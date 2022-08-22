У Яндекса будет новая главная. Что изменится

Яндекс договорился о продаже сервисов Дзен и Новости компании VK. Это повлечёт за собой несколько важных изменений. Они случатся не прямо сейчас, а после того, как мы закроем сделку — то есть в течение несколько месяцев.

Дзен и Новости переедут на dzen.ru

Это большой медиапортал, который будет принадлежать VK. На dzen.ru можно будет узнавать новости и следить за любимыми блогерами. Все ваши комментарии, лайки, подписки и настройки сохранятся — лента будет выглядеть так, как вы привыкли. Также на dzen.ru разместится строка поиска от Яндекса.

Новой главной страницей Яндекса станет ya.ru

Яндекс впервые в своей истории поменяет главную страницу. Новая главная будет жить на ya.ru, а её основой станет поиск. Пользователям будут доступны универсальный поиск — чтобы искать что угодно и где угодно, поисковые вертикали — чтобы находить, например, картинки или товары, и Алиса — чтобы быстро получать ответы. Новая главная продолжит быть точкой входа в сервисы Яндекса, например Почту. Также отсюда можно будет попасть в личный кабинет Яндекс ID. Посмотреть, как это будет выглядеть, можно уже сейчас — на new.ya.ru.

Старая главная прекратит существование

В будущем, открывая yandex.ru, вы будете попадать не на главную страницу Яндекса, а на портал dzen.ru. Главная будет доступна на ya.ru.

Приложения Яндекс продолжат работу

В приложении для iOS всё будет как раньше, только без Дзена и Новостей. Приложение для Android поменяет название на Яндекс Старт и будет функционировать как браузер, с возможностью выбрать стартовую страницу в настройках. Позже для Android выйдет ещё одно приложение. Оно будет называться Яндекс с Алисой. О нём мы отдельно расскажем чуть позже.

Яндекс Еда объединится с Delivery Club

Покупка Delivery Club — часть сделки с VK. Яндекс сохранит бренд Delivery Club, вы по-прежнему сможете заказывать еду на сайте и в приложениях. При этом сервис перейдёт на единую технологическую платформу с Яндекс Едой. Что это означает для пользователей, ресторанов и курьеров, мы рассказали в отдельном посте.

Пока всё остаётся по-старому

Изменения начнут происходить только после того, как мы закроем сделку. Нам предстоит уладить все формальности и получить согласие Федеральной антимонопольной службы. Это займёт как минимум месяц.

Изменения не затронут остальные сервисы Яндекса

Вы можете продолжать строить маршруты в Картах, слушать любимые треки на Музыке, делать покупки на Маркете, смотреть кино и сериалы на Кинопоиске, вызывать такси в приложении Яндекс Go и пользоваться другими нашими сервисами. Они продолжат работать так, как работали.