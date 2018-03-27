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Новый Диск для компьютеров

Мы выпустили новый клиент Яндекс.Диска для компьютеров. Диск 3.0 — так называется программа — делает работу с облачным хранилищем максимально удобной. Вы сами определяете, где какие данные хранить: что-то можно держать только в облаке, а что-то — и в облаке, и на компьютере. При этом в новом Диске вам будут видны все ваши файлы и папки вне зависимости от того, где они хранятся.

В чём разница

До сегодняшнего дня у нас было два клиента Диска для компьютеров: классическое приложение и экспериментальный Диск 2.0. В классическом клиенте ваши файлы и папки хранятся одновременно и в облаке, и у вас на компьютере — где, само собой, занимают место. Можно настроить выборочную синхронизацию и хранить часть данных только в облаке, но на компьютере в таком случае они будут не видны.

Диск 2.0, который мы запустили в декабре 2016 года, создан специально для устройств с небольшим объёмом накопителя. Он ничего не сохраняет в памяти компьютера, а лишь показывает то, что содержится у вас в облаке. Соответственно, ваши данные в Диске 2.0 можно посмотреть, только когда у вас есть интернет.

Новое приложение объединяет достоинства обоих клиентов. Диск 3.0 показывает вам абсолютно всё содержимое вашего Яндекс.Диска, но при этом позволяет создавать для нужных данных локальные копии. Вы сами решаете, что где хранить, и можете гибко управлять свободным местом на компьютере.

Значком с тучкой отмечены файлы и папки, которые хранятся только в облаке. Зелёным значком — папки, у которых есть локальные копии на компьютере

Допустим, вы храните на Яндекс.Диске две папки — «Фото» и «Документы». В папке «Документы» содержатся рабочие файлы, которые нужны вам всегда, даже когда нет доступа в интернет. Папка «Фото» — это семейный фотоархив. Она занимает много места, а обращаетесь вы к ней только время от времени: чтобы загрузить туда снимки из последнего отпуска или показать фотографии друзьям, которые пришли в гости. В Диске 3.0 для папки «Документы» можно создать офлайн-копию, а папку «Фото» хранить в облаке — при этом она будет видна в программе, и у вас будет возможность просматривать снимки, не скачивая их на компьютер.

Другие возможности

Как и классическое приложение, новый Диск 3.0 содержит редактор скриншотов. Он пригодится, когда нужно наложить на скриншот поясняющий текст или, скажем, выделить фрагмент изображения с помощью стрелок и фигур. Версия Диска для Windows также позволяет создавать текстовые заметки и сохранять их в облаке. Заметку можно набрать на клавиатуре или наговорить голосом — в этом случае технология SpeechKit распознает речь и переведёт её в текст.

Как установить

Диск 3.0 работает на устройствах на базе Windows и macOS. Скачать программу можно на сайте Диска. При установке она заменяет собой классический клиент — если, конечно, он имелся на компьютере. Заново загружать информацию в облако не нужно: данные об офлайн-папках Диск 3.0 заимствует у старого приложения.

80 комментариев
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Вячеслав
27 марта 2018, 15:35
Отлично..Но хотелось бы ,что бы в веб интерфейсе вы все таки разобрались с (Безлимитными фотографиями) так как немного в кашу все превращается при большом количестве данных
rusinov
Сотрудник Яндекса27 марта 2018, 16:21
Вячеслав,
Обязательно будут улучшения  для тех кто сам и много сортирует фотографии и хочет пользоваться безлимитом, занимаемся этим прямо сейчас. 
Вячеслав
27 марта 2018, 16:28
rusinov,
Когда же будут эти обновления?
kuma
27 марта 2018, 19:12
Вячеслав,
яндекс обычно не раскрывает сроки внедрения/добавления новых фич
Вячеслав
27 марта 2018, 19:20
kuma,
как всегда тайна.
Лука
27 марта 2018, 20:47
Вячеслав,
Как всегда годы, я думаю. 
Кирюха Вот
27 марта 2018, 15:47
Странная политика. Баги признаем фичами и пилим новые версии клиентов.
rusinov
Сотрудник Яндекса27 марта 2018, 16:16
Кирюха Вот,
Поясните пожалуйста, зачем переписывать другой файл с тем же самым именем? Это очень удобно если вы поделились файлом, но потом продолжаете его обновлять.  Если вы хотите загрузить другой файл, то зачем его точно так же называть - какую задачу вы решаете? 
Кирюха Вот
27 марта 2018, 16:39
rusinov,
Я то такую задачу не решаю, а вот начальник на работе очень даже. Просто берет что-то, архивирует под одним и тем же именем Archive.zip и всегда бросает в одно и то же место, заменяя старый файл. И привет. Сегодня там фотографии с объекта, завтра какие-то финансовые документы.


Все пашет логично, спору нет, но только если ссылку использовать старую. А он то каждый раз запрашивает у клиентской программы ЯДа НОВУЮ ссылку... а по факту получает старую. Вот где баг, а не фича.
Лука
27 марта 2018, 20:46
Кирюха Вот,
То что ваш начальник не обладает минимальными навыками управлениями файлами — это проблема начальника, а не Яндекса все таки. Я практически ежедневно делюсь каким-либо файлом и продолжаю его обновлять, сотрудник Яндекса все правильно говорит. Приучите начальника к гигиене файловой. 
Andrew
1 апреля 2018, 11:00
Кирюха Вот,
Наш дизайнер скидывает линки на новые мокапы и продолжает по ходу их править, просто не представляю во что бы это бы превратилось если бы ссылка протухала при каждом сохранении файла
Кирюха Вот
1 апреля 2018, 11:27
Andrew,
Все как один считают, что проблема в пересохранении файла. Написано же - после того, как файл перезаписан - публичная ссылка на него ЗАНОВО перезапрашивается у диска.


Почему на этот пункт не обращает внимания вообще никто? Все следуют алгоритму:


1) Расшарил файл
2) Получил ссылку
3) Поделился ею с общественностью
4) Перезаписал файл
5) По старой ссылке доступен новый файл... Вот и ошибка.


Это не верно. Между 4 и 5 пунктом, в оригинальной статье про баг было написано, что производится ПЕРЕЗАПРОС публичной ссылки.
Обновлено 1 апреля 2018, 11:30
Алексей
3 апреля 2018, 08:49
Кирюха Вот,
Приветствую!
Я вот наоборот, не знал о такой удобной возможности обновлять файл. В веб-версии так сделать не получится - заменил файл - ссылка удалилась и нужно получать уже новую. Хорошо что в приложениях Яндекс.Диска есть фича, позволяющая обновлять файл, не изменяя публичную ссылку!


Информацию по этому можно получить из документации: https://yandex.ru/support/disk/share/sharing.html
там прямо написано: "Ссылка на файл или папку будет работать до тех пор, пока вы не закроете к ним доступ. Если вы опубликуете тот же самый файл или папку еще раз, Диск сгенерирует новую ссылку. Но если файл уже опубликован и вы снова получаете публичную ссылку на него с помощью программы для компьютера или мобильного приложения, то это будет та же самая ссылка, что была сгенерирована при публикации этого файла."


Я считаю что хозяин файла сам должен отвечать за его безопасность и сам должен отзывать публичные ссылки, когда это ему необходимо.
staleo
27 марта 2018, 15:57
Третья версия под вин и мак и до сих пор ни одной официальной гуёвой под никсы.
ШТОШ.
Обновлено 27 марта 2018, 15:57
aka-novaspirit
27 марта 2018, 16:18
staleo,
Для них это очень сложно и дорого видимо, ведь в никсах надо уметь разбираться...
rusinov
Сотрудник Яндекса27 марта 2018, 16:20
aka-novaspirit,
Не переживайте, наши сервера работают на Unix :) Просто приложение для UNIX не очень популярное, а к тому же доступно каждому для доработки. Так что если хотите помочь - мы будем только рады. 
staleo
27 марта 2018, 16:31
rusinov,
Ну положа руку на сердце, маковское приложение тоже не сказать что прямо фантастически популярное. :D
То есть это ок, гегемония MS, все дела. Но в таком случае не делайте под мак! Мак же непопулярен! И мы с маководами тогда обнимемся и заплачем.
А так получается, вы под одну как бы непопулярную платформу делаете, а под другую нет. Не понимаю.
aka-novaspirit
27 марта 2018, 16:44
rusinov,
Да ладно не торопитесь... Скажите лучше почему у меня не получается переименовать файл через Webdav? Или это так и должно быть?
Лука
27 марта 2018, 20:48
staleo,
Мак популярен, а Никсами пользуются двадцать четыре сисадмина и еще пару сотен людей, любящих БДСМ )
Михаил Шувалов
31 марта 2018, 16:35
Лука,
Ну зачем вы глупости пишите? Если в Вашем окружении не наблюдается польлзователей/администраторов *nix систем, то это не значит, что их нет. Не можите найти разработчика -- так и ответьте, а не пытайтесь отшутиться.
a.khabarov@pbr.com.ru
18 мая 2018, 14:03
staleo,
поддерживаю! Нужна!
Den Talalá
27 марта 2018, 16:14
1. Предыдущая версия Диска не умеет обновляться до 3.0, говорит, что и так актуальная.
2. Зачем на маке показывать иконку и в менюбаре, и в доке? Уберите иконку из дока, пожалуйста.
rusinov
Сотрудник Яндекса27 марта 2018, 16:18
Den Talalá,
Старая версия пока не обновляется сама, это произойдет чуть позже. Но если взять новую версию и запустить ее, то все данные из старой версии сами мигрируют в новую.  Про иконку подумаем - есть разные плюсы и минусы для этого решения. 
Вячеслав
27 марта 2018, 16:27
rusinov,
Про иконку в win надо поправить а то как то сиротливо смотрится
https://yadi.sk/i/bnCqsMmH3ToqKJ

Как простая папка .
Den Talalá
27 марта 2018, 16:32
rusinov,
Сделайте настройку-то хоть, чтобы можно было из дока убрать иконку? Там и так много всего, зачем ещё одна иконка приложения, которое всегда должно работать в фоне?
Лука
27 марта 2018, 20:44
rusinov,
Поддерживаю, иконке в доке нечего делать. И верните пожалуйста возможность в менюбаре видеть список последних синхронизированных файлов и получать к ним ссылки! В новой версии требуется идти в приложении, отыскивать файл и пару раз тыкать мышкой, чтобы скопировать ссылку. Дико неудобно. 
BATCOH
28 марта 2018, 02:58
Поддерживаю. Лишняя иконка в Доке не нужна, менюбара было бы достаточно.
Andrew
1 апреля 2018, 11:04
Также голосую за список файлов (из трея) и настройку по убиранию иконки их дока !!!1!
Капитан
27 марта 2018, 16:41
Было бы круто в скриншотер добавить какую-нить простую запись небольших роликов с десктопа. Оч не хватает в QA.
v.novoseltsev
27 марта 2018, 16:42
Иконка в Доке и при смене приложений по Command-Tab явно лишняя.
Обновлено 27 марта 2018, 16:42
Лука
27 марта 2018, 17:44
Наконец-то! Спасибо за обновление, давно его не хватало. Есть два вопроса: 


1. Я загружаю файл на Диск, отправляю ссылку получателю, а через какое-то время мне нужно переместить файл куда-нибудь в другое место на Диске — зачастую, ссылка становится недействительной. Я так и не выяснил, в каком случае такое происходит. Но неудобство жуткое. Могли бы в этом разобраться? 


2. Веб-версия диска — оооооочень тормозная. У меня больше терабайта данных, когда наводишь там порядок и переименовываешь/перемещаешь папки, особенно если они тяжелые по весу — процесс происходит мучительно долго. 10-20-60 секунд, 2-3-5 минут. Ооооочень долго. Это так всегда будет?
rusinov.ya
Сотрудник Яндекса27 марта 2018, 18:08
Лука,
Перемещения больших структур обязательно будут ускорены - мы работаем над этим.  
Лука
27 марта 2018, 18:19
rusinov.ya,
Первый вопрос особенно актуален. Ежедневно мне приходится с ним сталкиваться. 
rusinov.ya
Сотрудник Яндекса27 марта 2018, 22:21
Лука,
про первое лучше всего написать в поддержку с конкретным примером, чтобы можно было разобраться на конкретном примере. 
<h1>Саша</h1>
29 марта 2018, 08:47
Лука,
если после перемещения файлов проводником сразу удалить ненужную пустую папку, в которой они раньше лежали, ЯД найдёт перемещённые файлы в новой папке и сотрёт их. И с компа, и с сервера. Затем восстанавливает из корзины, повторно загружая с интернета на комп. Возможно при этом теряется также и ссылка. По первости немного стрёмно, когда на глазах исчезают документы, но потом привыкаешь)
Обновлено 29 марта 2018, 08:49
<h1>Саша</h1>
29 марта 2018, 08:58
rusinov.ya,
Добавление большого объёма файлов тоже нужно оптимизировать, я свои 300 ГБ за раз загрузить не смог: клиент доходит до ~20%, съедая 10ГБ оперативки и весь pagefile, а потом крешится, т.к. больше кушать нечего.
Лука
19 февраля 2019, 19:10
rusinov.ya,
Скоро будет как год, как вы работаете над "ускорением перемещений больших структур". Прогресса никакого нет. 


И еще один момент, с которым я постоянно сталкиваюсь в веб-интерфейсе — он чрезвычайно отзывчивый. Попробую обьяснить, если я тыкаю мышкой в название папки (чтобы ее открыть), но при этом мышь чуть вздрагивает — тут же начинается перемещение этой папки непонятно куда. 


Может показаться бредом, но я сталкиваюсь с этим уже раз пятнадцатый. Отменить перемещение — невозможно. Увидеть куда перемещается — невозможно. Если папка тяжелая, то перемещение может занимать 10 минут и все это время ты ничего не можешь сделать. Невероятно раздражает. 
rusinov.ya
Сотрудник Яндекса3 апреля 2019, 15:08
Лука,
проверьте у вас уже должно все быстро работать :) 
Лука
27 марта 2018, 20:34
Скажите, новый Яндекс.Диск это теперь отдельное приложение? Предыдущая версия была прекрасна тем, что интегрировалась прямо в Finder и это было очень удобно. Вся работа с документами и проектами велась прямо в папке Диска, с обновлением вообще непонятно как это делать.


То есть по сути, новое приложение это просто доступ к облаку с возможностью сохранения файлов. Интеграции в Finder не предвидится?


В предыдущей версии при загрузке файла в облако, в верхнем доке, можно было увидеть скорость загрузки/оставшееся время и сразу оттуда забрать ссылку. Теперь сценарий получается такой — я сохраняю какой-либо документ в стандартную папку Диска в файндере, потом иду в приложение Диск 3.0, нахожу этот файл, щелкаю правой кнопкой, копирую ссылку.


Это неудобно. Учитывая то, что я ежедневно отправляю кучу ссылок на файлы и проекты — это будет красть кучу времени. Не понимаю, почему прежде чем приступать к разработке новой версии, вы не собираете (или собираете?) пользовательский опыт? Под пользователями я подразумеваю людей, кто пользуется продуктом годами, ежедневно и за деньги? 
yamarcel
27 марта 2018, 21:22
Лука,

Яндекс.Диск 3.0 точно также интегрирован в Finder как и предыдущая версия. С файлами сохранёнными на компьютер можно работать в обычной папке.

Чтобы быстро загружать файлы на Яндекс.Диск и получать ссылку лучше всего использовать такой способ: выбрать любой файл на Маке и в контекстном меню выбрать «Службы/Скопировать ссылку на Яндекс.Диске».
Обновлено 27 марта 2018, 21:23
Лука
27 марта 2018, 23:33
yamarcel,
Это неудобно. Смотрите сами количество кликов: 

Версия 1.4. Сохраняю файл в нужную директорию в папке Диска. Иду в меню-бар и кликаю иконку (1 клик), вижу последний синхронизированный файл, кликаю «получить ссылку» (2й клик). 


То есть 2 клика. 


Версия 3.0. Сохраняю файл. Иду в файндер. Нахожу файл (от 2 до 5 кликов, в зависимости от глубины структуры), тыкаю в котекстное меню, копирую ссылку. 


То есть на порядок больше действий от меня требуется, понимаете? Раньше из менюбара было очень удобно. 
Обновлено 27 марта 2018, 23:37
Лука
27 марта 2018, 23:35
yamarcel,
Что касается Файндера — да, я понял, что папка остается там же, гле и была. Но возможности прямо там загружать и выгружать файлы в облако отсутствует. Этим нужно заниматься непосредственно в приложении. Это как-то связано с ограничениями MacOs на доступ сторонних разработчиков в Finder?
yamarcel
28 марта 2018, 00:48
Лука,

Да, я понял вас. Список последних синхронизированных файлов появится в ближайших релизах. Пока могу посоветовать использовать «Недавние» в Finder:
1. Открываете Finder
2. Вызываете контекстное меню на сохранённом файле
3. Нажимаете «Скопировать ссылку на Яндекс.Диске»
Лука
28 марта 2018, 11:40
yamarcel,
Спасибо. По умолчанию эта опция отключена, кстати, надо идти в настройки служб Диска и там включать. 


Надеюсь, ближайшие релизы у вас не растянутся на годы, как это бывает с этим продуктом ) 
svetlovdaniil
сегодня, 19:44
Лука,
прошло два года а ситуация не изменилась. OndDrive идеально интегрируется с Finder даже в самой последней версии macOS. Yandex Disk последний раз обновлялся в 2019 году и существует как отдельно приложение до сих пор. 
Лука
27 марта 2018, 20:41
А на версию 1.4 уже нет возможности откатиться? При ее запуске, Диск предлагает открыть 3.0... 
yamarcel
27 марта 2018, 21:42
Лука,

Вернуться к старой версии на Маке просто — удалите 3.0 и запустите старую версию ещё раз. Дистрибутив старой и новой версии всегда можно скачать на странице https://disk.yandex.ru/download/#pc
Обновлено 27 марта 2018, 21:42
Лука
27 марта 2018, 23:36
yamarcel,
Проделывал это. При запуске старой версии, всплывало окно о том, что доступна новая версия. Старую открыть не удалось. 
yamarcel
28 марта 2018, 00:32
Лука,

После удаления 3.0 нужно очистить системную корзину.
p4veltr
28 марта 2018, 08:03
Не хватает информации о свободном месте аккаунта в настройках. В 1 версии была
Валерий Камбалин
28 марта 2018, 08:34
Не нашел папку с безлимитными фотографиями со смартфона. Что то у меня не так или это повод, лишний раз открыть WEB-интерфейс с рекламой?
ilia-ilia2
28 марта 2018, 15:50
Прежний Диск был лучше! Очень неудобно работать в ЯДе с планшета. 
Racer4eg
28 марта 2018, 17:45
Здравствуйте, скажите где можно найти заметки на яндекс диске в приложении на смартфоне или в браузере. То есть, я пишу заметку на Windows и где я её могу посмотреть, кроме как в такой же программе на Windows?  Если такой функции нет, то смысла в этих заметках тоже нет вообще!!!
Обновлено 28 марта 2018, 17:46
Владислав
2 апреля 2018, 14:49
Racer4eg,
Пока такой возможности нет. Это бета версия. Может по итогам тестирования этого приложения они вовсе откажутся от него и мы не дождёмся его в релизе (но думаю такого не будет).
<h1>Саша</h1>
29 марта 2018, 08:31
Когда можно будет исключать ЛОКАЛЬНЫЕ папки из синхронизации? Скажем, синхронизировать \видео\, но не синхронизировать \видео\фильмы.
yamarcel
Сотрудник Яндекса30 марта 2018, 19:58
<h1>Саша</h1>,

Спасибо за пожелание. Мы подумаем над такой возможностью.
Капитан
29 марта 2018, 11:41
Не работает drag & drop скриншотов в приложения. Например сделать скрин, открыть дисковый браузер и попытаться перетащить картинку в Skype for desktop (classic). В предыдущем работал drag&drop из выподающей ленты в трее :(
©ШвЕц АрTёМ
2 апреля 2018, 19:19
где скорость синхронизации?
Эрнст
4 апреля 2018, 13:30
для linux забросили? 
смотрю клиент только очень старый для него.
или типа на linux люди прошаренные работают кому надо через webdav все настроят? ))
a.khabarov@pbr.com.ru
18 мая 2018, 14:08
Эрнст,
webdav - очень спорно и не всегда приемлемо.
Bakli
5 апреля 2018, 04:40
Яндекс, подскажите, такое дело: стоял классический и второй диски. Классический используется везде: телефон, компьютеры. В общем для домашнего использования. Бета использовался для работы с другим аккаунтом, т.к. файлы нужны были только в интернете и удобнее, чем через веб-интерфейс тащить папки на компьютер.


Обновляя до 3.0, мне старые версии обе потерло. Т.е. по сути я теперь имею только диск 3. Но мне все еще нужен 2 для работы с другим аккаунтом. На сайте ссылка на закачку второго редиректит на третий.


Смогу ли я работать со 2 и 3 одновременно, как раньше? Если да, скиньте ссылку на закачку, т.к. качать со сторонних ресурсов (еще и найти нужно, ведь все ссылались на сервера Яндекса) не хочется. Сам же Яндекс предлагает качать только 3 и 1.4 версии.
info@3dkrd.ru
17 мая 2018, 16:38
Bakli,
Поддерживаю
Юрий Попов
6 апреля 2018, 14:09
В диске 3.0 при нажатии на иконку в трее просто пишет "идет синхронизация". Добавьте, пожалуйста, более подробную информацию как было в классическом  ядиске процентное соотношение или строку загрузки + скорость передачи данных. 
Обновлено 6 апреля 2018, 14:11
Наше старе село
6 апреля 2018, 14:33
Просьба в программу встроить ВПН. Это ради пользователей с Украины
ChiefAccountant
6 апреля 2018, 21:04
Обновился с 2 на 3, пропала папка, которую синхронизировал. Пытаюсь добавить эту папку в 3 версию, пишет: Эта папка не может быть выбрана. Выбранная папка принадлежит другому пользователю. Как это исправить?

ChiefAccountant
22 апреля 2018, 12:59
Мою проблему с 8 апреля так и не решили. Техподдержка по Ticket#18040613041449533 перестала что либо отвечать.
ak9817016766
7 апреля 2018, 14:33
Замечательно, Большое спасибо!!!
Предложение по внешнему виду: 
сделать указание на синхронизацию - галочки тоньше, а цвет круга менее ярким для лучшего восприятия, когда много файлов и папок в диске (особенно на ноутбуке) --- немного отвлекает -- (как в гугл диске)

Анатолий.
iamYerlan
11 апреля 2018, 20:02
Очень прекрасно, что вы в этой версии Диска запустили Заметки. Очень нужная вещь. 
Вопросы! 
Будут ли Яндекс Заметки в веб-версии? 
В Яндекс Браузере ждать Яндекс Заметки?
Ждать ли Яндекс Заметки в виде мобильного приложения?  
Если честно, очень давно ждал от вас заметок, так как часто приходится ими пользоваться. Хочется синхронизации со всеми устройствами! 
Владислав
13 апреля 2018, 08:17
iamYerlan,
+
GnuriaN
13 апреля 2018, 19:42
iamYerlan,
Присоединяюсь к вопросам. 
Евгений Стороженко
13 мая 2018, 11:30
iamYerlan,
А еще и для мобильных версия Яндекс.Диска когда появится?. Надоело пользоваться Гугл.Keep
neoz@tut.by
18 июля 2018, 21:15
iamYerlan,
Сомневаюсь что будет интергация, например в почте до сих пор письмо нельзя отметить и отправить в список дел яндекс.календаря. почему вы думаете тут будет иначе?
andrewtishkin
21 апреля 2018, 19:04
Версия 3, а процесс всё же называется YandexDisk2 )
morihaos
25 апреля 2018, 16:34
ЯД, Версия 3.0 (1216), macOS
Есть три папки 1, 2, 3. Все сохранены на компе, везде зеленые галочки. Хочу папку 3 оставить только в облаке, кликаю, оставляю. Из списка папок в клиенте она пропадает. А как ее вернуть обратно то? Раньше было просто - зашел в настройки и отметил/снял галочки на нужных папках, а в новой версии клиента этого и нет.
coth
29 апреля 2018, 19:41
Поломалось что-то. Фотками теперь не поделиться на сайтах. Ошибка 410.
Mikhail Gasanov
2 мая 2018, 06:34
Боже мой как детский сад ,ноют и ноют ,Администрация Яндекса всегда правы
Александр
7 мая 2018, 15:03
Добавьте уже для сортировки возможность безликих папок поменять на иконку папки с рисунком. Не сложно же набросать папок 20 с картинками разных тематик...
surid
9 октября 2018, 22:56
Новое приложение занимает оперативной памяти 1.7гига, жрёт время процессора и уже месяц не может сихронизировать мою старую папку яндкес диска. У меня два вопроса:
1. Что за х..ню вы наговнокодили?
2. Можно ли поставить обратно 2-ую верисю?
Вырвидуб Святогрызыч
20 ноября 2018, 03:16
Доброго дня! Скажите мне, пожалуйста, как пользователю без углублённых знаний? Как загружать фото на яндекс карты, если по состоянию на 11.2018 сервис яндекс фотки для меня, фактически, закрыт? Нигде не могу найти разумного объяснения. Понимаю, что пишу не совсем по теме, но эта наиболее близкая - ведь именно ради диска разломали сервис фоток.
А было бы полезно, потому что моя деревня не представлена ни одной картинкой. Большое спасибо, если ответите!
Обновлено 20 ноября 2018, 03:18
doropheev
26 ноября 2018, 05:00
Прелесть 2.0 была в том, что он был лаконичен. Драгндроп файлов + поделиться ссылкой. Больше от него ничего не требовалось. Теперь там куча свистоплясок еще и синхронизация и т д. Плюс еще и мусорит в левой панели explorera. 
Дайте хотя бы ссылку на 2.0 на странице загрузки? Спасибо, если видите.