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Переставляем словари

В четверг, 31 марта, прекратят работу Яндекс.Словари. История сервиса началась с проектов Яндекс.Лингво и Яндекс.Энциклопедии: первый представлял собой коллекцию словарей компании ABBYY, а второй служил для поиска информации в электронных справочниках и энциклопедиях. Позже сервисы объединились — так появились slovari.yandex.ru. В последнее время на Яндекс.Словарях были доступны переводные словари и словари русского языка.

Судя по статистике сервиса, большинство пользователей приходят на slovari.yandex.ru именно за переводами. Закрытие Яндекс.Словарей вовсе не означает, что на Яндексе больше нельзя будет узнать, как переводится то или иное слово. По сути, долгое время у нас было сразу два сервиса с электронными словарями — Яндекс.Словари и Яндекс.Переводчик. Наверняка многим из вас уже доводилось использовать Переводчик не только для перевода текстов, но и для просмотра словарных статей.

Яндекс.Переводчик создавался как сервис для автоматического перевода фраз, текстов и целых сайтов. В его основе лежит разработанная в Яндексе технология машинного перевода. Однако со временем мы научили Переводчик работать в двух режимах — иными словами, быть не только переводчиком, но и полноценным словарём.

Режим перевода

Если вы введёте в Переводчик фразу или текст, вы получите автоматический перевод, а если отдельное слово — то словарную статью, где будут перечислены все его возможные переводы. Переводы будут сгруппированы по значениям и частям речи, а во многих случаях ещё и дополнены синонимами и примерами употребления — совсем как в привычном словаре. Можно не только узнать перевод того или иного слова, но и послушать, как оно произносится.

Режим словаря

Механизмы составления словарей на сервисах slovari.yandex.ru и translate.yandex.ru отличаются. Над большинством статей, доступных на Яндекс.Словарях, работали люди — профессиональные лингвисты из компании ABBYY (онлайн-словари Lingvo можно найти здесь). Статьи в Яндекс.Переводчике формируются автоматически — но по тем же правилам, которым следуют настоящие составители словарей. Для этого у Переводчика есть все необходимые навыки: он умеет определять части речи, устанавливать морфологические и синтаксические связи между словами, выявлять границы словосочетаний, анализировать семантические значения и объединять близкие по смыслу переводы в группы. Подробнее о том, как составляются машинные словари, можно почитать в разделе «Технологии». 

У каждого из подходов есть свои достоинства и свои недостатки. С одной стороны, в словаре, составленном людьми, меньше шансов встретить ошибку — хотя, конечно, случается всякое. С другой стороны, машинный словарь гораздо более гибок — он в разы быстрее откликается на изменения и развивается вместе с языком. Это легко проверить, например, на неологизмах [selfie] или [ad blocker]. Кроме того, статьи в Переводчике может редактировать каждый — если вы заметили, что в словаре есть неточность, достаточно кликнуть на ссылку «Сообщить об ошибке» и внести правку. Мы верим, что наилучшие результаты приносит сочетание технологической платформы и коллективного разума пользователей — и проекты наподобие «Википедии» служат отличным доказательством.

Сервис slovari.yandex.ru станет недоступен после 31 марта. Если вы много работали со словарями и пользовались функцией «Тетрадки», не беспокойтесь — записанные вами слова не пропадут. Содержимое тетрадок можно будет сохранить себе на компьютер или перенести в Яндекс.Переводчик.

1164 комментария
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Ksusha Исаева
24 марта 2016, 17:17
отстой(
k0rneev
1 апреля 2016, 01:49
Есть у ленты большой недостаток. У записей в середине минимальные шансы быть прочитанными. Не хочу, чтобы это потерялось:
https://yandex.ru/blog/company/perestavlyaem-slovari/56f4d831cb520b1e7d8ab090


Вот ссылка из того сообщения:
https://stat.yandex.ru/Russia/Dictionary

Статистика посещений. Вместе со справочником лекарств. "Без учёта мобильных устройств."
По недавним заявлениям представителей Яндекса, сейчас "регистр лекарственных средств" посещают около 5 млн. человек в месяц. Плюс 700 000 пользователей "переводных словарей". Плюс пользователи словарей русского языка. В апреле 2015 года Словарями пользовалось больше 5 300 000 человек. Получается, что внедрение Переводчика никак не повлияло на аудиторию Словарей.

Кстати.. Регистр лекарственных средств, который самый посещаемый и который решили оставить - он где? Дайте ссылку хоть.
По найденному в поиске адресу я вижу только уведомление о закрытии Яндекс.Словарей:
https://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A0%D0%9B%D0%A1/

(В результатах поиска отображается как slovari.yandex.ru>книги>РЛС)
Vit280876
1 апреля 2016, 10:57
Ksusha Исаева,
Яндекс, ну ссылку-то на петицию зачем удалять? Мы хотим вернуть словари, как можем. Люди, неравнодушные, подпишите!
https://www.change.org/p/yandex-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-yandex-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8?recruiter=519436079&utm_source=share_petition&utm_medium=vk&utm_campaign=vk_share_responsive
Света Чистякова
1 апреля 2016, 14:27
k0rneev,
здравствуйте. Про Регистр лекарственных средств помним; он будет доступен чуть позже.
irena-jane
6 апреля 2016, 00:32
Думала, я думала, возмущения свои высказывала везде, петицию подписала, а потом успокоилась и пришла ко мне МЫСЛЬ:
Дорогой ВЫндекс , проанализировала я тут свою собственную статистику, чем я пользуюсь:
Поиском - нет,
Маркетом - редко,
Диском - почти нет,
почтой - честно, почти нет (но изредка заглядываю) - почему-то перестала после закрытия народа (вопрос к Яндексу - почему? я не задумывалась, так вышло),
Браузером - нет,
ЯндексДеньгами - иногда, нечасто,
Картами - случайно (когда они встроены у кого-то на сайте).
Про остальные сервисы, включая ПЕРЕВОДЧИК, даже не слышала (к слову я его уже протестировала и закрыла навсегда).

И только один сервис я открывала КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Тот самый, который вы закрыли...

Вопрос: а нужен ли Яндекс? Мне теперь - особо нет.

Пользуюсь теперь ЛингвоЛив по вашей наводке, поиск в интерфейсе у него значительно хуже и неудобнее, но ведь главное - информация для людей.

Кораблик тонет, у ребят висят перед глазами огромные буквы "МОБИЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА" и более они не видят ничего.
utking
11 апреля 2016, 13:59
irena-jane,
Поддерживаю в каждом слове.
Замены неадекватны. Закрыли действительно нужный и полезный ресурс. Переводчики и рядом не стоят со Словарями.
whitealien
16 апреля 2016, 09:56
irena-jane,
Все так!
Хотел еще добавить, что пользуюсь иногда яндекс-новостями, но все меньше и меньше желания заходить туда с мобильных устройств, куда не кликни везде ссылка, листать нормально не получается и очень мееееедленно все, а казалось бы только текст на странице.
infanto
12 мая 2016, 11:20
Ну, что господа губители Яндекса, Переводчик ваш - редкое г*вно! Впрочем, нет, точнее, такое же , как и те сервисы, на которые вы нас отправляете. Теперь вы все одинаковые, серенькие мультитранные мышки
Поздравляю вас! Вы погубили отличный, действительно полезный, безупречно работающий сервис! 

umd.kkk
24 марта 2016, 17:18
(((((
Олег
24 марта 2016, 17:18
Яндекс, это очень плохие новости((
Олег
24 марта 2016, 18:05
Например, сравните "tableau" или "passage au niveau" в Словарях и в Переводчике. Просто сравните, и сразу станет ясно, что больше нужно изучающим язык - Переводчик или Словари.
Это разные сервисы, с разной аудиторией, разным функционалом. Искренне надеюсь, что вы всё-таки одумаетесь и оставите Словари в покое.
ianpeters
29 марта 2016, 20:05
Олег,
+100500. Яндекс, одумайтесь, растеряете клиентов. онлайн переводчиков вагон и тележка, а хороших словарей почти нет. Ваш словарь идеален, конкуренты даже рядом не стоят. Вместо того что бы развивать или просто поддерживать свой уникальный сервис, вы сливаетесь с общей массой онлайн переводчиков
Le2
1 апреля 2016, 14:08
Олег,
Полностью поддерживаю!!!! Никакой переводчик не сравнится с ЯндексСловарем!!!!!!!!!!!!@
eawf
1 апреля 2016, 22:19
Олег,
Если я ничего не путаю, «Яндекс Словарь» пользовался словарной базой другого онлайн-сервиса — словарей ABBYY. Посмотрите, пожалуйста: http://www.lingvo-online.ru/ru . Хороший сервис также «Мультитран», но его результаты нужно перепроверять — его пополняют пользователи. В некоторых случах помогают «Академик», proz.com и параллельные статьи в «Википедии».
esapronowa
2 апреля 2016, 14:57
Олег,
Согласна! Долго ещё буду отучаться набирать в поиске Яндекс Словари:((( очень часто пользовалась...
Комментарий удалён
sharolejka
3 апреля 2016, 14:36
annablock,
согласен абсолютно. В Словарях было все очень удобно и по уму. Посмотрел сейчас несколько похожих сервисов, все — полнейшая лажа. У кого-то примеров употребления нет, а у кого они есть, находятся неправильные, у кого-то просто интерфейс корявый.
Яндекс переводчик — вообще беспомощный бесполезный шлак. На словосочетание "time out" он дает перевод "время". ЧТО???
Lika Naumova
24 марта 2016, 17:18
зачееееем
val-budkin
24 марта 2016, 17:18
Печально, тетрадки были классными, помогали учить язык.
Татьяна
24 марта 2016, 17:43
val-budkin,
здравствуйте!
Тетрадки не пропадут, вы сможете перенести их в "Избранное" Яндекс.Переводчика в ближайшие дни.
solyahoff
24 марта 2016, 18:06
Татьяна,
А будут ли выпущены дополнения к поисковым средствам "Файр Фокса", например? А то есть "Яндекс. Словари", а по запросу "Переводчик" выдаётся только "Гугл": https://addons.mozilla.org/ru/firefox/search/?q=%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA&appver=any&platform=WINNT&atype=4
solyahoff
24 марта 2016, 18:09
Татьяна,
Если уже через неделю "Яндекс.Словари" перестанет работать, а программисты "Яндекса" не успеют сделать дополнение к поисковым системам, то возможность удобного перевода слов через поисковое поле "Файр-Фокса" пропадёт. Впрочем, такое дополнение делается крайне просто. Будем надеяться, что "Яндекс" его успеет сделать.
Татьяна
24 марта 2016, 18:18
solyahoff,
здравствуйте! Расширение продолжит работать.
wellusion
24 марта 2016, 20:11
Татьяна,
Добрый день.
Ок, тетрадки не пропадут. А будет ли функционал создания новых списков слов?
Света Чистякова
24 марта 2016, 20:21
wellusion,
здравствуйте. Список слов можно вести и в Переводчике — слова добавляются в раздел «Избранное».
solyahoff
25 марта 2016, 12:19
Татьяна,
Дополнение использует для обработки запроса "slovari.yandex.ru" -- хорошо, если он будет перенаправляться так, чтобы всё-таки удавалось получить перевод; спасибо.
gleb.posobin
29 марта 2016, 14:33
Света Чистякова,
словари можно настроить так, чтобы все переведённые слова записывались в тетрадку. Как такое сделать в переводчике?
Света Чистякова
29 марта 2016, 14:58
Глеб, здравствуйте. Сейчас в Переводчике такой возможности нет, но раз она нужна (а судя по вашему вопросу, нужна), мы постараемся её туда добавить.
gleb.posobin
30 марта 2016, 17:03
Света Чистякова,
да, нужна, спасибо большое. Ещё хотелось бы иметь возможность экспортировать все слова в тетрадке вместе с переводами (в CSV, например). В словарях этого нет, но там можно достать со страницы тетрадки все слова с переводами просто из кода страницы, что очень полезно при составлении карточек.
Света Чистякова
30 марта 2016, 17:53
Глеб, возможность сохранения слов из Тетрадок в формате CSV будет. Появится вот прямо в ближайшие дни.
gleb.posobin
31 марта 2016, 16:19
Света Чистякова,
а в Переводчике так тоже можно будет делать?
Света Чистякова
31 марта 2016, 17:17
Да, в Переводчике можно добавлять слова в избранное. Для этого нужно нажать на значок избранного в правом верхнем углу экрана (в списке значков — первый слева).

Кстати, перенос слова из Тетрадок в избранное Переводчика уже должен работать. Попробуйте зайти на translate.yandex.ru.
solyahoff
31 марта 2016, 18:50
Татьяна,
Расширение, к сожалению, перестало работать. Вместо перевода искомого слова показывается станица о том, что "Яндекс.Словари" теперь не работают. То есть надо либо всё-таки сделать новое поисковое расширение для "Файрфокса", либо так, чтобы автоматические запросы вроде "https://slovari.yandex.ru/search.xml?text=%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4&from=fx3" всё-таки перенаправлялись на переводчик. Спасибо заранее.
solyahoff
1 апреля 2016, 15:30
Света Чистякова,
Татьяны нет на месте, может, Вы подсобите? К сожалению, поисковое расширение для "Файрфокса" перестало работать. Вместо перевода искомого слова показывается станица о том, что "Яндекс.Словари" теперь не работают. То есть надо либо всё-таки сделать новое поисковое расширение для "Файрфокса", либо так, чтобы автоматические запросы вроде "https://slovari.yandex.ru/search.xml?text=%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4&from=fx3" перенаправлялись на переводчик. Спасибо заранее.
Света Чистякова
1 апреля 2016, 16:37
solyahoff,
а уточните, пожалуйста, каким именно расширением вы пользуйтесь? Сможете показать скриншот?
solyahoff
2 апреля 2016, 15:33
Света Чистякова,
Поисковое расширение называется "Яндекс.Словари": https://addons.mozilla.org/ru/firefox/search/?q=Yandex&appver=any&platform=WINNT&atype=4 -- по этой ссылке два расширения, которые раньше давали перевод.

Чтобы перевод продолжал работать, надо либо сделать перенаправление запросов на "perevod.yandex.ru" с передачей в том числе и искомой подстроки, либо же сделать новое поисковое расширение, которое прямо так и должно называться -- "Яндекс.Перевод", которое сразу создаёт запрос именно уже на перевод. У "Гугла" такое поисковое расширение есть, а у "Яндекса" -- нет пока.
solyahoff
6 апреля 2016, 17:28
Света Чистякова,
удалось настроить перенаправление или новое поисковое дополнение?
Света Чистякова
6 апреля 2016, 18:20
solyahoff,
здравствуйте. Простите, что сразу не ответила. Мы посмотрели на расширения — они сделаны не нами, а сторонними разработчиками. Поэтому поправить в них, к сожалению, мы ничего не можем. Можно попробовать написать напрямую создателям расширений.
sasha19612008
20 апреля 2016, 00:18
Татьяна,
"Тетрадки не пропадут, вы сможете перенести их в "Избранное" Яндекс.Переводчика в ближайшие дни. .... " Ну да, раньше слова были аккуратно в разных тетрадках разложены, теперь свалены в общую кучу!
Отстой ваш переводчик .. у Гугл он 100 лет
denis@rian-neva.ru
11 июля 2016, 16:25
Света Чистякова,
Светлана, здравствуйте! Почему-то перестала работать возможность поместить перевод слова в тетрадку -- теперь значок с флажком в области переведённого текста не серый, а светло-серый, то есть на него нажать нельзя. Похоже, что достигнут предел заполнения, который выставлен на пять тысяч слов или около того. Можете подправить, поднять предел хотя бы до десяти тысяч слов?
Света Чистякова
11 июля 2016, 17:30
Денис, здравствуйте. Да, лимит действительно есть. Более того — вы один из первых, кто смог его исчерпать :). В связи с этим просьба: вы не могли бы написать команде Переводчика на адрес support@translate.yandex.ru и вкратце изложить суть проблемы (иссяк лимит), а также рассказать, как и для чего вы используете избранное? С какими языками вы работаете, по какому принципу добавляете слова в избранное и так далее. Мы собираем отзывы пользователей Переводчика, и ваш рассказ очень пригодится. Спасибо!
bettybirds
24 марта 2016, 17:19
Пожалуйста, не делайте этого!!! Не похабьте золотой сервис! Я ваш Переводчик всегда воспринимала как недоразумение, а Яндекс Словари - наоборот. Не надо так!
margaritasal
24 марта 2016, 19:37
bettybirds,
вот именно! Почему Яндекс всегда ориентируется на необразованные массы, которым только и нужен несуразный машинный перевод, лишь бы самим не вдумываться, а не на людей, углубленно изучающих языки?
Света Чистякова
24 марта 2016, 23:21
margaritasal,
здравствуйте. Да, пять лет назад, когда запускался Яндекс.Переводчик, его единственной целью было обеспечивать машинный перевод текстов. Такой перевод может помочь, например, когда нужно в общих чертах понять суть текста на незнакомом языке. Понятно, что выполняя домашние задания по английскому с помощью автоматического перевода, язык не выучишь — с этим сложно поспорить.

Впоследствии на сервисе появились словари. За их составление тоже отвечает машина, но это не означает, что такой словарь нельзя использовать при изучении языка. Перевод текста и составление словарей — разные задачи. В словарной статье из машинного словаря будут даны и переводы слова, и транскрипция, и его синонимы, и примеры употребления.

Кроме того, на словарные статьи из Переводчика (в отличие от статей в Словарях) не распространяются ограничения правообладателей. Мы вправе постоянно дополнять статьи, снабжать их новыми примерами и вообще всячески улучшать — и мы будем это делать.
bio-ieco
25 марта 2016, 10:13
Света Чистякова,
Смысла в переводчике нет, его и удаляйте, он генерирует такой "перевод", что понять его невозможно, даже с оригиналом, ему можно скармливать только короткие предложения, получая каркас, и используя словарь собирать перевод.
Вот, что сгенерило это "чудо":
Sense in the translator no, and delete it, it generates a "transfer" that to understand him is impossible, even with the original, it can be fed only short sentences, getting the frame, and using a dictionary to collect the translation.
Обратно:
Смысл в переводчике нет, и удалить его, он выдает "трансфер", что понять его невозможно, даже с оригиналом, его можно кормить только короткими предложениями, попадая в кадр, и используя словарь, чтобы забрать перевод.
Света Чистякова
28 марта 2016, 21:54
bio-ieco,
чем больше раз вы прогоните текст через автоматический переводчик, тем более далёк он будет от оригинала — на мой взгляд, это довольно очевидно. Ну да, играть в сломанный телефон временами бывает весело.

Мы никогда не утверждали, что при переводе текстов автоматический переводчик даёт результат, равноценный литературному переводу. Переводчик нужен, когда надо хотя бы примерно понять, о чём идёт речь, скажем, во-о-он на той китайской страничке.
Le2
1 апреля 2016, 14:14
Света Чистякова,
Предназначение переводчика и словарей - совершенно разное. Переводчик ну никак не поможет людям, углубленно изучающим язык. В отличие от словарей.
MashaGusak
24 марта 2016, 17:20
Оставьте Словари!!! они намного удобней переводчика
vik-q
24 марта 2016, 17:21
А как же быть с функцией "найдено в примерах" которая помогает в понимании словосочетаний из пары отдельных слов? В переводчике не нашел :(
Татьяна
24 марта 2016, 17:45
vik-q,
на Переводчике есть похожая функция, вы можете посмотреть примеры употребления слов.
shinas
24 марта 2016, 19:33
Татьяна,
Пока переезд осуществился не для всех слов. Поэтому народ и волнуется. Наберите, например, solliciter на французко-русском направлении словаря и переводчика. Пока в переводчике этого слова вообще нет.
fasolli
24 марта 2016, 17:23
Но как без вас буду жить? Словари выглядят гораздо структурированней переводчика, дают хорошие примеры, у них отличный интерфейс и удобный функционал! Причем интерфейс отличный не только на ПК, но и на моильном телефоне! Всегда жалела, что нет приложения именно от Яндекс.Словарей, а не переводчика.
А переводчиком пользуются лентяи, которым проще целый текст перевести, чем по словам(
Очень, очень жаль!!! ;_________;
Света Чистякова
24 марта 2016, 21:44
fasolli,
к сожалению, выпустить мобильное приложение Словарей мы не могли. Материалы, доступные на Словарях, принадлежат не Яндексу, а нашим партнёрам. Их можно использовать только с рядом ограничений.

Да, если ввести в Переводчик текст, вы увидите его машинный перевод — он может помочь, например, когда надо быстро понять смысл текста на незнакомом языке. Если вы введёте отдельное слово, вы увидите словарную статью. Многие статьи снабжены примерами и синонимами, и мы постоянно их обновляем и дополняем.
Комментарий удалён
luchezar2000
30 марта 2016, 11:54
KorsetMaster,
Смысла нет с этими менеджерицами разговаривать, они будут далдонить только то, что сказало начальство, и приводить выработанные на летучке аргументы.
Удалённый пользователь
1 апреля 2016, 18:51
luchezar2000,
да, точно, как будто с автоответчиком разговариваешь, а не с человеком. "Спасибо, что позвонили, ваш звонок очень важен для нас"...
valerya.ov4innikova2015
24 марта 2016, 17:24
Я, как студентка факультета иностранных языков, всегда пользовалась именно словарем. Ваш он-лайн словарь был самый удобный. Меня не очень радует идея переводчика, так как я знаю минусы машинного перевода и благо есть своя голова, чтобы слова в предложения строить грамотно. Очень обидно, что такой удобный сервис пропадет, ведь к хорошему быстро привыкаешь(
ilebedef
24 марта 2016, 17:35
valerya.ov4innikova2015,
Вводя в окно переводчика одно слово ему даётся словарный перевод слова. По сути устаревший сервис объединили с переводчиком.
k.gamolina
24 марта 2016, 17:46
ilebedef,
Вы о каком языке говорите, как часто пользуетесь Яндекс-словарём и с какой целью? Тот, кто хоть раз писал научную статью на других ин.языках, кроме английского, согласится с Валерией.
email5588
24 марта 2016, 17:49
ilebedef,
да? Ну вот вам тогда слово "heavy-duty". Это то, что мне понадобилось перевести вот прямо только что. Пойдите и переведите его сперва в Словарях, а потом в Переводчике.

И таких слов как "heavy-duty" и отсутствие (в Переводчике) к ним транскрипции, озвучки, и примеров переводов - многое множество, насколько я понимаю.
ilebedef
25 марта 2016, 09:11
email5588,
Пошел и перевёл. Если написать "heavy duty", то переводчик даёт и разные примеры перевода и транскрипцию, а озвучка присутствует в окне ввода на английском (озвучка, кстати, полностью идентична). Не вижу никаких проблем.
email5588
25 марта 2016, 15:53
ilebedef,
ну ладно, скопипастю, чтобы все увидели, что такое для тебя ОДИНАКОВЫЙ результат.
----------------------------------------------------------------------------------
Яндекс.Словари:
heavy-duty [ˌhɛvɪˈdjuːtɪ]
Прилагательное (ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, КАРЛ, ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ !!!)
1) мощный, сверхмощный; предназначенный для работы в тяжелом режиме; работающий в тяжелом режиме
heavy-duty harrow — тяжелая борона
heavy-duty tire — шина большой грузоподъемности
heavy-duty compressor — компрессор большой мощности
heavy-duty rectifier — мощный выпрямитель
heavy-duty truck — тяжелый грузовой автомобиль
2) тяжелого типа; предназначенный для тяжелого режима работы
3) облагаемый высокой таможенной пошлиной
4) сверхпрочный
ИТОГО: прилагательное (!) с 8 переводами, 5 примерами использования
----------------------------------------------------------------------------------
Яндекс.Переводчик:
heavy duty [ˈhevɪ ˈdjuːtɪ] сущ (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, КАРЛ, СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ !!!)
1) высокая пошлина
(high duty)
2) тяжелый режим
3) тяжелая обязанность
ИТОГО: существительное (!) с 3 переводами, 0 примеров использования
----------------------------------------------------------------------------------
Дааа, знаешь я был неправ. А то что дефис, который ты убрал, чтобы всё таки "найти" слово в Яндекс.Переводчике - делает из прилагательного существительное - ну то мелочи. Примеров мало? Та пусть сами придумают! НЯВИЖУНИКАКОЙРАСНИЦЫ
peiyupackagingtechnology2016
1 апреля 2016, 18:31
ilebedef,
Странно, что о словарях и их качестве, а также о том, устарели они или нет, рассуждает человек, который вот так формулирует предложение на родном (?) языке: "Вводя в окно переводчика одно слово ему даётся словарный перевод слова. " Надеюсь, что все же язык не родной:) Возможно, автор как раз Яндекс.Переводчиком и пользовался....
P.S. Если что, деепричастный оборот должен согласовываться с подлежащим (при этом подлежащее должно быть субъектом действия)... а еще тавтология налицо и т.д. и т.п. ... печаль...
P.S. Словари-то верните!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
email5588
24 марта 2016, 17:25
Дегенератизм. Полный.
За что не возьмётесь - всё испоганите. Так было с Кинопоиском - так случилось и со словарями.
Максимально лёгкий и максимально удобный словарь взять и поменять на какой-то корявый и отвратительный аналог. ЗАТО с переводом слова SELFIE ! Спасибо за этот шедевр!
Елена Вишневская
24 марта 2016, 17:25
Расстроили этим известием!!! очень зря...
starever
24 марта 2016, 17:25
Я против закрытия Яндекс-Словарей. Было очень удобно! Не надо!!! Прислушайтесь к тем, кто самостоятельно переводит, а не пользуется машинным переводом. Я своих студентов отучаю пользоваться всякими "транслейторами" - такую ерунду порой пишут!
Света Чистякова
24 марта 2016, 23:29
starever,
вы совершенно правы — переводя текст «транслейтором», язык не выучишь. Но наш Переводчик — это универсальный сервис. Если нужно быстро понять, о чём идёт речь на китайском сайте, придёт на помощь машинный перевод. А если кропотливо работаешь над домашним заданием, размышляя, как лучше перевести непростое слово, — пригодится словарь.
Le2
1 апреля 2016, 14:19
Света Чистякова,
Нам не надо понимать вывеску на китайском!!! Нам нужны нормальные словари!!!! Разницу чувствуете???????
Удалённый пользователь
1 апреля 2016, 15:52
Света Чистякова,
почему вы все время пишете о китайских и о корейских сайтах? Вам уже тысяча человек написала, что словарями пользовались профессионалы, вы не предлагаете достойной альтернативы словарям, вы вообще ничего внятно не объясняете, к сожалению. Кстати, многие корейские и китайские сайты предлагают возможность переключения на английский, вы на них явно не заказываете. Ну ок, если уж попался такой "дикий" корейский или китайский сайт, где нет переключения на английский язык, то в браузере Google Chrome достаточно, находясь на странице, нажать на правую кнопку мыши и выбрать "Перевести на русский". И никакой Яндекс.Переводчик при этом будет не нужен.
Света Чистякова
1 апреля 2016, 17:00
ссылки на онлайн-словари собраны здесь: https://slovari.yandex.ru/.
Удалённый пользователь
1 апреля 2016, 18:49
Света Чистякова,
как ни странно, я видела. И, кстати, я знаю еще много других ссылок на онлайн-словари, я вас уверяю :) Альтернативы slovari.yandex нет, увы. Что же, я перейду на бумажные словари, это неудобно, но что поделать, что Яндекс за неделю быстренько так закрывает сервис, которым, по вашим же данным, пользовалось 700 тысяч человек. Что такое 700 тысяч? Да ничего особенного.
Елена Вишневская
24 марта 2016, 17:26
ОСТАВЬТЕ СЛОВАРИ!!!!
mashaonelove
24 марта 2016, 17:26
ЭТО УЖАСНО
УЖАСНО
УЖАСНО!!!!!!!
Ещё один гугл(((
Аксинья Яковлева
24 марта 2016, 17:27
Обожепрошуненадо.
Просто, пожалуйста, не надо.
Мне без словаря не жить никак, серьёзно. Это слишком божественный сервис, чтобы его удалять!
mashaonelove
24 марта 2016, 17:27
Да, спасибо, что Кинопоиск всё-таки в норме оставили!

ЗАДУМАЙТЕСЬ!!!

Аболютный дегенератизм
fmkk5-01-05
24 марта 2016, 17:28
очень и очень жаль. на мой взгляд, ваш словарь был одним из лучших, и никакой переводчик его не заменит.
proverkaforall
24 марта 2016, 17:28
ЗАЧЕМ?????????????? Это лучший сервис Яндекса! Там практически все слова с примерами употребления, этого нет в переводчике! Видимо, Яндекс делает все, чтобы люди от него отвернулись.
Алексей
24 марта 2016, 20:52
proverkaforall,
Здравствуйте, в Переводчике есть и словарные статьи с примерами, и группировка по значениям.
groupe105fr
24 марта 2016, 17:28
И станет "яндекс переводчик", как "гугл переводчик"-один из самых худших переводчиков, что в словарном плане, что в плане перевода...(
email5588
24 марта 2016, 17:28
Провести сперва какое-либо голосование, чтобы узнать мнения пользователей? Та конечно! Кто их будет спрашивать, этих плебеев интернетных?!

Получите, распишитесь!

Вот так уроды.
k.gamolina
24 марта 2016, 17:43
email5588,
и так всю жизнь и во всех сферах.
hgdhdhdhhd
24 марта 2016, 21:26
email5588,
в чем проблема купить ABBYY Lingvo? Почему Яндекс должен платить за вас, чтобы вам было удобно? Что вы дали взамен?
an80
24 марта 2016, 23:41
hgdhdhdhhd,
самое интересно, что и покупать ничего не нужно - вот те же самые словари ABBYY, бесплатно и легально:
http://lingvolive.ru/
http://www.lingvo-online.ru/ru
Андрей Вельдер
25 марта 2016, 00:39
an80,
это полное говно, или громоздкое и тяжеловесное но с live-поиском, или более лёгкое - зато без всего. slovari.yandex.ru - это такой ya.ru, лёгкий, удобный, с коррекцией сразу на лету.

ну вас в жопу, идиоты
email5588
25 марта 2016, 00:55
hgdhdhdhhd,
что посетители сервисов Яндекса дают взамен? Ну наверное пару десятков миллионов посещений в сутки?.. Не отдельно Яндекс.Словарей, а в целом всех сервисов Яндекса. А это возможность убедить своих клиентов в рекламном направлении (и не только) в том, что ресурс востребован и они могут рассчитывать на достаточно большую аудиторию. Репутация НЕстабильности в области проектов - вот что самое страшное для любого интернет-портала. Хотя тебе, валенку, это всё объяснять - нервов не наберёшься.
cool.sister
24 марта 2016, 17:28
Всегда отдавала предпочтение "Яндекс Словарям" хотя бы за интерфейс, отличный от того же "Яндекс Переводчика", так как часто работая с переводом отдельных слов, удобно было просматривать примеры, значения. Всё понятно, развёрнуто, фактически идеально. Не знаю, как буду привыкать к "Переводчику", "Словари" в разы удобнее. Как жить дальше?
Алексей
24 марта 2016, 20:54
cool.sister,
Здравствуйте. Но в Переводчике ведь есть и словарные статьи с примерами, и группировка по значениям, так что всё это по-прежнему в вашем распоряжении.
hgdhdhdhhd
24 марта 2016, 21:27
Алексей,
Если все это есть в переводчике, пусть будет и в словарях. Неужели так дорого поддерживать оба сервиса?
Алексей
24 марта 2016, 23:07
hgdhdhdhhd,
В Переводчике машинный перевод, а в Яндекс.Словарях — статьи из партнёрских словарей, с соответствующими ограничениями правообладателей. Эти ограничения затрудняют развитие сервиса, например потому, что такие словари невозможно обновлять и дополнять. У Переводчика таких ограничений нет, поэтому он развивается быстрее и постепенно стал пользоваться большей популярностью, чем Словари.
Sofia Rodina
24 марта 2016, 23:25
Алексей,
>Эти ограничения затрудняют развитие сервиса, например потому, что такие словари невозможно обновлять и дополнять
Вероятно, это ограничение не вчера появилось.. И пользователи словарей не жалуются на неакуальность контента.. Может их и не надо обновлять/дополнять? Язык не так быстро меняется, чтобы это стало проблемой в ближайшие 5(как минимум) лет, а то и все 50

>У Переводчика таких ограничений нет, поэтому он развивается быстрее и постепенно стал пользоваться большей популярностью
Даже если с выходом мобильного приложения Яндекс.Переводчик или, не знаю, честно говоря, что гонит трафик в 7млн для этого сервиса, количество пользователей Яндекс.Словарей стало меньше, разве 700 тысяч практически ежедневно заходящих пользователей - это мало для поддержания жизнеспособности словарей?

Вы только вдумайтесь, 700 000 человек... Отличный сервис, ну сделайте его платным, ну это же просто преступление закрывать такой продукт. Я лично более 5ти лет подряд им пользуюсь, практически каждый день.

Действительно, на грани личной трагедии.
Алексей
24 марта 2016, 23:52
Sofia Rodina,
Причина не сводится только к невозможности обновления, конечно же, я привёл это как пример. Есть ограничения и по части использования партнёрского контента, например, на мобильных устройствах или в результатах поиска, а это важно.
Кроме того, по сути у нас сейчас два сервиса электронных словарей, мы решили сосредоточиться на развитии одного из них. Функционально Переводчик близок к Словарям, и он постоянно развивается. Конечно, это всё не отменяет того, что вы, как и многие другие, привыкли пользоваться Словарями и, может быть, даже самый лучший машинный перевод для вас их не заменит. Но обычные электронные словари существуют не только у нас, те же партнёрские словари ABBYY доступны на http://www.lingvo-online.ru/ru
Sofia Rodina
25 марта 2016, 00:12
Алексей,
они не делают важных вещей: например, не распознают язык при вводе слова. Также сам сайт довольно тяжелый, долго грузится, плохо подходит для мобильного интернета.
Ну и еще наверно найдется десяток причин почему нет.

Вообще непонятно зачем было ввязываться в этот бизнес Яндексу, если настолько не готовы нести ответственность и просто плюете на пользователей. Как сейчас, например.
В кои-то веки сделали хороший продукт. И спустя время сливаетесь, потому что "и контент мы предоставлять не можем, да и вебом нынче не модно стало заниматься".
А что с теми 700 тысячами, кто ежедневно использует этот сервис? Shame on you, яндекс. Просто нож в спину.
cool.sister
30 марта 2016, 22:36
Алексей,
сравнили, ага. Если верить в то, что вы говорите, то создаётся иллюзия, будто ничего не поменялось, кроме названия. Честно, я пыталась воспользоваться "Переводчиком" вместо "Словарей". Но нет, разница просто колоссальная. Пользоваться слишком неудобно. Как в "Гугл переводчике". Собственно из-за этого я им никогда не пользовалась. Как высказался человек выше, это действительно нож в спину для тех, кто по-настоящему изучает язык. Сервис был очень достойный, очень. Жаль, что в итоге всё последовало выражению "хорошего поненможку".
grzr
24 марта 2016, 17:30
Был удобный простой сервис.
Взяли и убили.
ya.vendetta141190
24 марта 2016, 17:30
Поддерживаю всех!!! Не закрывайте Словарь!
onabokova
24 марта 2016, 17:31
Оставьте словари!!!!
Елена Вишневская
24 марта 2016, 17:32
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ОСТАВЬТЕ СЛОВАРИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
oleg.solovyow
30 марта 2016, 15:44
Елена Вишневская,
+1
egor-varzer
24 марта 2016, 17:32
Жаль. Переводчик очень похож на гугловский, зачем второй гугл? Оставьте словари, пожалуйста. Их люди составляли, а не машина.
xenia1898
24 марта 2016, 17:32
Ужас... Нужен был именно словарь. Со статьями и примерами употребления слов для более точного применения слова... Этот переводчик для ленивых тупиц. Последнее хорошее пропало из Яндекса...
Алексей
24 марта 2016, 20:55
xenia1898,
Здравствуйте, но в Переводчике всё это есть: и примеры, и словарные статьи.
Комментарий удалён
Алексей
24 марта 2016, 23:31
wildekz,
А это не мои слова, вы думаете? Спрашивайте, отвечу другими своими словами)
MrWisp
24 марта 2016, 17:32
Использовать переводчик как словарь крайне неудобно. Теперь полезная инфомрация занмиает только треть экрана.
Света Чистякова
28 марта 2016, 21:59
MrWisp,
здравствуйте. Да, я понимаю, о чём вы. Важно понимать, что Переводчик не застынет на месте — он будет меняться, и при обновлении мы обязательно будем учитывать отзывы пользователей. В том числе и те, которые касаются интерфейса.
kaa.Tula
24 марта 2016, 17:33
Хреново.
Mariya Chernikova
24 марта 2016, 17:33
Плохо, если не сказать ужасно! Отдаю предпочтение Словарям :-(
hgdhdhdhhd
24 марта 2016, 21:28
Mariya Chernikova,
Ваш выбор - ABBYY Lingvo
Evgeny M.
24 марта 2016, 17:33
Не выключайте!!! В переводчике не указываются три формы глагола - существенный минус. В словарях это есть.
Света Чистякова
28 марта 2016, 22:01
Evgeny M.,
все пожелания записываем! Честное слово.
vstavrati
24 марта 2016, 17:34
Прикольно, а че не придумали вместо словаря какой-нибудь разговорник - большое количество лузеров во всем мире их тоже покупает... Жаль, очень жаль!
margaritasal
24 марта 2016, 20:01
vstavrati,
ага, так они еще и считают, что язык знают, прочитав\прослушав разговорник! Сколько таких перевидала... "Я знаю язык", а на вопросы о временах и артиклях расширяют глаза. А потом выясняется, что знают 10 фраз из разговорника... И вот для таких людей все кругом пишется\снимается\строится\разрабатывается... (((
an.ko.zlova
24 марта 2016, 17:35
Для некоторых это был инструмент работы. Словарные статьи в этом переводчике - детский лепет. С такой радостью приносят мне гумно на лопате, вспоминается "новый кинопоиск".
Отвратная новость, яндекс.
Алексей
24 марта 2016, 23:11
an.ko.zlova,
В Яндекс.Словарях статьи из партнёрских словарей, с соответствующими ограничениями правообладателей. Эти ограничения затрудняют развитие сервиса, например потому, что такие словари невозможно обновлять и дополнять. У Переводчика таких ограничений нет, поэтому он развивается быстрее и постепенно стал пользоваться большей популярностью, чем Словари.
Онлайн-словари ABBYY, которые используются на сервисе, доступны здесь: http://lingvo-online.ru/ru
Алина
24 марта 2016, 17:35
Яндекс все хуже и хуже, КиноПоиск испортили, даже телепрограмму и ту сделали хуже, теперь добрались и до словаря , кому там у вас неймется , нам нужен именно словарь!!!!
phil.spain2012
24 марта 2016, 17:35
Уважаемый Яндекс, вы заболели там все?
Natalia Protasova
24 марта 2016, 17:36
НЕТ! ЭТО ЖЕСТОКО! Прошу вас, нет! Господи! Яндек словари - это реально вещь, не губите то, что так дорого переводчикам, ну пожалуйста! Кому нужен тупой машинный перевод, зачем! не надо так!
Алексей
24 марта 2016, 23:12
Natalia Protasova,
Электронные словари ABBYY, которые используются на сервисе, доступны здесь: http://lingvo-online.ru/ru
Комментарий удалён
Алексей
24 марта 2016, 23:56
wildekz,
Ок, ваше мнение понятно, а вопрос не очень.
NariT6w5
24 марта 2016, 17:37
"Найдено в примерах" в словарях гораздо точнее чем в переводчике
пример:I grant you the force of that argument
словари - я признаю справедливость вашего довода
переводчик - Я дарую тебе силу, что аргумент
(facepalm)
email5588
24 марта 2016, 17:53
NariT6w5,
Да прибудет с тобой сила! =)))

А ещё хотелось бы сказать: "да прибудет мозгов у менеджеров Яндекса !"
margaritasal
24 марта 2016, 20:02
email5588,
))))
Света Чистякова
28 марта 2016, 22:03
NariT6w5,
сейчас Переводчик переключается в режим словаря только при вводе отдельных слов. Фраза [Я дарую тебе силу, что аргумент] — это, конечно, результат автоматического перевода. Пожелание насчёт поиска в примерах учли, спасибо.
velk-natalya
24 марта 2016, 17:37
Очень расстроена этим известием! Очень привыкла к Яндекс-словарям и не знаю достойной замены! Присоединяюсь к вышесказанному и тоже нахожу Яндекс-словари гораздо удобнее Яндекс-переводчика! Хотелось бы узнать причину удаления этого сервиса, а также насколько можно надеяться на его возобновление - "по просьбам трудящихся", так сказать! ;)
Света Чистякова
24 марта 2016, 23:54
velk-natalya,
здравствуйте. Причин много. Одна из них — с появлением на translate.yandex.ru машинных словарей два сервиса (Переводчик и Словари) стали дублировать функциональность друг друга.

Ещё одна весомая причина — ограничения правообладателей. Статьи на Словарях принадлежат не Яндексу, а нашему партнёру. Мы не можем их поправлять и дополнять — равно как и, например, не можем показывать их в мобильных приложениях.

Словарные статьи на Переводчике составлены с помощью технологий Яндекса. Здесь всё проще: их можно править, можно добавлять туда примеры, можно использовать на мобильных устройствах.
velk-natalya
25 марта 2016, 03:40
Света Чистякова,
Благодарю за обратную связь! Однако непонятно... (1) Если существуют какие-то ограничения для мобильных приложений (https://roem.ru/24-03-2016/221410/yandex-kill-shoot-abbyy-slovari/), пусть они продолжают существовать для приложений... Почему обычная версия сайта (не для мобильных) не может сохраниться? (2) Что касается, "пополнения" и "дополнения" - пусть Яндекс-переводчик саморазвивается... Яндекс-словари очень удобны в том виде, в каком они есть.
foxasha
24 марта 2016, 17:37
Верните! Яндекс.Словарь был для меня одним из самых удобных и нужных онлайн-сервисов, он выгодно отличался от многих аналогов. Не лишайте себя и нас такого удобного инструмента!
Алина
24 марта 2016, 17:37
Такое впечатление, что конкуренты внедрили вредителя и он старается во всю, превращая Яндекс в отстой!
aoa2
24 марта 2016, 17:38
Зашла по указанной ссылке, набрала фразу «gli è che». На стороне русского языка отобразилось одно слово «Что». Смеялась до слёз. Как из анекдота «Ду ю шпик инглиш».
email5588
24 марта 2016, 17:55
aoa2,
зачем тебе знать перевод «gli è che», если у тебя есть перевод слова selfie ?
_
24 марта 2016, 17:38
оставьте, оставьте словари как есть. единственный, кажется, сервис на яндексе, к которому почти нет нареканий. после того, как карты сделали практически неюзабельными, ничего хорошего от ваших инноваций ждать не приходится
leonid.dvoryansky
24 марта 2016, 17:39
Господа, зачем так переживать? Ведь жи есть multitran.ru?
valerya.ov4innikova2015
24 марта 2016, 18:15
leonid.dvoryansky,
похоже, что вся эта огромная аудитория, кто любит пользоваться Яндекс. Словарь, начнет им пользоваться на постоянной основе. Но согласитесь, Яндекс удобнее в использовании?
smirnova.anna.vladi
24 марта 2016, 18:22
leonid.dvoryansky,
пока есть...
у Яндекс. Словарей есть (или уже "были"?) преимущества перед Мультитраном:
скорость загрузки;
хорошая структура статей;
эстетика!)
Елена Вишневская
24 марта 2016, 18:24
leonid.dvoryansky,
спасибо, добавила в закладки...
sasha.dva-nova
24 марта 2016, 19:17
leonid.dvoryansky,
меееедленно, неудобно, некрасиво. Особенно с мобильных устройств.
vdanilenko
24 марта 2016, 23:46
Елена Вишневская,
Можете еще добавить http://dictionary.cambridge.org и http://www.thesaurus.com/. Тоже хорошие ресурсы. Но Яндекс.словарей не заменят.
an80
24 марта 2016, 23:47
leonid.dvoryansky,
все-таки Мультитран хорош для случаев, когда нужно очень редкое значение или когда ищешь не просто смысл слова, а именно подходящий нюанс. Если просто значение слова нужно - я буду пользоваться http://lingvolive.ru/ или даже толковым словарем типа http://www.oxforddictionaries.com/
Alina Lapina
26 марта 2016, 10:53
leonid.dvoryansky,
спасибо, добавила в закладки
Alina Lapina
26 марта 2016, 10:53
an80,
спасибо, добавила в закладки
Alina Lapina
26 марта 2016, 10:54
vdanilenko,
спасибо, добавила в закладки
luchezar2000
30 марта 2016, 14:08
leonid.dvoryansky,
На Мультитране невнимательные гуманитарии-переводчики пишут значения глагола в поле для существительного, и там таких слов/фраз уже большинство, вообще всё в кашу на данный момент, на Мультитране для каждого слова/фразы считают обязательнм привести дебильное табу-значение, часто матерное (в 90-х знание матерных и табу-выражений считалось признаком высококлассного переводчика, и это перешло в Мультитран), на Мультитране огромное количество узкопрофессиональных фраз переведено неправильно (как переводчик в области IT я часто вижу такие неправильные переводы понятний и фраз), ну и т.д. В остальном замены Мультитрану нет :))
leonid.dvoryansky
31 марта 2016, 04:07
luchezar2000,
там как на вики можно оставлять рекомендации к правке
eawf
1 апреля 2016, 22:29
leonid.dvoryansky,
Они дополняют друг друга, но не равнозначны. «Яндекс Словари» (то есть Lingvo) — 'электронная версия словарей, над которыми работали лингвисты. «Мультитран»— «живой» словарь, в нем отражены неологизмы и т. п., но его пополняют пользователи, поэтому результаты приходится перепроверять.
eawf
1 апреля 2016, 22:46
luchezar2000,
Загляните еще на proz.com, хотя, наверное, Вы его знаете.
Удалённый пользователь
24 марта 2016, 17:39
Яндекс.Словари это ваше огромное преимущество перед Гуглом. зря вы их убираете(
Badorina-Alina
24 марта 2016, 17:39
Всегда рекомендовала ученикам ваш сервис. А теперь как быть уверенной, что в словаре не будет технического бреда?
Хотя, с экономической т.з. вас понимаю - данный шаг нужен для выживания словаря (ИМХО).
loom07
24 марта 2016, 17:39
думаю, это правильно: переводчик включает в себя возможности словаря и по функционалу более широк, а привыкнуть к нему- дело нескольких дней.
email5588
24 марта 2016, 17:57
loom07,
нет, он НЕ включает в себя функционал Яндекс.Словаря! Вверху уже масса примеров!

Яндекс, хватит заводить ботов, чтобы показать счастье и радость у пользователей!
valerya.ov4innikova2015
24 марта 2016, 18:20
loom07,
просто проверила значение одно и того же слова trap в Яндекс. Словарь и Яндекс. Переводчик - небо и земля, вот честно. А ведь нужно именно редкое значение и с примером, чтобы полностью понять как раскрывается его значение. Наверно хотят, чтобы переводчики перестали пользоваться полезными вещами задаром и где-то покупали хорошие словари на стороне.
Алексей
24 марта 2016, 23:13
valerya.ov4innikova2015,
Между Словарями и Переводчиком принципиальная разница, о которой мы и написали в посте. В Яндекс.Словарях статьи из партнёрских словарей, с соответствующими ограничениями правообладателей. Эти ограничения затрудняют развитие сервиса, например потому, что такие словари невозможно обновлять и дополнять. У Переводчика таких ограничений нет, поэтому он развивается быстрее и постепенно стал пользоваться большей популярностью, чем Словари.
Электронные словари ABBYY, которые используются на сервисе, доступны здесь: http://lingvo-online.ru/ru
Alina Lapina
26 марта 2016, 10:57
Алексей,
спасибо, добавила в закладки
k.gamolina
24 марта 2016, 17:39
Это худшая новость не только дня, но и недели. С Яндекс-словарём я проучилась почти четыре года в университете, пользуясь им каждый день. Простой эксперимент с переводом слова fussstreife (именно с такой орфографией) в Словаре и Переводчике показал неэффективность последнего. Словарь исправил заглавную букву и -ss- на ß, выдал артикль, ударение и множественное число -- помимо точного перевода самого слова. Яндекс-переводчик не смог даже и этого. Вопрос: в чём же его преимущество? В неудобных автоматических вариантах слова, выскакивающих после нажатия enter?
Словарь и переводчик -- разные вещи, которые не заменяют друг друга.
Алексей
24 марта 2016, 23:15
k.gamolina,
Да, безусловно, разные. В Яндекс.Словарях статьи из партнёрских словарей, с соответствующими ограничениями правообладателей. Эти ограничения затрудняют развитие сервиса, например потому, что такие словари невозможно обновлять и дополнять. У Переводчика таких ограничений нет, в этом одно из преимуществ. Он развивается быстрее и постепенно стал пользоваться большей популярностью, чем Словари.
Электронные словари ABBYY, которые используются на сервисе, доступны здесь: http://lingvo-online.ru/ru
alnikkur
24 марта 2016, 17:39
Сначала яру, теперь словари.... Что будет следующим? Новости?! Почта?!! Сам поисковик?!!!
yurket2006
24 марта 2016, 17:40
Так а в каком виде останутся "Тетрадки"?
Татьяна
24 марта 2016, 17:50
yurket2006,
здравствуйте!
Тетрадки можно будет импортировать в Избранное.
yurket2006
24 марта 2016, 17:52
yurket2006,
Все, увидел.
"Записывать в тетрадки новые слова больше нельзя. Записи из тетрадок можно будет сохранить себе на компьютер или перенести в раздел «Избранное» Яндекс.Переводчика. Эта возможность появится в ближайшее время и будет доступна и после закрытия Словарей."

Только вот разные тетрадки перенесутся ли в отдельные "группы" в избранное? или все в 1 кучу свалится?
yurket2006
24 марта 2016, 17:52
Татьяна,
разные тетрадки перенесутся ли в отдельные "группы" в избранное? или все в 1 кучу свалится?
Татьяна
24 марта 2016, 17:57
yurket2006,
сначала слова окажутся в одном списке, но в ближайшее время мы сделаем разбивку по папкам. Все данные сохранятся.
yurket2006
24 марта 2016, 17:57
Татьяна,
Тогда все хорошо =) Спасибо за ответы!
illusion213
24 марта 2016, 17:40
ну что же, шаг вроде бы в верном направлении. Удачи с реорганизацией!
yoursmileys
24 марта 2016, 21:25
Да откуда ж такое берется на свете, а... Небось, не заходил на Словари никогда.
illusion213
25 марта 2016, 16:03
yoursmileys,
регулярно пользовался фактически с момента их появления. Именно поэтому хорошо понимаю ограничения и недостатки этого сервиса и необходимость развития. Ну, а откуда вы берётесь на свете с такими хамскими комментариями, я не спрашиваю, с вами и так всё понятно
daryaalexandrovnafeel
24 марта 2016, 17:40
Словари-это просто чудо! Не закрывайте:( Переводчик все же не то..
vadix
24 марта 2016, 17:41
Я использовал slovari.yandex.ru как поисковую систему в своем браузере. Какой адрес использовать теперь?
an80
24 марта 2016, 23:51
vadix,
translate.yandex.ru, очевидно. В Хроме и подобных браузерах точно так же работает поиск прямо из строчки (по нажатию Tab)
vadix
25 марта 2016, 00:22
an80,
ахах, если бы было всё так просто... Не знаю точно как в Хроме, но в Опере я могу добавить поисковую систему для Словарей. Но для Переводчика - не могу, соответствующий пункт меню отсутствует. А простая подмена slovari.yandex.ru на translate.yandex.ru в тексте запроса для поисковой системы не даёт результата.
palachev.ilya
24 марта 2016, 17:41
Составьте петицию против закрытия сервиса :)
vens021
24 марта 2016, 18:11
palachev.ilya,
Зачем? Реальность - лучший петиционер. Клиенты проголосуют ногами.
va-sirous
24 марта 2016, 17:42
Пользуюсь исключительно яндекс-словарём. В нём есть очень удобная опция, когда показывает помимо всевозможных переводов примеры использования слова при каждом конкретном переводе. Такого количества примеров, как есть в яндекс-словаре, к сожалению, не наблюдается ни в google-переводчике, ни в яндекс-переводчике. Поэтому обидно, что закроется хороший сервис, которому я не находил аналогов.
Света Чистякова
24 марта 2016, 22:08
va-sirous,
здравствуйте. Словарные статьи в Яндекс.Переводчике постоянно пополняются — добавляются и примеры, и новые переводы.
irena-jane
6 апреля 2016, 00:51
Света Чистякова,
это слабое утешение, вам никогда не проделать той огромной работы, которую сделали и делают лингвисты - не ставьте себе невыполнимых задач. (если только вы не наймёте штат своих)
mazziy
24 марта 2016, 17:42
жаль хороший сервис.
есть предложение перенести функцию "тетрадки" в яндекс.переводчик
Татьяна
24 марта 2016, 17:53
mazziy,
здравствуйте!
Через несколько дней вы сможете импортировать "Тетрадки" в "Избранное" на Переводчике.
oc-corp
24 марта 2016, 17:43
Я удивлен негативным комментариям. По-моему, это большой шаг вперед.
Кому надо просто слово перевести, не потеряет эту возможность и тут.
k.gamolina
24 марта 2016, 17:51
oc-corp,
а я удивлена радостными восклицаниями по этому поводу. Профанам достаточно и переводчика -- согласна. Но филолог не найдёт там той дополнительной информации, которую даёт Словарь. Знаете ли, даже хороший бумажный Langenscheidt и электронная версия Duden всё равно не заменят Яндекс-словарь. А про преимущества переводчика говорить смешно. У них разные функции и возможности.
email5588
24 марта 2016, 18:02
oc-corp,
сразу видно, что такие люди как Вы, заходите перевести одно-два слова раз в неделю. И то, такие слова как mother, father, sister, brother.
sasha.dva-nova
24 марта 2016, 19:21
k.gamolina,
поддерживаю. Работаю со специфическими текстами, и для меня закрытие Словарей - просто удар под дых
yoursmileys
24 марта 2016, 21:27
email5588,
да не заходят они туда вообще! Это просто очевидно!
pk-xxx
24 марта 2016, 17:43
что не делается, то к хучшему
Алина
24 марта 2016, 17:43
Пожалуйста оставьте словари!
arckadij.kozlov
24 марта 2016, 17:44
Могу только согласится с теми, кто уже высказался, убирать яндекс словари полная глупость, скорее переводчик полное недоразумение, которому сложно доверять, а использование словарей позволяет самостоятельно, используя аналогии, выполнить хороший перевод.
an80
24 марта 2016, 23:54
arckadij.kozlov,
а функция словаря в Переводчике не решает этой задачи? Если не переводить текст целиком, а именно уточнять незнакомые слова (а переводить самому)?
oksana-tru
24 марта 2016, 17:44
Отвратительная новость, непонятно, зачем вы это делаете. Каждый день сюда заходила, теперь, видимо, придется искать альтернативы.
Смысл нормального словаря для любого человека, который изучает иностранный язык, не только в собственно переводе, но и в понимании, как правильно употреблять то или иное слово (в случае с немецкими глаголами, например - соответствующие артикли, падежи). Не вижу ничего похожего в переводчике, только значения, притом непонятно, правильные ли.
Итого: Яндекс.Переводчиком не пользуюсь и не планирую пользоваться. Если мне нужно понять текст на испанском/польском/чешском/клингонском, я лучше переведу его гуглом на более-менее нормальный английский, чем на кривой русский.
Алексей
24 марта 2016, 23:19
oksana-tru,
Здравствуйте. Переводчик развивается, в нём появляются и новые переводы, и новые примеры. В этом отчасти и причина того, что он перерос Словари по популярности: Словари сложнее развивать из-за того, что там используется контент партнёров, с соответствующими ограничениями, которые мешают, например, обновлять и дополнять словари. По сути у нас было сразу два сервиса с электронными словарями, логично, что мы оставляем один. А электронные словари ABBYY, которые используются в Яндекс.Словарях, доступны здесь: http://lingvo-online.ru/ru
Комментарий удалён
an80
24 марта 2016, 23:59
wildekz,
русские словари, увы, придется искать где-то по интернету - напр., на http://www.classes.ru/ , http://dic.academic.ru/ . К сожалению, большинство таких сайтов сильно зарекламлены... А вообще будущее за wiktionary :)
irena-jane
6 апреля 2016, 00:39
Алексей,
, вы ошиблись, у вас был только один сервис и вы его закрыли. Но за ссылку спасибо. Я посмотрю.
terranium
24 марта 2016, 17:45
Может, лучше наоборот - закрыть переводчик, а машинный словарь подключить как ещё один словарь к словарям? И будет перевод селфи в словарях.
Света Чистякова
25 марта 2016, 00:04
terranium,
словарные статьи в Словарях принадлежат партнёрам. Из-за этого действуют ограничения на правки и дополнения. Мы и раньше показывали в Словарях варианты из Переводчика — но только для запросов, по которым ответа в статьях не находилось.
irena-jane
6 апреля 2016, 00:46
Света Чистякова,
, жаль, конечно, правки, но я читала, что эти проблемы с партнерами были только в мобильной версии. Почему нельзя оставить Словари для десктопов и закрыть их для просмотра с мобилок? А на мобильных пусть показывается ссылка на Переводчик.
aempo
24 марта 2016, 17:46
Не надо превращать Яндекс в Google переводчка. Даже если сервис не пользуется огромной популярностью, но оставьте его для тысяч людей, которые интересуются языками.
fanofdream
24 марта 2016, 17:46
Ребят, не надо так :(
rvinowise
24 марта 2016, 17:46
Там какие то титаны что ли, которые на своих плечах подпирают сервисы и тратят ресурсы Яндекса?
Екатерина Франк (Лазоркина)
24 марта 2016, 17:47
"С одной стороны, в словаре, составленном людьми, меньше шансов встретить ошибку — хотя, конечно, случается всякое. С другой стороны, машинный словарь гораздо более гибок — он в разы быстрее откликается на изменения и развивается вместе с языком".

Простите, а какое мне дело до скорости отклика на изменения? Я заинтересована в отсутствии ошибок. Очень жаль, что грядут такие перемены. Придется искать другие языковые ресурсы. Ваш переводчик допускает слишком много промахов.
proflistdon
24 марта 2016, 18:01
Екатерина Франк (Лазоркина),
Переводчик откровенно сырой и дает чудовищные результаты. Совершенно нельзя сравнивать со словарями.
Sofia Rodina
24 марта 2016, 17:47
Зачем делать еще один гугл транслейт? Ребят, очнитесь, ОН УЖЕ ЕСТЬ.

Всегда нравились Яндекс.Словари и вообще считала их чуть ли не лучшим продуктом компании. Всегда их выбирала как раз потому, что они удобней гугловских в использовании и интерфейсе.

Пользователи гугл словарей врядли к вам потянутся от того, что вы интрефейс скопировали. А тех юзеров, которые сознательно выбирали яндекс из-за удобства, вы потеряете.

Вы бы хоть какие-нибудь опросы устраивали перед такими нововведениями. А то,честно говоря, уже непонятно для кого вы эти сервисы создаете...
olgameis
24 марта 2016, 17:48
Sofia Rodina,
полностью согласна!
proflistdon
24 марта 2016, 18:00
Sofia Rodina,
Согласен. Похоже маркетологом пришла в голову очередная идиотская идея и они решили убить отличный сервис.
k0rneev
24 марта 2016, 20:46
Sofia Rodina,
Согласен
Алексей
24 марта 2016, 23:24
Sofia Rodina,
Здравствуйте. Яндекс.Переводчик, о котором вы, видимо, говорите, существовал и развивался параллельно Яндекс.Словарям. В какой-то момент он стал популярнее у пользователей, кроме того, его проще развивать и улучшать, поэтому вместо двух сервисов с электронными словарями у нас теперь будет один. Странно, что вы говорите о копировании интерфейсов, дело ведь не в них. В Переводчике используется разработанная в Яндексе технология машинного перевода — это куда интереснее и важнее интерфейса: https://yandex.ru/company/technologies/translation/
Sofia Rodina
24 марта 2016, 23:34
Алексей,
уже надоело слушать про это "популярнее".

Где они, эти пользователи Яндекс.Переводчика(7 млн), восхищенные машинным обучением? Пока слышны и видны только недовольные 700 несчастных тысяч.
an80
25 марта 2016, 00:02
Sofia Rodina,
вообще-то логично, что когда объявляется о закрытии сервиса, высказываются в основном те, кто этим недоволен, а не те, кто им не пользуется или кому все равно. Поэтому в основном недовольные голоса и слышны.
Sofia Rodina
25 марта 2016, 00:21
an80,
ну если сервис настолько хорош и 7млн им пользуются в месяц, наверно им бы захотелось вразумить своих "неразумных товарищей", которые тут активно отписываются и рассказать о своем опыте/восторге. но нет их почему то..
Aleksandr
27 марта 2016, 04:59
Sofia Rodina,
У Вас нет ощущения, что Вы общаетесь с роботом или попугаем, который заладил :"Переводчик развивается, в нём появляются и новые переводы, и новые примеры. В этом отчасти и причина того, что он перерос Словари по популярности: Словари сложнее развивать" ecc. Он повторяет наверное уже 10-й раз одно и то же.
В связи с этим возникают вопросы:
У кого переводчик популярнее? У идиотов,которым переводчик нужен раз в год , когда в каком-то журнале или на сайте с играми слово непонятное попалось? "Переводчик перерос словарь по популярности", а ничего,что уже неоднократно приводились примеры, как он "переводит"? И эти новые переводы и примеры без смеха читать невозможно? Правда сейчас уже не смешно. И последний вопрос: ЗАЧЕМ И КОМУ нужно улучшать и развивать словарь???? Который столько лет всех более чем устраивает!!! Мозги свои развивайте,чтобы такую чушь не городить.Говорить о том,что переводчик лучше и популярнее чем словарь, может только клинический идиот. Или человек с IQ на уровне табуретки.
Вас кто просит трогать словарь?!!! Читать умеете? Вас просят : "ОСТАВЬТЕ СЛОВАРЬ В ТАКОМ ВИДЕ КАК ОН ЕСТЬ!!!" Или это весеннее обострение? Когда уже вообще ничего не доходит?!!
olgameis
24 марта 2016, 17:47
Яндекс.Словари - потрясающий и очень удобный инструмент для профессионалов, теперь уже был((
переводчик - сервис для дилетантов (ничего личного).
так что идея их объединения, как минимум, нежизнеспособна
очень-очень жаль
sacred-fire
24 марта 2016, 17:48
1800 слов в различных тетрадках, собираемых месяцами, упорядоченных и разбитых по периодам для повторения. Во что же это превратится при переносе в Переводчик?
email5588
24 марта 2016, 18:05
sacred-fire,
в одну большую кучу непонятно чего. Мне вас жаль.
Света Чистякова
24 марта 2016, 22:10
sacred-fire,
здравствуйте. Слова из Тетрадок будут перенесены в Переводчик одним списком, но чуть позже появится разбивка по папкам.
an80
24 марта 2016, 23:05
sacred-fire,
записи из Тетрадок также можно будет сохранить на компьютер в виде текстового файла.
Рауф Дусеев
24 марта 2016, 17:49
Несколько лет регулярно пользуюсь вашим сервисом Словари. Очень помогает в моей научной работе. Сожалею о принятом вами решении.
k.gamolina
24 марта 2016, 17:53
Рауф Дусеев,
согласна на 100%! В написании научных работ он (был) незаменим!
Anise
24 марта 2016, 17:50
Шок. И что делать, если КАЖДЫЙ ДЕНЬ пользовался сервисом https://slovari.yandex.ru/ с самого его появления? Скажите, что это первоапрельская шутка. Первое апреля как раз следует за 31 марта :(
margaritasal
24 марта 2016, 20:07
Anise,
ой, очень надеюсь, что все именно так... ((
Anise
30 марта 2016, 13:22
margaritasal,
Очень вряд ли...
Вы подписали?
https://www.change.org/p/%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-yandex-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
alexkoussul
24 марта 2016, 17:50
Никогда в жизни не заходил на Яндекс за переводом текста. Но технология «Яндекс.Перевод» срабатывает и в словаре, если статья по слову не находится. Например, попробуйте ввести "rough patch". Возможно, это повлияло на вашу статистику. Иначе трудно понять, зачем кто-то станет пользоваться вашей службой, когда уже есть Google.

Также, пожалуйста, подумайте о читаемости словарных статей на смартфонах. Весь полезный текст не должен быть в углу. Спасибо.
l.obaturova
24 марта 2016, 17:51
очень печально =(
Переводчик значительно менее удобен, чем словарь.
Пожалуйста, оставьте Словари!
icreedshow
24 марта 2016, 17:51
Оставьте словари, зачем вы так :(Так были не просто переводы слов, а целые горы примеров и прочих печенющек :/
Алексей
24 марта 2016, 23:25
icreedshow,
Здравствуйте. В Переводчике тоже есть и примеры, и варианты значений, он постоянно развивается, появляются новые примеры и новые варианты перевода.
Удалённый пользователь
24 марта 2016, 17:53
Вот мне любопытно, почему такая тенденция:
все достойные вещи от пользователей убираются, а всякий мусор подсовывается?

Я думаю, раньше в компании работали умелые и умные люди, которые уволились. А пришли дебилы, которые ничего не умеют и создают видимость работы.

В любом случае руководителю, под началом которого создавался "яндекс-переводчик" и указание которого было убрать "яндекс-словари", необходим увесистый ПЕНДЕЛЬ, и как можно скорее
Елена Вишневская
24 марта 2016, 17:55
подписываюсь
ro-alt
24 марта 2016, 18:10
согласен
smirnova.anna.vladi
24 марта 2016, 18:34
да-да!
Удалённый пользователь
24 марта 2016, 20:40
вот именно
ysokha
24 марта 2016, 23:06
наверное просто с лингвой договориться не смогли об использовании словарей. иначе не понятно зачем убирать работающий сервис -= кому мешает что ли?
Алексей
24 марта 2016, 23:29
Здравствуйте. Вы пишете довольно странные вещи. Яндекс.Переводчик появился позже Словарей, существовал и развивался параллельно Словарям. В какой-то момент он стал популярнее у пользователей, кроме того, его проще развивать и улучшать, поэтому вместо двух сервисов с электронными словарями у нас теперь будет один. Некорректно сравнивать эти сервисы. Яндекс.Словари — это сервис с контентом партнёров, Яндекс.Переводчик — сервис машинного перевода, построенный на разработанной в Яндексе технологии статистического машинного перевода: https://yandex.ru/company/technologies/translation/
Если вы предпочитаете обычные словари, то электронные словари ABBYY, которые используются на сервисе, доступны здесь: http://www.lingvo-online.ru/ru
shatlovsky
25 марта 2016, 00:12
Алексей,
ну зачем же говорить неправду? В ABBYY нет ни толкового словаря, ни орфографического. Сравните, например: https://slovari.yandex.ru/петиция/правописание/ и http://www.lingvo-online.ru/ru/Translate/ru-ru/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
alexepel
24 марта 2016, 17:53
Ужасное событие! На грани личной трагедии.Как снег на голову...Не делайте этого.Прислушайтесь к мнению пользователей!!!.
ariane.milgram
24 марта 2016, 18:57
alexepel,
вот на мнение пользователей им плевать абсолютно
Алексей
24 марта 2016, 23:33
alexepel,
Здравствуйте. Мы не просто берём и закрываем Словари, потому что нам так захотелось. В Яндекс.Словарях статьи из партнёрских словарей, с соответствующими ограничениями правообладателей. Эти ограничения затрудняют развитие сервиса, например потому, что такие словари невозможно обновлять и дополнять. У Переводчика таких ограничений нет, поэтому он развивается быстрее и постепенно стал пользоваться большей популярностью, чем Словари. По сути у нас было два сервиса с электронными словарями, а теперь останется один.
Кстати, Онлайн-словари ABBYY, которые используются на сервисе, доступны здесь: http://lingvo-online.ru/ru
Удалённый пользователь
30 марта 2016, 10:44
Алексей,
зачем вы все время говорите неправду? От того, что вы много раз повторите ложь, она не станет правдоподобнее. Ваш переводчик - жалкое убожество, он в подметки Словарям не годится. Словари устраивают пользователей в том виде, в котором они есть. НЕ ТРОГАЙТЕ ИХ ПРОСТО!!! Уберите от них свои руки!!! А переводчик (если вам уж так хочется) можете развивать, мы же понимаем - вам тоже надо чем-то заниматься.
oksana-zb
24 марта 2016, 17:54
зачем убивать хороший сервис Словари? там столько развернутых примеров к каждому слову в нескольких языках, в том числе русском - чудесный сервис.
кто хочет воспользоваться вашим кривым переводчиком - воспользуется.
an.ko.zlova
24 марта 2016, 17:55
И почему преподносится это в какой-то шельмовидной форме, будто благодеяние. "То же самое или даже лучше". Лингвистам ОЧЕВИДНО, что не лучше, а вообще никак. Убирают просто сервис. Переводчик - не альтернатива. Почему нельзя принести извинения и объяснить причину. Провожу там полдня ежедневно. Ужас.
Алексей
24 марта 2016, 23:34
an.ko.zlova,
Здравствуйте. Я попытался объяснить причину выше в другом ответе на ваш комментарий: https://yandex.ru/blog/company/perestavlyaem-slovari/56f449e6b9bb57f9b21ab4b9
Удалённый пользователь
30 марта 2016, 10:45
Алексей,
это была неудачная попытка, попробуйте еще раз
drukarnia
24 марта 2016, 17:57
Разочарован решением компании убрать Словари. Насыщенность этого сервиса подробными примерами употребления сложно переоценить. Прошу оставить словари как отдельный сервис.
drukarnia
24 марта 2016, 17:58
разочарован
proflistdon
24 марта 2016, 17:58
Плохо. Убиваете хороший и нужный сервис.
Gorweta
24 марта 2016, 17:58
Лучше закрыть Переводчик, но оставить Словри.
an80
25 марта 2016, 00:28
Gorweta,
тогда недовольных пользователей будет примерно в 10 раз больше - в посте есть цифры.
Удалённый пользователь
30 марта 2016, 10:50
an80,
не будет недовольных, они этого даже не заметят. Переводчиков в интернете огромное количество, какая разница каким пользоваться. Вот Словарь был такой один, с ним по удобству и количеству информации ничто не сравнится.
gdime
24 марта 2016, 17:59
Плохо, очень плохо!

Переводчик неудобен как словарь и с точки зрения UX, и с точки зрения функционала - вы убиваете всего его киллерфичи! Ни нормальных примеров, ни поиска по этим примерам использования, даже идиомы теперь не перевести толком.
readeralexey
24 марта 2016, 18:00
Отвратительная новость. "Словари" и "Переводчик" - вещи совершенно разного уровня и качества, несравнимые, как небо и земля. Одно никак не может заменить другое. Трудно поверить, что за этим решением стоит желание сделать что-то лучше или удобнее для людей, повысить их интеллектуальный и культурный уровень. Скорее всего - простой денежный расчет. Поэтому подозреваю, что, что бы мы здесь не писали, решение Яндекса об уничтожении полезнейшего ресурса останется в силе. Но любовь к деньгам - корень всех зол, она ведет к деградации. "Яндекс" сильно упал в моем мнении.
gdime
24 марта 2016, 18:00
убить киллерфичу. Смешно, Яндекс=)
EugeKrns
24 марта 2016, 18:00
ээ ну с переводом текстов и гугл отлично справляется. а подобных словарей там не было и я всегда юзала яндекс с отличным интерфейсом.
kuzinanyuta
24 марта 2016, 18:01
Прислушайтесь к мнению пользователей, оставьте Словари :с
Succumb
24 марта 2016, 18:03
Критинизм.
Я всегда пользовался словарями. Яндекс, что вы творите?!
ro-alt
24 марта 2016, 18:04
Полностью поддерживаю народный гнев! Не надо так делать: ломать - не строить. Никогда не пользовался вашим дегенеративным переводчиком - он корявый и неудобный, даже если и вводить одно слово! а Яндекс словари это единственный, классный сервис, который есть у Яндекса, кроме почты, в то время как остальный сервисы, в особенности поисковая система Яндекса, - полный отстой по сравнению с Google. Разработчики - одумайтесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
forewar
24 марта 2016, 18:04
Это ужас! Ребята, словари необходимы. Информации, которую выдает переводчик, недостаточно!
alexander.jipa
24 марта 2016, 18:04
Вот зачем так делать? Переводчик от Google уже есть, а вот словаря, лучше чем у Яндекса - нет...
XMage.TMOB
24 марта 2016, 18:05
На протяжении 3-х лет ежедневно пользовался Словарём потому что он удобный и информативный. Переводчик на данный момент и близко не так хорош для тех же целей, меньше значений, меньше примеров (или их нет вообще), короче говоря, переводчик совсем не словарь. Скорее всего решение уже принято и Словарь таки упразднят, очень жаль, придется искать другие сервисы.
Света Чистякова
24 марта 2016, 22:12
XMage.TMOB,
здравствуйте. Словарные статьи в Переводчике постоянно пополняются: в них добавляются в том числе и новые примеры.
gladkovalex1982
24 марта 2016, 18:05
Оставьте словарь лучше.
Иначе придется искать и пользоваться другим СЛОВАРЕМ, тк переводчик не переводит фразы по-человечески и не дает примеров использования.
Света Чистякова
25 марта 2016, 00:14
gladkovalex1982,
здравствуйте. Переводчик уже даёт примеры; к тому же словарные статьи в нём можно дополнять — добавлять новые значения, примеры, синонимы.
anna.r.saakyan
24 марта 2016, 18:06
На мой взгляд, это крайне контрпродуктивное решение. Яндекс.Словари помогали со сложными переводами, нахождением синонимов и толкований слов, пониманием оттенков их значения. Пользоваться ими намного удобнее, чем автоматическим переводом, который выдаёт совершенно дикие варианты и полностью содран с переводчика Google, уступая ему в качестве результатов. Очень жаль... Придётся сидеть на Академике.
Larisa Teplyakova
24 марта 2016, 19:31
anna.r.saakyan,
А что такое академик? :)
Евгений Воронько
24 марта 2016, 21:14
Larisa Teplyakova,
http://dic.academic.ru/
Alina Lapina
26 марта 2016, 11:15
Евгений Воронько,
спасибо, добавила в закладки
uchuujinn
24 марта 2016, 18:06
Словари удобны ещё и тем, что можно легко и быстро найти нужное слово как Англо-русском словаре, так и в различных Английских. Без этой функции я бы навряд ли использовал ваш сервис.
sveta.bruma
24 марта 2016, 18:06
Вам необходимо идти в ногу со временем, не отставать и т.д., мы всё понимаем, но ОСТАВЬТЕ ЯНДЕКС СЛОВАРИ пожалуйста!
Можно ведь оставить две эти рабочие системы: для тех, кому удобно переводить статьи и тп, пускай пользуются яндекс переводчиком, но для тех, кто вдумчиво переводит слова и пытается разобраться в употреблении слов, в структуре неродного языка - яндекс СЛОВАРИ были САМЫМ ЛУЧШИМ и удобным из всех возможных!
ОСТАВЬТЕ СЛОВАРИИИИИ!
Алексей
24 марта 2016, 23:37
sveta.bruma,
Здравствуйте. Словари ABBYY, которые используются на нашем сервисе, доступны здесь: http://lingvo-online.ru/ru
ehtela
24 марта 2016, 18:06
Ну и зачем он нужен, второй гугл-переводчик? Словари отличали яндекс от гугла с его тупым машинным, и выгодно выделяли яндекс.
Сначала пропали словарные статьи при наведении курсора на слово, а теперь и сами словари((((
Алексей
24 марта 2016, 23:41
ehtela,
Здравствуйте. А зачем нужны частные космические программы, если уже есть государственные, например? Странный вопрос. Затем, чтобы развиваться, придумывать, делать что-то своё и делать это хорошо. Технология статистического машинного перевода, которая используется в Переводчике, была разработана в Яндексе, сервисом пользуется больше семи миллионов пользователей в месяц. Получается, нужен.
Если вы предпочитаете словари, которые были на Яндекс.Словарях, они доступны на сайте ABBYY: http://www.lingvo-online.ru/ru
Пашка Богатый
24 марта 2016, 18:07
Яндекс, вы для меня умерли!!

Переводчик, никогда не сможет заменить словарей. Слишком награможденный интерфейс. Но ежели бы вы предоставили режим словаря....

Господа, мигрируем на http://lingvolive.ru/
Елена Вишневская
24 марта 2016, 18:29
Пашка Богатый,
спасибо, буду пробовать)
Айрат Шаихов
24 марта 2016, 18:59
Пашка Богатый,
спасибо большое! похоже очень достойная альтернатива!
ro-alt
24 марта 2016, 19:01
Пашка Богатый,
спасибо за ссылку
krirgen
24 марта 2016, 20:39
Пашка Богатый,
Спасибо большое!!!! Есть примеры, транскрипция, произношение, информация о роде существительного/формах глаголов! Кажется, можно жить и без Яндекса.
Удалённый пользователь
24 марта 2016, 20:50
Пашка Богатый,
СПАСИБО!!!
SkvoSS1
24 марта 2016, 21:05
Пашка Богатый,
Спасибо!
Alina Lapina
26 марта 2016, 11:18
Пашка Богатый,
спасибо, добавила в закладки
weisssoul
1 апреля 2016, 21:27
Пашка Богатый,
Спасибо! Интерфейс слишком пёстрый (на мой вкус), но по функциям сервис будет полезен.
brunost
24 марта 2016, 18:07
Жаль, очень жаль. Прекрасный сервис, пользуюсь им каждый день. Переводчиком пользоваться вряд ли буду, потому что нужен именно словарь с примерами употребления слов и выражений. Как видно из комментариев, весьма непопулярное решение. Возможно, стоит задуматься?
Света Чистякова
25 марта 2016, 00:17
brunost,
здравствуйте. Переводчик объединяет в себе две функции: непосредственно переводчика и словаря. Словарные статьи отображаются, если ввести в поле не предложение или текст, а отдельное слово. Вы можете также попробовать онлайн-словари Lingvo (http://lingvo-online.ru/ru) или, например, систему Мультитран (http://www.multitran.ru/).
udalih.mar
24 марта 2016, 18:10
Жаль, конечно(
Всегда пользовалась именно Яндекс Словарь: исключительно удобно и практично..
Serge Bedzhyk
24 марта 2016, 18:10
Да уж. Ужасные новости. Невозможно сравнить качество и объем словарных статей в Переводчике и Словарях. Очень и очень жаль что компания приняла такое решение :(

Собственно, закономерный вопрос API https://tech.yandex.ru/dictionary/ тоже закрывается со Словарями или продолжит и дальше функционировать как отдельный сервис?
farhat-aminov
24 марта 2016, 18:12
Serge Bedzhyk,
в API Словаря https://tech.yandex.ru/dictionary/ всегда использовались данные из машинных словарей :) Так что API продолжит функционировать как и раньше.
Serge Bedzhyk
24 марта 2016, 18:14
farhat-aminov,
Спасибо за ответ!
tat.tetereva
24 марта 2016, 18:11
Для меня Словари были основным сервисом Яндекса. Поиск, Новости, Погода, Афиша и прочее - удобно были расположены по соседству. Теперь и на них заходить не будет повода.

Яндекс, одумайся.
lynx-tar
24 марта 2016, 18:11
Я давно удивлялась, что переводные Словари Яндекс.ру существуют в открытом доступе, ведь вообще-то это лицензионный продукт компании ABBYY, который продается за деньги. Наверно, компания наконец заявила о своих правах, я угадала? :)
Удалённый пользователь
24 марта 2016, 20:55
lynx-tar,
у АBBYY теперь свой портал имеется, и словарями там можно пользоваться бесплатно http://lingvolive.ru/
firelena
24 марта 2016, 18:12
Прошу, оставьте Словари! Это лучше, что есть на Яндексе. Переводчик не справляется с многозначными словами. Даже простейший текст переводит коряво.
Алексей
24 марта 2016, 23:43
firelena,
Здравствуйте. То, что Переводчик вообще переводит тексты, на самом деле — результат долгой и сложной работы. Как и машинный перевод в принципе. В Переводчике используется разработанная в Яндексе технология машинного перевода, о ней можно почитать здесь: https://yandex.ru/company/technologies/translation/
Alina Lapina
24 марта 2016, 18:12
Оставьте Словари! Хороший качественный красивый сервис. Оставьте! Много лет им пользовалась, всем рекомендовала. Именно так должен выглядеть онлайн словарь!

Оставьте Словари!
Аминта Орсини
24 марта 2016, 18:13
Постоянно пользовался толковыми словарями. Жаль, придётся искать другой сервис.
meow-lisa
24 марта 2016, 18:13
за что? :(
оставьте нам словари! зачем нужен клон гугл-переводчика?
AlexGorelyshev
24 марта 2016, 18:13
Пожалуйста, оставьте словарь на месте. Он очень удобен и лаконичен – не нужно сливать его с сервисом, заточенным под другие функции.

Кроме того, я уже несколько пользуюсь функцией поиска из адресной строки браузера (KeySearch для Safari и аналоги в Chrome): по ключу и запросу я сразу получаю открытой страницу вашего словаря с переводом. Занимает 1 секунду и невероятно удобно.

Пожалуйста! Оставьте всё как есть.
an80
25 марта 2016, 00:35
AlexGorelyshev,
поиск из адресной строки работает и для translate.yandex.ru, и для multitran.ru, и, например, для oxforddictionaries.com (я иногда предпочитаю англо-английские словари)
K.S. Morgan
24 марта 2016, 18:13
Да ну, там же примеры, разные случаи употребления и так далее(( Переводчиками я не пользуюсь, сама переводчик, а вот словари были просто на вес золота. Как же так, зачем?
Safrinni
24 марта 2016, 18:14
Рассуждение: Ход эволюции понятен. Однако перемены часто вызывают боль.

Эмоции: Любимые мои словари Яндекса! Как же так... Я не готова, я закоснелый ретроград и старпёр. Столько лет отдельная кнопка во всех браузерах! сервис, которым я пользовалась каждый божий день... Кому-то ведь нужен именно словарь (составленный человеком), а не переводчик.
Удалённый пользователь
24 марта 2016, 20:57
Safrinni,
Вывод: уходить за любимым словарем на портал Компанией ABBYY http://lingvolive.ru/
и забыть про Яндекс навсегда
Anastasia Litvinenko
24 марта 2016, 18:14
Ну зачем?? Очень удобный словарь, только в нем всегда и переводила. Сейчас просто у вас сократится количество пользователей, например, если не словарь - я уйду просто на лингвалео. Потому что переводчики мне нравятся гораздо меньше. По-моему, не самое разумное ваше решение
mxDimka
24 марта 2016, 18:16
Скорблю вместе со всеми, никакой переводчик не сравнится по удобству и содержательности со словарем. Интересно, тут какой-нибудь маркетинг или авторские права со стороны ABBYY замешаны? Или финансово "самообучающийся" переводчик более финансово целесообразен, чем поддержка и актуализация статей словаря?
Света Чистякова
25 марта 2016, 00:27
mxDimka,
здравствуйте. Словарные статьи в Яндекс.Словарях составлял не сам Яндекс — это материалы наших партнёров. Из-за этого действует ряд ограничений: в статьи нельзя вносить правки, их нельзя использовать в мобильных приложениях и так далее. Словарные статьи в Переводчике составлены с помощью технологий Яндекса, поэтому мы можем их дополнять и улучшать — и будем делать это постоянно. В этом могут поучаствовать и сами пользователи: если в статье встретилась неточность, можно поправить её, нажав «Сообщить об ошибке».
irena-jane
6 апреля 2016, 01:07
Света Чистякова,
, словари это не та вещь, которую будут улучшать сами пользователи, у них времени на это нет, им словари нужны для работы. Никто вам бесплатно улучшать их не будет. Вы это скоро сами поймёте.
lockymocky
24 марта 2016, 18:16
Пожалуйста, не делайте такого! Пускай словари работают. Переводчик их не заменит. Там перевод намного хуже, нет многих слов, отсутствуют полноценные примеры предложений. Если Вы уберёте словари, я буду вынужден пользоваться Мультитраном, потому что Ваш переводчик ему очень проигрывает. А вот ваши словари крутые - там есть многие слова и выражения, которых нет в Мультитране. И примеры предложений есть. Пожалуйста, оставьте хотя бы английский и немецкий!
alenagoreltseva
24 марта 2016, 18:16
очень сомневаюсь, что все оценят на 5 это "объединение". для меня яндекс.словари - самая шедевральная помощь в изучении языка!
dariasynkova
24 марта 2016, 18:16
please ostavte slovari! Ochen nravyatsya.
NeonRew
24 марта 2016, 18:16
плохо, очень плохо, такой хороший сервис закрывается
pro100pipi
24 марта 2016, 18:17
Сервис Яндекс.Словари никогда не сравниться с его пародией - переводчиком. Зачем убирать качественный словарь, когда столько людей боготворят его?! Катастрофическая ошибка со стороны разработчиков! Не разочаровывайте своих пользователей!
anotherremote
24 марта 2016, 18:18
Очень, очень плохо.
Очень жаль.

Илья бы не одобрил.
Alexandra-1994
24 марта 2016, 18:20
Это ужасная новость! Не отказывайтесь от этого сервиса - это же настоящая находка для тех, кто изучает языки и использует перевод отдельных слов, а не целых текстов.
Переводчик не дает возможности рассмотреть все возможные варианты перевода слова, особенности его испольования в языке, его грамматические характеристики и т.д.
Вместе с английским языком изучаю еще и немецкий, где например очень важен род существительных или форма глагола, но переводчик не дает возможности все это изучить, давая просто самый простой перевод, зачастую, неподходящий в контексте. А словарь позваляет изучить все характеристики и примеры использования слов!
seis-seis-seis
24 марта 2016, 18:20
То есть, если провайдером словарей был ABBYY, теперь нужно пользоваться http://www.lingvo-online.ru/? Там есть и примеры и словосочетания.
vens021
24 марта 2016, 18:45
seis-seis-seis,
Спасибо за наводку, не знал. Посмотрел, неплохо. Сделаю стартовой страницей вместо slovari.yandex.ru после 31 марта.
ZAHAR927
24 марта 2016, 18:20
Очень жаль. В переводе слов прошу предусмотреть транскрипцию ( фонетические знаки) для правильного произношения английских слов.
Татьяна
24 марта 2016, 18:27
ZAHAR927,
здравствуйте!
Транскрипция уже показывается при переводе с английского на русский язык.
pan.smolniy
24 марта 2016, 18:21
Всегда неоднозначно воспринимал Яндекс.
Этак омпания как-то умудряется совмещать под своим крылом убогие сервисы вроде поиска с ну буквально золотыми. Яндекс.словари был одним из них. Презирал гугл переводчик именно из-за того что существуют словари.
А теперь объясните, какой мне смысл пользоваться яндекс переводчиком, если есть переводчик Google?
Удалённый пользователь
24 марта 2016, 18:24
pan.smolniy,
Согласен
Aleksandr
24 марта 2016, 19:33
pan.smolniy,
Правильно! Кому нужно, может использовать гугл переводчик. Зачем еще на яндексе такой же урод, вместо отличного словаря? Разработчики, похоже, в своем стремлении портить все, что было хорошего в яндексе это не учли. Им видите ли кажется, что тупой переводчик, лишенный всех функций для полноценного изучения языка, лучше чем словарь.
k0rneev
24 марта 2016, 21:35
pan.smolniy,
всё так
Света Чистякова
25 марта 2016, 00:30
pan.smolniy,
здравствуйте. Мы приняли решение объединить словари и переводчик в рамках одного сервиса — того, который был наиболее популярен у пользователей. Вы также можете попробовать другие онлайн-словари, например http://lingvo-online.ru/ или http://www.multitran.ru/.
pan.smolniy
25 марта 2016, 19:06
Света Чистякова,
У вас же в заметке написано, что над созданием словарей трудились опытные лингвисты, в то время как яндекс переводчик - это машинный перевод.
Так чем яндекс переводчик лучше переводчика гугл?
Ну и простой эксперимент, действительно ли функционал словарей перенесли в переводчик.
Пишем:
Ill Humor
Получаем:
Яндекс переводчик: жестокого юмора.
Яндекс словари: плохое настроение и еще 4 адекватных варианта.
Я искренне не понимаю, почему вы решили убить лучшее из своих детищ.
IsanberdinAN
24 марта 2016, 18:22
Уже всё сказали, добавлю для массы.
Пожалуйста, не надо!

Яндекс.Словари - пользуюсь каждый день десятки раз,
Переводчик - не знаю, не пробовал, вряд ли он мне нужен. А если бы и был нужен - уже есть переводчик одной известной интернет-компании.
Света Чистякова
25 марта 2016, 00:32
IsanberdinAN,
здравствуйте. Переводчик теперь объединяет в себе два сервиса: это автоматический перевод текстов и словари.

Перевод пригодится в случаях, когда нужно хотя бы примерно понять содержание текста на незнакомом языке. Машинные словари помогут тем, кто изучает язык — они покажут разные переводы одного слова и примеры употребления.
heihi2016
25 марта 2016, 16:52
Качество разное
Little Mo
24 марта 2016, 18:24
Не закрывайте Яндекс.Словари! Это отличный сервис, которым могут пользоваться как профессионалы, так и люди начинающие учить язык. Переводчик же для тех, кто не знает язык или ленив и рад работе машины.
Света Чистякова
25 марта 2016, 00:44
Little Mo,
здравствуйте. Конечно, переводя тексты с помощью машинного перевода, язык не выучишь. А вот тем, кто его действительно учит, наш сервис как раз может помочь. Если ввести в поле Переводчика не текст, а отдельное слово, вы увидите словарную статью, где переводы будут разнесены по значениям и частям речи и снабжены примерами.
Forlyks
24 марта 2016, 18:24
Яндекс, одумайтесь, пожалуйста! Зачем же закрывать ваш ЛУЧШИЙ сервис?! Пользуюсь Яндекс словарями постоянно и ничего удобнее ещё не встречала. Помню, в годы, когда я училась на лингвиста, у нас нередко поднимался вопрос "Какими словарями пользуетесь?", и я с благодарностью думала каждый раз, как же прекрасно, что существуют Яндекс словари, как нам повезло, что есть такая замечательная платформа. Очень всегда нравилось, что есть возможность не только посмотреть перевод (множество значений, примеры употребления слова в каждом значении, устоявшиеся обороты с ним - всё весьма подробно, вряд ли Переводчик может этим похвастаться), но и перейти на странички оригинальных словарей, если нужны какие-то нюансы, тонкости, полное понимание всех оттенков и возможных коннотаций. И теперь вы хотите всё это у нас отнять? Зачем?! За что?! Чем вам помешало существование этого сервиса?
Больший фейл был разве что с попыткой преобразовать КиноПоиск... Схожесть ситуаций прямо бросается в глаза. Там та же тенденция прослеживалась: от качества предлагали перейти к примитиву. И то, кп нужен для развлечения, без него я худо-бедно смогла бы прожить, а вот как жить без ваших словарей пока плохо себе представляю :(
Прислушайтесь к мнению людей, пожалуйста, и не совершайте такую чудовищную ошибку. Очень надеюсь, что у вас хватит благоразумия!
Aleksandr
24 марта 2016, 18:26
Вам делать нечего?! Почему вы всегда все портите???!!! Зачем убирать ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ УДОБНЫЕ Яндекс Словари и менять их на дебилизм, которым пользоваться невозможно? Все,кто профессионально занимаются ,понимают что НЕОБХОДИМ ИМЕННО СЛОВАРЬ!!! ПОЧЕМУ ВЫ РЕШАЕТЕ ЗА ЛЮДЕЙ,ЧТО ДЛЯ НИХ ЛУЧШЕ И УДОБНЕЕ?! "Мы верим, что наилучшие результаты приносит сочетание технологической платформы и коллективного разума пользователей". Не понимаете, что РАЗУМНЫЙ человек ,знающий или профессионально изучающий язык этим корявым недорозумением пользоваться НЕ БУДЕТ, а иногда переводящие какое-то слово , НИЧЕГО НЕ откорректируют, потому что язык не знают. Профессионал,знающий язык НЕ БУДЕТ ТРАТИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ не корректирование этого бреда!!!
Правильно здесь писали:"корявый и отвратительный аналог" для ленивых. Переводчики уже давно воспринимают как анекдот, с "шедеврами", которые они выдают. Включите свой разум,прислушайтесь к мнению пользователей и НЕ УБИРАЙТЕ СЛОВАРИ!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!
andrew27abramov
24 марта 2016, 18:26
Почти не имею дела с переводами, работаю с РУССКИМ языком. Сервис давал возможность на одном экране видеть толкование слова в разных словарях. Плюс синонимы, антонимы и этимологию. Плюс мгновенные удобные ссылки на wiktionary и корпус русского языка. Для моей работы закрытие сервиса - катастрофа.
k0rneev
24 марта 2016, 21:44
andrew27abramov,
да, и этого тоже будет не хватать.
rightlady
24 марта 2016, 18:26
Словари очень удобны, переводчик - не нужен.
roman.arut
24 марта 2016, 18:27
Очень печально. translate дико неудобен, да и к тому же есть гугл транслейт. Яндекс был удобен именно нормальным словарем.
srood
24 марта 2016, 18:29
Очень трудно прокомментировать эту новость цензурно. Нужно быть совсем тупым или считать пользователей совсем тупыми, чтобы пытаться втюхать говнопереводчик вместо роскошного словаря. Пожалуй, пойду на Geektimes, все что я думаю о Яндексе.
Sh3rpan
24 марта 2016, 18:29
Как переводчик, использовал гугл, а для перевода отдельных слов использовал яндекс-словари, не вижу смысла в яндекс-переводчике, если есть аналогичный и более популярный переводчик гугл. Короче -1 хороший сервис, грац.

Начал качать АББИ Лингво, вроде бы те же словари.
oksana-tru
24 марта 2016, 18:32
угу, я тоже качаю
an80
25 марта 2016, 00:59
Sh3rpan,
да, в основе Словарей - именно переводы из словарей Lingvo; они дополняются некоторыми другими источниками (ссылки есть справа от статьи), но это касается в основном очень специфических терминов и значений (напр., из области иммунологии, авиации и т.п.)
ting-shuo
24 марта 2016, 18:30
// TODO #ADD_EXAMPLES

В Переводчике нет примеров употребления слова.

Смотри: "up to".
Afarallax
24 марта 2016, 18:30
Ну что, ребята, ещё пара ваших инноваций и можете закрывать контору. Надо же выдумать такое - закрыть словари.
irena-jane
6 апреля 2016, 01:14
Afarallax,
, вот об этом им все и толкуют, но они заладили, что пользователи сами мол будут улучшать их Переводчик. А пользователи не развлекаться, а работать приходят.
OS.300
24 марта 2016, 18:31
Ужасная новость!!!! Пользуюсь словарем каждый день по работе... Переводчик не удобен!!!
snowlandia
24 марта 2016, 18:32
Яндекс обессмыслится без словаря.
ANTALUS
24 марта 2016, 18:32
Тьфу на вас!!!! Я постоянно пользовалась словарями, именно словарями (и чаще - для русского языка!!!!!), и никогда - переводчиком! Я сама себе переводчик, и это безобразие! Словари нужны по работе практически каждый день. Не все из того, что есть в них у вас, легко (если вообще возможно) найти на других ресурсах! Мне теперь идти в книжный магазин???? Спасибо!!!!!(((((((((
Varushaa
24 марта 2016, 18:33
прощай яндекс здравствую так уж и быть мультитран. мда печаль
mishurov
24 марта 2016, 18:33
Пора валить.
vens021
24 марта 2016, 18:33
Там чо, кого-то недавно наняли креативить?
И теперь ему неймется доказать, что не зря ест свою зарплату?
Еше можно мониторы набок полОжить. Или к стенке отвернуть и в зеркальце смотреться. По удобству юзерам и рейтинговым последствиям для компании эффект будет аналогичным.
Igor Ilyasov
24 марта 2016, 18:34
Это очень плохо. Не было адекватных аналогов яндекс-словаря, а теперь и его не будет(((
sergeewitch.se2017
24 марта 2016, 18:35
Присоединяюсь к протесту пользователей яндекс.словаря. Переводчик в корзину.
stanislavus.sape
24 марта 2016, 18:36
Вот непонятно, зачем закрывать Тетрадки, если есть Избранное в Переводчике. Почему бы не перенести туда автоматически, чтобы мне их не пришлось набирать вручную? По функционалу очень похожи.
Света Чистякова
24 марта 2016, 18:39
stanislavus.sape,
здравствуйте. Вручную ничего набирать не надо (это был бы титанический труд!). Тетрадки через несколько дней можно будет перенести в избранное Переводчика автоматически — нужно будет просто нажать на кнопку. Содержимое Тетрадок также можно будет сохранить себе на компьютер.
Комментарий удалён
Света Чистякова
30 марта 2016, 16:00
KorsetMaster,
словарные статьи на Яндекс.Словарях — это партнёрский контент. Партнёр в случае с переводными словарями — компания ABBYY. Свободно распоряжаться тем, что нам не принадлежит, нельзя. Поэтому взять и перенести статьи из Словарей в Переводчик не выйдет.
summerlines
24 марта 2016, 18:36
Очень жаль. Придется искать другой словарь.
Raivo Ristinen
24 марта 2016, 18:37
Кроме перевода в словарях были ещё энциклопедические данные (значение, синонимы, этимология и т.п.) В Переводчике всего этого нет. Выходит, замена неадекватная?
kvazyman
24 марта 2016, 18:37
Эээээ? Как так? :(((((( И получается в яндекс-бар тоже не будет работать?
an80
25 марта 2016, 01:02
kvazyman,
ссылки, которые сейчас ведут на Словари (в т.ч. ссылки из Яндекс.Бара) будут перенаправляться на соответствующие статьи в Переводчике. Напр., https://slovari.yandex.ru/W%C3%B6rterbuch/de-ru >> https://translate.yandex.ru/?lang=de-ru&text=W%C3%B6rterbuch . То есть фатально ничего не сломается.
amurzin
24 марта 2016, 18:37
Я пользовался и переводчиком, и словарями. Словари намного удобнее и дают более правильные варианты. Что такое машинный перевод, знают все. Очень жаль, что Яндекс-словари уходят. Если голосовать, я за Словари.
DGolubets
24 марта 2016, 18:38
I adore Yandex dictionary. I don't use full-text translators. I just need a service which helps me to understand this or that word meaning in a specific context, with examples.

As people said here, killing it is ridiculous.
teodor9000
24 марта 2016, 20:19
DGolubets,
I'm curious, how does yandex.translate translate this?

Well, it translated it better than I expected.
vezdh
24 марта 2016, 18:38
Не делайте этого. Яндекс.Словари - это удобный сервис для поиска точного значения слова в словаре. Яндекс.Переводчик - это про машинный перевод. Я скорее найду какой-то альтернативный сервис с нормальным словарем, чем перейду на я.переводчик.
an80
25 марта 2016, 01:03
vezdh,
и тут в комментах много раз такие сервисы упоминались :)
louisphilip
24 марта 2016, 18:40
Яндекс переводчик никогда не заменит Словари, первый используют для машинного перевода, второй для углублённого изучения языка. Новость очень плохая
sacred-fire
24 марта 2016, 18:41
Читаю эти жалостливые крики сердец, и вспоминается мне картина из фильма "Троя". Вошёл враг в богатый красивый город, умерщвляют мечом женщин и детей, всюду крики и стоны. На высоком балконе стоит седой старик и смотрит вдаль опустошённым взглядом, не моргает, в его глазах отражаются всполохи пламени, по щеке течёт слеза. Соответствующая музыка.
second2second
24 марта 2016, 19:07
sacred-fire,
Прекрасно сказано. Метко.
mishurov
24 марта 2016, 18:41
Использую GoldenDict с локальными словарями Oxford Advanced Learner's Dictionary, Lingvo English to Russian и обратный. Всегда использовал Яндекс.Словари когда нужно было найти какое-то редкое слово или идиому. Переводчиками никогда не пользуюсь.

Яндекс продолжает политику обезьянского пародирования под Гугл и убивает свои уникальные сервисы. Какой тогда смысл использовать поддерлку под Гугл, когда есть Гугл?
ro-alt
24 марта 2016, 18:47
mishurov,
indeed
inspiration-s
24 марта 2016, 19:10
mishurov,
вот-вот, какой смысл… просто из принципа хочется перейти на гугл, они хотя бы с самого начала были такими.
Kefiro1
24 марта 2016, 18:41
Как раз и нужен был словарь, составленный людьми. Машинная гибкость тут совершенно не нужна, она не помогает никак в выборе правильного варианта.
Зарезали без ножа.
louisphilip
24 марта 2016, 18:44
Kefiro1,
Именно, словари и переводчик имеют разную аудиторию, редко пересекающуюся
nicklab
24 марта 2016, 18:42
И вы об этом сообщаете за пару дней перед закрытием, а не, хотя бы, за пару месяцев? Зачем такая спешка? Кому потребовалось по быстрому прикрыть такой хороший сервис?
Nyarcel
24 марта 2016, 18:43
Яндекс, это https://translate.yandex.ru/?text=fuck-up&lang=en-ru !