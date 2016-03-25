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О применении закона «о праве на забвение»

С 1 января 2016 года в России действует так называемый закон «о праве на забвение». Этот закон обязывает поисковые системы по заявлению гражданина и без решения суда удалять из результатов поиска ссылки на незаконную, недостоверную или неактуальную информацию о заявителе.

За время действия закона Яндекс получил более 3600 обращений от 1348 человек. Вот как эти обращения распределились по темам:

Из всех обработанных обращений мы удовлетворили 27%, по 73% ответили отказом, в том числе по 9% — частичным отказом (удовлетворили требования в отношении части ссылок из обращения).

Высокая доля отказов связана с тем, что зачастую Яндекс не может проверить, достоверна информация или нет, нарушает её распространение чьи-то права или какие-либо законы. Мы предупреждали об этом ещё на стадии обсуждения законопроекта: закон закрепляет за поисковиками не свойственные им функции судов или правоприменительных органов. Эта проблема особенно заметна при работе с обращениями об удалении ссылок на незаконную и недостоверную информацию.

Часто при рассмотрении таких обращений нужно определить, имело место какое-то событие или нет. Например, человек требует удалить ссылку на сайт, где его обвиняют в том, что он некачественно выполнил работу или взял деньги в долг и не вернул. У Яндекса нет ни технической возможности, ни правовых оснований выяснить, так ли это на самом деле. Поэтому мы отправляем людей в суд. В результате для многих заявителей закон работает не так, как они ожидают: люди-то рассчитывают на то, что Яндекс сам установит достоверность информации или факт нарушения закона. Ещё до принятия закона представители интернет-индустрии и эксперты обращали внимание на эту проблему, но в законе это учтено не было.

С достоверной информацией, которую заявитель считает неактуальной, всё ещё сложнее. По закону это информация, «утратившая значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя». Это довольно широкое определение, под которое подпадает множество ситуаций. Например, человек просит удалить из поисковой выдачи ссылку на адрес его электронной почты, которым он больше не пользуется. Тут всё понятно. Сложных случаев гораздо больше.

Как быть, когда запросы об удалении ссылок на неактуальную информацию приходят от людей, которым мы доверяем своё здоровье или воспитание детей? Например, когда врач требует удалить ссылки на все ресурсы с негативными отзывами о нём. Он мотивирует это тем, что отзывы написаны давным-давно и информация неактуальна. По закону поисковик обязан выполнить требование. В итоге пользователи найдут только хорошие отзывы, то есть доступ к части информации будет ограничен. Однако любые отзывы о работе врача — это важная, общественно значимая информация. В ходе обсуждения закона «о праве на забвение» не раз отмечалось, что при решении вопроса о неактуальности информации нужно учитывать критерий её общественной значимости. Но в законе прямо это не указано. Между тем за время действия закона мы уже получили более 700 обращений от людей, информация о которых может быть предметом общественного интереса.

Часто люди требуют от нас удалить из выдачи информацию об организации, где они работают, или любую другую информацию, которая не имеет к ним никакого отношения, но почему-то им не нравится. Однако по закону человек вправе требовать от поисковой системы удаления ссылок на недостоверную, незаконную или неактуальную информацию только о нём самом и только тогда, когда эти ссылки находятся в поиске по запросам, содержащим его имя или фамилию. Таким образом, мы сталкиваемся с непониманием закона либо попытками злоупотребить им.

Закон позволяет человеку обратиться к нам в любой форме, и в той же форме мы должны ему ответить. Из-за этого мы получаем сотни обращений на бумаге, содержащие по несколько сотен адресов веб-страниц. Мы вынуждены переводить текст в электронный вид и перебивать вручную сотни ссылок, что, во-первых, занимает уйму времени, а во-вторых, очень трудно сделать без ошибок. Куда проще и эффективнее было бы использовать электронную форму подачи обращений — у всех поисковиков такие формы есть.

Очевидно, что существующий закон требует доработки. В частности, мы считаем разумным:

1. Исключить возможность требовать удаления из результатов поиска ссылок на недостоверную или незаконную информацию без решения компетентных органов.

2. Добавить критерий общественной значимости при рассмотрении обращений об удалении неактуальной информации.

3. Предоставить поисковикам право самостоятельно определять форму обращений к ним. Это позволит нам использовать электронную форму подачи обращений и ускорит их обработку.

Это наши предварительные выводы о применении закона «о праве на забвение» в работе с обращениями пользователей. Пока ни одного судебного разбирательства по этому закону не состоялось, и сложно предсказать, как с ним будут работать судьи. Как только у нас накопится достаточно информации, мы сможем предложить комплексные поправки к закону, учитывающие опыт его применения.

81 комментарий
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Ytnekonni
25 марта 2016, 14:30
Самое интересно не написано: как в итоге поступают с требованиями удалить неактуальную, но значимую информацию, как в примере с врачем и остальными 700 запросами :)
GarDee
25 марта 2016, 23:52
Ytnekonni,
Что тут непонятного, если на 73% просьб ответили отказом. Оставляют информацию, ничего не удаляют
kippie
26 марта 2016, 13:00
GarDee,
Не информацию. Выдачу ссылок на неё.
givssis1991
25 марта 2016, 16:11
Объясните, как сделать запрос по этому поводу. Мне действительно хотелось бы удалить кое-что.
Philip Pena
25 марта 2016, 23:47
givssis1991,
Обратитесь в службу тех. поддержки яндекса по поиску.
valia.iurova
25 марта 2016, 16:16
Когда ищешь что-либо нужное,не всегда понятно старая или свежая информация. Считаю необходимым каким-то образом указывать дату поступающей информации.
Е.Б.
25 марта 2016, 16:42
valia.iurova,
может нужно указывать интервал дат при поиске?))
PS
вот и получается, что из 3-х запросов уже 30% неадекватные.
PPS
Удачи и терпения команде Яндекса!
Юшманов Михаил
25 марта 2016, 16:53
Ох и сколько таких "Валь Юровых" путающих мягкое с теплым, с их требованиями - "мне должны, пусть будет так"... держитесь!
webserfer
27 марта 2016, 02:51
Юшманов Михаил,
бот яндекса собирает информацию с сайтов путем их обмана (ставя специальный UA и заголовки), когда я заключал договор с сайтом на обработку моих персональных данных ни о каком боте яндекса, который просканирует их и заберет себе речи не шло. Тут речь даже не про то, что "мне должны", а про то, что меня обманули, воспользовавшись моим доверием.
Павел Корозевцев
29 марта 2016, 00:50
webserfer,
сомневаюсь, что бот мог бы заполучить вашу конфиденциальную информацию, если бы сайт, на котором вы ее оставили, действительно хранил ее в тайне.
Ирина Серегина
25 марта 2016, 16:57
Я считаю правильным такое решение. Можно забыть рядового обывателя. Он не сыграет особой роли. Но ЗАБЫВАТЬ выдающиеся личности НЕЛЬЗЯ!
kippie
26 марта 2016, 13:01
Ирина Серегина,
Кто и как будет отличать выдающиеся личности от невыдающихся пользователей?
Юшманов Михаил
25 марта 2016, 17:06
50 % ...
Алексей
25 марта 2016, 18:02
Крепитесь, Яндекс! Только не бросайте нас, как Дуров) Хочется верить, что когда-нибудь в Госдуме появятся люди, разбирающиеся в интернете...
Алексей Антропов
25 марта 2016, 18:12
Так весь интернет удалить можно)
gavelovs
25 марта 2016, 18:43
Полностью поддерживаю вашу позицию. Надеюсь, что сможете настоять на своем - не только "по забвению", но и по новостным агрегаторам.
Pas 4181
25 марта 2016, 23:59
Если информация, по каким-либо причинам уже не актуальна, то её можно удалять.
ольга тер-арутюнова
26 марта 2016, 01:24
Обращалась,но закон не работает, как и всегда в России,произвол и беззаконие!
Фёдор
26 марта 2016, 01:43
Вот бы увидеть предположения Крипты, сколько из обратившихся являются чиновниками и сотрудниками полиции в частности )
DobinMG
26 марта 2016, 03:55
Интересно, а когда яндекс начнет бороться с поисковым спамом?-)
super.prems
26 марта 2016, 08:11
Яндекс давай "руби бабло" этот закон бескрайняя нива для законной коррупции. За определенный взнос можно настроить свое понимание закона "в нужном русле". Возьмите меня на работу)))
irn-bruman
26 марта 2016, 11:44
Ещё одна причина не пользоваться Яндексом для поиска.
Илья Ионов
26 марта 2016, 12:31
Второй пункт обязательно!
yatuta1977
26 марта 2016, 13:32
Те 27% просьб, которые удовлетворены, - по каким критериям они отобрались?
Интересно было бы прочитать о том, какие именно запросы правомерны.
Набросайте, пожалуйста, список.
Вам же легче станет работать, меньше будут обращаться с ерундой.
VP-HSE
13 апреля 2016, 19:07
yatuta1977,
У меня аналогичный вопрос: какие критерии и какой алгоритм обработки поступившего вопроса? По логике, нужен целый "правоприменительный аппарат" с квалифицированными юристами.
lion1610
26 марта 2016, 20:43
Смешно читать нытьё ООО "Яндекс", оффшорной нидерландской компании, критикующей закон о забвении.

Скорей бы снова 37-ой.
workingdirect
21 февраля 2017, 22:09
lion1610,
Поддерживаю
webserfer
27 марта 2016, 02:43
Ой, да вы даже банальный спам не удаляете. Впрочем, что еще можно ожидать от Yandex N.V.
iltangat
27 марта 2016, 04:51
Как в электронной форме-укажите четко куда и кому -чтобы не поопало обращение
mar.abdulaev
27 марта 2016, 19:37
Скажите пожалуйста , А с чего начать куда писать свое обращение?
yurcomit
28 марта 2016, 09:41
Вот интересно: "Часто при рассмотрении таких обращений нужно определить, имело место какое-то событие или нет. Например, человек требует удалить ссылку на сайт, где его обвиняют в том, что он некачественно выполнил работу или взял деньги в долг и не вернул. У Яндекса нет ни технической возможности, ни правовых оснований выяснить, так ли это на самом деле. Поэтому мы отправляем людей в суд. "

Если следовать этой логике, то человек, который опубликовал такую информация, как раз и не обратился в суд, хотя, если его право, на самом деле нарушено, имеет такую возможность.

А пока нет судебного решения, действительно, правдивость слов обеих сторон сложно доказать.
nazarenko.vovkin
28 марта 2016, 20:19
А на Гугл это распространяется?
Сергей
29 марта 2016, 13:26
nazarenko.vovkin,
на всех распространяется.
qwratytryklc
29 марта 2016, 01:46
Категорически против данного закона, как противоречащего конституции, действующего вопреки интересам общества и не соответствующего нынешнему уровню развития технологий. Действие подобных абсурдных запретительных законов, выхолащивают сам смысл существования интернета и интернет-поиска в частности. Полагаю, что в будущем я полностью откажусь от сервисов, находящихся в юрисдикции России, поскольку они с каждым годом становятся всё более цензурируемыми, а их использование с точки зрения безопасности ненадёжным.
VP-HSE
13 апреля 2016, 19:12
qwratytryklc,
В любом случае, зерно правды в данном законе есть. Вопрос только в том где находится граница права на неприкосновенность частной жизни и права на свободный поиск информации? Когда закон при помощи Конституционного суда или же научно-правовых методов дойдет до понимания где провести эту границу, тогда закон заработает. Но вопрос очень дискуссионный.
volodya-ivanov-46
1 апреля 2016, 20:30
Это нарушение прав человека!Нарушение свободы воли в выборе информации!
Agent699
2 апреля 2016, 21:01
Мнение простое - Интернет - помойная яма. В нем копится информационный мусор, который никак не фильтруется. Любой бродяга может написать на хорошего человека любую гадость. Любой забор с матершинным словом можно покрасить. В интернете это слово будет висеть вечно. Очень большое сожаление, что самый уважаемый мной поисковик Яндекс, копит такой мусор. Это можно понять из статьи выше. Но. Когда нибудь терпение людей лопнет. А может мусора накопится слишком много. И все почистят по-настоящему. Закон пока не выполняется. У людей есть право на забвения. А у поисковых систем есть право на свое мнение по этому вопросу. Такова жизнь! Люди не такие наивные. Спасибо за внимание.
zucila
3 апреля 2016, 13:51
Почему нельзя просто скрывать информацию на время или опускать в выдаче? Сразу удалять - можно далеко зайти?
Нарутов Артем
5 апреля 2016, 01:56
Сколько наивных комментариев, слов нет. Этот закон не для вас. Не для меня и не для вас. А для всяких рыжих властелинов и сосуль (ищите кто такие, пока не поскрывали). Те люди напишут и причин им не поверить нет (честные же люди, чо?), а на простых людей всем плевать, это очередной закон который работать не может изначально.
pavlenkoborya2015
19 апреля 2016, 14:55
Я являюсь автором 60 книг и более 280 сайтов сети "Интернет" без моего разрешения разместили их и предлагают скачивать их, грубо нарушая мои исключительные права на произведения, при этом количество таких сайтов растет с каждым днем. Все это началось с 2003 года и продолжается до сих пор. Я не обращал на это особого внимания т. к. сайты размещали от 1 до 3-4 моих книг. Но 24 января 2015 года более 10 электронных библиотек сразу разместили по 32 мои книги каждый и в первую очередь все новинки. В результате я стал получать за свои издания сущие копейки. Я обращаюсь к владельцам сайтов с заявлением о нарушении авторских прав и они, как правило убирают нелегальные контенты с раздачи или же блокируют ссылку "СКАЧАТЬ". Однако, слишком много таких сайтов, так что всем писать не хватит жизни не только моей, но и наследников.
Хотелось бы узнать, если вы уберете мое имя с нелегального контента, то и контент без моего имени не может существовать, а это уже будет нарушением Закона о "ЗАБВЕНИИ" !Кроме того, ввиду этого могу быть сняты попутно объявления интернет-магазинов о продаже моих книг, а это будет нарушением их прав, т. к. они ничего не нарушают.Также прошу сообщить, где размещена электронная форма подачи заявления согласно Закону о "забвении" как говорила вице-президент компании "ЯНДЕКС" Марина Янина.
Жду ваших ответов на мой E-mail. С уважением Борис. 19.04.2016.
Olga Sob
25 мая 2016, 12:48
2 недели назад мы отправили ряд запросов на удаление из результатов поиска нескольких материалов, которые содержат недостоверную, заведомо ложную информацию. ответа нет. что делать? к кому обратиться? спасибо!
Света Чистякова
26 мая 2016, 18:57
Ольга, здравствуйте. Все заявления рассматривают сотрудники службы поддержки Яндекса — и отвечают на них в сроки, установленные законом. Если вы по какой-то причине не получили ответ в установленный срок, пожалуйста, напишите в службу поддержки ещё раз, указав в письме номер обращения. Спасибо!
workingdirect
21 февраля 2017, 22:16
Olga Sob,
хаа, две недели. Я ответ по директу ждал без двух недель год, и то шаблонная отписка пришла.
sergeydomogatskiy
5 сентября 2016, 19:54
Яндекс - найдется НЕ все!!!
Владислав Петров
22 октября 2016, 19:23
Как найти и заполнить заявление на яндексе на удаление личных данных(право на забвение)?
cryptic.crew
6 февраля 2017, 15:19
Вообще, не пора ли обиженному большинству опрокинуть на фиг этот яндекс? Индексирует сайты через одно место, ранжирует информацию через одно место, многое полезное фиг найдешь, потому что в индексацию не попадает. А как ерунду какую-то выпилить, так попробуй убери. Давайте разом напишем заявления всем скопом на яндекс, а еще и президенту. А то уже настолько оборзели, что считают себя неприкасаемыми.


Это 70% должны решать, что удалять, и как, а не горстка программеров.


И пусть еще в ноги кланяются и говорят спасибо за то, что их продуктами пользуемся
Евгений Громов
10 февраля 2017, 16:37
Данный закон создаёт\создаст множество проблем для всех (пользователей, команды Яндекс, правоприменителей, правоохранителей и тд). Думаю разумно бы было не создавать "новую почву для проблем", а совершенствовать действующее законодательство (Гражданское-способы защиты личных неимущественных благ)
Обновлено 10 февраля 2017, 16:38
ed.baron
16 февраля 2017, 09:53
Считаю, что забвению должно подвергаться все  висящее в интернете по заявлению заинтересованных лиц. Для того и создавался закон, а не для ваших рассуждений о правдивости или значимости. Вы не судьи. Сказал человек - недостоверно, нарушает его права или не актуально и это его право так считать. Будьте добры удалите, а вот если другая сторона считает иначе, то пусть опять напишет свое мнение и вообще вы как помойка в вас закидывают все подряд без проверки, а удалить это  вы имеете еще и наглость просить решения компетентных органов??? Тогда и размещайте негатив с официальными документами доказывающими факты, события. Раз вы делаете размещение без проверки, то и удаляйте его без проверки и без оценки значимости, актуальности, законности, а увидели состав преступления или информацию о правонарушении то ссылку направили в компетентные органы на проверку. Предоставили бесконтрольную поляну для сплетен и басен, предоставьте и беспрепятственное право на удаление. Считаете правыми себя распространять негатив о докторах, то доктор лицензирован, не лишен врачебной деятельности и его право без решения суда требовать от вас удалить порочащие его сведения. Считаете, что он шарлатан  подайте на него в суд, выиграйте дело и размещайте уже официально доказанные факты  его проф. непригодности.  Вот бы я о вашем ресурсе с дуру стал утверждать, что вы вымогаете  деньги за удаление порочащих сведений при этом сами эти сведения распространяете или просто наживаетесь на трафике таким образом.  Тут же бы данную информацию вы удалили или чего хуже в суд побежали. ))) Поставьте себя на место других и тогда вам многое станет ясным.
workingdirect
21 февраля 2017, 22:34
ed.baron,
согласен, но вот как, например, быть с отзывами? В отзывах зачастую содержится очень мало смысловой нагрузки и очень много личных эмоциональных оценок. Бесконечно проверять, не удалили ли ссылку на мой отзыв, а если удалили, то писать жалобу и доказывать, что я не соврал? А есть еще заказные отзывы и статьи, это уже отдельная история...
cser2006
24 июля 2017, 14:29
workingdirect,
Вот именно. Есть ещё заказные статьи и отзывы, которые по определению не могут быть объективными. А на кого человек должен в суд подавать, что защитить своё честное имя? На безликого анонима? Если действительно обманули или навредить, обращайтесь в полицию или в суд, а результат вывешивайте где хотите. На одного действительно пострадавшей приходится сотни фантазеров  с завышенные самомнением, а то и просто психически больных людей. Презумпцию невиновности ещё никто не отменял.
sanek260698
28 июля 2017, 22:26
ed.baron,
Согласен

sanek260698
28 июля 2017, 22:27
cser2006,
Согласен

Вася
5 апреля 2017, 14:55
придурки откровенные
формы для удаления у них нет как я понимаю
вот на гугле все просто и понятно
заполнил
грузанул паспорт и отправил
yanovskiya
14 апреля 2017, 11:04
Добрый день! Есть ли апдейт по статистике, приведенной в статье?
globaloil
24 апреля 2017, 21:53
Вы мракобесы, дилетанты и демагоги. Есть разрушенные купленными журналистами жизни, Вам предоставляются все доказательства, но вы включаете бюрократию. 
may.natalia2018
19 мая 2017, 15:26
Зачем Вы людей отправляете в суд, когда Вы судебные акты не исполняете? Как-то так получилось, что Яндекс отказывается даже судебный акт исполнить, которым ему предписано заблокировать выдачу ссылок ввиду размещения на страницах недостоверной информации, порочащей честь и достоинство! Гугл и Мейл.ру уже все исполнили без каких-либо возражений, а Яндекс до сих пор выдает ссылки на заблокированную к выдаче информацию. 
Когда я написала повторное письмо в Яндекс с требованием исполнить судебный акт, приложив исполнительный лист(!), мне пришел ответ от Яндекса со ссылкой на то, что заявитель обязан согласиться на обработку персональных данных! Вы закон вообще не читаете? Для исполнения судебных актов согласие на обработку персональных данных не требуется! Вам уже требование пристав направил, а вы до сих пор ничего не сделали! Как после этого доверять Вашей поисковой выдаче?  
Владимир
12 июля 2017, 15:42
Я думаю надо подать в суд на блокировку ссылок. А потом подать на яндекс за неисполнение . + попробовать стребовать моральный ущерб.
Ирина Иванова
24 октября 2017, 15:30
Ссылки с недостоверной информацией  необходимо удалять по первому требованию граждан, особенно если персональные данные этого человека в контексте с клеветой, к примеру, или с его сокровенной информацией,не подлежащей разглашению в СМИ.
vd@a-lexprime.ru
5 декабря 2017, 12:40
Дайте возможность дублировать заявки. К примеру подали в бумажном виде, ей присвоен номер. Далее я под этим номером могу подать заявку в электронном виде.
kirionchik2017
5 декабря 2017, 19:22
Народ, все это фуфел полный. Сколько удаляла со всех браузеров и спустя какое то время опять все появляется. Как так и где в чем работа этого закона не понять. Но за то исправно предлагаются юристы за деньги удалить . и в суд не подать не поймешь чья вина. Кто может помочь 89776002344
Vladimir Kichkurno
18 марта 2018, 11:51
Ничего конкретно не сказано о недостоверной информации, которая "вбрасывается" на просторы интернета недобросовестными людьми. Когда к примеру кто то, анонимно, вкидывает  информацию о некачественной услуге, сайт должен потребовать предоставить доказательство(фото, документ, выписка, квитанции, номер договора и т.д.). Если доказательств нет, а сомнительный отзыв написан в тенденциозной, хамской манере  почему "ответчик" должен писать ответ, согласно требованиям сайтов? Почему человек должен доказывать что он "не верблюд" и вступать в полемику возможно с теми людьми, которые добиваются не правды и справедливости, а ставят своей целью просто очернить имя человека? Такой отзыв должен удаляться по первому требованию заявителя. Когда предоставляются конкретные  факты, которые возможно неправомерно скрываются официальными органами, тогда можно и нужно дискутировать. Но когда кто то скрываясь под анонимом и не предоставляя никаких доказательств в хамской манере излагает "свою точку зрения", администрация сайта должна требовать конкретных доказательств. Ведь в конце концов это могут быть публикации конкурентов, которые не погнушаются никакими "методами", для устранения конкурента. Сведение личных счётов наконец. С каких это пор хамство, разнузданность и недостоверность считается выражением "свободы слова"? Только наказание рублём, сдержит сайты от поспешной публикации недостоверной информации.
Нина Анисимова Груздева
1 апреля 2018, 17:03
Здравствуйте. Когда я набирала по Яндексу: Груздев Антон Ржавки, то увидела своё личное обращение-крик о помощи  врачу  Н.П.Саниной. Уберите пожалуйста, это разглашение врачебной тайны. Мы живем в маленьком поселке, мне и так тяжело, мне скоро 80 лет; да и сын может "сорваться"от такой публичности... Пощадите, уберите письмо, оно только для врача. Очень надеюсь.                                                                                                                                             Нина Вл. Груздева.
Нина Анисимова Груздева
1 апреля 2018, 17:19
Здоровье. Помогите пожалуйста. :: сайт «Лица власти»
лицавласти.рф›vopros/42252/zdorove-pomogite-…
Меня зовут Нина Владимировна Груздева, мать троих детей, бабушка, прабабушка, проживаю в Солнечногорском р- не, пос.Ржавки, 18- 42. Наталья Петровна, хочу попросить вас о помощи- положить на тщательное обследование здоровья моего сына Груздева Антона: *Служил в армии на Байкануре; *Закончил МЕД училище при Мониках на зуб. техника... Скрыть                                                                                                                                                Помогите убрать ЭТО моё личное обращение к врачу Н.П.Саниной.  Это моральная травма сыну, а если прочесть моё письмо целиком - как оно выставлено на сайте,  то это разглашение врачебной тайны, нашего домашнего адреса и телефона.                                                                        Уберите пожалуйста. Н.В.Груздева.
Nastya-Mih
10 апреля 2018, 16:55
Почему поданое нами обращение на основе решения суда рассматривается почти месяц, а не 10 дней, как вами же прописано в сроках?
Nastya-Mih
12 апреля 2018, 17:39
Мой предыдущий пост удален, ответа в личке тоже нет. Мы обратились с решением суда месяц назад, почему на наш запрос нет ответа уже месяц??? 
Amarianna
24 апреля 2018, 15:38
Я хочу удалить материалы о себе. Вот и что и кому писать и как вообще это организовать?
aleck.malishew2017
5 июня 2018, 13:33
статья 159 пункт 25 УК РФ принять в силу., на Компанию Active User в Интернете, мошенники 100%, либо вы не заблокируйте их, я вынужден писать рапорт о без смысла поддержки ваших Администрации компании Yandex, честь имею.
hohrinamaria
12 июня 2018, 21:00
Амбассадор ИП Хохрина Мария Сергеевна
Ф.И.О. агента: Хохрина Мария Сергеевна
Адрес агентства: г.Омск, ул.Герцена,65А, офис 2-8
Описание проблемы: 31.07.2010г. был внесён аванс за квартиру,по условиям договора если сделка не состоялась по вине агентства, то агентство обязано вернуть аванс, сделка не состоялась по причине того, что продавец забрал документы у агентства, а владелица агентства и агент в одном лице сказала, что аванс, якобы она отдала продавцу в качестве неустойки за потерянное время, а на самом деле, оказалось, что она им ничего не отдавала ( у продавца узнали про это), и нашими деньгами заплатила за аренду помещения, а риэлтору через которого мы на неё вышли сказала, что этих денег они не получат. Вот такое авантюрное агентство Амбассадор ИП Хохрина Мария Сергеевна, никогда не имейте с ним никаких дел!!!
Дата размещения: 22.11.2014




Вот такое сообщение оставила клиентка о моем агенство недвижимости. На сделку они не вышли подписали договор о нестойки,  если не выйдут на сделку заплатят нестойку. Наняли адвоката она пришла на фирму и сообщила, что фирма Амбассадор обманула её клиентов и я предложила хоть сейчас выйти на сделку. Она позвонила этой Лене и говорит фирма предоставляет вам квартиру идем на сделку? Но они опять отказались. Адвокат извинилась перед нами за них и ушла. Эти клиенты не хотели сделки денег у них не было на квартиру. Они морочили голову всем. И оклеветали не имея никаких доказательств. И не заплатили нестойку в размере 5% от стоимости продаваемого объекта. Мы их простили с продавцом и в суд не пошли подавать. 
ЮК РОСТ
23 января, 13:51
hohrinamaria,
Обратитесь trade-secret.ru
alstom
15 июня 2018, 15:16
Статья либо устарела, либо содержит откровенную ложь.


Дважды оставлял обращения на удаление персональных данных из индекса яндекса.
Роскомнадзор внёс сайт в реестр запрещённых. Есть совершенно однозначное решение суда, что любое распростанение незаконно. Яндекс шаблоном отвечает: не можем понять нарушает ли это закон. Так откройте сайт суда или РКН и прочитайте решение!!!


В статье сказано, что есть форма обращения. Форма спрятана так глубоко и написана так непонятно, что разобраться оч трудно.


Сам запрос яндекс обрабатывает не менее недели, однократно отвечает шаблоном с просьбой дать больше информации, потом закрывает тикет и прекращает отвечать по существу. Открывайте новый. Вот вам и статистика =)))


Гугл на точно такой же запрос живым текстом запросил скан паспорта, и через 8 часов всё удалил.
Slavianskaya
22 августа 2018, 17:04
alstom,
Здравствуйте, а ссылкой на форму не поделитесь?
lexx-vl
3 сентября 2018, 14:21
Slavianskaya,
https://yandex.ru/support/abuse/troubleshooting/oblivion.html
spoilertime
25 августа 2018, 02:17
А как насчет создать сайт/страницу, на котором будут описаны люди, попросившие удалить негативные отзывы?
типа "По запросу Ивана Ивановича Иванова из города Кемерово мы удалили из поиска 102 негативных отзыва на его профессиональную деятельность"
Vasiliy
29 августа 2018, 22:36
Представьте, что в сеть утекли ваши персональные данные, делиться которыми вы ни с кем не хотите. Что же вы будете делать в таком случае? Продолжать бороться за свободный интернет? Или же все-таки приложите усилия, чтобы третьи лица не получили доступ к этой информации?
Относятся ли такие случаи в принципе к этой теме - забвение?
Обновлено 29 августа 2018, 22:37
DOOR123
22 октября 2018, 22:00
В итоге внесены поправки, были изменения в законе? 
lenabukhalko5500
21 февраля, 02:29
Хочу навсегда удалить всю информацию о питомнике Vaitsberg,который давно закрыт,а там навешено куча левых организаций.Я владелица данного сайта:Vaitsberg.ru,или Вайтсберг читаю полную чушь о его " работе",которая закончилась ещё в 2014г.
vodmar
28 февраля, 02:33
они даже не отвечают, хотя куча фирм публикуют персональные данные, и удалить их невозможно, мне не нравится что в сети есть мой паспорт, моя квартира..
ekstrizhova
8 июля, 20:23
Это крайне странно. Человек имеет право не находиться в публичном доступе. Это право каждого граджданина. Я лично не размещала о себе информацию . Так какое же право имеет кто-то размещать информацию обо мне. Без моего на то согласия.
za4еmpеrm
24 июля, 05:06
А что делать, если я умру? Я бы не хотел, чтобы обо мне помнили.
za4еmpеrm
24 июля, 05:11
za4еmpеrm,
Только, ска, не надо о5 блокировать карточки. 1 раз "потерял" телефон - у вас сервис хуэе шакалов. Даже больше - хуже сберблянка.
BadBadGirl
22 августа, 18:05
Господи, мало того что из-за 5 лет назад размещенного обьявления на авито и удалённого за ненадобностью, какой-то сайт в этом году выдаёт это объявление за актуальное с моим номером. Так ещё чтобы сообщить об этом, надо либо воспольщоваться этим правом на забвение (и слить свои паспортные данные, теперь уже не зная не окажутся ли они на подобном сайте), либо "Если информация уже удалена с сайта-источника, но все еще отображается в результатах поиска". Но авито то и не отображается.
Я вообще не знаю что это за сайт и сколько там ещё таких левых объявлений с крадеными контактными данными. И вот как пожаловаться, м?