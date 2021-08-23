КомпанияБлогВакансииРазработчикамРекламодателям
СобытияНаукаОбучение
Блог Яндекса

«Не звоните мне больше»: как избавиться от телефонных спамеров

Каждый вызов с неизвестного номера — повод для сомнений: брать или не брать трубку. С одной стороны, жалко пропустить важный звонок, например от коллеги или курьера. С другой, не хочется тратить время на разговоры со спамерами. Звонков со спамом действительно много — по нашим данным, люди считают ненужными примерно половину вызовов с номеров, которых нет в адресной книге.

Чтобы избавить наших пользователей от необходимости выслушивать приглашения на «бесплатные обследования» или предупреждения от «службы безопасности банка», мы несколько лет назад добавили в приложение Яндекс бесплатный определитель номера — АОН. Он распознаёт, с какой целью вам звонят, и показывает вердикт на экране телефона — а вы решаете, стоит ли отвечать.

Сегодня — следующий шаг: мы научили наш АОН блокировать нежелательные вызовы. Теперь вам не придётся отвлекаться на звонки, которые заведомо не стоят вашего внимания. Чтобы поставить блокировку, откройте настройки определителя в приложении Яндекс (Главный экран → Сервисы → Определитель номера) или просто скажите Алисе: «Включи блокировку звонков».

АОН блокирует звонки с рекламой финансовых услуг и от коллекторов, «немые» звонки и звонки от злоумышленников — например, когда под тем или иным предлогом пытаются выманить данные банковской карты. За счёт блокировки можно сильно сократить поток входящих звонков. Мы подсчитали, что сейчас АОН избавляет в среднем от семидесяти процентов ненужных вызовов.

Как работает определитель номера в приложении Яндекс

У нашего АОНа есть постоянно пополняемая база номеров. Данные для неё поступают из разных источников. В их числе Яндекс.Справочник и отзывы пользователей на звонки — их можно оставлять прямо в приложении Яндекс. Если звонят из организации, номер которой есть в Справочнике, АОН покажет её название. Если номера нет в Справочнике, алгоритм на основе машинного обучения построит предположение о цели звонка. Он учитывает отзывы и дополнительные данные: частоту и продолжительность звонков и т. д.

Определитель номера доступен в приложении Яндекс для iOS и Android. Владельцы устройств на Android, кроме того, могут выбрать, как поступать с нежелательными звонками: блокировать или глушить. Если выбран второй вариант, информация о вызове появится на экране телефона, но звука или вибрации не будет.

15 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
za4еmpеrm
23 августа, 14:59
Без симбиан - актуально.
asamoshina
23 августа, 17:23
Какие данные при использовании АОНа получает Яндекс?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса23 августа, 17:57
Здравствуйте. Номера входящих, данные о том, ответили на звонок или нет, если ответили — продолжительность разговора (со спамерами люди обычно не ведут длинных бесед). Эти сведения используются для обучения АОНа. Номер пользователя не передаётся — то есть мы получаем информацию, что был звонок из ООО «Ромашка», но на какой номер , не знаем.
Обновлено 23 августа, 17:58
FastBigmoney
30 августа, 14:12
Света Чистякова,




Забавно, учитывая, что чаще всего мне звонит со спамом именно САМ ЯНДЕКС!


Вы бы сами научились сначала не спамить со своей алисой и предложением заработать 50 тыс. р. в месяц. Каждый день звонит мне Алиса, говорит, что совместно с Яндекс предлагают заработать.


Это же дно, ребята. Решите сначала вопрос со своими продажами или продажами своих партнеров, которые спамом занимаются от вашего имени, а потом уже предлагайте какие-то решения от других спамеров.
ovleg
9 сентября, 11:51
Света Чистякова,
 а можно в приложении самому настроить какие номера блокировать?
nikalad
24 августа, 12:20
В моём приложении Яндекс на Андроид пока нет этой опции. Как только не искал. Жду.
Alex Di
24 августа, 20:26
Спасибо. Поставил блокировку, посмотрим как будет работать, главное что бы "доставка" случайно не попала в группу к нежелательным)))
maksim.a.i
30 августа, 12:05
Как блокировка вызовов работает на iOS? Я увижу пропущенный в случае если звонок было заблокирован?
FastBigmoney
30 августа, 14:11
Забавно, учитывая, что чаще всего мне звонит со спамом именно САМ ЯНДЕКС!


Вы бы сами научились сначала не спамить со своей алисой и предложением заработать 50 тыс. р. в месяц. Каждый день звонит мне Алиса, говорит, что совместно с Яндекс предлагают заработать.


Это же дно, ребята. Решите сначала вопрос со своими продажами или продажами своих партнеров, которые спамом занимаются от вашего имени, а потом уже предлагайте какие-то решения от других спамеров.
Виталий Заря
30 августа, 16:49
У меня Android 9, приложение Яндекс версия 21.64 от 17 августа 2021.
Возможности включить блокировку звонков нет.
souleymane70117994
2 сентября, 18:18
Bonsoir
Виз Галин
5 сентября, 13:43
НЕВОЗМОЖНО избавится от телефонных спамеров. Самое простое - отключить звук/вибро на телефоне и перезванивать только на знакомые номера. Разумеется этот способ не для ожидания срочного звонка. Давно пользуюсь этим способом.
bit-speech-services
9 сентября, 13:43
Добрый день. А есть api для интеграции в другие продукты? У нас есть своя телефонная станция и мы хотели бы иметь возможность блокировать нежелательные номера телефонов.
Максим Орловцев
9 сентября, 15:14
Постоянно звонят бичи с биржи, альфабанка, брокеры, кредиторы, да кто только не звонит, даже бабушке на домашний звонят
Артём
23 сентября, 18:24
Да это все здорово у вас тут написано. А вот мой номер, личный которым я лет 10 пользуюсь. С чего то вдруг подсвечивается как спам. И что мне теперь делать? Разве вы сейчас не распространяете клевету обо мне? Я написал письмо вам в поддержку, и я должен ждать 2 недели чего то там? Если вы предоставляете такие услуги, вы же должны финансово мне возместить все неудобства с репутациями там? 