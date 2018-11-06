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Слова-приметы русского рэпа

Аналитики Яндекса подготовили большое исследование про русский рэп. Они взяли тексты, доступные на Яндекс.Музыке, и нашли самые характерные слова — для русского рэпа в целом, для отдельных исполнителей и для разных периодов, с начала девяностых по наши дни. Здесь мы собрали пять фактов из исследования, а его полную версию можно посмотреть по этой ссылке. Кстати, это первое исследование Яндекса с пометкой «18+» — потому что из песни слов не выкинешь.

Наиболее характерные слова для рэпа — собственно рэп и хип-хоп.

Рэперы вообще много говорят о своей музыке и процессе её производства. В текстах они постоянно упоминают микрофоны, треки, альбомы, рифмы и бит — эти слова так же характерны для жанра, как обсценная лексика.

Самые типичные персонажи рэп-текстов — рэпер и братик.

За ними в порядке убывания популярности следуют MC, бро и хейтер. А ещё в русском рэпе гораздо чаще, чем в других жанрах, упоминаются названия брендов: айфоны, найки и гуччи, мерины и бумеры.

Самые характерные (слева) и самые нехарактерные (справа) персонажи русского рэпа

Самые характерные (слева) и самые нехарактерные (справа) персонажи русского рэпа

Пик употребления мата в русском рэпе пришёлся на вторую половину 2000-х.

В девяностые доля мата в рэп-текстах была не сильно больше, чем в остальных произведениях. Затем она заметно выросла и достигла пика в 2006–2010 гг. — в этот период мат звучал в рэпе в 17 раз чаще, чем в музыке других жанров.

Заимствования — примета последних лет.

Доля слов, позаимствованных из английского языка, начала расти примерно в начале десятых годов. Особенно много их в списке характерных слов за два последних года: это хайп, блант, кэш, коп, трип, хейтер и прочее.

Басту можно узнать не только по Ростову, но и по пуэру

Гуф чаще других рэперов употребляет слова кузня, планчик, по-моему, абсолютно и нормально. Тимати — бизнесмен, статус, график, чикса и потанцевать. Скриптонит — вкуривать, поц, шпек и хапка.

На странице исследования есть карта русского рэпа. Она показывает лексические связи между рэперами: чем больше у двух исполнителей общих характерных слов, тем ближе друг к другу они находятся. Бонусом — рэп, сочинённый Автопоэтом.

16 комментариев
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Дмитрий
7 ноября 2018, 02:38
Это, конечно, интересно. Но гораздо интереснее было бы читать про разработку станции, браузера, Алисы, драйва и остальных крутых сервисов Яндекса.
Владислав
7 ноября 2018, 17:24
Дмитрий,
+
Истори ереван
8 ноября 2018, 20:32
Владислав,
привет
cb-1988
7 ноября 2018, 07:12
Только я не нашел бонус от Автопоэта?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса7 ноября 2018, 17:24
Он в разделе «Самые характерные и нехарактерные слова».
Андрей
7 ноября 2018, 09:23
Карта рэпа довольно прикольная, жалко что нельзя подсветить какого-то определенного исполнителя, чтобы узнать где он находится. Также не хватает цветовой подсветки области, чтобы приблизительно знать, о чем поют в той или иной части карты. Если бы вы это добавили - думаю карта разлетелась бы по соцсетям.
Истори ереван
8 ноября 2018, 20:28
привет...
Обновлено 8 ноября 2018, 20:31
Татьяна Степанова
13 ноября 2018, 12:59
очень интересно, спасибо
seo150
13 ноября 2018, 13:16
Ребята, посчитайте, пожалуйста, у кого из писателей (и реперов) большущий словарный запас. Правда ли что у Льва Толстого? Вы же на него работаете, камон!)
za4еm
14 ноября 2018, 14:54
А можно не по теме вопрос? Точнее по теме Я.Музыки, но не о конкретной теме. Вот есть такой плейлист - "Плейлист дня". Если я правильно понимаю - музыка, которая будет там, учитывается прежде всего от возраста, указанного в Я.Пспорте.

Теперь вопрос. Вот мне 36. Весь день сегодня слушал - шпалил всё новомодное, вроде нормально всё идёт, Комиссар, 2 unlimited, и подобное. Но почему нет самого популярного? Сектора Газа например? Мальчишника?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса14 ноября 2018, 15:15
Здравствуйте. Плейлист дня составляется не под возраст в Паспорте (но версия интересная...), а на основе данных о том, что вы ранее слушали на Яндекс.Музыке. Попробуйте послушать на сервисе «Сектор» или «Мальчишник». Для рекомендательной системы это будет сигналом, что вам нравится такая музыка, и она начнёт предлагать больше похожего. Если интересно, вот тут есть более подробный рассказ про плейлисты и как они составляются.
Обновлено 14 ноября 2018, 15:15
za4еm
14 ноября 2018, 15:25
Света Чистякова,
Спасибо, жаль, не по возрасту... Но всё же - мне кажется, Вы не совсем правы ) Некоторые треки (и группы) я никак не мог на Я.Музыке слушать - просто потому, что есть оригинальные диски в отличном качестве. Ну вот например сейчас играет Aphrodite - я точно никогда на Я.Музыке не слушал ничего из dnb 2000-х. 
Рассказ обязательно почитаю, ещё раз спасибо.
Обновлено 14 ноября 2018, 15:29
za4еm
15 ноября 2018, 12:34
Света Чистякова,
Скадите, подписка даёт в каком качестве музыку? Написано "в более высоком". flac/alac будет?
Света Чистякова
Сотрудник Яндекса15 ноября 2018, 15:23
FLAC нет, MP3. Обычно в бесплатном режиме треки отдаются с битрейтом 192 кбит/с, а в платном 320 кбит/с.
Руслан
8 декабря 2018, 23:04
Когда закончится вся эта ересь с машинками вместо бегунка? Мне срать на бамблби и т. д.
Жду ответа! Достала уже вся эта ваша херь детская! 
Обновлено 8 декабря 2018, 23:05
Наталия М.
сегодня, 00:27
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