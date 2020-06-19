Посторонним вход разрешён: каким будет новый офис Яндекса

Предыстория «Дом, который построит Яндекс»: почему мы решили переезжать и как выбирали место под новую штаб-квартиру.

У нас готов проект новой штаб-квартиры Яндекса. Она будет находиться в Гагаринском районе — одном из ключевых научных кластеров Москвы. Из окон нашего будущего офиса будут видны высотка МГУ, Дворец пионеров на Воробьёвых горах, президиум Академии наук. Каждое из этих зданий — не только важный научно-образовательный центр, но и памятник архитектуры своей эпохи. Мы много работали над тем, чтобы гармонично вписать наш новый дом в окружающий ландшафт, и надеемся, что он станет новой достопримечательностью района.

Новую штаб-квартиру спроектировало бюро PLP Architecture во главе с архитектором Ли Полисано. Здание разместится на месте гостиницы «Корстон» и будет сопоставимо с ней по высоте. Нам не хотелось возводить тяжеловесную громаду, поэтому у нашего офиса будет несколько крыльев разной этажности: чем ближе к жилым домам, тем ниже. Стены — из стекла и титановых панелей; за счёт сквозной внутренней планировки свет будет проходить через всё здание.

Офис спроектирован так, что сотрудники не привязаны к конкретному рабочему месту. Работать можно будет где угодно: например, под открытым небом, на большой террасе на крыше. Чтобы у яндексоидов была возможность отвлечься от дел и размяться, в здании предусмотрены несколько спортивных залов и бассейн.

Мы не хотим отгораживаться от мира заборами и шлагбаумами. Поэтому территория кампуса и нижние этажи здания будут открыты для всех. Возле офиса разместится общественное пространство — там жители района смогут позаниматься спортом или погулять с детьми, — а на нижних этажах заработают кафе, салоны красоты, аптеки и другие заведения. Кампус Яндекса и окрестности свяжет сквозной диагональный проход, а по соседству, между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича, появится зелёный парк — его тоже благоустроит Яндекс.

Наш кампус будет не только рабочим и общественным пространством, но и большим образовательным центром. В офисе предусмотрены лекторий, библиотека и учебные аудитории, где будут проходить семинары, мастер-классы и занятия школ Яндекса. У нас есть образовательные проекты для людей разных возрастов — можно будет приходить на занятия самим и приводить детей. В новое здание также переедет Музей Яндекса. Он располагает огромной коллекцией старых компьютеров, которой тесно в нынешнем помещении на улице Льва Толстого.

Демонтаж гостиницы «Корстон» начнётся до конца этого года, а к стройке мы приступим, когда будут готовы все документы. О том, как наш новый дом будет устроен внутри — там тоже будет много интересного, — мы расскажем чуть позже.