Видео: робот-курьер развозит посылки от Беру

В ноябре 2019 года мы представили Яндекс.Ровера — робота-курьера для транспортировки небольших грузов. Всё это время мы тестируем Ровера в нашей штаб-квартире на улице Льва Толстого, где он перевозит документы между корпусами. Робот отлично справляется: сам планирует маршрут, распознаёт объекты вокруг и не боится темноты, дождя, снега и гололедицы.

Сегодня мы приступили к следующему этапу испытаний. Ровер получил новое задание: он доставляет сотрудникам Яндекса посылки от маркетплейса Беру. Мы решили провести испытания 14 февраля, так как в этот день заказов с доставкой в офис особенно много — люди выбирают подарки ко Дню всех влюблённых.

Робот-курьер на день стал одним из вариантов доставки, которые Беру предлагает сотрудникам Яндекса. Те, кому выпала такая возможность, сначала получают запрос о готовности принять заказ. Если человек свободен, он указывает номер подъезда, к которому нужно привезти посылку. После этого Ровер отправляется в путь, а получатель может следить за его перемещениями на странице заказа. Когда робот прибывает на место, адресат получает уведомление. Ему остаётся только выйти на улицу, открыть с телефона крышку грузового отсека и забрать посылку.

Доставка посылок — первый опыт сотрудничества Ровера с действующим бизнесом, маркетплейсом Беру. В дальнейшем робота-курьера можно будет использовать и для других задач: например, для доставки блюд в Яндекс.Еде и Яндекс.Лавке, в складской логистике и так далее.