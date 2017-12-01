Маршруты без интернета

Яндекс.Навигатор и Яндекс.Карты научились строить автомобильные маршруты без подключения к интернету. Они проложат путь до места назначения, даже если вы находитесь там, где нет сигнала сотовой сети, — например, на подземной парковке. Порой интернет пропадает уже в дороге — тоже ничего страшного. Приложения продолжат подсказывать путь, а если вы проскочите поворот, перестроят маршрут.

Чтобы работать с Навигатором и Картами без интернета, нужно загрузить в память телефона карты нужных регионов. Скажем, если вы планируете поездку из Москвы в Нижний Новгород, вам потребуются карты Московской, Владимирской и Нижегородской областей. Карты регионов весят от нескольких десятков до нескольких сотен мегабайт, так что лучше скачать их заранее, через Wi-Fi.

В офлайн-режиме Карты и Навигатор не показывают пробки: они загружаются при появлении доступа в интернет

Офлайн-режим включается автоматически. Это происходит, когда сигнал сети становится слабым или пропадает совсем. В офлайн-режиме Навигатор и Карты дают голосовые подсказки и предупреждают об ограничениях скорости, но не показывают заторы. Как только доступ в интернет восстановится, приложение загрузит данные о пробках — и перестроит маршрут, если есть вариант быстрее.

Без интернета можно не только строить маршруты, но и искать места и организации: аптеки, магазины продуктов, банкоматы, кафе. У организаций своя жизнь: закрываются старые, появляются новые. Чтобы данные на офлайн-карте были актуальными, мы выпускаем обновления. Проверяйте их время от времени — или включите автозагрузку обновлений в настройках.

Офлайн-режим доступен в Навигаторе и Картах и для iOS и Android. В приложениях можно загрузить карты регионов России и некоторых зарубежных стран.