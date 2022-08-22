Яндекс Клаб

Роман Маресов,

руководитель Яндекс Еды

Сегодня мы объявили о том, что Delivery Club становится частью Яндекса. В 2009 году, когда Яндекс ещё даже не задумывался о доставке еды, Delivery Club одним из первых вышел на этот рынок и много сделал для его развития. Сейчас сервис работает более чем в 300 городах России, каждый месяц доставляя миллионы заказов. Мы хотим соединить масштаб «Деливери» с нашими технологиями, с инфраструктурой Яндекс Еды и Лавки, чтобы сделать доставку еды, продуктов и повседневных товаров по-настоящему ежедневным сервисом, каким сегодня стал сервис такси.

Это большое событие не только для Яндекса, но и для тысяч людей, занятых в ресторанном бизнесе и в доставке. Поэтому я хочу подробно рассказать, что оно значит для пользователей, ресторанов и курьеров. Но сначала коротко об основных моментах. После сделки Delivery Club продолжит работать под своим брендом. Приложения и сайт останутся, так что пользователи не почувствуют сильных изменений. Важно, что для закрытия сделки нам ещё нужно получить одобрение Федеральной антимонопольной службы. Только после этого сделка состоится. Это должно произойти до конца 2022 года.

Так что изменится?

Плюсы для пользователей

Выбор станет больше. Люди смогут заказывать еду из всех ресторанов и магазинов, которые сотрудничают с Яндекс Едой и Delivery Club. За счёт единой системы распределения заказов и увеличения количества курьеров доставка будет быстрее. Если раньше Еда могла принять ваш заказ и ждать, пока его заберёт свободный курьер, скоро этот заказ сможет взять курьер, сотрудничающий с «Деливери». И наоборот. А ещё, если соседи по подъезду одновременно закажут еду в разных сервисах, оба заказа сможет привезти один курьер — тоже будет быстрее.

Есть и другие плюсы. В основном это улучшения самого продукта — сервиса доставки. После объединения над продуктом будут работать сотни инженеров, команда станет сильнее и больше, а большой командой проще улучшать сервис. Например, можно добавить в приложение фильтры по ингредиентам и калорийности, чтобы люди могли легко искать блюда и продукты, подходящие под их диету. Кроме того, мы планируем работать над персонализацией сервиса, повышать качество и скорость доставки.

Разумеется, при интеграции мы уделим большое внимание безопасности данных пользователей и будем активно развивать инструменты защиты и управления данными — например, такие как возможность удалить информации о заказах, которую мы добавили в Яндекс Еду этим летом.

Плюсы для курьеров

Плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, вырастет, и курьеры будут чаще получать заказы поблизости от того места, где они находятся. Это выгодно для курьеров, потому что время ожидания сократится — за заказами не нужно будет ехать через пять кварталов в соседний район города.

Все курьеры получат скидки на покупку еды. Им будут доступны бесплатная страховка на время доставки, например на случай травмы, аналог больничных и возможность поучаствовать в в образовательных программах и освоить новые профессии. Также при необходимости они смогут обратиться за юридической помощью. Мы надеемся, что со временем такие условия станут стандартом рынка.

Плюсы для партнёров

Партнёры Delivery Club смогут воспользоваться маркетинговой платформой Яндекс Еды. Она позволяет продвигать своё заведение, напрямую общаться с клиентами, начислять и принимать баллы Яндекс Плюса и пользоваться другими преимуществами экосистемы Яндекса. Например, расширить зону доставки за счёт интеграции с Яндекс Доставкой.

Сервисы для ресторанов будут развиваться быстрее. Как и с продуктом для пользователей, усиление команды позволит выделить больше ресурсов на развитие и ускорить работу с запросами и пожеланиями ресторанов по доработкам сервиса. Партнёры Delivery Club также смогут обратиться к независимой отраслевой комиссии для решения спорных вопросов и сами поучаствовать в её работе.

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По нашей оценке, в 2021 году объём рынка доставки готовой еды и продуктов превысил 650 миллиардов рублей, и в ближайшие пять лет он продолжит ежегодно расти более чем на 20%. При этом рынок остаётся очень фрагментированным. Люди заказывают еду напрямую в ресторанах и магазинах, в интернете или по телефону, пользуются специализированными сервисами, сами ходят в магазин и хранят запасы в холодильнике. Уже сейчас можно предположить, что именно холодильник будет нашим основным конкурентом. Мы будем бороться не за то, чтобы люди пользовались нашими сервисами, а за то, чтобы между холодильником и доставкой они выбирали доставку. Так что работы предстоит ещё много, но вместе будет проще.