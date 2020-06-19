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Посторонним вход разрешён: каким будет новый офис Яндекса

Предыстория

«Дом, который построит Яндекс»: почему мы решили переезжать и как выбирали место под новую штаб-квартиру.

У нас готов проект новой штаб-квартиры Яндекса. Она будет находиться в Гагаринском районе — одном из ключевых научных кластеров Москвы. Из окон нашего будущего офиса будут видны высотка МГУ, Дворец пионеров на Воробьёвых горах, президиум Академии наук. Каждое из этих зданий — не только важный научно-образовательный центр, но и памятник архитектуры своей эпохи. Мы много работали над тем, чтобы гармонично вписать наш новый дом в окружающий ландшафт, и надеемся, что он станет новой достопримечательностью района.

Новую штаб-квартиру спроектировало бюро PLP Architecture во главе с архитектором Ли Полисано. Здание разместится на месте гостиницы «Корстон» и будет сопоставимо с ней по высоте. Нам не хотелось возводить тяжеловесную громаду, поэтому у нашего офиса будет несколько крыльев разной этажности: чем ближе к жилым домам, тем ниже. Стены — из стекла и титановых панелей; за счёт сквозной внутренней планировки свет будет проходить через всё здание.

Офис спроектирован так, что сотрудники не привязаны к конкретному рабочему месту. Работать можно будет где угодно: например, под открытым небом, на большой террасе на крыше. Чтобы у яндексоидов была возможность отвлечься от дел и размяться, в здании предусмотрены несколько спортивных залов и бассейн.

Мы не хотим отгораживаться от мира заборами и шлагбаумами. Поэтому территория кампуса и нижние этажи здания будут открыты для всех. Возле офиса разместится общественное пространство — там жители района смогут позаниматься спортом или погулять с детьми, — а на нижних этажах заработают кафе, салоны красоты, аптеки и другие заведения. Кампус Яндекса и окрестности свяжет сквозной диагональный проход, а по соседству, между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича, появится зелёный парк — его тоже благоустроит Яндекс.

Наш кампус будет не только рабочим и общественным пространством, но и большим образовательным центром. В офисе предусмотрены лекторий, библиотека и учебные аудитории, где будут проходить семинары, мастер-классы и занятия школ Яндекса. У нас есть образовательные проекты для людей разных возрастов — можно будет приходить на занятия самим и приводить детей. В новое здание также переедет Музей Яндекса. Он располагает огромной коллекцией старых компьютеров, которой тесно в нынешнем помещении на улице Льва Толстого.

Демонтаж гостиницы «Корстон» начнётся до конца этого года, а к стройке мы приступим, когда будут готовы все документы. О том, как наш новый дом будет устроен внутри — там тоже будет много интересного, — мы расскажем чуть позже.

55 комментариев
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Саша Куликов
19 июня 2020, 13:32
Выглядит впечатляюще.
Удалённый пользователь
19 июня 2020, 14:41
Очень здорово! Спасибо за парк!
Azim
19 июня 2020, 16:39
Очень круто
s2e
19 июня 2020, 18:10
++
elizaveta.hramtzova
19 июня 2020, 19:41
Ждем!
elizaveta.hramtzova
19 июня 2020, 19:41
Ждем!
Лана Дзуцева
19 июня 2020, 20:13
хочу в будущем, когда окончу вуз,  устроиться к вам на работу:)
Максим
19 июня 2020, 20:32
Лана Дзуцева,
зачем ждать?
Ищите стажировки параллельно с учёбой и пробуйте. Только будьте поупорнее (:
Обновлено 19 июня 2020, 20:32
rambek19
20 июня 2020, 03:14
Вот этоо крутоооо. А в Бишкеке Яндекс такси завоевал рынок, технология это сила
Игорь Т.
20 июня 2020, 09:56
Своя Кремниевая долина)
Максим
20 июня 2020, 12:06
Когда планируется закончить строительство? Какая площадь нового офиса?
Ирина
20 июня 2020, 13:42
Удачи!
postnikovalika
20 июня 2020, 15:25
не безопасно в случае эпидемий абсолютно

не продумана концепция обеспечения безопасности как сотрудников, так и клиентов
pecypc111
21 июня 2020, 13:05
Молодцы) Отлично придумали!  Думаю и реализуете еще лучше)  
Кстати, приходите к нам играть в мини-футбол на соседнюю площадку в МДП) У нас иногда свой любительский турнир проходит)))
Успеха Вам ЯНДЕКС!!!!
belkinsir
21 июня 2020, 18:13
Снос не аварийного здания - не позволительная расточительность для нашей страны.
Большинство россиян живут в стесненных жилищных условиях с нарушениями санитарных норм. А вы планируете снести вполне свежее здание 1976г постройки.

Неужели другого места не нашлось в самой большой стране мира?
Обновлено 21 июня 2020, 18:13
Дмитрий Донской
22 июня 2020, 16:08
belkinsir,
справедливости ради, жилищные условия горожан вне компетенций яндекса. 
belkinsir
29 июня 2020, 16:53
Дмитрий Донской,
В компетенции яндекса не разрушать то что было создано до них, а создавать новое. Тем самым увеличив объем недвижимости в России. Т.О. снизились бы цены и жилье стало бы доступнее.
А сейчас меняется шило на мыло. Новая недвижимость не создается, а обновляется старая, еще пригодная к использованию.
Это, конечно, лучше чем яхта для акционеров, но тем не менее расточительно.
Обновлено 29 июня 2020, 16:55
Иван Кожаков
22 июня 2020, 13:51
Хочу в будущее!
СНТ Черемуха
22 июня 2020, 14:41
Вот здорово - большое яндекс-пространство  привнесет больше  здорового яндексовского духа в столицу! Желаю вам беречь этот дух и держаться за него - в нем сила и выживания, и развития, и процветания. И Яндекса, и страны, между прочим.)))
Дмитрий Донской
22 июня 2020, 15:52
СНТ Черемуха,
расскажите про дух яндыкса, пож-та. без которого Москва не Москва. Очень интересно.
Irina Shmigelskaya
22 июня 2020, 16:14
Дмитрий Донской,
А вы по сторонам оглядитесь! Атмосфера-то - тухлая!  Как вообще Яндекс еще держится?!
Дмитрий Коган
9 ноября 2020, 22:58
СНТ Черемуха,
Вы, Ирина, работаете там что ли? Откуда эти восторженные хрюки? Я — коренной житель Москвы и, мало того, района, в котором яндекс собрался строиться. Я 40 лет гуляю там мимо. И, раз уж, решили сносить Корстон, то лучше бы там парк разбили, чем этот мракобесный  рассадник яндесковского духа, как вы его называете. 


Очень плохая новость для меня, жителя Москвы и района Гагаринский. Ехал бы этот яндекс куда-нибудь за мкад подальше и строил там оазис.
СНТ Черемуха
9 ноября 2020, 23:12
Дмитрий Коган,
Нет, не работаю. Но имею позитивный образ этой компании. Возможно, деталей не знаю и переоцениваю. И это естественно, так как имею опыт погружения в негативные "корпоративные духи" банковской сферы, которые испытала на себе.
Ну а мракобесным назвать Яндекс - это вы все же погорячились. )))
Дмитрий Коган
10 ноября 2020, 00:03
СНТ Черемуха,
Ирина. Я не сомневаюсь (и, даже уверен), что «дух» там внутри будет замечательный. Понимаю (и одобряю) ваше  сравнение с банками; сам пол-жизни в них провёл :)) 


Вот только какое отношение этот чудный дух имеет к инфраструктуре города? Я с ужасом представляю, что будет твориться на улице Косыгина утром, когда эта стекляшка начнёт заполняться сотрудниками Яндекса. Ой...


Много крупных компаний уже выбрались из Москвы. И им за это, не зависимо от их деятельности, спасибо! Почему бы «светлому» Яндексу не отправиться туда же?


Ну, а «мракобесным» я назвал Яндекс не за их внутренний дух или отличные технологии. За их отношение к людям и пользователям. И стройка этого стеклянного дворца в задушенном пробками городе, в общем-то, о том же. 
СНТ Черемуха
10 ноября 2020, 00:20
Дмитрий Коган,
Внутренний дух включает отношение к людям, прежде всего. А вы их разделили. )
Агломерация, коей является Москва,  само по себе уже - "недобро" для живого человека. То есть, я сейчас про общие для всех условия, созданные в Москве.
Может ли Яндекс позволить себе уехать за МКАД? - не знаю. Говорят, рассматривалось и это. Может, не потянули:  бизнес-перспектива-то в стране - не айс, мягко говоря. Сложно и неоднозначно.
Я вот устала от этой агломерации и убежала за город. И отсюда вещаю уже не с болевых позиций, как горожане. Понимаю вас.)
Denst@R
24 ноября 2020, 21:03
Дмитрий Коган,
Может Вам стоит куда нибудь за МКАД перебраться?
Обновлено 24 ноября 2020, 21:03
Дмитрий Донской
22 июня 2020, 15:59
Яндекс, чего вы мелочитесь? :) Свалили бы вы давно за МКАД, построили бы для сотрудников жилье как это делает Газпром. Создали бы свой микро город, со своим климатом. Порвали бы зад Иннополису. Вот это была бы гордость! А так, бельмом в Москве будете, уже видно. Сталинский Больший стиль рядом и ваша стекляшка :) Но вы открыты людям, это +. Время покажет.
Обновлено 22 июня 2020, 16:03
Татьяна Степанова
23 июня 2020, 14:02
Яндекс молодцы, но мне лично здание внешне как-то не очень нравится, оно какое-то.. пугающее что ли – острыми формами, углами и ломаными линиями. Ему бы не помешали зелёные крыши, какие-то вертикальные сады на стенах, я сама видела такие здания, смотрятся очень приятно. А так всё безжизненное какое-то – металл, стекло, бетон.
Геннадий Любаев
23 июня 2020, 16:31
Здравствуйте. У меня к вамм вопрос, я бы хотел принять участие в строительстве новой Штаб-квартиры Яндекс. Куда мне обращаться? 
gospy
23 июня 2020, 22:21
к кому обратиться за деталями проекта? 
Планируемое здание будет загораживать прекрасный вид на МГУ из окон нашего дома(
nickfyodorov
24 июня 2020, 21:24
Впечатляет! Удачи!!!
dforast
25 июня 2020, 15:19
опять
АлексИвЗя.
25 июня 2020, 16:15
молодцы.

Glool
1 июля 2020, 20:33
Выглядит конечно красиво, но мне что-то стало жалко сотрудников Яндекса. Эта суматоха внизу не будет отвлекать?
Свет пронизывающий всё здание не будет мешать работать? В солнечную погоду невозможно  работать  за монитором.
Дмитрий Коган
10 ноября 2020, 00:09
Glool,
А мне жалко жителей района и соседних домов. 
sintagmatica
3 июля 2020, 15:02
И как это будет сочетаться с дворцом пионеров по соседству? еще один гигантский шкаф, как дом на Мосфильмовской, ужасно.
Alexandr Starilov
10 сентября 2020, 12:48
sintagmatica,
 да, согласен на счёт "шкафности"
Михаил Мантуров
20 июля 2020, 15:15
Успеха вам.
maxim@baufon.com
22 июля 2020, 15:53
а кто будет строить ? 

Роман.В
1 августа 2020, 15:43
 на яндексоидов не обидятся? они же люди все-таки
anton19979
2 августа 2020, 18:52
Роман.В,
кто не обидится?)
Роман.В
2 августа 2020, 22:54
anton19979,
дядь ты статью читал или так... лишь бы ляпнуть?
юлия
17 августа 2020, 12:22
ЯНДЕКС очень разочаровал своими незаконными действиями, ни во что не ставя права жителей соседствующего в нескольких десятках метрах от его строящейся штаб-квартиры на Косыгина 15 (и демонтируемого сейчас Корстона) дома по ул. Косыгина 13. Грохот от строительных/демонтажных работ, шум от работающей техники и дикий ор рабочих продолжаются по ночам, несмотря на Закон тишины, предусматривающий права людей на отдых ночью!!! людям тоже нужно как-то отдыхать, несмотря на интересы Яндекса построить быстро. Жаль, что цивилизованно ЯНДЕКС не работает, ранее были иного мнения об этой компании.  
Mishability
22 августа 2020, 12:51
какие планы у Яндекс на постройки находящиеся между Корстоном и Академика Зелинского?


На рендере сильно приукрашены здания 11, 9 и 7?
Обновлено 22 августа 2020, 12:56
Юрий Юмашев
25 августа 2020, 06:40
Грндиозно и интересно! Вот бы поучквствовать в реализации!
andrey.lavrishchev
3 сентября 2020, 12:36
А у нас с супругой в Корстоне прошла первая брачная ночь :D Номер стоил 14 тыс руб. за ночь (2015 г.), 17-й этаж, панорамный вид, огромная кровать, завтрак в номер.  Пусть Яндексу там будет так же хорошо, как было нам )) А на следующий день мы улетели на Шри-Ланку. 
Alexandr Starilov
10 сентября 2020, 12:55
Yaндексу надо строить свой город, с жильём для ваших сотрудников и не панельки геттовские, а хотя бы город из таун-хаус, также школы, детсады, мед. учреждения, а поэтому Яндексграду будут возить сотрудников яндекс такси, ваше же такси, МБ беспилотники, и те же водители ЯТ тоже будут там жить, с солнечными батареями  этажностью в 1-3, правильно один комментатор сказал, а не тесниться. Москву хоть маленько, но разгрузите. 
Или вообще строить индивидуальное частное жилище, как в США.
Обновлено 10 сентября 2020, 12:57
Вадим
3 октября 2020, 14:49
Отличная концепция создания общественных зон, а также создания благоприятных условий. Хорошо потрудились над идеей и проектом, осталось дождаться воплощения в жизнь.
NOBODY754
19 октября 2020, 17:47
Слишком огроменное здание, которое залезает на территорию Дворца Пионеров. Как ученик Дворца Пионеров в прошлом, интерфейсный дизайнер и житель района в настоящем я откровенно против такого захвата территории Дворца Пионеров и очередного высотного монстра на районе, загораживающего вид набережной.

Яндекс, пожалуйста умерьте аппетиты и чрезмерное корпоративное эго, не уподобляйтесь жадным девелоперам, плюющим на москвичей.
Дмитрий Коган
9 ноября 2020, 23:06
Очень плохая новость. А почему не за пределами Москвы? 
superurban2011
25 ноября 2020, 15:57
Какие обучающие курсы предложит яндекс предложит людям 45+?
Ivan Highlander
12 декабря 2020, 04:48
Уважаемые яндексоиды.


Надеюсь, вы не собираетесь сносить часть забора Дворца Пионеров и делать "сквозной проход" таким образом?


Судя по эскизам и тексту выше - именно таково ваше намерение. 


Но это абсолютно точно не понравится большинству коренных жителей района.


Прошу вашего честного ответа.


Спасибо.
kablaziken
25 декабря 2020, 23:17
очень похоже на facebook и discord
dom.stav26
16 февраля 2021, 16:50
Здорово! Когда можно будет к Вам в гости? 
Lion Dark
22 февраля, 19:04
Сегодня вечером проходил мимо и не нашел места куда можно зайти, посмотреть макет выпить кофе и заказать курсы на которые приглашает реклама. Как думаете сколько денег в неделю вы теряете таким образом?
Обновлено 22 февраля, 19:06