Курс молодого бэкендера

Мы продолжаем набор слушателей в Школу бэкенд-разработки. Если фронтендеры проектируют интерфейс сайта — то, что люди увидят в браузере, — то бэкендеры определяют логику его работы: как обрабатываются запросы, где хранятся данные, как сайт взаимодействует с другими интернет-сервисами и так далее.

Школа ориентирована на начинающих специалистов. Она подойдёт в первую очередь тем, кто уже имеет некоторый опыт бэкенд-разработки. Поступающим важно знать основы Python — этот язык используется в ходе обучения — и понимать азы специальности: как создать веб-приложение, как развернуть его на сервере, как сделать запрос к базе данных. Без этих знаний будет сложно освоить программу.

Чем занимаются бэкендеры и как начать работать в этой области? Чтобы поступить в Школу бэкенд-разработки, нужно подать заявку на сайте и выполнить тестовое задание. Оно состоит из двух частей: во-первых, предстоит решить несколько задач на Python, а во-вторых, создать небольшой веб-проект — тоже на Python, с использованием REST API. Работы принимаются до 26 августа. Тем, кто успешно справится с тестовыми заданиями, мы пришлём приглашение на занятия.

Занятия в Школе начнутся осенью. Обучение продлится два месяца. Программа составлена так, чтобы слушатели не только получили новые знания, но и научились применять их на практике. Сперва будут лекции по бэкенд-разработке от ведущих программистов Яндекса и домашние задания, а затем — работа над действующим сервисом Яндекса вместе с фронтендерами, менеджерами и дизайнерами.

Школу можно совмещать с учёбой в вузе или работой — занятия будут проходить по вечерам и в выходные дни в московском офисе Яндекса на улице Льва Толстого. Обучение в Школе полностью бесплатное. Более того, Яндекс оплатит слушателям из других городов дорогу и проживание в столице на время занятий.

Занятия Школы будут проходить в офисе Яндекса по вечерам и в выходные дни

Все выпускники, которые освоят программу, получат сертификаты об окончании Школы. Тем, кто хорошо проявит себя на занятиях, мы предложим работу в Яндексе. У нас много интересных задач, и вполне возможно, что лекторы и наставники, с которыми вы познакомитесь во время обучения, вскоре станут вашими коллегами.

Если вы хотите освоить профессию бэкендера с нуля, рекомендуем пройти курс на Яндекс.Практикуме. Для старта не требуется никаких специальных навыков — хватит знаний, полученных в средней школе. За время обучения вы познакомитесь с Python и основными инструментами бэкендера и своими руками сделаете несколько сервисов. Курс рассчитан на 9 месяцев и стоит 85 тысяч рублей, но вводная часть доступна бесплатно — можно попробовать и оценить силы.