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Радио на большом экране

Музыка сопровождает нас весь день — мы слушаем её утром в транспорте, днём на работе, вечером дома. Меняются только устройства: в метро это, как правило, смартфон, в офисе — компьютер, ну а дома выбор гораздо шире: от винилового проигрывателя до планшета, на котором можно включить музыку и слушать её, пока занимаешься домашними делами. Главное — подобрать саундтрек в тему. В этом поможет Яндекс.Радио, которое теперь доступно не только на смартфонах и компьютерах, но и на планшетах iPad.

Яндекс.Радио предлагает музыку разных жанров и эпох, под разные настроения и занятия. Можно, например, включить что-нибудь фоновое и почитать на планшете книгу или выбрать энергичную волну, отложить устройство в сторону и наконец-то заняться уборкой. А в выходные стать для друзей iPad-диджеем — для этого на Радио есть специальная станция с музыкой для вечеринок.

Мы запустили Яндекс.Радио в июне 2015 года. Сейчас месячная аудитория сервиса составляет почти два миллиона человек. Самые популярные станции на Радио — жанровые: это поп и рок. Много слушают и станции с музыкой под настроение. Чаще всего пользователи выбирают «Радостное», «Энергичное» и «Красивое». Но это утром и днём — ближе к ночи ситуация может немного измениться.

Список самых популярных станций Яндекс.Радио в разных регионах России примерно одинаков — меняются только их позиции в рейтинге. Где-то электронную музыку слушают больше, чем танцевальную, а где-то наоборот. Но, конечно, везде есть свои особенности. Чтобы продемонстрировать их, мы составили карту — она показывает жанры и настроения, которые люди в том или ином регионе выбирают на Яндекс.Радио чаще, чем в среднем по России. Например, в Челябинске это станция с индастриалом и сентиментальная волна, а в Краснодаре — современный джаз и станция «Дождь за окном».

Узнать больше подробностей о предпочтениях пользователей Яндекс.Радио можно на странице исследования «Эпичное кантри для влюблённых: что слушают на Яндекс.Радио».

Помимо планшетов, Яндекс.Радио можно бесплатно слушать на смартфонах на iOS и Android и прямо в браузере — на radio.yandex.ru. На Радио транслируются композиции из фонотеки Яндекс.Музыки. Это более 20 миллионов треков. Фонотека постоянно пополняется: например, недавно у нас появились все альбомы The Beatles.

18 комментариев
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chiwell
2 марта 2016, 17:56
Когда же уже будет Яндекс.Радио на wp, точнее, на w10 mobile
Аня Юферова
10 марта 2016, 14:35
chiwell,
да
Shevchenko Igor
3 марта 2016, 00:46
Когда появится в украине индекс радио? Хоть приблизительные сроки назовите
Сергей Червоненко
3 марта 2016, 09:38
Shevchenko Igor,
а что, из браузера не работает в Украине?
Shevchenko Igor
3 марта 2016, 12:09
Сергей Червоненко,
Не работает, выдает "К сожалению, Яндекс.Радио доступно пока только в России." Заходил через домен ua и ru.
Name Surname
8 марта 2016, 05:41
Shevchenko Igor,
я, вот, использую DotVpn =) Но всё же надеюсь, что это ненадолго.
Удалённый пользователь
9 марта 2016, 15:01
Name Surname,
я не хочу это!
руслан демин
16 марта 2016, 20:25
Shevchenko Igor,
какое "индекс радио"?
Удалённый пользователь
9 марта 2016, 15:00
Я не хочу ЯНДЕКС радио.
Удалённый пользователь
15 марта 2016, 00:19
радио
Олег
16 марта 2016, 20:56
А куда у вас делись подборки: "Как на Европа Плюс", "Как на Русском радио" и т.д. ?
xksvkvadrate
17 марта 2016, 08:51
Олег,
радиостанции начали жаловаться https://vc.ru/n/no-fm-yaradio , хотя было неплохо и мне лично нравилось, сейчас не очень...
Илья Шевченко
16 июня 2016, 15:39
планируется расширение ассортимента? много чего нет по сравнению с яблоком, особенно из зарубежного
Al Gagarini
7 ноября 2016, 06:38
Отлично! Яндексу огромное спасибо за это необычное радио, уже нашёл несколько новых песен! Яндекс лучший!
turbo232
27 ноября 2016, 11:46
Люблю Яндекс Радио, но очень не хватает приложения для Windows Phone. Пожалуйста, сделайте!
Андрей Жгун
10 февраля 2018, 19:58
Да!¡!
FINnet
22 сентября 2018, 22:10
Вот бы ещё подружили бы музыку с CarPlay!?
Виктор Максимов
вчера, 22:03
Здравствуйте а почему уу вас нет радиостанции Яндекс радио