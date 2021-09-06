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Смотрите по-русски: Яндекс запустил закадровый перевод видео

Этим летом Яндекс начал тестировать технологию машинного перевода видео. Чтобы показать, как она работает, мы перевели с её помощью несколько роликов и собрали их в плейлист. Сегодня — следующий шаг: мы открываем технологию для массового использования. Теперь вы можете посмотреть с русской озвучкой практически любой англоязычный ролик, какой захотите. 

Перевод работает на компьютерах — в Яндекс.Браузере и на мобильных устройствах: в Браузере для Android и приложении Яндекс для Android и iOS.

Как перевести видео с английского на русский

Откройте англоязычный ролик, который вы хотите посмотреть. Если у вас установлена последняя версия Браузера или приложения Яндекс, вы прямо в плеере увидите предложение перевести видео на русский. Чтобы запустить процесс перевода, достаточно нажать на кнопку.

Перевод видео — технически сложная и довольно ресурсоёмкая задача, поэтому он занимает некоторое время, обычно пару минут. Когда всё будет готово, вам придёт пуш-уведомление.

Перевод, который выполняет Яндекс, получается закадровым и двухголосым. Мы приглушаем оригинальную звуковую дорожку — так, чтобы она была слышна, но не мешала восприятию — и накладываем на неё новую, с переводом. Мужские голоса переводятся мужским голосом, женские — женским. Если вы поймёте, что женский голос вам знаком, знайте, что вам не показалось. Это голос Алисы.

Переводить можно ролики, размещённые на YouTube, Vimeo и ещё нескольких популярных платформах. Главное, чтобы видео находилось в общем доступе.

Разработка видеоперевода шла почти год. В нём задействованы сразу несколько технологий Яндекса — в первую очередь это распознавание речи, синтез речи, биометрия и машинный перевод.

Как это работает

Процесс перевода состоит из нескольких этапов. Если у видеоролика нет субтитров, мы начинаем с того, что распознаём речь, то есть превращаем голос в текст. Если субтитры есть, мы смотрим на их происхождение. Субтитры, загруженные вручную, обычно хорошего качества — их можно брать в работу. Субтитры, сгенерированные автоматически, мы игнорируем и выполняем собственное распознавание. Получившийся текст «причёсывает» нейронная сеть. Она убирает мусор, например вставки вроде «звучит музыка», которые могут встретиться в субтитрах, расставляет знаки препинания и распределяет слова по смысловым сегментам. Результат отправляется на перевод. Мы также сгружаем в систему перевода информацию о том, кто произносит ту или иную реплику: мужчина или женщина. От этого зависит не только выбор голоса, но и текст перевода. Мужчина будет говорить о себе в мужском роде, женщина в женском. Когда текст переведён, его нужно озвучить и совместить с видеорядом. Длина фраз на русском и английском языках отличается — русские, как правило, ощутимо длиннее. Здесь на помощь снова приходит нейронная сеть. Она выполняет то, что у синхронных переводчиков называется речевой компрессией: сокращает паузы между словами и, если необходимо, немного ускоряет темп речи. Подробнее о технологии перевода читайте в нашем блоге на «Хабре». 

С запуском закадрового перевода перед нашими пользователями открывается огромный пласт контента, который раньше был недоступен из-за языкового барьера. Лекции и документалки, стендапы и влоги, видеорецепты и пошаговые инструкции — всё это теперь можно смотреть на русском языке.

Мы не планируем останавливаться на достигнутом. В ближайших планах — освоить новые языковые пары и добавить в перевод больше голосов.

320 комментариев
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alexartukov
7 сентября, 10:16
Учитывая, что Google отключил автосоздание субтитров на Youtube на языке оригинала - можете ли вы сделать это на своей стороне?

Интересуют именно субтитры оригинальной звуковой дорожки - в первую очередь, английской.

Хотя, конечно, субтитры перевода тоже могут оказаться востребованы.
Обновлено 7 сентября, 10:18
Иванов Роман
7 сентября, 14:58
alexartukov,
мы подумаем про субтитры, спасибо.
alexartukov
7 сентября, 15:13
alexartukov,
Я ошибся - Гугл не отключил авто-создание субтитров. Были такие планы в 2020 году, но от них отказались.

Тем не менее, вопрос все равно для меня актуальный - возможно, Яндекс сможет лучше справиться с задачей. При желании :)
Алексей И.
11 сентября, 02:58
Иванов Роман,

Очень просим субтитры для видео!
Кажется, сделать это очень дешево - ведь текст уже есть, осталось его просто грамотно замонтировать на страницу.
Ну, и юридические проблемы (если такие есть) решить :)
MasterX6
16 сентября, 16:06
Реально субтитров во многих случаях более чем достаточно. Было бы здорово - я про возможность выбирать между голосовым переводом, переводом с помощью субтитров и режимом просто вывода субтитров на языке оригинала. 👍
Даниил
7 сентября, 10:30
Закадровый перевод видео - это потрясающая фича! Вы молодцы!
w2
7 сентября, 10:47
на маке не работало пока в ручную не скачал такую же версию с вашего сайта и не переустановил
Малышев Влад
8 сентября, 12:58
w2,
Не понял, как скачать?
Дмитрий Зайков
8 сентября, 13:39
w2,
стоило просто перезагрузить компьютер
Андрей
7 сентября, 10:51
Отличная вещь. Женский голос пока что хуже работает чем мужской, интонации нет. 
d_e_n_i_s
7 сентября, 20:09
Андрей,
Женский голос как у алисы на яндекс станции
Алексей Михайлов
7 сентября, 11:21
Я бы предпочёл  перевод субтитрами а звук без изменений
videoman
10 сентября, 22:15
Алексей Михайлов,
 субтитры для студентов или для тех кто учит язык
Кирилл Соловьев
13 сентября, 11:31
Алексей Михайлов,
 так они есть, а это бомбическая фича, я уже столько контента переслушал, особенно разговорных о хобби, и семинары и обучение, сидеть и читать 2 часа вообще не вариант.
Михаил
7 сентября, 11:32
Очень круто!
А если сочетать с другой технологией, создающей голос похожим на оригинал (хотя бы для самых известных актёров, личностей), это будет просто магия.
Кстати!
А будет ли подобная фишка на роликах на смарт тв от Яндекса? На видео с ютуба через Яндекс.Станцию?
Для тех, кто смотрит ютуб лишь на диванчике, а не через браузер)
HardSkill
7 сентября, 11:55
На маке м1 не работает, на айпадос в приложении Яндекс тоже не работает. 
Яндекс ни свою музыку на мак сделать не может, ни браузер с фичей поставить адекватно. Минус
Иванов Роман
Сотрудник Яндекса7 сентября, 15:00
HardSkill,
пожалуйста, попробуйте перезапустить приложения и там и там. 


Если кнопки перевода не появится, напишите, пожалуйста, прямо из них в обратную связь, мы постараемся разобраться, в чём проблема и исправить её.
s.plyakin
7 сентября, 22:20
Иванов Роман,
удали браузер и заново скачай и установи - сегодня на м1 так заработало
present-for-you.ru
9 сентября, 21:55
Иванов Роман,

На iPhone 12 mini тоже не работает, переустановила все браузеры и нигде нет кнопки перевода :(((
Виктор
7 сентября, 12:27
Красавцы.
Михей aka Мифод
7 сентября, 12:37
Под Android 9 перевод видео не работает ни в браузере (v. 21.6.6.55),  ни в приложении (v.21.66). Кнопки перевода видео нет, при запуске некоторых видео появляется всплывающее окно, предлагающее перевод, но уведомление о завершении перевода не приходит в течении 5 минут и русская озвучка не воспроизводится.
Иванов Роман
Сотрудник Яндекса7 сентября, 15:04
Михей aka Мифод,
можно вас попросить в поддержку написать из самого приложения/браузера? В идеале со ссылками на видео, где не срабатывает.
Михей aka Мифод
7 сентября, 17:04
Иванов Роман,
Написал в поддержку из браузера, как написать в поддержку из приложения не понял.
za4еmpеrm
7 сентября, 12:49
Это всё очень круто, но верните поиск, который был до 4 сентября. Я, конечно, понимаю, что у ваших дизайнеров с мониторами за 100к расцветка со 100% белого на сниппете, и с 98% белого на фоне выглядит круто, но на обычном мониторе - это вырвиглаз, особенно ночью.
Или хотя бы фон контрастней сделайте - вот как тут - белый и серый, а не кашу.
Серафим Четверухин
7 сентября, 15:14
za4еmpеrm,
мы смотрели на плохих мониторах и подобрали тень с фоном, чтобы ответы минимально выделялись. После запуска стало ясно что некоторым пользователям этого недостаточно. Будем увеличивать контраст.
za4еmpеrm
7 сентября, 15:30
Серафим Четверухин,
Огромное спасибо!!!
Кобец Михаил
7 сентября, 12:57
Это лучшее изобретение за последний период! До сих пор нахожусь под впечатлением)
juvescorp
7 сентября, 13:11
Поддерживаю предыдущих комментаторов и их мысли про английские субтитры/субтитры оригинала.
Иванов Роман
Сотрудник Яндекса7 сентября, 15:12
juvescorp,
спасибо, учтем и ваше мнение :)
med-phisiker
8 сентября, 12:11
juvescorp,
так же поддерживаю )
OzzyK
7 сентября, 13:15
Ждём наушники с динамиком и встроенным по Яндексу, которые будут переводить собеседника на родной язык
riad.valitov
7 сентября, 23:46
OzzyK,
плюсую
Anna Asadullina
7 сентября, 13:45
Не работает 
Иванов Роман
Сотрудник Яндекса7 сентября, 15:12
Anna Asadullina,
перезапустите приложение, пожалуйста.
Tigran
7 сентября, 13:46
одним словам - Бомба !! все лекции и учебные видео на русском, даже хочется плакать от счастья  )) 
med-phisiker
8 сентября, 12:12
Tigran,
согласен ))
Анна
8 сентября, 18:03
Tigran,
О, да! Слушаю англоязычные уроки на русском и просто не могу в это поверить! Спасибо, Яндекс!!!
gaevski.mts.ru
7 сентября, 14:03
Круто! Классно! 

skyfall.hornet
7 сентября, 14:16
Перечислите все платформы для которых осуществляется перевод. В описании указано только youtube и Vimeo, этого мало и не устраивает. 
Иванов Роман
Сотрудник Яндекса7 сентября, 15:13
skyfall.hornet,
мы прямо сейчас расширяем. ВК, Твич, Твиттер, и еще будут.
med-phisiker
8 сентября, 12:12
Иванов Роман,
супер ) Спасибо )
Надин Хорошенюк
10 сентября, 22:51
Иванов Роман,
подскажите, как будет работать ВК, пока не вижу перевода там, хотя открыла страницу в браузере Яндекс.
 Хорошо работает перевод с Ютубом, спасибо.
arbitraz1122
19 сентября, 00:55
med-phisiker,
и когда твитер сможет переводить?
S00har
7 сентября, 14:18
Вполне, вполне рабочий инструмент. Спасибо 
Захар Кокорин
7 сентября, 14:42
А социальные сети ВКонтакте и Одноклассники поддерживаются?
Иванов Роман
Сотрудник Яндекса7 сентября, 15:13
Захар Кокорин,
ВК уже да. Список будет расширяться.
Захар Кокорин
7 сентября, 15:33
Иванов Роман,
а на Яндекс.Станцию добавите эту функцию?
Иванов Роман
Сотрудник Яндекса8 сентября, 10:28
Захар Кокорин,
пока ничего не буду обещать, следите за будущими анонсами :)
med-phisiker
8 сентября, 12:14
Иванов Роман,
А есть ли планы поддержки подобной технологии в видеочатах мессенджеров? Например, Яндекс.Мессенджер, telegram и другие )
Обновлено 8 сентября, 12:14
Захар Кокорин
9 сентября, 04:46
med-phisiker,
если и будет, то скорее всего только в Яндекс.Мессенджере. Зачем им помогать конкурентам?
Nicko Tinicki
7 сентября, 16:01


Это хорошо что появился перевод видео, но если ты смотришь какие нибудь реакции иностранцев на музыку в ютубе, то он эту музыку переводит, а этого делать не надо 
n.galt
7 сентября, 16:28
Планируется поддержка coursera или других образовательных порталов? И в каком виде: только общедоступные видео или вы планируете также поддерживать закрытый контент, который требует минимум это авторизоваться, максимум оплатить контент?
Обновлено 7 сентября, 16:28
dagot32167
7 сентября, 17:52
n.galt,
поддерживаю вопрос
med-phisiker
8 сентября, 12:15
dagot32167,
поддерживаю, тоже очень интересует )
Иванов Роман
Сотрудник Яндекса8 сентября, 15:27
n.galt,
сейчас из-за технических ограничений мы можем переводить не все видео, но мы работаем над увеличением покрытия.
Алексей Казаков
13 сентября, 23:41
n.galt,
 плюсую за поддержку udemy/coursera
Обновлено 13 сентября, 23:41
ee.nov
17 сентября, 13:01
n.galt,
 плюс udemy/coursera, edx
s.plyakin
18 сентября, 23:25
Иванов Роман,
Тоже за Udemy - было бы круто 
lovevoetbal24
7 сентября, 16:29
Есть вариант как-то скачать полученный результат?
tiual
8 сентября, 09:46
lovevoetbal24,
Присоединяюсь к вопросу. 
vegprojectru
8 сентября, 16:31
поддерживаю. сам все слушаю в основном а не смотрю. было бы классно скачивать аудио перевода и озвучки
smaga38
13 сентября, 21:33
lovevoetbal24,
ПОддерживаю вопрос. Скачать трек было бы просто великолепно.
smaga38
13 сентября, 21:38
lovevoetbal24,
ПОддерживаю вопрос. Скачать трек было бы просто великолепно.
tychoblin
сегодня, 13:48
Да-да-да! Очень надо!
ivankod
7 сентября, 16:36
Добавьте перевод подкастов
med-phisiker
8 сентября, 12:16
ivankod,
поддерживаю, это было бы просто замечательной опцией )
Обновлено 8 сентября, 12:16
ivankod
7 сентября, 16:52
Видео где есть фоновая музыка не полностью переводятся
Валюша Бережной
7 сентября, 17:01
у меня зачем то поверх перевода диктор диктует цифры в порядке возрастания с чем это связано?
Иванов Роман
Сотрудник Яндекса8 сентября, 15:27
Валюша Бережной,
подскажите, пожалуйста, на каком видео это происходит?
Slakwik
10 сентября, 21:42
Иванов Роман,
добрый день!
Например, в этом ролике такое происходит. Как будто каждая строка пронумерована, но в субтитрах-то этого нет!
https://www.youtube.com/watch?v=hcePOHfL3EM
zolweez
7 сентября, 17:20
Is it possible to translate videos from Russian to English?!
culiginvolodya
7 сентября, 17:29
А почему на YouTube переводятся не все видео?
РКИ
8 сентября, 06:45
culiginvolodya,
Очевидно что идет тестирование технологии и аппаратные мощности в полную силу не задействуют. На длинные ролики нужно больше времени и вычислительных ресурсов. Пользователей много, которые хотят попробовать и чтобы время ожидания сократить используются различные ограничения
Иванов Роман
Сотрудник Яндекса8 сентября, 15:28
culiginvolodya,
если мы не смогли определить, что видео на английском, то может не появляться кнопка перевода. Буду признателен за примеры.
Захар Кокорин
9 сентября, 04:52
РКИ,
я вообще не понимаю, где они планируют взять такие дикие мощности, чтобы выполнять запросы по переводу абсолютно всех пользователей. Не могут же они хранить на своих серверах видео со всех сайтов. Этого даже YouTube не смог бы.
Юлия
9 сентября, 20:14
Захар Кокорин,
Достаточно один раз перевести видео и сохранить текст и аудио дорожку, при недостатке хранилища редко востребованные аудиофайлы можно удалять и генерировать по новому запросу. А текст субтитров не весит ничего. Так что о мощностях думаю не стоит беспокоиться.
mnepoh
18 сентября, 15:37
Иванов Роман,
А ведь не только с английского переводит? У меня с Франц. Был результат. Потом правда куда то пропала кнопка.. 
dagot32167
7 сентября, 17:50
Офигенно получилось.
dagot32167
7 сентября, 17:57
данный сервис будет бесплатен или уже есть мысли о его монетизации?
РКИ
8 сентября, 06:11
dagot32167,
Монетизация перевода это очень плохая идея. Яндекс и так не плохо зарабатывает на рекламе, которая из каждой щели появляется и зачастую портит контент, а тут еще и за перевод платить. Тем более конкуренты тоже не будут сидеть на месте и сделают что то похожее 
Иванов Роман
Сотрудник Яндекса8 сентября, 15:28
dagot32167,
нет, мыслей о монетизации перевода для пользователей у нас нет.
vegprojectru
8 сентября, 16:35
Иванов Роман,
а как насчет сервиса платного перевода и озвучки видео/аудио?

я бы пользовался для перевода тренингов на английском. типа загружаешь видео и получаешь перевод с озвучкой или субтитрами
Захар Кокорин
10 сентября, 10:02
Иванов Роман,
а для b2b-сектора?
Антон
7 сентября, 17:53
Я ошеломлен качеством перевода и догоняемой речи! Я в голове с трудом прокручиваю оригиналы. С одной стороны для саморазвития - минус)))) 
Захар Кокорин
9 сентября, 04:54
Антон,
скоро саморазвития вообще не будет. Будет всё как в мультфильме Валли.
Мария Янк
11 сентября, 18:43
Захар Кокорин,
+++ Точно! Будущее уже наступило))
Andrellager
7 сентября, 18:10
Ребят. ТЕПЕРЬ МОЖНО СМОТРЕТЬ АМЕРИКОСОВ!!! Вы молодцы!!! Вот знаете что классно еще будет. Это к примеру как на donate allert разные голоса - к примеру как у кубик в кубе.

Обновлено 7 сентября, 18:15
med-phisiker
7 сентября, 18:20
Здравствуйте )


Спасибо за отличную функцию ) У меня есть несколько вопросов и возможных предложений )
1. Планируете ли вы сотрудничать с платформами онлайн образования и осуществлять автоматический дубляж видеолекций на английском языке например на платформе Coursera ? Смотреть лекции от ведущих университетов мира с таким автоматическим дубляжом было бы просто великолепно )
2. Планируете ли вы сделать обратный ход, создать подобный автоматизированный дубляж на английском языке по русскоязычному видео? Например, компания Яндекс могла бы предлагать услуги подобного дубляжа для уникального Российского контента на зарубежные рынки (онлайн курсы, лекции, сериалы, возможно песни и другой контент) Или так же переводить великолепные онлайн курсы от замечательный российских преподавателей на английский например на той же Coursera).
med-phisiker
8 сентября, 12:09
med-phisiker,

возможно поддержку других образовательных платформ Coursera, Edx, Udacity, Khan Academy ) Можно сделать в качестве платной опции я бы использовал по недорогой подписке )


Возможно можно оказывать услугу дубляжа англоязычной рекламы для российского рынка на YouTube и получать процент от рекламодателя.

Желаю вам дальнейших творческих и технологических успехов )
Обновлено 8 сентября, 12:10
Иванов Роман
Сотрудник Яндекса8 сентября, 15:54
med-phisiker,


1. сейчас из-за технических ограничений мы можем переводить не все видео, но мы работаем над увеличением покрытия.
2. мы работаем над поддержкой других языковых направлений, да.
seo211291
7 сентября, 18:47
Можно ли как-то основной звук видео делать тише, чем перевод на русском?
Иванов Роман
Сотрудник Яндекса8 сентября, 15:55
seo211291,
так и должно быть (разве что кроме iOS, на которой это технически невозможно). Если у вас не iOS, то подскажите, пожалуйста, на каком видео это происходит?
Василий Бондаренко
7 сентября, 19:09
Аплодирую СТОЯ!! 
stasnislav.g
7 сентября, 19:14
Ждать ли API в cloud.yandex? И как скоро, если да.
d_e_n_i_s
7 сентября, 20:08
Отлично, уже пол дня смотрю любимые видео не дожидаясь перевода, бывают моменты где просто ржал с не правильного перевода, но в 90% перевод просто отличный и полностью понятный
d_e_n_i_s
7 сентября, 20:10
Я просто в восторге от такой функции
vitsman
7 сентября, 20:13
Этот 6-ти минутный ролик на чистом английском переводится уже второй час... https://www.youtube.com/watch?v=sRnyCQT-L9M
ЯндексБраузер на Windows.
Обновлено 7 сентября, 20:17
Иванов Роман
Сотрудник Яндекса8 сентября, 16:27
vitsman,
возможно, не дошло уведомление о завершенном переводе до страницы, попробуйте обновить страницу и снова включить перевод.
bezpolezno72
7 сентября, 20:27
Решил опробовать новую фичу и хочу сказать, что Яндекс гении! Перевод отличный, за кадровый голос приятный
chief.rozonov
7 сентября, 20:52
Интересно, а как у вас работает перевод, когда два человека говорят одновременно. А еще лучше, когда говорят женщина и мужчина. Умеете вы отделять говорящих и накладывать дубляж друг на друга? И так чтобы различать персонажей друг от друга. То есть менять тембр.
Антон Киселёв
9 сентября, 17:52
chief.rozonov,
А где одновременно говорят? Разве что на всяких политических дебатах, перебивая друг-друга) 
yashkov.andy
7 сентября, 21:13
Даже захотелось начать гордится за свою страну!
Владимир
12 сентября, 17:05
yashkov.andy,
Странное желание. (для либерала)
denissvetankov1
7 сентября, 21:20
А как в вашем браузере на айфоне смотреть ролики с ютюба, если он постоянно перекидывает в приложение?
Иванов Роман
Сотрудник Яндекса8 сентября, 16:28
denissvetankov1,
в браузере на айфоне пока не работает перевод, только в приложении Яндекс. Надо в нём в адресную строку ввести youtube.com и перейти на сайт прямо из строки, не из поисковой выдачи, тогда не перекинет. Но мы думаем, что можно сделать, чтобы было проще.
CompoZeeD
7 сентября, 21:21
А планируется перевод видео с платформы TED? Когда обновился все колеги прям офигели от новой функции дублирования видео. Классная фитча.

Обновлено 7 сентября, 21:23
med-phisiker
8 сентября, 12:19
CompoZeeD,
поддерживаю TED отличный ресурс )
Иванов Роман
Сотрудник Яндекса8 сентября, 16:28
CompoZeeD,
сейчас из-за технических ограничений мы можем переводить не все видео, но мы работаем над увеличением покрытия. Часть видео TED доступны на Youtube, можно начать с них )
Борис Елизаров
7 сентября, 21:25
Круто, всё работает - и на компе, и на телефоне! А кроме английского, другие языки будут?
кек
7 сентября, 22:25
А есть в планах сделать возможность использования данной фичи прямо в приложении, например ютуб?
Иванов Роман
Сотрудник Яндекса8 сентября, 16:29
кек,
это технически невозможно, к сожалению.
s.zorin@logexpert.ru
7 сентября, 23:00
добавьте обработку видео на сайте reddit, все-таки одна из самых популярных платформ со свежими новостями и событиями
Иванов Роман
Сотрудник Яндекса8 сентября, 16:30
s.zorin@logexpert.ru,
мы работаем над увеличением покрытия, спасибо за идею про reddit.
funlelik
7 сентября, 23:31
Перевод допускает ошибки, в будущем это как-то будет решаться? 
andvashkevich
7 сентября, 23:55
Это очень крутая и полезная технология! Перевод качественный. Даже ролики на технические темы понятны.  Из пожеланий: хотелось бы настройку уровня громкости говорящего и перевода. Например, мне комфортнее, когда голос в ролике намного тише перевода. Сейчас (из того, что протестировал) громкость примерно одинаковая. 
antone955
8 сентября, 00:15
Интересно появление переводов с других платформ и сайтов, типа просмотр на любом сайте например фильма в оригинале с переводом от яндекса, не только с Ютюба и Вимео, а еще например перевод трансляций в прямом эфире. А так же с платформы инстаграм, тоже как эфиров так и загруженных видео и историй. Так же интересны трансляции в твитч.
maxsob66
8 сентября, 00:21
На мак с м1 через браузер для айпада скачанный из аппстора фича не завелась, перезапуск не помогает
OOZiec
8 сентября, 02:00
https://www.youtube.com/watch?v=iOd222WIEk8&list=PL4KCWZ5Ti2H41WOGaz4aVO1WLu0yj710s


Попробовал посмотреть ролик с переводом, по праде говоря это не перевод, это бред полнейший, надеюсь станет лучше со временем...
Владимир Гагин
8 сентября, 02:54
Отличный инструмент. Но как насчет работы с авторским переводом? Допустим у меня есть перевод субтитров/транскрипции на определённое видео, и я хочу использовать ваш сервис, могу ли я загрузить свой перевод, чтобы сервис использовал его для озвучивания этого видео? Или мне нужно перезагружать видео, подгружать к нему свои субтитры (надеясь что меня не заблокирует ютуб за самодеятельность), и только тогда у меня появится возможность получить вашу озвучку? ツ
ModnovMax
8 сентября, 04:23
Не на всех видео у меня появляется функция закадрового перевода, так должно быть или проблема?
Oleg Sbeglov
8 сентября, 06:15
пробовал на роликах 5 передача и Топгир( BBC). Очень много ошибок. Пока смешно получается. Но уже обнадёживает. Очень полезно. Благодарю Яндекс от всей души
РКИ
8 сентября, 06:38
Кстати, а вы не думали над хешированием часто запрашиваемых переводов? Это бы позволило разгрузить аппаратные мощности и ускорить получения перевода 
РКИ
8 сентября, 06:59
Вы главное на хабр и в общий доступ всю информацию, исходники и тд не выкладывайте. А то всякие гуглы и майкрософты такое же сделают через неделю.
vp47747
8 сентября, 07:06
будет ли реализована возможность перевода с русского на английский? 
Денис Солдатов
8 сентября, 07:12
В последней версии приложения для iOS не работает от слова ни черта. В частности, на Ютьюбе. Какое нафиг «плеер сам предложит перевод»? Вы бредите?? Вот это нежданчик (вроде бы, до 1 апреля ещё далековато). 
Александр Семёнов
8 сентября, 08:05
нормали еще бы тембр голоса менял
Павел Давыдов
8 сентября, 09:37
Я правильно понимаю, что технология перевода работает только на Youtube?
Видео из облака не переводит.


Виктор
8 сентября, 09:50
Кусок перевода о релизе  Chrome 93:
"Так что это довольно новая функция для носа, особенно если у тебя есть! Ты же знаешь что используешь много пва в гугл кром"  D)))


Кнопка появилас не сразу, обновил браузер/ пару раз перезапускал и появилась.  Нажал минуту-две подумал и озвучка появилась. Блин круто! Молодцы! Спасибо!
contentim
8 сентября, 10:04
Не критикую, а небольшие замечания в работе алгоритма.

Попробовал послушать новости CNN в оригинале и оказалось, что над видео не появляется кнопка "Включить перевод". Жаль. Ждем-с, когда будет возможность смотреть в т.ч. англицкие новости.

А еще, я так понимаю, еще нет возможности перевода прямого эфира?


Еще пока у переводчика хромает правильное произношение терминов. В тестовом варианте видео про работу мозга я услышал вместо "аксОна" "Аксон". По лекция по программированию тоже есть шероховатость - в одном случае Vue JS (Вью)  произносится более менее правильно, а другом дается перевод слова как "Вид". Было бы отлично, если переводчик сможет произносить термины согласно популярным звучаниям в той или иной отрасли.


Крутая работа вашей команды! Вы открываете огромные горизонты для изучения информации на других языках без ломки с изучением.
robot0
8 сентября, 11:41
И теперь новое поколение детей, познающих мир с помощью Ютуба, начнет так говорить в реальной жизни... А ведь людей, которые были воспитаны онлайн-переводчиками, пока еще хоть как-то можно понять... 7.09.2021- официальный день появления новой болезни под названием "Я.Дислексия". Запомните этот день, мир уже никогда не будет прежним.
Обновлено 8 сентября, 11:45
Exil2006
8 сентября, 12:01
Чума!  Жирный лайк, оч крутая фича.

donmasto2016
8 сентября, 12:14
Спасибо, от таких новостей захватывает дух. Просыпаешься утром и вдруг ты - раз! и в будущем. Мне приходится много смотреть англоязычных видео по обучению, и попробовав сегодня ваш переводчик, я понял, что жить теперь намного легче. Все же на родном языке информация доходит и быстрее и проще. На подкастах сервис показал себя чуть хуже, потому что рассказчик, как правило, жует сопли и не может сформулировать сразу, от этого нейросеть теряется. Но это ерунда потому что большая часть видео на трубе, все же записана с листа и подается логично. В общем спасибо ребята, вы делаете мир лучше.
Дмитрий Зайков
8 сентября, 13:39
блин это реально крутая технология!
belousov.y1ndex.ru
8 сентября, 13:40
А работает ли это с прямыми трансляциями на Ютубе?
bazisa
8 сентября, 13:53
Восхитительно!
ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА г. Сердобска
8 сентября, 14:16
Это просто бомба. Спасибо!
nikitatrushin-2006
8 сентября, 14:54
Крутая функция с переводом видео. Молодцы! Ждём новых языков для перевода видеороликов.
sergo sergo
8 сентября, 15:55
Скачал на компьютер яндекс браузер, открыл англоязычный ролик, но перевода нет и кнопок перевода нет. Одно разводилово.
Vadim Wolf
8 сентября, 16:57
как включить эту функцию обратно,после того как я нажал крестик,она пропала 
k.max-nvrsk
8 сентября, 16:08
Это просто отпад, IT сфера которая как никакая другая меняет нашу жизнь к лучшему и делает проще. А указывать на речевые ошибки можно будет потом? Вроде ударений и различных произношений в синхронном переводе, что бы помочь в обучении нейронки?  
vegprojectru
8 сентября, 16:36
а как насчет сервиса платного перевода и озвучки видео/аудио?


я бы пользовался для перевода тренингов на английском. типа загружаешь в него свое видео/аудио и получаешь перевод с озвучкой или с субтитрами
Обновлено 8 сентября, 16:37
dinar.agzamov2017
8 сентября, 19:39
это очееень круто
Alex M.
8 сентября, 17:10
Было бы здорово добавить такой перевод в f1tv, но, как я понимаю, это сделать невозможно, т.к. видео доступны только по подписке. 
В любом случае, очень круто!
Алексей Пух
8 сентября, 18:37
Нету кнопки ! Перевести !! перезапускал телефон и все равно нету кнопки ! Я на грани удаления Яндекс 
A
8 сентября, 19:14
Ребята, вы лучшие! Опция просто космос!!!
SuperPixel2021
8 сентября, 19:19
Спасибо за это, пожалуйста не делайте эту фичу платной
A
8 сентября, 19:39
Думаю Гугл сделает всё чтобы Яндекс перевод не работал на Ютуб, незнаю может по другому.
sim-tech
8 сентября, 20:21
Опробовал ваш сервис на примере Ютюба... огнище!!!


И раз пошло такое дело: сделайте пожалуйста аналогичную возможность закадрового перевода видеороликов на образовательной платформе Udemy. Заранее благодарю!
aloz.dom
8 сентября, 20:31
Я надеюсь, что очень скоро у нас будет эта функциональность для других языков, таких как испанский, это даст нам возможность слушать на нашем языке видео на русском языке.
В Латинской Америке мы можем узнать больше о вашей жизни, науке и культуре, если мы устраним языковые барьеры
Поздравляю Яндекс! :)


Espero que muy pronto tengamos esta funcionalidad para otros idiomas tales como el español, esto nos dará la oportunidad de escuchar en nuestro idioma los vídeos en ruso.
En América Latina, podemos aprender más sobre su vida, ciencia y cultura si eliminamos las barreras del idioma
Felicidades Yandex! :)
vearo-dev
8 сентября, 21:01
Очень прекрасно, можно смотреть уроки на английском языке, пусть и не всегда точно переводит, но суть понятна. Большая благодарность разработчикам
Владимир Лесков
8 сентября, 22:05
Не показывает кнопку перевода.Браузер обновлён и перезагружен, ПК тоже.
adidas1908
8 сентября, 22:20
Кнопки нет. И вообще яндекс почти всегда тупит во всех его созданных приложениях.
etozhehelly
8 сентября, 23:06
Здравствуйте, перевод видео очень хорошая и удобная функция, спасибо Вам за неё,  вы молодцы!
Но есть проблема, когда человек в видео например завершает свою речь за секунду до конца ролика, то русская озвучка не успевает договорить до конца, и следовательно обрывается после окончания ролика. Всё таки мелочь, но иногда мешает, не до конца осознаёшь что сказал человек :)


Евгений Шеламов (verover)
8 сентября, 23:54
Iphone 6. Ios12. Удалил Яндекс, поставил заново. Ничего не появилось. Это потому что ios12 тупиковая на этом телефоне? Или должно работать?
yuristoff.yurist
9 сентября, 00:24
Молодци! 
yuristoff.yurist
9 сентября, 00:24
Спасибо большое 
NEXUS4000
9 сентября, 01:09
Очень круто!! 
P.S. хотя есть странность например в листе https://www.youtube.com/watch?v=LUFn-QVcmB8&list=PL-osiE80TeTs4UjLw5MM6OjgkjFeUxCYH&index=19 все видео распознаются для перевода, кроме этого, хотя оно на английском тоже
ЕгорКа
9 сентября, 01:31
У мне я в Я.Браузере ничего не предлагается под Windows 10. Пробовал несколько видео - ноль эффекта :(
Kyt21
9 сентября, 01:48
Супер ! Я восхищен, как вам удалось совместить все эти технологии. Браво !
Анастасия Тимофеева
9 сентября, 02:33
Не работает ни на Айпад, ни на Айфоне. Перезагружали много раз, переустанавливать приложение, перезагружали само устройство. 
Городские сплетни
9 сентября, 02:50
Как это все включить 
Мозаика Дизайн
9 сентября, 04:05
А видео на моем канале не переводится((((
https://youtu.be/y2KPauJi5nE
etozhehelly
9 сентября, 12:28
Мозаика Дизайн,
 у меня ваше видео  перевелось за несколько секунд
ziv.design
9 сентября, 09:07
Подскажите, я правильно понимаю, что перевод возможен только для роликов, которые выложены, условно говоря, "для всех", а на таких платформах как, например, Coursera при прохождении англоязычного обучения работать пока не будет?
askart1122
9 сентября, 09:48
У меня на айфоне не работает в чем проблема?
Серёга Худанин
9 сентября, 10:09
Посмотрел пару видео, очень классная функция, но во время просмотра одного ролика на ютубе у меня сбилась вёрстка страницы, кнопки на странице разъехались, перезагрузка страницы не помогла, я нажал на кнопку закрыть (или как она там называлась) у этой жёлтой рамки вокруг видео, вёрстка стала нормальной, всё работает, но теперь я не знаю, как включить перевод обратно, при открытии нового видео эта рамка больше не появляется, а кнопки в браузере я не нашёл. Вам бы сделать, в контекстном меню что ли или как с переводом страниц кнопочку сверху в адресной строке, не или ещё какие варианты, а на данный момент я остался без переводов.
Владимир Сталин
9 сентября, 10:25
при включении компа было предложение подключить авто перевод , не разобрался что это и случайно  отказался , теперь и перегружал комп нет переводчика что сделать как вернуть как поставить переводчик обратно .......
Dis covery
9 сентября, 10:55
Это просто охренительно! Всем причастным низкий поклон. Вы крутые!
vikbratka
9 сентября, 12:48
На компьютере со свежайшим Яндексом не заработало
MichailB
9 сентября, 13:15
В браузере под Linux не работает.
itisgoingtobelegendary
9 сентября, 14:15
Спасибо.
Среда Обитания - Пермь
9 сентября, 15:11
Не работает, даже браузер обновил 

Алексей
9 сентября, 15:33
Спасибо, команда Яндекса!!!
Это потрясающее и МЕГАполезное достижение!!!
Уже опробовал новинку ))
Было бы круто еще и с прямыми эфирами справиться :)
Успехов вам и новых достижений!!!

Обновлено 9 сентября, 15:34
Сергей
9 сентября, 15:42
Спасибо, полезная функция.
Интересно, а можно скачать видео с ютуба с уже переведенным закадровым голосом или только онлайн?
angst8
9 сентября, 16:09
Скачал браузер - ничего перевести не предлагает. Не удивлен.
kibcat23
9 сентября, 17:09
При попытке перевести видео клип(тяжелый метал) больше половины текста песни не распознаётся и соответственно не переводится 
Обычные видео с более менее чистыми от посторонних звуков видео качественно переводятся)
Рассматривается ли возможность добавления русских субтитров к оригинальной дорожке?
А вообще  все отлично) Прекрасная работа, продолжайте так и дальше)

Обновлено 9 сентября, 17:14
Антон Киселёв
9 сентября, 17:55
Круто, респект!
А другие языки будут? Интересует немецкий, польский 
dakotarp01
9 сентября, 18:48
Очень круто работает, я просто в восторге от ребят из Яндекса... Молодцы, что тут сказать. Спасибо!
cuck3n
9 сентября, 18:56
Лучшая Российская разработка последних лет
andrey7906.79
9 сентября, 19:08
Очень нужная штука, для меня по крайней мере. Только чтоб услышать перевод, надо через пару минут обновить страницу, а то не срабатывает 
andrey7906.79
9 сентября, 19:09
Да, долго переводит
Никита М.
9 сентября, 19:47
Смотрел вчера презентацию Realme на индийском языке, у них были английские субтитры, но перевод озвучки на русский не предложил(
Сегодня попробовал в записи включить и снова нет(
slm_s@icloud.com
9 сентября, 21:24
Это просто супер крутая вещь, браво. Возможно ли добавить перевод для сайта https://www.udemy.com с множеством видео курсов? Я понимаю видео должно находиться в свободном доступе, но теоретически у меня лично есть доступ и браузер мог бы его перевести, к тому же это видео можно скачать. Это было бы здорово. Спасибо за такие возможности. 
kisa995
9 сентября, 21:27
Боже спасибо большое! это лучшее что я видел! я так рад! у меня нет слов , тот кто это придумал(и) лучшие! спасибо большое я вас очень люблю ! теперь я могу смотреть любые видео и понимать все 
Борода Китано
9 сентября, 22:30
гласная штука, но отчего то не на всех видео работает(
артем стрельцов
9 сентября, 23:08
Наконец то это появилось. Вся информация есть в свободном доступе в интернете, но большинство её на английском языке. Хоть и пришлось подучить английский и научиться различать его на слух, теперь можно слушать лекции и на русском языке. А информации на ютубе очень много. 
Жалко лишь, что на iOS13 почему то не появляется кнопка перевода, а на ПК есть. Репорт конечно сейчас отправлю ) 
baier.evelina
9 сентября, 23:44
Я теперь могу не только английские видео смотреть с переводом , но и те которые давно хотела , но не знала языка, я не могу выразить сейчас как я счастлива!!! большое спасибо!!
XikkA
10 сентября, 00:44
Это самая прорывная технология за последнее время. Уже на старте более чем юзабельна, хотя некоторые языковые обороты переводит коряво.
FedotovGTN
10 сентября, 02:44
В ютубе все отлично, попробовал посмотреть английский курс на udemy (открывал в яндекс браузере) там не переводит, жаль (
На себя посмотри!
10 сентября, 07:59
Это новаторское решение, можно адаптировать хоть для туристических экскурсий, хоть для саммитов уровня G7))


Экскурсионная группа, у каждого экскурсанта в группе в ухе блютуз гарнитура. Гарнитура подключена к какому-нибудь единому устройству. Группа разноязычная, то есть множество наций в ней. Яндекс переводит  речь экскурсовода в режиме реального времени, при этом для воспроизведения используется синтетический голос  самого экскурсовода со всеми интонациями. Естественно, каждый экскурсант в группе слышит переведённую речь на своём родном языке, голосом близкому голосу экскурсовода. Обратная связь от экскурсанта экскурсоводу тоже должна быть;)
Ааа, будущее!
Обновлено 10 сентября, 08:00
GekDAS
10 сентября, 08:01
Технология очень крутая и работает уже сейчас достойно)) можно ли эту технологию прикрутить к играм например для PC?
Захар Кокорин
10 сентября, 10:00
Как и режим Инкогнито, перевод видео работает в Яндекс.Браузере для Google Android только на смартфонах? Кто-нибудь знает, почему разработчики Яндекс.Браузера так не любят планшеты?
sergei-gre
10 сентября, 10:00
Смотрел с переводом с корейского (вроде) . Супер
Илья
10 сентября, 11:08
https://youtu.be/Emi3gsMeDSU  
На 9:24-9:26 нечленораздельный набор звуков
Обновлено 10 сентября, 11:09
Филинов Игорь
10 сентября, 13:19
Я уже думал яндекс променял все свои разработки на деньги, рекламу и бестолковые вещи . А нет , порадовали приятной мелочью , значит еще не все потеряно ))
Eugene Naive
10 сентября, 22:00
Филинов Игорь,
;)
olkachagina
10 сентября, 13:21
Хотелось бы чтоб можно было эту озвучку как-то скачивать, чтоб смотреть ролики даже когда интернет не доступен
Eugene Naive
10 сентября, 21:58
olkachagina,
поддерживаю
Андрей
16 сентября, 00:47
olkachagina,
Присоединяюсь!
Надежда Юрова
10 сентября, 13:40
Не могу понять, как включить. Вообще нигде нет кнопки, которую показывают на видео. В настройках тоже ничего. Перезапускала браузер- тишина. Может есть кнопка "Проверить обновления", чтобы не переустанавливать браузер?
genegeojis
10 сентября, 13:48
Это просто гениально. Что же вы делаете, гугл позади оставляете. 


Жаль нельзя скачать видео с переводом. Скорее всего тут вопрос не технический, а правовой. Насколько понимаю, ютуб вообще запретил скачивать видео. 


Просто гении, восхищаюсь...
Иван Собко
10 сентября, 13:49
Не ну так не интересно,  PornHub не переводит((
Петелин Ефим
10 сентября, 13:57
В целом - очень круто, да. Но интереса ради скормил ему весьма техническое видео: https://www.youtube.com/watch?v=cTJ0DCZ-2tU
Местами рыдал, особенно концовка прекрасна! )))
Понимаю, что перевод ориентирован на более общие случаи, претензий никаких. Но, думаю, подобные частные случаи весьма полезны для развития технологии.
Так держать, спасибо!
GradMaster
10 сентября, 14:18
Balabek Mirzebekov Facebook Flow Google Google Inc Yahoo Inc Inc Inc Microsoft Microsoft Inc Inc Yahoo Inc 
GradMaster
10 сентября, 14:20
Круто 
Balabek
10 сентября, 14:25
лол
baskakov.aleksandr.kr-sk
10 сентября, 16:09
Хотелось бы расширение добавить для приложения YouTube на Android
oplkil
10 сентября, 16:31
в  линукс версии нет такой кнопки, даже на видео https://www.youtube.com/watch?v=jR3U_wX3SEM&list=PLkMNi_iVG-shtwkqd918VUJ80NIOJ2pQf&index=2
21.8.0.1967 beta (64-bit)
TrifonoffS73
10 сентября, 16:48
Ютуб переводит, а Вимео - нет. Почему?

alexartukov
10 сентября, 17:05
Смотрите, какая любопытная бага. 

В видео вообще нет ничего, кроме инструментальной музыки. Гугл автоматически создал субтитры на английском (видимо, автор видео не беспокоился на этот счет). В субтитрах чушь.

https://www.youtube.com/watch?v=Z05naz2_H7I

В результате я ржу, когда Я.браузер неожиданно высвечивает сообщение "давайте посмотрим в переводе".

Вот содержимое субтитров:

00:10
[Music]
00:28
bye
00:30
[Music]
01:12
[Music]
01:34
[Music]
02:09
[Music]
02:20
do
02:23
[Music]
03:02
so
03:04
[Music]
03:17
you
Обновлено 10 сентября, 17:06
Милена Левкович
10 сентября, 18:01
А можете мне пожалуйста перевести видео с английскими субтитрами
mbornysov
10 сентября, 19:18
Потрясающе! Спасибо, это открывает огромный горизонт для меня! Я не знаю английский язык, но теперь я смогу с удобством без субтитров смотреть обучающие видеоуроки. Но, почему не на всех видео (в YouTube) есть кнопка для перевода?
Eldasare
10 сентября, 19:53
Ребята, это - офигенно! Моё дислексическое увожение и восторг! ^-^
da_uj
10 сентября, 20:15
огромное спасибо!!!!!!!!!!! Английский ещё кое-как понимала, но теперь - просто наслаждение и качество перевода приличное и голос не механический. Теперь желаю озвучку с корейского. Нас очень много фанатов к-поп  (мне, кстати 67 лет) и очень много на YT  видео-контента на корейском. 
x9173
10 сентября, 21:23
Это просто невероятно.
Это самая крутая вещь за последние 10 лет, которую я встречал.
Скажите, как Вас можно поблагодарить за такое изобретение?
dodoweb
10 сентября, 21:26
Уважаемая команда Яндекс,  то что вы сделали - это огромный вклад в возможности образования для людей в русскоязычном пространстве! 

Смотрю уже энный ролик - и все не могу поверить, что это правда!

Спасибо вам, это удивительно!
Teffer
10 сентября, 21:52
Детский/высокий мужской голос распознается, как женский, следовательно, озвучивается от женского лица.  Нашел такую проблему в нескольких роликах. При этом в обратную сторону эта проблема почти не встречается. Вот пример.
ladytori20111@gmail.com
10 сентября, 22:42
Добрый вечер ... потрясающе открываются такие возможности, и столько интересного контента. Меня интересует такой перевод на своем сайте ... ролики которые не с ютуба, и не в общем доступе ... это может быть как-то реализовано... как дополнение на мой сайт для перевода .Заранее благодарю
s.akimov1988
10 сентября, 23:12
Если честно, я до сих пор в некотором шоке пребываю. Лет 20 назад я даже не мог себе  представить подобное развитие событий, чтобы нейросеть ("компуктер") самостоятельно распознавал английскую речь и переводил в русскую...голосом о_О
Хочу сказать огромное спасибо разработчикам и всем людям, которые были причастны к данному проекту. Да и не только к этому. Ко всем проектам Яндекса. Вы крутые!
Понятно, что есть баги, глюки и т.п. Но я уверен, вы сможете допилить этот сервис до совершенства. Только держите ручонки маркетологов подальше от подобных проектов, они вечно всё портят.
Vasily Pivovarov
10 сентября, 23:31
Пожалуйста, добавьте поддержку для Udemy видео. Я думаю технология может работать основывайся на субтитры. 
АБ
10 сентября, 23:54
Хотелось бы все основные европейские языки, а не только английский. Немецкий, французский, испанский, португальский, итальянский.
mnepoh
18 сентября, 16:48
АБ,
думаю есть в планах, я на удачу запустил один ролик франц на пару минут, перевелся. потом возможность пропала

anton-monakov
11 сентября, 01:20
Для айпадов не планируете приложение?
FRistaiL1990
11 сентября, 03:27
А почему на других сайтах не оаботает переводчик? 
Р2
11 сентября, 05:26
Скорее бы и португальский подключили! Это офигенная функция, я обалдела от радости!
Дмитрий
11 сентября, 09:56
Ну, вот я в поисковике Яндекса включил ролик на английском с Ютуба, а обозначенной в рекламном ролике кнопки с переводом нет. Как сделать чтобы она появилась не понятно.
Сергей
11 сентября, 10:30
Дмитрий,

В настройках Яндекс браузера поставить галочку на пункте "показывать на видео кнопку перевода"
Borodchenkov
11 сентября, 10:45
Привет!
Когда пытаюсь смотреть ютуб в приложении Яндекса на iPhone, то автоматически перекидывает в приложение youtube и там уже нет перевода. Как отключить этот проброс?
vladumir
11 сентября, 11:56
https://www.youtube.com/watch?v=WQui_3Hpmmc

не переводит видео
etozhehelly
12 сентября, 14:17
vladumir,
уже переводит
Roman.1996.22
11 сентября, 15:14
Ребят спасибо за функционал, это открывает большие возможности!!!
Николай Гордеев
11 сентября, 17:07
а нет отдельной кнопки в яндекс браузере или поля кудатвставить ссылку? Ибо иногда не предлагает перевести или вотвторой раз не предлагает
Сергей Л.
11 сентября, 19:12
МОЛОДЦЫ! Отличная работа!
Одичавший Трагик
11 сентября, 20:28
5 часовые видосы не переводит. 
Перевод тупорогих 5-минутных видосов сделали, а перевод 5-часовых дебатов нет хд
Шаман из Хачапури
11 сентября, 20:55
Трудно слушать перевод, когда есть помехи в виде английского, надеюсь технологию улучшите до возможности дубляжа
Шаман из Хачапури
11 сентября, 21:39
Как увеличить громкость переводчика
in00max
11 сентября, 23:11
а как можно скачать видео с переводом?
lit750
12 сентября, 00:35
Здравствуйте. Работает такой перевод в Ютубе? Спасибо.
pvniagyragy2017
12 сентября, 00:51
Добавьте функцию "озвучка по уже готовым русским субтитрам" по желанию
Игорь Тарасенко
12 сентября, 07:55
Вот она, долгожданная смерть переводчиков! Нас всех заменят роботы! А мы станем счастливыми бездельниками. А с открытием технологий отмены старения — ещё и бессмертными 
😉
И это правильно. Всякая деятельность паразитирует на нас. Мы живём в мире культурных и природных мемов, которые нагло используют нас. Любишь женщин — учись быть приятным любишь еду — учись держать ложку. А царство пофигизма-то когда наступит? Пока что мы — лишь унылые Средства для природы и культуры. А я не хочу быть средством, я хочу стать ЦЕЛЬЮ мироздания!
🙂
Хочу расчеловечиться, перейти в техногенную послежизнь, слиться со всем миром в компьютрониум и пронзить разумом Вселенную. Вычислительная машина таких размеров наверняка найдёт способ изменить законы физики, отменить остывание космоса. И как только мы победим энтропию, возникнет бессмертие. Только истинное, а не в религиозных сказках.
😉
Курцвейл, 2045 год, сингулярность. Я стану единственной сущностью в мироздании. А для вас такой сущностью станете вы. Всё равно любить другого невозможно, но скоро можно будет стать им!
👋
Кого любить, кому же верить,
Кто не изменит нам один?
Кто все дела, все чувства мерит
Услужливо на наш аршин?
Призрака суетный искатель,
Трудов напрасных не губя
Любите самого себя,
Достопочтенный мой читатель.
Предмет достойный, ничего
Любезней, верно, нет его.
🦔
Вот на какие мысли меня наводит новая фича от Яндекса. А скоро ведь и секс-роботы подтянутся, и эмбрионов из клеток кожи уже делают. Скоро притяжение М и Ж больше не понадобится для зачатия новой жизни. А в мире победившего трансгуманизма и надобность зачинать её попадёт. Жить будут только те, кто уже родился. А поскольку мы сольемся в компьютрониум, то жить буду только Я! 
vladtata54
12 сентября, 23:33
Игорь Тарасенко,

Конкретно эту технологию вполне реально было осуществить двумя годами ранее, технологии как-то подтормаживаются на этапе элементарного добавления к ним интерфейса.
Анатолий Новиков
12 сентября, 08:32
Планируется ли прямой перевод при общении в Зуме.Скайпе и возможен ли перевод в будущем без задержания по времени ?
simposium
12 сентября, 09:01
отлично переводит, только когда озвучивает ошибается в ударении в фразе "я имею ввИду" а не ввидУ,  поправьте плиз ударение
Шпунтов Георгий
12 сентября, 09:33
Вы внесли огромную  лепту в развитее отечественных художников, фотографов и других творческих направлений огромное спасибо).
Одичавший Трагик
12 сентября, 10:06
Не на всех видео закадр врубается. Принцип включения перевода вообще не ясен. 
А как принудительно включить его тоже непонятно. Походу такой возможности вообще нет. 
udjin72
12 сентября, 10:06
кнопка перевода появляется на на всех "общедоступных" видео(иногда нужно несколько раз перезагрузиться страницу)...можно ли как-нибудь вынести кнопку в виде плагина? И чтобы при "доступности" перевода она горела желтым. А при недоступности серым...
MARATikus12
12 сентября, 11:17
Как уже и писали ранее, очень полезна была бы функция создания субтитров для видео, возможно с выбором перевода
l.gyoji
12 сентября, 12:49
Здравствуйте, а есть ли функция, как переводить с помощью этой функции видео с русского на английский? Просто раз можно перевести с одного языка на другой, то можно и сделать наоборот.
Благодарю за прочтение сего комментария и заранее благодарю за ответ.
Артур
12 сентября, 12:54
Основная проблема это уж часто перевод просто ускоряется на 2-3 секунды.
scvet
12 сентября, 13:20
Очень круто, спасибо!
Rizzombie
12 сентября, 16:51
Спасибо Яндекс!!!!=)
Steven-Paprika
12 сентября, 18:02
Видео переводчик переводит один голос или несколько? Почему бы сделать это. Скажем если одновременно говорит ближний человек и дальний и при этом голоса перевода различались по громкости
tulastr71
12 сентября, 19:06
Для Linux-версии браузера это будет?
ezenezen
12 сентября, 19:32
Добавте возможность перевода видео  разных сайтов, например c Twitch'a
Юрий Козырьков
12 сентября, 20:09
В одном ролике на Ютубе мне яндекс предложил перевести перевод текста песни на английском, а в другом не предложил. Как его включить?
brovinal3
12 сентября, 21:23
Добавьте, пожалуйста,  возможность озвучки видео на Udemy. 
HOPMNC
12 сентября, 21:56
Не переводит видео более 4 часов. А хотелось бы!
shiffamir1348
12 сентября, 22:15
Не работает, стоит последняя версия приложения Яндекс, переустановка не помогает 
s.balkusov
12 сентября, 22:56
Хотелось бы что бы перевод был у длинных видео файлов. Многие курсы полные версии идут от 6 и до 10 часов. Надеюсь эта возможность появиться в будущем.
vladtata54
12 сентября, 23:29
1. Как поделиться переведенной версией видео? 
2. Как встроить плеер в соц-сеть?
Andrellager
12 сентября, 23:43
Мое предложение: Когда я прослушиваю английскую дорожку часто человек исп. какие-то сокращения и сленг и это понятно что перевод из-за это косячит, но из-за сокращений, переводчик пытается догнать автора и из-за этого начинается тарабарщина. Может для переводчика это будет немного и звучать халтурно по мнению некоторых.  Но (я не знаю как алгоритм работает) может пускать переведенную дорожку, немного заранее длинного монолога автора, дабы переводчик коректно мог перевести слова, чтобы не было слишком большой спешки (но я не знаю как ваш переводчик определяет такт подачи слов). 
Обновлено 12 сентября, 23:44
Loner.Hunter73
12 сентября, 23:59
Некоторые ролики на том же ютьюбе имеют перевод субтитрами. Можно ли, при наличии онных, нейронка будет зачитывать именно его. Вместо перевода с нуля.
i.zinkeev
13 сентября, 00:31
На телефоне не работает почему то. На компьютере все отлично 
i.zinkeev
13 сентября, 00:32
Не работает на телефоне 
Мироненко Артем
13 сентября, 03:22
Скажите пожалуйста когда будет поддержка на macOS перевод с английского языка на ютуб?
iSnowCat
13 сентября, 10:46
Это круто! Молодцы! Теперь смотрю те каналы, которые раньше не мог, по причине не знания языка:)
Олег К.
13 сентября, 13:01
Видео больше 4-х часов. Я так понял стоит ограничение по продолжительности видео которое может перевести Яндекс ?
Mike22TMC
13 сентября, 13:43
Здравствуйте! Вчера долго игрался с переводчиком на ютюбе. Очень удивился, когда переводчик начал переводить песню Aerosmith - ...miss a thing. Хорошо перевел фильм Ночь живых мертвецов 1968. Почему-то отказался переводить День мертвецов (https://www.youtube.com/watch?v=1dIQJ39HKU0&t=579s), говорит, что нейросеть пока не научилась. Удивительно, но перевел даже АСМР к Карой Делевинь, а ведь она там тихо шепчет.    Из косяков: в одном фильме женщина в реплике делает паузу после слова with, и переводчик читает with как "эс", а не "с". 
alexejonok
13 сентября, 13:59
Каким требованиям должно соответствовать видео, чтобы стал доступен перевод? Нужно что-то дополнительно указывать при выкладывании ролика На английском языке в ютуб?
alexejonok
13 сентября, 14:47
Подскажите, какая максимальная длина ролика, чтобы был доступен перевод? 
ildar_m
13 сентября, 16:46
Отличный сервис! Немного неудобно каждый раз вставлять в приложение яндекса ссылку на видео с ютуба, но зато подписка премиум ютуба распространяется на яндекс и можно англоязычные видеолекции слушать как подкасты на русском языке!
Один вопрос, есть возможность использования сервиса на телевизорах? С использованием Яндекс станции/колонки?
Ру
13 сентября, 17:31
это прорыв 10 летия бы сказал. молодцы!!!
А планируется переводу с других языков?!
MaliyKarlik
13 сентября, 19:42
Если в видео присутствуют субтитры, но они стоят меж непереводимых знаков(например музыкальные ноты), то озвучка не будет работать. Нейросети не распознают текст, стоящий меж непереводимых символов, поправьте пожалуйста. Пример: "Here Comes a Thought" от официального канала Cartoon Network
Jean Glorian
13 сентября, 21:03
Ребят, а когда переводчик научиться ПЕТЬ?) Ролики к композициям на Ютубе, типа Linkin Park - NUMB - переводит довольно точно. Но не поёт. Кринжово звучит) Рэп-композиции лучше даже и не пробовать - глухой лес. Оно не понимает двойных смыслов слов и не все голоса с эффектами воспринимаются. 
sarkisv-david
13 сентября, 23:01
Не работает ! А очень нужно ! 
v125
13 сентября, 23:49
Мегакрутая штука, спасибо, яндекс) Это будет платно или всегда бесплатно?
isrmov
14 сентября, 00:40
не все видео переводятся с английского а так супер 
from Saarluis
14 сентября, 13:46
Почему-то на некоторых видео значок перевода есть, а на некоторых - не появляется. Может быть есть описание настроек видео (доступ, ограничения и.п.) которые влияют на возможность перевода? Или длительные видео (1-1,5 часовые) не переводятся? (не фильмы, а обучающие ролики).
Semikhov
14 сентября, 14:31
Не работает, и браузер перезапускал и версию проверил. НЕ РАБОТАЕТ. Почему нельзя было сделать отдельную кнопку для перевода? В чём сложность то?
Вот пример видео: https://www.youtube.com/watch?v=27FpoRiStgk 
k52279
14 сентября, 17:20
Ждем возможность переводить на udemy. А так же выбор между голосом и субтитрами 
Максим Рогов
14 сентября, 17:41
скажите когда планируется внедрить перевод с испанского?
Татьяна Степанова
14 сентября, 20:02
Вау, вот это круть :) всегда считала, что Яндекс лучше всех ))
rekunov.95@mail.ru
14 сентября, 21:17
Функция - бомба, но у меня вопрос- ответьте, пожалуйста.
На 4х часовом видео перевод не работает, на часовом - все отлично. Есть ограничения на длительность видео или проблема лично у меня?
Анатолий Иванов
15 сентября, 07:12
rekunov.95@mail.ru,
У меня также. К примеру https://youtu.be/T-otpq6oI2Q
Обновлено 15 сентября, 07:12
sslizok
14 сентября, 22:08
Можно ли как-то запустить эту функцию на платформе coursera?

hurikat.rus@gmail.com
14 сентября, 22:15
https://www.youtube.com/watch?v=FGlm0xYdaSc
Не справляется, а так очень круто.
Вячеслав Манаков
15 сентября, 11:02
куда делся плагин?   зашел на видео послушать как иностранцы строят а  пропал перевод. в телефонах его и не было даже

Nesanoff.D
15 сентября, 15:39
Это здорово, но хотелось бы иметь возможность получать перевод видео действительно с любого сайта и в том числе из облака самого Яндекса, тогда Яндекс браузер стал бы основным, сейчас это пока что google, тк к примеру udemy работает на нем лучше.
Alex
15 сентября, 17:00
Могу ли я записать экран с вашим переводом и выложить это видео на 
1. YouTube с указанием нужных ссылок 
2. Выложить в видео вк.
?
Спасибо. 
bondarenko.romirin
15 сентября, 17:29
Спасибо за бомбический сервис.
1. Будет ли возможность скачивать ролик с наложенным переводом ?
2. Будет ли возможность загружать в яндекс диск любой ролик и получать такой же перевод ?
3. когда появится аналог ю-трубы, рунет ждет и мучается, просматривая импортную рекламу.
Андрей
16 сентября, 00:31
bondarenko.romirin,
Тоже интересует второй пункт. И чтобы облегчить задачу, можно заливать аудиодорожку от английского видео и получать перевод (закадровый голос), скачивать готовый аудио файл, а потом самостоятельно его прикрутить к оригинальному видео.
Вячеслав Говоров
15 сентября, 19:12
Не работает или перестаёт работать кнопка "Включить" на некоторых видео, например: https://youtu.be/3x1b_S6Qp2Q
Андрей
16 сентября, 00:28
Отличная реализация!
Очень понравилось.
А у меня такой вопрос. Можно как-то озвучить таким переводом видео, которое наприиер нет ни на Ютубе, ни где-то ещё? Т.е. например, у меня на компьютере есть видео с английским голосом, и мне хотелось бы его услышать закадровый перевод. Например можно залить аудиодорожку из этого видео на Яндекс Диск и нажать на кнопку озвучить (которую вы туда добавите). А потом иметь возможность скачать готовое аудио к себе на компьютер и прикрутить самостоятельно этот звук к оригинальному английскому видео. Было бы здорово иметь такую возможность. Извините, что так много написал, просто не смог проще выразить свою мысль.
oleg.9757
16 сентября, 07:10
Круто, ещё переводил бы текст на странице как гугл нормально.)
bkorkin
16 сентября, 11:11
Спасибо большое за то, что Вы сделали. Это реальная инновационная. Успехов Вашей команде. Пожелание не останавливаться на английском языке. 
Обновлено 16 сентября, 11:12
Петр Диденко
16 сентября, 13:26
Здравствуйте, сюда будут добавляться новые голоса ''озвучки''? и новые языки для перевода?

и ещё я бы хотел.. нашёл пару песен, ну в них нету английских субтитров (да и вообще субтитров иногда нету), будет ли система переводить это?
Александр
16 сентября, 17:02
Данную функцию обнаружил у себя только вчера. Понимаю, что она ещё сырая, но уже успел посмотреть несколько видео, которые не могут не радовать. Спасибо! Подскажите, не планируете ли вы ввести настройки для данной функции? Например, выбор голоса.

Смотрю видео https://www.youtube.com/watch?v=1z9zZOUlPuw Лекцию читает профессор. Но его почему-то переводит Алиса. Очень интересно получается, когда профессор говорит:

-Я могла бы...
-Я получила...

И так далее. Перевод идёт от женского лица.
maksim.tsyganov2017
16 сентября, 23:02
Хотелось бы иметь возможность для перевода видео не только с хостингов. Например есть англоязычные курсы, было бы здорово иметь возможность перевести их, допустим,  добавлением видеофайла на свой яндекс диск, через встроенный плеер.
ee.nov
17 сентября, 12:59
Хотелось бы увидеть поддержку видео с coursera, edx, udemy etc.
proage.tv@gmail.com
18 сентября, 19:16
у меня не появляется кнопки перевода, у меня макбук.
работает эта фича на макбуках?
Обновлено 18 сентября, 19:16
sm197560
18 сентября, 22:49
Это просто фантастика!Спасибо Яндекс.
itsmo15
19 сентября, 08:17
Здравствуйте! Будет ли функция загрузки своего видео для последующего перевода? Имею ввиду наподобие поиска по картинке, только здесь будет перевод видео, с возможностью скачивания переведенного ролика обратно к себе на пк?
прфффф
19 сентября, 17:13
Расширение для лисы давайте, быдлокодеры. Вашим говнобарузером пользоваться желания нет. Ну и поддержку остальных языков, английский и так все знают.
serafim semargl
19 сентября, 18:04
Благодарю  компанию яндекс за этот революционный шаг на данный момент!  Ваш перевод лучше чем субтитры  гугла! Здорово было бы если бы еще субтитры сделали поверх на русском закрывая гугловский) Классно что перевод сохраняется ,по крайней мере повторно мне не приходилось ждать и надеюсь другие тоже могут не ожидая слушать с переводом .если кто то уже сделал до этого. Мне пока не понятно почему пятиминутный и часовой ролик почти одинаково времени переводится) Вопрос - а есть ли функция скачивания ролика с переводом или можно ли это сделать? Мне не хотелось бы заморачиваться искать другие программы для захвата видео со звуком,но придется,если я захочу сохранить.
dvastamps
сегодня, 12:09
Есть ли возможность скачивать видео с Ютуба с голосовым переводом?
Сергей Егоров
20 сентября, 11:17
Здравствуйте, у меня вопрос:

В вашей статье написано: "Субтитры, загруженные вручную, обычно хорошего качества — их можно брать в работу. Субтитры, сгенерированные автоматически, мы игнорируем и выполняем собственное распознавание."

Загруженное мною видео с ручными субтитрами не определяется яндексом. Он всё равно читает свою версию перевода. С чем это связано?

Ссылка не видео: https://www.youtube.com/watch?v=Topwdeg0LPw
toxicbugsy
21 сентября, 01:05
Крутая штука! 
Правда фристйал переводит смешно))
Молчун
21 сентября, 13:52
долбаный яндекс браузер, я не могу такое на комп ставить.
Это все равно что яндекс бар, сервисы маил ру и какая нибудь еще прога рекламщик
odilsharofov
22 сентября, 18:18
ННе получается
oxiefri
22 сентября, 22:58
Ничего не работает в последней версии приложения для iOS. Кнопки нет, предложение перевода не всплывает. Даже открыла ваше видео из примера, но и там не работает. Очень все неудобно(
sergeyritikovv
23 сентября, 02:52
Закадровый перевод работает только на видео в которых имеются субтитры? И как включить переводчик, на сайтах, которые не являются видеохостингами, и в которых нет встроенных субтитров?
Например, https://youtu.be/qiQR5rTSshw , или курсы на Scrimba
Обновлено 23 сентября, 02:56
Вячеслав Манаков
23 сентября, 17:07
куда пропал перевод? верните 

silkdo
23 сентября, 19:57
Не работает. Можете сделать пошаговую инструкцию, как это сделать? 
Svet Lana
вчера, 11:34
Не работает. Кнопка есть, обещается перевод через пару минут, далее ничего не происходит. Только из-за этой фишки вообще заинтересовал яндекс браузер, а она в итоге не работает. Я в печали(
Svet Lana
вчера, 11:37
Ой, еще раз попробовала - Заработало!!! Ура, я в радости )



Александр Александров
вчера, 16:02
Допустили опечатку: "влоги", вместо "блоги"


Лекции и документалки, стендапы и влоги, видеорецепты и пошаговые инструкции — всё это теперь можно смотреть на русском языке.
Михаил
вчера, 21:21
Александр Александров,
влог = видеоблог: https://ru.wikipedia.org/wiki/Видеоблог
MyAska
вчера, 21:14
Здравствуйте. Добавление перевода подарило мне возможность открыть для себя новых блогеров. За первый день использования я  успела посмотреть половину 4х часового супер-подробного разбора по Ведьмаку. Этот видос успел запасть мне в душу, но я не смогла продолжить просмотр - на следующий день видно появились ограничения по длительности видео, и видео снова стало для меня недоступным ТТ. Это безумно обидно, попробовать что-то новое, а потом эта возможность  растворяется ТТ. Не планируете ли ослабить ограничения? С тех пор регулярно обновляю страничку с этим видосом в надежде на возвращение возможности перевода.  
dvastamps
сегодня, 12:10
Есть ли возможность скачивать с Ютуба видео с переводом?
space@gorinov-vladimir.ru
сегодня, 13:16
Прям маст-хев решение хочу увидеть. Иногда очень хочется сделать оригинальную дорожку видео на английском тише, что бы она не мешала адекватному прослушиванию русского перевода. А то синхронщина очень бьет по ушам.