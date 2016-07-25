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Платье как на картинке

Все мы по-разному подходим к выбору одежды. Кто-то действует быстро и решительно — увидел, понравилось, купил, — а кто-то подолгу размышляет над возможными вариантами. В любом случае, многим наверняка знакома ситуация: есть чёткое представление, какая вещь нужна, но в магазинах почему-то не получается отыскать ничего подходящего.

Часто образ нужной вещи имеется не только у нас в голове, но и на картинках. Например, вы увидели фотографию платья в модном блоге, и теперь ищете что-то похожее. Или в магазине вам попался идеальный пиджак, но вашего размера нет — и вы фотографируете вещь на телефон, чтобы использовать снимок как ориентир в дальнейших поисках.

Чтобы найти нужное было проще, мы выпустили приложение «Снимите одежду». Оно подбирает для вас вещи, похожие на те, которые изображены на картинках. Просто сфотографируйте понравившийся вам предмет гардероба или загрузите фото из галереи — и приложение за несколько секунд отыщет близкие варианты на Яндекс.Маркете.

О любой найденной вещи вам сообщат подробности — бренд, цену, размеры и цвета. Если вещь приглянулась, её можно отложить на будущее — или сразу приобрести, перейдя из приложения на Яндекс.Маркет. Сейчас на Маркете доступны около миллиона предметов мужской и женской одежды из российских и зарубежных интернет-магазинов.

«Снимите одежду» распознаёт вещи на фотографиях и находит похожие с помощью разработанной в Яндексе технологии компьютерного зрения. Работу приложения обеспечивают сразу две нейронные сети. Одна сеть анализирует выбранную пользователем картинку, определяет, какая вещь — скажем, юбка, брюки или пиджак — на ней изображена и выявляет её свойства: цвет, стиль, фасон и так далее. Это позволяет понять, что на снимке, например, приталенное зелёное платье. Далее алгоритм находит на Маркете все предложения, подходящие под это описание. Изображения товаров сравниваются с исходной картинкой — за это отвечает вторая нейронная сеть. Пользователю показывают те вещи, которые по результатам сравнения были признаны самыми похожими.

Приложение пока доступно только на iPhone, его можно загрузить в App Store. Сейчас «Снимите одежду» только учится и может допускать ошибки — но чем больше вы будете им пользоваться, тем лучше будет результат.

25 комментариев
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Smoki--Mo
25 июля 2016, 16:44
Круто, молодцы.
secro-nk
25 июля 2016, 16:54
Ждем на Android'е
Сергей
25 июля 2016, 22:20
Когда будет на андроиде?
Света Чистякова
25 июля 2016, 23:05
Сергей, здравствуйте. Пока это экспериментальное приложение — мы изучаем, как люди будут им пользоваться, какие у них будут пожелания. Если всё будет хорошо, выпустим и на андроиде.
Владислав
25 июля 2016, 22:59
Когда будет на Windows store??
Света Чистякова
25 июля 2016, 23:05
Здравствуйте. Честно — пока не знаем. Это эксперимент.
Гиви Авдалян
2 апреля, 20:33
Света Чистякова,
Здравствуйте! А почему я не могу найти это приложение в App store?
Руслан
26 июля 2016, 00:43
Почему Android так любят обходить стороной, не смотря на то, что доля Android в мире заметно выше? 
Света Чистякова
26 июля 2016, 14:32
Руслан,
здравствуйте. Нет, мы не обходим Android стороной. Часто бывает, что сначала что-то новое появляется именно на этой платформе, а потом на iOS. Например, новый интерфейс Яндекс.Почты сначала был доступен только на Android.
Kokorins
26 июля 2016, 12:56
Будет ли версия на английском?
Света Чистякова
26 июля 2016, 14:34
Здравствуйте. Мм. Запишем в список хотелок :)
Yulia.exe
27 июля 2016, 10:32
С нетерпением ждем на Android
morerechi
7 августа 2016, 15:52
как интересно ))) тоже жду на андроиде ))
dqimmi
9 августа 2016, 13:26
удобно
komarov-vo
18 августа 2016, 22:25
А точно без запятой после "платье"?

Света Чистякова
19 августа 2016, 01:54
komarov-vo,
точно. Обороты с союзом «как» не выделяются запятыми, если образуют именную часть составного сказуемого или по смыслу тесно связаны со сказуемым.
МD
19 октября 2016, 15:40
О ну збс чо, андроид как всгегда в пролете, прогиб под яблоки защитан, похер, что 80% рынка у него.
Света Чистякова
19 октября 2016, 15:51
Никаких прогибов, потому что бывает и наоборот: что-то новое выпускаем сначала на Android, а потом на iOS.
Владислав
20 октября 2016, 02:11
МD,
:-)) это Windows Store как всегда в пролёте, а вы можете не переживать!
gobrusewitch
3 ноября 2016, 17:58
Клёва

a71868
1 декабря 2016, 05:32
И я себе такое хочу=))
catalia2000
9 февраля 2017, 03:11
oceni clasno 
dmitriy.asdasd
4 июня 2017, 22:13
Уже третий день не могу добавить сайт в Маркет, сайт яндекса любезно говорит "простите перегрузка на сервере"


Что делать?
Обновлено 16 ноября 2018, 17:54
vnoutbuke
12 декабря 2017, 10:46
Добрый день, меня зовут Ксения. 
Столкнулась с некомпетентностью специалистов службы поддержки. Дважды просят продублировать одну и ту же информацию, не могут внятно объяснить суть претензии и что необходимо изменить. В августе проигнорировали обращение. Могу выслать все необходимые материалы - когда через неделю после обращения другой специалист запрашивает туже самую информацию. Сегодня на телефоне висела 20 минут, пока специалист читала 2 письма по 150 символов каждое. Пожалуйста, подскажите как можно повлиять на ситуацию. Мы готовы соблюдать правила, мы исправили все возможное, и теперь столкнулись с абсолютной непробиваемой стеной в лице не компетентных специалистов. 
a79274268933
сегодня, 10:08
http://pruslin.ru/wp-content/uploads/2019/10/10-16.jpg