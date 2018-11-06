Слова-приметы русского рэпа

Аналитики Яндекса подготовили большое исследование про русский рэп. Они взяли тексты, доступные на Яндекс.Музыке, и нашли самые характерные слова — для русского рэпа в целом, для отдельных исполнителей и для разных периодов, с начала девяностых по наши дни. Здесь мы собрали пять фактов из исследования, а его полную версию можно посмотреть по этой ссылке. Кстати, это первое исследование Яндекса с пометкой «18+» — потому что из песни слов не выкинешь.

Наиболее характерные слова для рэпа — собственно рэп и хип-хоп.

Рэперы вообще много говорят о своей музыке и процессе её производства. В текстах они постоянно упоминают микрофоны, треки, альбомы, рифмы и бит — эти слова так же характерны для жанра, как обсценная лексика.

Самые типичные персонажи рэп-текстов — рэпер и братик.

За ними в порядке убывания популярности следуют MC, бро и хейтер. А ещё в русском рэпе гораздо чаще, чем в других жанрах, упоминаются названия брендов: айфоны, найки и гуччи, мерины и бумеры.

Самые характерные (слева) и самые нехарактерные (справа) персонажи русского рэпа

Пик употребления мата в русском рэпе пришёлся на вторую половину 2000-х.

В девяностые доля мата в рэп-текстах была не сильно больше, чем в остальных произведениях. Затем она заметно выросла и достигла пика в 2006–2010 гг. — в этот период мат звучал в рэпе в 17 раз чаще, чем в музыке других жанров.

Заимствования — примета последних лет.

Доля слов, позаимствованных из английского языка, начала расти примерно в начале десятых годов. Особенно много их в списке характерных слов за два последних года: это хайп, блант, кэш, коп, трип, хейтер и прочее.

Басту можно узнать не только по Ростову, но и по пуэру

Гуф чаще других рэперов употребляет слова кузня, планчик, по-моему, абсолютно и нормально. Тимати — бизнесмен, статус, график, чикса и потанцевать. Скриптонит — вкуривать, поц, шпек и хапка.

На странице исследования есть карта русского рэпа. Она показывает лексические связи между рэперами: чем больше у двух исполнителей общих характерных слов, тем ближе друг к другу они находятся. Бонусом — рэп, сочинённый Автопоэтом.