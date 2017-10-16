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Блог Яндекса

Поступайте правильно

Яндекс запустил «Атлас вузов». Это сервис для школьников и их родителей, где собрана информация о проходных баллах в российские вузы за несколько лет. «Атлас» поможет будущим абитуриентам выбрать учебное заведение и решить другие задачи, связанные с поступлением. Например:

Определиться с набором экзаменов

Все выпускники школ сдают на ЕГЭ два обязательных экзамена: русский язык и математику. Остальные испытания ребята выбирают сами. Чем раньше будущие абитуриенты определятся с предметами, которые потребуются для поступления в вуз, тем больше времени у них будет на подготовку.

Допустим, вы хотите стать разработчиком ПО и решили поступать на программную инженерию. «Атлас» подскажет, в каких вузах есть такая специальность и какие экзамены нужны для поступления. Русский и математику требуют везде, а вот в качестве третьего предмета где-то принимают информатику, а где-то физику.

Бывает и наоборот — вы пока не знаете, кем быть, но, например, сильны в русском, английском и истории. «Атлас» посоветует подходящие специальности в разных вузах. С таким набором можно стать лингвистом, политологом, историком искусств — или, скажем, специализироваться на востоковедении и африканистике.

Оценить силы

Рейтинг вузов от поиска Яндекса

Какие учебные заведения интересуют пользователей в разных городах страны

«Атлас» хранит информацию о проходных баллах в вузы. Можно проверить, сколько баллов требовалось в 2017 году для поступления на бюджет и на контракт. Конечно, достоверно предсказать, каким будет проходной балл в следующем году, нельзя — но эти данные пригодятся в качестве ориентира.

Для многих вузов доступна статистика за предыдущие годы. Она позволит оценить, как менялся интерес абитуриентов к разным специальностям.

Подготовку к ЕГЭ начинают заранее. Школьники сдают пробные тесты — они помогают понять, на какой балл стоит рассчитывать на экзамене. На сервисе есть калькулятор: укажите, сколько баллов вы ожидаете получить по каждому предмету, и «Атлас» сообщит, какие вузы приняли бы вас в 2017 году.

Подобрать вуз, подходящий по всем параметрам

При выборе вуза приходится учитывать множество критериев. Фильтры на «Атласе» помогут подобрать учебное заведение, которое соответствует всем пожеланиям. Скажем, можно найти вуз в Питере с общежитием и военной кафедрой, где обучают «компьютерным» специальностям и куда не нужно сдавать физику.

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«Атлас вузов» — совместный проект Яндекса и НИУ ВШЭ. Эксперты из «Вышки» предоставили для «Атласа» информацию о проходных баллах. Они также подготовили исследование по итогам приёмных кампаний в 2016 и 2017 годах — из него, например, можно узнать, в каких вузах самая высокая доля олимпиадников.

12 комментариев
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Petia
17 октября 2017, 15:03
достойно
Алла Н.
17 октября 2017, 15:38
Это конечно здорово, что у Яндекса в фокусе этот рынок, значит и реально ожидается интерес стратегических инвесторов к нему. Но, правда, с точки зрения сервиса ничего нового. Это просто новый интерфейс сервиса калькулятора ЕГЭ НИУ ВШЭ с данными только по очной форме обучения и даже без адаптива! Проблема этого сервиса еще и в том, что у 40% вузов есть минимальные баллы по предметам ЕГЭ, а этот калькулятор их не учитывает. Также примерно у 30% программ вузов (а этот калькулятор только по специальностям, он не указывает профили) проходные баллы разные у разных профилей по одной специальности. И еще есть такая история, что по одной специальности много профилей на разных факультетах, да еще и с разными баллами и т.д. А профили могут быть в рамках одной специальности просто кардинально разные. Словом.... "Я его слепила из того что было" доступно по API. Это прекрасно использовать открытые данные, но если качество сервиса меняется и дает возможность понять новые грани. Увы... не дает.... пока... Ждемс
d-sun-d
17 октября 2017, 16:02
хочется разбивки по факультетам
например тут ее не хватает
https://education.yandex.ru/universities/university/2403
nadya.yashmolkina
20 октября 2017, 21:16
Ошибка по РНИМУ им. Н. И. Пирогова, специальность Медицинская биохимия. Проходной балл 214 - это по целевому приему. Для простых бюджетников проходной балл 265. Бросилось в глаза, т.к. вместе с ребенком следим за ситуацией с проходными баллами по этой специальности. И наверняка таких ошибок в атласе не мало...
Ирина В.
25 октября 2017, 15:32
Удобный сервис. Поступление в ВУЗы идет по направлениям подготовки, не по профилям. Средний балл по ЕГЭ на направлениям факультетов ( или институтов, если это научно- исследовательские технологические университеты) дает общее представление о необходимом  уровне  подготовки именно на нужное направление. 
metro.fox
29 октября 2017, 13:09
Яндекс запустил «Атлас вузов». Актуальная тема. Надо больше писать об этом.
Обновлено 30 октября 2017, 00:01
yu-magnolia
14 ноября 2017, 13:54
мьти  и ьмбмбипмиьапь
edu.portal
29 ноября 2017, 17:15
сейчас название вуза никого не интересует, всех интересуют твои навыки. так что по бренду сейчас выбирать глупо...
Sergei Smith
3 декабря 2017, 03:35
edu.portal,
это вряд ли. "Бренд" это какая-никакая гарантия качества. Всегда в так называемых "престижных ВУЗах" по-умолчанию преподаватели лучше, методики новее и прочее. Поэтому и отношение к выпускнику какого-нибудь МГУ будет внимательнее у работодателя, чем ку выпускнику условного "нижне-урюпинского" ВУЗа. 
Андрей Казыкин
28 января 2018, 00:09
Ребята!!!-всем привет,кто работает на "Яндексе"-я бы хотел побольше узнать о программировании а кто знает,возможно буду работать у вас потом и ещё хочу узнавать про новинки телефонов-"САМСУНГ"-и-"АЙФОНОВ"-но программирование мне нравится и готов учиться АНДРЕЙ.К.
Александр
7 мая 2018, 15:48
А как найти сервис если не знать о нем:? В сервисах яндекса нет Яндекс:Просвещение.
Borodchenkov
сегодня, 17:45
А куда можно отправить предложения по сервису?