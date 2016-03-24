Переставляем словари

В четверг, 31 марта, прекратят работу Яндекс.Словари. История сервиса началась с проектов Яндекс.Лингво и Яндекс.Энциклопедии: первый представлял собой коллекцию словарей компании ABBYY, а второй служил для поиска информации в электронных справочниках и энциклопедиях. Позже сервисы объединились — так появились slovari.yandex.ru. В последнее время на Яндекс.Словарях были доступны переводные словари и словари русского языка.

Судя по статистике сервиса, большинство пользователей приходят на slovari.yandex.ru именно за переводами. Закрытие Яндекс.Словарей вовсе не означает, что на Яндексе больше нельзя будет узнать, как переводится то или иное слово. По сути, долгое время у нас было сразу два сервиса с электронными словарями — Яндекс.Словари и Яндекс.Переводчик. Наверняка многим из вас уже доводилось использовать Переводчик не только для перевода текстов, но и для просмотра словарных статей.

Яндекс.Переводчик создавался как сервис для автоматического перевода фраз, текстов и целых сайтов. В его основе лежит разработанная в Яндексе технология машинного перевода. Однако со временем мы научили Переводчик работать в двух режимах — иными словами, быть не только переводчиком, но и полноценным словарём.

Режим перевода

Если вы введёте в Переводчик фразу или текст, вы получите автоматический перевод, а если отдельное слово — то словарную статью, где будут перечислены все его возможные переводы. Переводы будут сгруппированы по значениям и частям речи, а во многих случаях ещё и дополнены синонимами и примерами употребления — совсем как в привычном словаре. Можно не только узнать перевод того или иного слова, но и послушать, как оно произносится.

Режим словаря

Механизмы составления словарей на сервисах slovari.yandex.ru и translate.yandex.ru отличаются. Над большинством статей, доступных на Яндекс.Словарях, работали люди — профессиональные лингвисты из компании ABBYY (онлайн-словари Lingvo можно найти здесь). Статьи в Яндекс.Переводчике формируются автоматически — но по тем же правилам, которым следуют настоящие составители словарей. Для этого у Переводчика есть все необходимые навыки: он умеет определять части речи, устанавливать морфологические и синтаксические связи между словами, выявлять границы словосочетаний, анализировать семантические значения и объединять близкие по смыслу переводы в группы. Подробнее о том, как составляются машинные словари, можно почитать в разделе «Технологии».

У каждого из подходов есть свои достоинства и свои недостатки. С одной стороны, в словаре, составленном людьми, меньше шансов встретить ошибку — хотя, конечно, случается всякое. С другой стороны, машинный словарь гораздо более гибок — он в разы быстрее откликается на изменения и развивается вместе с языком. Это легко проверить, например, на неологизмах [selfie] или [ad blocker]. Кроме того, статьи в Переводчике может редактировать каждый — если вы заметили, что в словаре есть неточность, достаточно кликнуть на ссылку «Сообщить об ошибке» и внести правку. Мы верим, что наилучшие результаты приносит сочетание технологической платформы и коллективного разума пользователей — и проекты наподобие «Википедии» служат отличным доказательством.

Сервис slovari.yandex.ru станет недоступен после 31 марта. Если вы много работали со словарями и пользовались функцией «Тетрадки», не беспокойтесь — записанные вами слова не пропадут. Содержимое тетрадок можно будет сохранить себе на компьютер или перенести в Яндекс.Переводчик.