, 20:54
Всё больше не чего нет,даже не чего больше нет... Гуглу хана
ха ха ха....
Николай
22 августа 2017, 20:54
Молодцы, лучший поиск. Да и ещё, алгоритм поиска, по лицам и картинкам бесподобный)
Давид К.
22 августа 2017, 20:57
Мне всегда Яндекс по запросам больше нужных сайтов выдавал чем гугл
i.markov57
22 августа 2017, 20:55
вперед и только вперед
Костров Александр
22 августа 2017, 20:54
Очередной развод! Да не спорю красиво сделали, и с космосом пообщались! Вы только поиск доработайте, а не рекламируйте яндекс! 
Запрос: Утепление дома пенополистиролом цена! 
Выдача: Одни бессмысленные блоги! 
И таких примеров уйма.

Алексей Р.
22 августа 2017, 20:58
Костров Александр,
специально сейчас ввёл этот запрос: никаких проблем, никаких блогов, на первой странице конкретные ответы. Третья же сссылка: Утепление поверхности за 1м2 — 350 рублей. Может, неча на зеркало пенять, коли пользоваться не умеете?
staleo
22 августа 2017, 21:51
Алексей Р.,
Реально, вся страница усыпана хорошим, релевантным материалом. Может, Александр Костров вводит свой запрос в поисковой строке Одноклассников? Конечно, там будет огромное количество бессмысленных блогов.
gaygals2015@yandex.ru
22 августа 2017, 20:55
Успехов Вам!!!
aleks.proshin2017
22 августа 2017, 20:55
Обычно опыты производят на единицах ,а здесь сразу на всей стране.
Владимир
22 августа 2017, 20:57
Я и раньше гуглом не пользовался, а теперь забуду, что он есть.
dorohin.juseppe
22 августа 2017, 20:55
Отлично, рад за Вас ребята.
arozhkov01
22 августа 2017, 20:56
Красавцы!
ALav2-LPot2
22 августа 2017, 20:56
Спасибо большое!
Костров Александр
22 августа 2017, 20:56
Но кошка в стиралке настроение подняла ))))
natalya.monahova2016
22 августа 2017, 20:56
СПА-СИ-БО!!! ОГРОМНОЕ)))
Андрей
22 августа 2017, 20:57
На лицах многих людей во время трансляции, читается беспокойство, когда они слышат слово "нейросеть". Это действительно немного пугает.
rlukin2009
22 августа 2017, 20:57
Я уверен, что поиск нужного материала излишне усложнится и получится хрень (как и обычно) 
Денис Штаб
22 августа 2017, 20:57
Ого, вот это прогресс! Молодцы, команда Яндекса! Безусловно буду ждать выхода нового Яндекса!
rom2727
22 августа 2017, 20:57
Чем яндекс лучший? Тем что ревалентность не учитывается? И в органике весь шлак трех летний, а нормальные ресурсы в заднице.
Что лицемеры, дальши будите проповедовать своего бога?
staleo
22 августа 2017, 21:52
rom2727,
Бога — нет, а вот букварь вам можно и попроповедовать немного.
Александр
22 августа 2017, 22:10
staleo,
Ошибки специально сделал? Ведь слово с ошибкой подчеркивается! Если исправить даже с подсказками не можешь, то лучше и не лезь со своими детскими замечаниями!
sergeyzhadanov
22 августа 2017, 20:57
Отлично!
ПОДШИПНИКСНАБ
22 августа 2017, 20:58
Согласен!!! очень интересно.....почти как искусственный интеллект)....
zlojnaxa
22 августа 2017, 20:01
супер! читал несколько статей на эту тему, ждал с нетерпеньем, НАКОНЕЦ-ТО !!!
maryzaslav
22 августа 2017, 20:59
здорово!
anat.merkuloff2018
22 августа 2017, 20:59
Наше всегда лучше !
ВГ
22 августа 2017, 20:59
Здорово! Россия лучшая!
Anddrey55
22 августа 2017, 20:59
Поживем, увидим.



Marinell-Ka
22 августа 2017, 20:59
Здорово!
jokker18
22 августа 2017, 17:02
Молдцы,желаю дальнейших успехов.
sasha.mikh2013
22 августа 2017, 21:00
это круто  не много вспомнился ии из обитель зла Красная Королева  
godmen1980
22 августа 2017, 21:00
яндекс лучший в мире, спасибо каманде, молодцы!
Никита Кожемяка
22 августа 2017, 20:58
трэш.даю добро на удаление гугла из России
mini_we
22 августа 2017, 21:01
Самое главное движение вперед! А улучшит ли это выдачу - покажет время. Сопоставить смысл страницы с соответствием предварительной истории поиска пользователя и обстоятельствам запроса в данный момент.... фиг знает. Но всё равно - команда Яндекс молодцы!
terentiev.pasha2016
22 августа 2017, 21:02
ВЫ крутые ребята!
VictorW
22 августа 2017, 21:02
Приятно обрадовали!
Remington4
22 августа 2017, 21:02
Яндекс впереди всех !
Omami.Burtin
22 августа 2017, 21:02
Верните старый слоган! Найдётся всё, везде и всегда! А безликое «Поиск №1 в России» похоже на какую-нибудь рекламу шампуня...
Apple-iPhone(точка)ru
22 августа 2017, 21:04
Omami.Burtin,
вот с этим согласен. +100500
metricsplus
22 августа 2017, 21:03
У меня уже все в ТОПе после презентации. Спасибо, новому алгоритму Королев!
tania.xc
22 августа 2017, 21:03
Совершенству нет предела!
Apple-iPhone(точка)ru
22 августа 2017, 21:03
Молодцы, не терпится протестировать!
flygrounder
22 августа 2017, 21:03
Я правильно понимаю, что поиск уже работает на новом алгоритме?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса22 августа 2017, 21:05
Здравствуйте. Да.
Nik64n2012
22 августа 2017, 21:04
РАД ЗА НАС! УДАЧИ ВАМ! МОЛОДЦЫ!
pwnz13
22 августа 2017, 21:05
А где почитать про улучшение качества поиска, ну, pFound как поменялся или еще что, из видео-трансляции я понял, что разница между Палехом и Королёвом - это 3 и 4 спецразмещения в директе в пользу Королева.
Обновлено 22 августа 2017, 21:06
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса22 августа 2017, 21:12
Главная разница между Палехом и Королёвым в том, что первый умел работать только с заголовками, а второй умеет с полными текстами документов.
credo120
22 августа 2017, 21:18
Света Чистякова,
 Света ну хорошо лечить. Они и раньше с текстами работал.
pwnz13
22 августа 2017, 21:19
Света Чистякова,
Ну вот, уже гораздо интереснее информация. Технические данные есть какие-то еще по улучшению? :)
Ну из презентации было сказано про то, что Палех использовал нейронные сети (что явно не новинка 🤷) для 150 результатов, теперь Королев до 200 000, каким образом удалось так "радикально" увеличить кол-во? Ну и еще если есть какая-то техническая информация - расскажите пожалуйста, а то как-то вообще мало дали информации.
Обновлено 22 августа 2017, 21:23
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса22 августа 2017, 22:39
В посте на хабре побольше деталей, посмотрите, если ещё не видели: https://habrahabr.ru/company/yandex/blog/336094/.
pwnz13
22 августа 2017, 23:04
Света Чистякова,
Спасибо, уже увидел, там действительно побольше деталей.
vovan6071
22 августа 2017, 21:06
посмотрим
dolgova1949
22 августа 2017, 21:06
Огромное спасибо за консультацию!
superboloid2016
22 августа 2017, 21:06
Не плохо!!!
vlad-demi49
22 августа 2017, 21:06
а как попробовать это
kuzmin56SP
22 августа 2017, 21:09
vlad-demi49,
Да уж! Загадка. ищите в Яндексе(в старом) Я тоже в панике.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса22 августа 2017, 21:10
Здравствуйте. Поискать Яндексом — алгоритм уже запущен.
samdron1982
22 августа 2017, 21:07
ЗАЧЁТ!111111

chi827767
22 августа 2017, 21:07
замечательно!
dimitrymaslov
22 августа 2017, 21:07
 знаете есть поговорка- поживем увидим!  ну так спасибо ВАМ что ВЫ работаете над улучшениями! ВАМ ВСЕМ УДАЧИ!!!
Ольга
22 августа 2017, 21:08
ЯНДЕКС находил находит и будет находить! вперед и только вперед!!!!!!!!!!!
OlgerPotter
22 августа 2017, 21:08
Респект!
evgeniy.sabinin
22 августа 2017, 21:08
СУПЕР 
rlukin2009
22 августа 2017, 21:10
evgeniy.sabinin,
И чего же там такого суперского? Кроме ухудшения работы, ничего более. 
Алексей Рочев
22 августа 2017, 21:08
Восхищён!! Молодцы,так держать!
Gazovik7
22 августа 2017, 21:08
Следующим шагом будет определение количества необходимых позиций в спецразмещении нейросетями :D тип это не мы такие жадные, чтобы пятое спецразмещение добавить, а нейросети, которым вы помогаете.
mister.vaneshin
22 августа 2017, 21:08
Молодцы! Пользуюсь Яндексом и полностью им доволен!
artem.yudintsev
22 августа 2017, 21:09
Типа победили дорвеи? Ну -ну ))
rlukin2009
22 августа 2017, 21:09
Пора с яндексом завязывать. Очередная хрень. Самовосхваление, но не работа. 
Пётр Беляев
22 августа 2017, 21:05
Молодцы , жаль не смог посмотреть трансляцию . 
glic33
22 августа 2017, 21:09
прикольно успехов  вам во всех начинаниях !!!
credo120
22 августа 2017, 21:10
Полнейшая дегродация поисковой команды Яндекса. 


4 позиции Директа сверху, 4 снизу, справа блок Маркета + там же баннер Яндекс.баян.


Это вы про этот поиск?   А что там искать?

Easycool1995
22 августа 2017, 21:09
Очень порадовало не только содержание статьи, но и то, как Вы назвали алгоритм! Молодцы, ребята, не останавливайтесь на достигнутом 👍👍 
Александр
22 августа 2017, 21:10
Звучит многообещающе. Будем тренировать Вашу нейронную сеть заковыристыми запросами.
victorowi4.serezha2011
22 августа 2017, 21:10
Это здорово,но  иногда конечно не все находит.
mpaveln47
22 августа 2017, 21:10
поживём увидим :)
Людмила Чемеркина
22 августа 2017, 21:10
ФАНТАСТИКА...ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО.....И КАК УСТАНОВИТЬ ТАКОЙ ПОИСК ....Я ТОЖЕ ХОЧУ РАБОТАТЬ В ТОЛОКЕ
chief.rackow2013
22 августа 2017, 21:10
время покажет
drujba858
22 августа 2017, 21:10
давай давай  .
Удалённый пользователь
22 августа 2017, 21:10
ya ты самый навернутый самый-самый,, спасибо
sanpaul369
22 августа 2017, 21:10
Слегка перефразируя Штирлица: "Не падайте в обморок, но мы все под колпаком у Мюллера (Яндекса)"... Слегка перефразируя Мюллера: "Верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе. Мне (Яндексу) - можно"... 
Обновлено 22 августа 2017, 21:12
evgeny47
22 августа 2017, 21:11
Не вникая в тонкости, для меня Яндекс удобен, а пользуюсь я им с его основания.
abzminz
22 августа 2017, 21:11
интересно!
bulvas
22 августа 2017, 21:11
Всегда уважал Яндекс, никогда не сомневался в вас. Молодцы! Думаю, вы еще не раз удивите и обрадуете нас 
Пётр Беляев
22 августа 2017, 21:07
Молодцы , жаль не смог посмотреть трансляцию . 
roman.teliczin2015
22 августа 2017, 21:14
Хм...Ну с РОЖЕНИЕМ!!! Ну как-то так...
Саша Кузнецов
22 августа 2017, 21:10
 Мир не стоит на месте-браво так держать
Обновлено 22 августа 2017, 21:12
oльга горшенина(иванова)
22 августа 2017, 23:11
Я только в Яндексе
me@beardedalex.ru
22 августа 2017, 21:12
Отличная новость! Надеюсь, что качество выдачи будет расти дальше, а попытки горе-оптимизаторов пробиться в топ будут сведены к минимуму.
pet.aleksandrow2017
22 августа 2017, 21:12
подписатся
tank.bartul
22 августа 2017, 21:12
Отлично придумано!!!
vladimir.biryukov.58
22 августа 2017, 21:13
Попробуем .Может будет лучше.Удачи.
Комментарий удалён
Bedovik
22 августа 2017, 21:15
Евгений Кудрявцев,

не можете не насрать спаммеры.
владимир толмач
22 августа 2017, 21:13
БЕЗУСЛОВНО КОГДА ТЕБЯ ПОНИМАЮТ БЫСТРО ЭТО ЗДОРОВО.!
Bedovik
22 августа 2017, 21:13
Рад за Яндекс. Никогда не доверял зарубежным сервисам. Свой  - всегда надёжней.
vasily.gringo
22 августа 2017, 21:14
Даааавно пора это сделать ! Рад очень рад )
s.semexin2010
22 августа 2017, 21:14
Молодцы!Так держать!
timin.aleks
22 августа 2017, 21:14
Яндекс лучший поисковик!!! Пользуюсь исключительно им уже 7 лет
vysotsky.iury2018
22 августа 2017, 22:14
вполне устраивает , я за своих
Caper Emissarius
22 августа 2017, 21:15
Мы в восхищении !!!
Вадим Б.
22 августа 2017, 21:15
Продолжайте в том же духе. Спасибо, молодцы!
Вячеслав В.
22 августа 2017, 21:16
Спасибо,приятно понимать,что чем-то помог вам!
strokova.z
22 августа 2017, 21:15
Должно быть здорово!Молодцы!Так держать!
Иван
22 августа 2017, 21:17
Главное чтобы данные шифровались и по первому требованию не представлялись 3м лицам. ну и чтобы было быстро и удобно удачи.
Акжунус Калимул
22 августа 2017, 21:17
Очень хорошо, а то ищешь ответ на вопрос не получаешь ответ. 
Areo.ann
22 августа 2017, 21:17
Осталось только стать менее навязчивыми.
И маркет улучшите. Он ужасен на данный момент.
Обновлено 22 августа 2017, 21:19
su.ger
22 августа 2017, 21:17
и раньше гуглом не пользовался
konstantin-d0
22 августа 2017, 21:18
Может быть имело смысл ради этого потерпеть зависание яндекса последний месяц (карты, погода, др. поиски по мелочи), теперь точно коммунзьм наступит!
gja822
22 августа 2017, 21:17
Кавычки для строго соответствия в запросе уже не работают? Чертовщина…
olegmokshin1964
22 августа 2017, 21:17
Слава России!
CerKuzia
22 августа 2017, 21:17
Да, есть же головастые люди, не перевелись.
SNIPER4869
22 августа 2017, 21:17
Круто,посмотрим как оно будет на деле )
nikolaev.vity2015
22 августа 2017, 21:18
Молодцы так Держать!!!
tulya.tmmihail
22 августа 2017, 21:18
Одобрям!
Ostinata
22 августа 2017, 21:19
ай красава!!!
softg77
22 августа 2017, 21:19
Яндекс делает презентацию поиска на сервисе гугла.... хах) 
Papa-04
22 августа 2017, 21:07
молодцы ребята,так держать.
Karlishev
22 августа 2017, 21:20
Испытал сейчас новый алгоритм - искал финальный ролик из презентации ("Я делаю поиск"). Не нашел. Ну, возможно, со временем он (алгоритм) обучится. Будем надеяться, что это пойдет на пользу качеству. Удачи!
pwnz13
22 августа 2017, 21:26
Karlishev,
По запросу "кошки в космосе" не видно что-от кота в стиральной машине. 😾
hif368
22 августа 2017, 22:25
Замечательно!!!
rlukin2009
22 августа 2017, 21:22
Я так понимаю, что большинство хвалебных комментариев пишут сами сотрудники этой шарашки. Всем хороша новая система. Но, если бы еще нормально работала, цены бы не было 
Галинка Козодаева
22 августа 2017, 21:23
супер！
Ivan Feelgood
22 августа 2017, 21:25
Молодцы! Прогресс не стоит на месте!
o-kvadrat-bank
22 августа 2017, 21:24
полная хрень. вы хоть знаете как мозг человека работает? о чем вообще говорите...



хоть немного бы обучили выступать своих работников. в школах лучше на уроках отвечают, чем у вас! позор
vm8393
22 августа 2017, 21:25
Логика хороша. А что на самом деле?
Стивен
23 августа 2017, 20:25
Мы рады за наш Яндекс. Наши ребята первыми "СДЕЛАЛИ"  Гугл! Ура
Marat
25 августа 2017, 09:18
Стивен,
сильно в этом сомневаюсь
miilla2013
22 августа 2017, 21:26
молодцы здорово
ya.katka000
22 августа 2017, 21:26
Отлично!
Алексей Франчук
22 августа 2017, 21:25
Супер! 
Виктор Фадеев
22 августа 2017, 21:26
отлично мне нравить
Manyny75
22 августа 2017, 21:29
здорово!
Константин
22 августа 2017, 21:27
Яндекс настолько плох в поиске, что сегодня я подумал о том, что для меня было бы лучше, чтобы его вообще не было. Пусть Яндекс занимается Такси, Деньгами.... Фотками... 


Я владелец самого информативного в Рунете ресурса по африканскому искусству - африканским маскам и статуэткам. Но выше меня в выдаче сплошной трэш. 
Яндекс в ТОП выдает ресурсы даже если на сайте просто есть страница с Title который соответствует запросу. 


В Гугле с выдачей ситуация более адекватная. И поэтому мне нравится Гугл. 


Буду рад, если выдача Яндекса с новым алгоритмом станет адекватной. Ну а если не станет, то гореть Яндексу в аду. 
raiseskills
22 августа 2017, 21:58
Константин,
Не надейтесь, плохого качества выдача и малый трафик из поиска,залог успеха, чтобы не говорил Яндекс все делается чтобы люди шли в Директ. Они толкают людей в Директ, а контекст как наркотики, 1 раз заплатил и все ты будешь нести деньги опять и опять. 
Константин
22 августа 2017, 22:52
raiseskills,
Я не склонен к теории заговора и объяснять эту ситуацию заинтересованностью в Директе. Я полагаю, что Яндекс просто не умеет качественно искать.
Возможно одна из причин - уход Ильи Сегаловича. Но я наблюдаю за выдачей Яндекса как владелец ресурса только 3 года, поэтому не знаю как было и не могу найти объяснения. Но мне как потребителю по большому счету все равно.  Мне хочется результат. Яндекс на своих семинарах "зомбирует" владельцев ресурсов делать сайты для людей, а не роботов, а по факту получается иначе. 
Здесь в ленте комментариев читать льстивые и хвалебные каменты - отвратительно.



raiseskills
22 августа 2017, 23:29
Константин,
Я наблюдаю за поиском Яндекса 7 лет. И как вебмастер и как пользователь, а так же около 5 лет как пользователь и рекламодатель в Директе.
Ситуация следующая поиск был более менее стабилен, и найти ресурс который отвечает твоему запросу было легко он был в 10 ке.

Посмотрите на то как увеличивается прибыль Яндекса от Директа и ухудшается поиск. 
Константин
29 августа 2017, 16:37
Константин,
Справедливости ради напишу, что для своей личной деятельности продолжаю пользоваться Яндексом, так как сильно привык к внешнему виду выдачи. 
Сергей Сизинцев
22 августа 2017, 21:27
Прекрасно)
Евгений
22 августа 2017, 21:28
"Если человек открыл веб-страницу и «завис» там надолго, вероятно, он нашёл то, что искал"
Или просто попал на подборку картинок с котятами / голыми девушками, при этом совсем не важно, что он искал. Биржа ссылок канула в Лету, теперь в тренде биржа картинок (ну не боянами же людей пытаться у себя задержать)
Андрей
22 августа 2017, 21:29
Красавцы Самара с вами 
АЭРОКОС, ОП! 
Александр Петрович Цесарев
22 августа 2017, 21:30
Хорошо придумали!
genkor1966
22 августа 2017, 20:33
класс
alexej.golowin2014@yandex.ru
22 августа 2017, 21:31
Молодцы!
Medvedev-CAR
22 августа 2017, 21:32
теперь поЯндексить будет звучать не хуже некоторых )
Кирилл
2 сентября 2017, 16:02
Medvedev-CAR,
правильно говорить — гуглить в яндексе )
vladimir.makeev1972
22 августа 2017, 21:32
Я с ВАМИ .
adyanova2018
22 августа 2017, 21:32
у-успех
Челпанов Андрей
22 августа 2017, 21:32
Теперь будет еще проще отгадывать кроссворды :)
spb.tov.4
22 августа 2017, 21:32
похоже они (яндекс) создали скайнет :(
Web4665566
22 августа 2017, 21:33
а трансляция в записи будет?
Костюк Ольга
22 августа 2017, 20:38
Web4665566,
трансляция на ютубе - значит, запись будет там же, где и трансляция идёт. По той же ссылке https://www.youtube.com/watch?v=7rCKBf2dBwc#t=117
Александр Стасюк
22 августа 2017, 21:33
Ребят как начать пользоваться?

Olya3340
22 августа 2017, 21:34
Интересно
momot1s
22 августа 2017, 21:34
Ну, братцы, надеюсь 21 век все-таки наступил сегодня. Вот смотрите - и винтовка( Калашников) против беспилотников, электронику поражающая (прототип бластеров), и собрались в корпорации МИГ сделать космический истребитель, который и в космосе работать будет (где мои 17 лет?), и вот Королёв запускають! однако, прогресс пошёл! надеюсь Королёв похож на профессора Серебрянникова из "Древнего" от Тармашева, а не на Скайнет от холливуда.
ну, с Богом! Поехали!
Андрей Баулин
22 августа 2017, 21:34
Наверное это здорово, поработаем увидим. А вообще классно что это наше а не какой-то там Гугл.
tat6898
22 августа 2017, 21:36
Отлично!!!
Костюк Ольга
22 августа 2017, 20:36
Гугл отдыхает! Яндекс! Люблю тебя)
Александр
22 августа 2017, 21:37
Молодцы, что не стоите на месте и развиваете новые технологии! Главное - чтобы не было сбоев при запуске нового проекта и не пришлось постоянно переделывать сырую версию бесконечными правками
vladimir.froloff32
22 августа 2017, 21:37
МНЕ   Ух  !  85 лет . Я только могу приветствовать с благодарностью  за любую помощь в поисках моих запросов ,  разнообразной   информации  и  так далее... !  С уважением В. Г.
efremovevgeny90
22 августа 2017, 21:39
Надеюсь мы не потеряем трафик по низкочастотным запросам...
Эдуард Улесков
22 августа 2017, 21:39
Поздравляю команду Яндекс, успеха и процветания новому проекту 
v.halyavin
22 августа 2017, 21:40
Все хорошо. Но цензура... 
Виктор Морозов
22 августа 2017, 21:40

Интересно. своевременно и очень нужно.   Хотелось бы чтобы в яндекс почте усилили контроль за предложения сайтов которым прямое место в СПАМЕ.
uhjvjdf.uhjvjdf.27
22 августа 2017, 21:39
Прекрасно.
karpenk0-alex
22 августа 2017, 21:41
Отлично! Ждем появления нейросетей в Навигаторе и Директе :-)
DimxXxka
22 августа 2017, 21:41
Интересно, а кого приглашали в зале сидеть?!
raiseskills
22 августа 2017, 21:51
DimxXxka,
Как обычно друзья друзей и всякие шишки.
Каждый год отсылаю заявку и на вебмастерские (уже лет 5)  и на данную презентацию, но нифига не пропускают.
Скорей всего как и везде все по блату.
Овчинников Александр
22 августа 2017, 21:42
Что это за алгоритм такой, или он еще не запущен?


У вас тут https://yandex.ru/korolev/ указана фраза и ответ на неё:

фильм в котором конец света но космонавты всех спасают
Армагеддон — КиноПоиск
kinopoisk.ru

Вы сами то пробовали искать эту фразу в Яндексе?  "Армагеддон — КиноПоиск" в лучшем случае на 7-8 месте. И для интереса поищите эту же фразу в гугле)))
F.Konowalov2002
22 августа 2017, 21:46
Овчинников Александр,
Кстати да Гугл лучше нашел
milnikowa.swetlana
22 августа 2017, 21:42
Мне Яндекс понравился больше всех, а браузеры я перепробовала все, пытаясь подобрать оптимальный. Не знаю,что там Гугл быстро ищет, очень корявая программа и сложная для простого пользователя, как впрочем все Гугловские программы, в том числе и для смартфонов.Кроме бешеного количества рекламы, пользы мало. Так что, Яндекс пока лучший, удобный, красивый. А кто не знает: и облако у него есть в почте. Интересно, что они еще придумали. Кстати, кому нравится Эппл и Гугл - добро пожаловать в Америку, а нам и в России неплохо.

F.Konowalov2002
22 августа 2017, 21:43
ох сомневаюсь

Ismail Alistanov
22 августа 2017, 21:43
Эксплуатация покажет
el.konina2012
22 августа 2017, 21:43
Мне всегда нравился Яндекс.  А теперь ,тем более. Так держать!
alekseinowi4kov
22 августа 2017, 21:44
Респект
decor-td
22 августа 2017, 21:44
Яндекс! Ты лучший!!!
alek.nemerjitscky
22 августа 2017, 21:44
 Даже сейчас были ошибки и не точности .
1 моя тема судостроение и моделирование .
2 ваша сеть поиска не различает такие сочетания как "ПРОЕКТ .... " пр.,Pr3№ ...
3 за последние года точность поиска ухудшилась в сотню раз,ранние точность была выше чем у google .
4 Стало больше ответов по количеству запросов,а не по конкретному вопросу.
5 ПОИСКОВО СПАСАТЕЛЬНЫЙ БУКСИР не как не относится ни к Трампу ,ни к Украине а тем более к Путину. 
all-safronov
22 августа 2017, 21:46
Ну что сказать... Законный повод для гордости. Молодцы!!!
Жаль, трансляцию не удалось увидеть. 
Vladimir
22 августа 2017, 21:46
Попробуем. Посмотрим что выйдет.
starowoiytov2011
22 августа 2017, 21:46
Посмотрим, что будет дальше, но затея хорошая!
raiseskills
22 августа 2017, 21:48
Не работает как обычно Ваш алгоритм,  ничего.не показывает.
Ввожу запрос на подобии вашего примера (фильм в котором отечественные герои спасали мир)
Вот мой запрос (фильм в котором отечественные герои спасали мир) я имел ввиду суберблогбастер ЗАЩИТНИКИ


Следующий запрос будет (что общего у Яндекса и Фильма Защитники)... ответ вы знаете сами.
v.tokarev1
22 августа 2017, 21:49
Класс! 
super.kuznetsowa2015
22 августа 2017, 21:50
Класс!!!! Молодцы!
nikele7
22 августа 2017, 20:52
Здорово!
sinestzanaya.tryapcka
22 августа 2017, 21:51
неожиданно!
гугля отстой!
Виктор
22 августа 2017, 21:51
Всегда пользовался Яндексом и вполне устраивало.
Александр Шмагин
22 августа 2017, 21:51
Будем поспрошать...
FAI2014PF
22 августа 2017, 21:51
Здорово! Так держать! Успехов!
TEREM8
22 августа 2017, 21:53
Посмотрим, что из этого получится...
BH18091976
22 августа 2017, 21:53
замечательное использование возможностей электричества и компьютерной техники работающей на ней. Название Королёв впечатляет: этот конструктор внёс большой вклад в развитие нашей цивилизации. Успехов Яндексу, и, тому Объединению  в которое он недавно вошёл. С обновлением Яндекса и праздником Российского Флага всех нас. Спасибо за внимание.
sergejtu
22 августа 2017, 21:54
ТАК ДЕРЖАТЬ !!!
maercom
22 августа 2017, 21:54
Вот бы ещё Яндекс выпустил свой мессенджер....
WCB
22 августа 2017, 21:54
In Russia the best engineers. Not that in America. Well done guys! Russia is number one.


Обновлено 22 августа 2017, 21:55
peter.mechkaev
22 августа 2017, 21:55
Ну я с первого обращения к интернету предпочёл ВАС...Надеюсь не зря..
balakovo-net
22 августа 2017, 21:55
Интересная задумка. УДАЧИ!!!
valeriishvec
22 августа 2017, 21:55
Мне нравится Яндекс и я очень недоволен,что его  не включили в список поисковиков в Опера -браузере и сейчас вынужден пользоваться строкой поиска Гугл или открывать отдельно Яндекс для поиска какой-либо информации.
Sergei89114267077
22 августа 2017, 21:54
Здорово!
Обновлено 22 августа 2017, 21:59
sergiorost
22 августа 2017, 21:56
скоро Яндекс станет поисковиком номер 1 в мире. И Гугл будет нервничать.....
wwwwmaster
23 августа 2017, 11:01
sergiorost,
 такое только в кошмарном сне может приснится. Зачем нам этот хаос. Благо, это лишь ваши фантазии, на практике же http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share 
valeriishvec
22 августа 2017, 21:56
Мне нравится Яндекс и я очень недоволен,что его  не включили в список поисковиков в Опера -браузере и сейчас вынужден пользоваться строкой поиска Гугл или открывать отдельно Яндекс для поиска какой-либо информации.
serafimraw
22 августа 2017, 21:56
Восхитительно! Думаю, что именно этого мне и не хватало в поиске!