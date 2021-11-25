Позвонить Кузе, узнать о технологиях прошлого и поучаствовать в турнире по ретроиграм: Музей Яндекса приглашает на фестиваль «Демодуляция»

В эту субботу, 27 ноября музей Яндекса проведёт третий фестиваль «Демодуляция», посвящённый легендарным компьютерам, технологиям и видеоиграм. В этом году фестиваль пройдёт одновременно онлайн и офлайн. Главным гостем «Демодуляции» станет создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов.

Посетители смогут вживую познакомиться с компьютерами прошлого из запасников музея и от частных коллекционеров, поиграть в легендарную телеигру из 90-х «Позвоните Кузе» и проверить свои силы в турнирах на ZX Spectrum, БК, Dendy, Sega Mega Drive и других легендарных компьютерах, приставках, а также советских игровых автоматах.

Часть игровой зоны «Демодуляции» в 2019 году

Участников фестиваля ждут больше 15 докладов о компьютерах и технологиях с 70-х годов до нашего времени. Например, поэт, писатель-фантаст и любитель ретрокомпьютеров Леонид Каганов расскажет про один из первых советских домашних ПК — БК 0010, коллекционер видеоигр Василий Дрогунов вспомнит историю игровых консолей, а владелец музея советских калькуляторов Константин Голота покажет, как писали код на программируемых калькуляторах.

Важная часть «Демодуляции» — конкурс демо. Так называют аудиовизуальные сюжеты, которые создаются, чтобы по максимуму продемонстрировать возможности компьютера. На фестивале вы увидите демосцены для 8- и 16-битных систем, сможете послушать музыку, написанную для старых аудиочипов, и понаблюдаете за «демодуэлью» — турниром по программированию визуальных эффектов для виртуальной игровой консоли TIC-80.

Фестиваль пройдёт в субботу, 27 ноября в главном офисе «Яндекса» в Москве. На YouTube будет транслироваться интервью с Пажитновым, телемосты с другими музеями, концерт, включения с выставки. По окончании фестиваля мы выложим записи всех докладов. Начало в 11:00 по московскому времени. Участие бесплатное, билеты покупать не нужно, достаточно зарегистрироваться на сайте.

Большая просьба: обязательно возьмите с собой маску, если планируете посетить фестиваль лично.