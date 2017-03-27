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Новости за воскресенье

В воскресенье, 26 марта, в городах России прошли акции протеста, в которых приняли участие тысячи людей. Сообщения с места событий поступали постоянно, и происходящее можно назвать одной из важных тем дня. Многие посчитали, что Яндекс сознательно убирал новостные сюжеты об акциях протеста из топа Яндекс.Новостей, и обвинили нас в цензуре, не особенно разбираясь в происходящем. Это не так: никакого ручного вмешательства быть не может, работа Яндекс.Новостей по-прежнему полностью подчиняется алгоритмам.

Мы чувствуем необходимость объяснить, как именно выглядел топ новостей в течение 26 марта — и почему. Во-первых, различные новости, связанные с антикоррупционными митингами, были на главной Яндекса. Во-вторых, они периодически исчезали и появлялись снова.

Как формируется топ-5 новостей?

Любая тема, которую освещают СМИ, состоит из отдельных новостей. Алгоритм Яндекс.Новостей объединяет похожие новости в сюжеты. Для большой темы о митингах, прошедших по всей России, было сформировано несколько сюжетов, которые касались самых разных аспектов — от оценки количества участников в Москве до задержаний во Владивостоке. Дальше автоматически оценивается вес каждого сюжета. Для этого используется много факторов — состав источников, плотность потока информации, время публикации сообщений, вес других сюжетов на ту же тему. Сюжеты ранжируются по весу, первые пять попадают на главную страницу Яндекса. Топ обновляется и, соответственно, изменяется — вчера это происходило каждые три-четыре минуты.

Что происходило с новостями про митинги?

В момент начала акции — она стартовала на Дальнем Востоке — событие освещали далеко не все СМИ. В результате в первой половине дня сюжеты формировались лишь из сообщений небольших источников, и некоторое время, примерно до 12:15 по Москве, их общего веса не хватало, чтобы вынести тему в топ-5.

Из-за чего сюжеты о протестах пропадали из топ-5?

На это могли влиять другие темы. Несколько раз в течение дня появлялись популярные сюжеты. Например, про Евровидение или помощника депутата, а в Москве — про весенний фестиваль. Их вес был больше, чем вес сюжетов про акции протеста. Более того, в некоторых случаях вес мог быть завышен — в Яндекс.Новостях существует недобросовестная оптимизация, аналогичная поисковой, и мы с ней боремся.

При этом, разумеется, сами новости о митинге никуда не исчезали — они оставались в Яндекс.Новостях и корректно находились поиском.

Может, вы стали как-то по-другому считать вес? Раньше такого не было.

Нет, принципы подсчёта не изменились. Изменился состав источников. В связи с принятием закона о новостных агрегаторах Яндекс.Новости с января 2017 года могут показывать на главной странице, в сюжетах и в тематических рубриках только материалы СМИ, зарегистрированных в Роскомнадзоре. Поэтому количество источников по сравнению с прошлым годом сократилось — это также влияет на вес сюжетов. И если о гололёде в Москве вчера написали практически все городские источники, то о протестах только те, кто решил об этом писать. В таком случае у двух разных сюжетов оказываются неравные шансы на выход в топ.

А вам не кажется, что вес сюжетов о митингах был недостаточен, если они пропадали из топа?

Кажется. Мы признаём, что вчера Яндекс.Новости отставали от картины дня. Скорее всего, дело в том, что алгоритм кластеризации, который склеивает новости в сюжеты, а сюжеты — в темы, не всегда мог объединять в одну тему, например, сообщения о задержаниях во Владивостоке и об аресте Навального в Москве. Иными словами, временами агрегатор мог рассматривать одну большую, сложную и географически обширную тему про протесты как несколько разных тем, что, в свою очередь, могло повлиять на качество работы сервиса. Точно так же алгоритм срабатывает, когда есть много новостей про ДТП с разными людьми в разных городах. Он полагает, что это разные события, и не объединяет их в общий сюжет.

Пока неточная работа алгоритма кластеризации — всего лишь гипотеза; мы по-прежнему разбираемся, как 26 марта сообщения в Яндекс.Новостях собирались в сюжеты и в темы. Если ошибки и правда были, мы будем на них учиться. Однако ситуация в целом непростая — мы агрегатор, и искусственно поднимать ту или иную тему в условиях молчания крупных СМИ, очевидно, не можем.

276 комментариев
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Владислав Иващенко
27 марта 2017, 14:40
Ну хоть тут не отмолчались, и то хорошо.
zibx@quokka.pub
27 марта 2017, 18:41
Владислав Иващенко,
нет. Этого мало. По закону о сми они не могут ранжировать новости самостоятельно. Это было сделано как раз с целью модерирования и контроля за сми. А вот отписываться Яндекс по закону может сколько угодно. Для себя решил прекратить использование всех сервисов, в том числе почту для домена и уходить на пусть и платные, но аналоги. Попутно заблокировать на роутере всё подконтрольное Яндексу. 
Они молчали когда им сказали закрыть кошельки добровольных пожертвований по политическим делам. Они молчали когда вводили закон Яровой, точнее даже не молчали, а подсказали в каком виде он технически реализуем.
ne-zapisal
27 марта 2017, 19:28
новости Яндекса для России заявляют, что Луганск и Донецк обстреливают ВСУ .



если почитать те же новости Яндекса для Украины, на том же русском языке, то выходит, обстрелы мирных жителей Мариуполя и других украинских городов ведут со стороны ДНР и ЛНР. про обстрелы Донецка, там не будет ни слова.


Яндекс годами возбуждает ненависть и вражду.
magnus-vv
27 марта 2017, 19:56
zibx@quokka.pub,
У гугла платная почта на домене?
egkostin
28 марта 2017, 02:14
ne-zapisal,
Сразу видно, что вы просто очень далеки от темы. Яндекс ранжирует локальные новости (с учётом региона). Очевидно, украинские СМИ пишут одно, российские — другое.
trufbooks
28 марта 2017, 16:31
ne-zapisal,
О ужас, а то что они карты по-разному в разных странах отображают. Например крым и карабах, про это белые воротнички тоже не в курсе?
ne-zapisal
28 марта 2017, 20:15
egkostin,
Меня поражает, что вы не видите в этом проблему. В Яндексе надо кого нибудь посадить по 282 ст УКРФ. И алгоритмы у них сразу начнут работать лучше.


Они эту статью заслужили, как никто в нашей России. Согласитесь, в России ни одно СМИ, по мима агрегатора Яндекса, не вещает на Украину, о том, какие русские плохие.
ivan.ofitcerov
29 марта 2017, 12:39
magnus-vv,
Платная
nick80.k
31 марта 2017, 10:22
ne-zapisal,
Меня поражает, такое отношение к Яндексу. Компания как уж на сковородке крутится, чтобы продолжать работать в наших условиях. Предоставляет Вам Всем бесплатные сервисы на очень высоком уровне. Тут не Яндекс обвинять надо!!! Вы все что хотите про митинги в Яндексе можете найти, ни кто Вам это не закрыл. 
Вы знаете сколько в мире есть региональных поисковиков, помимо Гугла, китайский не считаем, которые могут с ним конкурировать? 
Если мне есть чем гордиться в нашей стране - эта такими компаниями как Яндекс. 
Обновлено 31 марта 2017, 10:25
marlibon
5 апреля 2017, 13:54
nick80.k,
100% согласен. Вообще, Яндекс молодец, что еще как то пытается развиваться в таких зажатых со стороны государства по IT условиях
trukhin.a
20 апреля 2017, 14:02
nick80.k,
Полностью согласен. Всё ок у Яндекса с выдачами. Возмущения, даже с доводами про разную выдачу в разных странах - от недалекого ума.
AlterEgoRex
27 марта 2017, 14:45
не виноватая Я )
Удалённый пользователь
28 марта 2017, 19:15
AlterEgoRex,
+
evgeniy.cherepovsky
27 марта 2017, 14:59
Самое главное, что компания понимает, что ее алгоритмы не совершенны и ими способны манипулировать те, кому это нужно. надеюсь, что разработчики учтут такой опыт в будущем
Sergeev Sergey
27 марта 2017, 17:55
evgeniy.cherepovsky,
Как это можно учесть? По закону можно использовать только зарегистрированные СМИ, СМИ молчат, что тут сделаешь-то? 
Александр
28 марта 2017, 10:38
Я не спец, и сформулировал точно такой же простой вопрос. Может, какой-нибудь специалист знает ответ?
Нежданов Некто Ктотович
5 апреля 2017, 01:28
evgeniy.cherepovsky,
Воспитание наивности  в хомяках - главная задач ботов и Интернет-пропаганды, продвигаемой именно через поисковые и аналитические службы.

Яндекс, как и все остальные новостные компании в РФ и на Западе, однозначно вынужден [или рад?] обслуживать государственный заказ.


Вызовут главного акционера в "министерство правды", побеседуют за чашкой пива и всё устроится в очередной раз. А можно  и не вызывать, а прислать ежедневную обязательную инструкцию на день. О том, как должны выглядеть новости на сегодня.


А уж механизмы, как рихтовать [выборы и] новости - дело разработчиков. Работающих на акционеров.
PROФ
27 марта 2017, 15:03
Значит, новость о задержании Навального тоже алгоритм удалил? :) https://meduza.io/feature/2017/03/26/mnogie-rossiyskie-smi-pochti-ne-zametili-massovyh-protestov-i-top-yandeksa-tozhe
Обновлено 27 марта 2017, 15:04
PROФ
27 марта 2017, 17:45
PROФ,
Уважаемый  Яндекс выложил скрин и подтвердил, что им очень просто манипулировать. Почему Вы сразу скрин не прикрепили к посту?  :)
Обновлено 27 марта 2017, 17:47
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса27 марта 2017, 19:04
Это не скриншот, это просто график.
PROФ
27 марта 2017, 19:12
Света Чистякова,
Скриншот графика :)
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса27 марта 2017, 19:23
Сюжет про Навального из топа никто не удалял. Любой сюжет, попавший в топ, рано или поздно замещается другими сюжетами, так как топ постоянно обновляется. Про веса сюжетов рассказывали в посте)
khsdfbwerwp
31 марта 2017, 04:57
Света Чистякова,




Начиная с середины дня 28-го и по утро 30-го Яндекс не находил следующие новости.


http://www.bbc.com/russian/news-39398891
http://www.kommersant.ru/doc/3253871
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/03/26/682727-navalnii-zaderzhan
https://lenta.ru/news/2017/03/26/navalny/
http://tass.ru/proisshestviya/4126374



Их просто не было в выдаче. Случайно или нет - не мне решать.
Новость с Медузы https://meduza.io/news/2017/03/26/alekseya-navalnogo-zaderzhali-na-antikorruptsionnoy-aktsii-v-moskve Яндекс находил только при непосредственном указании сайта.


Остальные новости искались вроде как нормально.


Новость с Ленты и ТАСС были в выдаче в кластере новостей, но при этом они не находились через Яндекс.Поиск.


Новость с ББС находилась через Яндекс.Новости через точный поиск, но не находилась через Яндекс.Поиск и не была в кластере новостей.


Обнаружил я это случайно, когда сравнивал выдачу Гугла и Яндекса. Эти новости составляли костяк новостей за 26-е у Гугла и напрочь отсутствовали в выдаче Яндекса.


http://telegra.ph/file/7bc7a4a645d0eeacaa0b0.png
http://telegra.ph/file/d2fd6cbd7a97ea45ee2ea.png
http://telegra.ph/file/5bfb1f8b31022911cc069.png
http://telegra.ph/file/5d7ec5c4fe2948f9922ac.png
http://telegra.ph/file/0c35d5528b2295990a7e8.png
http://telegra.ph/file/a61a4d3f8036e7dd49d44.png
Обновлено 31 марта 2017, 04:59
khsdfbwerwp
31 марта 2017, 05:08
Света Чистякова,


http://telegra.ph/file/bf8ad00e54e34ff4e813a.png
Медуза / Репаблик / Дождь / РБК / Лента (но не искалась через поиск) / Эхо. Остальных я не знаю. ТАСС был в другом кластере и тоже не искался через поиск.
Interbahus
27 марта 2017, 15:12
Задача новостного сайта - показывать новости, которые происходят в стране. Вы написали алгоритм, который позволял вам во время предвыборной кампании в Москве считать "Газету.ру" и сайт управы "Стрешнево" одинаково значимыми новостными ресурсами. Это дало возможность Собянину заполнить собой в те дни всю ленту новостей. Вы написали алгоритм, который во время митингов, проходящих по всей стране, не рассказывать об этих митингах. Мне, как простому читателю и как главному редактору своего издания, совершенно не важно, как вы это сделали. Как было бы не важно, по какой причине сайт прогноза погоды не показывает информации о ливне, идущем на улице. Важно, что вы - не сайт, а мусорка. И так впредь я, как читатель и как главный редактор своего издания, собираюсь относиться.


Игорь Бахарев, "E-pepper.ru"
Янина Полонски
27 марта 2017, 17:44
Interbahus,
Игорь, я бы на вашем месте постеснялась представляться редактором указанного издания, поскольку гордиться, увы, нечем. Оно совсем не блещет качеством, так что определение "мусорка", справедливее было бы отнести к вашему ресурсу. Но, как водится, в чужом глазу соринку замечаем, а в своем и бревна не видим.
Shraibikus2012
27 марта 2017, 18:18
Interbahus,
А когда это вы изданием то стали? На сайте не слова о регистрации в качестве СМИ
elseiver
27 марта 2017, 19:40
Interbahus,
Браво, Игорь.
Vitaly
27 марта 2017, 22:08
Янина Полонски,
не знаю, что там за издание, но приведенные Игорем аргументы весомые и глупо их не брать во внимание.
Обновлено 27 марта 2017, 22:08
Александр
28 марта 2017, 10:43
Это не просто аргументы, но жёсткие претензии к написанному алгоритму.
lonz
28 марта 2017, 17:43
Янина Полонски,
Кроме этого остальное-то -- всё так.
modelb
27 марта 2017, 15:14
Нет ничего более смешного когда дамы пониженной социальной ответственности начинают оправдываться
horoshun1973
28 марта 2017, 08:21
modelb,
Хорошо сказано!)
jonef
27 марта 2017, 15:18
Так или иначе, Яндекс.Новости - элемент лживой пропаганды СМИ (не маловажный). Всего доброго, хорошего настроения. Держитесь!
Обновлено 27 марта 2017, 15:20
Shraibikus2012
27 марта 2017, 15:29
jonef,
Пруф бы предоставили а то как то неубедительно, а вот что в Google работает цензура для российских новостников можно прочитать в обновленном руководстве для ацессоров, которое совсем недавно вышло, все что не совпадает с официальной точкой зрения США может быть признаным недостоверным и понижено в выдаче. И это факт
Обновлено 27 марта 2017, 15:29
jonef
27 марта 2017, 15:41
Shraibikus2012,
Google читает меньшая часть населения нашей страны. Яндекс же читает основная масса. Не освещать основной массе главные события дня в угоду вышестоящим - все равно, что скрывать правду. Сокрытие правды - есть ложь.
Роман "1984" воплощается в жизнь, "авторитетные" источники показывают нам то, что им выгодно.
А гугль наверное не зря цензуру для наших федеральных СМИ намутил.
Вы еще забыли упомянуть госдолг США :)
magnus-vv
27 марта 2017, 17:16
jonef,
ну, как меньшая. Всё большая и большая, начиная с 50%
Tauri
28 марта 2017, 05:58
Shraibikus2012,
 это которое http://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//insidesearch/howsearchworks/assets/searchqualityevaluatorguidelines.pdf ?  А более точную ссылку на прямое там указание  "все что не совпадает с официальной точкой зрения США может быть признаным недостоверным и понижено в выдаче" . Особенно для случая когда пользователь - из России.
SEO-Ilya
27 марта 2017, 15:20
ага, ага, и маркет ранжируется на общих основаниях)
Shraibikus2012
27 марта 2017, 15:27
Всем кто более менее "варится" в теме медиа очевидно что провокации эти освещали преимущественно либеральные СМИ и сетки региональных сайтов принадлежащих Hearst Shkulev Media которая плотно интегрирована в американский эстеблишмент (сайты группы ngs.ru, NN.ru, сеть "Ругион") и та поразительная синхронность выхода материалов. Я так понимаю это вероятно и послужило стопом вывода в топ для алгоритма?
Александр
27 марта 2017, 15:27
Так нужно 20 сми регнуть и можно управлять новостями на яндекс круто
Shraibikus2012
27 марта 2017, 15:32
Александр,
Ну Hearst Shkulev Media так и работает, не даром же их основателя называли королем желтой прессы и пропаганды, он так то и Гитлера пиарил и инициировал вторжение на Кубу через СМИ
artrol
27 марта 2017, 16:06
Shraibikus2012,
Какими "либеральными СМИ", которые управляют агрегатором, владеет этот холдинг? С пруфами, пожалуйста. На офф сайте и в вики нашел только всякие женские журналы.
Shraibikus2012
27 марта 2017, 16:10
artrol,
операторы поиска в помощь, всё гуглится, там и сеть ngs и NN.ru  и бывшая сетка Ругиона, все под одним холдингом
Обновлено 27 марта 2017, 16:11
artrol
27 марта 2017, 16:31
Shraibikus2012,
Вижу, спасибо.
То есть вы утверждаете, что если порталы (которыми владеет холдинг входящий в американский, либо, допустим, сомалийский холдинг) пишут о происходящих важных новостях (провокациях, по-вашему)  - это манипуляции алгоритмами Яндекса?
Shraibikus2012
27 марта 2017, 16:35
artrol,
я поэтому вопрос  ТП то и задал сверху что именно это сработало или нет, а то что они бред часто пишут так это только у тех кто под кирпичем живет сомнения могут быть
Ярослав
27 марта 2017, 15:46
Пресс-релиз без цифр. Как всегда общие слова. Формулу не публикуют (коммерческая тайна). Интересно, сколько сайтов, зарегистрированных в Роскомнадзоре, пожелали осветить эту тему? Смех заключается в том, что многие проекты, включая зарубежные, по умолчанию за бортом. Убрали бы с главной страницы новости и не позорились бы.
horoshun1973
28 марта 2017, 08:24
Ярослав,
Из четырёх агрегаторов только у одного яйца оказались покрепче - https://rublacklist.net/27050/, а Яндекс, Мэйлру и Рамблер в топ-пять не пускали.
Написанное выше админами выглядит нелепо и убого, особенно если посмотреть скрины того, что там в те часы считалось популярным, типа "перебивающим" по востребованности акции протеста.
meditskiy.sv@alliance-jsc.ru
27 марта 2017, 15:48
Даже агрегатор+поисковик боиться власть, что начинает валить все на строчки кода, такие новости , важные для страны, должны в ручном режиме освещаться сотрудниками яндекс,включая яндекс такси если рук не хвататет!
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса27 марта 2017, 19:07
Нет. В агрегаторе в ручном режиме ничего освещаться не должно.
magnus-vv
27 марта 2017, 19:58
Света Чистякова,
А вес источников может ставиться вручную? Продолжайте, я записываю.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса27 марта 2017, 20:01
Нет. Вручную не правятся даже опечатки, которые часто проскакивают на главной Новостей.
magnus-vv
27 марта 2017, 20:11
Света Чистякова,
То есть, вес сайта управы района Москвы уже изначально, алгоритмически, примерно как у пяти Медуз?


А отрицательный вес бывает?
Фёдор
28 марта 2017, 04:47
Света Чистякова,
Очевидно на управы необходим найти управу ) Обратил внимание, что уязвимость алгоритма и в коммерческих целях используют. Взять, например, недавнюю новость о роботе в московском метро - десятки СМИ, подконтрольных управам, перепечатали текст слово в слово. Ладно текст - у этих СМИ даже сайты один в один - названия только меняются. Новость в местном топе была.
nick80.k
31 марта 2017, 10:41
meditskiy.sv@alliance-jsc.ru,
Ребята как Вы не понимаете это не на Яндекс пинять надо! Тут все ясно как белый день 95% СМИ провласные о чем они написали, то и было в ТОПе Яндекса, Яндекс - агригатор. Не надо на Яндекс пинять! Что же Вы все молчали когда разные законы про СМИ принимали? А теперь Вам Яндекс виноват. 
meditskiy.sv@alliance-jsc.ru
31 марта 2017, 10:56
nick80.k,
на гугл новостях информация была, на мейлру тоже ,я понимаю что агрегатор, и я выискивал информацию в Яндекс новостях, по городам отсеивал, было одно упоминание в каком то "екатеринбургском блокноте" что митинг, закон о СМИ, и яровой лобисты яндекс, но может вообще отказаться от раздела яндекс.новости, чтобы не маячила ерунда на главной странице? многие сделали выводы о яндексе, а так умные люди использует более 2ух источников получения информации в виде новостей, для меня не критична главная яндекса, а уважение упало ниже плинтуса
nick80.k
31 марта 2017, 11:17
meditskiy.sv@alliance-jsc.ru,
Яндекс не СМИ. Если Вам не нравятся ТОП новостей Яндекса наведите на крестик в правом верхнем углу над блоком Яндекс.Новости. Я рекомендую новости из СМИ получать. Есть Эхо есть РБК там все освещалось в реальном времени. Еще раз тут не Яднекс виноват. Те кто хотел, тот нашел. Яндекс Вам это не запрещал. Когда Дождь убирали из сетей вещания по Вашему провода и спутники виноваты. Зрите в корень.
Масалов Максим
27 марта 2017, 15:50
Яндекс дно. Закройте свой недояндекснедоньюс... И не позорьтесь тупыми отмазками...
Обновлено 27 марта 2017, 15:51
verybasic
27 марта 2017, 15:48
Так поставьте блин меньший вес продажным СМИ и бОльший вес менее продажным СМИ. Вы ж агрегатор!
Sergeev Sergey
27 марта 2017, 18:12
verybasic,
Как определить степень продажности? А если кто-то продался одним, кто-то другим, и одно Эхо в белом платье стоит по центру? Тупо оттуда перепечатывать все новости?
verybasic
27 марта 2017, 18:28
Sergeev Sergey,
Фильтр на слово "Кремль", "Путин" и "Песков" пусть поставят, с ограничением по частоте упоминания)
horoshun1973
28 марта 2017, 08:26
verybasic,
Они не могут этого сделать. Роскомнадзор нагнул их по закону о новостных агрегаторах так, что в ленту первыми попадают только те СМИ, которые заключили с агрегатором договор. Но большинство нормальных СМИ этот закон на херувиме вертели, поэтому в топе официальных агрегаторов, как правило, кремлёвское дерьмо.
verybasic
27 марта 2017, 15:50
А если по-чесноку, то в таких условиях и в том виде, как сейчас, сервис яндекс.новости как агрегатор не имеет никакого смысла. Разве что по нему можно понять средний уровень треша в СМИ на данный момент. Для реальных новостей им пользоваться бесполезно.
V-Ilia
27 марта 2017, 16:05
Спасибо за разъяснения.
Скажите, учитываете ли вы новости из неофициальных источников при подсчете веса? Вы не можете выводить новости в выдаче, но вам же ни что не запрещает учитывать их при ранжировании тем (и выдавать пусть новости только из официальных источников, но с рангом таким, что каким он был бы, если считать его по всем источникам).
Обновлено 27 марта 2017, 16:10
Игорь Ф (NeoIgg)
27 марта 2017, 16:24
V-Ilia,
присоединяюсь к вопросу и предложению
verybasic
27 марта 2017, 18:28
V-Ilia,
Здравая мысль!
Рубаков Сергей
Сотрудник Яндекса27 марта 2017, 19:30
V-Ilia,
в нашем ранжировании частично используется сигнал от всех источников, которые подключены к Я.Новостям. В том числе тех, кто по каким-либо причинам не получил регистрацию в качестве СМИ. Однако в данном случае их вес тоже не был достаточным для того, чтобы вывести сюжет в топ-5.
V-Ilia
27 марта 2017, 23:28
Рубаков Сергей,
Извините, что лезу с предложениями, но история достаточно серьезная, чтобы нельзя было просто проигнорировать.
Возможно, стоит добавить популярность ютуб-трансляций, ваши счетчики числа поисковых запросов по теме, а также число записей в блогах. Если остались наработки от кода мониторинга блогов, наверное, должно быть не слишком сложно добавить?
Понятно, что многие  СМИ промолчали, но СМИ у нас уж какие есть. А вот с Яндекс.Новостями получается обидно: агрегатор в сложившихся обстоятельствах откровенно потерял свою ценность для общества (что рано или поздно скажется и на его ценности для компании). 26го мы увидели, что он проваливает задачу вычленить повестку дня по самому громкому вопросу.
Но главный вопрос на самом деле не в том, почему Яндекс.Новости не смогли отразить реально горячую новость. Гораздо интереснее, сколько других важнейших, но не столь очевидных и не торчащих на поверхности вопросов заинтересованные лица смогли и ещё смогут замаскировать за бесчисленными ультра-мега-гипер-важными новостями про какую-нибудь Мару Багдасарян и другими столь же бестолковыми сюжетами.
bigMate
27 марта 2017, 16:07
> в условиях молчания крупных СМИ, очевидно, не можем.


А, ясно, а то некоторые думали, что золотая акция в руках путина творит чудеса молчания.
mixs79
27 марта 2017, 16:09
путин верил в искусственный интеллект яндекса и он не подвел
giperionspb1
27 марта 2017, 16:07
какая чушь. 
Известен всем основной фактор, который влияет на ранжирование таких новостей
was239
27 марта 2017, 16:17
У вас алгоритм работает как телевизор... 
Игорь Ф (NeoIgg)
27 марта 2017, 16:23
Спасибо, что постарались объяснить... произошедшее показывает, если цель Яндекса отразить объективную и актуальную картину дня, то алгоритмы требуют существенной оптимизации, так как когда только в Москве задерживают больше 1000 человек на антиправительственной акции и центр столицы страны как 6 и 7 мая 2012 года  наводнён бесчисленным количеством  представителей правоохранительных органов - это точно "горячие новости".

Хотя, из вышеперечисленного можно сделать и обратный вывод, не меняя алгоритм можно быть относительно спокойным относительно претензий со стороны действующей власти.
Обновлено 27 марта 2017, 16:26
Sergeev Sergey
27 марта 2017, 18:13
Игорь Ф (NeoIgg),
цель - отобразить картину дна в сми, а не просто картину дня. Её отобразить как раз и получается. 
Рубаков Сергей
Сотрудник Яндекса27 марта 2017, 19:30
Игорь Ф (NeoIgg),
Спасибо и Вам. Разумеется, мы будем продолжать совершенствовать алгоритмы ранжирования сюжетов Яндекс.Новостей, и эту ситуацию обязательно учтем.
ivan.farc
27 марта 2017, 16:26
Обосрались вы.Так так и говорите,что обосрались об этом писать.
Удалённый пользователь
27 марта 2017, 16:26
Последствия для Яндекса будут развиваться согласно этому древнему анекдоту
****
Старый конунг, король викингов стоит на скале фьорда и говорит сам себе:
— Я, конунг Олаф, построил два прекрасных города. Но никто не называет меня "Олаф — Градостроитель!"
— Я, конунг Олаф, имею под своим начальством пять тысяч воинов! Но никто не называет меня "Олаф — военачальник!"
— Я, конунг Олаф, завоевал все земли от Британии до Греции, но никто не называет меня "Олаф — завоеватель!"
— Но стоило мне ОДИН РАЗ трахнуть овцу…
ts.5e3ru4o
27 марта 2017, 16:28
Не оправдывайтесь, все и так понятно. Ломается все у вас, в "правильное" время.
MurzNN
27 марта 2017, 16:28
Просто роботы Яндекса самообучаемые и у них тоже есть свои политические взгляды, с ними надо считаться!
Масалов Максим
27 марта 2017, 16:44
MurzNN,
о да) Уже представил робота ватника) 
rita.paratova
27 марта 2017, 16:32
отмазка никакая конечно, и выглядят попытки оправдаться очень и очень несостоятельно. яндекс не торт уже давно, так что ждать чего-то другого и не приходиться. 
nikita
27 марта 2017, 16:34
Я всегда пользуюсь сервисами Яндексами и для меня всегда казалось,что Яндекс имеет своё собственное авторитетное мнение.Сегодня я в этом убедился.Многие утверждают,что Яндекс подвергся цензуре,но это не так.Если Вы действительно читали бы Яндекс.Новости,то вы наверника бы заметили,что да,эта новость из топ-5 выходила,но по прежнему оставалась на сайте новостей.Хочется также добавить,что Яндекс,в отличае от других СМИ,постоянно мониторил ситуацию,постоянно находил что-то новое и достоверное на эту тему.Это ещё раз подтверждает,что Яндекс лучший новостной агрегатор.А те,кто называют Яндекс "мусоркой" глубоко ошибаются.За каждой возможностью Яндекса таится огромный код,огромная ,поистине титаническая работа,которая заставляет искусственный интеллект думать,объединять,размышлать.Да,я конечно не против так называемой "свободы слова",но за словами нужно следить и нужно понимать,что любая система неидеальна,и Яндекс в том числе,но это не означает что вам дано право называть многомесячную работу программистов,разработчиков "мусоркой".Возможно,именно ваша работа заслуживает такой оценки.К тому же представители Яндекса вполне ясно и понятно изъяснились.
Андрей
27 марта 2017, 18:23
nikita,
пока роскомпозор гугл не прикрыл, будем там новости мотреть
verybasic
27 марта 2017, 18:31
nikita,
Когда самолет падает, Яндекс делает прямую трансляцию. А когда людей ни за что ни про что вяжут - не делает. Для вас самолет, который уже упал и все уже погибли, важнее?
Shraibikus2012
28 марта 2017, 15:21
verybasic,
Авиакатастрофа это трагедия, а прововкации Навального с школоло - клоунада. Путаете мягкое с тёплым...
verybasic
28 марта 2017, 15:41
Shraibikus2012,
Это не провокации, это митинг против коррупции, вы чет не то прочитали. Знание о катастрофе не несет смысла и значения ни для кого, кроме родственников и близких, т.е инфа полезна только для 0,0001 % людей.
Обновлено 28 марта 2017, 15:41
sudreporter
27 марта 2017, 16:34
О_о группировка news-ботов оказалась кастрированной!
В воскресенье такой новостной поток, что всё сдувает с ленты со скоростью вентилятора! Хотя 90% ньюсхантеров на выходных и включение их RSS только ближе к обеду в понедельник. И почему-то митинги были в топе News.Google, а у тут какой-то сбой - как с камерами видеонаблюдения в самый нужный момент. 

Ай-яй-яй, кто же это сделал?!! (С)
ЗЫ Хотя б лицо постарались сохранить, а не прикрываться таким фиговым листочком.

bosundx
27 марта 2017, 16:35
Дурочку включили.НЕ было звонка из Кремля.
gakofrugn
27 марта 2017, 16:38
У меня только один вопрос: почему о фестивале "Ворвись в Весну" вы сообщали только одной строчкой? Столько вчера народу вышло по всей стране а оказалось что это только в Москве.
akledirs
27 марта 2017, 16:41
Сначала они попросили у ФАС помощи против Google, теперь вот пришлось расплатиться...удалением из новостных источников ряда независимых, которые никогда не пролезут сквозь роскомпозорный фильтр
Shraibikus2012
27 марта 2017, 17:37
akledirs,
по закону РКН не в праве отказать в регистрации сми, только в случае если они инагенты, про "независимых которых никогда не зарегистрируют" посмеялся в голос)
Обновлено 27 марта 2017, 17:37
denis.southern
27 марта 2017, 16:50
Всё, ребят. Выпиливайте свой новостной агрегатор. То ли ещё будет, а то придётся в очередной раз оправдываться.
Michel Platini
27 марта 2017, 16:52
Звучит и выглядит как отмазка.
Наверное, и федеральные СМИ при показе новостей используют тот же алгоритм ))
ivvoid
27 марта 2017, 16:53
Почему Google новости на первом месте показывали новости о митингах, об аресте Навального и т.п.?
Ол
27 марта 2017, 16:54
Яндекс, а вы не думали о том, что если  из-за состояния существующего законодательства и несовершенства алгоритмов Яндекс.Новости не способны формировать адекватную новостную картину, то может быть их просто нужно убрать с главной страницы? И так будет честно? Чтобы не вводить людей в заблуждение.
verybasic
27 марта 2017, 18:32
Ол,
Дико плюсую!
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса27 марта 2017, 20:07
Олег, здравствуйте. Думали, конечно. И ещё раз подумаем.
Удалённый пользователь
27 марта 2017, 23:45
Света Чистякова,
Они будут думать еще, и еще, и еще  - пока не оставят все, как есть..
Чебурашка
31 марта 2017, 01:28
Света Чистякова,
Правильно, зачем советским людям новости. :) 


Гугл же убрал, а вы что-то отстаёте в этом вопросе. Вперёд, за трендом, тем более от этих новостей одни проблемы.
sergey-t80
27 марта 2017, 16:54
почему-бы просто не убрать с главной страницы раздел "новости", раз новости из источников, зарегистрированных в роскомнадзоре, пубдикуют один шлак? зачем добровольно делать себя распространителем однобокой пропоганды? лучше уж постите котиков. будет меньше плохих последствий для общества. 
Shraibikus2012
28 марта 2017, 15:24
sergey-t80,
Для вас  критерий для "не шлак" как я понимаю нарушение законодательства? ))
burannah
27 марта 2017, 16:55
То есть алгоритм работает всегда хорошо кроме дней митинга, окей.
Aleksandr
27 марта 2017, 16:56
Наверное, чисто случайно федеральные СМИ использовали тот же "алгоритм", что и вы. Стыдно!
rusprolan
27 марта 2017, 16:02
Не верю.
Ev.Il
27 марта 2017, 17:08
Видимо небезосновательно говорят, что Яндекс первым изобрел алгоритм ватника.
Я вот вас ни в чем не обвиняю, животных не за что обвинять,  они живут как могут. Даже кормящую руку иногда кусают.
Просто закрою в конце концов у вас кошельки как собирался это сделать давно.


P.S. Митинги шли практически по всей стране. Да, ВСЕГО в сотне городов, но ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. По всей стране за десятилетие. 
И если ваш "овостной агрегатор" не может это отобразить, то выкиньте в помойку весь ваш алгоритм и труд разработчиков за несколько лет. Жизнь показала, что вы просто делали овно, нужное власти, и не нужное людям. Вот и все. 
Обновлено 27 марта 2017, 17:09
hmelevskaya.galina
27 марта 2017, 16:09
соврамши..а если такой алгоритм  на кой  Яндекс нужен тогда?
Ev.Il
27 марта 2017, 17:12
hmelevskaya.galina,
теперь он нужен ворам и бандитам во власти. Они хотят еще один инструмент для создания картинок как ТВ, только теперь в интернете.
Ну и платят за это Яндексу теперь. А эта статья нужна для того, чтобы немного снизить степень дискредитации инструмента для картинок. Ворам и бандитам он еще пригодится.
angrysmith1
27 марта 2017, 17:09
На mail.ru новость была в топе. Почему у них была, а у вас нет?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса27 марта 2017, 20:08
Простите, но мне кажется, что вы не очень внимательно прочитали пост.
medstas
27 марта 2017, 17:16
Позор.
ruslanseo
27 марта 2017, 17:16
Да у вас везде так, что новости что выдача. Косячные вы
Maxim@zenapp.ru
27 марта 2017, 17:16
ну что это за дичь?)) ну нелепо же

"Несколько раз в течение дня появлялись популярные сюжеты. Например, про Евровидение или помощника депутата, а в Москве — про весенний фестиваль. Их вес был больше, чем вес сюжетов про акции протеста"
medstas
27 марта 2017, 17:21
Про бастующих дальнобойщиков тоже новостей не будет?
magnus-vv
27 марта 2017, 17:26
medstas,
Это разные ж дальнобойщики. Один - Пётр Андреевич, а другой вообще - Ибрагим Мустафа
Инженер
27 марта 2017, 17:33
medstas,
Мои водители что-то не пошли бастовать....
Ev.Il
27 марта 2017, 17:47
magnus-vv,
Разные водилы - разные сюжеты, алгоритму так угодно-с 
trufbooks
28 марта 2017, 16:15
medstas,
А что мешает дальнобоям поднять цены за перевозку и покрыть расходы на Платон? Просто заложить издержки в стоимость услуг. Долго не мог понять. Потом грамотные люди объяснили, что бастуют они по-существу против контроля, а не расходов. Они не смогут калымить  и халтурить с Глонассом на борту.
Shraibikus2012
28 марта 2017, 17:03
trufbooks,
Тссс, ты щас Карнавальному и его свите все революционные планы порушишь, народ то думает что он не жулик и судимость у него надуманная )))
magnus-vv
27 марта 2017, 17:25
http://prntscr.com/ep2bbb
193 новости, ТАСС, РИА-новости - не в топе. Ну, это неправильный ТАСС.


Зато уж если конкуренты - Рамблер что пишут - то оно-то самое оно:
http://prntscr.com/ep2d42

Рамблер - старый, опытный зверь, на него-то и нужно ориентироваться.
Сергей Ермаков
27 марта 2017, 17:26
Зачем вы оправдываетесь?
Все корректно у вас работает, эти события и вправду были мало кому интересны и нужны (по крайней мере мне так показалось по моим знакомым, которые на 95% в 2014 году поддерживали Навального, теперь только 10-20%)
Ev.Il
27 марта 2017, 17:49
Сергей Ермаков,
Особенно миллионы просмотров на ютубе прямой трансляции так прямо об этой "малоинтересности" и говорят. Вы, случайно, не дочь офицера?
trufbooks
28 марта 2017, 16:11
Ev.Il,
Я сам смотрел. Но это не значит, что я поддерживаю Навального. Я считаю его дилетантом, а собравшихся - доброжелательными идиотами. Было очень прикольно смотреть, как горстка хорошо организованных омоновцев гоняет это стадо по площади. Прям вся история человеческого общества в одной картинке.
Анастасия
28 марта 2017, 18:32
trufbooks,
Жаль, нельзя комменты лайкнуть
Ev.Il
29 марта 2017, 12:49
trufbooks,
верю тебе, дочь офицера. У вас там на Савушкино все не так однозначно)
kamil-salimov
27 марта 2017, 17:27
наплевать перешёл на гугл, продолжайте и впредь отставать, успехов!
test.testovic.1970
27 марта 2017, 17:27
За последние 24 часа было опубликовано в чешском интернете 86 статей о  Навальном. Переводчик работает, не тратьте время. :p
evilshrike
27 марта 2017, 17:28
жалкое блеяние трусов.

рассказывайте про гололёд дальше.
Инженер
27 марта 2017, 17:32
Яндекс оправдывается перед хомячками...
Теперь я видел всё.
Андрей Лебедевъ
27 марта 2017, 17:36
Отпрыск Рюриковичей/Романовых (судя по заявленному титулу) оставил комментарий под статьей-"оправданием перед хомячками". Теперь я видел всё.
Обновлено 27 марта 2017, 17:36
magnus-vv
27 марта 2017, 17:33
Я вообще предлагаю поступить проще.


Нужна банальная xml-ка, двунаправленный обмен. Раз в час Яндекс отгружает сформированные сюжеты в виде "заголовок", "сниппет" куда-то.
Кто-то смотрит, ставит рейтинг; приходит Яндекс - забирает.


Всё экономия машинного времени.


А то нейросети. Машинное обучение. Биг дата. Схоластический анализ. Гейевропейство какое-то.
Андрей Лебедевъ
27 марта 2017, 17:34
magnus-vv,
тут сразу вспоминается знаменитое "Биг-дата, машин-ленинг... В каком отделении карту открывали - в такое и идите!".
Shraibikus2012
27 марта 2017, 17:41
magnus-vv,
сразу видно тролли в топик подтянулись, ибо не малейшего представления как это устроено ) но предложить изобрести тормознутый велосипед надо ))
magnus-vv
27 марта 2017, 17:51
Shraibikus2012,
ок. Пусть не xml. Согласен на плоский csv.


Действительно, недодумал. 
Shraibikus2012
27 марта 2017, 18:14
magnus-vv,
а точнее не знал, так потроллить зашел за Алешеньку)), потому как каждые пять минут rss яша опрашивает если что. А основной механизм в справке описан, так что не надо...
magnus-vv
27 марта 2017, 18:32
Shraibikus2012,
Мне безынтересно, как формирует сюжеты Яндекс. Вопрос, как их согласовывать.


маркет у них на XML, так что технологический скачок до csv реален.
ThePretender
27 марта 2017, 17:33
Да-да-да... И изменения в соглашении на Я.Деньгах — это тоже багофичи алгоритмов! Какие ещё сказки нам расскажут? 
Андрей Лебедевъ
27 марта 2017, 17:33
Как же это у вас "задача кластеризации" работает, если ваш алгоритм не может выделить очевидный кластер топовой темы в определенной группе источников? Складывается впечатление, что он основан на линейной весовой функции. Но в таком случае говорить о решенной задаче "кластеризации" просто некорректно. 
krasmedia-net
27 марта 2017, 17:33
Яндекс превращается в сранное говно. Продолжайте на радость Гуглу
Interventio2006
27 марта 2017, 17:34
В целом пост по духу похож на ответы наших чиновников: "Мы правы, а для пущей убедительности вот вам таблички и умные слова". На самом деле, увы, не правы. И это такое же прогибательство под цензуру и чиновников, как и в случае с Яндекс.Деньгами и кошельком Навального - только там хоть закон был, а здесь, видимо, однажды компании объяснили, и она согласилась. Обидно за Яндекс. Между соглашательством и гражданской позицией компания выбрала первое и продолжает прогибаться и дальше. А какие для этого алгоритмы используются, и как они работают - вопрос второй. Объективность же очевидно потеряна.
kvivk
27 марта 2017, 17:36
лол, комментарии излишни
gottam
27 марта 2017, 17:41
Похоже на оправдание. И звучит более чем неубедительно. Всем и так всё понятно. 
gd@it-dynamics.ru
27 марта 2017, 17:47
Хорош уже нести чушь. Здесь не идиоты 
germanLieber
27 марта 2017, 17:52
Такая чушь и с умным видом.
Очень уморительно читать )
Наше вам фи
bubley.nikolay
27 марта 2017, 17:53
хаха
Андрей
27 марта 2017, 17:55
Дождемся следующей оппозиционный активности, посмотрим как вы алгоритмы доработали. Если новости в топ будут вылазить, значит запишем Яндекс в Корпорацию добра, а если не вылезут в топ - значит Корпорация добра - Гугл, будет там новости смотреть и ГуглАдвордс кликать, а не Директ.
Андрей
27 марта 2017, 17:56
Андрей,
За пост - респект и уважуха, лайк, подпсика, без смс )
niju77
27 марта 2017, 18:01
А как на лыжах, хорошо покатались?
Елена
27 марта 2017, 18:06
Хорошо, что у Гугла всё в порядке с фильтром. Буду читать новости оттуда
Удалённый пользователь
28 марта 2017, 19:06
Елена,
+
Econ Dude
27 марта 2017, 18:11
Ну понятно всё с вами. Все кто писал про это - не сми, по закону. Следовательно если все "сми" пишут о какой-то фигне, то она в топ 5 и попадёт. Может вам сделать помимо топ 5 сми просто тупо топ 5 запросов дня? Или что-то такое? 
Дмитрий Парамонов
27 марта 2017, 18:21
Позор!
Barklay43
27 марта 2017, 18:30
Продавашки яндекса всегда считал ориентированными на производителя, а не потребителя. А теперь ещё ЭТО! Все приложения яндекса из всех гаджетов долой. Варитесь дальше в своём соке.
gobzer
27 марта 2017, 18:42
Написал им сегодня. Я думаю что проблема в аффилированности партнёров новостей.
Вот моё письмо: http://keep4u.ru/image/SQ0QL
Уважаемые коллеги и неравнодушные, что вы об этом думаете?
inbix45
27 марта 2017, 19:04
Посмотрите как те же Гугл или Apple борются за своих пользователей. И как вы предаете своих. С таким отношением к пользователям, скоро ваша доля, даже в России, останется в районе стат.погрешности - чего я вам искренне желаю. И, конечно, вам никогда не стать глобальной компанией - для этого нужна смелость.
Удалённый пользователь
28 марта 2017, 18:46
inbix45,
а еще цензура убивает креативность. А самоцензура еще хуже. 
vikpom
27 марта 2017, 23:06
Вода, вода...Сотрудники яндекса не смотрят в окно？а только на свою ленту？ подскажите лучше как заблокировать все сервисы яндекс на андроиде. Что бы в других браузерах не было ни строчки о яндексе.
Удалённый пользователь
28 марта 2017, 18:45
vikpom,
это как в рекламе: "Не запостила, значит не было" ))

Василий
27 марта 2017, 19:11
робот ждал отмашки,российская сборка сказывается.
Ростов
27 марта 2017, 19:16
Байкот яндексу, всё,меня в яндексе больше ни когда не будет! долой цензуру! яндекс за жуликов и воров!
luckystarr1
27 марта 2017, 19:23
Какие же вы куски дерьма, что же вы так ссыте? Вы же юридически голландская компания.
Удалённый пользователь
28 марта 2017, 18:43
luckystarr1,
так они же в каком-то оправдательном тексте писали, что зарабатывают миллионы здесь и платят налоги тоже.
trufbooks
27 марта 2017, 19:24
Либерасты обиделись на то, что Яндекс считает их пук в лужу недостаточно громким. Как иронично.
Shraibikus2012
28 марта 2017, 15:37
trufbooks,
+1
lists
27 марта 2017, 19:29
Да какие топ-5 всех новостей? Сообщений о проходящих в стране протестах не было не то что в топ-5 любого из разделов, их не было в разделе «Политика» вообще! Не дай бог люди заранее узнают и захотят пойти! Но вот когда начались задержания, соответствующие новости полезли сразу в главный топ. Вывод простой: рекламу протестов показывать нельзя, антирекламу — можно и нужно.
helichrysum.marginatum
27 марта 2017, 19:43
А че яндекс должен еще на митинги ходить с вилами?
Яндекс отражает поведение большинства, как и должен.
PROФ
27 марта 2017, 20:02
helichrysum.marginatum,
Что, что, что? Поведение большинства? Значит акция в 100 городах РФ в том числе и Махачкале, это, как назвать!? Меньшинство?
magnus-vv
27 марта 2017, 20:05
helichrysum.marginatum,
Если бы я спрашивал: "Какой автомобиль вы хотите?" Мне бы отвечали: "Более быструю лошадь". Генри Форд.
All Sem
27 марта 2017, 21:43
PROФ,
Ярый сторонник яшки
Shraibikus2012
28 марта 2017, 15:41
PROФ,
Ну судя по просмотрам прямой трансляции на ютубе около 4млн. ее просмотрело и не факт что не накручено половина, для 140 миллионной страны это менее 5% населения и где же тут "большинство" или вы те 90% школьников от всех пришедших  к ядру нации причисляете  ? )))
PROФ
28 марта 2017, 17:07
Shraibikus2012,
Вы правы, уже более 4 млн. просмотров. А вы знаете, что стрим митинга, так накрутили проклятые школьники, что аж 130 000 чел. в моменте смотрело https://twitter.com/wylsacom/status/845965782504890368. Школьников было довольно много, но больше было обычных неравнодушных людей. И они выходили не за какого-то Алёшу, а против коррупции. Конечно не большинство :)
Обновлено 28 марта 2017, 17:08
nick80.k
31 марта 2017, 11:05
PROФ,
Не обманывайте себя. В многомилионной Москве вышло ну пусть 25000 это не меньшинство? В моем городе митинг был разрешен вышло 150 человек при населении 450000. Картина по остальным городам и в целом по стране в пределах погрешности.
PROФ
31 марта 2017, 11:46
nick80.k,
Вышло меньшинство. На акции протеста, как правило большинство и не выходит, боятся задержаний. Но сам факт участия в протесте 100 городов РФ, уже повод об этом сообщить, хоть и об этом специально не писали федеральные СМИ. Вот ссылочка на карту, для наглядности: https://meduza.io/feature/2017/03/27/skolko-lyudey-vyshli-na-ulitsy-26-marta-i-skolko-zaderzhali-karta-protesta
nick80.k
31 марта 2017, 11:58
PROФ,
Ответ на это в Вашей реплике "хоть и об этом специально не писали федеральные СМИ" Яндекс - агригатор СМИ. Тут нечего на зеркало пинять. Тут недовольство не Яндексу высказывать надо. 
wclc22
27 марта 2017, 21:18
Наарод, ну смешно же. Глупый ведется и дает себя запутать. Умный не ведется, но может запутаться. А мудрый - рядом не ходит с такими людьми. Как про Яндекс так и про Гугл да и про другие, не важно. Они работают и выполняют свою работу. Информацию нужно добывать, а не ждать и надеяться что то что вам принесут лично в руки, будет хорошо и полезно. Уверен что не все, поймут что я имел ввиду. Но некоторые поймут.
Обновлено 27 марта 2017, 21:19
Evgeniy Reshetov
29 марта 2017, 19:39
wclc22,
Ну ничего себе, не ожидал в этом курятнике увидеть что-то адекватное, my respect.
nick80.k
31 марта 2017, 11:00
wclc22,
Поддерживаю. Большая часть комментарии похожи на обиженных детей. "Больше не писай в горшок". Смешно.
PROФ
31 марта 2017, 12:05
nick80.k,
А мы и правда обиделись на Яндекс :(
nick80.k
31 марта 2017, 12:34
PROФ,
Все эти обиды не реализованные ожидания к Яндексу. Что Яндекс должен был встать на сторону протестующих и вручную подкрутить алгоритмы. Считайте что Яндекс это бездушный компьютер, которому все равно, что выводить на главную страницу. Ему что новости про СБУ, что новости про митинги это лишь "0" и "1". Все завесит от алгоритмов. Я считаю это объективно со стороны Яндекса. А то, что все информационное поле зачищается не буду говорить кем, это другой вопрос. 
All Sem
27 марта 2017, 21:41
Зря Вы ребятки это вообще написали и так о Вас не очень то хорошее мнение складывается у людей, полностью контролируемый, жадный до бабла, с одной коммерческой рекламой на первой странице ресурс, давно яшу не заглядывал да и не охото
Обновлено 27 марта 2017, 21:42
Удалённый пользователь
28 марта 2017, 18:41
All Sem,
+
oseredin
27 марта 2017, 21:55
мда... был о Воложе лучшего мнения.
Гаврилов Андрей
27 марта 2017, 22:22
тупой отмаз !(для ватников сгодиться ) цензура на яндексе повседневное дело  
kosinski
27 марта 2017, 22:30
ну, лучше перестраховаться. большие бапки в игре) одно дело написать  запись про навального в фейсбуке. . Или коментарий. А другое- рискнуть состоянием) 
А.М.
27 марта 2017, 22:43
Позор!
Удалённый пользователь
28 марта 2017, 18:41
А.М.,
+
antonius3
27 марта 2017, 23:01
Не дорогой Яндекс, вот это теперь - про тебя: 


— Я, конунг Олаф, построил два прекрасных города. Но никто не называет меня "Олаф — Градостроитель!"
— Я, конунг Олаф, имею под своим начальством пять тысяч воинов! Но никто не называет меня "Олаф — военачальник!"
— Я, конунг Олаф, завоевал все земли от Британии до Греции, но никто не называет меня "Олаф — завоеватель!"
— Но стоило мне ОДИН РАЗ трахнуть овцу…
Обновлено 27 марта 2017, 23:02
gol.rbt
27 марта 2017, 23:01
могли бы и ошибку допустить, с кем не бывает)) а оправдываются только трусы))
astonvilla25
27 марта 2017, 23:10
Яндекс, у меня к вам вопрос. Оставим вопрос, кто виноват. Задумаемся о последствиях. Вы сами понимаете, что вы прямо сейчас губите свою репутацию и, следовательно, свой бизнес? Вам перед покойным Сегаловичем не стыдно???
Удалённый пользователь
28 марта 2017, 18:40
astonvilla25,
а они как зарубежные нефтяные компании, которые в африке нефть и газ качают. Деньги не пахнут. Интересно, а как относятся рекламодатели зарубежные к такому поведению Яндекса? Вот, например, с Ютубом скандал возник.
astonvilla25
27 марта 2017, 23:13
Не стоит прогибаться под изменчивый мир,
Яндекс прогнется за нас!
Удалённый пользователь
28 марта 2017, 18:40
astonvilla25,
+
iwriter
27 марта 2017, 23:22
Стыдно за Яндекс
Удалённый пользователь
28 марта 2017, 18:40
iwriter,
+
schatt89
27 марта 2017, 23:30
Мне кажется, весь шум из-за тотального непонимания того, как работает агрегатор новостей, даже несмотря на этот текст. Судя по комментариям, никто не вчитывался. Все просто, на мой взгляд. Во-первых, агрегатор новостей не равно новостной ресурс, агрегатор только "вытягивает" новости из существующих сообщений, а не создает их. Поэтому новость никаким образом не может попасть в топ, если про нее не пишут СМИ. Во-вторых, закон ограничивает список источников, откуда Яндекс может брать новости (но что с этим поделаешь-то). В-третьих, прежде ,чем делать выводы, разберитесь, как это работает, благо, материалов полно и Яндекс часто и подробно рассказывает, как все устроено. Было бы желание разобраться, а не просто поорать в комментариях.  Все такие взбудораженные, это понятно, но нужно мыслить трезво.
Обновлено 27 марта 2017, 23:33
PROФ
27 марта 2017, 23:50
schatt89,
Мыслим трезво! Еще раз. В 100 городах РФ собрались граждане против коррупции, несколько десятков, а может и тысяч, хз какие точные цифры. В Google ТОП новость, в YouTube ТОП (В тренде до сих пор) в Mail ТОП, был реально интерес людей к происходящему, а Яндекс говорит, что СМИ молчали, ну и не было нихрена, нечего ранжировать. ВСЕ.
Ev.Il
27 марта 2017, 23:50
schatt89,
еще раз, для непонятливых. Тут люди не дауны, и прекрасно поняли смысл текста, тем более, что Яндекс озвучивает эту модель работы не раз и не два.
Но алгоритм работы этого "агрегатора" говно, если он прошел мимо таких событий. Это понятно? И что он там вытягивает и откуда, по закону или не по закону уже никого ни интересует, как и, надеюсь, скоро не будет интересовать судьба этой компании. Я вижу, что топ 5 новостей НЕ РЕЛЕВАНТЕН действительности, и если какой-то член яндекса считает, что он все же отображает жизнь страны, то делистинг ему в дышло. Чтобы включать релевантные новостные источники, а не провластные говносми надо было в свое время лоббировать ОБЩИЕ интересы  и обращаться к нам, пользователям, со своими проблемами, а не решать по тихому с бандитами по коридорам. 
А теперь, как в стишке:
Олег за все берется смело...
Павел
28 марта 2017, 00:16
Ev.Il,
 +9000!!!
PROФ
28 марта 2017, 00:19
Ev.Il,
+
Удалённый пользователь
28 марта 2017, 18:38
schatt89,
после того как я увидел "работу" этого алгоритма воочию, меня не убедят такие отмазки. Я бы согласился если бы новости не попадали и затем моментально не исчезали. Или при переходе по ссылке не возникало ошибки - в сюжете нет источников. 
Удалённый пользователь
28 марта 2017, 18:41
schatt89,
-
Павел
28 марта 2017, 00:14
умилился до слез! когда продвиженцы сайтов начинают существенно влиять на выдачу Яндекс тоже беспомощные статьи пишет, мол мы будем дорабатывать алгоритм? Помнится банили мухлевщиков нещадно.

Как в глаза Сегаловичу то смотреть бы сейчас смогли?

два толковых сервиса у Яндекса остались, карты и музыка. Но буду искать возможность в ближайшее время от них отказаться.
Удалённый пользователь
28 марта 2017, 18:33
Павел,
зато яндекс директ в конце прошлого года пропускал в рекламу сайты, на которых дорогие телефоны продавались за копейки. У меня дядя заказал телефон на почту с наложенным платежом. телефон за 12000 р, который в 8 раз дороже стоит.
Пришли на почту и нам повезло, что сотрудница рассказала о случае, что, мол, вчера перед вами полицию вызывали: девушке вместо гаджета пришла посылка с игрушечным самолетиком. А деньги-то уже не вернуть, правила почты такие.
 А еще год назад помню рекламу сайта - дорогущий ноутбук за 5000 руб. с предоплатой 100% на электронный кошелек.
Здесь алгоритм почему-то не придумали. И закон тоже не торопятся, да, и прокуратуры не реагируют.


Странно. 
Удалённый пользователь
28 марта 2017, 18:34
ах, да, здесь же тоже алгоритм, который не может заметить мошенников.
Удалённый пользователь
28 марта 2017, 18:35
странно, на Гугл я такую рекламу не помню. 
kotrelev-n-v
28 марта 2017, 00:29
Я по чистой случайности прочел Вашу перепалку. Дело в том, что никогда, практически, не попадаю в ваши сети. Но тут вот вмазался – и «не могу молчать».
Самый непривлекательный вид у тех, кто требует, чтобы агрегатор преподносил как важное событие то, что требующим представляется важным. Агрегатор достаточно внятно объясняет, принцип, по которому формируется список «новостей». Он составляется компьютером и только компьютером, по определенному алгоритму. Результаты программной выборки не устраивают требующих. Они преисполнены уверенности в том, что именно их вкусовые предпочтения и их практические действия настолько важны для страны, ее населения и ее государства, что умолчание о них есть подтасовка фактов, злостная пропагандистская деятельность, продажность, а значит, и вся работа агрегатора – собирание мусора и скармливание мусора народу. Однако, именно алгоритм агрегатора выявляет необоснованность претензий нападающей стороны. И та требует новых алгоритмов агрегации, вплоть до ручной подкрутки. Чтобы Яндекс стал «Дождем», «Эхом Москвы», рупором либерализма. Но почему бы воинственным антилибералам не потребовать противного, чтобы только их протесты были самыми весомыми при выборе верхней пятерки новостей? У антилибералов прав на внимание общества не меньше чем у либералов! Странным образом, либералы не отдают себе отчета в том, что они хотят и добиваются чисто советской, сталинской одноцветности выборки новостей. Результат будет – единое информационное поле, как под Сусловым или теперь в Америке, где антиобщественное мнение борется с бедным Трампом.
Спасение от идеологической однобокости, от СПИДа радикализма именно и только в отработке алгоритма, свою выборку осуществляющего без возможности «подкрутки». Вес события должен определяться исключительно формальными факторами – временем сообщения, частотою сообщений и ритмом повторения сообщений о событии, весом конкурирующих новостей. Для разумности алгоритма необходимо, чтобы круг используемых источников был четко, строго очерчен – в этом смысле достаточно четкий критерий з регистрация источника в качестве СМИ – если смешать формально определенное СМИ с твитами, постами, блогами и всею массой индивидуальных голосов, криков, писков, то потребуется разработать средства количественной оценки голосования, представительности и т.п. И если облик жизни страны будет определяться в основном сообщениями о футбольных матчах, пьяных дебошах кинозвезд и простых смертных, разводами и женитьбами «знаменитостей» и прочей дрянью, то это будет отражением не жизни страны, а существования ее медиа-пространства и его творцов. А сведения о жизни всерьез нужно будет черпать из других источников.
Впрочем, я вчера, 26 марта прочел именно с главной страницы Яндекса и про арест зачинщика несанкционированного шествия, и про попытки помешать полиции исполнять свой долг, и про сродные митинги в разных городах страны. Так что, честно говоря, я не понимаю, чем недовольны обвиняющие Яндекс в цензуре новостей. Несомненно, их устроило бы одно: чтобы их «протест» был представлен как важнейшее событие дня. Я знаком с такою парадигмой представления фактов общественной жизни в учебниках истории для средней школы, по которым учился в сталинские-хрущевские времена, по газете «Правда». С ужасом вижу, что советская интеллигенция не меняется, даже злее становится, судя по нападкам на Яндекс.
Ev.Il
28 марта 2017, 00:47
kotrelev-n-v,
Зачем вам НОВОСТНОЙ АГРЕГАТОР, любезный, про "долг полиции", которой помешали собственные граждане сразу топайте читать у Кисилева. Вот там "всерьез". Там вам и надои зерновых, там вам и сто пятьсот двадцатая бомбежка Сирии, там вам и Мудрый Кормчий, все как во времена вашей молодости в газете "Правда". Лицемер штопаный)
Shraibikus2012
28 марта 2017, 15:49
kotrelev-n-v,
абсолютно согласен во всем, но за Виссарионовича дизлайк, почитайте честных зарубежных историков и вытряхните из головы хрущевскую и либеральную пропаганду.
Удалённый пользователь
28 марта 2017, 18:11
kotrelev-n-v,
после того как я увидел "работу" этого алгоритма: https://yandex.ru/blog/company/novosti-za-voskresene/58da7b6019c330002576d457
 Меня не переубедят такие заявления. Кстати, есть ли еще кто, у кого также работал алгоритм? 
Александр Лобов
28 марта 2017, 01:56
Однажды уже ловили Яндекс на предвыборном занижении баллов пробок.   И на сокрытии негативного влияния на дорожную ситуацию таких мероприятий, как саммит.
Удалённый пользователь
28 марта 2017, 18:26
Александр Лобов,
ого, неужели яндекс так поступал? а они оправдательный пост написали?
LINCORE
28 марта 2017, 02:36
Судя по графикам, в топе было евровидение и самоубийство какого то там помощника. чуть ли не единственные две темы из этого списка, на которые всем абсолютно нас рать. Отличная аггрегация!
slater37
28 марта 2017, 05:18
Так оправдываются проститутки! Просто смешно! 
Михаил Мухин
28 марта 2017, 05:41
Спасибо, ясно. 
Мы просто запомним этот случай наряду с запретом сбора денег "на политические цели". Там же тоже была причина, верно?
Ив Ан
28 марта 2017, 06:22
Эх, лучше бы уж смолчали. Ложь породила очередную ложь.
amanulla99
28 марта 2017, 08:59
Дешевые и жалкие оправдания нежурналистов. 
krasnoarmeecz.suxov
28 марта 2017, 10:38
на воре и шапка горит
blogshok
28 марта 2017, 10:57
Интересное дело. Новости из Дальнего Востока и Сибири (я уж молчу про Москву) в новости не попали зато какой-то чертов Царьград постоянно в списке висит.
В любом случае, все сервисы Яндекса с телефона сношу.
Удалённый пользователь
28 марта 2017, 18:19
blogshok,
поддерживаю. 
luckystarr1
28 марта 2017, 11:15
Вы такие же жалкие как и Медвед, отныне только Гугл! )
aunt-nessie
28 марта 2017, 11:29
Похоже, налицо разрыв между теми ресурсами, которые называются "СМИ", и теми, из которых люди реально черпают информацию. Что с этим можно сделать?
imoiseev
28 марта 2017, 11:39
Я почувствовал обиду за свое поколение.
— Почему обязательно проститутка, — сказал я. — А может это белошвейка. Которая только вчера приехала из деревни. И влюбилась в водопроводчика, ремонтирующего в публичном доме душ. А водопроводчик взял ее с собой на работу, потому что ей временно негде жить. И там у них выдалась свободная минутка.
Самарцев поднял палец:
— Вот на этом невысказанном предположении и держится весь хрупкий механизм нашего молодого народовластия...
Тимур Шайхулин
28 марта 2017, 11:41
    Если для формирования списка новостей используются преимущественно зарегистрированные СМИ, то что вы хотите увидеть в этом списке? Понятно, что сколько не модифицируй алгоритм, картина будет отражать только официальную позицию властей.

   Посмотрел медиа тренды на Brand Analytics - там Навальный уступает только Путину и Медведеву. И то, Медведева раскручивает сам Навальный в негативном контексте.
   Яндекс мог бы использовать для ранжирования новостей побольше источников. Соцсети, блоги, независимые СМИ. Не надо ссылаться на закон об агрегаторах. Он не регламентирует алгоритм выдачи. Значит для ранжирования можно применять самые разные источники. Для цитирования - официальные, для ранжирования - все доступные. Тогда это будет продукт, который показывает новостную картину. Тогда есть смысл зайти на Яндекс и глянуть новости. 
 А в таком виде эти новости лучше убрать. Этот "топ" можно увидеть на любом новостном сайте. 
Petia
28 марта 2017, 12:56
Яндекс Привет. У Вас есть косяк (И Вы наверно он нем знаете)
Пример:

Ввожу строке Яндекса фразу "яндекс такси новости"
В выдаче 


Новости
3 новости - число у всех либо вчерашнее либо сегодняшнее а вод год у Всех разный вплоть до 2014, - а ратируются новости как свежие !

Спасибо
Обновлено 28 марта 2017, 12:57
Удалённый пользователь
28 марта 2017, 18:23
Petia,
а что в с яндекс такси? что за новости? Судятся с Убер? За то, что Убер рекламу выпустил, в которой обыграл все "достоинства" яндекс такси? Вангую, яндекс выиграет
Petia
28 марта 2017, 18:49
 Ты вооще вопрос то мой читал ??


Я написал например,  в выдаче год разный
Обновлено 28 марта 2017, 18:50
m.sidorov1458
28 марта 2017, 12:58
Это понятно, что агрегатор собирает то, что подают федеральные СМИ. Нет там новостей, не будет и в Яндекс.Новостях. Виноват закон о новостных агрегаторах. Но я для себя, как пользователь,  вывод сделал - Яндекс в 'обойме', доверять ему нельзя.
Тимур Шайхулин
28 марта 2017, 14:24
m.sidorov1458,
В законе есть правила цитирования. Но правил ранжирования нет. Так что пока есть шанс у Яндекса хитро извернуться. Ранжировать по всем СМИ, включая независимые + по блогам+по соцсетям. И картина будет иной. И при этом в рамках закона.
julka04
28 марта 2017, 14:03
Проблема в Яндексе в том, что пропагандистские помойки типа Известий и Первого канала считаются СМИ. А они не СМИ, а пропагандистские помойки. СМИ должны соответствовать определённым критериям, в первую очердь объективности освещения информации. Не написал про митинги - не СМИ, исключаем из рейтинга. А Яндекс, походу, смотрит по просмотрам: у кого много просмотров - крутое СМИ. Тогда надо идти до конца и взять порнхаб в рейтинг, у них тоже много просмотров.
Shraibikus2012
28 марта 2017, 15:52
julka04,
О да, все бегом слушать "правду" от радио Свобода, смерть комми )))
alexey-p2004
28 марта 2017, 17:30
Превратились в интернет придаток первого канала.
Комментарий удалён
kiroh
29 марта 2017, 17:54
.RuSsIliYa,
ага. Ядро Chromium + все данные отправляются в ФСБ. Респект!
Удалённый пользователь
28 марта 2017, 18:03
Алгоритм очень странный. Новость только появится и сразу исчезнет буквально сразу после обновления страницы.
А вот, или, другой случай - при ссылке на новость - открывается страница с ошибкой: В данном сюжете нет источников.
Интересно, каким образом тогда такая новость попала в топ?


Кстати, 26-го это не первый случай.


Такие же "ошибки" были при открытии штаба в Волгограде. Новость появилась, а потом исчезла. Потом снова появилась - кликаю по ней - ошибка - нет источников.


Я-то тогда испугался - вирус на пк. Уж слишком быстро все пропадает.


Потом другая мысль - в Яндексе работает агент Годепа, который тайком ставит новость ))))


Ни то, ни другое не подтвердилось.


Кстати, после новости о вашем разбирательстве с Гугл впечатление было не очень о крупной компании рунета. 
Типа Гугл монополист. И яндекс не пускает в телефоны. 
А теперь яндекс сам делает тоже самое по отношению к своим пользователям. Для меня это выглядит именно так. 
Интересно, что думают зарубежные сми? О компании, у которой офис в Нидерландах? 
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса28 марта 2017, 18:37
Здравствуйте. А пришлите, пожалуйста, ссылку на страницу с ошибкой.
Удалённый пользователь
28 марта 2017, 18:50
Света Чистякова,
интересно, это как я Вам ее пришлю? Я что ссылки сохраняю с ошибками? Хотя историю браузера могу проверить. 
Если найду отпишусь.
Проверьте работу вашего сервиса с новостью по городу Тверь, или Тверская область. Новость про 800 человек против коррупции. В воскресенье 26.03 А новость про Волгоград, думаю также сможете по БД найти. 
Удалённый пользователь
28 марта 2017, 18:51
Света Чистякова,
кстати, про открытия штаба эта штука была на одном ПК, а про митинги на другом. Так что второй раз я не был удивлен.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса28 марта 2017, 19:21
Если ещё раз появится, пришлите скриншот.
V-Ilia
29 марта 2017, 01:35
Света Чистякова,
Кстати, подтверждаю. Часто сюжеты полностью пропадают, спустя некоторое время. Из-за этого не получалось поделиться со знакомыми ссылкой на сюжет, приходилось выцеплять отдельную новость. Сейчас бывает редко, раньше было постоянно. (Причем с совершенно нейтральными сюжетами, не только политика). Если проявится снова, тоже дам знать.
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса29 марта 2017, 02:01
Да, заскриншотьте / пришлите ссылку, пожалуйста, если увидите ещё раз. Спасибо!
kolegoff2008
28 марта 2017, 18:56
Как Яндекс защищает коррупцию и Медведева. Удаляю Яндекс ото всюду.
Удалённый пользователь
28 марта 2017, 21:07
Вы знаете, я не удовлетворен Вашим ответом.
Написал Вашим рекламодателям, особенно, тем, кто заявил свою позицию по Ютуб, с просьбой прокомментировать эту ситуацию для меня как для клиента этих компаний. 
Почему-то, ни одно СМИ, на вопросы которых Вы дали ответ не задало такие же вопросы Вашим рекламодателям. А также рекламодателям телевизионных каналов и крупных СМИ.


Я рад, что рекламодатели высказали свою позицию по Гугл. И компания Гугл принесла свои извинения.
Но я озабочен тем, что эти же компании не высказали свою позицию по отношению к ситуации на своих крупных рекламных площадках в России в свете освещения новостей, которые почему-то освещались в зарубежных СМИ.
Удалённый пользователь
28 марта 2017, 21:26
я действительно сильно разочарован. Зачем вот так относится к людям, которые живут на копейки. 
А вы из-за своих денег совсем уже с ума сошли. Посмотрите, постоянно какая-то травля идет. А все ваши топовые сми, что за новости они размещают? Разве так можно? А какие суды? 
Я действительно когда-то любил ваши сервисы, но после того, что увидел. Осталось одно разочарование... 
felix-063
28 марта 2017, 22:42
Яндекс - позорище. Лично я больше никакими сервисами от яндекса пользоваться не буду, в т.ч. яндекс такси. 
reddoggad
28 марта 2017, 23:41
felix-063,
 я правильно понимаю, что ради этого вы пришли сюда и воспользовались сервисом Яндекса, что бы уведомить Яндекс, что не будете пользовать Яндексом? :) 
felix-063
21 апреля 2017, 17:45
reddoggad,
я высказал свое мнение по данной ситуации это запрещено?
rpustota
29 марта 2017, 00:03
А выделение отдельной вкладки с новостями по популярной теме тоже автоматически происходит?
kakor
29 марта 2017, 01:07
Яндексу -- ПОЗОР!
abrosimov.serg.74
31 марта 2017, 00:22
kakor,
удалил его нафиг!
Андрей Емануилов
29 марта 2017, 07:32
Грамотно слили! Хорошо есть другие поисковики. Буду их поддерживать(пользоваться). Назрело.
inbix45
29 марта 2017, 09:43
Говорить про ошибки в алгоритме можно через месяц, максимум, через полгода, после запуска сервиса. Яндекс.Новости функционирует уже много лет. Вы его настроили, доделали, оптимизировали и вылизали вдоль и поперек. Никаких ошибок в алгоритме давно нет и быть не может. Значит, замалчивание одних события и пиар других (говоря по простому, цензура и пропаганда) являются частью вашего алгоритма, а не случайной ошибкой.
m-syutkina
30 марта 2017, 00:27
Ну вы и проститутки.
stefan.iljic
30 марта 2017, 02:51
Только почему-то въ украинской версіи тѣхъ же яндексъ-новостей московскіе протесты и задержанія были въ топъ-5 весь или почти весь день (провѣрялъ нѣсколько разъ днемъ и вечеромъ, часто было на 1-2 мѣстахъ), можно убѣдиться по архиву.орг:
https://web-beta.archive.org/web/20170326082828/yandex.ua
https://web-beta.archive.org/web/20170326140105/https://yandex.ua/
https://web-beta.archive.org/web/20170326215152/https://yandex.ua/

Какъ вы это объясните?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса30 марта 2017, 15:12
Здравствуйте. Во-первыхъ, въ общероссійскомъ топѣ новости про митинги въ теченіе дня тоже отображались — это видно изъ графика. Во-вторыхъ, въ каждомъ регіонѣ у Новостей свой наборъ источниковъ, поэтому топъ, само собой, отличается. 
magnus-vv
30 марта 2017, 23:54
Света Чистякова,
Ять и твёрдый знак - две разные буквы.


Впрочем, вопросы лингвистики какое же отношение имеют к Яндексу?


отображались. Новости, да. Про митинги. В топе. Угу.


возможно. Скриншотов правда нет, но не будете же вы врать - вон и график есть.


и потом вечер - он как бы тоже почти день (так что всё четко).


а то, что не только в топе, но и на странице категорий не было - так то - плохо смотрели.


а мэйл, Рамблер и Гугл показали - так это вообще несвязанный вопрос и все плохо читали пост.


все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо.
avatarabo
30 марта 2017, 05:04
Иными словами, алгоритм Яндекс.Новости рассматривал одну большую и географически обширную тему про протесты как несколько разных событий, не находя в них общих ключевых слов, фамилий и понятий.
 - крутой алгоритм. Очевидно, он как-то особо воспринимает фамилию Навальный, слова "коррупция" , "протест", "митинг", "путинг"...
Дмитрий
30 марта 2017, 08:40
Вы думаете вам поверили после того как вы заблокировали избирательный счет Навального. Я больше не продлил подписку на яндекс музыку, не пользуюсь поисковиком, удалил браузер. Остались только яндекс карты, но думаю, со временем откажусь и от них.
Swanky
30 марта 2017, 11:55
Дмитрий,
Ой ой ой, обидки как у детей. РФ арестовали его и дважды судили - уезжай за это из РФ. Навального слушают лишь не очень сознательные люди, которые ему еще и деньги отдают. Уж лучше ему на еду, чем себе на музыку) в логику вы не сильны
Ev.Il
2 апреля 2017, 17:51
Дмитрий,
Молодец. Надо избавляться от этого одобрения ворья по умолчанию.
tarabanko-t
30 марта 2017, 08:55
яндекс воровская подстилка.
Swanky
30 марта 2017, 11:50
Чем меньше навальщины, тем лучше. Молодежь занимается фигней, а не делом, когда есть слишком много свободного времени. 
alexsuhod91
30 марта 2017, 18:53
Получается бесполезный для народа ресурс. На нас ракеты полетят, а мы будем новости про Украину и геев во Франции читать, а они такие "Ну...алгоритм.. мы не причем("
Клоуны.
Что за бред. Модерируйте сами своевременно важные события для всей страны без цензуры. (размечтался)

afia76
30 марта 2017, 19:36
Что тут скажешь, понятно, что Яндекс это не просто коммерческая структура. Если ситуация в стране станет совершенно нетерпимой, а у нас исторически только так; ну, или с помощью другого "порядка", и так было; то станет не важен вес и состав источников новостей. А пока живем. Так надо, все по воле и милости Бога. У меня вот у одноклассника посадили начальника, директора фирмы, за взятку. Спасибо всем за комментарии. Неожиданно, много интересного, их так много... Подскажите, они заказаны ИнтерМедиаГруп? И простите юмор, я многим недоволен. Коррупция есть. Мы зажрались на некоторых местах, а в других местах работы так прибавилось, что не до всех, начальникам бы угодить. 
abrosimov.serg.74
31 марта 2017, 00:28
неправильный у вас алгоритм или еще что-либо/  буду исключать вас  из своей жизни /передавайте привет первому, нтв и прочим
nick80.k
31 марта 2017, 11:34
Хочу выступить в защиту Яндекс. Их команда одна из самых открытых в нашей Стране. Одна из самых клинторинетированных. Именно по этому сейчас мы обсуждаем этот пост от Яндекса. Писал в других здесь переписках повторюсь еще раз Яндекс не СМИ,


Всем защитникам Google, тем кто пишет удаляю все сервисы Яндекса, попробуйте куда-либо обратиться в Google за обратной связью, кроме Google AdWords. Яндекс отвечает КАЖДОМУ в течении от 1 дня до недели. Я горжусь, что в нашей стране есть Яндекс. Почему-то все молчат, что я как и многие не могу удалить с Андроида кучу шлака от Google. Сейчас накинуться поставь рута. А я не хочу рута ставить, хочу под ограниченными правами пользоваться. В отличии от Google, Яндекс Вам дает возможность себя удалить.
Карл Макс
1 апреля 2017, 10:51
яндекс молодец! Даже если это и не нарочно было сделано, то все равно, все новости с оппозицией, особенно с Навальным, не должны появляться. 
А самого Навального закрыть уже давно пора. 
p.gaw
3 апреля 2017, 10:27
"Они молчали когда им сказали закрыть кошельки добровольных пожертвований по политическим делам. Они молчали когда вводили закон Яровой, точнее даже не молчали, а подсказали в каком виде он технически реализуем"


прогнулись... переходим на гугл сервисы 
Нежданов Некто Ктотович
5 апреля 2017, 01:44
p.gaw,
Полагаю, яндексы учатся именно у гуглов.
astets.karelia
4 апреля 2017, 09:01
Как-то тихо и незаметно ушла кнопка перехода на украинский, белорусский и другие Яндекс Новости. :(
Нежданов Некто Ктотович
5 апреля 2017, 01:44
Эх, бедолаги, бедолаги. И хомячки, внимающие "новостям". И боты с троллями, эти "новости" "обсуждающие". Жалко всех. Ведь это же всё - наши люди. С которым жить и работать.


Бросьте Вы эти "новости", ТельаВидение. Слушайте радио-релакс если уж не можете без "потока". Смотрите только фильмы до 1985 года. Разговаривайте с товарищами по работе, с людьми в толпе, со знакомыми. с родственниками, с детьми...


И станет спокойнее на душе. Появится время для собственного анализа происходящего. И картинка, создаваемая яндексами, в один прекрасный день тихо повернётся и покажется задом. А там - зазеркалье, где всё белое - чёрное и наоборот. Причём множество раз.



Рационально ли бороться в одиночку против кремле-системы? Нет! Можно только создать контр-систему. Для начала - в самом укрытом месте - в личном мозгу. И учиться ею пользоваться.
vsosnov
8 апреля 2017, 00:53
Учитывая заголовок этой темы, все таки это больше похоже на "хорошую тему при плохой игре"... Ведь не озаглавили же "Новости о протестах / митингах" или что-то в этом роде, что явно указывало на то, о чем идет речь.
Понятно конечно, что сотрудничество с правительством Москвы и т.д. и т.п. И хочется верить, что это только указывает на "невмешательство" государства в деятельность бизнеса и СМИ и выживание в данных условиях... Но осадочек остается и не радует.
scofield1st
10 апреля 2017, 23:04
много воды льете, все эти детские оправдания на таком же уровне как в прямой линии президента, чувствуется кем вы вдохновлялись когда это писали. ВВОДИМ ПРОТИВ яндекса САНКЦИИ
Обновлено 10 апреля 2017, 23:05
Alexmasc
12 апреля 2017, 18:57
К примеру, если в ютубе у вас лезут роллики про гопщиков, пьянь, дтп, "животные", это не ютуб виноват... Хотя откуда у меня петросян в телеке на ютубе в юморе, я не понимаю ), боюсь запускать, вдруг захватит всё великий Петросян
trukhin.a
20 апреля 2017, 14:08
Поражает факт, что все возмущённые нашли всё, что хотели про эти митинги, но возмущаются, что кто-то другой не нашёл, что от масс скрыли информацию. От каких масс, если в итоге все и каждый всё нашли? Ваше возмущение - очевидный бред в самой своей сути.
more177
23 апреля 2017, 20:12
Объяснение логично, но мне от этотого не легче: картина дня 26 марта напрочь искажена. Больше агрегатором Яндекса пользоваться смысла не вижу, хотя и не виню Яндекс за это.
coth
1 июня 2017, 22:02
А почему Риа новости нельзя в свои источники добавить?
kirill.s.kuznetsov
13 июня 2017, 16:33
Разочаровался в Яндексе
Можно придумать миллион оправданий, но если сервис, который должен показывать самые важные новости, эти новости не показывает, то либо в нем работают непрофессионалы (не верю для Яндекса), либо он идет на компромиссы с совестью (в это верю)

Понятно, что быть объективными в текущей среде сложно, по сути только Ведомости остаются, РБК еще кое-как пытается и Медуза (надо тогда выделять сервис из Яндекса и выводить редакцию за рубеж). Но если не получается быть объективными, то честнее уж закрыть сервис, по крайней мере не будет вреда репутации
duccanhptit
21 сентября 2018, 11:02
Обнаружил я это случайно, когда сравнивал выдачу Гугла и Яндекса. Эти новости составляли костяк новостей за 26-е у Гугла и напрочь отсутствовали в выдаче Яндекса.

https://sanphamgiamcan.vn/wp-content/uploads/2018/09/0c35d5528b2295990a7e8.png
Обновлено 21 сентября 2018, 11:05
amona19
сегодня, 15:15
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Обновлено сегодня, 15:16