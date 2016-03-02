Радио на большом экране

Музыка сопровождает нас весь день — мы слушаем её утром в транспорте, днём на работе, вечером дома. Меняются только устройства: в метро это, как правило, смартфон, в офисе — компьютер, ну а дома выбор гораздо шире: от винилового проигрывателя до планшета, на котором можно включить музыку и слушать её, пока занимаешься домашними делами. Главное — подобрать саундтрек в тему. В этом поможет Яндекс.Радио, которое теперь доступно не только на смартфонах и компьютерах, но и на планшетах iPad.

Яндекс.Радио предлагает музыку разных жанров и эпох, под разные настроения и занятия. Можно, например, включить что-нибудь фоновое и почитать на планшете книгу или выбрать энергичную волну, отложить устройство в сторону и наконец-то заняться уборкой. А в выходные стать для друзей iPad-диджеем — для этого на Радио есть специальная станция с музыкой для вечеринок.

Мы запустили Яндекс.Радио в июне 2015 года. Сейчас месячная аудитория сервиса составляет почти два миллиона человек. Самые популярные станции на Радио — жанровые: это поп и рок. Много слушают и станции с музыкой под настроение. Чаще всего пользователи выбирают «Радостное», «Энергичное» и «Красивое». Но это утром и днём — ближе к ночи ситуация может немного измениться.

Список самых популярных станций Яндекс.Радио в разных регионах России примерно одинаков — меняются только их позиции в рейтинге. Где-то электронную музыку слушают больше, чем танцевальную, а где-то наоборот. Но, конечно, везде есть свои особенности. Чтобы продемонстрировать их, мы составили карту — она показывает жанры и настроения, которые люди в том или ином регионе выбирают на Яндекс.Радио чаще, чем в среднем по России. Например, в Челябинске это станция с индастриалом и сентиментальная волна, а в Краснодаре — современный джаз и станция «Дождь за окном».

Узнать больше подробностей о предпочтениях пользователей Яндекс.Радио можно на странице исследования «Эпичное кантри для влюблённых: что слушают на Яндекс.Радио».

Помимо планшетов, Яндекс.Радио можно бесплатно слушать на смартфонах на iOS и Android и прямо в браузере — на radio.yandex.ru. На Радио транслируются композиции из фонотеки Яндекс.Музыки. Это более 20 миллионов треков. Фонотека постоянно пополняется: например, недавно у нас появились все альбомы The Beatles.