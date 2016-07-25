Платье как на картинке

Все мы по-разному подходим к выбору одежды. Кто-то действует быстро и решительно — увидел, понравилось, купил, — а кто-то подолгу размышляет над возможными вариантами. В любом случае, многим наверняка знакома ситуация: есть чёткое представление, какая вещь нужна, но в магазинах почему-то не получается отыскать ничего подходящего.

Часто образ нужной вещи имеется не только у нас в голове, но и на картинках. Например, вы увидели фотографию платья в модном блоге, и теперь ищете что-то похожее. Или в магазине вам попался идеальный пиджак, но вашего размера нет — и вы фотографируете вещь на телефон, чтобы использовать снимок как ориентир в дальнейших поисках.

Чтобы найти нужное было проще, мы выпустили приложение «Снимите одежду». Оно подбирает для вас вещи, похожие на те, которые изображены на картинках. Просто сфотографируйте понравившийся вам предмет гардероба или загрузите фото из галереи — и приложение за несколько секунд отыщет близкие варианты на Яндекс.Маркете.

О любой найденной вещи вам сообщат подробности — бренд, цену, размеры и цвета. Если вещь приглянулась, её можно отложить на будущее — или сразу приобрести, перейдя из приложения на Яндекс.Маркет. Сейчас на Маркете доступны около миллиона предметов мужской и женской одежды из российских и зарубежных интернет-магазинов.

«Снимите одежду» распознаёт вещи на фотографиях и находит похожие с помощью разработанной в Яндексе технологии компьютерного зрения. Работу приложения обеспечивают сразу две нейронные сети. Одна сеть анализирует выбранную пользователем картинку, определяет, какая вещь — скажем, юбка, брюки или пиджак — на ней изображена и выявляет её свойства: цвет, стиль, фасон и так далее. Это позволяет понять, что на снимке, например, приталенное зелёное платье. Далее алгоритм находит на Маркете все предложения, подходящие под это описание. Изображения товаров сравниваются с исходной картинкой — за это отвечает вторая нейронная сеть. Пользователю показывают те вещи, которые по результатам сравнения были признаны самыми похожими.

Приложение пока доступно только на iPhone, его можно загрузить в App Store. Сейчас «Снимите одежду» только учится и может допускать ошибки — но чем больше вы будете им пользоваться, тем лучше будет результат.