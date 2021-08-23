«Не звоните мне больше»: как избавиться от телефонных спамеров

Каждый вызов с неизвестного номера — повод для сомнений: брать или не брать трубку. С одной стороны, жалко пропустить важный звонок, например от коллеги или курьера. С другой, не хочется тратить время на разговоры со спамерами. Звонков со спамом действительно много — по нашим данным, люди считают ненужными примерно половину вызовов с номеров, которых нет в адресной книге.

Чтобы избавить наших пользователей от необходимости выслушивать приглашения на «бесплатные обследования» или предупреждения от «службы безопасности банка», мы несколько лет назад добавили в приложение Яндекс бесплатный определитель номера — АОН. Он распознаёт, с какой целью вам звонят, и показывает вердикт на экране телефона — а вы решаете, стоит ли отвечать.

Сегодня — следующий шаг: мы научили наш АОН блокировать нежелательные вызовы. Теперь вам не придётся отвлекаться на звонки, которые заведомо не стоят вашего внимания. Чтобы поставить блокировку, откройте настройки определителя в приложении Яндекс (Главный экран → Сервисы → Определитель номера) или просто скажите Алисе: «Включи блокировку звонков».

АОН блокирует звонки с рекламой финансовых услуг и от коллекторов, «немые» звонки и звонки от злоумышленников — например, когда под тем или иным предлогом пытаются выманить данные банковской карты. За счёт блокировки можно сильно сократить поток входящих звонков. Мы подсчитали, что сейчас АОН избавляет в среднем от семидесяти процентов ненужных вызовов.

Как работает определитель номера в приложении Яндекс У нашего АОНа есть постоянно пополняемая база номеров. Данные для неё поступают из разных источников. В их числе Яндекс.Справочник и отзывы пользователей на звонки — их можно оставлять прямо в приложении Яндекс. Если звонят из организации, номер которой есть в Справочнике, АОН покажет её название. Если номера нет в Справочнике, алгоритм на основе машинного обучения построит предположение о цели звонка. Он учитывает отзывы и дополнительные данные: частоту и продолжительность звонков и т. д.

Определитель номера доступен в приложении Яндекс для iOS и Android. Владельцы устройств на Android, кроме того, могут выбрать, как поступать с нежелательными звонками: блокировать или глушить. Если выбран второй вариант, информация о вызове появится на экране телефона, но звука или вибрации не будет.