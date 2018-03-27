Новый Диск для компьютеров

Мы выпустили новый клиент Яндекс.Диска для компьютеров. Диск 3.0 — так называется программа — делает работу с облачным хранилищем максимально удобной. Вы сами определяете, где какие данные хранить: что-то можно держать только в облаке, а что-то — и в облаке, и на компьютере. При этом в новом Диске вам будут видны все ваши файлы и папки вне зависимости от того, где они хранятся.

В чём разница

До сегодняшнего дня у нас было два клиента Диска для компьютеров: классическое приложение и экспериментальный Диск 2.0. В классическом клиенте ваши файлы и папки хранятся одновременно и в облаке, и у вас на компьютере — где, само собой, занимают место. Можно настроить выборочную синхронизацию и хранить часть данных только в облаке, но на компьютере в таком случае они будут не видны.

Диск 2.0, который мы запустили в декабре 2016 года, создан специально для устройств с небольшим объёмом накопителя. Он ничего не сохраняет в памяти компьютера, а лишь показывает то, что содержится у вас в облаке. Соответственно, ваши данные в Диске 2.0 можно посмотреть, только когда у вас есть интернет.

Новое приложение объединяет достоинства обоих клиентов. Диск 3.0 показывает вам абсолютно всё содержимое вашего Яндекс.Диска, но при этом позволяет создавать для нужных данных локальные копии. Вы сами решаете, что где хранить, и можете гибко управлять свободным местом на компьютере.

Значком с тучкой отмечены файлы и папки, которые хранятся только в облаке. Зелёным значком — папки, у которых есть локальные копии на компьютере

Допустим, вы храните на Яндекс.Диске две папки — «Фото» и «Документы». В папке «Документы» содержатся рабочие файлы, которые нужны вам всегда, даже когда нет доступа в интернет. Папка «Фото» — это семейный фотоархив. Она занимает много места, а обращаетесь вы к ней только время от времени: чтобы загрузить туда снимки из последнего отпуска или показать фотографии друзьям, которые пришли в гости. В Диске 3.0 для папки «Документы» можно создать офлайн-копию, а папку «Фото» хранить в облаке — при этом она будет видна в программе, и у вас будет возможность просматривать снимки, не скачивая их на компьютер.

Другие возможности

Как и классическое приложение, новый Диск 3.0 содержит редактор скриншотов. Он пригодится, когда нужно наложить на скриншот поясняющий текст или, скажем, выделить фрагмент изображения с помощью стрелок и фигур. Версия Диска для Windows также позволяет создавать текстовые заметки и сохранять их в облаке. Заметку можно набрать на клавиатуре или наговорить голосом — в этом случае технология SpeechKit распознает речь и переведёт её в текст.

Как установить

Диск 3.0 работает на устройствах на базе Windows и macOS. Скачать программу можно на сайте Диска. При установке она заменяет собой классический клиент — если, конечно, он имелся на компьютере. Заново загружать информацию в облако не нужно: данные об офлайн-папках Диск 3.0 заимствует у старого приложения.