Музей Яндекса приглашает на фестиваль ретрокомпьютеров

Обновлено 14.12.2020. Если вы не смогли поучаствовать в «Демодуляции» 12 декабря, ничего страшного — мы опубликовали запись фестиваля.

Завтра, 12 декабря, музей Яндекса проведёт «Демодуляцию». Это фестиваль, посвящённый всему, что так или иначе связано со ретротехникой. На празднике можно познакомиться с компьютерами и игровыми консолями из прошлого, поиграть в старые игры и послушать написанную для них музыку. «Демодуляция» пройдёт в онлайне: ждём вас на yandex.ru/museum/yaretrocomp.

Фестиваль откроет Джон Ромеро — да-да, тот самый Джон, один из создателей Wolfenstein 3D, Doom, Doom II, Quake и других культовых шутеров от первого лица, сооснователь студии id Software. Мы устроим своего рода телемост: Джон выйдет в прямой эфир и ответит на вопросы участников «Демодуляции».

Так «Демодуляция» прошла в 2019 году. В этот раз встретиться лично не получится, но мы постараемся сохранить атмосферу праздника в онлайне

На «Демодуляции» мы подведём итоги Yandex Retro Games Battle — конкурса по разработке игр для ZX Spectrum. В финал вышли 15 игр в разных жанрах, от головоломок до космических шутеров. Поиграть в них можно на сайте конкурса. Ставить эмулятор не потребуется — игры запускаются в браузере. Победителей выберет международное жюри, в которое вошли игровые журналисты, гейм-дизайнеры и коллекционеры ретротехники. В игру, занявшую первое место, сыграет Джон Ромеро — и во время стрима расскажет о своих впечатлениях.

Поиграть в игры, вышедшие в финал, можно на сайте конкурса

Также в программе фестиваля — рассказы об экспонатах музея Яндекса, выставка компьютерного искусства и викторины на знание старой техники и ретроигр с призами: мы разыграем несколько Яндекс.Станций Мини. «Демодуляция» завершится живым концертом, на котором музыканты исполнят музыку из игр.

Фестиваль состоится в субботу, 12 декабря. Начало — в 11:00 по московскому времени. Никаких входных билетов не нужно: чтобы поучаствовать в «Демодуляции», достаточно зарегистрироваться на сайте фестиваля.