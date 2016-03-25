О применении закона «о праве на забвение»

С 1 января 2016 года в России действует так называемый закон «о праве на забвение». Этот закон обязывает поисковые системы по заявлению гражданина и без решения суда удалять из результатов поиска ссылки на незаконную, недостоверную или неактуальную информацию о заявителе.

За время действия закона Яндекс получил более 3600 обращений от 1348 человек. Вот как эти обращения распределились по темам:

Из всех обработанных обращений мы удовлетворили 27%, по 73% ответили отказом, в том числе по 9% — частичным отказом (удовлетворили требования в отношении части ссылок из обращения).

Высокая доля отказов связана с тем, что зачастую Яндекс не может проверить, достоверна информация или нет, нарушает её распространение чьи-то права или какие-либо законы. Мы предупреждали об этом ещё на стадии обсуждения законопроекта: закон закрепляет за поисковиками не свойственные им функции судов или правоприменительных органов. Эта проблема особенно заметна при работе с обращениями об удалении ссылок на незаконную и недостоверную информацию.

Часто при рассмотрении таких обращений нужно определить, имело место какое-то событие или нет. Например, человек требует удалить ссылку на сайт, где его обвиняют в том, что он некачественно выполнил работу или взял деньги в долг и не вернул. У Яндекса нет ни технической возможности, ни правовых оснований выяснить, так ли это на самом деле. Поэтому мы отправляем людей в суд. В результате для многих заявителей закон работает не так, как они ожидают: люди-то рассчитывают на то, что Яндекс сам установит достоверность информации или факт нарушения закона. Ещё до принятия закона представители интернет-индустрии и эксперты обращали внимание на эту проблему, но в законе это учтено не было.

С достоверной информацией, которую заявитель считает неактуальной, всё ещё сложнее. По закону это информация, «утратившая значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя». Это довольно широкое определение, под которое подпадает множество ситуаций. Например, человек просит удалить из поисковой выдачи ссылку на адрес его электронной почты, которым он больше не пользуется. Тут всё понятно. Сложных случаев гораздо больше.

Как быть, когда запросы об удалении ссылок на неактуальную информацию приходят от людей, которым мы доверяем своё здоровье или воспитание детей? Например, когда врач требует удалить ссылки на все ресурсы с негативными отзывами о нём. Он мотивирует это тем, что отзывы написаны давным-давно и информация неактуальна. По закону поисковик обязан выполнить требование. В итоге пользователи найдут только хорошие отзывы, то есть доступ к части информации будет ограничен. Однако любые отзывы о работе врача — это важная, общественно значимая информация. В ходе обсуждения закона «о праве на забвение» не раз отмечалось, что при решении вопроса о неактуальности информации нужно учитывать критерий её общественной значимости. Но в законе прямо это не указано. Между тем за время действия закона мы уже получили более 700 обращений от людей, информация о которых может быть предметом общественного интереса.

Часто люди требуют от нас удалить из выдачи информацию об организации, где они работают, или любую другую информацию, которая не имеет к ним никакого отношения, но почему-то им не нравится. Однако по закону человек вправе требовать от поисковой системы удаления ссылок на недостоверную, незаконную или неактуальную информацию только о нём самом и только тогда, когда эти ссылки находятся в поиске по запросам, содержащим его имя или фамилию. Таким образом, мы сталкиваемся с непониманием закона либо попытками злоупотребить им.

Закон позволяет человеку обратиться к нам в любой форме, и в той же форме мы должны ему ответить. Из-за этого мы получаем сотни обращений на бумаге, содержащие по несколько сотен адресов веб-страниц. Мы вынуждены переводить текст в электронный вид и перебивать вручную сотни ссылок, что, во-первых, занимает уйму времени, а во-вторых, очень трудно сделать без ошибок. Куда проще и эффективнее было бы использовать электронную форму подачи обращений — у всех поисковиков такие формы есть.

Очевидно, что существующий закон требует доработки. В частности, мы считаем разумным:

1. Исключить возможность требовать удаления из результатов поиска ссылок на недостоверную или незаконную информацию без решения компетентных органов.

2. Добавить критерий общественной значимости при рассмотрении обращений об удалении неактуальной информации.

3. Предоставить поисковикам право самостоятельно определять форму обращений к ним. Это позволит нам использовать электронную форму подачи обращений и ускорит их обработку.

Это наши предварительные выводы о применении закона «о праве на забвение» в работе с обращениями пользователей. Пока ни одного судебного разбирательства по этому закону не состоялось, и сложно предсказать, как с ним будут работать судьи. Как только у нас накопится достаточно информации, мы сможем предложить комплексные поправки к закону, учитывающие опыт его применения.