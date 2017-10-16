Поступайте правильно

Яндекс запустил «Атлас вузов». Это сервис для школьников и их родителей, где собрана информация о проходных баллах в российские вузы за несколько лет. «Атлас» поможет будущим абитуриентам выбрать учебное заведение и решить другие задачи, связанные с поступлением. Например:

Определиться с набором экзаменов

Все выпускники школ сдают на ЕГЭ два обязательных экзамена: русский язык и математику. Остальные испытания ребята выбирают сами. Чем раньше будущие абитуриенты определятся с предметами, которые потребуются для поступления в вуз, тем больше времени у них будет на подготовку.

Допустим, вы хотите стать разработчиком ПО и решили поступать на программную инженерию. «Атлас» подскажет, в каких вузах есть такая специальность и какие экзамены нужны для поступления. Русский и математику требуют везде, а вот в качестве третьего предмета где-то принимают информатику, а где-то физику.

Бывает и наоборот — вы пока не знаете, кем быть, но, например, сильны в русском, английском и истории. «Атлас» посоветует подходящие специальности в разных вузах. С таким набором можно стать лингвистом, политологом, историком искусств — или, скажем, специализироваться на востоковедении и африканистике.

Оценить силы

Рейтинг вузов от поиска Яндекса Какие учебные заведения интересуют пользователей в разных городах страны «Атлас» хранит информацию о проходных баллах в вузы. Можно проверить, сколько баллов требовалось в 2017 году для поступления на бюджет и на контракт. Конечно, достоверно предсказать, каким будет проходной балл в следующем году, нельзя — но эти данные пригодятся в качестве ориентира. Для многих вузов доступна статистика за предыдущие годы. Она позволит оценить, как менялся интерес абитуриентов к разным специальностям.

Подготовку к ЕГЭ начинают заранее. Школьники сдают пробные тесты — они помогают понять, на какой балл стоит рассчитывать на экзамене. На сервисе есть калькулятор: укажите, сколько баллов вы ожидаете получить по каждому предмету, и «Атлас» сообщит, какие вузы приняли бы вас в 2017 году.

Подобрать вуз, подходящий по всем параметрам

При выборе вуза приходится учитывать множество критериев. Фильтры на «Атласе» помогут подобрать учебное заведение, которое соответствует всем пожеланиям. Скажем, можно найти вуз в Питере с общежитием и военной кафедрой, где обучают «компьютерным» специальностям и куда не нужно сдавать физику.

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«Атлас вузов» — совместный проект Яндекса и НИУ ВШЭ. Эксперты из «Вышки» предоставили для «Атласа» информацию о проходных баллах. Они также подготовили исследование по итогам приёмных кампаний в 2016 и 2017 годах — из него, например, можно узнать, в каких вузах самая высокая доля олимпиадников.