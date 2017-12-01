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Маршруты без интернета

Яндекс.Навигатор и Яндекс.Карты научились строить автомобильные маршруты без подключения к интернету. Они проложат путь до места назначения, даже если вы находитесь там, где нет сигнала сотовой сети, — например, на подземной парковке. Порой интернет пропадает уже в дороге — тоже ничего страшного. Приложения продолжат подсказывать путь, а если вы проскочите поворот, перестроят маршрут.

Чтобы работать с Навигатором и Картами без интернета, нужно загрузить в память телефона карты нужных регионов. Скажем, если вы планируете поездку из Москвы в Нижний Новгород, вам потребуются карты Московской, Владимирской и Нижегородской областей. Карты регионов весят от нескольких десятков до нескольких сотен мегабайт, так что лучше скачать их заранее, через Wi-Fi.

В офлайн-режиме Карты и Навигатор не показывают пробки: они загружаются при появлении доступа в интернет

Офлайн-режим включается автоматически. Это происходит, когда сигнал сети становится слабым или пропадает совсем. В офлайн-режиме Навигатор и Карты дают голосовые подсказки и предупреждают об ограничениях скорости, но не показывают заторы. Как только доступ в интернет восстановится, приложение загрузит данные о пробках — и перестроит маршрут, если есть вариант быстрее.

Без интернета можно не только строить маршруты, но и искать места и организации: аптеки, магазины продуктов, банкоматы, кафе. У организаций своя жизнь: закрываются старые, появляются новые. Чтобы данные на офлайн-карте были актуальными, мы выпускаем обновления. Проверяйте их время от времени — или включите автозагрузку обновлений в настройках.

Офлайн-режим доступен в Навигаторе и Картах и для iOS и Android. В приложениях можно загрузить карты регионов России и некоторых зарубежных стран.

60 комментариев
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shop-aktiv
1 декабря 2017, 14:07
Да неужто! лет 5 ждали))
Daniel Trabun
19 декабря 2017, 12:58
shop-aktiv,
)
Fabiëns0
1 декабря 2017, 14:29
Отличная новость!
911
1 декабря 2017, 16:08
Теперь с Камера разбирайтесь) а то оповещение о камерах вообще на нуле
Yet another Forrest
1 декабря 2017, 16:36
Спасибо, ребята! :)
Сергей
1 декабря 2017, 16:40
Ну наконец-то!!!!) 
Кабанов Денис
1 декабря 2017, 16:49
Как установить Яндекс навигатор в систему Лада икс рей?
rstepand
1 декабря 2017, 18:55
Свершилось!!! :)
Vladimir. Atamanyuk.
2 декабря 2017, 16:47
хорошее подспорье!
dikiy
5 декабря 2017, 14:20
Интересно, а статистика пробок в офф-лайн режиме учитывается?
Костиков Кирилл
5 декабря 2017, 20:43
наконец-то!
sergey.s.morozov
6 декабря 2017, 17:07
Просто отличная новость, но добавьте поддержку CarPlay
marth
7 декабря 2017, 22:02
Отличная новость, спасибо! Надеюсь обновление для Windows не затянется.
Вы лучшие! :)
Gilberg
13 декабря 2017, 05:05
Есть какие-нибудь подвижки в сторону car play, Android auto, MirrorLink?
Удалённый пользователь
14 декабря 2017, 11:23
Можно ли как-то скачать карты всей России одним архивом?
dpolekhov
14 декабря 2017, 12:36
А куда можно написать об ошибках в навигации? А то по паре мест в Красноярске у вас неактуальная информация, из-за которой прокладываются неверные маршруты.
info@biruza-lnr.ru
16 декабря 2017, 21:38
dpolekhov,
у нас по городу яндекс.карты несколько раз строили маршруты под "кирпич" или по односторонним улицам. Отсылали эту информацию именно в карты, а оттуда исправления подтягиваются и в навигатор.
dpolekhov
18 декабря 2017, 06:36
info@biruza-lnr.ru,
Линк дайте, если не сложно, у меня лапки. Не нашёл.
plyaev
14 декабря 2017, 17:17
адреса компаний относятся к ямбекс картам или ямбекс справочнику ?претензии куда слать?
info@biruza-lnr.ru
16 декабря 2017, 21:36
Все хорошо, только при выключении экрана навигатор частенько теряет спутники, а потом смотрит непонимающе на тебя )) В условиях города это недопустимо, некогда возиться с перезапуском навигатора и выбором маршрута заново.

Сегодня раза 3 наглухо завис на пустом месте: включенный экран, ведение по маршруту и раз - все замерло. Только снятие процесса помогало.
sayanvd
17 декабря 2017, 09:11
Да, отличный прогресс, но на моем андроид устройстве с небольшой внутренней памятью, мне не удалось ЯНу указать путь для загрузки оффлайн-карт на SD карту. Хотелось бы чтобы разработчики обратили на этот момент особое внимание, реализовав более гибкую возможность выбора папки для карт, например прям вручную указав или пролистав путь до нужной папки в файловой системе.
sayanvd
2 января 2018, 15:14
sayanvd,
Уточню свою же просьбу. На самом деле выбор типа хранилища в настройках ЯН есть, а именно - два варианта: "На устройство" и "Карту памяти". Но дело в том что в моем устройстве эта самая "Карта памяти" является встроенной памятью, а внешнюю SD карту ЯН просто не видит. То есть, не хватает еще третьего варианта, лучше всего как я и написал, с возможностью ручного выбора папки на устройстве.
Обновлено 2 января 2018, 15:15
free_art
18 декабря 2017, 11:44
Когда уже сделаете поддержку apple car play и android auto?
Дмитрий Земцов
2 октября 2018, 23:19
free_art,
Сотрудники Яндекса в поте исправляют косяки и улучшают работу. Творческим людям не до ответов. Сомневаюсь что вообще читают. В AppStore уже 3,9 оценка навигатору за отсутствие CarPlay поддержки. Вот вроде бы умные ребята, но почему не могут ответить нормально в чем затык с CarPlay? Стандартная фраза про мы ищем возможности уже оскомину набила. 
radel-market
26 декабря 2017, 00:11
Только одно — CarPlay
preborg
27 декабря 2017, 21:51
Когда же вы сделает lite версию!? На автомобильных медиасистемах еле тянет! Постоянно тормозит! Нецелесообразно расходует ресурсы! Висит в фоне и прочее, и прочее...


Сделайте модули голосов и курсоров загружаемыми, а не предустановленными (хотя бы старые).
spider-man82
3 января 2018, 15:37
Да вот что-то не грузятся оффлайн карты!!!
burani
23 января 2018, 13:38
Есть проблемы с загрузкой на МИУИ, карты не загружаются.


Также ОЧЕНЬ ждем маршруты ОБЩЕСТВЕННОГО транспорта оффлайн.
Обновлено 23 января 2018, 13:38
Максим Петров
29 января 2018, 23:43
Наконец-то! Спасибо! Вы лучшие!
aursu
30 января 2018, 16:52
Добрый день!
В какой-то момент, после обновления Яндекс.Навигатора появилась удобная полоска вверху где были сразу три параметра: время прибытия, оставшееся расстояние и оставшееся время в пути (примерно как у Google.Maps) и не было нужды пальцем перещелкивать на экране, чтобы увидеть одно из этих значений.
Сейчас эта полоска куда-то пропала. Как ее включить снова?
Кто-нибудь знает?
Использую iOS-версию Навигатора.
Заранее спасибо.
Geko
1 февраля 2018, 10:18
Спасибо большое
sweller
2 февраля 2018, 23:14
Даже при наличии нормальной дороги навигатор ведёт переулками, покороче как бы, когда будет в навигаторе опция «Избегать грунтовые дороги» как в навигаторе 2ГИС и будет ли вообще такая функция?
alexkff
6 февраля 2018, 12:37
Отлично !  Только выяснил что карты Я.Карт занимают почти в 2 раза меньше места чем карты Я.Навигатора. И это при том что функционально сильных различий пока не нашел. Да и некоторых областей в Навигаторе нет для загрузки, а в Картах есть.
89532456961@pskovagro.ru
15 февраля 2018, 15:56
без интернета маршрут проложить не возможно
vintproykt
15 июля 2018, 02:14
89532456961@pskovagro.ru,
 Точно, это главная проблема на сегодня.
v89108167441
8 декабря 2018, 14:39
vintproykt,
Обнови карты и продолжишь маршрут без интернета
People People
24 февраля 2018, 00:43
ориентирование точек координат источник определения найти
nikitin@safe-tec.ru
13 марта 2018, 07:57
Очень нужен CarPlay. Много пользователей скажут Вам спасибо. Можете прокомментировать дату внедрения?
bars-it
22 марта 2018, 09:48
Даше со скачанными заранее картами маршрут без интернета не строится: вечный "Поиск маршрута..."
kashtakz
26 марта 2018, 22:13
Карта Челябинской области была успешно скачана и использована в оффлайн-режиме.
Здорово!
Карта Костанайской области (Казахстан) была успешно скачана, без видимых ошибок распакована и, видимо, тут же удалена с устройства, так как в Навигаторе её нет. С другими областями Казахстана - та же история. Способ "выключить, а потом снова включить" не помог.
Как быть?
M.V.Gudkov
3 апреля 2018, 20:28
Скачал карты МО и Рязанской Обл. Поехал по маршруту Москва-Ряжск и... карты перекачиваются  по новой!!! 200 рублей сожрал трафик. Деньги кончились на пол пути. Тариф от навигатора "Штурман" 95 коп. 1 MB. Раньше такого не было! Раньше на 100 рублей неделю катался. А что бы скачать и установить эти карты пришлось пере устанавливать приложение! и ждать распаковки карт почти ДВА часа!!!
nikolay.sinyov
28 апреля 2018, 11:08
У меня другой вопрос: почему навигатор, на ios так выжирает батарею? ЗА 40 минут езды съедает порядка 20-30 процентов. Тестировал на различных устройствах (5SE, 6, 7, 8 plus) - результат везде практически одинаковый. Что-то планируете с этим делать?
korishok-a
28 июня 2018, 10:56
Скачал оффлайн карты, перезагрузился, включил яндекс навигатор без интернета, сразу определил где я нахожусь, ввел адрес - куда ехать, но проложить путь так и не смог,  постоянно надпись "Поиск маршрута..." Подключил интернет, сразу все заработало.
Обновлено 28 июня 2018, 10:56
vintproykt
15 июля 2018, 02:12
Более производительно, чем у 2ГИС. Главный недостаток по сравнению с последним: нет офлайн базы наземных остановок и транспорта. Думаю, это должен быть следующий хороший шаг в улучшении карт Яндекса к концу этого года! Не отставайте от тренда! 💪
Обновлено 15 июля 2018, 02:16
kas061985
26 июля 2018, 23:44
Ага. Без интернета!))))) Смешно. Дорога Чебоксары - Ульяновск. Прямая. В офлайне он мне выдаёт маршрут через Шумерля - Алатырь - Сурское. Интересно он в офлайне маршруты строит. Это круг км 350 выходит.  А там прямая дорога 230 км вообще. И не находит в офлайне по адресу. Здесь логика мне не понятна. Карту загрузил. Города и улицы есть. Так что бы по ним не искать? Нет, не ищет. Гугл-карты ищут и строят оптимальный маршрут.  Вывод: Яндепкс-навигатор в офлайне не работает.
ivan2556
5 августа 2018, 22:50
Добавить возможность прокладки оптимального маршрута из точки А в несколько точек сразу т.е пример точка А отправная и есть Б,В,Г точки и оптимальный маршрут с проездом по ним имеет вид В,Г,Б из точки А. Данный функционал очень удобен при поездках в незнакомых городах например по памятникам ,музеям итп. Функия заехать не отвечает данной задаче и менее гибка
Обновлено 5 августа 2018, 22:51
V13-th
12 августа 2018, 16:39
будет ли подключение и вывод яндекс навигатора на штатные головные устройства? что то по типу как Sygic сделали http://www.sygic.com/car-navigation
Крепкий - Римлянин
6 сентября 2018, 20:33
Нефига не работает загрузка карт! Тамбов. Анапа. И прочие. Несколько часов крутится поиск и не находит!
Дмитрий Земцов
2 октября 2018, 23:18
Сотрудники Яндекса в поте исправляют косяки и улучшают работу. Творческим людям не до ответов. Сомневаюсь что вообще читают. В AppStore уже 3,9 оценка навигатору за отсутствие CarPlay поддержки. Вот вроде бы умные ребята, но почему не могут ответить нормально в чем затык с CarPlay? Стандартная фраза про мы ищем возможности уже оскомину набила. Товарищи, ПРОСЫПАЙТЕСЬ
Нина Гусева
15 октября 2018, 15:07
нет изобрпжения на скайпе  меня не видят что делать куда жать  
V13-th
24 ноября 2018, 20:49
Когда яндекс навигатор появится в андроид авто или карплее? Работы в этом направлении хоть ведутся? А то только "мы по традиции не раскрываем своих планов", сами то планы есть такие?
V13-th
24 ноября 2018, 21:02
V13-th,
https://tjournal.ru/79171-yandeks-rasskazal-ob-otsutstvii-raboty-nad-navigatorom-dlya-carplay-kompaniya-delaet-stavku-na-svoyu-avtosistemu
Т.е. навигатора в карплее не будет?
Карл
17 декабря 2018, 13:48
Не работает это офлайн.   1 не видит спутники вообще.   2 Маршрут строит колесо крутится и все хоть час будет крутится даже с инетом Вайфай.


ДЖПС- Тест спутники видит 8-9. 
А карты и навигатор нет. Карты офлпайн стоят. По району без сети тоже маршрут не строят.
Отказываяется искать дом рядом через 3 км. Но на карте то он есть.
Добавьте вкладку контроля ДЖПС и количества спутников-стоб было видно что спутники нахходит.
Добавьте диагностику ДЖПС.
 Светофор мигает, а толку нет и это под открытым небом.  Пишет нет связи либо вы в подвале или доме. 
Карты неточные-ведет по городу трек-ни домов ничего нет-только направление.  
Короче сервис пока плохой. Глюк на глюке.
Александр Меркушев
7 января, 16:16
Не получается без интернета загрузить маршрут....Просит загрузки карт региона, хотя карты региона загружены...
NikOl
19 января, 06:08
На автомобиле установил ГУ Android 8.1, Wi-Fi, Snapdragon 4 1.5GHz, 4G модем, матрица IPS, 2Gb/32Gb. Там сразу установлен Яндекс-новигатор. Но увы карт не показывал. Когда подключаю точку доступа через Wi-Fi с телефона всё работает отлично. Пробую закачать офлайн-карту, но скачивание не идёт. Буду благодарен, за подсказку как установить офлайн-карты на ГУ . Спасибо.
Алексей Инкогнитов
21 июня, 07:27
Подскажите, в чём принципиальная разница приложений Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор?
han@han.org.ua
2 июля, 02:29
построение маршрутов без интернета не работает - постоянно идёт поиск маршрута, в итоге выдаёт - "Маршрут не найден". Но, как только, подключаешься к Интернет - сразу строит маршрут. Дважды попали в такую ситуацию в зарубежной поездке. Хотя, все карты необходимых регионов были скачаны заранее и актуализированы на момент построения маршрута.

Комментарий удалён
Света Чистякова
Сотрудник Яндексасегодня, 13:44
Здравствуйте. А схемы нужных регионов загружены?
Света Чистякова
Сотрудник Яндексасегодня, 13:56
Напишите, пожалуйста, в поддержку через приложение. Будем разбираться
aaalexs
сегодня, 14:18
Света Чистякова,
Можно удалить пост. Я нашел проблему. Почему-то стоял запрет на обращение приложения к памяти телефона.